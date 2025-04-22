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Biplanum Бипланум
ООО «Бипланум», вендор продукта Planum — российская платформа, включенная в реестр отечественного ПО для автоматизации планирования, бюджетирования, прогнозирования, IBP/S&OP и консолидированной отчетности.
|22.04.2025
|Интегратор Open Vision за три месяца изменил подход к управлению проектными финансами 1
|16.11.2023
|«Норникель» автоматизировал интеграцию данных SAP с IBM 1
|24.04.2023
|«Норникель» повысил эффективность процесса планирования 1
Biplanum и организации, системы, технологии, персоны:
|SAP SE 5319 2
|Норникель ОЦО - Общий центр обслуживания - НН-Инфоком - Норникель Спутник - НН-Спутник - Нортех - Норникель Технические сервисы 63 1
|IBM - International Business Machines Corp 9464 1
|Кривоносов Денис 3 1
|Коврижников Михаил 1 1
|Кузьменко Максим 1 1
|Петров Павел 6 1
|Потапова Вероника 1 1
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