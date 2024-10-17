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Россия ДФО Забайкальский край Забайкалье

Россия - ДФО - Забайкальский край - Забайкалье

"Осень в Забайкалье", 1987 г. Подляский Юрий Станиславович "Осень в Забайкалье", 1987 г. Подляский Юрий Станиславович
"Осень в Забайкалье", 1987 г. Подляский Юрий Станиславович


17.10.2024 Денис Бойко назначен директором МТС в Забайкальском крае

МТС сообщает о назначении Дениса Бойко директором филиала МТС в Забайкальском крае. Приоритетными направлениями работы нового руководителя станут расширение

25.09.2024 МТС включила LTE-сеть в отдаленном селе Газимуро-Заводского округа Забайкалья

интернет пришел в села Горный Зерентуй, Цаган-Ола и Бальзой», - отметил технический директор МТС в Забайкальском крае Дмитрий Борголов.
05.09.2024 МТС включила сеть LTE в старинном забайкальском селе Горный Зерентуй

еющих возможность лично присутствовать на мероприятии», - сказал технический директор филиала МТС в Забайкальском крае Дмитрий Борголов.
14.08.2024 МТС разогнала LTE в селе потомков старообрядцев

зоваться привычными цифровыми сервисами на комфортных интернет-скоростях», - отметил директор МТС в Забайкальском крае Дмитрий Смагин. Ранее МТС запустила новое телеком-оборудование в селах Цаг
30.07.2024 МТС включила LTE в центре поселка Горный

скоростной мобильной сети – дом культуры, магазины, детские сады, поликлиника, а также известная в Забайкальском крае школа, ученики которой получают премии за отличную учебу. Теперь школьники
05.07.2024 «МегаФон» ускорил интернет в забайкальской глубинке

омфортного проживания в сельской местности», — сказал руководитель технического отдела «МегаФона» в Забайкальском крае Евгений Позлутко. В начале 2024 г. инженеры включили в зону 4G «МегаФона»

25.06.2024 МТС прокачала сеть LTE на пути к озеру Байкал

ортом путешествовать и делиться впечатлениями онлайн с родными и близкими», - сказал директор МТС в Забайкальском крае Дмитрий Смагин. Ранее МТС улучшила скорости мобильного интернета в поселке
27.05.2024 МТС прокачала мобильную связь в крупных населенных пунктах Забайкалья

оциальных сетях и в личном блоге фотографиями природных красот Забайкалья», - сказал директор МТС в Забайкальском крае Дмитрий Смагин. *** Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы»
10.04.2024 МТС прокачала сеть LTE на участке федеральной трассы Р-297 «Амур» в Забайкальском крае

его этот участок трассы, следить за маршрутом и оплачивать покупки в пути», - сказал директор МТС в Забайкальском крае Дмитрий Смагин. Ранее МТС обновила телеком-оборудование в центральном райо
02.04.2024 «МегаФон» подключил к 4G Култуминское месторождение в Забайкалье

ех, кто находится далеко от дома помогает с пользой провести досуг», - сказал директор «МегаФона» в Забайкальском крае Олег Никитин. *** «МегаФон» – всероссийский оператор связи. Компания объед
19.03.2024 МТС прокачала сеть в «Золотой долине» Забайкалья

льзовать привычные сервисы экосистемы МТС для работы, учебы и развлечений», - сказал директор МТС в Забайкальском крае Дмитрий Смагин. Ранее МТС улучшила покрытие мобильной сети в столице Забай
01.03.2024 К Дню Забайкальского края МТС запустила цифровой гид для туристов

ва дня, так и путешественникам, отправившимся в долгий отпуск всей семьей», — сказал директор МТС в Забайкальском крае Дмитрий Смагин. Воспользоваться гидом МТС Travel по прямой ссылке могут аб
28.02.2024 «МегаФон» развернул LTE в 12 поселениях Забайкалья

