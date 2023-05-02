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ОКАС Объединение когнитивных ассоциативных систем

СОБЫТИЯ


02.05.2023 В АИС «МФЦ дело» Рязанской области появился голосовой робот-помощник: он принимает телефонные звонки и отвечает на стандартные вопросы 2
28.12.2021 ИТ-проекты получат гранты на более чем 6 млрд руб. 1
29.12.2020 Робот по противодействию COVID-19 начал работу в Новгородской области 1
13.04.2020 В МФЦ Тюмени начал работу виртуальный консультант 2
18.11.2019 В битве искусственного интеллекта с человеком в России победила программа 2
05.02.2019 Убыточный ИТ-стартап группы «Роснано» получил первый госконтракт по ИТ за 6,5 лет существования 1
22.11.2016 Наноцентр «Т-Нано» вышел из компании ОКАС с прибылью 2

Публикаций - 8, упоминаний - 12

ОКАС и организации, системы, технологии, персоны:

Т-Платформы - T-Platforms 410 2
Т-Нано - Нанотехнологический центр 36 2
ИнфоТех 40 1
Сигма.Томск 1 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1599 1
Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 565 1
Мобайл девайс 1 1
Dell EMC 5160 1
ЭОС - Электронные офисные системы - ЭОС Софт 1210 1
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1310 1
Базальт СПО - BaseALT - Базальт Свободное Программное Обеспечение 882 1
Ростелеком - РТЛабс - РТК Радиология 14 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1581 3
Роснано - ФИОП - Фонд инфраструктурных и образовательных программ 67 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13524 2
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 780 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3386 2
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 380 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 386 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5454 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4917 1
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 406 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 4617 6
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 60601 5
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 21304 4
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12750 3
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26049 3
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11627 2
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LCNC - Low-code - Low Coding - LCAP - Low-Code Platform - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1834 1
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4438 1
Widget - Виджет - небольшое вспомогательное приложение 2078 1
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2452 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5895 1
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3925 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10499 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4818 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12851 1
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4963 1
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 17845 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9186 1
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VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8638 1
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1666 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16873 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35509 1
IVR - Interactive Voice Response - Interactive Voice Control - Интерактивное голосовое меню 725 1
MVNO - Mobile Virtual Network Operators - MVNE - Mobile Virtual Network Enabler - Оператор мобильной виртуальной сети связи 716 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 24929 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 6596 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 32978 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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