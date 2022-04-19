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Цифровая трансформация Digital Transformation Digital IQ Цифровизация Цифровое предприятие Диджитализация Цифровые технологии в бизнесе Цифровое пространство Цифровая зрелость

Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость

Цифровая трансформация – это изменение бизнес-модели компании с помощью цифровых инструментов (платформ), создающих дополнительную ценность продукту или новый продукт. Максимально полное раскрытие потенциала цифровых технологий через их использование во всем периметре бизнеса – процессах, продуктах и сервисах, подходах к принятию решений

Цифровизация – «оцифровка» текущих процессов компании, обеспечивающих переход на datadriven модель управления бизнесом

 

 

"Цифровая трансформация: что не так" Вячеслав Солопов, Директор по консалтингу, Консист Бизнес Групп CNews FORUM 2021.


19.04.2022 Современный цифровой офис 2022
14.04.2022 Цифровизация госсектора 2022
05.04.2022 Цифровизация промышленности 2022
29.03.2022 Цифровая трансформация 2022
22.03.2022 Цифровая стратегия 2022
17.03.2022 «Росатом» разработал цифровое решение для интеллектуального анализа документации
16.03.2022 Цифровая мода в метавселенных — как это работает
15.03.2022 «Ростелеком» и «КорКласс» создадут единую сеть контроля состояния окружающей среды
Diasoft Special Conf
14.03.2022 Как будут развиваться цифровые сервисы банков
10.03.2022 ГК «Монополия» провела исследование вовлеченности с помощью платформы TalentTech «Опросы»
09.03.2022 Знаменитая ИТ-компания выгоняет на улицу опытных сотрудников, чтобы нанять зумеров и «стать более цифровой»
09.03.2022 Цифровая медицина находится на пороге «большого скачка»
01.03.2022 Цифровизация финансового сектора 2022
18.02.2022 Игорь Якимов, «Т Плюс»: Мы в начале масштабной роботизации
18.02.2022 Как власти потратят 411 млрд руб. на цифровизацию российского госуправления
17.02.2022 Полевые испытания системы по управлению производственным данными стартовали в подразделении «Норникеля» в Забайкалье
15.02.2022 В России стартовало тестирование цифрового рубля
14.02.2022 На фоне нападок властей «Транснефть» сформировала стратегию импортозамещения ИТ
14.02.2022 DIS Group будут обучать региональных ИТ-специалистов по интеграции данных
11.02.2022 Минэк оставил без финансирования ИТ-проект ценой 2 млрд. Исполнитель пошел за своими деньгами в суд
11.02.2022 ЦРПТ и Национальный союз производителей пива и напитков подписали соглашение в области развития и внедрения цифровой маркировки пивной продукции
11.02.2022 После ряда досадных неудач власти будут строить цифровую платформу управления лесом за 6,9 миллиардов
11.02.2022 Конференция CNews «Цифровое здравоохранение 2022» состоится 3 марта
10.02.2022 Группа «Самолет» оптимизирует управление поставками стройматериалов с помощью цифрового решения
09.02.2022 VK Assistant занял первую линию поддержки в Yota
09.02.2022 В России построят «цифровое озеро» статистических данных за 1,8 миллиарда
09.02.2022 Светлана Медведева: «Магнит» переходит на новое цифровое ядро на базе решений SAP
09.02.2022 Светлана Медведева: «Магнит» переходит на новое цифровое ядро на базе решений SAP
ИТ в транспортной отрасли 2021
08.02.2022 «Диасофт» включена в Gartner Market Guide 2022
08.02.2022 Клиентам ВТБ стал доступен заказ цифровой кредитной карты в чат-боте «ВТБ онлайн»
08.02.2022 Softline укрепляет свой портфель решений и расширяет бизнес в Индии, за счет приобретения компании Umbrella Infocare
07.02.2022 «Авито недвижимость» переходит на следующий уровень цифровой трансформации
07.02.2022 Две составных цифрового следа и как его стереть
07.02.2022 «Базальт СПО» и «Мой офис» обучают учителей Московской области работе на отечественном ПО
07.02.2022 Дмитрий Чернышенко: В 2022 г. «цифровые атташе» начнут работу в 16 странах мира
07.02.2022 Экспериментальный правовой режим повысит доступность медицинской помощи и расширит возможности проведения телемедицинских консультаций в пилотных регионах России
07.02.2022 Сервисы цифровой платформы МСП стали доступны всем предпринимателям страны
03.02.2022 Конференция CNews «Цифровое здравоохранение 2022» состоится 3 марта