льно высокую скорость и стабильность соединения для пользователей», - отметил директор «МегаФона» в Забайкальском крае Олег Никитин. *** «МегаФон» – всероссийский оператор связи. Компания объед
15.02.2024 ТТК провела модернизацию сетей в Забайкальском крае

Федеральный оператор связи компания ТТК провела модернизацию технической инфраструктуры в Забайкальском крае. Это позволило повысить надежность и стабильность работы сети в Чите, Краснокаменске и Борзе. Реализованный план модернизации позволил обновить узлы концентрации трафика в пе
15.02.2024 МТС прокачала скорости для забайкальских экотуристов

оваться экосистемными сервисами даже в часы максимально нагрузки на сеть», - отметил директор МТС в Забайкальском крае Дмитрий Смагин. *** Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы»
01.02.2024 МТС оцифровала улетовский народный театр

ольше узнать об истории Забайкалья и поделиться впечатлениями в соцсетях», - отметил директор МТС в Забайкальском крае Дмитрий Смагин. *** Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы»
18.12.2023 МТС запустила сеть LTE для жителей ещё 15 малых сёл Забайкалья

вли, предпринимательства до народных промыслов и местной культуры», - сказал директор филиала МТС в Забайкальском крае Дмитрий Смагин. *** Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы»
07.12.2023 «Мегафон» увеличил территорию 4G в Забайкалье

ечиваем пользователям широкий доступ к высокоскоростному интернету», – сказал директор «Мегафона» в Забайкальском крае Олег Никитин.
28.11.2023 МТС обеспечила связью села кедровых шишкарей в Забайкалье

о многих сферах, от внутреннего туризма до традиционных промыслов», - сказал директор филиала МТС в Забайкальском крае Дмитрий Смагин. *** Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы»
02.11.2023 В селе Урлук «Мегафон» улучшил качество мобильной связи

иряем зону покрытия за счет строительства новых населенных пунктов», - сказал директор «Мегафона» в Забайкальском крае Олег Никитин. *** «Мегафон» – всероссийский оператор связи. Компания объед
16.10.2023 МТС обеспечила связью узловую железнодорожную станцию в Забайкалье

вку грузов, пользоваться сервисами электронного документооборота», - отметил директор филиала МТС в Забайкальском крае Дмитрий Смагин. Ранее МТС запустила новые базовые станции в приграничном З
28.08.2023 МТС ускорила мобильный интернет для хлынувших в Китай забайкальских туристов

дить рабочие вопросы с коллегами и родными до пересечения границы», - сказал директор филиала МТС в Забайкальском крае Дмитрий Смагин. Также МТС обеспечила связью отдаленные села Черемхово Крас
18.08.2023 МТС ускорила мобильный интернет на пути исторического сплава основателя Читы

как в крупных городах, так и в загородных туристических локациях», - сказал директор филиала МТС в Забайкальском крае Дмитрий Смагин. Также МТС запустила новую базовую станцию в центре поселка
10.08.2023 МТС обеспечила мобильной связью село на границе «земли манулов»

х сетях. «Запуск 4G в Черемхово, Золотореченске и Хадакте – часть планомерной работы компании МТС в Забайкальском крае по развитию сети высокоскоростного интернета в отдаленных населенных пункт
28.07.2023 МТС обеспечила мобильным интернетом быркинские писаницы в Забайкалье

связь вышли села Унда, Жидка, Узон, Хара-Шибирь, Байгул и Ареда», - отметил директор филиала МТС в Забайкальском крае Дмитрий Смагин. *** Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы»
19.07.2023 МТС увеличила скорость мобильного интернета в старейших селах Забайкалья

гут с комфортом выходить в сеть даже в часы максимальных нагрузок», - сказал директор филиала МТС в Забайкальском крае Дмитрий Смагин. Также интернет МТС заработал в селах Узон Дульдургинского

19.07.2023 «Мегафон» подключил к 4G одну из старейших станций забайкальского Транссиба

