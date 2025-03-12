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Open Vision Опен Вижн
Системный интегратор Open Vision работает на рынке ИТ-услуг с 2009 года и занимается проектированием, поставкой, внедрением и поддержкой серверных, мультимедийных, ИБ и сетевых решений, а также разработкой собственных решений в сфере телемедицины.
Open Vision и организации, системы, технологии, персоны:
|Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 199 1
|Газпром добыча Уренгой - Ачимгаз 6 1
|X5 Group - Виктория - Сеть супермаркетов 201 1
|Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5497 1
|Правительство Мурманской области - органы государственной власти 65 1
|Пономарев Александр 7 2
|Мельников Максим 34 2
|Городилов Максим 1 1
|Смарцева Татьяна 1 1
|Котельников Сергей 2 1
|Исаков Александр 2 1
|Скрынников Роман 2 1
|Быкова Виктория 1 1
|Опарин Вадим 1 1
|Попов Борис 24 1
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