Публикаций - 20003, упоминаний - 35324

Цифровая трансформация упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8503 2062
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8781 1299
Microsoft Corporation 22497 1233
Samsung Electronics 9333 964
Apple Inc 10683 734
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 2532 728
IBM - International Business Machines Corp 8941 702
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6474 624
Intel Corporation 11262 594
Yandex - Яндекс 5015 556
Huawei 3222 502
SAP SE 4595 479
Элемент ГК - Elementec 1523 456
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3882 380
Крок - Croc 1616 364
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5434 358
Sony 6145 357
Google LLC 10352 333
Сбер - Цифровая Платформа 526 332
Amazon Inc - Amazon.com 2650 331
LG Electronics 3372 326
6072 324
Nvidia Corp 3118 320
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7685 300
VK - Mail.ru Group 3057 291
Softline - Софтлайн 1870 289
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 2056 279
Oracle Corporation 6035 249
Cisco Systems 4720 218
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1287 214
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 2717 212
HP Inc. 5313 202
Программный продукт ГК 3960 201
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 3012 199
Meta Platforms - Facebook 4267 195
ВымпелКом - Билайн Таджикистан - Beeline Tajikistan - Таком 1974 187
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2351 187
Dell EMC 4736 181
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 2575 179
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1872 177
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5204 1132
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2127 628
РЖД - Российские железные дороги 1458 437
Почта России ПАО 1853 425
Альфа-Банк 1476 267
Газпром ПАО 1008 228
Открытие ФК 2713 212
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 1964 211
Лента - Сеть розничной торговли 912 207
X5 Group 709 187
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 824 177
Точка 1820 162
ГПБ - Газпромбанк 842 161
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 253 160
Согласие СК - Согласие-Вита 1112 160
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1642 159
Самолёт ГК 216 135
Газпром нефть 439 132
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа 1022 132
ПСБ - Промсвязьбанк 682 128
Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 768 128
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - ОКБ-1 1708 122
МТС - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - МТС банк 290 115
Аэрофлот - Aeroflot 648 105
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 309 101
Societe Generale - Росбанк 438 99
РВК - Российская венчурная компания 530 98
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 495 98
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 376 98
Ингосстрах СПАО 301 98
Магнит - Сеть магазинов 447 90
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1710 85
Visa International 1809 74
ПГК - Первая грузовая компания 117 74
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 269 73
Netflix - онлайн-кинотеатр 398 73
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО 195 73
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 314 70
Почта Банк 319 69
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 181 68
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 13513 3672
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7990 2357
Президент Российской Федерации 3770 923
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 8292 899
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3271 662
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2267 565
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2084 563
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2723 530
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2571 421
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2392 420
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1327 409
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1456 392
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2162 334
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2209 319
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1245 282
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1346 251
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2468 234
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1077 212
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1897 202
Правительство Москвы 1640 201
Федеральное казначейство России 1345 198
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1087 182
Счётная палата РФ 628 177
Администрация Президента РФ 904 159
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 969 153
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1476 151
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 825 150
Правоохранительные органы - Полиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 1527 129
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2336 128
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 230 128
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 647 127
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Росавиакосмос 1571 121
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 940 117
Таможня - Таможенная служба 421 110
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 581 104
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 745 94
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 1028 93
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1138 91
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества 410 91
Минстрой РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 179 81
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 225 189
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 2429 109
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 295 105
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 378 96
АФТ - Ассоциация Финтех 251 75
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 420 55
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 172 35
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 209 33
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 562 32
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 235 32
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 176 27
