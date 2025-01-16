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Огарков Борис



16.01.2025 Группа «М.Видео-Эльдорадо» открыла 100 новых магазинов в 2024 году и вышла в 25 новых городов 1
15.07.2024 Группа «М.Видео-Эльдорадо» открыла 38 магазинов и вышла в 14 новых городов в I полугодии 2024 года 1
31.01.2024 «М.Видео-Эльдорадо» в 2023 году открыла 62 компактных магазина 1
21.12.2023 «М.Видео-Эльдорадо» и МГИМО подписали соглашение о сотрудничестве 1
25.08.2023 «М.Видео-Эльдорадо» планирует до конца года открыть до 60 магазинов компактного формата 1
04.04.2023 «М.Видео» возобновляет экспансию и тестирует компактный формат магазинов 1

Публикаций - 6, упоминаний - 6

Огарков Борис и организации, системы, технологии, персоны:

М.Видео-Эльдорадо - М.Тех - Директ Кредит Центр 110 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2342 6
МИД РФ - Министерство иностранных дел 420 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12009 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65946 4
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4401 3
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13802 2
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5249 2
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UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4694 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6552 1
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Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4094 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21131 1
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 2781 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11121 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 4989 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50392 1
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Россия - РФ - Российская федерация 144186 6
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43154 4
Россия - ПФО - Башкортостан - Ишимбай 21 3
Россия - ПФО - Удмуртия - Воткинск 45 3
Россия - УФО - Курганская область - Шадринский район - Шадринск 38 2
Россия - УФО - Челябинская область - Копейск 66 2
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Россия - СФО - Иркутская область 1087 2
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Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2955 2
Россия - УФО - Челябинская область 1210 1
Россия - СФО - Иркутская область - Тулун 17 1
Россия - УФО - Пермский край - Соликамск 39 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1760 1
Россия - УФО - Свердловская область 1491 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1374 1
Россия - ЦФО - Белгородская область - Белгородская агломерация 641 1
Россия - ПФО - Марий Эл Республика 404 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1441 1
Россия - УФО - Тюменская область - Ишим 62 1
Россия - ЮФО - Ростовская область 1518 1
Россия - СФО - Красноярский край - Сосновоборск 25 1
Россия - Алексеевка 23 1
Россия - УФО - Тюменская область 1141 1
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RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5764 1
GMV - Gross Merchandise Volume - Gross Merchandise Value - Общий объём оборота товаров - Общая стоимость того, что было продано в определенный промежуток времени 106 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29013 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6958 1
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1433 1
МИД РФ - МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) 140 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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