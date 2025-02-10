Россия - ПФО - Татарстан - Альметьевский район - Альметьевск

Разделы

СОБЫТИЯ


10.02.2025 МТС прокачала интернет в нефтяной столице Татарстана

E, что позволило расширить емкость сети и увеличить скорость мобильного интернета в среднем на 30%. Альметьевск – четвертый по численности населения город республики, здесь проживает около 170

03.06.2024 МТС подключила свыше 2000 жителей Альметьевска к гигабитному интернету

МТС сообщает о расширении сети высокоскоростного домашнего интернета в пяти многоэтажках Альметьевска. Более 2000 человек, проживающих в домах рядом с городским автовокзалом на улице Автомобилистов, получили доступ к домашнему интернету на скорости до 1 Гбит/с и возможность ежемеся
13.04.2021 В школах Татарстана будут изучать ОС Astra Linux

ГК Astra Linux и Управление образования Альметьевского муниципального района Республики Татарстан подписали соглашение о сотрудничест
08.02.2018 Технологию распознавания лиц NtechLab внедрят в «умных городах» Татарстана

NtechLab объявила о том, что 7 февраля в рамках Отчетной сессии социально-экономического развития Альметьевского муниципального района с участием главы республики Татарстан, администрации Аль
05.07.2013 «Основа Телеком» построит сеть LTE в Альметьевске

я «Основа Телеком» построит мобильную сеть LTE в городе Альметьевске (республика Татарстан). Жители Альметьевска получат доступ к современным услугам высокоскоростного мобильного доступа в инте
22.04.2010 «Билайн» запустил сеть 3G в Альметьевске

аселения и значимости городе Татарстана. На данный момент сеть 3G «Билайн» покрывает 75% территории Альметьевска. Сеть развернута на оборудовании Ericsson и работает в стандарте UMTS. Основным