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 200 25
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2513 22
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 214 21
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 213 21
Единая Россия - Политическая партия 246 20
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 246 19
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 594 18
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 81 18
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 43 14
РСА - Российский союз автостраховщиков 106 14
ЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 17 14
ОНФ - Общероссийский народный фронт 35 14
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 407 13
IATA - The International Air Transport Association - Международная ассоциация воздушного транспорта 62 13
Web development - Веб-разработка 0 13
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники - Ассоциация производителей электронной аппаратуры и приборов 70 13
IFPI - International Federation of the Phonographic Industry - International Standard Recording Code - Международная федерация производителей фонограмм 121 12
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 36 12
Национальная база медицинских знаний - НБМЗ 15 11
Linux Foundation 167 10
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 80 10
IAB - Interactive Advertising Bureau - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 116 10
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 82 10
ВСС - Всероссийский союз страховщиков 35 9
CIPA - Camera & Imaging Products Association 44 9
JTAG - Joint Test Action Group - Рабочая группа по разработке стандарта IEEE 1149 22 8
WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Wi-Fi Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 73 7
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 247 7
ВОИС - Всероссийская Организация Интеллектуальной Собственности 48 6
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 30976 4101
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 6451 2843
Импортозамещение - Импортонезависимость - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 7025 2467
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 47147 2286
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 9115 2238
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа 4844 1855
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 5317 1742
Телефон - Телефонная связь - Телефонные звонки - Телефонные системы - Telephone communication, calls, systems 3940 1700
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 11984 1668
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 6141 1572
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 3128 1474
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10539 1356
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство 9231 1350
USB - Universal Serial Bus - microUSB - miniUSB - Универсальная последовательная шина 9347 1291
Мобильное приложение - Mobile app 4966 1257
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальный технологии 3184 1220
ITOM - IT Operations Management - Процесс автоматизации управления ИТ-инфраструктурой 7701 1178
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы 1602 1164
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - системы электронной коммерции 3342 1011
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 4476 1008
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 5821 987
Big Data - Большие данные 3520 940
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SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 5287 911
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп 6017 900
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Автоматизация процессов - Системы и средства автоматизации 5223 759
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 1553 748
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Microsoft Windows 10 11713 323
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Натрусов Артем 142 100
Осеевский Михаил 264 99
Никифоров Николай 1161 95
Лысенко Эдуард 238 80
Абакумов Евгений 110 76
Петров Михаил 104 67
Клепиков Алексей 80 65
Казарин Станислав 115 64
Аксаков Анатолий 104 63
Ковнир Евгений 74 62
Бойко Елена 174 60
Дьяченко Валерий 70 59
Кабанов Владимир 174 59
Массух Илья 202 59
Емельченков Сергей 87 58
Шипов Савва 74 55
Сотин Денис 106 54
Урьяс Вадим 82 51
Соколов Алексей 129 51
Кисляков Евгений 91 50
Чамара Денис 58 49
Слышкин Василий 66 48
Богданов Кирилл 110 48
Путятинский Сергей 59 48
Ермолаев Артем 348 47
Меджитов Тимур 63 47
Албычев Александр 86 46
Белоусов Максим 73 46
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Валчев Стоян 48 45
Россия - РФ - Российская федерация 108428 7047
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Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13925 702
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 11864 671
Европа 12319 625
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Беларусь - Белоруссия 3525 503
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Германия - Федеративная Республика 8903 351
Россия - СФО - Новосибирск 3269 339
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Африка - Африканский регион 2928 262
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Россия - ПФО - Татарстан Республика 2129 223
Россия - Сибирь 1579 216
Европа Восточная 2927 211
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1302 204
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Бразилия - Федеративная Республика 1945 172
Нидерланды 2197 171
Китай - Тайвань 2115 166
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РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 255 75
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РАН - Российская академия наук 1397 51
НТИ - Университет 2035 - Национальной технологической инициативы 59 38
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Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 162 37
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МИСиС НИТУ - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 222 32
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 354 30
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SAP Education CIS Учебный Центр - Университетский Альянс - SAP Next-Gen Lab 48 16
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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