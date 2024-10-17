Россия ДФО Забайкальский край Забайкалье
|17.10.2024
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Денис Бойко назначен директором МТС в Забайкальском крае
МТС сообщает о назначении Дениса Бойко директором филиала МТС в Забайкальском крае. Приоритетными направлениями работы нового руководителя станут расширение
|25.09.2024
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МТС включила LTE-сеть в отдаленном селе Газимуро-Заводского округа Забайкалья
интернет пришел в села Горный Зерентуй, Цаган-Ола и Бальзой», - отметил технический директор МТС в Забайкальском крае Дмитрий Борголов.
|05.09.2024
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МТС включила сеть LTE в старинном забайкальском селе Горный Зерентуй
еющих возможность лично присутствовать на мероприятии», - сказал технический директор филиала МТС в Забайкальском крае Дмитрий Борголов.
|14.08.2024
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МТС разогнала LTE в селе потомков старообрядцев
зоваться привычными цифровыми сервисами на комфортных интернет-скоростях», - отметил директор МТС в Забайкальском крае Дмитрий Смагин. Ранее МТС запустила новое телеком-оборудование в селах Цаг
|30.07.2024
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МТС включила LTE в центре поселка Горный
скоростной мобильной сети – дом культуры, магазины, детские сады, поликлиника, а также известная в Забайкальском крае школа, ученики которой получают премии за отличную учебу. Теперь школьники
|05.07.2024
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«МегаФон» ускорил интернет в забайкальской глубинке
омфортного проживания в сельской местности», — сказал руководитель технического отдела «МегаФона» в Забайкальском крае Евгений Позлутко. В начале 2024 г. инженеры включили в зону 4G «МегаФона»
|25.06.2024
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МТС прокачала сеть LTE на пути к озеру Байкал
ортом путешествовать и делиться впечатлениями онлайн с родными и близкими», - сказал директор МТС в Забайкальском крае Дмитрий Смагин. Ранее МТС улучшила скорости мобильного интернета в поселке
|27.05.2024
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МТС прокачала мобильную связь в крупных населенных пунктах Забайкалья
оциальных сетях и в личном блоге фотографиями природных красот Забайкалья», - сказал директор МТС в Забайкальском крае Дмитрий Смагин. *** Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы»
|10.04.2024
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МТС прокачала сеть LTE на участке федеральной трассы Р-297 «Амур» в Забайкальском крае
его этот участок трассы, следить за маршрутом и оплачивать покупки в пути», - сказал директор МТС в Забайкальском крае Дмитрий Смагин. Ранее МТС обновила телеком-оборудование в центральном райо
|02.04.2024
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«МегаФон» подключил к 4G Култуминское месторождение в Забайкалье
ех, кто находится далеко от дома помогает с пользой провести досуг», - сказал директор «МегаФона» в Забайкальском крае Олег Никитин. *** «МегаФон» – всероссийский оператор связи. Компания объед
|19.03.2024
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МТС прокачала сеть в «Золотой долине» Забайкалья
льзовать привычные сервисы экосистемы МТС для работы, учебы и развлечений», - сказал директор МТС в Забайкальском крае Дмитрий Смагин. Ранее МТС улучшила покрытие мобильной сети в столице Забай
|01.03.2024
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К Дню Забайкальского края МТС запустила цифровой гид для туристов
ва дня, так и путешественникам, отправившимся в долгий отпуск всей семьей», — сказал директор МТС в Забайкальском крае Дмитрий Смагин. Воспользоваться гидом МТС Travel по прямой ссылке могут аб
|28.02.2024
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«МегаФон» развернул LTE в 12 поселениях Забайкалья
льно высокую скорость и стабильность соединения для пользователей», - отметил директор «МегаФона» в Забайкальском крае Олег Никитин. *** «МегаФон» – всероссийский оператор связи. Компания объед
|15.02.2024
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ТТК провела модернизацию сетей в Забайкальском крае
Федеральный оператор связи компания ТТК провела модернизацию технической инфраструктуры в Забайкальском крае. Это позволило повысить надежность и стабильность работы сети в Чите, Краснокаменске и Борзе. Реализованный план модернизации позволил обновить узлы концентрации трафика в пе
|15.02.2024
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МТС прокачала скорости для забайкальских экотуристов
оваться экосистемными сервисами даже в часы максимально нагрузки на сеть», - отметил директор МТС в Забайкальском крае Дмитрий Смагин. *** Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы»
|01.02.2024
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МТС оцифровала улетовский народный театр
ольше узнать об истории Забайкалья и поделиться впечатлениями в соцсетях», - отметил директор МТС в Забайкальском крае Дмитрий Смагин. *** Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы»
|18.12.2023
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МТС запустила сеть LTE для жителей ещё 15 малых сёл Забайкалья
вли, предпринимательства до народных промыслов и местной культуры», - сказал директор филиала МТС в Забайкальском крае Дмитрий Смагин. *** Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы»
|07.12.2023
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«Мегафон» увеличил территорию 4G в Забайкалье
ечиваем пользователям широкий доступ к высокоскоростному интернету», – сказал директор «Мегафона» в Забайкальском крае Олег Никитин.
