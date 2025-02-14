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Шелковников Евгений



14.02.2025 VK приобрела долю в разработчике офисного программного обеспечения «Р7» 1
13.11.2024 «P7» и ИТ-холдинг Lansoft заключили соглашение о партнерстве 1
30.10.2024 Новые возможности совместной работы: «МТС Линк» представил инструмент для создания документов, таблиц и презентаций 1
09.10.2024 VK и «Р7» будут развивать продукты в рамках технологического партнерства 1
12.09.2024 Минцифры Республики Татарстан и АО «Р7» договорились сотрудничать по импортозамещению программного обеспечения 1
29.07.2024 «Р7-Офис» возглавил Евгений Шелковников 1
08.05.2024 EDI-провайдер для ритейла Docrobot вошел в группу компаний «СКБ Контур» 1
08.04.2024 Docrobot реализовал поддержку нового формата УПД 1
15.02.2024 Docrobot и «Амотел24» завершили интеграцию сервисов для формирования электронного путевого листа с дистанционной отметкой медика 1
11.04.2023 Docrobot упростил работу с электронной транспортной накладной в веб-версии сервиса 1
04.04.2023 Оператор ЭДО Docrobot обновил личный кабинет пользователя 1
04.04.2023 Оператор ЭДО Docrobot обновил личный кабинет пользователя 1
03.04.2023 СТЛ запустили передачу данных в ГИС ЭПД с помощью веб-сервиса «Docrobot.ЭТрН» 1
31.01.2023 Docrobot выпустила бесплатное мобильное приложение Docrobot.Logistics 1
28.09.2022 Docrobot вошел в реестр операторов электронных перевозочных документов 1
07.04.2022 «1С» и Docrobot выпустили модуль для обмена EDI-сообщениями и документами прямо из программ «1С» 1

Публикаций - 16, упоминаний - 16

Шелковников Евгений и организации, системы, технологии, персоны:

СКБ Контур - Docrobot - Э-Ком - Электронные коммуникации - E-Com - Экомдок 175 11
8259 1
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1053 1
Теле2Мед - Tele2Med 1 1
ЭР-Телеком Холдинг - Enforta - Энфорта - Престиж-интернет - ArtCommunications - АртКоммуникейшн - Netprovodov.ru - Компания Трон 172 1
VK Tech - ВК Технологии - VK Цифровые технологии - ВК Цифровые технологии - Mail.ru Цифровые технологии 244 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3941 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12722 1
МТС Линк - Вебинар.ру - Webinar.ru - Webinar Group - Вебинар Технологии 328 1
Ланит - Lansoft - Лансофт 49 1
СТЛ - Системы и Технологии в Логистике - 3PL-оператор 1 1
UFG Private Equity 36 1
Почта России ПАО 2118 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2898 3
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 670 3
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1381 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11710 3
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4988 1
Минтранс РФ - Ространснадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере транспорта - Ространсинспекция - Госавтодорнадзор 110 1
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 245 1
Правительство Республики Татарстан - Минцифры РТ - Министерство цифрового развития государственного управления информационных технологий и связи Республики Татарстан - Министерство информатизации и связи (Минсвязи Татарстана) - ЦИТ Татарстана 144 1
ЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 42 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12572 11
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50847 10
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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