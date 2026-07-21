Россия - УФО - Тюменская область

Под цифровым контролем: «Ростелеком» в Тюменской области приступил к монтажу системы видеонаблюдения для единого дня голосования «Ростелеком» начал установку камер видеонаблюдения на избирательных участках Тюменской области. Цифровая инфраструктура провайдера призвана обеспечить прозрачность предст

МТС: в Тюменской области телефонные мошенники чаще всего звонят пенсионеркам старше 65 лет МТС с помощью решения «Защитник» изучила характер нежелательных звонков жителям Тюменской области за шесть месяцев 2026 г. Самыми частыми мишенями телефонных мошенников стал

Число онлайн-заказов на Ozon в Тюменской области выросло в два раза за год Количество онлайн-заказов на Ozon в Тюменской области с начала 2026 г. увеличилось в два раза год к году, а число активных клиентов — на четверть. Теперь на одного покупателя приходится на 50% больше заказов, чем в 2025 г., а тре

Более 1800 умных камер «Ростелекома» проконтролируют порядок на тюменских экзаменах «Ростелеком» в Тюменской области полностью подготовил систему видеонаблюдения к проведению ЕГЭ. Основной пер

Мошенники в Тюменской области стали чаще использовать сложные схемы обмана ным психологическим давлением. Самыми распространенными многоступенчатыми схемами злоумышленников в Тюменской области стали звонки от якобы представителей госорганов — на такие вызовы приходитс

МТС расширила сеть LTE на трассе, соединяющей Тюменскую и Курганскую области олнительное телекоммуникационное оборудование на нескольких участках трассы Р-329 в Исетском районе Тюменской области и Шатровском районе Курганской области. Качественный интернет в дороге помо

МТС расширила сеть LTE на трассе, соединяющей Курганскую и Тюменскую области ование на нескольких участках трассы Р-329 в Шатровском районе Курганской области и Исетском районе Тюменской области. Качественный интернет в дороге поможет автомобилистам оставаться на связи

«Ростелеком» в Тюменской области усиливает мониторинг сетей перед паводком В преддверии весеннего паводка «Ростелеком» в Тюменской области обеспечил надежную работу телекоммуникационной инфраструктуры. Принятые мер

ИИ-решения МТС усилили безопасность транспорта на месторождениях на севере Тюменской области елей, а также сокращать топливные издержки. «Спрос на ИИ-решения для транспорта со стороны компаний Тюменской области с каждым годом растет. Внедрение умной видеоаналитики показывает, что колич

Тюменская область вошла в топ-5 регионов по интересу к авиаперелетам С начала года жители Тюменской области стали чаще искать билеты для путешествий. Интерес к предложениям авиакомпан

Проверь, в чьих руках твои данные: реальный опыт интернет-пользователей Тюменской области Жители Тюменской области регулярно пользуются мониторингом утечки персональных данных. Возможные кра

«Яндекс Маркет» запустил витрину «Сделано в Тюменской области» «Яндекс Маркет» и правительство Тюменской области заключили соглашение о сотрудничестве для поддержки региональных производителей. В рамках этой инициативы на маркетплейсе появилась витрина «Сделано в Тюменской области

Тюменской молодежи стал доступен ИИ-ассистент ментальной поддержки систент ментальной поддержки. Нам важно, чтобы наши абоненты могли бесплатно получать консультации виртуальных помощников и чувствовать поддержку в любой жизненной ситуации», — сказала директор МТС в Тюменской области Анастасия Михайлова.

Тюменский бизнес увеличил инвестиции в IoT-решения для автономности работы предприятий МТС проанализировала востребованность российских ИТ-решений среди компаний Тюменской области. В 2025 г. лидером по динамике и объему инвестиций стала технология интерне

Правительство Тюменской области в 2 раза ускорило обработку документов с ИИ-сервисами Directum Правительство Тюменской области оптимизировало обработку документов с помощью инструментов искусственного интеллекта Directum RX Intelligence. Теперь вопросы в обращениях граждан определяются автоматически,

Интернет-мания в Тюменской области: Ялуторовск, Ишим и Заводоуковск — в авангарде по подключению к домашней Сети «Ростелекома» «Ростелеком» зафиксировал рекордное увеличение спроса на подключение домашнего интернета в Тюменской области в 2025 г. на 26 % по сравнению с показателями 2024 г. Наиболее заметный рос

Отличная слышимость: «Ростелеком» в Тюменской области модернизировал и установил 206 комплексов оповещения населения рила охват региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения (РАСЦО) в Тюменской области. Работы затронули 17 муниципалитетов , где было модернизировано и установле

«МегаФон» прокачал связь в одном из крупнейших сел Тюменской области «МегаФон» прокачал связь в одном из крупнейших сел Тюменской области. Теперь для 8 тыс. жителей села Исетское, многочисленных туристов и любителей рыбной ловли мобильный интернет стал еще быстрее. После запуска новой базовой станции скорость пе

Станислав Логинов - Станислав Логинов, замгубернатора Тюменской области: ИИ вдвое сократил время обработки документов CNews: С чего началась работа по внедрению искусственного интеллекта в СЭД Правительства Тюменской области? Станислав Логинов: Мы решили идти в ногу со временем и в числе первых регионов России использовать искусственный интеллект в работе. Пилотные проекты мы запустили в исполните

