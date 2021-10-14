Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Булгаков Кирилл
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Публикаций - 40, упоминаний - 42
Булгаков Кирилл упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Т1 Консалтинг - Техносерв Консалтинг 264 39
|Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 17
|SAP SE 3220 8
|Sputnik Labs - Спутник Лабc Консалтинг 33 5
|IBM 3557 2
|Oracle Corporation 3363 2
|Микротест 177 2
|Рексофт - Reksoft 202 2
|Novardis - Новардис Консалтинг 41 1
|VMware 1830 1
|Dell EMC 2419 1
|New Frontier Solutions Gmbh - Нью фронтьер солюшнз гмбх 3 1
|ТСК ООО 4 1
|МТС - Мобильные ТелеСистемы 6491 1
|Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 785 1
|SAP CIS - САП СНГ 757 1
|SAP Академический центр компетенции 6 1
|Cisco Systems 2056 1
|Juniper Networks 168 1
|ТС-центр 6 1
|Microsoft Corporation 11168 1
|Витте Консалтинг 24 1
|Columbus - Колумбус 125 1
|1С-Рарус 539 1
|Avaya Inc - Avaya СНГ 558 1
|Hitachi Vantara 100 1
|1С 3779 1
|HP Inc. 2937 1
|Accenture - Аксенчер 533 1
|Huawei 2733 1
|ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 447 2
|Арбитражный суд города Москвы 339 1
|ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1961 1
|Ананьев Алексей 88 3
|Егоров Александр 48 2
|Баранов Сергей 18 2
|Корнеев Сергей 75 2
|Волков Владимир 44 2
|Закрепин Евгений 45 2
|Медведева Светлана 4 2
|Ананьев Дмитрий 53 2
|Архарова Татьяна 3 2
|Борзов Тимофей 2 2
|Соколова Кристина 1 1
|Чигвинцев Александр 2 1
|Стоянов Алексей 3 1
|Катрич Алексей 39 1
|Спирин Антон 5 1
|Ройтенберг Марк 13 1
|Саенко Мария 3 1
|Квартальнов Игорь 1 1
|Мацыгин Юрий 8 1
|Григорьева Мария 22 1
|Иванов Дмитрий 42 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 769315, в очереди разбора - 672999.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 769315, в очереди разбора - 672999.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru