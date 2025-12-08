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Управляемость Manageability

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


08.12.2025 Новая версия платформы Security Vision: фокус на безопасность, управляемость и прозрачность процессов

Вышел очередной релиз платформы Security Vision 5, сфокусированный на повышении безопасности, управляемости и прозрачности процессов. Обновление приносит расширенный контроль доступа к API, углубленное журналирование, улучшения в корреляции событий и инцидентах, а также значимые доработ
05.08.2025 «Сравни» внедрила PAM-решение JumpServer для повышения управляемости доступа

ние и проксирование сессий. Такой подход позволил минимизировать вмешательство в процессы, обеспечив при этом единый контроль доступа к критически важным компонентам. «Для нас было критично сохранить управляемость доступа на фоне растущей сложности инфраструктуры. Внедрение PAM позволило не только упростить контроль и аудит, но и перераспределить нагрузку: доступами теперь управляют ответст
17.03.2011 Платформа RiOS и решение Cascade от Riverbed обеспечат прозрачность трафика и управляемость приложений на бизнес-уровне

Optimization System (RiOS) и обновленные решения Cascade, которые обеспечат глобальным предприятиям, использующим в своей деятельности общую сетевую инфраструктуру, прозрачность всех видов трафика и управляемость всех типов приложений на бизнес-уровне. «По мере увеличения числа распределенных сетевых приложений и сервисов предприятия все чаще нуждаются в инструментах для более качественног
03.06.2008 Кремль дает уроки картографии

ния страной и регионами. Серьезность и масштаб проблем, которые способны в скором времени осложнить управляемость государством, была подтверждена и проанализирована участниками конференции "Сов
29.05.2007 Inline Technologies повысит управляемость инфраструктуры "Каустик"

Компания Inline Technologies завершила создание единой системы управления информационными ресурсами «Каустик», входящего в химический холдинг «Башкирская химия». Целью проекта было повышение уровня управляемости информационно-вычислительной инфраструктуры в соответствии со стратегическими планами развития предприятия. Перед Inline Technologies стояли следующие задачи: сокращение простоев,
16.03.2007 Внедрение ERP ведет к повышению управляемости в 67% случаев

привело к повышению управляемости компаний в 67% случаев. 48% опрошенных рукводителей отметили, что управляемость улучшилась, и 19% — что улучшилась частично. 14% посчитали, что управля
28.08.2006 "Протек" повышает управляемость компании с помощью ERP

-Business Suite в семи филиалах ЦВ «Протек». Одновременно завершен запуск системы в нескольких функциональных областях на головном предприятии. Запуск позволил повысить прозрачность бизнес-процессов, управляемость, усилить контроль над активами и затратами ЦВ «Протек», сократить время принятия управленческих решений. Это чрезвычайно важно для компании, входящей в десятку крупнейших фармацев

Публикаций - 2271, упоминаний - 2383

Управляемость и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25775 255
9594 219
SAP SE 5601 154
Oracle Corporation 7074 127
IBM - International Business Machines Corp 9699 115
Broadcom - VMware 2610 105
Intel Corporation 12811 95
HP Inc. 5883 76
Softline - Софтлайн 3743 74
Ростелеком 10948 71
Cisco Systems 5372 69
Dell EMC 5180 63
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 56
Корус Консалтинг ГК - Корус консалтинг ДМ 1476 51
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 48
Google LLC 12688 46
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 43
Крок - Croc 1964 43
Directum - Директум 1268 42
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 41
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 41
Citrix Systems 868 39
АйТи 1519 39
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 36
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1440 36
Docsvision - ДоксВижн 1060 35
Apple Inc 13154 32
Naumen - Наумен 752 32
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 32
Yandex - Яндекс 9216 31
Red Hat 1378 31
1С-Рарус 982 30
МегаФон 10742 29
AMD - Advanced Micro Devices 4641 29
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 26
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 807 26
НКК - ГКС - TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS Business Integrator - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - ТопС ФинСистемс - АНД проджект - TopS System Interator - eTopS Consulting - Training Line Центр бизнес-обучения 628 26
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 971 25
Dell Technologies - Dell Computer 2219 24
Lenovo Group 2446 23
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 64
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 51
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 31
Газпром ПАО 1493 27
РЖД - Российские железные дороги 2096 26
Альфа-Банк 1979 23
Газпром нефть 725 23
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 21
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 727 20
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 20
НСПК - Национальная система платежных карт 948 19
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 18
Почта России ПАО 2370 16
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 16
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 15
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 525 15
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 14
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 545 14
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 13
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 531 13
Балтика - пивоваренная компания - Baltika Breweries 228 13
ГПБ - Газпромбанк 1273 12
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 328 12
РАО ЕЭС России ПАО - Единая энергосистема России - Единая энергетическая система России - Единая национальная электрическая сеть (ЕНЭС) РФ 325 12
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 551 11
Северсталь ПАО - Severstal 629 11
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 274 11
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 11
Интер РАО ЕЭС ПАО 373 11
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 692 10
OTP Group - ОТП Банк - ОТП Финансовые Технологии - Инвестсбербанк 319 10
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 10
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах - РГС 431 9
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 9
Ингосстрах СПАО 478 9
Русагро Группа Компаний 379 9
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания - ранее Военно-страховая компания 250 9
Транснефть 335 9
Связной ГК 1401 8
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 8
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 88
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 76
Федеральное казначейство России 1949 49
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 44
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 41
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 40
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 36
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 29
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 25
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 23
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 22
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 21
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 16
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 16
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 16
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 16
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 15
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 15
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 12
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 369 11
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 11
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 10
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 10
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 10
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 10
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 8
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 8
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 8
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 410 7
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 7
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 7
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 7
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 368 7
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 6
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 358 6
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ - Агентство по управлению федеральным имуществом, ФАУФИ 617 6
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 364 6
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 367 6
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 599 6
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 939 6
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 26
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 8
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 8
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 7
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 6
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 75 6
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 6
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 69 5
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 4
RISSPA - Russian Information Systems Security Professional Association - Ассоциация профессионалов в области информационной безопасности 32 3
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 3
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 234 3
АСТРА - Ассоциация стратегического аутсорсинга 34 3
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 110 3
TIA - Telecommunications Industry Association 90 3
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 2
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 2
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 2
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 2
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 2
АНО ТТ - Консорциум Телекоммуникационные технологии 61 2
Единая Россия - Политическая партия 321 2
Linux Foundation - Free Standards Group 206 2
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 424 2
АИВ - Ассоциация интернета вещей - Российская ассоциация интернета вещей - Ассоциация участников рынка интернета вещей 39 2
Linux Foundation - CNCF - Cloud Native Computing Foundation 50 2
ONF - Open Networking Foundation - Фонд открытых сетевых технологий 26 2
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 2
OSI - Open Source Initiative 80 2
The Planetary Society - Планетарное общество НКО 31 2
ГИС-Ассоциация - Межрегиональная общественная организация содействия развитию геоинформационных технологий и услуг 276 2
Гильдия Управляющих Документацией РОО - Региональная общественная организация 84 2
Хезболла - военизированная ливанская шиитская организация и политическая партия 55 2
СИРИУС - Ассоциация системной интеграции и разработки информационных и управляющих систем 11 1
NORDUnet - National research and education networks 6 1
ACI - Airports Council International - Международный совет аэропортов 10 1
НАУФОР - Национальная ассоциация участников фондового рынка 47 1
АСМАП - Ассоциация международных автомобильных перевозчиков 7 1
АКИТ РФ - Ассоциация кластеров, технопарков и ОЭЗ России - Ассоциация технопарков в сфере высоких технологий 20 1
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 105 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53875 1043
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 819
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 552
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 430
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 423
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 415
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 398
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34983 349
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 334
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 319
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 307
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 305
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 276
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7210 256
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 244
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 234
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 233
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 232
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 232
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8264 227
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 220
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 194
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5638 176
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 162
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 160
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 158
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 153
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6684 150
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 141
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 138
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 136
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 136
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7697 131
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5866 120
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4851 117
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 116
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 6298 114
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 3192 113
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9302 111
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3582 111
Microsoft Windows 16882 127
Linux OS 11533 111
Microsoft Office 4170 67
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1684 67
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2554 58
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 951 56
Microsoft Exchange - MS Exchange 1846 48
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1518 47
Microsoft Dynamics 1197 47
Google Android 15243 46
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 944 43
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5725 42
Microsoft Windows 2000 8678 42
Microsoft Azure 1526 37
Apple iOS 8583 36
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1793 36
1С:ERP Управление предприятием 841 34
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 1023 34
CNews - CNewsMarket - ИТ-маркетплейс 776 32
Intel x86 - архитектура процессора 2151 31
Intel Xeon CPU - Intel Prestonia - Серия серверных микропроцессоров 1445 31
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1210 28
Broadcom - VMware vSphere 614 28
Microsoft SCCM - Microsoft System Center Configuration Manager - Microsoft System Center Operations Manager, SCOM - Microsoft System Center Orchestrator, SCO - Microsoft System Center Virtual Machine Manager, SCVMM - Microsoft Endpoint Manager/Protection 439 28
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 26
Oracle Java - язык программирования 3469 26
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1316 26
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 26
Oracle E-Business Suite - OEBS - Oracle EBS 620 25
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 24
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1402 24
Docker - Платформа распределённых приложений 543 23
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform - Microsoft Viridian 686 22
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 22
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 22
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 581 21
1С:Бухгалтерия - 1С:БП - 1С:Бухгалтерия птицефабрики 1011 21
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом - 1С:Зарплата и кадры - 1С:Кадры 702 20
Microsoft Dynamics CRM 564 20
Directum СЭД - ECM-система 307 19
Путин Владимир 3454 16
Попова Мария 141 13
Тятюшев Максим 215 12
Шадаев Максут 1210 12
Натрусов Артем 313 10
Андреев Владимир 101 10
Чаркин Евгений 317 9
Березин Максим 144 9
Курьянов Сергей 162 9
Медведев Дмитрий 1665 9
Ершова Элеонора 67 9
Сотин Денис 216 8
Прянишников Николай 316 8
Греф Герман 485 7
Глазков Александр 151 7
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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