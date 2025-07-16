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Чегодаев Станислав


УПОМИНАНИЯ


16.07.2025 Конференция CNews «Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025» состоится 16 сентября 1
07.10.2024 Как оценить эффективность инвестиций в ИБ 1
19.09.2024 Конференция CNews «Информационная безопасность 2024» состоится 26 сентября 1
29.08.2024 Конференция CNews «Информационная безопасность 2024» состоится 26 сентября 1
19.08.2024 Конференция CNews «Информационная безопасность 2024» состоится 26 сентября 1
08.08.2024 Конференция CNews «Информационная безопасность 2024» состоится 26 сентября 1
23.05.2024 Почему ритейлу необходима цифровизация 1
Цифровизация ритейла 2023 2
25.05.2023 Россию захлестнул хаос с лицензиями на западный софт. Продление невозможно, за пиратство сажают в тюрьму 1
25.05.2023 57% российских компаний перешли на отечественное ПО 1
02.03.2023 Как происходит импортозамещение на рынке ИБ 1
CNews: ИТ-тренды 2022 2
06.12.2022 Станислав Чегодаев -

Станислав Чегодаев, Boxberry:  В развитии бизнес-моделей российский e-commerce идет своим путем

 1
30.12.2021 Станислав Чегодаев -

Сегодня технологический фактор стал killer feature в доставке

 1

Публикаций - 14, упоминаний - 16

Чегодаев Станислав и организации, системы, технологии, персоны:

Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1341 5
Hoff Tech - Хофф Тех 42 5
IEK Group - ИЭК Холдинг 30 3
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 514 2
СКБ Контур - Docrobot - Э-Ком - Электронные коммуникации - E-Com - Экомдок 191 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5086 2
Oracle Corporation 6774 2
Novo BI - Ново Биай 18 2
МТС Веб Сервисы - МВС - MTS Web Services - MWS 127 2
Yandex - Яндекс 7897 1
Samsung - Harman Kardon - Harman Multimedia - Harman International Industries 325 1
Ланит Экспертиза 3 1
Урбантех ГК - Urbantech Group 19 1
Т1 Иннотех 186 1
DataTech 4 1
Google LLC 12017 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2195 1
НКК - ГКС - Стэп лоджик - Step Logic 176 1
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 573 1
RecFaces - РекФэйсис 31 1
Innotech - Иннотек 3 1
Softline - Develonica - Test IT - Тест Айти 33 1
8578 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4241 1
Ред Софт - Red Soft 846 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8972 1
ВымпелКом - Билайн - beeline cloud by datafort - билайн клауд - билайн облако - ранее DataFort - ДатаФорт 289 1
Sangfor Technologies 11 1
Softline - Софтлайн 3039 1
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1079 1
Рексофт - Reksoft 424 1
X-Com - Икс ком 151 1
Росатом - РИР - Лига Цифровой Экономики 103 1
ХайТэк Интеграция 21 1
Fraudex - Фродекс 17 1
DECK AUTH 1 1
Crosstech - ESA PRO - ЕСА ПРО 18 1
МегаФон 9424 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2997 1
McKinsey & Company Int 256 1
Яндекс - Boxberry - Боксберри - российская служба доставки 52 13
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 244 6
Kismet Capital Group - ППР - Передовые Платежные Решения 14 5
Health&Nutrition - H&N - ЭЙЧ ЭНД ЭН - Danone - Юнимилк 158 5
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1488 3
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 941 3
Visa International 1957 2
Лента - Сеть розничной торговли 2176 2
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 490 2
Simple Group - Симпл 11 2
Почта России ПАО 2184 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2561 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 475 1
Татнефть 230 1
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 274 1
MSC Cruises 3 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1083 1
Ярмарка Мастеров - Livemaster - Ливмастер УК 2 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1713 1
ГПБ - Газпромбанк 1116 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1890 1
НСПК - Национальная система платежных карт 864 1
Walmart - Wal-Mart Stores 385 1
Лента - Утконос 177 1
Инвитро - Invitro 71 1
ПЭК - Первая Экспедиционная Компания - Авто-ПЭК - транспортная компания 80 1
ЦентроКредит АКБ 18 1
Первый Инвестиционный Банк 4 1
Лента - Лента Онлайн 30 1
Урал-Пресс - УралПресс 7 1
Brinex - Бринэкс - Колёса даром 5 1
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 300 1
Lucky Child - Лаки Чайлд 2 1
Автодом - АвтоСпецЦентр ГК 19 1
Гулливер и Ко Торговый дом - Gulliver - Люкс трейд - торговая сеть 66 1
Автодом - АВТОDOM 27 1
eBay Inc 1625 1
Рольф ГК - Рольф Холдинг - Рольф тех - Рольф Retail - Рольф Иншуренс - Рольф-Сити - Rolf SCS 94 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1123 1
Hoff - Мебель Хофф - Домашний интерьер - гипермаркет мебели и товаров для дома 129 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5033 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12233 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4534 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4666 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3456 1
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 334 1
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 132 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69344 13
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29654 11
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21322 11
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 22104 9
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 54016 7
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 15670 7
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7828 7
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30894 6
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2461 6
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12525 5
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16403 5
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10862 4
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7204 4
Инсорсинг - Insourcing - Инхаус-команда - inhouse, in-house разработка в компаниях - внутренний, не выходящий за рамки организации - Самописное ПО - Самописный софт 1146 4
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4242 4
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7004 4
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 13036 4
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32403 4
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 10697 4
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11875 4
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13066 4
Человеческие ресурсы - Подбор персонала (кадров) - Набор персонала - Поиск работы - Recruitment - Рекрутинг - Рекрутмент - Applicant Tracking System, ATS - Система управления кандидатами - Система автоматизации рекрутинга 1345 4
LCNC - Low-code - Low Coding - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1388 3
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4553 3
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4981 3
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25069 3
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 1988 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25142 3
Data monetization - Монетизация данных 1733 3
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5434 3
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14032 3
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7146 3
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26289 3
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11649 3
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2518 3
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3354 3
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12499 3
TTM - T2M - Time-to-Market - time2market - Время от начала разработки идеи до выхода на рынок 431 2
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность - Расширенная реальность - Assisted Reality - Вспомогательная реальность 1437 2
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5635 2
RebrandyCо - Findler EASM-решение 14 5
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4810 3
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем - Единая цифровая платформа Российской Федерации 315 2
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1057 2
Novo BI - NF Enterprise - Novo Forecast Enterprise 16 2
ЦФТ Фактура - ЦФТ Faktura 167 1
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 729 1
Google Android 14379 1
Apple iOS 8026 1
VK - Mail.Ru Group Юла - Youla - каталог бесплатных частных объявлений 106 1
Ростех - Росэлектроника - TSP - Telecommunication Server Platform - Универсальная телекоммуникационная серверная платформа 20 1
Cisco ACI Multi-POD 5 1
Cisco ACI - Cisco Application Centric Infrastructure 54 1
Samsung - Harman DTS - Harman Digital Transformation Solutions 3 1
Stafory - робот Вера 344 1
ЦБ РФ - Цифровой рубль - Крипторубль 179 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5537 1
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1112 1
ВымпелКом - Билайн Бизнес - BeeCLOUD - Виртуальный ЦОД 132 1
СКБ Контур - Atom Security - Staffcop - программный комплекс контроля действий пользователей, информационных потоков и событий системы 69 1
Новые облачные технологии - МойОфис 832 1
Microsoft Office 3849 1
Oracle Java - язык программирования 3180 1
Bellsoft - Axiom JDK СЗИ 114 1
Sangfor NGAF - Sangfor Next-Generation Application Firewall 2 1
Kaspersky Smart - Kaspersky Smart Home & IoT Scanner 8 1
Kaspersky Secure Mobility Management - Kaspersky MDM 4 1
Red Hat WildFly - Keycloak 42 1
Globus IT - Compo Soft - Compo Platform - PIM Compo 12 1
Передовые технологии - RuDesktop 28 1
Docker - Платформа распределённых приложений 384 1
Positive Technologies - PT NGFW - PT Next-Generation Firewall 56 1
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1243 1
Kaspersky DDoS Prevention - Kaspersky DDoS Protection - Kaspersky DDoS Intelligence 52 1
Томилов Алексей 12 5
Назаров Кирилл 5 5
Старостин Георгий 25 5
Галаган Станислав 4 4
Клявин Владимир 50 3
Руденко Георгий 4 3
Костров Дмитрий 32 3
Непейвода Евгений 10 2
Шлегель Андрей 5 2
Нуйкин Андрей 49 2
Федулаев Алексей 7 2
Морозова Тамара 19 1
Якимов Антон 11 1
Соколовский Александр 40 1
Фомичев Андрей 72 1
Горшкова Алена 3 1
Хазов Даниил 9 1
Дарчинов Станислав 5 1
Лутошкин Валерий 3 1
Колупаев Максим 1 1
Калганов Игорь 51 1
Хасин Евгений 20 1
Демидов Сергей 127 1
Плешков Алексей 67 1
Гусев Алексей 19 1
Киселёв Алексей 71 1
Федин Владимир 7 1
Хаванкин Максим 2 1
Кандыбович Дмитрий 17 1
Чечулин Игорь 5 1
Тиняков Сергей 13 1
Беляев Дмитрий 29 1
Шишкин Андрей 13 1
Назаров Михаил 10 1
Ласьков Дмитрий 3 1
Никонов Андрей 5 1
Ретюнский Дмитрий 4 1
Калякин Павел 67 1
Карпов Роман 74 1
Сухарев Александр 7 1
Россия - РФ - Российская федерация 150904 13
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52760 3
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1150 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17632 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44558 2
Беларусь - Белоруссия 5899 2
Африка - Африканский регион 3529 1
Ближний Восток 2996 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3087 1
Россия - СЗФО - Калининградская область - Гусевский район - Гусев 142 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 18037 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 1316 1
Израиль 2764 1
Россия - ПФО - Мордовия - Саранск 308 1
Азербайджан - Азербайджанская Республика 1054 1
Германия - Федеративная Республика 12821 1
Казахстан - Республика 5691 1
Узбекистан - Республика 1806 1
Нидерланды 3575 1
Армения - Республика 2339 1
Сингапур - Республика 1880 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6006 11
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5090 7
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11374 7
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7517 6
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1449 6
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14363 5
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49724 5
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 980 5
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3716 4
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25056 4
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53211 4
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5637 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19516 3
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16880 3
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9382 3
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3265 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6429 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9213 2
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2589 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30625 2
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2846 2
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1463 2
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 3040 1
Фондовая биржа - Blue chips - Голубые фишки - акции крупнейших компаний 534 1
Импортозамещение - параллельный импорт 528 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5228 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3559 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5306 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6052 1
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1781 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11212 1
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 736 1
Кредитование - Сrediting - Заём 6910 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2008 1
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1658 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1141 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10299 1
HRM - KPI - Мотивация персонала - Staff motivation 551 1
Логистика - Курьерские услуги - Курьерская доставка 1305 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3677 1
CNews ИТ в промышленности 5 1
Ведомости 1104 1
The Guardian - Британская газета 371 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 645 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8249 7
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 346 2
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1371932, в очереди разбора - 749931.
Создано именных указателей - 178391.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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