Современная связь 4G впервые стала доступна жителям небольшой железнодорожной станции Бушулей в Забайкальском крае. «Мегафон» модернизировал здесь телеком-оборудование в рамках федеральной

07.07.2023 МТС обеспечила связью старейший дендрарий Забайкалья

или читать книгу в онлайн-библиотеке Строки в тени ели сибирской», – сказал директор филиала МТС в Забайкальском крае Дмитрий Смагин. «На территории дендрария представлены не только краснокниж
30.05.2023 Умные датчики МТС защищают дома Забайкалья от потопов и взломов

е технологии интернета вещей. Количество умных устройств на базе сети NB-IoT МТС с начала 2023 г. в Забайкальском крае увеличилось в полтора раза, при этом более 80% подключений приходится на с
27.04.2023 МТС включила высокоскоростной мобильный интернет в самом солнечном городе России

арты и навигационные приложения, а также безопасность в пути и на отдыхе», – отметил директор МТС в Забайкальском крае Дмитрий Смагин. На сегодняшний день связь МТС есть в 430 населенных пункта
09.03.2023 «Мегафон»: интернет-трафик на автодороге «Амур» в Забайкальском крае за год вырос на 15%

смотрят потоковое видео и общаются в мессенджерах. Традиционная голосовая связь у автомобилистов на забайкальском участке трассы «Амур» на втором месте по популярности после высокоскоростного и
02.12.2022 В Забайкалье МТС запустила связь 4G к сезонной миграции дзеренов

ь доступны навигаторы, электронные карт и другим цифровые сервисы», - сказал директор филиала МТС в Забайкальском крае Дмитрий Смагин. Мобильный интернет также впервые получили почти 600 местны
01.12.2022 Забайкальские археологи могут в «цифре» изучать самую древнюю мастерскую Азии и «Толбагинского медведя»

я, Улятуй, Долгокыча, Бурулятуй и многие другие. На очереди Ульхун-Партия», – сказал директор МТС в Забайкальском крае Дмитрий Смагин. Многие из подключенных сел являются памятниками природы и

25.11.2022 В Забайкалье связь впервые появилась на старой русско-тунгусско-монгольской границе

язь благодаря МТС пришла впервые. Эту работу мы будем продолжать и дальше», – сказал директор МТС в Забайкальском крае Дмитрий Смагин. Подключение села к мобильной связи МТС реализовано по прог
18.11.2022 В Забайкалье оцифрован средневековый Вал Чингисхана

вне. Надеюсь, нам удастся создать в этих местах музей Вала Чингисхана, чтобы многочисленные туристы Забайкалья смогли узнать тайны истории, и ему однозначно нужна будет полная цифровизация, а п
16.12.2021 Orange Business Services обеспечил шахтеров Забайкалья современной системой телефонной связи

Business Services развернул новую систему телефонной связи (СТС) на базе Cisco для месторождения в Забайкальском крае, управляемого HighlandGold. Для проекта было проложено несколько сотен мет
12.08.2021 Спутниковые решения РТКОММ обеспечили безопасность детских учреждений в Забайкалье

зопасности станции скоростного спутникового интернета детским учреждениям в труднодоступных районах Забайкалья. Услуги предоставлены лагерю «Березка» Акшинского района и Дульдургинскому детском
25.12.2020 НКТ и правительство Забайкальского края заключили соглашение о поставках «Р7-Офис» в школы региона

«Новые коммуникационные технологии» (НКТ) и министерство жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, цифровизации и связи Забайкальского края заключили соглашение о поставках российского офисного пакета «Р7-Офис». Документ направлен на выполнение задачи федерального значения по цифровой трансформации образовательн
15.12.2020 Дети из удаленных районов Забайкалья смогут написать электронное письмо Деду Морозу благодаря спутниковому интернету Sensat

муниципального района «Тунгиро-Олекминский район» Забайкальского края Михаил Ефанов. На территории Забайкалья подключение к скоростному спутниковому интернету от РТКОММ организует официальный

