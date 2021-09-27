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Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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Россия - УФО - Тюменская область


27.09.2021 Министерство образования и науки Южного Урала и «Ростелеком» обеспечат школы региона современной ИТ-инфраструктурой 1
16.09.2021 Безопасная школа: «Ростелеком» обеспечит видеонаблюдение и Wi-Fi в образовательных учреждениях Ямала 1
15.09.2021 Конференция «ИКТ в госсекторе 2021» состоится 21 сентября 1
07.09.2021 Конференция «ИКТ в госсекторе 2021» состоится 21 сентября 1
01.09.2021 Конференция «ИКТ в госсекторе 2021» состоится 21 сентября 1
25.08.2021 «Дом.ру» провел интернет в частный сектор по технологии GPON 1
17.08.2021 Конференция «ИКТ в госсекторе 2021» состоится 21 сентября 1
16.08.2021 Голосовой робот группы ЦРТ информирует тюменцев о мерах социальной поддержки 2
11.08.2021 CNews приглашает на конференцию «ИКТ в госсекторе 2021» в сентябре 1
14.07.2021 Количество открытых данных в России растет, а их качество — нет 1
31.05.2021 Отныне в московских МФЦ можно жениться и развестись 1
20.05.2021 Минздрав выпустил рекомендации «по телемедицине». Насколько они выполнимы? 1
18.05.2021 Арестована недвижимость главы одного из последних независимых операторов России 1
13.05.2021 Решения VisionLabs обеспечат эпидемиологический контроль на объектах Сибирско-Уральской энергетической компании 2
28.04.2021 «Ростелеком» запустил свою CRM-систему для Уральского филиала 1
28.04.2021 Российские регионы резко сокращают расходы на ИКТ 1
15.04.2021 «Vprok.ru Перекрёсток» масштабируется на инфраструктуре Х5 1
09.04.2021 Oxygen запустила облачный кластер в Западной Сибири 7
06.04.2021 Мониторинг законодательства в области ИКТ за март 2021 г. 9
31.03.2021 Mail.ru Group и «Ростелеком» запустили образовательную платформу «Сферум» 1
26.03.2021 «Ростелеком» обеспечит видеонаблюдение и Wi-Fi в школах 1
22.03.2021 «Ситроникс» реализовала пилотный проект цифрового мониторинга земель 1
03.03.2021 ФСБ начала дело против одного из последних независимых сотовых операторов России 1
30.12.2020 «Кастор» снизила себестоимость перевозок с помощью «1С:Зарплата и управление персоналом» 1
21.12.2020 Родителям первоклассников Тюмени бесплатно раздадут ключи для Kaspersky Safe Kids 4
18.12.2020 Прогноз: объем рынка розничного онлайн-экспорта из России впервые превысит $1 млрд к концу 2020 1
02.12.2020 Топ-65 региональных ИТ-чиновников России по доходам 2
06.11.2020 Мониторинг законодательства в области ИКТ за октябрь 2020 г. 5
22.10.2020 В Тюменской области вводят систему голосового заполнения медицинских протоколов Voice2Med группы ЦРТ 4
16.10.2020 «Эр-Телеком» и Пушкинский музей Москвы провели виртуальный урок для школьников 1
15.10.2020 Персональные цифровые сертификаты получат жители 48 регионов России 1
06.10.2020 Мониторинг законодательства в области ИКТ за сентябрь 2020 г. 7
21.09.2020 Джонатан Спарроу, Cisco: Пандемия заставила компании по всему миру ускорить цифровизацию своих бизнес-процессов 1
03.09.2020 Мониторинг законодательства в области ИКТ за август 2020 г. 12
25.08.2020 Создана истинно российская СХД на «Эльбрусах» с уровнем локализации 95% 1
19.08.2020 Абоненты Tele2 стали чаще покупать SIM-карты онлайн 1
29.07.2020 «Элар» создал единую информационную систему Тюменской области 7
22.04.2020 «Сибур» испытал новое оборудование для промышленного интернета вещей 1
13.04.2020 В МФЦ Тюмени начал работу виртуальный консультант 2
02.04.2020 Мониторинг законодательства в области ИКТ за март 2020 г. 6

Публикаций - 597, упоминаний - 1101

Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6912 59
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6619 58
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4779 26
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1549 24
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5505 24
Microsoft Corporation 11628 21
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1948 20
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 823 17
Directum - Директум 693 17
3934 16
Ланит ГК 1185 14
ЭОС - Электронные офисные системы 1021 11
Softline - Софтлайн 1507 11
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 416 11
Ростех - Ростехнологии 2230 10
SAP SE 3272 10
Oracle Corporation 3466 10
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1036 9
Мотив - Екатеринбург-2000 105 9
Cisco Systems 2158 9
Samsung Electronics 5878 8
БФТ - Бюджетные и Финансовые Технологии 200 8
BSS Engineering - БСС Инжиниринг 69 8
Барс груп 402 8
АйТи 771 8
ИнфоТех 16 7
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2827 7
SAP CIS - САП СНГ 758 6
Ростелеком Уралсвязьинформ 213 6
Ericsson 899 6
Polycom - Поликом Раша 304 6
AT Consulting - Группа ЭйТи 278 6
Nokia Corporation 2546 5
IBS - ИБС ИТ Услуги 1011 5
Yandex - Яндекс 4129 5
Парус 212 5
Академгородок Академпарк - Технопарк новосибирского Академгородка 61 5
VK - Mail.ru Group 2508 5
Армада 282 5
Digital Design - Диджитал Дизайн 386 5
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4347 36
УЭК - Универсальная электронная карта 512 31
Почта России ПАО 1586 14
Уралсиб Банк 391 8
Visa International 1358 7
ПСБ - Промсвязьбанк 613 7
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1440 6
РЖД - Российские железные дороги 1093 6
Газпром ПАО 538 6
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 724 5
Открытие ФК 542 5
Евросеть 939 4
Жигулевская долина - Технопарк в сфере высоких технологий 20 4
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 649 4
Citibank - Ситибанк 174 4
Гарант-Сервис-Университет НПП - Гарант Справочная правовая система 16 4
ВТБ Банк Москвы 379 4
МДМ Банк 150 4
КамАЗ - Камский автомобильный завод 251 3
РусГидро ПАО 129 3
Сбербанк Западно-Сибирский банк 11 3
Карусель - Сеть гипермаркетов 148 3
Восток-Запад - EWS Holding 22 3
Qiwi 783 3
Единая транспортная карта 12 3
МОЭСК - Московская объединённая электросетевая компания 79 3
ЕС-лизинг 13 3
ССК - Сибирская Сервисная Компания 12 3
Газпромбанк - ГПБ 696 3
Международный аэропорт Пулково - ВВСС - Воздушные Ворота Северной Столицы - IATA: LED, ICAO: ULLI 82 3
Бинбанк 184 3
Газпром межрегионгаз поставка 27 3
Газпром межрегионгаз 30 3
Bayer AG - Байер 37 3
Лайф ФГ - Финансовая группа 98 3
X5 Group - Пятерочка 561 2
Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - Home Credit and Finance Bank 219 2
УБРиР - Уральский банк реконструкции и развития 118 2
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 645 2
British American Tobacco - Бритиш американ тобакко - БАТ Россия 75 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5846 95
Правительство РФ 2226 52
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1397 31
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1247 30
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 762 26
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1704 25
Президент Российской Федерации 1447 24
Федеральное казначейство России 766 22
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 930 22
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1730 21
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 20
Счётная палата РФ 464 19
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 776 18
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 723 17
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 884 17
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1370 17
Правительство Москвы 660 12
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2257 12
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 437 11
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 517 10
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1982 10
Правительство Тюменской области - Департамент информатизации 35 9
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 8
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1475 8
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1621 7
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 427 7
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 148 7
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1720 7
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 529 6
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 358 6
Администрация Главы и Правительства Республики Бурятия 23 6
МИД РФ - Министерство иностранных дел 207 6
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 168 5
Правительство Орловской области 15 5
Правительство Кабардино-Балкарской Республики - КБР 14 5
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 355 5
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 422 5
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 274 5
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 93 5
Росархив - Федеральное архивное агентство 93 5
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 707 5
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 2
ОКАС - Объединение когнитивных ассоциативных систем 4 2
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 57 2
Единая Россия - Политическая партия 176 1
IAB - Interactive Advertising Bureau - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 50 1
SoGo - Open Source Groupware 8 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 164 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 181 1
UPU - Union Postale Universelle - ВПС - Всемирный почтовый союз 2 1
Союз пенсионеров России 2 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10509 60
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3976 40
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 481 34
3G - Стандарт мобильной связи 3835 32
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1686 27
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4704 23
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7486 18
Безопасный город 348 16
2G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 599 16
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 632 12
ГИС - Геоинформационная система - GIS - Geographic information system 163 12
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство 493 11
GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet - Ether 791 10
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2099 10
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 9
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2475 9
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 692 9
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2245 9
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1041 8
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2950 8
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3121 7
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1118 7
LTE Advanced Pro - LTE-A Pro - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 332 6
ВКС - Системы видеоконференцсвязи - Videoconferencing 523 5
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5525 5
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System 509 5
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1363 5
LTE-смартфон 138 5
Big Data - Большие данные 1136 5
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 672 5
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 5
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 453 4
G2C - Government-to-Citizen - Правительство для гражданина 27 4
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - ЦПД - Цифровая подпись документа - EDS - Electronic digital signature - DS - Digital signature 136 4
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 419 4
MedTech - МедТех - Цифровизация здравоохранения - Цифровые медицинский инструменты - Медицинские информационные продукты - e-Health - eHealth - Электронное здоровье - Медицинская информатика - Digital Health - Цифровая медицина 153 4