«МегаФон» запустил новые базовые станции в Ялуторовском районе Тюменской области том. Один из термальных курортов находится в Карабаше и может принимать до 600 отдыхающих ежедневно. Село Бердюгино знаменито уникальным соленым озером с голубой грязью – его называют «мертвым морем» Тюменской области: вода повышенной плотности позволяет плавать практически без усилий. Село Зиново – еще одно место отдыха для путешественников, направляющихся из Тюмени в Ялуторовск. Районный

«Ростелеком» запустил в Тюменской области первые отечественные базовые станции Компания «Ростелеком» построила и запустила в 22 малых населенных пунктах Тюменской области первые в регионе базовые станции от отечественной компании «Булат». Теперь

Жители Тюменской области смогут арендовать мини-базовые станции от МТС ТС сообщает о запуске услуги по предоставлению в аренду мини-базовых станций для частных клиентов в Тюменской области. Продукт обеспечит уверенное покрытие мобильного интернета и голосовой связ

«МегаФон»: от умных камер до отопления – в Тюменской области выросло число цифровых помощников Жители Тюменской области стали чаще внедрять современные технологии в свой быт. За последний год кол

Энергетика и ТЭК чаще других сфер используют М2М-устройства в Тюменской области МТС сообщает о росте умных устройств в собственной сети в Тюменской области. В топе отраслей, где наиболее востребованы М2М-устройства – энергетика и Т

«Ростелеком» увеличивает оптическое покрытие Ишима Тюменской области приступил к завершающему этапу инвестиционной программы модернизации интернет-инфраструктуры Ишима Тюменской области. Специалисты компании с начала 2024 г. уже смонтировали в городе более 75 к

«Ростелеком» установил 27 новых устройств оповещения в Тюменской области дернизации региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения (РАСЦО) в Тюменской области. В первом полугодии 2025 г. специалисты компании установили и подключили 27

Во время ЕГЭ-2025 в Тюменской области «Солар» заблокировал около 5 млн. попыток доступа к опасным интернет-ресурсам входящего и исходящего трафика в единой сети передачи данных (ЕСПД), развернутой во всех российских образовательных учреждениях, реализующих программы общего и среднего профессионального образования. Тюменская область вошла в число наиболее спокойных регионов на Урале, здесь было заблокировано около 5 млн киберугроз. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома». В рейтинге по количест

«Ростелеком» в Тюменской области зафиксировал рост спроса на подключение домашнего интернета ма» на 2025 г. — расширение зоны покрытия оптическими линиями связи, чтобы как можно больше жителей Тюменской области получили выход в Сеть на высоких скоростях.

Жителям Тюменской области помогли избавиться от 11 млн спам-звонков МТС проанализировала количество спам-звонков жителям Тюменской области за I квартал 2025 г. За это заблокировано более 11 млн нежелательных звонко

Тюменских школьников познакомили со сказками коренных народов Севера в онлайн-формате МТС провела для школьников Тюменской области и Югры интерактивный онлайн-урок по сохранению коренных языков Севера в фор

Цифровыми ключами «Ростелекома» пользуются более 3500 семей Тюменской области Более 3500 семей Тюменской области пользуются сервисами платформы «Ростелеком Ключ». Специалисты провайдера см

«Ростелеком» установил круглосуточное видеонаблюдение за паводком на реке Ишим в приграничной с Казахстаном деревне «Ростелеком» в Тюменской области организовал видеонаблюдение для мониторинга паводковой ситуации на реке Иши

МТС запустила в эфир первую отечественную базовую станцию «Иртея» в Тюменской области ПАО «МТС» сообщает о запуске в эфир первой отечественной базовой станции «Иртея» в Тюменской области. Новое телеком-оборудование установлено в селе Колесниково Заводоуковского

«Ростелеком» запустил в эфир юбилейную базовую станцию сотовой связи в Тюменской области «Ростелеком» в Тюменской области ввел в эксплуатацию сотую базовую станцию мобильной связи. Вышка установлен

Артур Усманов, директор ЦИТ Тюменской области: Сегодня одной из основных угроз являются хактивисты ор остаются актуальными атаки, основанные на социальной инженерии. Очень часто злоумышленники представляются руководителями государственных органов или служб безопасности. Артур Усманов, директор ЦИТ Тюменской области: Рынок ИБ ждет интенсивный рост, сопровождающийся развитием новых технологий защиты и усложнением угроз В большинстве случаев мошенники подделывают аккаунты в мессенджерах или

«Ростелеком» инвестировал в цифровую инфраструктуру Тюменской области более 700 млн руб. за 2024 год на территории региона более 470 километров оптики, инвестировав в развитие цифровой инфраструктуры Тюменской области свыше 700 млн руб. Почти 100 километров построенных линий связи — это крупн

«Ростелеком» в Тюменской области заменил более 2 тысяч опор связи «Ростелеком» в Тюменской области продолжает обновлять свою телекоммуникационную инфраструктуру. В 2024 г. сп

«Ростелеком» в Тюменской области завершил очередной этап развития региональной системы оповещения «Ростелеком» в Тюменской области завершил третий этап реконструкции региональной автоматизированной системы

«Солар» еженедельно блокирует почти 3,5 млн запросов на интернет-ресурсы с запрещенным контентом в образовательных учреждениях Тюменской области колледжах, техникумах, лицеях и других организациях общего и среднего профессионального образования Тюменской области. В среднем по региону количество веб-запросов составило более 32 млн. Из ни