|28.11.2023
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МТС обеспечила связью села кедровых шишкарей в Забайкалье
о многих сферах, от внутреннего туризма до традиционных промыслов», - сказал директор филиала МТС в Забайкальском крае Дмитрий Смагин. *** Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы»
|02.11.2023
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В селе Урлук «Мегафон» улучшил качество мобильной связи
иряем зону покрытия за счет строительства новых населенных пунктов», - сказал директор «Мегафона» в Забайкальском крае Олег Никитин. *** «Мегафон» – всероссийский оператор связи. Компания объед
|16.10.2023
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МТС обеспечила связью узловую железнодорожную станцию в Забайкалье
вку грузов, пользоваться сервисами электронного документооборота», - отметил директор филиала МТС в Забайкальском крае Дмитрий Смагин. Ранее МТС запустила новые базовые станции в приграничном З
|28.08.2023
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МТС ускорила мобильный интернет для хлынувших в Китай забайкальских туристов
дить рабочие вопросы с коллегами и родными до пересечения границы», - сказал директор филиала МТС в Забайкальском крае Дмитрий Смагин. Также МТС обеспечила связью отдаленные села Черемхово Крас
|18.08.2023
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МТС ускорила мобильный интернет на пути исторического сплава основателя Читы
как в крупных городах, так и в загородных туристических локациях», - сказал директор филиала МТС в Забайкальском крае Дмитрий Смагин. Также МТС запустила новую базовую станцию в центре поселка
|10.08.2023
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МТС обеспечила мобильной связью село на границе «земли манулов»
х сетях. «Запуск 4G в Черемхово, Золотореченске и Хадакте – часть планомерной работы компании МТС в Забайкальском крае по развитию сети высокоскоростного интернета в отдаленных населенных пункт
|28.07.2023
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МТС обеспечила мобильным интернетом быркинские писаницы в Забайкалье
связь вышли села Унда, Жидка, Узон, Хара-Шибирь, Байгул и Ареда», - отметил директор филиала МТС в Забайкальском крае Дмитрий Смагин. *** Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы»
|19.07.2023
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МТС увеличила скорость мобильного интернета в старейших селах Забайкалья
гут с комфортом выходить в сеть даже в часы максимальных нагрузок», - сказал директор филиала МТС в Забайкальском крае Дмитрий Смагин. Также интернет МТС заработал в селах Узон Дульдургинского
|19.07.2023
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«Мегафон» подключил к 4G одну из старейших станций забайкальского Транссиба
Современная связь 4G впервые стала доступна жителям небольшой железнодорожной станции Бушулей в Забайкальском крае. «Мегафон» модернизировал здесь телеком-оборудование в рамках федеральной
|07.07.2023
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МТС обеспечила связью старейший дендрарий Забайкалья
или читать книгу в онлайн-библиотеке Строки в тени ели сибирской», – сказал директор филиала МТС в Забайкальском крае Дмитрий Смагин. «На территории дендрария представлены не только краснокниж
|30.05.2023
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Умные датчики МТС защищают дома Забайкалья от потопов и взломов
е технологии интернета вещей. Количество умных устройств на базе сети NB-IoT МТС с начала 2023 г. в Забайкальском крае увеличилось в полтора раза, при этом более 80% подключений приходится на с
|27.04.2023
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МТС включила высокоскоростной мобильный интернет в самом солнечном городе России
арты и навигационные приложения, а также безопасность в пути и на отдыхе», – отметил директор МТС в Забайкальском крае Дмитрий Смагин. На сегодняшний день связь МТС есть в 430 населенных пункта
|09.03.2023
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«Мегафон»: интернет-трафик на автодороге «Амур» в Забайкальском крае за год вырос на 15%
смотрят потоковое видео и общаются в мессенджерах. Традиционная голосовая связь у автомобилистов на забайкальском участке трассы «Амур» на втором месте по популярности после высокоскоростного и
|02.12.2022
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В Забайкалье МТС запустила связь 4G к сезонной миграции дзеренов
