Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость

Air Liquide в России внедрила отечественное решение для цифровой трансформации производства ер того, как слаженная работа двух отечественных вендоров и опытного интегратора позволяет провести цифровую трансформацию без остановки бизнес-процессов», — отметил Александр Волков, руководит

Мой друг ИИ: поведение человека в цифровой среде все больше зависит от алгоритмов — исследование «Ростелекома», ИРИ и ФРИИ развития интернета (АНО «ИРИ») представляют ежегодное аналитическое исследование «Развитие новых коммуникационных интернет-технологий в России и в мире». Эксперты изучают, как за год меняются главные цифровые технологии для общения и развлечений: социальные сети и мессенджеры, видеохостинги и онлайн-кинотеатры, игровые и поисковые сервисы, а также ИИ-решения для генерации контента и его рас

МФТИ и ЕВРАЗ открывают программу по цифровым технологиям и искусственному интеллекту для инженеров-проектировщиков амму «Цифровые навыки для инженеров-проектировщиков: интеграция, данные и ИИ-агенты». Курс поможет инженерам-проектировщикам, BIM-специалистам, руководителям проектных подразделений и специалистам по цифровизации инженерных процессов применять современные цифровые технологии и искусственный интеллект для автоматизации проектирования и повышения эффективности работы. Об этом CNews сообщили п

НИЯУ МИФИ и «Первый Бит» выстроили сквозной цифровой контур закупочной и финансовой деятельности с подключением к сервисам электронного Правительства России ь и сопоставить данные из разных учетных систем. Эти ограничения стали отправной точкой для проекта цифровой трансформации закупочного цикла. Для его реализации привлечен интегратор «Первый Бит

Более полумиллиона страниц истории перевели в цифру для Госархива Воронежской области ГАВО продолжается более десяти лет. В 2014–2015 гг. корпорация реализовала первый этап комплексной цифровой трансформации архива: внедрила автоматизированную систему управления архивной деятел

37% машиностроителей фокусируются на ERP и ИБ сдержанные: 39% предприятий ожидают стагнации показателей, 25% – роста, а 14% – падения. Дальнейшая цифровизация будет зависеть от внешних стимулов – сроков импортозамещения, государственной по

Узбекистан реализует масштабную программу цифровизации промышленности с инвестициями $1,2 млрд улирование с внедрением передовых производственных технологий. Уже достигнуты измеримые результаты. Цифровая трансформация АО «Узбекнефтегаз» принесла $64,4 млн экономической выгоды, геологичес

«СКБ Контур» и Brozex договорились о партнерстве в цифровизации строительной отрасли го документооборота, в особенности электронных перевозочных документов». Алексей Лазаренко, исполнительный директор Brozex: «Для Brozex партнерство с «СКБ Контур» — это важный шаг на пути к системной цифровой трансформации. Мы нацелены на сотрудничество, которое позволит нам выстроить более эффективные и прозрачные процессы взаимодействия с партнерами. Уверен, что объединение нашего отрасле

Piklema и ПИР будут развивать решения для роботизации и цифровизации горнодобывающей отрасли на карьерной технике SANY. Об этом CNews сообщили представители Piklema. Совместная работа охватит цифровизацию горнотранспортных комплексов, внедрение систем диспетчеризации и аналитики данны

Свыше 1000 школ Уральского ФО выбрали ОС Astra Linux для цифровизации образования нформации и внешнего воздействия», — отметила Светлана Тренихина, министр образования Свердловской области. «Мы обладаем обширной экспертизой, опытом и ресурсами для реализации масштабных проектов по цифровизации образования, и нам принципиально важно, чтобы вместе с обновлением ИТ-инфраструктуры педагоги получили все необходимые знания и поддержку для комфортной работы с новыми технологиям

Конференция CNews «Цифровые технологии в финансовом секторе» состоится 8 сентября 2026 года иложений и какие функции стали обязательными для удобства пользователя в России? Импортозамещение и цифровизация Как на практике выглядит переход банков с зарубежного софта на российский и с ка

ДОМ.РФ запустил единую базу знаний для цифрового развития жилищной сферы нул, что аналитика становится одним из ключевых инструментов цифровой трансформации строительства. «Цифровизация отрасли начинается не только с технологий, но и с качественных данных. Чем лучше

