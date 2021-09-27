Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Россия
УФО
Тюменская область
Публикаций - 597, упоминаний - 1101
Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Албычев Александр 74 30
|Лысенко Эдуард 209 22
|Орловский Виктор 229 18
|Никифоров Николай 1126 15
|Попов Алексей 319 14
|Медведев Дмитрий 1437 14
|Авербах Владимир 121 13
|Разумовский Дмитрий 70 13
|Четвернин Алексей 652 13
|Шадаев Максут 384 12
|Коваль Валерий 38 12
|Меджитов Тимур 56 11
|Козырев Алексей 270 11
|Дюбанов Анатолий 86 11
|Рудзевич Мария 34 10
|Бородин Андрей 31 9
|Антонов Александр 73 9
|Ермолаев Артем 340 9
|Путин Владимир 1840 8
|Власов Сергей 76 8
|Гуральников Сергей 161 8
|Якушев Владимир 16 8
|Моор Александр 8 8
|Никуличев Андрей 43 8
|Хайруллин Айрат 39 7
|Казарин Станислав 100 7
|Усманов Артур 24 7
|Бойко Елена 151 7
|Евраев Михаил 222 7
|Чучелов Андрей 44 7
|Херсонцев Алексей 48 7
|Кесельбренер Леонид 49 7
|Ципорин Павел 51 7
|Гаттаров Руслан 117 7
|Щеголев Игорь 676 7
|Рымар Максим 36 7
|Рудычева Наталья 81 6
|Стрельцов Андрей 53 6
|Деянышев Вадим 19 6
|Петрушин Андрей 64 6
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 786299, в очереди разбора - 689975.
Создано именных указателей - 46513.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 786299, в очереди разбора - 689975.
Создано именных указателей - 46513.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru