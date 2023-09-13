Система мониторинга эффективности задач на суперкомпьютере НИУ ВШЭ включена в реестр российского ПО Разработанная в Высшей школе экономики система мониторинга эффективности задач на суперкомпьютере HPC TaskMaster включена в реестр р

«Ростелеком» завершил опытно-пилотные испытания системы мониторинга персонала на добывающем предприятии «Конданефть» «Ростелеком» завершил опытно-пилотные испытания системы мониторинга персонала на добывающем предприятии «Конданефть» (НК «Роснефть») в Западной Сибири. За безопасностью сотрудников ряда кустовых площадок Кондинского месторождения в течение н

«Систематика» завершила второй этап разработки аналитической системы мониторинга бизнес-процессов предприятий класса Process Mining — Optimining «Систематика» (входит в НКК) успешно завершила второй этап проекта «Разработка аналитической системы мониторинга бизнес-процессов предприятий класса Process Mining «Свой РМ». Решение получило новое название Optimining и основную функциональность, необходимую и достаточную для анализа б

Система мониторинга Okmeter «Фланта» включена в единый реестр российского ПО величиваются в разы. Именно эта логика заложена в решении Okmeter – вы узнаете о проблемах раньше, чем они станут реальностью. На сегодняшний день уже более 250 компаний используют Okmeter в качестве системы мониторинга. Решение не требует обучения и расширения штата инженеров, имеет встроенные преднастроенные графики и дашборды, может устанавливаться как on-prem- или как облачный сервис».

Система мониторинга промоборудования «Диспетчер» обеспечила рост производительности труда на предприятиях «Атомэнергомаша» Центральное конструкторское бюро машиностроения (входит в «Атомэнергомаш») представило первые результаты, достигнутые после внедрения системы мониторинга промышленного оборудования «Диспетчер», разработанной ГК «Цифра». Проектом были охвачены 7 производственных площадок «Атомэнергомаша». Всего к мониторингу подключено 407 еди

В России стартовала разработка системы мониторинга климатически активных веществ уровня, национальная система учета поглощения парниковых газов в наземных экосистемах и российская система мониторинга Мирового океана и морей России. Будет также расширена существующая систем

Власти потратят 1,2 млрд руб. на ИТ-систему автоматического выявления фальшивых QR-кодов о вакцинации ремя мошенники стали создавать фальшивые сайты, похожие на Портал госуслуг и выдающие ложную информацию о поддельных QR-кодах. Такой прием является одной из разновидностей фишинга. Затрат на создание системы мониторинга фишинговых сайтов и утечек персональных данных Результат в виде создания специализированной платформы, предназначенной для мониторинга фишинговых сайтов и утечки персональны

В «Вымпелкоме» создана система мониторинга ИТ-инфраструктуры на базе открытого ПО ления быстрой помощи — вот те новые задачи, которые призвана была решить создаваемая в «Вымпелкоме» система мониторинга. На первом этапе было инициировано построение единой системы мониторинга

«Бристоль» и Napoleon IT заключили соглашение о внедрении системы мониторинга цен с помощью алгоритмов компьютерного зрения или стратегическое соглашение о сотрудничестве, в процессе которого будет внедрена интеллектуальная система мониторинга цен конкурентов PowerPrice. Следующим шагом планируется внедрение системы

Система мониторинга оборудования «Оптимум» заработала на ОС «Аврора» использованием мобильных устройств на операционной системе «Аврора». Это позволит внедрять систему на промышленных предприятиях, являющихся объектами критической информационной инфраструктуры (КИИ). Система мониторинга производственного оборудования «Оптимум» разработана компанией «Цифровые интеллектуальные промышленные технологии», которая является совместным предприятием «Кировского заво

Система мониторинга лесных пожаров «Ростелекома» помогла ликвидировать 30 возгораний в лесных массивах УрФО и Пермского края там наблюдали в общей сложности 89 IP-камер: 59 в северном регионе, 25 в Прикамье и пять в Зауралье. Сергей Гусев, вице-президент – директор макрорегионального филиала «Урал» «Ростелекома», сказал: «Система мониторинга лесных пожаров впервые была внедрена «Ростелекомом» в Пермском крае. Проект получил быстрое и масштабное развитие – камеры были установлены на территории Ямала, и сейчас вид

Единая система мониторинга защитит транспорт от кибератак на федеральном уровне уры. Тендер на разработку пилотного проекта Минтранс России проведет в начале 3 квартала 2020 года. Система мониторинга (Единая среда мониторинга защищенности транспортной информационной инфрас

ПИК закупил 3 тысячи лицензий системы мониторинга загруженности персонала и учета рабочего времени Crocotime ГК ПИК с началом пандемии коронавируса приняли решение о расширении количества лицензий системы мониторинга загруженности и учета рабочего времени Crocotime компании «Инфомаксимум». Компания приобрела свыше 3 тыс. лицензий, увеличив число сотрудников, подключенных к системе, почти

Системы мониторинга корпоративного транспорта и дроны помогут улучить состояние российских дорог В России уже в 2021 г. может появиться централизованная система мониторинга состояния дорог, как сообщили в НТИ «Автонет». Данные в нее будут поступа

В банке «Ассоциация» внедрена комплексная система мониторинга ИТ-инфраструктуры темы были высокими, не работали база данных и корневые маршрутизаторы, встал вопрос о внедрении системы анализа трафика Netflow, контроля и управления виртуальной инфраструктурой. Для создания единой системы мониторинга требовалось выбрать наиболее подходящий программный продукт. Учитывая сложность и разнообразие подобных решений, банк обратился за помощью к ведущему системному интегратору

RCNTec выпустил обновление системы мониторинга информационной безопасности Complaud RCNTec, российский разработчик горизонтально-масштабируемых решений и инфраструктурного оборудования, объявил о выходе обновления системы мониторинга информационной безопасности Complaud. В релизе 1.12 добавлена поддержка аудита уязвимостей информационной безопасности операционных систем семейства Windows (Windows 7/8/10,

ЦБ РФ доверил «2TEST» техподдержку региональной системы мониторинга ВОЛС й банк Российской Федерации по итогам открытого конкурса выбрал компанию «2TEST» («Алькор-Коммьюникейшин») в качестве единого поставщика услуг технической поддержки и ремонта технических средств (ТС) системы мониторинга волоконно-оптических линий связи территориальных учреждений банка. По условиям договора компания «2TEST» обязуется обеспечивать 24/7 работоспособность ТС в составе систем

Решение «АМТ-Груп» поможет ФИЦ РАН контролировать работу ИТ-инфраструктуры нием технологий IoT (интернета вещей) и компонентов российского производства. Созданная комплексная система мониторинга с единым интерфейсом управления отвечает за управление распределенной инф

Банк ТКБ построил мониторинг ИТ-инфраструктуры на базе решений SolarWinds Банк ТКБ объявил о внедрении централизованной системы мониторинга ИТ-инфраструктуры банка с помощью решений SolarWinds. ИТ-специалисты банка могут в круглосуточном режиме оперативно реагировать на все возникающие инциденты, благодаря чему

«Техносерв» обеспечит поддержку системы связи для ГАИС «ЭРА-ГЛОНАСС» «Техносерв» объявила о заключении годового контракта на техническую поддержку системы мониторинга сети связи ГАИС «ЭРА-ГЛОНАСС». В соответствии с заключенным с «ГЛОНАСС» контрактом компания «Техносерв» оказывает услуги по технической поддержке и сопровождению инфраструкт

«СО ЕЭС» внедрит систему мониторинга ИТ-инфраструктуры с помощью «Техносерва» беспечивать отказоустойчивое функционирование новой системы. Помимо мониторинга текущего состояния, система мониторинга является и инструментом превентивного анализа возможных аварий и их опера

«Роснано» и «Инити» завершили проект комплексной системы мониторинга инфраструктуры ЦОД «Роснано» совместно с «Инити» объявили об успешном завершении проекта по построению комплексной системы мониторинга инфраструктуры ЦОД. «Проект был реализован в кратчайшие сроки – 3 месяца. Нам был необходим комплексный, гибкий программный продукт, позволяющий работать с совершенно разнор

«Глобус-Телеком» разработал шлюз для Центра системы мониторинга рыболовства и связи «Глобус-Телеком» (дочерняя компания «Ростелекома») объявил о реализации проекта автоматизации в ФГБУ «Центр системы мониторинга рыболовства и связи». Как рассказали CNews в компании, программный шлюз межсистемного взаимодействия позволяет передавать в автоматическом режиме актуальные сведения о позиц

В Якутске внедряется система мониторинга исполнения муниципальных программ ффективности деятельности органов власти в г. Якутске будет осуществляться по двум направлениям – оценка исполнения муниципальных программ и анализ деятельности муниципальных учреждений. С внедрением системы мониторинга администрация г. Якутска получит возможность оперативно реагировать и выявлять непосредственные причины ненадлежащей или несвоевременной реализации мероприятий муниципальных

«Спутник» стал партнером ФАДН России по реализации системы мониторинга межнациональных и межконфессиональных отношений х ведомств. Игорь Баринов, руководитель Федерального агентства по делам национальностей, отмечает: «Система мониторинга важный инструмент реализации Стратегии государственной национальной полит

Российская разработка: система мониторинга становится ситуационным центром ны по развитию вашей системы OSS? Андрей Учамприн: В 2016 году мы планируем расширить функционал нашей системы за счет выхода нескольких новых модулей. Сейчас разрабатывается новая версия интерфейса. Система мониторинга будет интегрирована со средствами дополненной реальности, что позволит в понятной форме визуализировать данные для конечной службы поддержки заказчика. Реализуются планы по

«Глобус-Телеком» поможет Центру системы мониторинга рыболовства и связи оперативно отследить вылов рыбы «Глобус-Телеком» (дочерняя компания «Ростелекома») завершил проект автоматизации в ФГБУ «Центр системы мониторинга рыболовства и связи» (ЦСМС). Компания внедрила собственный сертифицированный программный продукт «Скит», с помощью которого заказчик осуществляет мониторинг и управление ИТ-

Система мониторинга качества услуг Wellink wiSLA интегрирована с линейкой сервисных маршрутизаторов Eltex ESR Российские разработчики и производители программного обеспечения Wellink и телекоммуникационного оборудования Eltex объявили об интеграции системы мониторинга качества услуг Wellink wiSLA с линейкой сервисных маршрутизаторов Eltex ESR. Компании завершили работы по интеграции и провели финальное тестирование совместного решения. Пр

IBA Group создала программный комплекс аналитической системы мониторинга сети банкоматов для «БПС-Сбербанка» Специалисты IBA Group выполнили проект по созданию, внедрению и сопровождению программного комплекса аналитической системы мониторинга сети банкоматов для «БПС-Сбербанка». Об этом CNews сообщили в IBA Group. Целью проекта было обеспечение возможности оперативного автоматизированного анализа финансовых и тех

РКС представила системы мониторинга и управления транспортом «РКС Комплекс» Компания «Российские космические системы» (РКС, входит в ОРКК) впервые представила новейшие системы мониторинга и управления транспортом «РКС Комплекс» на Международном авиакосмическом салоне МАКС-2015. Передовые программные решения, созданные на основе технологий ГЛОНАСС, предназначе

Система мониторинга деятельности МФЦ готовится к промышленной эксплуатации е системы может стать обязательным для всех центров, рассказал Виктор Серебряков участникам форума. Система мониторинга деятельности МФЦ предполагает сбор первичных показателей из действующих с

Depo Computers и «СОКБ «Вектор» завершили оснащение внутренних войск МВД РФ федеральной системой мониторинга транспортных средств бъектов мониторинга, объединенных в единую федеральную систему мониторинга. Построенная федеральная система мониторинга значительно увеличивает эффективность эксплуатации транспортных средств в

«Горизонт-Телеком» завершил монтаж оборудования системы мониторинга парковочных мест в Санкт-Петербурге ляющаяся победителем открытого аукциона, проведенного Комитетом по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга, в середине декабря 2014 г. завершила выполнение работ по монтажу оборудования системы мониторинга парковочных мест и системы администрирования (фото/видео-фиксации) в Северной столице. Первая пилотная платная парковочная зона Санкт-Петербурга охватывает исторический цент

«Ростелеком» в Сибири улучшил качество интерактивного ТВ с помощью новой системы мониторинга ностические сообщения содержат также информацию об «ошибочно декодированных кадрах». На основе этих значений можно провести вероятностную оценку возникновения артефактов в изображении и звуке. «Новая система мониторинга демонстрирует высокие показатели эффективности и уже позволила увеличить общий KPI в городах с населением 50 000+ на 15%, а также локализовать и решить ранее выявленные сете

Федеральное казначейство доверило «Онланте» обслуживание ПАК системы мониторинга исполнения бюджетов Компания «Онланта» (входит в группу компаний «Ланит») приступила к оказанию услуги по техническому обслуживанию и обеспечению эксплуатации программно-аппаратного комплекса информационно-аналитической системы мониторинга ключевых показателей Федерального казначейства. Об этом CNews сообщили в «Ланите». Одной из важнейших целей Федерального казначейства является укрепление устойчивости, надеж

В России будет создана Единая государственная система мониторинга радиационной обстановки В России будет создана Единая государственная система мониторинга радиационной обстановки. