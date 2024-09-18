СКБ Контур - Docrobot - Э-Ком - Электронные коммуникации - E-Com - Экомдок

«Яндекс» создает единую рекламную платформу e-com- и ridetech- сервисов «Яндекс» создает единую рекламную платформу e-com и ridetech сервисов. Рекламодатели смогут разместить свою баннерную рекламу одновременно в «Маркете», «Еде», «Лавке», «Деливери» и Go и управлять ею в одном кабинете. В нем можно будет ср

EDI-провайдер для ритейла Docrobot вошел в группу компаний «СКБ Контур» Группа компаний «СКБ Контур», разрабатывающая экосистему для бизнеса под брендом «Контур», приобрела Docrobot — разработчика SaaS-сервисов и Enterprise-решений. Подготовка к сделке заняла несколько лет. Сумма сделки не разглашается. Об этом CNews сообщили представители «Контура». Docrobot

Docrobot реализовал поддержку нового формата УПД формата — старый и новый. С 1 апреля 2025 новый формат УПД станет обязательным. В рамках доработок Docrobot обеспечил возможность обмена УПД нового формата, который полностью соответствует тре

Docrobot выпустил новую версию модуля интеграции с «1С» для обмена электронными документами и EDI-сообщениями EDI-сообщениями в одном окне своей «1С». Версия модуля 2.1 поддерживает 639 типовых сценариев работы с документами и включает в себя 432 унифицированных шаблона. Об этом CNews сообщили представители Docrobot. Одно из главных обновлений — возможность создать во встроенном конструкторе любой собственный сценарий обмена документами, который запускается по клику или автоматически. В модуле реа

Docrobot и «Амотел24» завершили интеграцию сервисов для формирования электронного путевого листа с дистанционной отметкой медика Оператор информационных систем электронных перевозочных документов (ИС ЭПД) Docrobot и сервис дистанционных медицинских осмотров «Амотел24» совместно с медицинской инфор

Docrobot разработал модуль интеграции «1C» для электронного путевого листа ревозочных документов (ИС ЭПД), выпустил модуль «1C» для электронного путевого листа (ЭПЛ), который позволяет интегрировать документ в любую типовую конфигурацию. Об этом CNews сообщили представители Docrobot. Электронный путевой лист соответствует формату, утвержденному приказом ФНС России от 17 февраля 2023 г. № ЕД-7-26/116@. Первый титул «Об обстоятельствах и особенностях рейса» можно со

Docrobot поддержал работу с машиночитаемой доверенностью в сервисах электронного документооборота доверенностью (МЧД) формата 003 для B2B- и B2G-взаимодействия. Об этом CNews сообщили представители Docrobot. Теперь для клиентов Docrobot доступны два сценария обмена электронными докум

Docrobot запустил роуминговый обмен электронными перевозочными документами с операторами «Такском» и Ediweb вали базовый сценарий обмена электронной транспортной накладной, который включает в себя четыре обязательных титула. Тестирование роуминга проходило между тремя операторами попарно: «Такском»-Ediweb, Docrobot-Ediweb, Docrobot-«Такском». В рамках пилота Docrobot последовательно отправил, а затем получил от Ediweb титулы, подписанные усиленной квалифицированной электронной подпи

Docrobot обновил модуль интеграции для электронной транспортной накладной ментов (ИС ЭПД), выпустил новую версию модуля «1С», который позволяет бесшовно интегрировать электронную транспортную накладную (ЭТрН) в учетную систему. Об этом CNews сообщили представители компании Docrobot. Версия 1.0.3 модуля стала быстрее и производительнее. Теперь формирование электронной транспортной накладной занимает не больше минуты, а обработка входящих документов сократилась до

Docrobot упростил работу с электронной транспортной накладной в веб-версии сервиса ронная транспортная накладная может стать обязательной для отдельных сфер. Евгений Шелковников, CEO Docrobot, сказал: «Цифровизация транспортных накладных, которая началась в 2020 г. с эксперим

Оператор ЭДО Docrobot обновил личный кабинет пользователя Оператор электронного документооборота Docrobot обновил личный кабинет пользователя. Теперь пользователи могут управлять всеми серви

Оператор ЭДО Docrobot обновил личный кабинет пользователя Оператор электронного документооборота Docrobot обновил личный кабинет пользователя. Теперь пользователи могут управлять всеми серви

СТЛ запустили передачу данных в ГИС ЭПД с помощью веб-сервиса «Docrobot.ЭТрН» СТЛ («Системы и технологии в логистике») запустил передачу данных в ГИС ЭПД с помощью веб-сервиса «Docrobot.ЭТрН». В компании отметили, что обмен электронными транспортными накладными (ЭТрН) о

Docrobot выпустила бесплатное мобильное приложение Docrobot.Logistics Docrobot разработала мобильное приложение Docrobot.Logistics, чтобы упростить грузоперевозки, сопровождаемые электронными перевозочными

E-com и фудтех «Яндекса» - итоги III квартала и девяти месяцев 2022 года маркетплейсе в отдельных категориях с помощью импортных закупок. Количество активных покупателей на маркетплейсе выросло в 1,5 раза, до 12,5 млн на конец III квартала 2022 г. Юнит-экономика сегмента e-com «Яндекса» существенно улучшилась год к году. «Яндекс маркет» улучшил маржинальность юнит-экономики на 16 п.п. год к году. В сегменте по доставке продуктов из магазинов в Яндекс Еде (без у

Docrobot вошел в реестр операторов электронных перевозочных документов Оператор электронного документооборота Docrobot (ООО «Э-КОМ) подтвердил соответствие требованиям Минтранса и вошел в реестр оператор

Docrobot обновили платформу электронного документооборота В последней версии платформы Docrobot пользователи смогут осуществлять поиск сразу нескольких документов, а также массово фильтровать и подписывать прайс-листы. Новые возможности платформы делают работу более удобной и эфф

«1С» и Docrobot выпустили модуль для обмена EDI-сообщениями и документами прямо из программ «1С» из системы “1С”», – отметил генеральный директор Docrobot Евгений Шелковников. *** Docrobot (ранее E-COM) —разработчик SaaS сервисов, Enterprise-решений, провайдер электронного документооборот

«Магнолия» начала работать с маркированным табаком с помощью решения «E-Com.Маркировка» «Магнолия», торговая сеть из 200 магазинов у дома в Москве и Московской области, внедрила решение «E-Com.Маркировка». Решение компании E-Com, разработчика SaaS-сервисов для B2B- и B2G-взаимодействия, было выбрано, как наиболее подходящее для задач торговой сети. Для «Магнолии» была ре

«Системный софт» обеспечил E-COM инструментами для разработчиков «Системный софт» осуществила поставку продуктов Atlassian компании E-COM, провайдеру услуг электронного документооборота и разработчику многопрофильных SaaS-сервисов для B2B и B2G-интеграции. В рамках проекта заказчик получил лицензии ПО для отслеживания Agile

«Консист Бизнес Групп» и E-Com объединили усилия в проектной реализации электронного документооборота Компания «Консист Бизнес Групп» заключила соглашение о сотрудничестве с провайдером электронного документооборота E-Com. Партнерская программа будет работать в рамках разработки, внедрения и сервисного обслуживания ИТ-решений по электронному документообороту, в том числе по технологии EDI, сообщили CNews в

E-Com присоединилась к ассоциации по внедрению стандартных решений для электронных закупок Компания E-Com, разрабатывающая е-сервисы для бизнеса на основе EDI-технологий, стала членом международной ассоциации OpenPEPPOL, которая занимается внедрением стандартизированных решений для электронны

Объем профинансированных поставок через FactorEx вырос за год в 70 раз Компания E-Com подвела итоги работы в течение года сервиса электронного факторинга FactorEx. Так, объем профинансированных поставок через сервис за год увеличился в 70 раз, с одной тысячи в январе 2016

E-Com за год увеличил базу интеграционных решений в полтора раза В 2016 г. провайдер электронного документооборота E-Com участвовал в разработке более чем 40 интеграционных проектов крупных розничных сетей. Это в полтора раза больше, чем в 2015 г. В основе проектов — внедрение системы обмена EDI-сообщениями

E-Com присоединился к Европейской ассоциации провайдеров е-инвойса Международный оператор электронного документооборота E-Com присоединился к Европейской ассоциации провайдеров е-инвойса (EESPA — European e-invoicing service providers association). Об этом CNews сообщили в E-Com. EESPA была основана в 201

