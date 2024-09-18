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СКБ Контур Docrobot Э-Ком Электронные коммуникации E-Com Экомдок

СКБ Контур - Docrobot - Э-Ком - Электронные коммуникации - E-Com - Экомдок

Docrobot - разработчик SaaS-сервисов и оператор электронного документооборота (ЭДО)


18.09.2024 «Яндекс» создает единую рекламную платформу e-com- и ridetech- сервисов

«Яндекс» создает единую рекламную платформу e-com и ridetech сервисов. Рекламодатели смогут разместить свою баннерную рекламу одновременно в «Маркете», «Еде», «Лавке», «Деливери» и Go и управлять ею в одном кабинете. В нем можно будет ср
08.05.2024 EDI-провайдер для ритейла Docrobot вошел в группу компаний «СКБ Контур»

Группа компаний «СКБ Контур», разрабатывающая экосистему для бизнеса под брендом «Контур», приобрела Docrobot — разработчика SaaS-сервисов и Enterprise-решений. Подготовка к сделке заняла несколько лет. Сумма сделки не разглашается. Об этом CNews сообщили представители «Контура». Docrobot

08.04.2024 Docrobot реализовал поддержку нового формата УПД

формата — старый и новый. С 1 апреля 2025 новый формат УПД станет обязательным. В рамках доработок Docrobot обеспечил возможность обмена УПД нового формата, который полностью соответствует тре
05.04.2024 Docrobot выпустил новую версию модуля интеграции с «1С» для обмена электронными документами и EDI-сообщениями

EDI-сообщениями в одном окне своей «1С». Версия модуля 2.1 поддерживает 639 типовых сценариев работы с документами и включает в себя 432 унифицированных шаблона. Об этом CNews сообщили представители Docrobot. Одно из главных обновлений — возможность создать во встроенном конструкторе любой собственный сценарий обмена документами, который запускается по клику или автоматически. В модуле реа
15.02.2024 Docrobot и «Амотел24» завершили интеграцию сервисов для формирования электронного путевого листа с дистанционной отметкой медика

Оператор информационных систем электронных перевозочных документов (ИС ЭПД) Docrobot и сервис дистанционных медицинских осмотров «Амотел24» совместно с медицинской инфор
20.12.2023 Docrobot разработал модуль интеграции «1C» для электронного путевого листа

ревозочных документов (ИС ЭПД), выпустил модуль «1C» для электронного путевого листа (ЭПЛ), который позволяет интегрировать документ в любую типовую конфигурацию. Об этом CNews сообщили представители Docrobot. Электронный путевой лист соответствует формату, утвержденному приказом ФНС России от 17 февраля 2023 г. № ЕД-7-26/116@. Первый титул «Об обстоятельствах и особенностях рейса» можно со
21.09.2023 Docrobot поддержал работу с машиночитаемой доверенностью в сервисах электронного документооборота

доверенностью (МЧД) формата 003 для B2B- и B2G-взаимодействия. Об этом CNews сообщили представители Docrobot. Теперь для клиентов Docrobot доступны два сценария обмена электронными докум
05.07.2023 Docrobot запустил роуминговый обмен электронными перевозочными документами с операторами «Такском» и Ediweb

вали базовый сценарий обмена электронной транспортной накладной, который включает в себя четыре обязательных титула. Тестирование роуминга проходило между тремя операторами попарно: «Такском»-Ediweb, Docrobot-Ediweb, Docrobot-«Такском». В рамках пилота Docrobot последовательно отправил, а затем получил от Ediweb титулы, подписанные усиленной квалифицированной электронной подпи
28.06.2023 Docrobot обновил модуль интеграции для электронной транспортной накладной

ментов (ИС ЭПД), выпустил новую версию модуля «1С», который позволяет бесшовно интегрировать электронную транспортную накладную (ЭТрН) в учетную систему. Об этом CNews сообщили представители компании Docrobot. Версия 1.0.3 модуля стала быстрее и производительнее. Теперь формирование электронной транспортной накладной занимает не больше минуты, а обработка входящих документов сократилась до

