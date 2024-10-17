Россия - ДФО - Забайкальский край - Забайкалье

Денис Бойко назначен директором МТС в Забайкальском крае МТС сообщает о назначении Дениса Бойко директором филиала МТС в Забайкальском крае. Приоритетными направлениями работы нового руководителя станут расширение

МТС включила LTE-сеть в отдаленном селе Газимуро-Заводского округа Забайкалья интернет пришел в села Горный Зерентуй, Цаган-Ола и Бальзой», - отметил технический директор МТС в Забайкальском крае Дмитрий Борголов.

МТС включила сеть LTE в старинном забайкальском селе Горный Зерентуй еющих возможность лично присутствовать на мероприятии», - сказал технический директор филиала МТС в Забайкальском крае Дмитрий Борголов.

МТС разогнала LTE в селе потомков старообрядцев зоваться привычными цифровыми сервисами на комфортных интернет-скоростях», - отметил директор МТС в Забайкальском крае Дмитрий Смагин. Ранее МТС запустила новое телеком-оборудование в селах Цаг

МТС включила LTE в центре поселка Горный скоростной мобильной сети – дом культуры, магазины, детские сады, поликлиника, а также известная в Забайкальском крае школа, ученики которой получают премии за отличную учебу. Теперь школьники

«МегаФон» ускорил интернет в забайкальской глубинке омфортного проживания в сельской местности», — сказал руководитель технического отдела «МегаФона» в Забайкальском крае Евгений Позлутко. В начале 2024 г. инженеры включили в зону 4G «МегаФона»

МТС прокачала сеть LTE на пути к озеру Байкал ортом путешествовать и делиться впечатлениями онлайн с родными и близкими», - сказал директор МТС в Забайкальском крае Дмитрий Смагин. Ранее МТС улучшила скорости мобильного интернета в поселке

МТС прокачала мобильную связь в крупных населенных пунктах Забайкалья оциальных сетях и в личном блоге фотографиями природных красот Забайкалья», - сказал директор МТС в Забайкальском крае Дмитрий Смагин. *** Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы»

МТС прокачала сеть LTE на участке федеральной трассы Р-297 «Амур» в Забайкальском крае его этот участок трассы, следить за маршрутом и оплачивать покупки в пути», - сказал директор МТС в Забайкальском крае Дмитрий Смагин. Ранее МТС обновила телеком-оборудование в центральном райо

«МегаФон» подключил к 4G Култуминское месторождение в Забайкалье ех, кто находится далеко от дома помогает с пользой провести досуг», - сказал директор «МегаФона» в Забайкальском крае Олег Никитин. *** «МегаФон» – всероссийский оператор связи. Компания объед

МТС прокачала сеть в «Золотой долине» Забайкалья льзовать привычные сервисы экосистемы МТС для работы, учебы и развлечений», - сказал директор МТС в Забайкальском крае Дмитрий Смагин. Ранее МТС улучшила покрытие мобильной сети в столице Забай

К Дню Забайкальского края МТС запустила цифровой гид для туристов ва дня, так и путешественникам, отправившимся в долгий отпуск всей семьей», — сказал директор МТС в Забайкальском крае Дмитрий Смагин. Воспользоваться гидом МТС Travel по прямой ссылке могут аб

«МегаФон» развернул LTE в 12 поселениях Забайкалья льно высокую скорость и стабильность соединения для пользователей», - отметил директор «МегаФона» в Забайкальском крае Олег Никитин. *** «МегаФон» – всероссийский оператор связи. Компания объед

ТТК провела модернизацию сетей в Забайкальском крае Федеральный оператор связи компания ТТК провела модернизацию технической инфраструктуры в Забайкальском крае. Это позволило повысить надежность и стабильность работы сети в Чите, Краснокаменске и Борзе. Реализованный план модернизации позволил обновить узлы концентрации трафика в пе

МТС прокачала скорости для забайкальских экотуристов оваться экосистемными сервисами даже в часы максимально нагрузки на сеть», - отметил директор МТС в Забайкальском крае Дмитрий Смагин. *** Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы»

МТС оцифровала улетовский народный театр ольше узнать об истории Забайкалья и поделиться впечатлениями в соцсетях», - отметил директор МТС в Забайкальском крае Дмитрий Смагин. *** Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы»

МТС запустила сеть LTE для жителей ещё 15 малых сёл Забайкалья вли, предпринимательства до народных промыслов и местной культуры», - сказал директор филиала МТС в Забайкальском крае Дмитрий Смагин. *** Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы»

«Мегафон» увеличил территорию 4G в Забайкалье ечиваем пользователям широкий доступ к высокоскоростному интернету», – сказал директор «Мегафона» в Забайкальском крае Олег Никитин.

МТС обеспечила связью села кедровых шишкарей в Забайкалье о многих сферах, от внутреннего туризма до традиционных промыслов», - сказал директор филиала МТС в Забайкальском крае Дмитрий Смагин. *** Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы»

В селе Урлук «Мегафон» улучшил качество мобильной связи иряем зону покрытия за счет строительства новых населенных пунктов», - сказал директор «Мегафона» в Забайкальском крае Олег Никитин. *** «Мегафон» – всероссийский оператор связи. Компания объед

МТС обеспечила связью узловую железнодорожную станцию в Забайкалье вку грузов, пользоваться сервисами электронного документооборота», - отметил директор филиала МТС в Забайкальском крае Дмитрий Смагин. Ранее МТС запустила новые базовые станции в приграничном З

МТС ускорила мобильный интернет для хлынувших в Китай забайкальских туристов дить рабочие вопросы с коллегами и родными до пересечения границы», - сказал директор филиала МТС в Забайкальском крае Дмитрий Смагин. Также МТС обеспечила связью отдаленные села Черемхово Крас

МТС ускорила мобильный интернет на пути исторического сплава основателя Читы как в крупных городах, так и в загородных туристических локациях», - сказал директор филиала МТС в Забайкальском крае Дмитрий Смагин. Также МТС запустила новую базовую станцию в центре поселка

МТС обеспечила мобильной связью село на границе «земли манулов» х сетях. «Запуск 4G в Черемхово, Золотореченске и Хадакте – часть планомерной работы компании МТС в Забайкальском крае по развитию сети высокоскоростного интернета в отдаленных населенных пункт

МТС обеспечила мобильным интернетом быркинские писаницы в Забайкалье связь вышли села Унда, Жидка, Узон, Хара-Шибирь, Байгул и Ареда», - отметил директор филиала МТС в Забайкальском крае Дмитрий Смагин. *** Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы»

МТС увеличила скорость мобильного интернета в старейших селах Забайкалья гут с комфортом выходить в сеть даже в часы максимальных нагрузок», - сказал директор филиала МТС в Забайкальском крае Дмитрий Смагин. Также интернет МТС заработал в селах Узон Дульдургинского

«Мегафон» подключил к 4G одну из старейших станций забайкальского Транссиба Современная связь 4G впервые стала доступна жителям небольшой железнодорожной станции Бушулей в Забайкальском крае. «Мегафон» модернизировал здесь телеком-оборудование в рамках федеральной

МТС обеспечила связью старейший дендрарий Забайкалья или читать книгу в онлайн-библиотеке Строки в тени ели сибирской», – сказал директор филиала МТС в Забайкальском крае Дмитрий Смагин. «На территории дендрария представлены не только краснокниж

Умные датчики МТС защищают дома Забайкалья от потопов и взломов е технологии интернета вещей. Количество умных устройств на базе сети NB-IoT МТС с начала 2023 г. в Забайкальском крае увеличилось в полтора раза, при этом более 80% подключений приходится на с

МТС включила высокоскоростной мобильный интернет в самом солнечном городе России арты и навигационные приложения, а также безопасность в пути и на отдыхе», – отметил директор МТС в Забайкальском крае Дмитрий Смагин. На сегодняшний день связь МТС есть в 430 населенных пункта

«Мегафон»: интернет-трафик на автодороге «Амур» в Забайкальском крае за год вырос на 15% смотрят потоковое видео и общаются в мессенджерах. Традиционная голосовая связь у автомобилистов на забайкальском участке трассы «Амур» на втором месте по популярности после высокоскоростного и

В Забайкалье МТС запустила связь 4G к сезонной миграции дзеренов ь доступны навигаторы, электронные карт и другим цифровые сервисы», - сказал директор филиала МТС в Забайкальском крае Дмитрий Смагин. Мобильный интернет также впервые получили почти 600 местны

Забайкальские археологи могут в «цифре» изучать самую древнюю мастерскую Азии и «Толбагинского медведя» я, Улятуй, Долгокыча, Бурулятуй и многие другие. На очереди Ульхун-Партия», – сказал директор МТС в Забайкальском крае Дмитрий Смагин. Многие из подключенных сел являются памятниками природы и

В Забайкалье связь впервые появилась на старой русско-тунгусско-монгольской границе язь благодаря МТС пришла впервые. Эту работу мы будем продолжать и дальше», – сказал директор МТС в Забайкальском крае Дмитрий Смагин. Подключение села к мобильной связи МТС реализовано по прог

В Забайкалье оцифрован средневековый Вал Чингисхана вне. Надеюсь, нам удастся создать в этих местах музей Вала Чингисхана, чтобы многочисленные туристы Забайкалья смогли узнать тайны истории, и ему однозначно нужна будет полная цифровизация, а п

Orange Business Services обеспечил шахтеров Забайкалья современной системой телефонной связи Business Services развернул новую систему телефонной связи (СТС) на базе Cisco для месторождения в Забайкальском крае, управляемого HighlandGold. Для проекта было проложено несколько сотен мет

Спутниковые решения РТКОММ обеспечили безопасность детских учреждений в Забайкалье зопасности станции скоростного спутникового интернета детским учреждениям в труднодоступных районах Забайкалья. Услуги предоставлены лагерю «Березка» Акшинского района и Дульдургинскому детском

НКТ и правительство Забайкальского края заключили соглашение о поставках «Р7-Офис» в школы региона «Новые коммуникационные технологии» (НКТ) и министерство жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, цифровизации и связи Забайкальского края заключили соглашение о поставках российского офисного пакета «Р7-Офис». Документ направлен на выполнение задачи федерального значения по цифровой трансформации образовательн

Дети из удаленных районов Забайкалья смогут написать электронное письмо Деду Морозу благодаря спутниковому интернету Sensat муниципального района «Тунгиро-Олекминский район» Забайкальского края Михаил Ефанов. На территории Забайкалья подключение к скоростному спутниковому интернету от РТКОММ организует официальный