Россельхознадзор и E-Com переведут ветеринарную сертификацию в электронный вид Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) и компания E-Com подписали соглашение, направленное на внедрение ветеринарной сертификации в электронном

Более 20% поставщиков X5 в системе Evolution 3.0 готовы к УПД Компания E-Com провела опрос среди поставщиков X5 Retail Group на предмет внедрения универсального передаточного документа (УПД). По предварительным данным системы Evolution 3.0, которая используется по

«Пятерочка» и Coca-Cola ускорили согласование поставок с помощью E-Com » (X5 Retail Group) и компания Coca-Cola HBC Russia оптимизировали обмен данными по графику поставок с помощью платформы электронного документооборота Evolution 3.0. Об этом CNews сообщили в компании E-Com, разработчике платформы. «На пути оптимизации цепочки поставок в Coca-Cola добились максимальной синергии в двустороннем обмене данными за счет внедрения сервиса “Электронный график поста

E-Com — доверенный оператор ФНС по новым правилам Компания E-Com («Электронные коммуникации») получила паспорт доверенного оператора ФНС России по новым правилам. Об этом CNews сообщили в E-Com. Федеральная налоговая служба обязала с 1 июля 2016

E-Com вошел в РЦ ЭДО и увеличил базу партнеров-операторов до 64 Международный провайдер E-Com увеличил базу роуминговых партнеров в полтора раза. Это произошло благодаря участию компании в «Роуминговом центре для операторов электронного документооборота» (РЦ ЭДО) «Ростелекома», со

Evolution 3.0 оснащена поддержкой ViPNet CSP В платформе электронного документооборота Evolution 3.0 компании E-Com реализована поддержка криптографической защиты информации на базе сертифицированного ФСБ России криптопровайдера ViPNet CSP 4.2. Об этом CNews сообщили в E-Com. «Теперь пользовател

Selgros преобразовала в SAP схему работы с электронными счетами-фактурами та в компании Selgros Cash&Carry была преобразована базовая схема E-invoicing под российские стандарты документооборота и внедрен алгоритм конвертации Invoice в ЭСФ. Об этом CNews сообщили в компании E-Com. По словам руководителя отдела контроля расчетов компании Selgros Cash&Carry Артура Дзлиева, основной проблемой межкорпоративного взаимодействия по обмену данными стала двойная проверка Э

UFG Private Equity Fund III вложился в E-Com Фонд прямых инвестиций UFG Private Equity Fund III стал крупным миноритарным акционером в группе компаний E-Com. Об этом CNews сообщили в E-Com. Сумма сделки и доля фонда в компании не разглашаются. E-Com специализируется на программных решений и услугах обмена электронными документам

E-Com продолжает расширять карту роумингового покрытия Компания E-Com протестировала роуминг с шестью операторами электронного документооборота (ЭДО), работающими с юридически значимыми документами. Так, по данным РОСЭУ, в этот список входят «СКБ Контур», «

«Альфа-Банк» и E-Com интегрировали электронные факторинговые платформы «Альфа-Банк» и Е-Com, оператор электронного документооборота наладили прямой обмен данными между электронной площадкой банка «Альфа-Finance» и сервисом электронного документооборота FactorEX (E-Com). Цель интеграции — открыть доступ клиентам E-Com к факторинговому финансированию, сообщили CNews в «Альфа-Банке». Отказ от «бумаги» при факторинге уменьшает операционные расходы к

E-Com запустил новый сервис по отправке данных в ведомственные органы Компания E-Com, предоставляющая услуги электронного обмена данными (EDI) под торговой маркой Exite, запустила новый сервис на базе своей платформы Exite-Evolution — отправку электронной отчетности в вед

«Модуль интеграции ЭДО» от E-Com получил сертификат «1С:Совместимо!» Продукт «Модуль интеграции ЭДО» компании E-Com (Exite) получил сертификат «Совместимо! Система программ 1С:Предприятие». Об этом CNews сообщили в компании E-Com. Действие сертификата продлится до 18 мая 2018 г. Модуль был предс

E-Com предложила онлайн-ритейлерам «Портал электронных коммуникаций» Компания E-Com, предоставляющая услуги электронного обмена данными (EDI) под торговой маркой Exite, представила проект электронного документооборота для онлайн-ритейлеров — «Портал электронных коммуника