ь доступны навигаторы, электронные карт и другим цифровые сервисы», - сказал директор филиала МТС в Забайкальском крае Дмитрий Смагин. Мобильный интернет также впервые получили почти 600 местны
|01.12.2022
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Забайкальские археологи могут в «цифре» изучать самую древнюю мастерскую Азии и «Толбагинского медведя»
я, Улятуй, Долгокыча, Бурулятуй и многие другие. На очереди Ульхун-Партия», – сказал директор МТС в Забайкальском крае Дмитрий Смагин. Многие из подключенных сел являются памятниками природы и
|25.11.2022
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В Забайкалье связь впервые появилась на старой русско-тунгусско-монгольской границе
язь благодаря МТС пришла впервые. Эту работу мы будем продолжать и дальше», – сказал директор МТС в Забайкальском крае Дмитрий Смагин. Подключение села к мобильной связи МТС реализовано по прог
|18.11.2022
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В Забайкалье оцифрован средневековый Вал Чингисхана
вне. Надеюсь, нам удастся создать в этих местах музей Вала Чингисхана, чтобы многочисленные туристы Забайкалья смогли узнать тайны истории, и ему однозначно нужна будет полная цифровизация, а п
|16.12.2021
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Orange Business Services обеспечил шахтеров Забайкалья современной системой телефонной связи
Business Services развернул новую систему телефонной связи (СТС) на базе Cisco для месторождения в Забайкальском крае, управляемого HighlandGold. Для проекта было проложено несколько сотен мет
|12.08.2021
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Спутниковые решения РТКОММ обеспечили безопасность детских учреждений в Забайкалье
зопасности станции скоростного спутникового интернета детским учреждениям в труднодоступных районах Забайкалья. Услуги предоставлены лагерю «Березка» Акшинского района и Дульдургинскому детском
|25.12.2020
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НКТ и правительство Забайкальского края заключили соглашение о поставках «Р7-Офис» в школы региона
«Новые коммуникационные технологии» (НКТ) и министерство жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, цифровизации и связи Забайкальского края заключили соглашение о поставках российского офисного пакета «Р7-Офис». Документ направлен на выполнение задачи федерального значения по цифровой трансформации образовательн
|15.12.2020
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Дети из удаленных районов Забайкалья смогут написать электронное письмо Деду Морозу благодаря спутниковому интернету Sensat
муниципального района «Тунгиро-Олекминский район» Забайкальского края Михаил Ефанов. На территории Забайкалья подключение к скоростному спутниковому интернету от РТКОММ организует официальный
|29.10.2020
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НОРБИТ внедрил цифровую экосистему Центра опережающей профессиональной подготовки Забайкальского края
Компания НОРБИТ (входит в группу компаний ЛАНИТ) завершила проект по разработке и внедрению цифровой платформы Центра опережающей профессиональной подготовки (ЦОПП) Забайкальского края на базе ГПОУ «Читинский политехнический колледж». Основная функция площадки — формирование системы непрерывного профессионального обучения граждан, соответствующего стандарт
Россия и организации, системы, технологии, персоны:
|Смагин Дмитрий 38 38
|Соловьев Дмитрий 71 19
|Орловский Виктор 373 12
|Кравцов Роман 83 11
|Никитин Олег 26 10
|Медведев Дмитрий 1653 10
|Никифоров Николай 1135 9
|Ознобихин Олег 13 8
|Путин Владимир 3115 8
|Егоров Игорь 43 6
|Сергеев Михаил 107 6
|Амосов Владимир 7 5
|Мотлях Константин 9 5
|Здаров Андрей 17 5
|Кудрявцев Максим 41 5
|Двинина Олеся 48 5
|Верхулевский Юрий 4 4
|Гениатулин Равиль 5 4
|Щеголев Игорь 698 4
|Агафонова Наталия 41 4
|Чернышенко Дмитрий 560 4
|Носков Константин 234 4
|Гоков Дмитрий 33 4
|Жданова Наталья 4 4
|Муттерперл Михаил 22 3
|Осипов Александр 83 3
|Войтов Алексей 6 3
|Алексеев Валерий 5 3
|Лейпи Игорь 13 3
|Лопаткин Герман 104 3
|Валяева Елизавета 72 3
|Кельшев Игорь 5 3
|Козырев Алексей 304 3
|Шикалова Татьяна 3 3
|Борголов Дмитрий 3 3
|Евтушенко Олег 143 3
|Диркс Яков 14 3
|Гусельников Андрей 15 3
|Дадыкин Иван 31 2
|Рылов Дмитрий 50 2
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