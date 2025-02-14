Шелковников Евгений
Шелковников Евгений и организации, системы, технологии, персоны:
|СТЛ - Системы и Технологии в Логистике - 3PL-оператор 1 1
|UFG Private Equity 36 1
|Почта России ПАО 2118 1
|Федоткина Ольга 2 1
|Литвин Евгений 4 1
|Серазетдинов Тимур 1 1
|Гощицкий Александр 3 1
|Бублик Илья 24 1
|Агафонова Наталия 41 1
|Хайруллин Айрат 104 1
|Акопьян Артур 25 1
|Мыздриков Иван 30 1
|Россия - РФ - Российская федерация 145106 8
|СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14137 1
|Россия - ПФО - Татарстан Республика 2920 1
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