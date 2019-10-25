Россия - ПФО - Татарстан - Зеленодольский район - Зеленодольск

«1С-Рарус» автоматизировал работу с гособоронзаказом «Зеленодольского проектно-конструкторского бюро» ставлять конечную смету затрат по проекту, придерживаться установленных сумм, а также контролировать затраты и предоставлять по ним прозрачную аналитику. При выборе программного продукта руководство «Зеленодольского ПКБ» определило следующие критерии: решение должно подходить для комплексной автоматизации всего предприятия, а не только отдельных учетных участков; первые результаты должны бы

«Ростелеком» модернизирует систему уличного освещения в Зеленодольске ым освещением. Проект позволит сэкономить до 70% затрат на электроэнергию.По контракту с Исполкомом Зеленодольского района «Ростелеком» будет обслуживать систему уличного освещения в течение ше

«Ростелеком» оснастил дома Зеленодольска «умными» приборами учета тепла ния от «Ростелекома», направленного на энергосбережение. Как рассказали CNews в компании, по заказу Зеленодольского предприятия тепловых сетей (Зеленодольское ПТС) компания оснастила коллективн

Сбербанк и Татарстан открыли «умный» безналичный и бесконтактный город ного» безналичного и бесконтактного города. Проект реализован в районном центре Республики - городе Зеленодольске с населением около 100 тыс. человек.Сбербанк обеспечил pos-терминалами 70% торг

«Ростелеком» подключил к оптической сети 60 домов Зеленодольска начал оказывать услуги связи по технологии FTTb (Fiber-To-The-Building - «оптика до дома») в городе Зеленодольск Республики Татарстан. Жителям города стали доступны такие современные телекоммун