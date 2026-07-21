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Россия УФО Тюменская область

Россия - УФО - Тюменская область

СОБЫТИЯ


21.07.2026 Под цифровым контролем: «Ростелеком» в Тюменской области приступил к монтажу системы видеонаблюдения для единого дня голосования

«Ростелеком» начал установку камер видеонаблюдения на избирательных участках Тюменской области. Цифровая инфраструктура провайдера призвана обеспечить прозрачность предст
17.07.2026 МТС: в Тюменской области телефонные мошенники чаще всего звонят пенсионеркам старше 65 лет

МТС с помощью решения «Защитник» изучила характер нежелательных звонков жителям Тюменской области за шесть месяцев 2026 г. Самыми частыми мишенями телефонных мошенников стал
15.06.2026 Число онлайн-заказов на Ozon в Тюменской области выросло в два раза за год

Количество онлайн-заказов на Ozon в Тюменской области с начала 2026 г. увеличилось в два раза год к году, а число активных клиентов — на четверть. Теперь на одного покупателя приходится на 50% больше заказов, чем в 2025 г., а тре
21.05.2026 Более 1800 умных камер «Ростелекома» проконтролируют порядок на тюменских экзаменах

«Ростелеком» в Тюменской области полностью подготовил систему видеонаблюдения к проведению ЕГЭ. Основной пер
08.05.2026 Мошенники в Тюменской области стали чаще использовать сложные схемы обмана

ным психологическим давлением. Самыми распространенными многоступенчатыми схемами злоумышленников в Тюменской области стали звонки от якобы представителей госорганов — на такие вызовы приходитс
13.04.2026 МТС расширила сеть LTE на трассе, соединяющей Тюменскую и Курганскую области

олнительное телекоммуникационное оборудование на нескольких участках трассы Р-329 в Исетском районе Тюменской области и Шатровском районе Курганской области. Качественный интернет в дороге помо
10.04.2026 МТС расширила сеть LTE на трассе, соединяющей Курганскую и Тюменскую области

ование на нескольких участках трассы Р-329 в Шатровском районе Курганской области и Исетском районе Тюменской области. Качественный интернет в дороге поможет автомобилистам оставаться на связи

06.04.2026 «Ростелеком» в Тюменской области усиливает мониторинг сетей перед паводком

В преддверии весеннего паводка «Ростелеком» в Тюменской области обеспечил надежную работу телекоммуникационной инфраструктуры. Принятые мер
05.03.2026 ИИ-решения МТС усилили безопасность транспорта на месторождениях на севере Тюменской области

елей, а также сокращать топливные издержки. «Спрос на ИИ-решения для транспорта со стороны компаний Тюменской области с каждым годом растет. Внедрение умной видеоаналитики показывает, что колич
16.02.2026 Тюменская область вошла в топ-5 регионов по интересу к авиаперелетам

С начала года жители Тюменской области стали чаще искать билеты для путешествий. Интерес к предложениям авиакомпан
13.02.2026 Проверь, в чьих руках твои данные: реальный опыт интернет-пользователей Тюменской области

Жители Тюменской области регулярно пользуются мониторингом утечки персональных данных. Возможные кра
12.02.2026 «Яндекс Маркет» запустил витрину «Сделано в Тюменской области»

«Яндекс Маркет» и правительство Тюменской области заключили соглашение о сотрудничестве для поддержки региональных производителей. В рамках этой инициативы на маркетплейсе появилась витрина «Сделано в Тюменской области
04.02.2026 Тюменской молодежи стал доступен ИИ-ассистент ментальной поддержки

систент ментальной поддержки. Нам важно, чтобы наши абоненты могли бесплатно получать консультации виртуальных помощников и чувствовать поддержку в любой жизненной ситуации», — сказала директор МТС в Тюменской области Анастасия Михайлова.
02.02.2026 Тюменский бизнес увеличил инвестиции в IoT-решения для автономности работы предприятий

МТС проанализировала востребованность российских ИТ-решений среди компаний Тюменской области. В 2025 г. лидером по динамике и объему инвестиций стала технология интерне
30.01.2026 Правительство Тюменской области в 2 раза ускорило обработку документов с ИИ-сервисами Directum

Правительство Тюменской области оптимизировало обработку документов с помощью инструментов искусственного интеллекта Directum RX Intelligence. Теперь вопросы в обращениях граждан определяются автоматически,

29.01.2026 Интернет-мания в Тюменской области: Ялуторовск, Ишим и Заводоуковск — в авангарде по подключению к домашней Сети «Ростелекома»

«Ростелеком» зафиксировал рекордное увеличение спроса на подключение домашнего интернета в Тюменской области в 2025 г. на 26 % по сравнению с показателями 2024 г. Наиболее заметный рос
27.01.2026 Отличная слышимость: «Ростелеком» в Тюменской области модернизировал и установил 206 комплексов оповещения населения

рила охват региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения (РАСЦО) в Тюменской области. Работы затронули 17 муниципалитетов , где было модернизировано и установле
26.01.2026 «МегаФон» прокачал связь в одном из крупнейших сел Тюменской области

«МегаФон» прокачал связь в одном из крупнейших сел Тюменской области. Теперь для 8 тыс. жителей села Исетское, многочисленных туристов и любителей рыбной ловли мобильный интернет стал еще быстрее. После запуска новой базовой станции скорость пе
30.12.2025 Станислав Логинов -

Станислав Логинов, замгубернатора Тюменской области: ИИ вдвое сократил время обработки документов

CNews: С чего началась работа по внедрению искусственного интеллекта в СЭД Правительства Тюменской области? Станислав Логинов: Мы решили идти в ногу со временем и в числе первых регионов России использовать искусственный интеллект в работе. Пилотные проекты мы запустили в исполните
25.12.2025 «МегаФон» запустил новые базовые станции в Ялуторовском районе Тюменской области

том. Один из термальных курортов находится в Карабаше и может принимать до 600 отдыхающих ежедневно. Село Бердюгино знаменито уникальным соленым озером с голубой грязью – его называют «мертвым морем» Тюменской области: вода повышенной плотности позволяет плавать практически без усилий. Село Зиново – еще одно место отдыха для путешественников, направляющихся из Тюмени в Ялуторовск. Районный

17.12.2025 «Ростелеком» запустил в Тюменской области первые отечественные базовые станции

Компания «Ростелеком» построила и запустила в 22 малых населенных пунктах Тюменской области первые в регионе базовые станции от отечественной компании «Булат». Теперь

06.11.2025 Жители Тюменской области смогут арендовать мини-базовые станции от МТС

ТС сообщает о запуске услуги по предоставлению в аренду мини-базовых станций для частных клиентов в Тюменской области. Продукт обеспечит уверенное покрытие мобильного интернета и голосовой связ
16.10.2025 «МегаФон»: от умных камер до отопления – в Тюменской области выросло число цифровых помощников

Жители Тюменской области стали чаще внедрять современные технологии в свой быт. За последний год кол
16.09.2025 Энергетика и ТЭК чаще других сфер используют М2М-устройства в Тюменской области

МТС сообщает о росте умных устройств в собственной сети в Тюменской области. В топе отраслей, где наиболее востребованы М2М-устройства – энергетика и Т
11.08.2025 «Ростелеком» увеличивает оптическое покрытие Ишима Тюменской области

приступил к завершающему этапу инвестиционной программы модернизации интернет-инфраструктуры Ишима Тюменской области. Специалисты компании с начала 2024 г. уже смонтировали в городе более 75 к
21.07.2025 «Ростелеком» установил 27 новых устройств оповещения в Тюменской области

дернизации региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения (РАСЦО) в Тюменской области. В первом полугодии 2025 г. специалисты компании установили и подключили 27
15.07.2025 Во время ЕГЭ-2025 в Тюменской области «Солар» заблокировал около 5 млн.  попыток доступа к опасным интернет-ресурсам

входящего и исходящего трафика в единой сети передачи данных (ЕСПД), развернутой во всех российских образовательных учреждениях, реализующих программы общего и среднего профессионального образования. Тюменская область вошла в число наиболее спокойных регионов на Урале, здесь было заблокировано около 5 млн киберугроз. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома». В рейтинге по количест
01.07.2025 «Ростелеком» в Тюменской области зафиксировал рост спроса на подключение домашнего интернета

ма» на 2025 г. — расширение зоны покрытия оптическими линиями связи, чтобы как можно больше жителей Тюменской области получили выход в Сеть на высоких скоростях.
15.05.2025 Жителям Тюменской области помогли избавиться от 11 млн спам-звонков

МТС проанализировала количество спам-звонков жителям Тюменской области за I квартал 2025 г. За это заблокировано более 11 млн нежелательных звонко
25.04.2025 Тюменских школьников познакомили со сказками коренных народов Севера в онлайн-формате

МТС провела для школьников Тюменской области и Югры интерактивный онлайн-урок по сохранению коренных языков Севера в фор
22.04.2025 Цифровыми ключами «Ростелекома» пользуются более 3500 семей Тюменской области

Более 3500 семей Тюменской области пользуются сервисами платформы «Ростелеком Ключ». Специалисты провайдера см
08.04.2025 «Ростелеком» установил круглосуточное видеонаблюдение за паводком на реке Ишим в приграничной с Казахстаном деревне

«Ростелеком» в Тюменской области организовал видеонаблюдение для мониторинга паводковой ситуации на реке Иши
26.03.2025 МТС запустила в эфир первую отечественную базовую станцию «Иртея» в Тюменской области

ПАО «МТС» сообщает о запуске в эфир первой отечественной базовой станции «Иртея» в Тюменской области. Новое телеком-оборудование установлено в селе Колесниково Заводоуковского

26.03.2025 «Ростелеком» запустил в эфир юбилейную базовую станцию сотовой связи в Тюменской области

«Ростелеком» в Тюменской области ввел в эксплуатацию сотую базовую станцию мобильной связи. Вышка установлен
13.03.2025 Артур Усманов, директор ЦИТ Тюменской области: Сегодня одной из основных угроз являются хактивисты

ор остаются актуальными атаки, основанные на социальной инженерии. Очень часто злоумышленники представляются руководителями государственных органов или служб безопасности. Артур Усманов, директор ЦИТ Тюменской области: Рынок ИБ ждет интенсивный рост, сопровождающийся развитием новых технологий защиты и усложнением угроз В большинстве случаев мошенники подделывают аккаунты в мессенджерах или
26.02.2025 «Ростелеком» инвестировал в цифровую инфраструктуру Тюменской области более 700 млн руб. за 2024 год

на территории региона более 470 километров оптики, инвестировав в развитие цифровой инфраструктуры Тюменской области свыше 700 млн руб. Почти 100 километров построенных линий связи — это крупн
13.02.2025 «Ростелеком» в Тюменской области заменил более 2 тысяч опор связи

«Ростелеком» в Тюменской области продолжает обновлять свою телекоммуникационную инфраструктуру. В 2024 г. сп
07.02.2025 «Ростелеком» в Тюменской области завершил очередной этап развития региональной системы оповещения

«Ростелеком» в Тюменской области завершил третий этап реконструкции региональной автоматизированной системы

03.12.2024 «Солар» еженедельно блокирует почти 3,5 млн запросов на интернет-ресурсы с запрещенным контентом в образовательных учреждениях Тюменской области

колледжах, техникумах, лицеях и других организациях общего и среднего профессионального образования Тюменской области. В среднем по региону количество веб-запросов составило более 32 млн. Из ни
28.10.2024 МТС улучшила LTE-покрытие на федеральной трассе Р-404 в Тюменской области

МТС сообщает о реализации проекта по строительству сети на федеральной трассе Р-404, соединяющей Тюменскую область с Ханты-Мансийским автономным округом. Благодаря включению на базовых станц

