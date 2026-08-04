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Цифровая трансформация Digital Transformation Digital IQ Цифровизация Цифровое предприятие Диджитализация Цифровые технологии в бизнесе Цифровое пространство Цифровая зрелость

Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость

Цифровая трансформация – одно из стратегически важнейших направлений развития российской экономики. Цифровая трансформация – это изменение бизнес-модели компании с помощью цифровых инструментов (платформ), создающих дополнительную ценность продукту или новый продукт. Максимально полное раскрытие потенциала цифровых технологий через их использование во всем периметре бизнеса – процессах, продуктах и сервисах, подходах к принятию решений

Цифровизация – «оцифровка» текущих процессов компании, обеспечивающих переход на datadriven модель управления бизнесом

 

 

 

"Цифровая трансформация: что не так" Вячеслав Солопов, Директор по консалтингу, Консист Бизнес Групп CNews FORUM 2021.

СОБЫТИЯ

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04.08.2026 Air Liquide в России внедрила отечественное решение для цифровой трансформации производства

ер того, как слаженная работа двух отечественных вендоров и опытного интегратора позволяет провести цифровую трансформацию без остановки бизнес-процессов», — отметил Александр Волков, руководит
03.08.2026 Мой друг ИИ: поведение человека в цифровой среде все больше зависит от алгоритмов — исследование «Ростелекома», ИРИ и ФРИИ

развития интернета (АНО «ИРИ») представляют ежегодное аналитическое исследование «Развитие новых коммуникационных интернет-технологий в России и в мире». Эксперты изучают, как за год меняются главные цифровые технологии для общения и развлечений: социальные сети и мессенджеры, видеохостинги и онлайн-кинотеатры, игровые и поисковые сервисы, а также ИИ-решения для генерации контента и его рас
31.07.2026 МФТИ и ЕВРАЗ открывают программу по цифровым технологиям и искусственному интеллекту для инженеров-проектировщиков

амму «Цифровые навыки для инженеров-проектировщиков: интеграция, данные и ИИ-агенты». Курс поможет инженерам-проектировщикам, BIM-специалистам, руководителям проектных подразделений и специалистам по цифровизации инженерных процессов применять современные цифровые технологии и искусственный интеллект для автоматизации проектирования и повышения эффективности работы. Об этом CNews сообщили п
30.07.2026 НИЯУ МИФИ и «Первый Бит» выстроили сквозной цифровой контур закупочной и финансовой деятельности с подключением к сервисам электронного Правительства России

ь и сопоставить данные из разных учетных систем. Эти ограничения стали отправной точкой для проекта цифровой трансформации закупочного цикла. Для его реализации привлечен интегратор «Первый Бит
29.07.2026 Более полумиллиона страниц истории перевели в цифру для Госархива Воронежской области

ГАВО продолжается более десяти лет. В 2014–2015 гг. корпорация реализовала первый этап комплексной цифровой трансформации архива: внедрила автоматизированную систему управления архивной деятел
29.07.2026 37% машиностроителей фокусируются на ERP и ИБ

сдержанные: 39% предприятий ожидают стагнации показателей, 25% – роста, а 14% – падения. Дальнейшая цифровизация будет зависеть от внешних стимулов – сроков импортозамещения, государственной по
29.07.2026 Узбекистан реализует масштабную программу цифровизации промышленности с инвестициями $1,2 млрд

улирование с внедрением передовых производственных технологий. Уже достигнуты измеримые результаты. Цифровая трансформация АО «Узбекнефтегаз» принесла $64,4 млн экономической выгоды, геологичес
28.07.2026 «СКБ Контур» и Brozex договорились о партнерстве в цифровизации строительной отрасли

го документооборота, в особенности электронных перевозочных документов». Алексей Лазаренко, исполнительный директор Brozex: «Для Brozex партнерство с «СКБ Контур» — это важный шаг на пути к системной цифровой трансформации. Мы нацелены на сотрудничество, которое позволит нам выстроить более эффективные и прозрачные процессы взаимодействия с партнерами. Уверен, что объединение нашего отрасле
28.07.2026 Piklema и ПИР будут развивать решения для роботизации и цифровизации горнодобывающей отрасли

на карьерной технике SANY. Об этом CNews сообщили представители Piklema. Совместная работа охватит цифровизацию горнотранспортных комплексов, внедрение систем диспетчеризации и аналитики данны
27.07.2026 Свыше 1000 школ Уральского ФО выбрали ОС Astra Linux для цифровизации образования

нформации и внешнего воздействия», — отметила Светлана Тренихина, министр образования Свердловской области. «Мы обладаем обширной экспертизой, опытом и ресурсами для реализации масштабных проектов по цифровизации образования, и нам принципиально важно, чтобы вместе с обновлением ИТ-инфраструктуры педагоги получили все необходимые знания и поддержку для комфортной работы с новыми технологиям
27.07.2026 Конференция CNews «Цифровые технологии в финансовом секторе» состоится 8 сентября 2026 года

иложений и какие функции стали обязательными для удобства пользователя в России? Импортозамещение и цифровизация Как на практике выглядит переход банков с зарубежного софта на российский и с ка
24.07.2026 ДОМ.РФ запустил единую базу знаний для цифрового развития жилищной сферы

нул, что аналитика становится одним из ключевых инструментов цифровой трансформации строительства. «Цифровизация отрасли начинается не только с технологий, но и с качественных данных. Чем лучше
24.07.2026 Мрачное цифровое будущее. Молодые россияне массово боятся, что их заменят роботами и нейросетями

о «растить некого – старшие ушли, средние не выросли, потому что опыт набирается на той скучной работе, которую отдали алгоритму». Не все так плохо? Некоторые собеседники издания считают, что бояться цифровизации стоит не всем. Так первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин уверен, что «профессиональные компетенции все так же максимально необходимы, ведь именно че
23.07.2026 ИИ-совместимая платформа Ensi вошла в топ-50 рейтинга «Цифровизация ритейла» по версии CNews

si Cloud, — такие ритейлеры, как «Ашан», «Глория Джинс», «Иль де Ботэ», «Глобус» и др. Попадание в топ-50 отражает растущее доверие бизнеса к решениям «Гринсайт» и их высокую эффективность в условиях цифровой трансформации отрасли «Мы благодарим наших клиентов и партнеров за доверие и продолжаем развивать технологии, которые делают бизнес устойчивее и технологичнее», — сказал Егор Волков, г
22.07.2026 Конференция CNews «Цифровизация ритейла и электронная коммерция» состоится 15 сентября 2026 года

заместитель генерального директора, Фонд «Московский инновационный кластер». Вопросы к обсуждению: Цифровизация и традиционная торговля Как современные технологии меняют привычный нам облик об
21.07.2026 Компания «Штурм» завершила проект ИТ-трансформации по созданию единой информационной системы на базе «1С:ERP»

Компания «Штурм» завершила масштабный проект ИТ-трансформации по созданию единой информационной системы на базе программного продукта «1С:ERP». Об этом CNews сообщил представитель компании «Рациональ», подрядчик проекта. В ходе внедрения

20.07.2026 Т2 и «Пилар» усиливают сотрудничество с правительством Красноярского края

асноярского края: «Развитие современной инфраструктуры связи является одним из ключевых направлений цифровой трансформации региона. От качества мобильной связи и доступа к интернету напрямую за
20.07.2026 Смарт-контракты: новый этап цифровизации или головная боль для бизнеса? Инфографика CNews

му. Ключевой точкой опоры стал Федеральный закон № 259-ФЗ «О цифровых финансовых активах» 2020 г. Он закрепил понятие цифровых прав и тем самым создал правовую основу для существования обязательств в цифровой среде. Прямого закона «о смарт-контрактах» в российском праве нет, однако программный код может рассматриваться как способ исполнения обязательств. Отдельный импульс развитию придал пр
17.07.2026 МТС и курорт «Лучи» объединяют усилия для цифровой трансформации курортной инфраструктуры

МТС и курорт «Лучи» договорились о сотрудничестве в области цифровизации курортной инфраструктуры и внедрения современных цифровых сервисов для управления гостиничным кластером. В рамках партнерства стороны намерены внедрять решения для управления гости
17.07.2026 IBS создает единое цифровое пространство для работы с документами на базе Directum RX

ли на Directum RX. Новое решение объединило процессы в едином контуре. Следующим направлением стала цифровизация договорной деятельности. В компании автоматизировали процесс согласования догово
17.07.2026 Positive Technologies и «Цифровые решения» подтвердили совместимость продуктов для технологической инфраструктуры

Positive Technologies и «Цифровые решения», российский производитель сетевого оборудования, протестировали совместимость продуктов для защиты промышленных инфраструктур. В результате проверки была подтверждена успешная
16.07.2026 «Текта Групп» и МТС будут совместно развивать цифровые решения для жилых комплексов и бизнес-центров

пп» и МТС объявили о стратегическом партнерстве, в рамках которого договорились совместно развивать цифровые решения для жилых комплексов и бизнес-центров, входящих в портфель девелопера. В рам
15.07.2026 Подтверждена совместимость флагманских продуктов компаний «Гарда» и «Цифровые решения»

Подтверждена совместимость флагманских продуктов компаний «Гарда», разработчика решений в области информационной безопасности, и «Цифровые решения», производителя сетевого оборудования для управления трафиком. Система выявления и реагирования на сложные сетевые угрозы «Гарда NDR» поддерживает работу с брокером сетевых пак
14.07.2026 Конференция CNews «Цифровизация закупок 2026» состоится 29 сентября

инструмент снижения издержек и повышения маржинальности всего бизнеса. Регистрация на конференцию «Цифровизация закупок 2026». Цифровизация процедур Какие закупочные процедуры необходим
14.07.2026 «Свеза» усилила безопасность производства с помощью цифровых технологий

т гобо-проекторы, которые формируют световые предупреждающие зоны в местах движения техники и персонала. Одновременно продолжается модернизация систем пожарной сигнализации в производственных цехах. «Цифровые технологии становятся важной частью современной системы производственной безопасности. Они помогают своевременно выявлять потенциальные узкие места, дополняют работу сотрудников и дела
13.07.2026 На CNews FORUM 2026 выступит глава Минцифры России Максут Шадаев

финансового сектора», «Импортозамещение», «Цифровизация промышленности», «Цифровизация торговли», «Цифровая трансформация» и «Искусственный интеллект и большие данные». На сессионных заседания
09.07.2026 Цифровая трансформация 2026: в тренде ИИ, платформенные решения и инхаус-разработка

ИИ и цифровая трансформация Роман Мезенцев, независимый эксперт, модератор секции, уверен, что

09.07.2026 68% компаний транспортно-логистической отрасли планируют полную цифровизацию, но 36% считают киберриски самым значительным препятствием для нее

третей (68%) компаний, работающих в сфере транспорта и логистики, рассчитывают полностью перейти на цифровые технологии в течение ближайших двух лет — сейчас их доля составляет менее 5%. Об это
09.07.2026 От станков до алгоритмов: «Ростелеком» запустит цифровую трансформацию производства на «Уральском заводе авто-текстильных изделий»

благодаря современным технологиям мы сможем закрепить успехи и добавиться новых высот еще быстрее. Цифровизация не только повысит автоматизацию и эффективность процессов, но и безопасность тру
09.07.2026 «СКБ Контур» и разработчик платформы Cargo.Run договорились о совместной цифровизации логистики

который востребован крупнейшими игроками экономики. Уверен, что совместные проекты станут драйвером цифровой трансформации логистической отрасли в долгосрочной перспективе». Фаем Ахметзянов, ди
09.07.2026 Университет «Иннополис» и «ДАО Тех» планируют развивать цифровые сервисы для промышленных предприятий России

х и региональных мер государственной поддержки роботизации производства и обеспечит их интеграцию в цифровые инструменты платформы «ДАО Тех» для информирования промышленных предприятий о возмож
08.07.2026 «СКБ Контур» и «Светофор Логистика» договорились о сотрудничестве в цифровизации логистической отрасли

нерства станет работа по созданию адаптивной логистической экосистемы, способной гибко реагировать на вызовы современной цифровой экономики. В рамках сотрудничества компании планируют модернизировать цифровую инфраструктуру, интегрируя существующие технологические наработки, услуги и программные продукты обеих сторон. Особое внимание будет уделено реализации проектов, обеспечивающих сквозну
08.07.2026 ГК Softline, Минцифры Челябинской области и ЮУрГУ договорились о сотрудничестве в сфере цифровой трансформации региона и роботизации

уктуре региональных органов власти. Соглашение позволит государственным структурам региона ускорить цифровую трансформацию за счет роботизации процессов и сформировать пул подготовленных кадров
08.07.2026 Конференция CNews «Цифровые технологии в финансовом секторе» состоится 8 сентября 2026 года

иложений и какие функции стали обязательными для удобства пользователя в России? Импортозамещение и цифровизация Как на практике выглядит переход банков с зарубежного софта на российский и с ка
08.07.2026 «Атомстройкомплекс» и «Ростелеком» подписали соглашение о цифровизации социальных объектов в Свердловской области

катеринбургского филиала «Ростелекома» Дмитрий Лукошков подписали соглашение о сотрудничестве. Компании договорились о внедрении современных телекоммуникационных решений и совместных проектах в сфере цифровизации строительства, которые будут способствовать повышению эффективности бизнеса. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома». В первую очередь речь идет об обеспечении социальны
08.07.2026 Цифра без иллюзий: как лидеры российского бизнеса строят независимые экосистемы

вня, которая может стать надежной технологической опорой для всей страны. Максим Валин, директор по цифровой трансформации «Ростех», поделился опытом корпорации в разработке, внедрении и импорт
07.07.2026 ТМК и УЦСБ будут вместе внедрять ИТ в промышленности

«Трубная Металлургическая Компания» (ТМК) и «Уральский центр систем безопасности» (УЦСБ) будут сотрудничать в сфере цифровизации промышленности. В рамках соглашения партнеры также сфокусируются на развитии кадрового и научного потенциала в области информационных технологий. Документ подписали заместитель ген
07.07.2026 «СКБ Контур» и корпорация «ВСМПО-Ависма» договорились о сотрудничестве в сфере цифровой трансформации

ире производитель титановой продукции «ВСМПО-Ависма» договорились о сотрудничестве, направленном на цифровизацию бизнеса и взаимодействие в сферах электронного документооборота (ЭДО) и искусств
07.07.2026 «Инферит» и Агентство цифрового развития объявили о сотрудничестве

и представители Softline. Основные направления деятельности АНО «АЦР» — формирование базы знаний по цифровой трансформации бизнеса, повышение квалификации ИТ-директоров и развитие молодого ИТ-с
07.07.2026 Эрнест Сюч, «ИндаСофт»: Реально изменили промышленность те технологии, которые помогли связать данные, процессы и управленческие решения

сть предприятия адаптироваться к изменениям. На мой взгляд, это и есть главный сдвиг: автоматизация/цифровизация перестала быть «проектом ИТ-службы» и стала частью производственной стратегии. И

Публикаций - 26228, упоминаний - 40929

Цифровая трансформация и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 2298
Ростелеком 10948 2060
МегаФон 10742 1550
9594 1458
Softline - Софтлайн 3743 991
Microsoft Corporation 25775 979
SAP SE 5601 965
Yandex - Яндекс 9216 668
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 611
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 590
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 583
Oracle Corporation 7074 561
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 545
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5658 482
IBM - International Business Machines Corp 9699 464
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 454
Google LLC 12688 402
Directum - Директум 1268 395
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1123 389
Крок - Croc 1964 374
Huawei 4676 372
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 334
Cisco Systems 5372 334
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1351 324
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 807 324
VK - Mail.ru Group 3602 317
Telegram Group 2940 314
Diasoft - Диасофт 1144 300
Broadcom - VMware 2610 285
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 648 282
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 281
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1580 270
Корус Консалтинг ГК - Корус консалтинг ДМ 1476 267
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1828 256
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1440 256
Ростех - Росэлектроника - Вега - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 1101 244
Samsung Electronics 11064 244
Intel Corporation 12811 243
Ред Софт - Red Soft 1236 237
VK Tech - ВК Технологии - VK Цифровые технологии - ВК Цифровые технологии - Mail.ru Цифровые технологии 544 226
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 1538
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 878
РЖД - Российские железные дороги 2096 586
Почта России ПАО 2370 523
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 440
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 622 399
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 545 384
ГПБ - Газпромбанк 1273 349
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 339
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 328
Альфа-Банк 1979 312
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 311
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 309
Газпром нефть 725 289
Газпром ПАО 1493 286
МКБ - Московский кредитный банк 657 277
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 276
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 263
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 249
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 531 247
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 692 247
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 242
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 226
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 222
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 213
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 210
ПСБ - Промсвязьбанк 963 204
Ингосстрах СПАО 478 199
Русагро Группа Компаний 379 194
Северсталь ПАО - Severstal 629 193
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 189
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 177
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 359 172
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 727 165
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1662 164
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 210 164
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 551 157
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 598 156
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 212 147
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 193 147
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 3268
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 1274
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 1056
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 933
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 773
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 764
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 749
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 727
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 724
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 710
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 664
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 652
Федеральное казначейство России 1949 574
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 523
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 501
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 478
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 433
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 416
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 396
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 388
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 378
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 376
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 365
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 304
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 269
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 253
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 253
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 229
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 225
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 388 211
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МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 200
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 195
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 192
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 758 184
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 364 184
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 164
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 787 164
Судебная власть - Judicial power 2500 156
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 312 151
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 216
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 183
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 172
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 153
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 84
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 83
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 234 74
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 60
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 75 50
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 49
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 49
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 141 46
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 44
ГосИнформСистемы 160 41
ЦТЛ - АЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 55 40
АРПМ - Агентство развития профессионального мастерства - Worldskills - Ворлдскиллс 121 38
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 37
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 35
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 29
Единая Россия - Политическая партия 321 24
Ассоциация менеджеров 107 22
AI-Russia Alliance - Альянс в сфере ИИ - Альянс в сфере искусственного интеллекта 80 22
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 21
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 132 21
Альянс по защите детей в цифровой среде 35 20
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 18
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 105 18
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 227 17
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 151 16
АИВ - Ассоциация интернета вещей - Российская ассоциация интернета вещей - Ассоциация участников рынка интернета вещей 39 15
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 181 15
ОНФ - Общероссийский народный фронт 46 15
FBACS - ФБА ЕАС - Финансово-Бизнес Ассоциация ЕвроАзиатского Сотрудничества - Финансово-банковская ассоциация ЕвроАзиатского сотрудничества 16 15
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 15
Linux Foundation - Free Standards Group 206 14
АКТР - Ассоциация кабельного телевидения России 52 14
Национальная база медицинских знаний - НБМЗ 19 13
IATA - The International Air Transport Association - Международная ассоциация воздушного транспорта 73 12
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 78 12
Опора России - ОООМиСП - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 80 12
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53875 10813
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 6699
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 6241
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 5647
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 4832
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34983 4392
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 3489
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 3225
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 2793
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 2553
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 2446
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 2414
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 2378
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 2344
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 2204
