Булгаков Кирилл

Кирилл Булгаков, Т1 Консалтинг — о будущем ИТ-услуг в России щего поколения программно-определяемая, содержит множество строительных блоков, в том числе, AI и IoT, эта интеграция требует высокой квалификации архитекторов, которых сегодня на рынке не так много. Кирилл Булгаков, Т1 Консалтинг: Провайдинг ИТ-услуг в России давно стал зрелым, сформировавшимся сегментом ИТ-рынка с широким спектром релевантных и высококачественных услуг, оптимальным соотно