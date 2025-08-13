Разделы

Правительство Мурманской области органы государственной власти

Правительство Мурманской области - органы государственной власти

СОБЫТИЯ


13.08.2025 «Билайн» и правительство Мурманской области запустили пилотный проект по ИИ-мониторингу дорожного хозяйства

роект по автоматизированному мониторингу состояния дорожной инфраструктуры с использованием технологий искусственного интеллекта. Проект реализуется компанией «ВымпелКом» (бренд «Билайн») совместно с правительством Мурманской области на основании соглашения о сотрудничестве, подписанного в 2025 г. Пилотная эксплуатация системы началась в июле 2025 г. Ее цель – повысить эффективность контрол
27.03.2025 «Авито» подписал соглашение о сотрудничестве с Правительством Мурманской области в сфере развития туризма, поддержки малого и среднего бизнеса и внедрения решений по искусственному интеллекту

дяных скульптур в честь Праздника Севера», — сказала Оксана Николаевна Демченко, первый заместитель губернатора Мурманской области.
22.06.2022 Правительство Мурманской области оптимизировало СЭД для взаимодействия по МЭДО 2.7.1

дирует работу с данными, поступающими с других ресурсов, в том числе с сайта «Общественная приемная Правительства Мурманской области», официального сайта Президента России и системы МЭДО (межве
21.03.2019 Замглавы Минстроя по цифровому развитию возглавил Мурманскую область

Новое назначение Чибиса Временно исполняющим обязанности губернатора Мурманской области назначен Андрей Чибис, замглавы Минстроя России по цифровому развитию. Информация об этом размещена на сайте kremlin.ru. Его назначение закреплено в указе «О доср
09.11.2017 «Диджитал Дизайн» запустила электронный документооборот в правительстве Мурманской области

государственной власти Мурманской области (ИОГВ) с помощью СЭДО. Проект реализован при помощи специалистов ИТ-компании.Первые шаги к цифровизации процессов работы с документами служебной переписки в Правительстве Мурманской области (ПМО) были сделаны еще в 2009 году с началом использования системы электронного документооборота (СЭДО) в рамках концепции региональной информатизации. Подготов
24.12.2015 В Правительстве Мурманской области приступили к реализации функционала электронного согласования документов с применением электронной подписи

Компания Digital Design завершила первый этап масштабного проекта внедрения нового функционала и развития единой системы электронного документооборота (СЭДО) Правительства Мурманской области. В связи с новыми требованиями законодательства специалисты компании Digital Design решили очередную задачу по дополнению функциональности системы электронного

15.04.2014 Правительство Мурманской области переведет свою СЭД на платформу Docsvision 4.5

Компания Digital Design приступила к переводу системы электронного документооборота Правительства Мурманской области на программную платформу Docsvision 4.5. В настоящее время в
21.03.2013 СЭДО правительства Мурманской области интегрирована с официальным сайтом президента

Digital Design завершила проект по интеграции системы электронного документооборота правительства Мурманской области (СЭДО) с официальным сайтом президента Российской Федерации. В целях реализации поручения президента РФ от 24.02.2012г. №Пр-494 пользователям раздела «Личный ка
27.02.2013 МТС обеспечит связью Правительство Мурманской области

Компания «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) сообщила о победе в тендере на предоставление услуг связи Правительству Мурманской области в 2013 г. Сумма контракта составила более 800 тыс. руб. Согласно условиям контракта МТС начала предоставлять услуги мобильной связи таким министерствам регионал
29.01.2013 Digital Design подвела итоги годового проекта по техподдержке СЭД Правительства Мурманской области

Digital Design завершила очередной годовой проект по техподдержке системы электронного документооборота Правительства Мурманской области (СЭДО). Ранее ИТ-интегратор осуществлял аналогичные работы в 2010 и 2011 гг. В настоящее время заключен контракт по осуществлению технической поддержки СЭДО на

22.03.2012 МТС предоставит услуги связи Мурманской областной думе

Компания «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) сообщила о победе в конкурсе Мурманской областной думы на оказание услуг связи сотрудникам учреждения. МТС и Мурманская областная дума по итогам открытого конкурса подписали соглашение о корпоративном обслуживании, в рамка
05.03.2012 Digital Design внедрила «Административное делопроизводство» в Мурманской областной Думе

пания Digital Design завершила внедрение системы электронного документооборота на базе DocsVision в Мурманской областной Думе. В настоящее время пользователями СЭД являются более 50 сотрудников
23.12.2010 Digital Design внедрит АРМ на планшетах для губернатора и других руководителей Правительства Мурманской области

ение удаленного автоматизированного рабочего места (АРМ) для руководителей высшего и среднего звена Правительства Мурманской области. АРМ позволит губернатору, шести вице-губернаторам и 30 руко
18.08.2010 СЭД DocsVision внедряют в Правительстве Мурманской области

Компания Digital Design выполняет проект по разработке и внедрению системы электронного документооборота на платформе DocsVision для Правительства Мурманской области. Проект реализуется с 2009 г. На данный момент завершен первый этап, благодаря которому в СЭД работают все 27 органов исполнительной государственной власти П
29.06.2010 Digital Design внедряет СЭД на платформе DocsVision в Правительстве Мурманской области

тапа внедрения СЭД заложена технологическая и организационная основа для формирования «Электронного Правительства» Мурманской области, говорится в сообщении Digital Design. По словам губернатор

