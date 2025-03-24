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Манихин Алексей
Манихин Алексей и организации, системы, технологии, персоны:
|Celonis 27 1
|Yandex - Яндекс 7505 1
|GlowByte - ГлоуБайт Аналитические Решения - ГлоуБайт Лаборатория данных - ГлоуБайт Маркетинговые решения - ГлоуБайт Софт 138 1
|Ramax - Рамакс 117 1
|SAP SE 5305 1
|Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 510 2
|НТЦ ИТ Роса - Кобальт - Linux 180 1
|GlowByte - Data Sapience - Kolmogorov AI - Kolmogorov Axiom - Kolmogorov Continuity - Kolmogorov Predicate 6 1
|Celonis - SAP Process Mining by Celonis 15 1
|Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 485 1
|Черников Александр 22 1
|Анютин Роман 7 1
|Скоков Андрей 1 1
|Gartner - Гартнер 3565 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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