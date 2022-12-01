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Управляемость Manageability



01.12.2022 «Перфоманс лаб» анонсирует новые решения и услуги 1
30.11.2022 Для гейминга и киберспорта: четыре новых манипулятора от Bloody 1
15.11.2022 Как продолжить цифровизацию в условиях санкций 1
24.10.2022 Какие бывают электромобили: от кабриолета до погрузчика 1
18.10.2022 Подведены промежуточные итоги цифровизации и импортозамещения в России 1
06.10.2022 «Норбит» автоматизировал ключевые процессы продаж в «Атлантис-пак» 1
08.09.2022 Система «1C:ITIL» ускорила обработку обращений 2000 пользователей «1С» в холдинге «ТаграС» 1
02.09.2022 Производитель «Мирамистина» и Directum RX «растворяют» бумажный документооборот 1
31.08.2022 Iiii Tech и Roomy bots стали партнёрами в области роботизации процессов 1
23.08.2022 Кирилл Булгаков, Т1 Консалтинг — о будущем ИТ-услуг в России 1
22.08.2022 Решение Coster от Softline вошло в каталог взаимозаменяемого ПО для банковского сектора 1
08.08.2022 Bloody представила три манипулятора для киберспорта 1
28.07.2022 RuSIEM и Security Vision заключили соглашение о партнерстве 1
21.07.2022 Softline помогла «Тимбермаш Байкал» автоматизировать процесс сбора и подготовки данных для аналитических отчетов 1
20.07.2022 Группа компаний «Импульс телеком» подвела итоги своего финансового 2021 года 1
07.07.2022 «Сберсервис» создал резервную ИТ-инфраструктуру ДБ АО «Сбербанк» в Казахстане 1
06.07.2022 Борис Макевнин, «Т Плюс»: Нам удалось найти неплохие аналоги практически всех иностранных ИТ-решений 1
05.07.2022 «Рексофт.лабс» стала резидентом «Сколково» 1
30.06.2022 4 уровня управления: как происходит цифровая трансформация в экосистемной компании 1
20.06.2022 В ГК «РТсофт» внедрена автоматизированная система управления проектами на базе «1С:ERP+PM Управление проектной организацией 2» 1
28.04.2022 Зачем и кому нужен монитор 360 Гц 1
27.04.2022 Не SAPом единым. Российский HR-tech разработчик ForPeople внедрил цифровую оргструктуру для СБЕР ЕАПТЕКИ 1
18.04.2022 В России появилась цифровая платформа закупок в строительной сфере 1
15.04.2022 Экс-команда Accenture поможет компаниям справиться с технологическими бизнес-рисками импортозамещения платформенных решений 1
13.04.2022 «Гэндальф» внедрила CRM-систему в региональном подразделении сети автосервисов Fit Service 1
07.04.2022 Comindware выпустила новое решение для управления закупками в тренде импортозамещения 1
01.03.2022 Московский портал mos.ru адаптируют для незрячих и слабовидящих людей 1
28.02.2022 Как выбрать персональные видеоустройства для удаленной работы 1
28.02.2022 Как создать безопасную облачную инфраструктуру 1
24.02.2022 Hitachi Vantara представила новые решения для управления облачным окружением 1
17.02.2022 Техника для рыбаков: лучшие гаджеты для зимней и летней рыбалки 1
10.02.2022 Авиационный комплекс дальнего радиолокационного обзора и наведения А-100 совершил первый полет с включенным локатором 1
09.02.2022 Светлана Медведева: «Магнит» переходит на новое цифровое ядро на базе решений SAP 1
09.02.2022 Светлана Медведева: «Магнит» переходит на новое цифровое ядро на базе решений SAP 1
CNews: ИТ-тренды 2022 1
08.02.2022 Softline вывела на российский рынок Coster – собственный сервис для повышения экономической эффективности использования облачных ресурсов 1
08.02.2022 Faberlic модернизировала региональную сеть связи с помощью Trueconnect Hybrid 1
19.01.2022 Артем Натрусов -

Движение к искусственному интеллекту меняет правила игры даже на производстве

 1
19.01.2022 Правительство Республики Дагестан переходит на отечественную коммуникационную систему 1
18.01.2022 «Телеком-сервис» построил центр обработки данных для нового офиса компании «ИнфоТеКС» 1

Публикаций - 1582, упоминаний - 1657
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1209791, в очереди разбора - 896042.
Создано именных указателей - 104941.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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