Вышел очередной релиз платформы Security Vision 5, сфокусированный на повышении безопасности, управляемости и прозрачности процессов. Обновление приносит расширенный контроль доступа к API, углубленное журналирование, улучшения в корреляции событий и инцидентах, а также значимые доработ

ние и проксирование сессий. Такой подход позволил минимизировать вмешательство в процессы, обеспечив при этом единый контроль доступа к критически важным компонентам. «Для нас было критично сохранить управляемость доступа на фоне растущей сложности инфраструктуры. Внедрение PAM позволило не только упростить контроль и аудит, но и перераспределить нагрузку: доступами теперь управляют ответст