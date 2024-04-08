Разделы

Цифровизация Бизнес-приложения
|

Docrobot реализовал поддержку нового формата УПД

Docrobot, разработчик SaaS-сервисов и оператор электронного документооборота (ЭДО), реализовал на платформе поддержку универсальных передаточных документов (УПД) нового формата, утверждённого приказом ФНС России от 19 декабря 2023 №ЕД-7-26/970@.

Текущий приказ ФНС России от 19 декабря 2018 №ММВ-7-15/820@, утверждающий формат УПД, утратил силу, а сам формат документа был перенесён в приложение №2 нового приказа ФНС №ЕД-7-26/970@. Новый формат универсальных передаточных документов описан в приложении №1 приказа.

Согласно документу, переходный период на новый формат будет продолжаться до 1 апреля 2025 г. В этот период можно использовать оба формата — старый и новый. С 1 апреля 2025 новый формат УПД станет обязательным.

В рамках доработок Docrobot обеспечил возможность обмена УПД нового формата, который полностью соответствует требованиям приказа ФНС России от 19 декабря 2023 № ЕД-7-26/970@.

Компании, работающие на платформе Docrobot, могут заранее подготовиться к законодательным изменениям и протестировать обмен универсальными передаточными документами нового формата внутри своих учётных систем, а также с контрагентами с участием оператора ЭДО.

Олеся Суханос, «МегаФон ПроБизнес»: Экологическая обстановка стабилизируется за счет новейших технологий
Импортонезависимость

Обновлённый формат УПД уже доступен для интегрированных сценариев, которые используют торговые сети и крупные поставщики. В ближайшее время Docrobot добавит возможность работы с новым форматом на веб-платформе. Также в планах — совместное тестирование нового формата УПД с другими роуминговыми операторами и отправка сведений о маркированных и прослеживаемых товарах в систему цифровой маркировки товаров «Честный знак» и национальную систему прослеживаемости товаров ФНС России.

Евгений Шелковников, СЕО Docrobot, сказал: «Изменения в формате, в частности, коснулись документооборота с применением машиночитаемой доверенности, блоков по маркированным и прослеживаемым товарам. Полный перечень изменений содержится в письме ФНС России от 4 марта 2024 №ЕА-4-26/2486@. Поддержка нового формата УПД в сервисах Docrobot уже сейчас даст новым и текущим клиентам возможность подготовиться к изменениям, адаптировав свои информационные системы в соответствии со всеми требованиями законодательства».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Отказоустойчивый кластер Postgres Pro «из коробки»: как работает BiHA

Стало известно имя таинственного инвестора «Софтлайна»

Виктор Федотов, Softline: Задача импортозамещения выполнена. В нашем облаке есть сегмент на отечественных серверах, ОС и гипервизоре

Двум топ-менеджерам разработчика российской системы бронирования Leonardo грозят сроки от 5 до 10 лет. Возбуждено уголовное дело

Олеся Суханос, «МегаФон ПроБизнес»: Экологическая обстановка стабилизируется за счет новейших технологий

«Софтлайн» потратил 1,6 миллиарда на покупку знаменитого внедренца «1С»

MARKET.CNEWS

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Обзор HUAWEI nova Y72: доступный смартфон с кнопкой X

Где читать и скачать книги бесплатно: лучшие сервисы

9 лучших уличных обогревателей для веранды: хиты продаж

Показать еще

Наука

Обнаружен неизвестный объект в Млечном Пути — он тяжелее самых тяжелых нейтронных звезд и легче самых легких черных дыр

Обнаружены первые плотоядные животные на Земле — гигантские черви-хищники возрастом более полумиллиарда лет

Ликбез RnD.CNews: станет ли Солнце после смерти черной дырой
Показать еще