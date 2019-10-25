Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 166197
ИКТ 12983
Организации 10187
Ведомства 1441
Ассоциации 966
Технологии 3379
Системы 24912
Персоны 70402
География 2712
Статьи 1506
Пресса 1175
ИАА 682
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2547
Мероприятия 843

Россия ПФО Татарстан Зеленодольский район Зеленодольск

Россия - ПФО - Татарстан - Зеленодольский район - Зеленодольск


25.10.2019 «1С-Рарус» автоматизировал работу с гособоронзаказом «Зеленодольского проектно-конструкторского бюро»

ставлять конечную смету затрат по проекту, придерживаться установленных сумм, а также контролировать затраты и предоставлять по ним прозрачную аналитику. При выборе программного продукта руководство «Зеленодольского ПКБ» определило следующие критерии: решение должно подходить для комплексной автоматизации всего предприятия, а не только отдельных учетных участков; первые результаты должны бы
27.03.2018 «Ростелеком» модернизирует систему уличного освещения в Зеленодольске

ым освещением. Проект позволит сэкономить до 70% затрат на электроэнергию.По контракту с Исполкомом Зеленодольского района «Ростелеком» будет обслуживать систему уличного освещения в течение ше
27.03.2017 «Ростелеком» оснастил дома Зеленодольска «умными» приборами учета тепла

ния от «Ростелекома», направленного на энергосбережение. Как рассказали CNews в компании, по заказу Зеленодольского предприятия тепловых сетей (Зеленодольское ПТС) компания оснастила коллективн
13.10.2016 Сбербанк и Татарстан открыли «умный» безналичный и бесконтактный город

ного» безналичного и бесконтактного города. Проект реализован в районном центре Республики - городе Зеленодольске с населением около 100 тыс. человек.Сбербанк обеспечил pos-терминалами 70% торг
21.01.2015 «Ростелеком» подключил к оптической сети 60 домов Зеленодольска

начал оказывать услуги связи по технологии FTTb (Fiber-To-The-Building - «оптика до дома») в городе Зеленодольск Республики Татарстан. Жителям города стали доступны такие современные телекоммун
21.08.2012 «Вест Концепт» поставит ПО Microsoft для «Зеленодольского проектно-конструкторского бюро»

Компания «Вест Концепт» выполнит поставку программного обеспечения для «Зеленодольского проектно-конструкторского бюро», входящего в состав компании ОСК. Право на поставку «Вест Концепт» получила в результате победы в тендере бюро. «Зеленодольское ПКБ» специализиру

Публикаций - 65, упоминаний - 81

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12550 10
СИНХ - Таттелеком 203 8
МегаФон 8803 6
Ростелеком 9699 4
БАРС Груп 545 3
LG Electronics 3614 2
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1008 2
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть - Радиотелевизионные передающие центры, РТПЦ 375 2
МТС Розничная сеть - РТК - РусТелКом - Русская Телефонная Компания 463 2
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1480 2
Samsung Electronics 10254 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2039 1
Directum - Директум 1089 1
Этлас Софт - Atlas Soft 119 1
ЦФТ Золотая Корона 359 1
МайТэк - Major Technologies Group - MT Group 47 1
Сибур Холдинг - Сибур РТ - ТАИФ Телком - ТАИФ Телеком - ТАИФ Телекоммункиации 34 1
ТТК Верхневолжский макрорегион - ТТК Волга - ВолгаТрансТелеком - ТТК Нижний Новгород - ТТК Самара - Самара-Транстелеком, СТТК - Спринттелеком 40 1
Ericsson Russia - Эрикссон Россия 111 1
1С-Рарус 887 1
NtechLab - НтехЛаб 121 1
Microsoft Corporation 24623 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8744 1
СМАРТС ГК - Средневолжская межрегиональная ассоциация радиотелекоммуникационных систем 524 1
Крок - Croc 1777 1
Danfoss - Данфосс 19 1
8213 1
ОТР ГК - ОТР 2000 214 1
Вест Концепт - West Concept 61 1
IBM - International Business Machines Corp 9441 1
НКК - ГКС - Стэп лоджик - Step Logic 169 1
МТС ТРК ТВТ 10 1
Т1 Консалтинг - Т1 Инновации - Техносерв Консалтинг 357 1
ВымпелКом - Билайн Приволжский регион 59 1
Радиотелеком 1 1
М.Видео-Эльдорадо - М.Тех - Директ Кредит Центр 110 1
МКД 56 1
Т1 Холдинг - Т1 Группа 244 1
Ак Барс Банк 272 4
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1880 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7300 3
Haier - Candy Group - Канди 96 2
Ростех - Техмаш - Завод имени Серго Производственное объединение ФГУП - ПОЗиС - Pozis - Свияга, Мир 11 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2342 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1329 2
РПЦ - Русская православная церковь - Московский патриархат 204 2
Ак Барс ХК - Судостроительная Корпорация - ЗПКБ - Зеленодольское ПКБ - проектно-конструкторское бюро 6 2
ТАИФ - Татаро-американские инвестиции и финансы 18 2
Hisense - Gorenje - Горенье БТ 105 1
Whirlpool - IHPA - IHP Appliances Sales - Ай Эйч Пи Апплаенсес Сейлс - Вирлпул Рус 84 1
Татфондбанк АИКБ 80 1
Татсоцбанк - Банк социального развития Татарстана 6 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 1
Ardo - Ардо 32 1
Почта России ПАО 2112 1
NanduQ - Qiwi 996 1
АСТ ГОЗ - Автоматизированная система торгов государственного оборонного заказа 107 1
Visa International 1949 1
ОСК - Объединённая судостроительная корпорация 82 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 429 1
Ростех - ОАК Туполев ПАО - Авиационный концерн Туполева - Туполев КБ - конструкторское бюро 81 1
Сокол ОКБ - Опытно-конструкторское бюро Сокол имени М.П. Симонова 2 1
КАЗ - Казанский авиационный завод имени С.П. Горбунова 3 1
Ростех - Вертолеты России - КВЗ - Казанский вертолетный завод 25 1
Сибур Холдинг - Казаньоргсинтез 21 1
Здравоохранение - Медицина катастроф - КССМП, Клиническая станция скорой медицинской помощи - ЦМК, Центр медицины катастроф -ТЦМК, Территориальный центр медицины катастроф 177 1
МКБ - Элекснет - Elecsnet - Москлирингцентр НКО АО - система моментальной оплаты услуг 138 1
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - ОКБ Сухого - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 664 1
Студия Артемия Лебедева 97 1
Whirlpool - Indesit - Hotpoint-Ariston 135 1
Веста 51 1
Daewoo 102 1
Бирюса КЗХ - Красноярский завод холодильников 3 1
Айсберг - Смоленский завод холодильников 2 1
Whirlpool - Indesit - Merloni Elettrodomestici S.p.A 9 1
Силовые машины - Электросила 18 1
Альфа-Банк 1769 1
Inditex S.A. - Индитекс - сеть магазинов - Zara Home, Massimo Dutti, Bershka, Oysho, Pull&Bear, Stradivarius, Uterqüe 36 1
Правительство Республики Татарстан - Минцифры РТ - Министерство цифрового развития государственного управления информационных технологий и связи Республики Татарстан - Министерство информатизации и связи (Минсвязи Татарстана) - ЦИТ Татарстана 144 9
Правительство Республики Татарстан - Аппарат Кабинета Министров Республики Татарстан - Президент Республики Татарстан - органы государственной власти 287 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11622 2
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 285 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4955 1
Федеральное казначейство России 1772 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1375 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1037 1
ФТС РФ - Региональные таможенные управления - МАПП - Многосторонний автомобильный пункт пропуска 262 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1902 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1392 1
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1001 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3276 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1995 1
Судебная власть - Judicial power 2309 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 663 1
Минтранс РФ - Росжелдор - Федеральное агентство железнодорожного транспорта Российской Федерации 18 1
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 769 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1372 1
Счётная палата РФ - КСП - Контрольно-счетная палата 49 1
Ростех - Рособоронэкспорт - Росвооружение - Промэкспорт 116 1
Правительство Вьетнама - органы государственной власти 33 1
Федеральная служба по оборонному заказу - Гособоронзаказ - Рособоронзаказ 244 1
Администрация Набережные Челны 5 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6272 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65946 30
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 7618 21
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50392 18
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8122 17
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 3387 13
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27843 12
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9368 10
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24449 8
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15855 8
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20596 8
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9329 7
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11121 6
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13932 5
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11944 5
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30683 5
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5249 5
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 3982 5
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 2910 5
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6552 4
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5778 4
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2537 4
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13099 4
Телевидение кабельное - Кабельное ТВ - CATV - Cable Television 1564 4
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21131 4
Телевидение спутниковое - Спутниковое вещание - Satellite television 1383 4
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 6931 4
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12510 3
Электроэнергетика - Smart Grid - Smart Metering - Умные (интеллектуальные) сети электроснабжения - умная энергетика - зеленая энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 2178 3
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7090 3
VoLTE - Voice over LTE - Технология передачи голоса по сети LTE на IP Multimedia Subsystem (IMS) 975 3
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4022 3
Сетевое оборудование - GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolita 2114 3
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета - Интернет-вещание 2122 3
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8457 3
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4401 3
Сеть передачи данных - Data transmission network 3722 3
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12516 3
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7546 3
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2231 3
Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 2645 3
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 305 4
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5168 2
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2748 2
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 232 2
MasterCard Contactless - ранее MasterCard PayPass 175 2
МТС Медиа - МТС KION - МТС Кион - онлайн-кинотеатр 195 2
Правительство Республики Татарстан - Минцифры РТ - Цифровой Татарстан - Электронный Татарстан - Единый реестр информационных систем Республики Татарстан - Электронное Правительство Республики Татарстан - Госуслуги Татарстана 113 2
Вятка-автомат - Вятка Катюша - Вятка Мария - Мини-Вятка - стиральная машина 7 2
Microsoft Paint - Графический редактор 68 1
Этлас Софт - Этлас ЭДО - Этлас СЭД 141 1
Directum СЭД - ECM-система 293 1
LG Art Flower 2 1
Татфондбанк - Онлайн Партнер 19 1
CERN LHC - Large Hadron Collider - LHC Computing Grid - Всемирная вычислительная сеть Большого адронного коллайдера - Большой адронный коллайдер - Compact Muon Solenoid - Компактный мюонный соленоид 414 1
1С:ERP Управление предприятием 550 1
Т1 НОТА МОДУС - Т1 CRM 70 1
Т1 Watchman Security 21 1
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом - 1С:Зарплата и кадры - 1С:Кадры 556 1
Microsoft Office 3734 1
Microsoft Office EPM - Microsoft Office Enterprise Project Management - Microsoft Project - MS Project 242 1
Microsoft SharePoint Server 705 1
Microsoft SharePoint 2010 143 1
IBM Storage - IBM Storwize 43 1
IBM System eServer BladeCenter 118 1
IBM Flex System 5 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 435 1
IBS AppLine Циклон - Aplana PTF 88 1
Ока - стиральная машина 1 1
LG Total No Frost - LG Full No Frost 10 1
Intel Core i3 - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 719 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1052 1
МТС 3G-сеть 116 1
Росимущество - КТРВ Уран-Э - УРАВ ВМФ - противокорабельная ракета 2 1
ЭЛАР ЭларСкан 135 1
ФЦП РГМТ - Развитие гражданской морской техники - Федеральная целевая программа 1 1
Hisense - Gorenje Ora Ito - Gorenje Ora-Ïto - Gorenje ECT - Gorenje EIT - Gorenje GMS - Gorenje GCS - Gorenje GI - Gorenje GN - Gorenje E - Gorenje EC - Gorenje EIK - Gorenje GMIN - кухонная плита - газовая плита - варочная панель 22 1
Яндекс.Маркет 937 1
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 390 1
IBM PureFlex System 16 1
Т1 НОТА ЮНИОН - Т1 НОТА HR-платформа - Т1 TalentForce 31 1
Шакиров Марат 61 8
Шайхутдинов Роман 113 5
Минниханов Рустам 118 4
Русинов Михаил 36 3
Тыгин Александр 2 2
Фазылзянов Фарит 30 2
Никифоров Николай 1136 2
Огарков Борис 6 2
Хайруллов Эмиль 5 1
Греф Герман 419 1
Шакиров Руслан 3 1
Федорова Олеся 63 1
Рашид Карим 8 1
Сафин Диас 7 1
Чукин Артем 1 1
Ярухин Илья 1 1
Якимов Владимир 2 1
Теребиленко Борис 2 1
Волин Алексей 120 1
Романченко Андрей 20 1
Решетов Сергей 1 1
Халиков Ильдар 14 1
Хайруллин Айрат 104 1
Иванов Михаил 100 1
Бабин Евгений 1 1
Баженко Екатерина 3 1
Фаттахов Энгель 1 1
Лебедев Артемий 99 1
Чайковский Пётр 11 1
Агалакова Марина 1 1
Маршак Самуил 4 1
Закиров Зариф 2 1
Монахов Сергей 14 1
Блямов Станислав 1 1
Пучков Дмитрий 63 1
Мацыгин Юрий 42 1
Булгаков Кирилл 104 1
Шохалевич Дмитрий 2 1
Гогин Александр 1 1
Забегаев Илья 1 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2896 56
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2955 36
Россия - РФ - Российская федерация 144186 30
Россия - ПФО - Татарстан - Альметьевск 111 23
Россия - ПФО - Татарстан - Набережные Челны 355 21
Россия - ПФО - Татарстан - Нижнекамск 125 19
Россия - ПФО - Татарстан - Пестречинский район - Пестрецы 21 17
Россия - ПФО - Татарстан - Азнакаевский район - Азнакаево 20 12
Россия - ПФО - Татарстан - Чистопольский район - Чистополь 24 11
Россия - ПФО - Татарстан - Лаишевский район - Лаишево 46 11
Россия - ПФО - Татарстан Республика - Верхнеуслонский район - Верхний Услон 37 11
Россия - ПФО - Татарстан - Бугульма 31 10
Россия - ПФО - Татарстан Республика - Елабужский район - Елабуга 60 10
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43154 9
Россия - ДФО - Приморский край - Высокогорск 19 9
Россия - ПФО - Татарстан Республика - Высокогорский район - Высокая Гора 28 8
Россия - ПФО - Татарстан - Менделеевск 13 7
Россия - ПФО - Татарстан Республика - Арский район - Арск 24 6
Беларусь - Белоруссия 5637 5
Армения - Республика 2280 5
Россия - ПФО - Татарстан Республика - Сармановский район - Сарманово 6 5
Россия - ПФО - Татарстан - Мензелинский район - Мензелинск 10 4
Россия - ПФО - Татарстан Республика - Балтасинский район 7 4
Россия - ПФО - Татарстан - Сабинский район - Богатые Сабы 11 4
Россия - ПФО - Татарстан - Рыбно-Слободский район - Рыбная Слобода 7 4
Россия - ПФО - Татарстан - Черемшанский район 9 3
Россия - ПФО - Удмуртия - Воткинск 45 3
Россия - ПФО - Нижегородская область 1872 2
Россия - ПФО - Ульяновская область 610 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14191 2
Южная Корея - Республика 6646 2
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1493 2
Россия - ПФО - Кировская область - Кировск 576 2
Россия - ПФО - Кировская область - Киров 454 2
Грузия 1240 2
Италия - Итальянская Республика 4352 2
Европа 21767 2
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2875 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7420 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17025 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18450 14
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47980 13
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24078 12
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 50998 12
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9925 8
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29013 6
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5746 5
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6152 5
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5517 4
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9785 4
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3556 4
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16299 4
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1623 4
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6936 3
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4006 3
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2124 3
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2388 3
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 4970 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10956 2
МВД РФ - ГИБДД ПДД - Правила дорожного движения 389 2
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 4990 2
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4793 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13485 2
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2579 2
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14314 2
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2400 2
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 5962 2
Технопарки - инновационные центры и наукограды - Technoparks, innovation centers and science cities - ИТ-кампус - Индустриальный парк 903 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3928 2
Астрономия - Гравитация - притяжение, всемирное тяготение - gravity - gravitas 1072 2
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7489 2
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1583 2
Страхование - Страховое дело - Insurance 5826 2
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5346 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6958 2
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1433 2
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5855 2
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2365 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8647 2
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1720 2
CNews - ZOOM.CNews 1847 2
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 416 2
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 490 2
ВГТРК - Россия 24 - телеканал 110 2
Пятый канал - Петербург-5 ТРК - Петербург Телерадиокомпания - телеканал 83 2
Россия Культура - телеканал 10 1
Газпром ГПМ РТВ - ТНТ - телеканал 138 1
Рен ТВ - телеканал 69 1
ТВЦ - ТВ Центр - Столица - телеканал 70 1
Россия К - телеканал 28 1
Медиа-Телеком - МЕДИА1 - Муз-ТВ - телеканал 59 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 2
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3197 1
CPI - Consumer Price Index - Индекс потребительских цен 51 1
КНИТУ-КАИ - Казанский национальный исследовательский технический университет имени А.Н. Туполева - КГТУ имени А.Н. Туполева 80 1
КГАСУ - Казанский государственный архитектурно-строительный университет 9 1
ВолГУ - Волгоградский государственный университет 38 1
FISU Universiade - Универсиада - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 117 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1214 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 318 1
БЕСЕДА - конференция по беспроводным технологиям 80 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335485, в очереди разбора - 773260.
Создано именных указателей - 166197.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Техника

Где легально слушать музыку: стриминговые сервисы, которые работают в России в 2025 году

Как изучать звездное небо при помощи смартфона: лучшие приложения

7 увлекательных бесплатных игр для iOS и Android, в которые можно играть без геймпада

Показать еще

Наука

Загадочные камни возрастом 12 000 лет — предшественники колеса?

Самое холодное место во Вселенной раскрывает тайны антиматерии

В древнеегипетской кружке найдено 2000-летнее психоделическое зелье
Показать еще