29.10.2020 НОРБИТ внедрил цифровую экосистему Центра опережающей профессиональной подготовки Забайкальского края

Компания НОРБИТ (входит в группу компаний ЛАНИТ) завершила проект по разработке и внедрению цифровой платформы Центра опережающей профессиональной подготовки (ЦОПП) Забайкальского края на базе ГПОУ «Читинский политехнический колледж». Основная функция площадки — формирование системы непрерывного профессионального обучения граждан, соответствующего стандарт

Публикаций - 546, упоминаний - 862

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12150 129
Ростелеком 9549 76
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2022 67
МегаФон 8555 66
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8662 27
КС-Консалтинг - Корпоративные Системы-Консалтинг 133 17
Ростелеком - Сибирьтелеком - Wellcom 730 16
Ростелеком Сибирь - Сибирский макрорегиональный филиал Ростелекома 231 16
ЭОС - Электронные офисные системы 1178 15
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3198 11
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2849 11
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3731 9
Системы документооборота 495 9
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1148 8
NVision Group - Энвижн Груп 678 8
8072 8
БАРС Груп 540 8
Microsoft Corporation 24490 8
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1468 8
Ростелеком - РТКомм.РУ 367 8
Ростелеком Дальний Восток - Дальневосточный макрорегиональный филиал Ростелекома 93 7
Softline - Софтлайн 2688 7
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2140 6
China Unicom - Китайская телекоммуникационная компания 279 5
China Telecom - Чайна Телеком 257 5
МТС - Navitel - Навител - Центр навигационных технологий, ЦНТ 255 5
С-Телеком 5 5
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть - Радиотелевизионные передающие центры, РТПЦ 374 5
Samsung Electronics 10188 5
Yandex - Яндекс 7107 5
N3 Group - Netrika - Нетрика 139 4
РАН СО ННЦ - Новосибирский научный центр - Академгородок Академпарк - Технопарк новосибирского Академгородка - Новосибирский инновационный фонд - Новосибирский инновационный кластер информационно-коммуникационных технологий 94 4
Apple Inc 11958 4
SAP SE 5235 4
МТС - Navitel Navigator - Навител Навигатор 237 4
МегаФон - Синтерра - Synterra 795 4
Росатом - РИР - Лига Цифровой Экономики - AT Consulting - ЭйТи Консалтинг - АТ Консалтинг - Группа ЭйТи - Эдвансед трансформейшн консалтинг 360 4
Google LLC 11677 4
КСК Технологии 43 4
МегаФон Дальний Восток - МегаФон Дальневосточный филиал 53 4
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 15
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7105 13
Почта России ПАО 2090 9
РЖД - Российские железные дороги 1876 8
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 667 7
МТС Трэвел - MTS Travel 266 5
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 492 5
Россети МРСК Сибири ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири - Красноярскэнерго - Читаэнерго- Алтайэнерго - Алтайэнергосбыт - Кузбассэнерго-РЭС - Бурятэнерго - Хакасэнерго - МЭС Сибири - Магистральных электрических сетей Сибири 82 4
Россети Ленэнерго 1700 4
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 563 4
Гарант-Сервис-Университет НПП - Гарант Справочная правовая система 33 4
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2763 4
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РЖД ЗабЖД - Забайкальская железная дорога 7 3
Сбер А - Сбербанк АСТ SberB2B ЭТП - Сбербанк Автоматизированная система торгов - Электронная торговая площадка 86 3
HGM - Highland Gold Mining - Руссдрагмет, РДМ - Стенмикс Холдинг Лимитед 15 3
Восток-Запад - EWS Holding 43 3
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 531 3
Газпром ПАО 1332 3
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - ОКБ Сухого - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 654 3
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1609 3
Международный аэропорт Красноярск (Емельяново) 38 3
РЖД БАМ - Байкало-Амурская магистраль 24 3
Иркутскэнергосбыт - Иркутская Энергосбытовая компания 12 3
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 410 2
EY - Эрнст энд Янг - Б1 - Б1-Консалт - ЦАТР АУ - ЦАТР – Аудиторские услуги - Центр аудиторских технологий и решений 103 2
MODIS - Одежда 3000 57 2
Норникель - Норильский никель - Заполярный филиал 23 2
Газпром трансгаз 144 2
Т-Банк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1092 2
МСП Корпорация - МСП банк - Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства 58 2
Связной ГК 1366 2
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Торий НПП 46 2
101Hotels.com 456 2
Градиент 89 2
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Золото Камчатки 3 2
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ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9265 80
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24181 71
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4592 59
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 29990 59
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12269 51
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 20659 45
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 7699 44
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13816 44