11.04.2023 Docrobot упростил работу с электронной транспортной накладной в веб-версии сервиса

ронная транспортная накладная может стать обязательной для отдельных сфер. Евгений Шелковников, CEO Docrobot, сказал: «Цифровизация транспортных накладных, которая началась в 2020 г. с эксперим
04.04.2023 Оператор ЭДО Docrobot обновил личный кабинет пользователя

Оператор электронного документооборота Docrobot обновил личный кабинет пользователя. Теперь пользователи могут управлять всеми серви
04.04.2023 Оператор ЭДО Docrobot обновил личный кабинет пользователя

Оператор электронного документооборота Docrobot обновил личный кабинет пользователя. Теперь пользователи могут управлять всеми серви
03.04.2023 СТЛ запустили передачу данных в ГИС ЭПД с помощью веб-сервиса «Docrobot.ЭТрН»

СТЛ («Системы и технологии в логистике») запустил передачу данных в ГИС ЭПД с помощью веб-сервиса «Docrobot.ЭТрН». В компании отметили, что обмен электронными транспортными накладными (ЭТрН) о
31.01.2023 Docrobot выпустила бесплатное мобильное приложение Docrobot.Logistics

Docrobot разработала мобильное приложение Docrobot.Logistics, чтобы упростить грузоперевозки, сопровождаемые электронными перевозочными
03.11.2022 E-com и фудтех «Яндекса» - итоги III квартала и девяти месяцев 2022 года

маркетплейсе в отдельных категориях с помощью импортных закупок. Количество активных покупателей на маркетплейсе выросло в 1,5 раза, до 12,5 млн на конец III квартала 2022 г. Юнит-экономика сегмента e-com «Яндекса» существенно улучшилась год к году. «Яндекс маркет» улучшил маржинальность юнит-экономики на 16 п.п. год к году. В сегменте по доставке продуктов из магазинов в Яндекс Еде (без у
27.10.2022 Docrobot обновил платформу ЭДО
28.09.2022 Docrobot вошел в реестр операторов электронных перевозочных документов

Оператор электронного документооборота Docrobot (ООО «Э-КОМ) подтвердил соответствие требованиям Минтранса и вошел в реестр оператор
15.08.2022 Docrobot обновили платформу электронного документооборота

В последней версии платформы Docrobot пользователи смогут осуществлять поиск сразу нескольких документов, а также массово фильтровать и подписывать прайс-листы. Новые возможности платформы делают работу более удобной и эфф
07.04.2022 «1С» и Docrobot выпустили модуль для обмена EDI-сообщениями и документами прямо из программ «1С»

из системы “1С”», – отметил генеральный директор Docrobot Евгений Шелковников. *** Docrobot (ранее E-COM) —разработчик SaaS сервисов, Enterprise-решений, провайдер электронного документооборот
07.09.2020 «Магнолия» начала работать с маркированным табаком с помощью решения «E-Com.Маркировка»

«Магнолия», торговая сеть из 200 магазинов у дома в Москве и Московской области, внедрила решение «E-Com.Маркировка». Решение компании E-Com, разработчика SaaS-сервисов для B2B- и B2G-взаимодействия, было выбрано, как наиболее подходящее для задач торговой сети. Для «Магнолии» была ре
11.09.2019 «Системный софт» обеспечил E-COM инструментами для разработчиков

«Системный софт» осуществила поставку продуктов Atlassian компании E-COM, провайдеру услуг электронного документооборота и разработчику многопрофильных SaaS-сервисов для B2B и B2G-интеграции. В рамках проекта заказчик получил лицензии ПО для отслеживания Agile
23.05.2017 «Консист Бизнес Групп» и E-Com объединили усилия в проектной реализации электронного документооборота

Компания «Консист Бизнес Групп» заключила соглашение о сотрудничестве с провайдером электронного документооборота E-Com. Партнерская программа будет работать в рамках разработки, внедрения и сервисного обслуживания ИТ-решений по электронному документообороту, в том числе по технологии EDI, сообщили CNews в
20.04.2017 E-Com присоединилась к ассоциации по внедрению стандартных решений для электронных закупок

