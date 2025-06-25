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Булгаков Кирилл
СОБЫТИЯ
|25.06.2025
|Кирилл Булгаков, «Т1»: Российский ИТ-аутсорсинг берет курс на суверенитет и инновации
|24.06.2025
|Кирилл Булгаков, «Нота», «Т1»: Речь идет не просто о создании продуктов, а о становлении полноценного вендора
|23.08.2022
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Кирилл Булгаков, Т1 Консалтинг — о будущем ИТ-услуг в России
щего поколения программно-определяемая, содержит множество строительных блоков, в том числе, AI и IoT, эта интеграция требует высокой квалификации архитекторов, которых сегодня на рынке не так много. Кирилл Булгаков, Т1 Консалтинг: Провайдинг ИТ-услуг в России давно стал зрелым, сформировавшимся сегментом ИТ-рынка с широким спектром релевантных и высококачественных услуг, оптимальным соотно
|28.12.2020
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Кирилл Булгаков, «Техносерв Консалтинг» -
У крупных компаний сформировалась потребность в ресурсном аутсорсинге
CNews: Расскажите, как изменилась сфера предоставления ИТ-услуг в России из-за пандемии? Растет ли этот рынок? Кирилл Булгаков: Мы наблюдаем существенную смену парадигмы в этой индустрии: уходит в прошлое модель, при которой поставщики предлагали заказчикам какие-то ИТ-продукты и услуги, а те уже сами р
|03.06.2011
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Кирилл Булгаков назначен генеральным директором “Техносерв консалтинг”
Новым генеральным директором «Техносерв консалтинг» стал Кирилл Булгаков, ранее занимавшего должность управляющего директора, сообщили в компании. Также он введен в консультативный совет группы “Техносерв”. Кирилл Булгаков родился 16 января 19
Булгаков Кирилл и организации, системы, технологии, персоны:
|Спирин Антон 88 42
|Стоянов Алексей 56 42
|Шадаев Максут 1210 42
|Добровинский Александр 48 42
|Сотин Денис 216 41
|Сивцев Илья 174 41
|Гаврилов Евгений 55 40
|Карпов Роман 80 40
|Маркова Светлана 43 40
|Ульянычев Матвей 47 40
|Тятюшев Максим 215 40
|Долгов Александр 44 40
|Сергеева Наталья 50 40
|Сазонов Максим 41 40
|Лукавенко Олег 48 40
|Гуренков Михаил 41 40
|Сельдемиров Александр 56 40
|фон Розен Александр 45 40
|Иванец Евгений 40 40
|Рустамов Рустам 548 40
|Натрусов Артем 313 40
|Семенов Александр 166 40
|Леонов Алексей 96 40
|Гузовский Денис 79 40
|Чурсин Дмитрий 87 40
|Бурилов Андрей 117 40
|Климов Андрей 88 40
|Ульянов Николай 176 40
|Евдокимов Игорь 61 40
|Александров Александр 86 40
|Меркулов Сергей 48 26
|Чудинов Дмитрий 103 19
|Албычев Александр 168 17
|Кусеров Олег 22 16
|Григоренко Вадим 58 16
|Кудашев Михаил 46 16
|Сергеев Сергей 179 16
|Колесов Александр 63 16
|Луганцев Александр 51 15
|Лобанов Максим 49 15
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