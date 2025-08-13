Правительство Мурманской области - органы государственной власти

роект по автоматизированному мониторингу состояния дорожной инфраструктуры с использованием технологий искусственного интеллекта. Проект реализуется компанией «ВымпелКом» (бренд «Билайн») совместно с правительством Мурманской области на основании соглашения о сотрудничестве, подписанного в 2025 г. Пилотная эксплуатация системы началась в июле 2025 г. Ее цель – повысить эффективность контрол

дирует работу с данными, поступающими с других ресурсов, в том числе с сайта «Общественная приемная Правительства Мурманской области », официального сайта Президента России и системы МЭДО (межве

Новое назначение Чибиса Временно исполняющим обязанности губернатора Мурманской области назначен Андрей Чибис, замглавы Минстроя России по цифровому развитию. Информация об этом размещена на сайте kremlin.ru. Его назначение закреплено в указе «О доср