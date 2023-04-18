ТВЦ ТВ Центр Столица телеканал
Телекомпания АО «ТВ-Центр» – одна из российских телекомпаний, начавшая своё вещание в июне 1997 года. С 2013 г. "ТВ Центр" входит в первый мультиплекс – десятку общероссийских обязательных общедоступных телеканалов. «ТВ Центр» – федеральный телеканал, в круглосуточном режиме рассказывающий о политике и экономике, социальной сфере и международных событиях, науке и технологиях, культуре, истории и спорте.
|18.04.2023
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«МТС SOC» защитил телеканал «ТВ центр» от кибератак
МТС сообщила о том, что специалисты «МТС SOC» обеспечили круглосуточный мониторинг ИТ-систем телеканала «ТВ центр». Проект контроля инцидентов кибербезопасности реализован компанией «МТС RED» совместно с провайдером CloudMTS. На фоне возросшего числа кибератак в России и мире руководство «ТВ центр
|18.12.2013
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На "ТВ Центр" пришли роботы
Телеканал «ТВ Центр» и его программа «Мозговой штурм» представили широкой публике робота-телеведущую Туму Урман. Внешностью робот схож с нынешней ведущей передачи - Анной Урманцевой. Управление кибернетич
|05.10.2006
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"ТВ Центр" начал эксплуатацию новой передвижной системы связи
Утренний канал «Настроение» одной из крупнейших российских телекомпаний «ТВ Центр» вещает в новом интерактивном формате CITY-TV, который предполагает получение и трансляцию информации в режиме реального времени при помощи новых коммуникационных технологий – всепогод
|02.02.2005
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Вещание "ТВ Столица" полностью восстановится завтра
Как стало известно CNews, сегодня произошло нарушение вещания канала «ТВ Столица», в результате чего множество телезрителей лишились возможности смотреть данный канал. Причина сбоя, по словам Анастасии Журавской, юрисконсульта телекомпании, заключается в техничес
|25.08.2004
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RRC, "Продукты Питания", ТВЦ и Antel Group перейдут на систему ERA Finacials
О переходе на финансово-управленческую систему ERA Financials (eBackOffice) объявили RRC, телекомпания ТВЦ, «Продукты Питания» и холдинг Antel Group. Ранее для автоматизации финансов и управления эти компании использовали более ранние версии программных продуктов Epicor Software. Примером долгов
|29.08.2000
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"Телеком-Центр" проводит прямую интернет-трансляцию телеканалов ОРТ, РТР, ТВЦ, НТВ и "Культура"
й "Телеком-Центр" и Российским НИИ Развития Общественных Сетей ( РосНИИРОС). Компания "Телеком-Центр" со своей технической площадки Останкино проводит прямую интернет-трансляцию телеканалов ОРТ, РТР, ТВЦ, НТВ и "Культура". Трансляция ведется с адреса www.mbone.ru/channels.asp. Cвою помощь в осуществлении интернет-трансляции, предложил РосНИИРОС, являющийся координатором московской точки обм
|06.07.2000
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Министерство Печати РФ выдало компании ТВЦ лицензию на телевещание на третьем канале
Федеральная конкурсная комиссия Минпечати РФ выдала сегодня компании ТВЦ лицензию сроком на пять лет на телевещание на третьем телевизионном канале. В результате голосования из 9 членов комиссии один отказался голосовать, семь высказались за выдачу лицензии как
|19.06.2000
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64% опрошенных РИА "РосБизнесКонсалтинг" считают, что "третья кнопка" должна остаться за телекомпанией ТВЦ.
16-19 июня РИА "РосБизнесКонсалтинг" провело электронный опрос на тему: "Считаете ли Вы, что "третья кнопка" должна остаться за телекомпанией ТВЦ?". Всего в опросе приняли участие 2260 человек. Положительно ответили на вопрос 1446 (64%) респондентов. Отрицательный ответ дали 509 (22%) опрошенных. Затруднились ответить 305 (14%) челов
ТВЦ и организации, системы, технологии, персоны:
|Волин Алексей 120 6
|Путин Владимир 3186 3
|Медведев Дмитрий 1654 3
|Жаров Александр 175 3
|Припачкин Юрий 66 3
|Левин Леонид 130 2
|Порошенко Петр 27 2
|Лужков Юрий 113 2
|Копаев Геннадий 16 1
|Кучугин Илья 42 1
|Овчинников Павел 7 1
|Шингарев Павел 16 1
|Махновский Кирилл 23 1
|Кузнецов Вячеслав 3 1
|Новиков Сергей 45 1
|Фомичев Александр 2 1
|Прохоров Алексей 5 1
|Шевцов Андрей 3 1
|Тюнин Андрей 1 1
|Зеленский Владимир 22 1
|Толстой Петр 1 1
|Ревенко Евгений 1 1
|Щербакова Оксана 1 1
|Бельская Яна 11 1
|Шадаев Максут 1014 1
|Климарев Михаил 48 1
|Широких Александр 5 1
|Комаров Алексей 13 1
|Зыков Владимир 7 1
|Черепанова Ольга 2 1
|Никифоров Николай 1136 1
|Бырдин Алексей 29 1
|Данилов Алексей 6 1
|Шалманов Сергей 201 1
|Рейман Леонид 1051 1
|Щеголев Игорь 698 1
|Аитов Тимур 197 1
|Минниханов Рустам 118 1
|Петров Сергей 60 1
|Кулаковский Дмитрий 67 1
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