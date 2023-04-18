ТВЦ - ТВ Центр - Столица - телеканал

«МТС SOC» защитил телеканал «ТВ центр» от кибератак МТС сообщила о том, что специалисты «МТС SOC» обеспечили круглосуточный мониторинг ИТ-систем телеканала «ТВ центр». Проект контроля инцидентов кибербезопасности реализован компанией «МТС RED» совместно с провайдером CloudMTS. На фоне возросшего числа кибератак в России и мире руководство «ТВ центр

На "ТВ Центр" пришли роботы Телеканал «ТВ Центр» и его программа «Мозговой штурм» представили широкой публике робота-телеведущую Туму Урман. Внешностью робот схож с нынешней ведущей передачи - Анной Урманцевой. Управление кибернетич

"ТВ Центр" начал эксплуатацию новой передвижной системы связи Утренний канал «Настроение» одной из крупнейших российских телекомпаний «ТВ Центр» вещает в новом интерактивном формате CITY-TV, который предполагает получение и трансляцию информации в режиме реального времени при помощи новых коммуникационных технологий – всепогод

Вещание "ТВ Столица" полностью восстановится завтра Как стало известно CNews, сегодня произошло нарушение вещания канала «ТВ Столица», в результате чего множество телезрителей лишились возможности смотреть данный канал. Причина сбоя, по словам Анастасии Журавской, юрисконсульта телекомпании, заключается в техничес

RRC, "Продукты Питания", ТВЦ и Antel Group перейдут на систему ERA Finacials О переходе на финансово-управленческую систему ERA Financials (eBackOffice) объявили RRC, телекомпания ТВЦ, «Продукты Питания» и холдинг Antel Group. Ранее для автоматизации финансов и управления эти компании использовали более ранние версии программных продуктов Epicor Software. Примером долгов

"Телеком-Центр" проводит прямую интернет-трансляцию телеканалов ОРТ, РТР, ТВЦ, НТВ и "Культура" й "Телеком-Центр" и Российским НИИ Развития Общественных Сетей ( РосНИИРОС). Компания "Телеком-Центр" со своей технической площадки Останкино проводит прямую интернет-трансляцию телеканалов ОРТ, РТР, ТВЦ, НТВ и "Культура". Трансляция ведется с адреса www.mbone.ru/channels.asp. Cвою помощь в осуществлении интернет-трансляции, предложил РосНИИРОС, являющийся координатором московской точки обм

Министерство Печати РФ выдало компании ТВЦ лицензию на телевещание на третьем канале Федеральная конкурсная комиссия Минпечати РФ выдала сегодня компании ТВЦ лицензию сроком на пять лет на телевещание на третьем телевизионном канале. В результате голосования из 9 членов комиссии один отказался голосовать, семь высказались за выдачу лицензии как