Россия - ПФО - Татарстан - Альметьевский район - Альметьевск

МТС прокачала интернет в нефтяной столице Татарстана E, что позволило расширить емкость сети и увеличить скорость мобильного интернета в среднем на 30%. Альметьевск – четвертый по численности населения город республики, здесь проживает около 170

МТС подключила свыше 2000 жителей Альметьевска к гигабитному интернету МТС сообщает о расширении сети высокоскоростного домашнего интернета в пяти многоэтажках Альметьевска. Более 2000 человек, проживающих в домах рядом с городским автовокзалом на улице Автомобилистов, получили доступ к домашнему интернету на скорости до 1 Гбит/с и возможность ежемеся

В школах Татарстана будут изучать ОС Astra Linux ГК Astra Linux и Управление образования Альметьевского муниципального района Республики Татарстан подписали соглашение о сотрудничест

Технологию распознавания лиц NtechLab внедрят в «умных городах» Татарстана NtechLab объявила о том, что 7 февраля в рамках Отчетной сессии социально-экономического развития Альметьевского муниципального района с участием главы республики Татарстан, администрации Аль

«Основа Телеком» построит сеть LTE в Альметьевске я «Основа Телеком» построит мобильную сеть LTE в городе Альметьевске (республика Татарстан). Жители Альметьевска получат доступ к современным услугам высокоскоростного мобильного доступа в инте