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Индексная книга (каталог) CNews*
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ТВЦ ТВ Центр Столица телеканал

ТВЦ - ТВ Центр - Столица - телеканал

Телекомпания АО «ТВ-Центр» – одна из российских телекомпаний, начавшая своё вещание в июне 1997 года. С 2013 г. "ТВ Центр" входит в первый мультиплекс – десятку общероссийских обязательных общедоступных телеканалов. «ТВ Центр» – федеральный телеканал, в круглосуточном режиме рассказывающий о политике и экономике, социальной сфере и международных событиях, науке и технологиях, культуре, истории и спорте.


18.04.2023 «МТС SOC» защитил телеканал «ТВ центр» от кибератак

МТС сообщила о том, что специалисты «МТС SOC» обеспечили круглосуточный мониторинг ИТ-систем телеканала «ТВ центр». Проект контроля инцидентов кибербезопасности реализован компанией «МТС RED» совместно с провайдером CloudMTS. На фоне возросшего числа кибератак в России и мире руководство «ТВ центр
18.12.2013 На "ТВ Центр" пришли роботы

Телеканал «ТВ Центр» и его программа «Мозговой штурм» представили широкой публике робота-телеведущую Туму Урман. Внешностью робот схож с нынешней ведущей передачи - Анной Урманцевой. Управление кибернетич
05.10.2006 "ТВ Центр" начал эксплуатацию новой передвижной системы связи

Утренний канал «Настроение» одной из крупнейших российских телекомпаний «ТВ Центр» вещает в новом интерактивном формате CITY-TV, который предполагает получение и трансляцию информации в режиме реального времени при помощи новых коммуникационных технологий – всепогод
02.02.2005 Вещание "ТВ Столица" полностью восстановится завтра

Как стало известно CNews, сегодня произошло нарушение вещания канала «ТВ Столица», в результате чего множество телезрителей лишились возможности смотреть данный канал. Причина сбоя, по словам Анастасии Журавской, юрисконсульта телекомпании, заключается в техничес
25.08.2004 RRC, "Продукты Питания", ТВЦ и Antel Group перейдут на систему ERA Finacials

О переходе на финансово-управленческую систему ERA Financials (eBackOffice) объявили RRC, телекомпания ТВЦ, «Продукты Питания» и холдинг Antel Group. Ранее для автоматизации финансов и управления эти компании использовали более ранние версии программных продуктов Epicor Software. Примером долгов
29.08.2000 "Телеком-Центр" проводит прямую интернет-трансляцию телеканалов ОРТ, РТР, ТВЦ, НТВ и "Культура"

й "Телеком-Центр" и Российским НИИ Развития Общественных Сетей ( РосНИИРОС). Компания "Телеком-Центр" со своей технической площадки Останкино проводит прямую интернет-трансляцию телеканалов ОРТ, РТР, ТВЦ, НТВ и "Культура". Трансляция ведется с адреса www.mbone.ru/channels.asp. Cвою помощь в осуществлении интернет-трансляции, предложил РосНИИРОС, являющийся координатором московской точки обм
06.07.2000 Министерство Печати РФ выдало компании ТВЦ лицензию на телевещание на третьем канале

Федеральная конкурсная комиссия Минпечати РФ выдала сегодня компании ТВЦ лицензию сроком на пять лет на телевещание на третьем телевизионном канале. В результате голосования из 9 членов комиссии один отказался голосовать, семь высказались за выдачу лицензии как

19.06.2000 64% опрошенных РИА "РосБизнесКонсалтинг" считают, что "третья кнопка" должна остаться за телекомпанией ТВЦ.

16-19 июня РИА "РосБизнесКонсалтинг" провело электронный опрос на тему: "Считаете ли Вы, что "третья кнопка" должна остаться за телекомпанией ТВЦ?". Всего в опросе приняли участие 2260 человек. Положительно ответили на вопрос 1446 (64%) респондентов. Отрицательный ответ дали 509 (22%) опрошенных. Затруднились ответить 305 (14%) челов

Публикаций - 71, упоминаний - 73

ТВЦ и организации, системы, технологии, персоны:

РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть - Радиотелевизионные передающие центры, РТПЦ 377 13
Газпром ГПМ - НТВ-Плюс - НТВ+ 330 11
Ростелеком 9732 10
Yandex - Яндекс 7398 7
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12708 6
ОТР ГК - ОТР 2000 214 6
VK - Mail.ru Group 3456 5
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 832 4
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 919 4
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3937 4
МегаФон 8915 3
IBM - International Business Machines Corp 9445 3
8256 3
NVision Group - Энвижн Груп 679 3
Космическая связь ГПКС ФГУП - RSCC - Russian Satellite Communications Company - Государственное предприятие космической связи 561 3
Триколор - Национальная спутниковая компания 326 3
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация 806 3
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 906 3
Ростелеком - Синтерра Медиа - Телеком-центр 122 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4904 2
Dr.Web - Доктор Веб 1256 2
Apple Inc 12132 2
Abbyy - Аби Продакшн - BIT Software 1166 2
Аскон - Ascon - Аскон – Системы проектирования - Аскон Интеграция - Аскон — интеграционные решения 400 2
Google LLC 11816 2
Галактика центр 4 2
Masterdata - Мастердата 24 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8763 2
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1356 2
МТС - Комстар ОТС - Телмос 99 2
МТС - Комстар ОТС Директ - ранее МТУ-Интел 380 2
Telia Company - TeliaSonera - Sonera Telecom 1036 2
ВымпелКом - Билайн - Корбина-Телеком - Corbina Telecom 273 2
Инталев - Intalev 273 2
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Коминком-Комбеллга 109 2
Кыргызтелеком - Кыргызстандагы эң ири телекоммуникациялык компания - Киргизтелеком 31 2
Мостелеком 72 2
Ростелеком Зебра Телеком - Zebra Telecom 143 2
Роскосмос - ИСС АО - Информационные спутниковые системы им. академика М.Ф. Решетнева - НПО ПМ - Научно-производственное объединение прикладной механики имени академика М.Ф. Решетнёва 236 2
Орион ГК - Российский спутниковый оператор - Орион-Экспресс - Телекарта - Континент ТВ - Stargate TV 207 2
Останкино ТТЦ ФГУП - Телевизионный технический центр - Останкинская телебашня - Телецентр Останкино - технопарк 124 4
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 240 3
НМГ - Национальная Медиа Группа 110 3
ГПБ - Газпромбанк 1086 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7353 2
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 2
ПСБ - Промсвязьбанк 854 2
OTP Group - ОТП Банк - Инвестсбербанк 241 2
Leonardo S.p.A. - Telespazio 239 2
Евросеть Техмаркет 80 2
МФД-ИнфоЦентр ИА - Межбанковский финансовый дом 32 2
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 508 1
Газпром нефть 620 1
РЖД - Российские железные дороги 1910 1
Почта России ПАО 2118 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2810 1
ВТБ - Почта Банк 467 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 661 1
МКБ - Московский кредитный банк 560 1
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 447 1
Альфа-Банк 1775 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 926 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ 652 1
Яндекс.Еда - Yandex Eats - Яндекс.Курьер 234 1
Лента - Утконос 177 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 452 1
ЦИАН - CIAN 136 1
Superjob - Суперджоб 522 1
Яндекс.Вертикали - Авто.ру - Auto.ru 148 1
YouDo Web Technologies Limited 46 1
AptekaMos.ru - АптекаМос 1 1
eApteka.ru - eАптека 4 1
Apteka.ru - Аптека.ру 9 1
ЯКласс 68 1
UniCredit - ЮниКредит Банк - Международный Московский Банк 251 1
ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 163 1
Здоровье Города - Здоровье.ру 9 1
Profi.ru - Профи.ру - Сервис поиска специалистов 23 1
Antoninus Marcus Aurelius - Антонин Марк Аврелий 8 1
Pegas Touristik - Пегас Туристик 5 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11701 12
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2756 11
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4533 9
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2514 7
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4986 6
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5947 5
Минцифры РФ - Роспечать - Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям - Минпечати РФ 256 5
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3340 4
Юриспруденция - Законодательные собрания областей РФ - Законодательство региональное и областное 297 4
Президент Украины 123 3
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5464 3
Государственные органы власти - ОМСУ - Органы местного самоуправления - Федеральный закон 8-ФЗ - Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления - 131-ФЗ - Об общих принципах организации 206 3
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 677 2
СНБОУ - Совет национальной безопасности и обороны Украины 22 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2898 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4770 2
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1087 2
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 427 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2003 2