Компания E-Com, разрабатывающая е-сервисы для бизнеса на основе EDI-технологий, стала членом международной ассоциации OpenPEPPOL, которая занимается внедрением стандартизированных решений для электронны
15.02.2017 Объем профинансированных поставок через FactorEx вырос за год в 70 раз

Компания E-Com подвела итоги работы в течение года сервиса электронного факторинга FactorEx. Так, объем профинансированных поставок через сервис за год увеличился в 70 раз, с одной тысячи в январе 2016

31.01.2017 E-Com за год увеличил базу интеграционных решений в полтора раза

В 2016 г. провайдер электронного документооборота E-Com участвовал в разработке более чем 40 интеграционных проектов крупных розничных сетей. Это в полтора раза больше, чем в 2015 г. В основе проектов — внедрение системы обмена EDI-сообщениями
28.12.2016 E-Com присоединился к Европейской ассоциации провайдеров е-инвойса

Международный оператор электронного документооборота E-Com присоединился к Европейской ассоциации провайдеров е-инвойса (EESPA — European e-invoicing service providers association). Об этом CNews сообщили в E-Com. EESPA была основана в 201
12.12.2016 Россельхознадзор и E-Com переведут ветеринарную сертификацию в электронный вид

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) и компания E-Com подписали соглашение, направленное на внедрение ветеринарной сертификации в электронном
05.12.2016 Более 20% поставщиков X5 в системе Evolution 3.0 готовы к УПД

Компания E-Com провела опрос среди поставщиков X5 Retail Group на предмет внедрения универсального передаточного документа (УПД). По предварительным данным системы Evolution 3.0, которая используется по
27.10.2016 «Пятерочка» и Coca-Cola ускорили согласование поставок с помощью E-Com

» (X5 Retail Group) и компания Coca-Cola HBC Russia оптимизировали обмен данными по графику поставок с помощью платформы электронного документооборота Evolution 3.0. Об этом CNews сообщили в компании E-Com, разработчике платформы. «На пути оптимизации цепочки поставок в Coca-Cola добились максимальной синергии в двустороннем обмене данными за счет внедрения сервиса “Электронный график поста
24.10.2016 E-Com — доверенный оператор ФНС по новым правилам

Компания E-Com («Электронные коммуникации») получила паспорт доверенного оператора ФНС России по новым правилам. Об этом CNews сообщили в E-Com. Федеральная налоговая служба обязала с 1 июля 2016
19.10.2016 E-Com вошел в РЦ ЭДО и увеличил базу партнеров-операторов до 64

Международный провайдер E-Com увеличил базу роуминговых партнеров в полтора раза. Это произошло благодаря участию компании в «Роуминговом центре для операторов электронного документооборота» (РЦ ЭДО) «Ростелекома», со
03.10.2016 Evolution 3.0 оснащена поддержкой ViPNet CSP

В платформе электронного документооборота Evolution 3.0 компании E-Com реализована поддержка криптографической защиты информации на базе сертифицированного ФСБ России криптопровайдера ViPNet CSP 4.2. Об этом CNews сообщили в E-Com. «Теперь пользовател
22.09.2016 Selgros преобразовала в SAP схему работы с электронными счетами-фактурами

та в компании Selgros Cash&Carry была преобразована базовая схема E-invoicing под российские стандарты документооборота и внедрен алгоритм конвертации Invoice в ЭСФ. Об этом CNews сообщили в компании E-Com. По словам руководителя отдела контроля расчетов компании Selgros Cash&Carry Артура Дзлиева, основной проблемой межкорпоративного взаимодействия по обмену данными стала двойная проверка Э
26.08.2016 UFG Private Equity Fund III вложился в E-Com

Фонд прямых инвестиций UFG Private Equity Fund III стал крупным миноритарным акционером в группе компаний E-Com. Об этом CNews сообщили в E-Com. Сумма сделки и доля фонда в компании не разглашаются. E-Com специализируется на программных решений и услугах обмена электронными документам
27.07.2016 E-Com продолжает расширять карту роумингового покрытия