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 2202
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6480 2171
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 2048
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 1984
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 1795
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10151 1793
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Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 1733
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Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7460 1705
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9493 1695
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 1628
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 1608
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 1591
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8264 1574
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6238 1541
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ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 1533
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9357 1496
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Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 1396
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 1282
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 2010
Linux OS 11533 694
Google Android 15243 488
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 456
Microsoft Windows 16882 437
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5725 436
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 427
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1102 377
Apple iOS 8583 366
Microsoft Office 4170 319
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 291
Microsoft Windows 2000 8678 278
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 623 276
Microsoft Azure 1526 274
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем - Единая цифровая платформа Российской Федерации 370 272
1С:ERP Управление предприятием 841 271
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2554 251
Новые облачные технологии - МойОфис 958 234
Apple iPhone 6 4861 229
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 1044 225
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1597 222
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 1034 222
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 214
НКТ - Р7-Офис 543 198
Oracle Java - язык программирования 3469 185
FreePik 1841 174
Правительство Москвы - ЦГУ - Цифровое государственное управление - региональный проект города Москвы 320 172
СКБ Контур - Контур.Фокус 1362 171
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 477 163
CNews - CNewsMarket - ИТ-маркетплейс 776 161
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V - 300 158
Т1 Облако - T1 Cloud - Т1 Клауд - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 437 157
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 154
Apple - App Store 3109 152
Правительство Москвы - Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 809 150
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 772 149
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 944 148
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 430 147
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 900 146
Python - высокоуровневый язык программирования 1286 146
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Мишустин Михаил 787 298
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Forrester Research 834 73
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 364 63
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 61
CNews IaaS рейтинг - CNews Мишень IaaS Enterprise 76 51
CNews Рынок ИТ-услуг 171 39
Markets&Markets Research 113 37
Fortune Global 500 295 36
НАФИ - Национальное агентство финансовых исследований 89 35
Мировой ИТ-рынок - Мировой рынок информационных технологий 146 30
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 262 28
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 144 27
RAEX - РАЭКС-Аналитика 54 24
Ookla - Downdetector - Speedtest - Сервис мониторинга сайтов - Рейтинг скорости мобильного интернета 98 23
Data Insight - Дейта Инсайт - Исследовательское агентство 149 23
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Admetrix - Эд Метрикс - Исследовательская компания 195 21
Эксперт РА - Рейтинговое агентство 145 21
IDC Russia - IDC Россия 183 21
CNews Analitycs - Топ федеральных ИТ-чиновников 30 21
BCG - Boston Consulting Group 117 19
Frost & Sullivan 207 19
Российский облачный рынок - Российский облачных сервисов (SaaS, IaaS, PaaS) 39 19
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ-решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 146 18
Markswebb Rank & Report - Марксвебб Ранк энд Репорт 83 18
CNews Fast рейтинг 55 18
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 227 17
Mordor Intelligence 35 15
Gartner Hype Cycle - Кривая развития технологий - Plateau of Productivity - Плато продуктивности 53 15
РБК Исследования рынков - РБК Рейтинг - РБК Мониторинг 91 15
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ для банков - Российский рынок финансовых технологий - Российский рынок банковской цифровизации 24 14
IDC Russia IT Services Market Shares - IT Services Competitive Analysis - Competitive Profiles and Analysis of Leading IT Services Players 18 13
Российский рынок кибербезопасности - Российский ИБ-рынок - Российский рынок информационной безопасности 79 13
GCI - The Global Competitiveness Index - Индекс глобальной конкурентоспособности 26 12
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 353
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 733 295
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 187
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1222 164
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 148
РАН - Российская академия наук 2122 135
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 104
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 590 96
Softline Education - Академия Softline - Softline Корпоративный Университет - Softline IT Graduate - учебный центр - Softline Academy Alliance 190 93
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 460 87
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 459 78
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова - Сеченовка 281 73
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 71
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 353 71
НИУ ВШЭ - ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 142 71
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 70
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 273 69
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 280 57
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 222 50
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 255 49
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 269 48
Сбер - Сбербанк Школа 21 - Sberbank School 21 91 47
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 319 46
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 212 46
НГУ - Новосибирский Государственный Университет - Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 304 46
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 219 40
НТИ - Университет 2035 - Национальной технологической инициативы 96 37
МИД РФ - МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) 157 36
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 184 36
МИСиС НИТУ - Центр компетенций НТИ Квантовые коммуникации - Институт физики и квантовой инженерии 59 35
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 350 35
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 334 32
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 283 32
МЭИ НИУ - Московский энергетический институт - Национальный исследовательский университет 182 32
Минцифры РФ - НИЦ Телеком - Национальный исследовательский центр телекоммуникаций - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 247 31
ТГУ - Томский государственный университет 233 31
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 30
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет - МНТЦ - Международный научно-технологический центр 311 30
Росатом - РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики 172 29
ННГУ - Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского - Университет Лобачевского 182 28
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CNews FORUM Информационные технологии завтра 1281 655
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Рейтинг Рунета - Всероссийский конкурс сайтов и приложений 95 51
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 43
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 195 42
Finopolis - Финополис - Форум инновационных финансовых технологий 98 41
ВЭФ - Восточный экономический форум - Дальневосточный экономический форум 95 35
Единый день голосования 143 33
Иннопром - Innoprom - Международная промышленная выставка 95 28
Цифровая прокачка региона 29 27
МТС - Поколение М - Поколение Маугли - творческий благотворительный проект 96 27
Docflow 148 22
FISU Universiade - Универсиада - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 119 21
ПРОФ-IT - Всероссийский форум региональной информатизации 25 18
CSTB Telecom & Media 83 18
1С:Проект года 28 18
CNews ИТ-стратегия 32 17
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1С:ERP Бизнес-форум 19 14
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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