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12332 44
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10655 44
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 10775 41
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11451 40
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 6887 40
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5686 38
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 3959 37
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы 2492 36
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5131 35
Телевидение спутниковое - Спутниковое вещание - Satellite television 1382 34
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9289 32
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10263 32
Сеть передачи данных - Data transmission network 3675 31
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7294 30
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6370 29
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 3237 29
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 10836 28
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 2826 27
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8058 27
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11691 27
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 26418 26
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 2883 26
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 18307 25
Сетевое оборудование - GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolita 2106 25
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 6577 24
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5041 47
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1389 24
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 959 14
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2697 14
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 516 14
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3156 13
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 300 13
ЭОС Дело-web 209 12
НКТ - Р7-Офис 359 11
РЖД Транссиб - Транссибирская магистраль - Транссибирская железнодоржная магистраль - Великий Сибирский Путь 73 10
ЭОС Дело СЭД 206 9
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1050 8
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 224 8
Microsoft Windows 2000 8660 8
ГЛОНАСС АО - ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях - АСМ ЭРА - ЭРА Автоматизированная система мониторинга 438 7
ТТК EurasiaHighway DWDM трансконтинентальная магистраль 24 6
Apple iPhone 6 4861 6
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 382 6
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 380 6
Космическая связь - Экспресс-А - серия геостационарных телекоммуникационных спутников 320 5
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 540 5
РСМЭВ РФ - Региональная системы межведомственного электронного взаимодействия 48 4
МТС SIM-карты - МТС Абонент 141 4
Microsoft Windows 15502 4
Linux OS 9741 4
КОТМИ-Росэл 5 4
МТС Медиа - МТС KION - МТС ТВ IPTV - МТС СТВ - МТС Спутниковое ТВ - МТС ТВ Домашнее цифровое интерактивное 108 4
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем 274 4
Федеральное казначейство России - ГИС ГМП - Государственная информационная система о государственных и муниципальных платежах 246 3
Apple iPad 3846 3
Электронный дневник - Цифровой дневник 152 3
МТС Планшет 21 3
ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 307 3
Google Android 13855 3
Федеральное казначейство России - ЭБ ГИИС ЕПБС - Единый портал бюджетной системы РФ - Электронный бюджет Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 221 3
МегаФон 4G+/LTE-сеть 45 3
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество 272 3
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1411 3
Космодром Байконур 1065 3
Microsoft Windows 7 1970 3
Смагин Дмитрий 38 38
Соловьев Дмитрий 71 19
Орловский Виктор 373 12
Кравцов Роман 83 11
Никитин Олег 26 10
Медведев Дмитрий 1653 10
Никифоров Николай 1135 9
Ознобихин Олег 13 8
Путин Владимир 3115 8
Егоров Игорь 43 6
Сергеев Михаил 107 6
Амосов Владимир 7 5
Мотлях Константин 9 5
Здаров Андрей 17 5
Кудрявцев Максим 41 5
Двинина Олеся 48 5
Верхулевский Юрий 4 4
Гениатулин Равиль 5 4
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Агафонова Наталия 41 4
Чернышенко Дмитрий 560 4
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Гоков Дмитрий 33 4
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Муттерперл Михаил 22 3
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Войтов Алексей 6 3
Алексеев Валерий 5 3
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Лопаткин Герман 104 3
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Борголов Дмитрий 3 3
Евтушенко Олег 143 3
Диркс Яков 14 3
Гусельников Андрей 15 3
Дадыкин Иван 31 2
Рылов Дмитрий 50 2
Россия - РФ - Российская федерация 141381 336
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 42607 139
Россия - ДФО - Забайкальский край - Чита 339 132
Россия - СФО - Иркутская область 1057 122
Россия - ДФО - Бурятия Республика 577 120
Россия - ДФО - Амурская область 705 117
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2608 92
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2400 86
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1622 86
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1242 86
Россия - ДФО - Хабаровский край 849 85
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1126 83
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17118 79
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 903 72
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1335 64
Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 917 60
Россия - СФО - Кемеровская область 878 57
Россия - ЮФО - Ростовская область 1489 52
Россия - СФО - Омская область 653 52
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7290 51
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1708 50
Россия - СФО - Хакасия Республика 483 48
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1614 48
Россия - ДФО - Чукотка - Чукотский автономный округ (ЧАО) 384 46
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2357 46
Россия - ДФО - Сахалинская область 856 43
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Беларусь - Белоруссия 5560 41
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1156 39
Россия - УФО - Свердловская область 1458 38
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 801 38
Россия - СКФО - РСО-Алания - Северная Осетия-Алания Республика 492 37
Россия - ДФО - Еврейская автономная область (ЕАО) 310 36
Россия - СКФО - Ставропольский край 842 36
Россия - ЦФО - Тамбовская область 562 36
Россия - СЗФО - Псковская область 623 35
Россия - СЗФО - Ненецкий автономный округ 380 34
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1542 33
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 50079 203
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 28406 100
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18043 87
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9793 66
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47266 57
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 5931 51
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9578 46
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 23602 34
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5836 33
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8428 32
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 7903 31
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16068 30
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4076 30
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Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6300 28
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3848 27
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 5962 25
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2339 25
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2867 24
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2074 24
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2280 23
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3523 22
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 7850 22
ФЦП Информационное общество - Федеральная целевая программа 1303 21
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5228 21
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13103 20
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10769 19
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 4968 18
Доступный интернет - Бесплатный доступ к социально значимым сайтам - Реестр социально значимых ресурсов 659 17
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2569 17
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Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4686 15
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HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 4854 13
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РБК - РосБизнесКонсалтинг 11200 8
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 980 4
Коммерсантъ - Издательский дом 1772 3
NEWSru.com 229 2
РОИ - Российская общественная инициатива 81 2
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МТС Трэвел - Тонкости туризма 54 2
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Псковская правда 1 1
Ставропольская правда 4 1
Хальмг Унн 1 1
НГС - Новости Новосибирска 12 1
Пятый канал - Петербург-5 ТРК - Петербург Телерадиокомпания - телеканал 82 1
Российская газета 268 1
Газпром ГПМ - Пятница! - телеканал 114 1
Sputnik 57 1
ТВЦ - ТВ Центр - Столица - телеканал 69 1
CNews RND - R&D.CNews 2273 1
Viasat Premium HD 21 1
Газпром ГПМ - Авторадио - радиостанция 22 1
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 874 1
Известия Мордовии 3 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 621 1
Говорит Москва - радиостанция 23 1
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 307 1
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 472 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 408 1
РИА Новости 898 1
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CNews Analytics - Аналитическое агентство 7974 16
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3131 3
CNews Analitycs - Топ федеральных ИТ-чиновников 30 3
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 970 2
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 600 1