Публикаций - 1365, упоминаний - 1969

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 171
Ростелеком 10948 169
МегаФон 10742 114
Ростелеком Урал - Уралсвязьинформ 624 62
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 47
9594 45
Microsoft Corporation 25775 40
Directum - Директум 1268 40
ФТС РФ - ГУИТ - Главное управление информационных технологий - ФТС РФ ЦИТТУ - Центральное информационно-техническое таможенное управление - ГНИВЦ ФТС РФ 169 35
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 32
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1367 30
Правительство Тюменской области - Инфоцентр ТРИЦ - Тюменский расчетно-информационный центр - ЦИТТО - Центр информационных технологий Тюменской области 33 29
Ростелеком - Связьинвест 1719 27
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2145 25
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1123 23
Cisco Systems 5372 23
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1580 23
Yandex - Яндекс 9216 22
SAP SE 5601 20
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 19
Ростелеком Урал - Уральский макрорегиональный филиал Ростелекома 278 18
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 18
Oracle Corporation 7074 16
Samsung Electronics 11064 15
АйТи 1519 14
ЭОС - Электронные офисные системы - ЭОС Софт 1218 14
Ростелеком Урал - Уралсвязьинформ - Ермак RMS 36 13
Softline - Софтлайн 3743 13
БАРС Груп 579 13
Мотив - Екатеринбург-2000 - Екатеринбургская сотовая связь 305 12
Huawei 4676 12
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 12
Программный Продукт ГК 104 11
Google LLC 12688 11
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 11
BSS Engineering - БСС Инжиниринг 69 11
BSS - Banks Soft Systems - Банк Софт Системс - БСС 740 10
Парус Корпорация 206 10
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5658 10
Apple Inc 13154 10
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 57
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 42
Почта России ПАО 2370 25
Роснефть - ТНК-ВР Холдинг - Тюменская нефтяная компания - Тюменский нефтяной научный центр, ТННЦ 299 22
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1662 18
Газпром ПАО 1493 18
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 17
ДКК - Депозитарно-клиринговая компания 40 17
ING Group - ING Groep N.V. - Internationale Nederlanden Groep - Международная Нидерландская Группа - ING Bank - ИНГ банк - ИНГ Банк Евразия 118 17
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 16
ТНГС - Тюменнефтегазсвязь - Тюменьнефтегазсвязь 24 15
Тюменский технопарк - Западно-Сибирский инновационный центр нефти и газа 20 15
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 13
Роснефть НК - нефтяная компания 562 13
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 12
РЖД - Российские железные дороги 2096 11
Россети Ленэнерго 1699 10
Сбер - Сбербанк Западно-Сибирский банк 25 9
Газпром энергосбыт 13 9
ГПБ - Газпромбанк 1273 9
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 8
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 8
Visa International 1993 8
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 525 7
Сбер - Сбербанк Сибирский банк 59 7
ВТБ - БМ-Банк Россия - Запсибкомбанк - Западно-Сибирский коммерческий банк - ЗСКБ 24 7
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1308 7
Альфа-Банк 1979 7
ПСБ - Промсвязьбанк 963 7
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 6
Сургутнефтегаз - СНГ 288 6
Кузбасский технопарк - Кузбасский технологический парк 15 6
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Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 6
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Союз пенсионеров России 9 1
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Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 225
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 194
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 173
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 151
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 149
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 144
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 141
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9493 139
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10151 132
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 113
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 112
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34983 112
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 100
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 100
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2769 92
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 86
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 80
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 78
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 76
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 76
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 75
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 75
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4636 73
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9302 67
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 63
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4991 62
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4431 61
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 61
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 60
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1903 60
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 59
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 59
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 55
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 3273 55
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 53
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 51
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7542 51
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9294 50
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 150
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1102 41
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 31
Microsoft Windows 2000 8678 28
