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Булгаков Кирилл


14.10.2021 В «Т1 консалтинг» создано направление развития технологий интернета вещей 1
09.09.2021 «T1 консалтинг» приступила к пилотированию b2b-решения на базе собственной CRM 1
30.08.2021 «Т1 Консалтинг» подводит итоги хакатона по поиску прорывных идей для создания CRM нового поколения 1
23.06.2021 HR-сервис Т1 TalentForce повышает эффективность массового найма 1
17.06.2021 В «Т1 консалтинг» назначен директор по продажам собственных продуктов компании 1
16.06.2021 «Т1 консалтинг» и RRC подписали меморандум о сотрудничестве 1
06.04.2021 «Техносерв консалтинг» внедряет систему налогового мониторинга для «Русгидро» 1
26.03.2021 «Техносерв консалтинг» развернула HR-платформу Talentforce в облаке «Техносерв Cloud» 1
17.01.2021 Что ждет ИТ-рынок от 2021 г. 1
24.11.2020 «Техносерв консалтинг» внедрил персонализированный подбор страховки при выдаче кредитных продуктов в банке «Открытие» 1
09.11.2020 «Техносерв консалтинг» участвует в масштабной трансформации ERP-систем «Магнита» 1
03.11.2020 Руководителем практики 1С «Техносерв Консалтинг» стал Алексей Стоянов 1
26.10.2020 «Магнит» запустил программу трансформации ERP 1
24.08.2020 «Техносерв Консалтинг» объявил о назначении коммерческого директора 1
07.04.2020 Едва оправившийся «Техносерв» рискует лишиться 5,5 миллиарда 1
22.10.2018 В руководство «Техносерва» высадился десант сотрудников ВТБ и ВЭБ 1
22.10.2018 Новый совет директоров «Техносерва» утвердил состав правления 1
24.05.2017 Юрий Мацыгин возглавил практику Oracle в «Техносерв Консалтинге» 1
29.07.2016 «Техносерв Консалтинг» перевел весь фронт-офис ВТБ24 на Oracle Open UI 1
28.06.2016 «Аэрофлот» создал систему управления программой лояльности на базе Oracle Siebel Loyalty Management 1
14.12.2015 «Техносерв Консалтинг» подтвердил соответствие своих ИТ-услуг требованиям стандарта ISO 20000 1
17.08.2015 Алексей Катрич возглавил работу с финансовым сектором и ритейлом в «Техносерв Консалтинге» 1
14.07.2015 «Техносерв Консалтинг» открыл практику по внедрению решений «1С» 1
26.11.2014 «Промсвязьбанк» передал обслуживание SAP CRM на аутсорсинг в «Техносерв Консалтинг» 1
09.10.2014 «Техносерв Консалтинг» подтвердил сертификат по сопровождению программных продуктов SAP 1
10.09.2014 «Техносерв Консалтинг» выходит на рынок корпоративного обучения с решениями Saba 1
14.05.2014 «Техносерв Консалтинг» оптимизировал электронные госзакупки в Нижегородской области с помощью SAP SRM 1
25.02.2014 «Техносерв» завершил первый этап внедрения SAP ERP в «РусГидро» 1
10.12.2013 «Техносерв» и «РусГидро» приступили к внедрению SAP ERP 1
06.11.2013 «Техносерв Консалтинг» внедрил очередной релиз собственной корпоративной базы знаний 1
05.09.2013 Топ-менеджер «Микротест» возглавил SAP-практику в «Техносерв Консалтинге» 1
01.08.2013 «Техносерв Консалтинг» построил для «Казатомпрома» систему консолидации отчетности на базе SAP BusinessObjects 4.0 1
27.11.2012 Enter начал масштабный проект по внедрению решений SAP 1
16.08.2011 Топ-менеджер «Энвижн Груп» перешел в «Техносерв Консалтинг» на пост директора по продажам решений Oracle 1
20.07.2011 «Техносерв Консалтинг» открывает в Воронеже удаленный центр разработки 1
27.06.2011 "Техносерв" задумал экспансию в Европу 1
03.06.2011 Кирилл Булгаков назначен генеральным директором “Техносерв консалтинг” 3
09.03.2010 «Техносерв»: выручка в 2009 г. сократилась на четверть 1
03.02.2010 Sputnik Labs начал работать под новым брендом 1
15.10.2008 Sputnik Labs открыла практику бизнес-консалтинга 1

Публикаций - 40, упоминаний - 42

Булгаков Кирилл упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Т1 Консалтинг - Техносерв Консалтинг 264 39
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 17
SAP SE 3220 8
Sputnik Labs - Спутник Лабc Консалтинг 33 5
IBM 3557 2
Oracle Corporation 3363 2
Микротест 177 2
Рексофт - Reksoft 202 2
Novardis - Новардис Консалтинг 41 1
VMware 1830 1
Dell EMC 2419 1
New Frontier Solutions Gmbh - Нью фронтьер солюшнз гмбх 3 1
ТСК ООО 4 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6491 1
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 785 1
SAP CIS - САП СНГ 757 1
SAP Академический центр компетенции 6 1
Cisco Systems 2056 1
Juniper Networks 168 1
ТС-центр 6 1
Microsoft Corporation 11168 1
Витте Консалтинг 24 1
Columbus - Колумбус 125 1
1С-Рарус 539 1
Avaya Inc - Avaya СНГ 558 1
Hitachi Vantara 100 1
3779 1
HP Inc. 2937 1
Accenture - Аксенчер 533 1
Huawei 2733 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1670 4
Магнит - Сеть магазинов 269 2
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 2
ВТБ24 583 2
Открытие ФК 538 1
ПСБ - Промсвязьбанк 613 1
Возрождение - Коммерческий банк 99 1
ТС-инжиниринг 6 1
СлавПромБанк - Славянский Промышленный банк 1 1
ВТБ Лизинг 34 1
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 1
Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог 164 1
ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями 219 1
HeadHunter Group - HH Group 336 1
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 623 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 447 2
Арбитражный суд города Москвы 339 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1961 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1456 2
HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management (HRM) - Системы управления персоналом - HR-менеджмент 560 2
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1224 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 950 2
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 784 1
FinTech - ФинТех - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе 267 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10397 1
Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 583 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1038 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2257 1
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 468 1
Фишинг - Phishing 97 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 289 1
ИТ-консалтинг - IT-consulting - консалтинг в сфере информационных технологий 238 1
Т1 TalentForce 3 3
SAP BO - SAP BusinessObjects - SAP BOBJ - SAP BObjects 135 2
Т1 Cloud - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud 130 2
SAP ERP - SAP SAP Enterprise Resource Planning - mySAP 445 2
SAP S/4HANA Retail 5 1
Т1 CRM 1 1
Salesforce CRM 18 1
ВТБ Мультикарта 147 1
Аэрофлот Бонус 21 1
Открытие ФК - ЕФР - Единое Фронтальное Решение 6 1
SAP SRM - SAP Supplier Relationship Management 16 1
SAP Business Suite 65 1
SAP Certified - SAP Partner Network - SAP Value Partnership - Партнёрские статусы, сертификаты и программы - SAP ICC - SAP Integration and Certification Center - Центр интеграции и сертификации SAP 57 1
SAP Solutions - SAP Solution Manager 26 1
SAP HANA - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 408 1
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 146 1
SAP S/4HANA Finance 15 1
Oracle Siebel CRM 167 1
SAP ATT - SAP Advanced Track and Trace 16 1
SAP CAR - SAP Customer Activity Repository 5 1
SAP ERP HCM - Human Capital Management 152 1
SAP Cloud Analytics - SAP Cloud for Analytic 18 1
ФГИС Меркурий - Федеральная государственная информационная система электронной сертификации грузов, за которыми установлен государственный ветеринарный контроль на территории РФ 68 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 289 1
Ананьев Алексей 88 3
Егоров Александр 48 2
Баранов Сергей 18 2
Корнеев Сергей 75 2
Волков Владимир 44 2
Закрепин Евгений 45 2
Медведева Светлана 4 2
Ананьев Дмитрий 53 2
Архарова Татьяна 3 2
Борзов Тимофей 2 2
Соколова Кристина 1 1
Чигвинцев Александр 2 1
Стоянов Алексей 3 1
Катрич Алексей 39 1
Спирин Антон 5 1
Ройтенберг Марк 13 1
Саенко Мария 3 1
Квартальнов Игорь 1 1
Мацыгин Юрий 8 1
Григорьева Мария 22 1
Иванов Дмитрий 42 1
Россия - Российская федерация - РФ 57680 15
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7988 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17483 4
Казахстан - Республика 2650 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7218 2
Европа 3788 1
Австрия - Австрийская Республика 530 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14181 1
Беларусь - Белоруссия 2099 1
Восточная Европа 1691 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1098 1
Европа Северная - Скандинавия 275 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 324 1
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами 98 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2236 1
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 1
MBA - Master of Business Administration - Магистр бизнес-администрирования - EMBA, Executive MBA 86 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3227 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 384 1
CNews Analytics 1991 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 89 1
МГТУ им. Н. Э. Баумана - Московский государственный технический университет 193 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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