World Bank’s Doing Business Index - рейтинг Всемирного банка 21 1
Рустелеком ТК 303 1
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 112 1
Ookla - Downdetector - Speedtest - Сервис мониторинга сайтов - Рейтинг скорости мобильного интернета 80 1
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ-решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 75 1
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ-решений для здравоохранения 9 1
РАН - Российская академия наук 1843 6
СибГУ - Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева - Сибирский государственный аэрокосмический университет имени академика М. Ф. Решетнёва 97 3
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 164 3
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1477 3
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 519 3
ЗабГУ - Забайкальский государственный университет 3 3
БГУ - Байкальский Государственный университет - БГУЭП - Байкальский государственный университет экономики и права 6 3
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 982 3
ИЭП - Международный институт экономики и права 20 2
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 810 2
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 229 2
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 575 2
МВД РФ - НВИ ВВ - Новосибирский военный институт имени генерала армии И. К. Яковлева войск национальной гвардии РФ 3 2
Минтранс РФ - Росжелдор - ИрГУПС - Иркутский государственный университет путей сообщения 9 2
Минцифры РФ - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 218 2
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 200 2
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 883 2
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 229 2
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 360 2
University of Oxford - Оксфордский университет 201 1
ГУИТС - Государственный университет интеллектуальных технологий и связи - Одесская национальная академия связи имени А.С. Попова 5 1
СибГУТИ - Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики - УрТИСИ - Уральский технический институт связи и информатики 78 1
Правительство Москвы - Московские библиотеки - Единый читательский билет (ЕЧБ) 36 1
Kaspersky Academy - Академия Касперского - Kaspersky SafeBoard - Учебный Центр Лаборатории Касперского 17 1
ЦОПП - Центр Опережающей Профессиональной Подготовки Забайкальского края 1 1
ЗабГГПУ - Забайкальский государственный гуманитарно-педагогический университет имени Н.Г. Чернышевского 1 1
РАМН НЦССХ - НМИЦ ССХ имени А.Н. Бакулева - Центр сердечно-сосудистой хирургии имени А.Н. Бакулева 36 1
СФУ - Сибирский федеральный университет 72 1
МЭИ - Московский энергетический институт 136 1
INSEAD - L'Institut europeen d'administration des affaires - Европейский институт управления бизнесом 75 1
Минздрав РФ - СамГМУ - Самарский государственный медицинский университет 29 1
ЗабИЖТ - Забайкальский институт железнодорожного транспорта 2 1
Пермский Сетевой ИТ-Университет 4 1
ПНИПУ - Пермский Политех - Пермский политехнический университет - Пермский национальный исследовательский политехнический университет 91 1
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 281 1
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет 236 1
Ростех - Росэлектроника - ОНИИП - Омский НИИ приборостроения - Омский научно-исследовательский институт приборостроения 56 1
НЭБ - Национальная электронная библиотека 50 1
ВолГУ - Волгоградский государственный университет 38 1
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 207 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7650 16
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1205 5
FISU Universiade - Универсиада - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 116 3
Единый день голосования 129 3
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 707 3
Worldskills - Ворлдскиллс - Агентство развития профессионального мастерства 113 2
День молодёжи - 27 июня 863 2
АТЭС - Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество - Азиатско-Тихоокеанскмй Форум 87 2
ЭОС Осенний документооборот 24 2
Интерполитех - Выставка средств обеспечения безопасности государства 34 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2377 1
Земля из космоса 50 1
МОК - Паралимпиада - Паралимпийские игры - Параолимпийские игры - Paralympic Games 73 1
Международный женский день - 8 марта 323 1
Рождество Христово - Рождественские каникулы 629 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 306 1
ВЭФ - Восточный экономический форум - Дальневосточный экономический форум 89 1
Связь-Экспокомм 113 1
МАКС - Международный авиационно-космический салон 221 1
РИФ - Российский инвестиционный форум 53 1
Электронная Мордовия - Республиканский конкурс 1 1
Урок цифры - всероссийский образовательный проект 20 1
FIFA Confederations Cup - Кубок конфедераций - соревнование по футболу среди национальных сборных 75 1
Иннопром - Innoprom - Международная промышленная выставка 75 1
Система распределенных ситуационных центров 4 1
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 130 1
CNews AWARDS - награда 482 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1979 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2024 годы.
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