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 623 27
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 477 22
Google Android 15243 21
Linux OS 11533 21
Ростелеком - Рестрим Медиа - Restream - Wink - Zabava - онлайн-кинотеатр - цифровой видеосервис 399 19
Apple iOS 8583 18
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 260 17
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2554 12
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 691 12
Роскосмос - Прогресс РКЦ - Молния-М - одноразовая четырёхступенчатая ракета-носитель среднего класса 22 12
Федеральное казначейство России - ГИС ГМП ФК - Государственная информационная система о государственных и муниципальных платежах 279 12
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 12
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 11
Microsoft Windows 16882 11
Оператор информационной системы АО - ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 333 11
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 454 11
Directum - Directum RX - Directum RX Intelligence 289 11
Федеральное казначейство России - ЭБ ГИИС ЕПБС - Единый портал бюджетной системы РФ - Электронный бюджет Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 265 10
Открытая Республика Госкомитета Республики Башкортостан по информатизации 19 10
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 9
Apple iPhone 6 4861 9
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем - Единая цифровая платформа Российской Федерации 370 8
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 8
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Решаем вместе - ПОС - Платформа обратной связи 69 8
МТС EnergyTool 32 8
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 1044 8
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5725 8
Сбер - Сбербанк Онлайн - СБОЛ - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 891 8
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 944 7
Правительство Москвы - Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 809 7
1С:Медицина 53 7
ТТК - ЕТК - Единая транспортная карта 189 7
1С:Бухгалтерия - 1С:БП - 1С:Бухгалтерия птицефабрики 1011 7
Directum СЭД - ECM-система 307 7
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 340 7
Архивный фонд РФ 115 7
Албычев Александр 168 57
Михайлова Анастасия 60 57
Барвинский Владимир 44 44
Лысенко Эдуард 317 40
Власов Сергей 101 38
Рудзевич Мария 36 35
Меджитов Тимур 85 34
Песчанских Георгий 39 33
Пфлаумер Евгений 37 33
Шадаев Максут 1210 33
Орловский Виктор 408 32
Стрельцов Андрей 62 29
Бойко Елена 152 28
Петрушин Андрей 110 28
Бутенко Юрий 65 25
Катамадзе Анна 133 25
Разумовский Дмитрий 125 24
Солодовников Денис 108 22
Усманов Артур 25 22
Логинов Станислав 43 22
Хайруллин Айрат 108 21
Ципорин Павел 103 21
Чернякова Елена 30 21
Калина Роман 62 21
Ермолаев Артем 379 21
Козырев Алексей 328 20
Звягина Наталья 64 20
Чамара Денис 59 19
Дюбанов Анатолий 95 19
Приданкин Андрей 30 19
Козлов Александр 71 19
Евстигнеев Сергей 21 19
Ляшенко Сергей 29 19
Крюков Сергей 33 19
Казарин Станислав 175 19
Левин Леонид 134 19
Раков Ярослав 51 18
Фомичев Олег 139 18
Цариковский Федор 32 18
Герасимюк Максим 20 18
Россия - РФ - Российская федерация 166167 882
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 458
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1404 366
Россия - УФО - Свердловская область 1951 288
Россия - УФО - Челябинская область 1512 273
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 1051 271
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 268
Россия - УФО - Курганская область 645 245
Россия - УФО - Тюменская область - Тюменский район - Тюмень 1010 241
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1795 231
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 220
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3339 208
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 2058 182
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 172
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1439 143
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2282 138
Россия - ЦФО - Калужская область 1075 134
Россия - ПФО - Нижегородская область 2296 133
Россия - ПФО - Самарская область 1577 124
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 927 119
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2854 119
Россия - СФО - Омская область 789 117
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1547 111
Россия - ЮФО - Ростовская область 1787 111
Россия - СФО - Иркутская область - Приангарье 1353 109
Россия - ЦФО - Тульская область 1219 105
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 99
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1682 98
Россия - СЗФО - Калининградская область 1471 98
Россия - СФО - Кемеровская область 1065 93
Россия - ЦФО - Ярославская область 975 90
Россия - ЮФО - Волгоградская область 908 90
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Россия - ПФО - Пензенская область 637 81
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Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1439 76
Россия - ДФО - Сахалинская область 1077 76
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Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 508
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 230
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Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 194
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 169
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БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 3015 65
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Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 50
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Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1226 47
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ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2327 45
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ФЦП Информационное общество - Федеральная целевая программа 1329 44
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Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6056 32
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Коммерсантъ - Издательский дом 2399 13
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 692 10
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АнтиЗапрет - AntiZapret.info - Реестр запрещенных сайтов 31 5
Стрим-ТВ - телекомпания 166 5
TAdviser - Центр выбора технологий 468 4
РИА Новости 1033 4
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 445 4
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 512 3
ВГТРК - Россия 24 - телеканал 118 3
РОИ - Российская общественная инициатива 85 3
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 329 2
Газпром ГПМ РТВ - ТНТ - телеканал 167 2
Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 317 2
Рен ТВ - телеканал 82 2
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The Register - The Register Hardware 1784 2
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CNews - ZOOM.CNews 1866 1
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СТВ - СургутИнформТВ 3 1
Вести FM - Вести ФМ 13 1
Газпром ГПМ РТВ - Пятница! - телеканал 141 1
Астрахань 24 - телеканал 1 1
ТВЦ - ТВ Центр - Столица - телеканал 73 1
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CoinDesk 4 1
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CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 21
Gartner - Гартнер 3658 10
CNews Analitycs - Топ федеральных ИТ-чиновников 30 7
IDC - International Data Corporation 4975 7
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 227 6
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 5
Guinness World Records - Книга рекордов Гиннесса 195 4
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 4
TIOBE programming community index - Индекс популярности языков программирования 86 3
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 3
CNews Инновация года - награда 155 3
ООН Индекс развития электронного правительства ООН - EGDI - E-government Development Index 10 3
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 3
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ-решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 146 3
Эксперт РА - Рейтинговое агентство 145 2
Radicati Group 26 2
Data Insight - Дейта Инсайт - Исследовательское агентство 149 2
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Admetrix - Эд Метрикс - Исследовательская компания 195 2
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 364 1
Microsoft Research 144 1
Рустелеком ТК 305 1
Global Market Insights 16 1
Oxford Economics 14 1
Gartner Hype Cycle - Кривая развития технологий - Plateau of Productivity - Плато продуктивности 53 1
Pew Charitable Trusts - Pew Research Center - Pew Global Attitudes 26 1
Автостат 55 1
World Bank’s Doing Business Index - рейтинг Всемирного банка 21 1
Mobile Research Group 87 1
AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media Consulting - ACM-Consulting 314 1
Wainhouse Research 40 1
CPI - Consumer Price Index - Индекс потребительских цен 62 1
ONSIDE 19 1
Gartner ECM 4 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar 4RAYS - центр исследования киберугроз 181 1
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ-решений для здравоохранения 9 1
Российский рынок кибербезопасности - Российский ИБ-рынок - Российский рынок информационной безопасности 79 1
B2B - Российский рынок 22 1
Трейд.Су ИА 21 1
Apple Hills Digital 14 1
ТюмГУ - Тюменский государственный университет 51 23
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 15
ТИУ - Тюменский индустриальный университет - Тюменский государственный нефтегазовый университет - Тюменский государственный архитектурно-строительный университет 26 13
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1222 12
РАН - Российская академия наук 2122 12
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 10
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 222 9
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 9
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 733 8
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 8
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 269 7
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 6
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 184 6
ЮФУ - Южный федеральный университет 83 6
Тюменский ГМУ - Тюменский государственный медицинский университет ВО ФГБОУ 5 5
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет - МНТЦ - Международный научно-технологический центр 311 4
ТПУ - Национальный исследовательский Томский политехнический университет - Томский политех 243 4
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 283 4
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 4
ТГУ - Томский государственный университет 233 4
РАМН Гематологический научный центр - НМИЦ гематологии Минздрава России ФГБУ - Институт переливания крови 30 4
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 255 4
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 212 3
МГЮА - Московский государственный юридический университет имени О. Е. Кутафина 32 3
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 353 3
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - ФИПС - Федеральный институт промышленной собственности - Палата по патентным спорам 106 3
ИЭП - Международный институт экономики и права 22 3
НГУ - Новосибирский Государственный Университет - Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 304 3
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 280 3
Минздрав РФ - НМИЦ ТПМ ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр терапии и профилактической медицины 18 3
УГТУ-УПИ - Уральский государственный технический университет - УПИ имени первого президента России Б. Н. Ельцина - УПИ имени С.М. Кирова 40 3
СФУ - Сибирский федеральный университет 99 3
РАН ИСА - Институт системного анализа Российской академии наук 55 3
МИД РФ - МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) 157 3
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 459 3
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 219 2
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 460 2
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова - Сеченовка 281 2
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