Минкультуры РФ - Министерство культуры - Министерство культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации - Федеральное агентство по культуре и кинематографии 258 2
Правительство Ярославской области - Губернатор Ярославской области - органы государственной власти 56 2
РосНИИРОС - Российский научно-исследовательский институт развития общественных сетей - RIPN - Russian Institute for Public Networks 149 2
Правительство Московской области - Губернатор Московской области - органы государственной власти 201 2
Районный суд - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 783 2
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 252 1
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 770 1
СБУ - Служба безопасности Украины 90 1
Фонд Росконгресс 18 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1367 1
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 240 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1665 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 833 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1217 1
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 729 1
ОП РФ - Общественная палата Российской Федерации 119 1
ВАС РС - Федеральные арбитражные суды Российской Федераци 118 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 257 1
Правительство Ростовской области - Губернатор Ростовской области - Центр цифровой трансформации Ростовской области АНО - органы государственной власти 66 1
Администрация Псковской области - Губернатор Псковской области - органы государственной власти 63 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2720 1
НАТ - Национальная ассоциация телерадиовещателей 29 3
АКТР - Ассоциация кабельного телевидения России 52 2
Интерспутник МОКС - Международная организация космической связи - Intersputnik Holding 56 2
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АППСИМ - Ассоциация профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров 2 1
PEX Network - Process Excellence Network 12 1
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VK - Mail.ru Одноклассники 1795 3
Microsoft Windows 2000 8661 3
Apple iPhone - серия смартфонов 7099 2
Apple iPad 3865 2
BBK SMP 2 2
Космическая связь - Экспресс-А - серия геостационарных телекоммуникационных спутников 320 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5225 2
Правительство Москвы - Электронная Москва ГЦП - Электронная Москва Городская целевая программа 90 2
ВымпелКом - Билайн - Корбина ТВ - Corbina TV 11 2
Google Play - Google Store - Android Market 3300 1
Apple - App Store 2897 1
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги 832 1
Google Cloud Platform - GCP 310 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2042 1
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 875 1
Яндекс - Маркетплейс Беру - Beru.ru - Yandex Marketplace 164 1
VK - Учи.ру - UCHi.ru - Образовательная онлайн-платформа 64 1
Сбер - ДомКлик - DomClick - Центра недвижимости Сбербанка 100 1
Сбер - Работа.ру - Rabota.ru 114 1
Rambler - LiveJournal - Живой Журнал - ЖЖ блог-платформа 566 1
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - ГАС Правосудие - Государственная автоматизированная система 135 1
VK - Mail.ru Мой мир - социальная сеть 160 1
Яндекс.Карты и Транспорт - Yandex Maps 505 1
VK - Яндекс.Новости 47 1
Яндекс.Едадил 20 1
DD Planet - Выберу.ру 15 1
TamTam - ТамТам - Мессенджер 20 1
Drom.ru 11 1
Gismeteo - Гисметео 30 1
СудАкт - Sudact.ru - База судебных актов и нормативных документов Российской Федерации 21 1
Архивный фонд РФ 101 1
ЛитРес Livelib 9 1
ЛитРес Самиздат 18 1
Электронное правосудие - Картотека арбитражных дел 211 1
Яндекс.Маркет 944 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 970 1
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1523 1
Google Android 14041 1
Philips PUT - серия телевизоров 4 1
Волин Алексей 120 6
Путин Владимир 3186 3
Медведев Дмитрий 1654 3
Жаров Александр 175 3
Припачкин Юрий 66 3
Левин Леонид 130 2
Порошенко Петр 27 2
Лужков Юрий 113 2
Копаев Геннадий 16 1
Кучугин Илья 42 1
Овчинников Павел 7 1
Шингарев Павел 16 1
Махновский Кирилл 23 1
Кузнецов Вячеслав 3 1
Новиков Сергей 45 1
Фомичев Александр 2 1
Прохоров Алексей 5 1
Шевцов Андрей 3 1
Тюнин Андрей 1 1
Зеленский Владимир 22 1
Толстой Петр 1 1
Ревенко Евгений 1 1
Щербакова Оксана 1 1
Бельская Яна 11 1
Шадаев Максут 1014 1
Климарев Михаил 48 1
Широких Александр 5 1
Комаров Алексей 13 1
Зыков Владимир 7 1
Черепанова Ольга 2 1
Никифоров Николай 1136 1
Бырдин Алексей 29 1
Данилов Алексей 6 1
Шалманов Сергей 201 1
Рейман Леонид 1051 1
Щеголев Игорь 698 1
Аитов Тимур 197 1
Минниханов Рустам 118 1
Петров Сергей 60 1
Кулаковский Дмитрий 67 1
Россия - РФ - Российская федерация 145017 59
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43343 32
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17449 8
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52184 6
Украина 7621 5
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2918 4
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7476 4
Россия - ЮФО - Ростовская область 1525 3
Россия - СФО - Новосибирск 4318 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14136 3