Компания E-Com протестировала роуминг с шестью операторами электронного документооборота (ЭДО), работающими с юридически значимыми документами. Так, по данным РОСЭУ, в этот список входят «СКБ Контур», «
19.07.2016 «Альфа-Банк» и E-Com интегрировали электронные факторинговые платформы

«Альфа-Банк» и Е-Com, оператор электронного документооборота наладили прямой обмен данными между электронной площадкой банка «Альфа-Finance» и сервисом электронного документооборота FactorEX (E-Com). Цель интеграции — открыть доступ клиентам E-Com к факторинговому финансированию, сообщили CNews в «Альфа-Банке». Отказ от «бумаги» при факторинге уменьшает операционные расходы к
12.07.2016 E-Com запустил новый сервис по отправке данных в ведомственные органы

Компания E-Com, предоставляющая услуги электронного обмена данными (EDI) под торговой маркой Exite, запустила новый сервис на базе своей платформы Exite-Evolution — отправку электронной отчетности в вед
24.05.2016 «Модуль интеграции ЭДО» от E-Com получил сертификат «1С:Совместимо!»

Продукт «Модуль интеграции ЭДО» компании E-Com (Exite) получил сертификат «Совместимо! Система программ 1С:Предприятие». Об этом CNews сообщили в компании E-Com. Действие сертификата продлится до 18 мая 2018 г. Модуль был предс
10.05.2016 E-Com предложила онлайн-ритейлерам «Портал электронных коммуникаций»

Компания E-Com, предоставляющая услуги электронного обмена данными (EDI) под торговой маркой Exite, представила проект электронного документооборота для онлайн-ритейлеров — «Портал электронных коммуника
01.04.2016 OpenCertificate совместим с новым электронным сервисом по контролю безопасности продукции и ее качества

В сервисе сертификатов OpenCertificate компании E-Com реализована поддержка нового электронного сервиса по регистрации деклараций ГОСТ Р (Декларация о соответствии продукции). Об этом CNews сообщили в E-Com. Разработкой и запуском сер

Публикаций - 171, упоминаний - 193

СКБ Контур и организации, системы, технологии, персоны:

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Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29676 15
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СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11347 9
СКБ Контур - Docrobot EXite - Exite-Evolution 30 27
СКБ Контур - Docrobot FactorEx ЭДО-факторинга 12 11
СКБ Контур - Контур.Диадок - Контур.EDI 273 9
Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 584 8
Яндекс.Маркет 937 7
Яндекс.Лавка 231 7
ФГИС Меркурий - Федеральная государственная информационная система электронной сертификации грузов, за которыми установлен государственный ветеринарный контроль на территории РФ 215 5
СКБ Контур - Docrobot SignEx 5 5
Directum Synerdocs - Сервис обмена электронными документами 44 4
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 662 4
Microsoft Office 3734 4
Qsoft amoCRM 107 4
СКБ Контур - Docrobot Evolution 4 4
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 466 4
TerraLink xDE - eXtended Document Exchange - юридически значимый электронный документооборот 39 4
Cryptex 7 4
Linux OS 9937 3
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 390 3
CNews - Market.CNews - ИТ-маркетплейс 495 3
Ланит Омни - Rightway - CRM программа лояльности 23 3
Google Android 13994 3
Ventra Go! 12 3
Протек - Здравсити 26 3
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1242 3
Яндекс.Директ - Yandex Direct 283 3
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2271 2
Яндекс.Плюс 191 2
КриптоПро CSP СКЗИ 211 2
Apple macOS 2059 2
Rakuten Viber 627 2
Microsoft Office 365 940 2
Сбер - Купер - СберМаркет - Sberbank Markets - Instamart - Инстамарт Сервис 182 2
Microsoft Office Excel 1197 2
Ланит - Онланта OnCloud.ru 52 2
Microsoft Dynamics NAV - Microsoft Business Solutions Navision 557 2
Naumen ITSM365 40 2
Ростелеком - РЦ ЭДО - Роуминговый центр операторов электронного документооборота - НС ЭД - Национальная система Электронный документ 10 2
Apple iOS 7809 2
VK - Яндекс.Дзен 188 2
Сбер - СберКорус - Сфера курьер ЭДО 40 2
Кишковский Эдуард 17 17
Рязанова Юлия 12 12
Шелковников Евгений 15 11
Шевченко Антон 17 8
Мухарлямов Рашид 8 5
Шифман Эдуард 17 4
Смирнов Александр 75 4
Шулейко Даниил 16 4
Аксенов Алексей 12 4
Юрченко Константин 4 3
Зарина Сафиуллина 6 3
Попченкова Анастасия 3 3
Иванов Александр 101 2
Востриков Юрий 70 2
Бойко Андрей 50 2
Козлов Сергей 38 2
Фокин Денис 8 2
Акопьян Артур 24 2
Дзлиев Артур 2 2
Ефанова Мария 2 2
Рощин Алексей 8 2
Туран Марина 5 2
Чегодаев Станислав 13 2
Багров Георгий 2 2
Лапина Ольга 5 2
Умряева Татьяна 19 2
Зеленько Игорь 10 2
Поликарпов Вячеслав 3 2
Янгибаева Наталья 2 2
Мельникова Елена 10 2
Сенчук Олег 3 2
Телицын Вячеслав 3 2
Аврамов Роман 3 2
Кунцевич Сергей 4 2
Крутько Иван 21 2
Тихонов Роман 11 2
Глазков Александр 137 2
Панченко Иван 138 2
Мельникова Алиса 90 2
Будник Иван 19 2
Россия - РФ - Российская федерация 144208 102
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43161 26
Европа 21767 12
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14191 9
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17367 9
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7423 7
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14110 7
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52101 5
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2955 5
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2896 4
Казахстан - Республика 5525 4
Узбекистан - Республика 1726 4
Германия - Федеративная Республика 12682 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17026 3
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 559 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1763 2
Болгария - Пловдив 25 2
Африка - Африканский регион 3478 2
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1467 2
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2414 2
Россия - УФО - Екатеринбург 3941 2
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 2938 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1563 2
Азия - Азиатский регион 5528 2
Россия - ПФО - Камчатский край - Петропавловск-Камчатский 324 2
Турция - Турецкая республика 2351 2
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1473 2
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2243 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 1952 2
Беларусь - Белоруссия 5638 2
Америка - Американский регион 2160 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1144 1
Бельгия - Королевство 1040 1
Россия - ЦФО - Калужская область 979 1
Россия - ЦФО - Рязанская область 553 1
Москва ТТК - Третье транспортное кольцо в Москве 77 1
Россия - УФО - Свердловская область - Новоуральск 23 1
Россия - УФО - Тюменская область - Ишим 62 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3097 1
Ближний Восток 2943 1
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Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47986 37
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6959 34
ЭСФ - Электронные счета-фактуры 364 27
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Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18455 19
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14317 16
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Минтранс РФ - ЭПЛ - электронный путевой лист - ГИС ЭПД - государственная информационная система электронных перевозочных документов - ЭТрН - электронная транспортная накладная 298 14
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Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 5972 14
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ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5411 10
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Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16300 9
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Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4661 8
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ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13488 7
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БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5517 5
Здравоохранение - Косметология - Cosmetology - косметика и парфюмерия - парфюмерно-косметическая продукция 900 5
Автоматизация склада - SKU - Stock Keeping Unit - Единица складского учета - Идентификатор товарной позиции (артикул) 181 5
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10956 4
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 719 4
Ведомости 996 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11241 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 629 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 10
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3198 8
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Data Insight - Дейта Инсайт - Исследовательское агентство 116 2
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ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 320 1
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Синергия Университет - Московский финансово-промышленный университет НОЧУ ВО МФПУ 45 1
МИСиС НИТУ - Центр компетенций НТИ Квантовые коммуникации - Институт физики и квантовой инженерии 44 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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