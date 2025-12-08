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Управляемость Manageability
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru
|08.12.2025
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Новая версия платформы Security Vision: фокус на безопасность, управляемость и прозрачность процессов
Вышел очередной релиз платформы Security Vision 5, сфокусированный на повышении безопасности, управляемости и прозрачности процессов. Обновление приносит расширенный контроль доступа к API, углубленное журналирование, улучшения в корреляции событий и инцидентах, а также значимые доработ
|05.08.2025
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«Сравни» внедрила PAM-решение JumpServer для повышения управляемости доступа
ние и проксирование сессий. Такой подход позволил минимизировать вмешательство в процессы, обеспечив при этом единый контроль доступа к критически важным компонентам. «Для нас было критично сохранить управляемость доступа на фоне растущей сложности инфраструктуры. Внедрение PAM позволило не только упростить контроль и аудит, но и перераспределить нагрузку: доступами теперь управляют ответст
|17.03.2011
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Платформа RiOS и решение Cascade от Riverbed обеспечат прозрачность трафика и управляемость приложений на бизнес-уровне
Optimization System (RiOS) и обновленные решения Cascade, которые обеспечат глобальным предприятиям, использующим в своей деятельности общую сетевую инфраструктуру, прозрачность всех видов трафика и управляемость всех типов приложений на бизнес-уровне. «По мере увеличения числа распределенных сетевых приложений и сервисов предприятия все чаще нуждаются в инструментах для более качественног
|03.06.2008
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Кремль дает уроки картографии
ния страной и регионами. Серьезность и масштаб проблем, которые способны в скором времени осложнить управляемость государством, была подтверждена и проанализирована участниками конференции "Сов
|29.05.2007
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Inline Technologies повысит управляемость инфраструктуры "Каустик"
Компания Inline Technologies завершила создание единой системы управления информационными ресурсами «Каустик», входящего в химический холдинг «Башкирская химия». Целью проекта было повышение уровня управляемости информационно-вычислительной инфраструктуры в соответствии со стратегическими планами развития предприятия. Перед Inline Technologies стояли следующие задачи: сокращение простоев,
|16.03.2007
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Внедрение ERP ведет к повышению управляемости в 67% случаев
привело к повышению управляемости компаний в 67% случаев. 48% опрошенных рукводителей отметили, что управляемость улучшилась, и 19% — что улучшилась частично. 14% посчитали, что управля
|28.08.2006
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"Протек" повышает управляемость компании с помощью ERP
-Business Suite в семи филиалах ЦВ «Протек». Одновременно завершен запуск системы в нескольких функциональных областях на головном предприятии. Запуск позволил повысить прозрачность бизнес-процессов, управляемость, усилить контроль над активами и затратами ЦВ «Протек», сократить время принятия управленческих решений. Это чрезвычайно важно для компании, входящей в десятку крупнейших фармацев
Управляемость и организации, системы, технологии, персоны:
|Путин Владимир 3454 16
|Попова Мария 141 13
|Тятюшев Максим 215 12
|Шадаев Максут 1210 12
|Натрусов Артем 313 10
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|Востриков Юрий 86 6
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|Шевченко Владимир 153 6
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|Кирьянова Александра 169 6
|Серова Елена 320 6
|Калинин Денис 70 6
|Булгаков Кирилл 133 6
|Rhodes Andy - Роудс Энди 10 6
|Макаров Станислав 118 6
|Толкачева Екатерина 43 6
|Муромец Юлия 28 6
|Цыганков Роман 62 5
|Коптелов Андрей 134 5
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