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2259 4
МЭДО - межведомственный электронный документооборот 107 4
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1349 4
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1595 4
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 40
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 29
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 506 26
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации 317 14
Google Android 10752 11
ЭОС Дело СЭД 649 10
Apple iOS 5744 9
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 1366 9
Сбербанк Онлайн - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 501 8
ГИС ГМП - Государственная информационная система о государственных и муниципальных платежах 151 7
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 177 7
ГИИС ЭБ - Электронный бюджет ГИИС Федерального казначейства РФ - Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 135 6
Linux OS 4386 6
ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 125 6
Хоулмонт - Тезис 76 5
Microsoft Windows 10 6810 5
СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 263 5
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 151 5
ТТК РЖД ЕТК - Единая транспортная карта 106 5
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 595 5
Microsoft SharePoint Products and Technologies 840 5
ЭОС АИС МФЦ Дело 49 5
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 160 5
SAP ERP - SAP SAP Enterprise Resource Planning - mySAP 459 4
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 488 4
Сбербанк ПРО100 - платежная система 85 4
УЭК ЕЦПиБ - Единый центр процессинга и биллинга 53 4
БФТ АЦК-Госзаказ - АЦК-Государственный-Муниципальный заказ 24 4
Microsoft SQL Server 814 4
Microsoft Office 2004 4
ССТУ.РФ - Общероссийский прием граждан - Сетевой справочный телефонный узел 14 3
Microsoft Skype 1501 3
Apple - App Store 2199 3
1С:Бухгалтерия 412 3
Google Play - Google Store - Android Market 2515 3
Независимый регистратор ГИС - Государственная информационная система 44 3
Directum Solo 33 3
Стрелка - Транспортная карта 113 3
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сдело 122 3
Directum СЭД 69 3
Албычев Александр 74 30
Лысенко Эдуард 209 22
Орловский Виктор 229 18
Никифоров Николай 1126 15
Попов Алексей 319 14
Медведев Дмитрий 1437 14
Авербах Владимир 121 13
Разумовский Дмитрий 70 13
Четвернин Алексей 652 13
Шадаев Максут 384 12
Коваль Валерий 38 12
Меджитов Тимур 56 11
Козырев Алексей 270 11
Дюбанов Анатолий 86 11
Рудзевич Мария 34 10
Бородин Андрей 31 9
Антонов Александр 73 9
Ермолаев Артем 340 9
Путин Владимир 1840 8
Власов Сергей 76 8
Гуральников Сергей 161 8
Якушев Владимир 16 8
Моор Александр 8 8
Никуличев Андрей 43 8
Хайруллин Айрат 39 7
Казарин Станислав 100 7
Усманов Артур 24 7
Бойко Елена 151 7
Евраев Михаил 222 7
Чучелов Андрей 44 7
Херсонцев Алексей 48 7
Кесельбренер Леонид 49 7
Ципорин Павел 51 7
Гаттаров Руслан 117 7
Щеголев Игорь 676 7
Рымар Максим 36 7
Рудычева Наталья 81 6
Стрельцов Андрей 53 6
Деянышев Вадим 19 6
Петрушин Андрей 64 6
Россия - Российская федерация - РФ 58975 333
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17940 183
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 647 171
Россия - УФО - Свердловская область 822 149
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 438 124
Россия - УФО - Челябинская область 674 121
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 685 118
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7563 104
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1652 102
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1190 95
Россия - УФО - Тюменская область - Тюмень 512 93
Россия - СФО - Новосибирская область 843 89
Россия - УФО - Курганская область 263 76
Россия - СФО - Ленинградская область 1200 70
Россия - СФО - Омская область 395 67
Россия - ЦФО - Калужская область 584 66
Россия - ЦФО - Тульская область 760 64
Россия - ПФО - Башкортостан - Башкирия 669 60
Россия - СФО - Кемеровская область 496 59
Россия - ЮФО - Краснодарский край 941 59
Россия - СЗФО - Республика Коми 444 58
Россия - ПФО - Нижегородская область 761 58
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 426 58
Россия - ПФО - Мордовия Республика 402 57
Россия - СФО - Иркутская область 565 56
Россия - ПФО - Самарская область 580 50
Россия - ПФО - Пензенская область 359 49
Россия - ЮФО - Волгоградская область 410 48
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 620 47
Россия - ЮФО - Ростовская область 884 46
Россия - ПФО - Чувашия - Чувашская Республика 355 46
Россия - ЮФО - Астраханская область 373 44
Россия - СФО - Красноярский край 691 43
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2530 42
Россия - СФО - Республика Алтай 712 42
Россия - СЗФО - Калининградская область 565 42
Россия - ЦФО - Липецкая область 295 41
Россия - Тобольск 72 40
Россия - ЦФО - Тамбовская область 328 38
Россия - ЦФО - Воронежская область 405 37
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3348 21
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 20
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2265 12
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 461 12
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1174 12
Региональное законодательство 45 11
Федеральное законодательство 254 10
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 855 10
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4113 9
Информационное общество - Государственная программа 282 8
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 882 7
ЗАГС РФ - Органы записи актов гражданского состояния 158 7
Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 163 6
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 5
ТСЖ - Товарищество собственников жилья 70 5
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 367 5
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2938 5
Образование в России 381 4
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