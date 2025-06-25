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Булгаков Кирилл

СОБЫТИЯ


25.06.2025 Кирилл Булгаков, «Т1»: Российский ИТ-аутсорсинг берет курс на суверенитет и инновации
24.06.2025 Кирилл Булгаков, «Нота», «Т1»: Речь идет не просто о создании продуктов, а о становлении полноценного вендора
23.08.2022 Кирилл Булгаков, Т1 Консалтинг — о будущем ИТ-услуг в России

щего поколения программно-определяемая, содержит множество строительных блоков, в том числе, AI и IoT, эта интеграция требует высокой квалификации архитекторов, которых сегодня на рынке не так много. Кирилл Булгаков, Т1 Консалтинг: Провайдинг ИТ-услуг в России давно стал зрелым, сформировавшимся сегментом ИТ-рынка с широким спектром релевантных и высококачественных услуг, оптимальным соотно
28.12.2020 Кирилл Булгаков, «Техносерв Консалтинг» -

У крупных компаний сформировалась потребность в ресурсном аутсорсинге

CNews: Расскажите, как изменилась сфера предоставления ИТ-услуг в России из-за пандемии? Растет ли этот рынок? Кирилл Булгаков: Мы наблюдаем существенную смену парадигмы в этой индустрии: уходит в прошлое модель, при которой поставщики предлагали заказчикам какие-то ИТ-продукты и услуги, а те уже сами р
03.06.2011 Кирилл Булгаков назначен генеральным директором “Техносерв консалтинг”

Новым генеральным директором «Техносерв консалтинг» стал Кирилл Булгаков, ранее занимавшего должность управляющего директора, сообщили в компании. Также он введен в консультативный совет группы “Техносерв”. Кирилл Булгаков родился 16 января 19

Публикаций - 133, упоминаний - 136

Булгаков Кирилл и организации, системы, технологии, персоны:

Т1 Холдинг - ИТ-холдинг Т1 511 69
9594 55
Т1 Консалтинг - Т1 Инновации - Техносерв Консалтинг 366 47
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 44
Ред Софт - Red Soft 1236 41
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 807 41
DатаРу - DataRu - ДатаРу - ДатаRu 179 40
Kaspersky - ForPeople - Фопипл 56 40
БИС - ITQuick - Айтиквик 60 40
Корус Консалтинг ГК - Корус консалтинг ДМ 1476 40
Neoflex - Неофлекс 257 40
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 37
Лента - Лента Тех - Lenta Tech 102 17
SAP SE 5601 16
Biocad - Биокад 95 16
РКЦ - Российский квантовый центр - RQC - Russian Quantum Center - МЦКТ 150 15
X5 Group - X5 Tech - X5 Технологии - X5 Digital - Икс 5 Диджитал - ИКС 5 Технологии - X5 Robotics 135 12
Космическая связь ГПКС ФГУП - RSCC - Russian Satellite Communications Company - Государственное предприятие космической связи 598 11
Oracle Corporation 7074 10
Sputnik Labs - Спутник Лабc Консалтинг 69 9
Microsoft Corporation 25775 8
Рексофт - Reksoft 488 8
Oracle Siebel Systems 519 7
Yandex - Яндекс 9216 6
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 6
Т1 НОТА 73 5
IBM - International Business Machines Corp 9699 5
Dell EMC 5180 4
Cisco Systems 5372 4
HP Inc. 5883 4
РСХБ Интех - RSHB Intech 89 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 3
Huawei 4677 3
Telegram Group 2940 3
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - RuBackup - Рубэкап 380 3
Nvidia Corp 4002 2
ВТБ - Мультикарта - процессинговая компания 263 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Тантор Лабс - Тантор Дата Интернейшенл - Тантор ДиЭлЭйч 313 2
Магнит - Magnit Tech - AI.Lab Лаборатория искусственного интеллекта 19 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 48
Шереметьево Хэндлинг 50 43
Силовые машины 166 42
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 42
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 551 41
Агропромкомплектация ГК - АПК-Центр 94 40
ВТБ - Единый ЦУПИС - ЕЦУПИС - Первый ЦУПИС - Мобильная карта НКО ИТИС 97 40
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах - РГС 431 40
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 40
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 545 40
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 210 40
ЦППК - Центральная ППК - Центральная пригородная пассажирская компания 158 40
Агроэко ГК 45 26
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 23
Почта России ПАО 2370 22
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 193 20
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 359 18
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 17
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 17
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 277 16
Гулливер и Ко Торговый дом - Gulliver Group - Люкс трейд - торговая сеть 74 16
Hoff - Мебель Хофф - Домашний интерьер - гипермаркет мебели и товаров для дома 149 16
Карат МЗПС - Московский завод плавленых сыров 17 15
Газпром бурение 62 15
ГПБ Лизинг - Каркаде Лизинг - Carcade Leasing 59 15
Ростех - ОДК УЗГА - Уральский Завод Гражданской Авиации - Завод № 404 60 15
Доставка морем - Дейлсфорд Мёрчант - Агрохолдинг 21 15
LDC - Louis Dreyfus Company - Луис Дрейфус Восток 19 15
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 531 15
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1662 15
Восток-Сервис ГК 57 15
ТехноНИКОЛЬ - ТСТН - Торговая Сеть ТехноНИКОЛЬ - УТС ТехноНИКОЛЬ 139 15
Sokolov - Лакса Трейдинг 85 14
МКБ - Московский кредитный банк 657 13
Русагро Группа Компаний 379 12
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 212 12
Синара Банк - ДелоБанк 69 11
О2О - Performance Group - Здоровая Еда 23 11
G-Group - Джи-групп - UD Group - Юнайт-Девелопмент Групп 18 11
ИЗТТ - Ижевский завод тепловой техники 31 11
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 44
Федеральное казначейство России 1949 29
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 12
Правительство Москвы - ДТСЗН Москва - Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы - Департамент труда и занятости населения Москвы - Управление государственной службы и кадровой работы - Управление кадровых сервисов Правительства Москвы 125 11
Росгеология - объединение государственных геологоразведочных предприятий РФ 37 11
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 5
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 5
Минсельхоз РФ - Депинформатизации - Департамент цифрового развития и управления государственными информационными ресурсами АПК - Агропромцифра - Агропромышленный центр цифровизации 29 4
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 3
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 3
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 3
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Агентство инноваций города Москвы ГБУ 155 2
Судебная власть - Judicial power 2500 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 2
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Департамент здравоохранения Москвы 224 2
Правительство Нижегородской области - Губернатор Нижегородской области - органы государственной власти 132 2
Администрация Псковской области - Губернатор Псковской области - органы государственной власти 63 1
Минприроды РФ РФИ - ФГБУ Российский фонд информации по природным ресурсам и охране окружающей среды Минприроды России 19 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 1
Правительство Московской области - Министерство здравоохранения Московской области 13 1
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1168 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 402 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 1
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Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 1
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 408 1
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ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 787 1
Минприроды РФ - Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации 158 1
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 284 1
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 383 1
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 225 1
Минприроды РФ - Рослесхоз - Федеральное агентство лесного хозяйства 155 1
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 599 1
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации - Минсельхозпрод РФ 275 1
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 234 3
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 1
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Linux OS 11533 8
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 952 8
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Oracle Siebel CRM On Demand - Oracle Siebel Customer Relationship Management 310 5
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Microsoft Office 4170 4
1С:ERP Управление предприятием 841 4
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ФНС РФ АИС Налог-3 - Автоматизированная информационная система Федеральной налоговой службы 109 3
Т1 Watchman Security 21 3
Microsoft Windows 16882 3
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1597 3
Oracle Java - язык программирования 3469 3
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 3
Microsoft Teams - MS Teams 670 3
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 747 3
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1684 3
1С:УАТ - 1С:Управление автотранспортом 106 3
1С:ERP УХ - 1С:ERP Управление Холдингом 228 3
Microsoft Power BI - PWBI - Microsoft BI - Microsoft Business Intelligence 240 2
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Электронное правосудие - Картотека арбитражных дел 236 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux ALD Pro 490 2
ВТБ API Платформа 12 2
Т1 НОТА Купол 22 2
VK Data Platform 22 2
Т1 НОТА - Т1 Сфера Задачи 12 2
Google Android 15244 2
JavaScript - JS - язык программирования 1425 2
Спирин Антон 88 42
Стоянов Алексей 56 42
Шадаев Максут 1210 42
Добровинский Александр 48 42
Сотин Денис 216 41
Сивцев Илья 174 41
Гаврилов Евгений 55 40
Карпов Роман 80 40
Маркова Светлана 43 40
Ульянычев Матвей 47 40
Тятюшев Максим 215 40
Долгов Александр 44 40
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Лукавенко Олег 48 40
Гуренков Михаил 41 40
Сельдемиров Александр 56 40
фон Розен Александр 45 40
Иванец Евгений 40 40
Рустамов Рустам 548 40
Натрусов Артем 313 40
Семенов Александр 166 40
Леонов Алексей 96 40
Гузовский Денис 79 40
Чурсин Дмитрий 87 40
Бурилов Андрей 117 40
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Ульянов Николай 176 40
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Александров Александр 86 40
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Албычев Александр 168 17
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Кудашев Михаил 46 16
Сергеев Сергей 179 16
Колесов Александр 63 16
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Казахстан - Республика 6048 4
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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