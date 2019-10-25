Россия ПФО Татарстан Зеленодольский район Зеленодольск
|25.10.2019
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«1С-Рарус» автоматизировал работу с гособоронзаказом «Зеленодольского проектно-конструкторского бюро»
ставлять конечную смету затрат по проекту, придерживаться установленных сумм, а также контролировать затраты и предоставлять по ним прозрачную аналитику. При выборе программного продукта руководство «Зеленодольского ПКБ» определило следующие критерии: решение должно подходить для комплексной автоматизации всего предприятия, а не только отдельных учетных участков; первые результаты должны бы
|27.03.2018
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«Ростелеком» модернизирует систему уличного освещения в Зеленодольске
ым освещением. Проект позволит сэкономить до 70% затрат на электроэнергию.По контракту с Исполкомом Зеленодольского района «Ростелеком» будет обслуживать систему уличного освещения в течение ше
|27.03.2017
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«Ростелеком» оснастил дома Зеленодольска «умными» приборами учета тепла
ния от «Ростелекома», направленного на энергосбережение. Как рассказали CNews в компании, по заказу Зеленодольского предприятия тепловых сетей (Зеленодольское ПТС) компания оснастила коллективн
|13.10.2016
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Сбербанк и Татарстан открыли «умный» безналичный и бесконтактный город
ного» безналичного и бесконтактного города. Проект реализован в районном центре Республики - городе Зеленодольске с населением около 100 тыс. человек.Сбербанк обеспечил pos-терминалами 70% торг
|21.01.2015
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«Ростелеком» подключил к оптической сети 60 домов Зеленодольска
начал оказывать услуги связи по технологии FTTb (Fiber-To-The-Building - «оптика до дома») в городе Зеленодольск Республики Татарстан. Жителям города стали доступны такие современные телекоммун
|21.08.2012
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«Вест Концепт» поставит ПО Microsoft для «Зеленодольского проектно-конструкторского бюро»
Компания «Вест Концепт» выполнит поставку программного обеспечения для «Зеленодольского проектно-конструкторского бюро», входящего в состав компании ОСК. Право на поставку «Вест Концепт» получила в результате победы в тендере бюро. «Зеленодольское ПКБ» специализиру
Россия и организации, системы, технологии, персоны:
|GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6272 2
|Шакиров Марат 61 8
|Шайхутдинов Роман 113 5
|Минниханов Рустам 118 4
|Русинов Михаил 36 3
|Тыгин Александр 2 2
|Фазылзянов Фарит 30 2
|Никифоров Николай 1136 2
|Огарков Борис 6 2
|Хайруллов Эмиль 5 1
|Греф Герман 419 1
|Шакиров Руслан 3 1
|Федорова Олеся 63 1
|Рашид Карим 8 1
|Сафин Диас 7 1
|Чукин Артем 1 1
|Ярухин Илья 1 1
|Якимов Владимир 2 1
|Теребиленко Борис 2 1
|Волин Алексей 120 1
|Романченко Андрей 20 1
|Решетов Сергей 1 1
|Халиков Ильдар 14 1
|Хайруллин Айрат 104 1
|Иванов Михаил 100 1
|Бабин Евгений 1 1
|Баженко Екатерина 3 1
|Фаттахов Энгель 1 1
|Лебедев Артемий 99 1
|Чайковский Пётр 11 1
|Агалакова Марина 1 1
|Маршак Самуил 4 1
|Закиров Зариф 2 1
|Монахов Сергей 14 1
|Блямов Станислав 1 1
|Пучков Дмитрий 63 1
|Мацыгин Юрий 42 1
|Булгаков Кирилл 104 1
|Шохалевич Дмитрий 2 1
|Гогин Александр 1 1
|Забегаев Илья 1 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 2
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3197 1
|CPI - Consumer Price Index - Индекс потребительских цен 51 1
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