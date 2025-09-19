Разделы

Средние и дошкольные образовательные учреждения Татарстана перейдут на российское ПО «Р7 офис»

Министерство цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи и Министерство образования и науки Республики Татарстан, а также компания «Р7» заключили трёхстороннее соглашение о намерениях. Документ направлен на продолжение работы по переводу образовательных учреждений республики на отечественное программное обеспечение.

В рамках заключенного соглашения «Р7» на безвозмездной основе передаст лицензии на использование десктопной и серверной версий офисного пакета «Р7 офис» средним и дошкольным образовательным учреждениям Республики Татарстан.

Кроме того, документ предусматривает проведение совместных мероприятий, обмен методическими и справочными материалами, а также оказание взаимной консультационной поддержки.

Евгений Шелковников, генеральный директор «Р7», сказал: «Для нас является стратегически важным внедрение российского программного обеспечения в сфере образования. Подписание соглашения с Республикой Татарстан — серьезный шаг в реализации программы по импортозамещению и цифровой трансформации регионов. Мы уверены, что «Р7 офис» не только станет удобным и надежным инструментом для педагогов и администрации академии, но и позволит учащимся осваивать ведущие российские ИТ-решения с самого начала своего обучения. Это будет способствовать формированию качественной ИТ-культуры у подрастающего поколения».

Булат Габдрахманов, заместитель министра цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Республики Татарстан, отметил: «Обеспечение средних и дошкольных образовательных учреждений республики современным и безопасным отечественным программным обеспечением отвечает задачам федеральной политики импортозамещения и соответствует курсу на цифровизацию государственных и социальных услуг. Мы уверены, что этот проект станет одним из успешных примеров сотрудничества государства и разработчиков в области цифровизации образования».

Ильсур Хадиуллин, министр образования и науки Республики Татарстан, сказал: «Оснащение наших школ и детских садов современными технологическими решениями — один из ключевых приоритетов региона и реальная возможность повысить эффективность работы наших образовательных организаций. Внедрение «Р7 офис» создаст единую и комфортную цифровую среду для организации учебного процесса, управления и документооборота. Мы рады сотрудничеству с вендором, который разделяет наши устремления и готов к социально значимым проектам».