Мрачное цифровое будущее. Молодые россияне массово боятся, что их заменят роботами и нейросетями о «растить некого – старшие ушли, средние не выросли, потому что опыт набирается на той скучной работе, которую отдали алгоритму». Не все так плохо? Некоторые собеседники издания считают, что бояться цифровизации стоит не всем. Так первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин уверен, что «профессиональные компетенции все так же максимально необходимы, ведь именно че

ИИ-совместимая платформа Ensi вошла в топ-50 рейтинга «Цифровизация ритейла» по версии CNews si Cloud, — такие ритейлеры, как «Ашан», «Глория Джинс», «Иль де Ботэ», «Глобус» и др. Попадание в топ-50 отражает растущее доверие бизнеса к решениям «Гринсайт» и их высокую эффективность в условиях цифровой трансформации отрасли «Мы благодарим наших клиентов и партнеров за доверие и продолжаем развивать технологии, которые делают бизнес устойчивее и технологичнее», — сказал Егор Волков, г

Конференция CNews «Цифровизация ритейла и электронная коммерция» состоится 15 сентября 2026 года заместитель генерального директора, Фонд «Московский инновационный кластер». Вопросы к обсуждению: Цифровизация и традиционная торговля Как современные технологии меняют привычный нам облик об

Компания «Штурм» завершила проект ИТ-трансформации по созданию единой информационной системы на базе «1С:ERP» Компания «Штурм» завершила масштабный проект ИТ-трансформации по созданию единой информационной системы на базе программного продукта «1С:ERP». Об этом CNews сообщил представитель компании «Рациональ», подрядчик проекта. В ходе внедрения

Т2 и «Пилар» усиливают сотрудничество с правительством Красноярского края асноярского края: «Развитие современной инфраструктуры связи является одним из ключевых направлений цифровой трансформации региона. От качества мобильной связи и доступа к интернету напрямую за

Смарт-контракты: новый этап цифровизации или головная боль для бизнеса? Инфографика CNews му. Ключевой точкой опоры стал Федеральный закон № 259-ФЗ «О цифровых финансовых активах» 2020 г. Он закрепил понятие цифровых прав и тем самым создал правовую основу для существования обязательств в цифровой среде. Прямого закона «о смарт-контрактах» в российском праве нет, однако программный код может рассматриваться как способ исполнения обязательств. Отдельный импульс развитию придал пр

МТС и курорт «Лучи» объединяют усилия для цифровой трансформации курортной инфраструктуры МТС и курорт «Лучи» договорились о сотрудничестве в области цифровизации курортной инфраструктуры и внедрения современных цифровых сервисов для управления гостиничным кластером. В рамках партнерства стороны намерены внедрять решения для управления гости

IBS создает единое цифровое пространство для работы с документами на базе Directum RX ли на Directum RX. Новое решение объединило процессы в едином контуре. Следующим направлением стала цифровизация договорной деятельности. В компании автоматизировали процесс согласования догово

Positive Technologies и «Цифровые решения» подтвердили совместимость продуктов для технологической инфраструктуры Positive Technologies и «Цифровые решения», российский производитель сетевого оборудования, протестировали совместимость продуктов для защиты промышленных инфраструктур. В результате проверки была подтверждена успешная

«Текта Групп» и МТС будут совместно развивать цифровые решения для жилых комплексов и бизнес-центров пп» и МТС объявили о стратегическом партнерстве, в рамках которого договорились совместно развивать цифровые решения для жилых комплексов и бизнес-центров, входящих в портфель девелопера. В рам

Подтверждена совместимость флагманских продуктов компаний «Гарда» и «Цифровые решения» Подтверждена совместимость флагманских продуктов компаний «Гарда», разработчика решений в области информационной безопасности, и «Цифровые решения», производителя сетевого оборудования для управления трафиком. Система выявления и реагирования на сложные сетевые угрозы «Гарда NDR» поддерживает работу с брокером сетевых пак

Конференция CNews «Цифровизация закупок 2026» состоится 29 сентября инструмент снижения издержек и повышения маржинальности всего бизнеса. Регистрация на конференцию «Цифровизация закупок 2026». Цифровизация процедур Какие закупочные процедуры необходим

«Свеза» усилила безопасность производства с помощью цифровых технологий т гобо-проекторы, которые формируют световые предупреждающие зоны в местах движения техники и персонала. Одновременно продолжается модернизация систем пожарной сигнализации в производственных цехах. «Цифровые технологии становятся важной частью современной системы производственной безопасности. Они помогают своевременно выявлять потенциальные узкие места, дополняют работу сотрудников и дела

На CNews FORUM 2026 выступит глава Минцифры России Максут Шадаев финансового сектора», «Импортозамещение», «Цифровизация промышленности», «Цифровизация торговли», «Цифровая трансформация» и «Искусственный интеллект и большие данные». На сессионных заседания

Цифровая трансформация 2026: в тренде ИИ, платформенные решения и инхаус-разработка ИИ и цифровая трансформация Роман Мезенцев, независимый эксперт, модератор секции, уверен, что

68% компаний транспортно-логистической отрасли планируют полную цифровизацию, но 36% считают киберриски самым значительным препятствием для нее третей (68%) компаний, работающих в сфере транспорта и логистики, рассчитывают полностью перейти на цифровые технологии в течение ближайших двух лет — сейчас их доля составляет менее 5%. Об это

От станков до алгоритмов: «Ростелеком» запустит цифровую трансформацию производства на «Уральском заводе авто-текстильных изделий» благодаря современным технологиям мы сможем закрепить успехи и добавиться новых высот еще быстрее. Цифровизация не только повысит автоматизацию и эффективность процессов, но и безопасность тру

«СКБ Контур» и разработчик платформы Cargo.Run договорились о совместной цифровизации логистики который востребован крупнейшими игроками экономики. Уверен, что совместные проекты станут драйвером цифровой трансформации логистической отрасли в долгосрочной перспективе». Фаем Ахметзянов, ди

Университет «Иннополис» и «ДАО Тех» планируют развивать цифровые сервисы для промышленных предприятий России х и региональных мер государственной поддержки роботизации производства и обеспечит их интеграцию в цифровые инструменты платформы «ДАО Тех» для информирования промышленных предприятий о возмож

«СКБ Контур» и «Светофор Логистика» договорились о сотрудничестве в цифровизации логистической отрасли нерства станет работа по созданию адаптивной логистической экосистемы, способной гибко реагировать на вызовы современной цифровой экономики. В рамках сотрудничества компании планируют модернизировать цифровую инфраструктуру, интегрируя существующие технологические наработки, услуги и программные продукты обеих сторон. Особое внимание будет уделено реализации проектов, обеспечивающих сквозну

ГК Softline, Минцифры Челябинской области и ЮУрГУ договорились о сотрудничестве в сфере цифровой трансформации региона и роботизации уктуре региональных органов власти. Соглашение позволит государственным структурам региона ускорить цифровую трансформацию за счет роботизации процессов и сформировать пул подготовленных кадров

Конференция CNews «Цифровые технологии в финансовом секторе» состоится 8 сентября 2026 года иложений и какие функции стали обязательными для удобства пользователя в России? Импортозамещение и цифровизация Как на практике выглядит переход банков с зарубежного софта на российский и с ка

«Атомстройкомплекс» и «Ростелеком» подписали соглашение о цифровизации социальных объектов в Свердловской области катеринбургского филиала «Ростелекома» Дмитрий Лукошков подписали соглашение о сотрудничестве. Компании договорились о внедрении современных телекоммуникационных решений и совместных проектах в сфере цифровизации строительства, которые будут способствовать повышению эффективности бизнеса. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома». В первую очередь речь идет об обеспечении социальны

Цифра без иллюзий: как лидеры российского бизнеса строят независимые экосистемы вня, которая может стать надежной технологической опорой для всей страны. Максим Валин, директор по цифровой трансформации «Ростех», поделился опытом корпорации в разработке, внедрении и импорт

ТМК и УЦСБ будут вместе внедрять ИТ в промышленности «Трубная Металлургическая Компания» (ТМК) и «Уральский центр систем безопасности» (УЦСБ) будут сотрудничать в сфере цифровизации промышленности. В рамках соглашения партнеры также сфокусируются на развитии кадрового и научного потенциала в области информационных технологий. Документ подписали заместитель ген

«СКБ Контур» и корпорация «ВСМПО-Ависма» договорились о сотрудничестве в сфере цифровой трансформации ире производитель титановой продукции «ВСМПО-Ависма» договорились о сотрудничестве, направленном на цифровизацию бизнеса и взаимодействие в сферах электронного документооборота (ЭДО) и искусств

«Инферит» и Агентство цифрового развития объявили о сотрудничестве и представители Softline. Основные направления деятельности АНО «АЦР» — формирование базы знаний по цифровой трансформации бизнеса, повышение квалификации ИТ-директоров и развитие молодого ИТ-с