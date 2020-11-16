Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
СКИМ системы контроля и мониторинга
Публикаций - 156, упоминаний - 160
СКИМ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|РЖД ОЦРВ - Отраслевой центр разработки и внедрения информационных систем 13 1
|Корус Консалтинг ГК 1002 1
|1С 5615 1
|НТЦ ИТ Роса - Российские операционные системы 221 1
|Cisco Systems 4694 1
|ФГИС МДЛП - Федеральная государственная информационная система мониторинга движения лекарственных препаратов 34 1
|Байбутов Андрей 7 1
|Фишер Андрей 59 1
|Долженко Ирина 1 1
|Ракитина Татьяна 1 1
|Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 12759 1
|Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1173 1
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 32317 1
|Канада 3129 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1176562, в очереди разбора - 984996.
Создано именных указателей - 71357.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1176562, в очереди разбора - 984996.
Создано именных указателей - 71357.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru