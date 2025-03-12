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Open Vision Опен Вижн

Open Vision - Опен Вижн

Системный интегратор Open Vision работает на рынке ИТ-услуг с 2009 года и занимается проектированием, поставкой, внедрением и поддержкой серверных, мультимедийных, ИБ и сетевых решений, а также разработкой собственных решений в сфере телемедицины


12.03.2025 Ситуационные центры: от мониторинга к интеллектуальному прогнозированию 1
03.10.2024 Более 100 семей получили доступ к телереабилитации благодаря сотрудничеству Open Vision и Областного центра реабилитации инвалидов 1
23.07.2024 На здании газодобывающей компании смонтировали высокотехнологичный медиафасад 1
30.05.2024 ПАО «Т Плюс» и Open Vision успешно завершили модернизацию диспетчерской в Пензенском филиале 1
15.09.2023 Центр информационных технологий Мурманской области мигрировал на отечественную систему видеоконференцсвязи Vinteo 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

Open Vision и организации, системы, технологии, персоны:

Новые цифровые решения - Диджитал для бизнеса 53 1
ТехноКонсоль 2 1
EliteBoard - Элитборд 5 1
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1054 1
Cisco Systems 5129 1
Sony 6556 1
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2640 1
Yealink Network Technology 68 1
Huawei 3970 1
Neutronix - Нейтроникс 8 1
LifeSize 51 1
Poly - Plantronics 136 1
МТС Линк - Vinteo - Винтео 87 1
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 199 1
Газпром добыча Уренгой - Ачимгаз 6 1
X5 Group - Виктория - Сеть супермаркетов 201 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5497 1
Правительство Мурманской области - органы государственной власти 65 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 729 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 677 1
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - 77 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67165 4
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5683 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30021 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51350 3
MedTech - Телемедицина - Telemedicine - Телемедицинские системы - Трансляционная медицина - Биотелеметрия - Биотелеметрические системы - Телерадиология 1218 2
Ситуационный центр (СЦ) - Диспетчерский центр (ДЦ) - Situation, Dispatch Center - Информационно-аналитическая система ситуационного центра (АС СЦ) - Системы ситуационного управления - Situational management systems 1075 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13373 2
ИБП - Источники бесперебойного питания - UPS - Uninterruptible Power Supply - Uninterruptible Power Source - обеспечение бесперебойного энергоснабжения - защита электронного оборудования 1455 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28044 2
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5392 1
LED экран - Light-emitting diode - светодиод - LED-подсветка 998 1
Видеостена - Video wall - система видеоотображающих устройств (проекционные видеокубы, плазменные или ЖК-дисплеи) 297 1
FTP - File Transfer Protocol - Протокол передачи файлов 858 1
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4082 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13943 1
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 2701 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31114 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12673 1
Digital Workplace - Smart Workplace - Modern Workplace - Digital Workspace - Цифровое рабочее место сотрудника - Цифровизация рабочих мест - Концепция цифрового рабочего пространства - Цифровой офис - Smart Office - Умный офис 766 1
Сетевое оборудование - Ethernet - витая пара 197 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8149 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15881 1
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3591 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19820 1
ВКС - MCU - Multipoint Control Unit - Аппаратно-программное устройство для объединения аудио- и видеоконференции в многоточечный режим 169 1
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2258 1
Электроника - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 6406 1
СКУД - Системы контроля и управления доступом - Access control and management systems 1272 1
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1261 1
ITU-T H.323 - Стандарты передачи мультимедиа-данных по сетям с пакетной передачей 219 1
SIP - Session Initiation Protocol - Session Initiated Protocol - Протокол установления сеанса 997 1
Delta Electronics Ultron HPH - серия ИБП 18 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1626 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 539 1
МТС Линк - Vinteo MCU Server - Сервер видеоконференцсвязи 26 1
Пономарев Александр 7 2
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Городилов Максим 1 1
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Котельников Сергей 2 1
Исаков Александр 2 1
Скрынников Роман 2 1
Быкова Виктория 1 1
Опарин Вадим 1 1
Попов Борис 24 1
Россия - РФ - Российская федерация 146063 3
Россия - ПФО - Пензенская область - Пенза 465 1
Россия - УФО - Тюменская область - Тюменский район - Тюмень 871 1
Россия - УФО - ЯНАО - Уренгойское НГКМ - Уренгойское газовое (нефтегазоконденсатное) месторождение 19 1
Россия - СЗФО - Мурманская область 680 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5486 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51621 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8656 2
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5460 1
Энергетика - Energy - Energetically 5147 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8831 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9947 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2213 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14589 1
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 1920 1
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