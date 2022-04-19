Цифровая трансформация Digital Transformation Digital IQ Цифровизация Цифровое предприятие Диджитализация Цифровые технологии в бизнесе Цифровое пространство Цифровая зрелость
Цифровая трансформация – это изменение бизнес-модели компании с помощью цифровых инструментов (платформ), создающих дополнительную ценность продукту или новый продукт. Максимально полное раскрытие потенциала цифровых технологий через их использование во всем периметре бизнеса – процессах, продуктах и сервисах, подходах к принятию решений
Цифровизация – «оцифровка» текущих процессов компании, обеспечивающих переход на datadriven модель управления бизнесом
"Цифровая трансформация: что не так" Вячеслав Солопов, Директор по консалтингу, Консист Бизнес Групп CNews FORUM 2021.
Цифровая трансформация упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Исанин Антон 9365 1167
|Путин Владимир 2542 603
|Мишустин Михаил 376 217
|Чернышенко Дмитрий 320 214
|Шадаев Максут 460 169
|Медведев Дмитрий 1604 165
|Носков Константин 221 132
|Чаркин Евгений 203 127
|Акимов Максим 170 121
|Паршин Максим 200 108
|Натрусов Артем 142 100
|Осеевский Михаил 264 99
|Никифоров Николай 1161 95
|Лысенко Эдуард 238 80
|Абакумов Евгений 110 76
|Петров Михаил 104 67
|Клепиков Алексей 80 65
|Казарин Станислав 115 64
|Аксаков Анатолий 104 63
|Ковнир Евгений 74 62
|Бойко Елена 174 60
|Дьяченко Валерий 70 59
|Кабанов Владимир 174 59
|Массух Илья 202 59
|Емельченков Сергей 87 58
|Шипов Савва 74 55
|Сотин Денис 106 54
|Урьяс Вадим 82 51
|Соколов Алексей 129 51
|Кисляков Евгений 91 50
|Чамара Денис 58 49
|Слышкин Василий 66 48
|Богданов Кирилл 110 48
|Путятинский Сергей 59 48
|Ермолаев Артем 348 47
|Меджитов Тимур 63 47
|Албычев Александр 86 46
|Белоусов Максим 73 46
|Fabricio Granja - Фабрисио Гранжа 69 46
|Валчев Стоян 48 45
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