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1778 3
Россия - УФО - Свердловская область 1504 3
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1673 3
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Россия - ЦФО - Ярославская область 854 3
Европа 21795 3
Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 939 2
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1290 2
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Россия - ЦФО - Тверская область - Тверская агломерация - Тверской регион 624 2
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Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2257 2
Африка - Африканский регион 3484 2
Россия - ДФО - Сахалинская область 891 2
Россия - СКФО - Ставропольский край 870 2
Россия - ПФО - Ульяновская область 614 2
Россия - ЦФО - Рязанская область 561 2
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 851 2
Россия - ПФО - Чувашия - Чувашская Республика 703 2
Россия - ЦФО - Липецкая область 548 2
Россия - СЗФО - Новгородская область 650 2
Россия - ДФО - Амурская область 739 2
Канада 4890 2
Германия - Федеративная Республика 12702 2
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1551 2
Земля - планета Солнечной системы 10392 2
Франция - Французская Республика 7859 2
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Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51281 24
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9990 14
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Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8499 5
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ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13589 4
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Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24199 4
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СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10976 3
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4484 3
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Энергетика - Energy - Energetically 5103 3
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Федеральный закон 2124-1 - О средствах массовой информации - Закон о СМИ 172 2
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Федеральный закон 149-ФЗ, 97-ФЗ, 188-ФЗ - Об информации, информационных технологиях и о защите информации 702 2
Доступный интернет - Бесплатный доступ к социально значимым сайтам - Реестр социально значимых ресурсов 680 2
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7529 2
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 416 37
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 490 37
Газпром ГПМ РТВ - ТНТ - телеканал 138 22
ВГТРК - Россия 24 - телеканал 110 20
Пятый канал - Петербург-5 ТРК - Петербург Телерадиокомпания - телеканал 83 19
Рен ТВ - телеканал 69 16
Медиа-Телеком - МЕДИА1 - Муз-ТВ - телеканал 59 15
Газпром ГПМ РТВ - ТВ-3 - телеканал 63 14
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 310 12
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11252 10
Газпром ГПМ РТВ - Пятница! - телеканал 119 10
Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 273 8
Россия сегодня МИА - RT - Russia Today 109 6
Радио России - радиостанция 49 6
ВГТРК - Россия-1 - телеканал 24 6
Россия К - телеканал 28 5
Москва 24 - Телеканал 8 4
Rambler - Газета.Ru - Gazeta.Ru - Газета.Ру 175 4
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 970 3
Юность - радиостанция 40 3
Rambler - Lenta.ru - Лента.ру - онлайн-издание 114 3
Россия Культура - телеканал 10 3
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1001 3
Коммерсантъ - Издательский дом 1882 3
MTV - музыкально-развлекательный телеканал 198 3
Стрим-ТВ - телекомпания 160 2
Комсомольская правда ИД 67 2
Газпром ГПМ - Эхо Москвы - радиостанция 177 2
Медиа-Телеком - МЕДИА1 - ЮТВ Холдинг - United Television Holding Russia 33 2
Первый канал - Дом кино - телеканал 15 2
Спорт 1 HD - телеканал 44 2
ВГТРК - Карусель - Бибигон - Теленяня - Российский детско-юношеский государственный телеканал 24 2
НМГ - СТС Медиа - Сеть телевизионных станций - телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 107 1
TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 111 1
За Телеком - telegram-канал 42 1
Известия ИД 630 1
Банки.ру - Banki.ru - Цифровые технологии АО 73 1
Врачи РФ 2 1
Rusbiathlon.ru 1 1
Medsite.ru 1 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8143 6
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 984 2
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 688 2
Интерфакс - Финмаркет 26 2
Gartner - Гартнер 3560 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 338 1
Gartner Hype Cycle - Кривая развития технологий - Plateau of Productivity - Плато продуктивности 51 1
Ipsos Group - Ipsos Comcon - Ipsos MORI - Ipsos Public Affairs - Ipsos Healthcare - Ipsos Reid - Angus Reid Group 131 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1059 1
VK Skillbox - Скилбокс 109 1
Skyeng - Образовательные технологии - Скаенг ОАНО ДПО 97 1
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 229 1
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