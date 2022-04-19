Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость

Цифровая трансформация – это изменение бизнес-модели компании с помощью цифровых инструментов (платформ), создающих дополнительную ценность продукту или новый продукт. Максимально полное раскрытие потенциала цифровых технологий через их использование во всем периметре бизнеса – процессах, продуктах и сервисах, подходах к принятию решений

Цифровизация – «оцифровка» текущих процессов компании, обеспечивающих переход на datadriven модель управления бизнесом

"Цифровая трансформация: что не так" Вячеслав Солопов, Директор по консалтингу, Консист Бизнес Групп CNews FORUM 2021.