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Biplanum Бипланум

Biplanum - Бипланум

 ООО «Бипланум», вендор продукта Planum — российская платформа, включенная в реестр отечественного ПО для автоматизации планирования, бюджетирования, прогнозирования, IBP/S&OP и консолидированной отчетности.


22.04.2025 Интегратор Open Vision за три месяца изменил подход к управлению проектными финансами 1
16.11.2023 «Норникель» автоматизировал интеграцию данных SAP с IBM 1
24.04.2023 «Норникель» повысил эффективность процесса планирования 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Biplanum и организации, системы, технологии, персоны:

SAP SE 5319 2
Норникель ОЦО - Общий центр обслуживания - НН-Инфоком - Норникель Спутник - НН-Спутник - Нортех - Норникель Технические сервисы 63 1
IBM - International Business Machines Corp 9464 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 514 2
Мария РА ТС - торговая сеть 22 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1058 1
Северсталь ПАО - Nordgold - Нордголд 15 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2469 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31528 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6799 2
Бюджетирование - Бюджетный процесс - Системы бюджетного управления - Технологии оперативного управления и бюджетирования - Бюджетное планирование - План-фактный анализ - Бюджетный контроль 1878 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68117 1
Widget - Виджет - небольшое вспомогательное приложение 1904 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12201 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11336 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16036 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5589 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9584 1
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 894 2
SAP BW - SAP Business Warehouse 138 1
SAP BI - SAP Business Intelligence - mySAP Business Intelligence 84 1
IBM Cognos Planning - IBM Cognos Consolidation - IBM Cognos Financial 56 1
IBM Cognos TM1 - IBM Planning Analytics - Applix TM1 - Sinper TM/1 60 1
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Россия - РФ - Российская федерация 147621 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4010 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2486 1
Металлы - Никель - Nickel 336 1
Бухгалтерия - Консолидированная финансовая отчётность - Consolidated Financial Statements - Консолидированный доход - Consolidated Income - Сводная отчётность 271 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6065 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
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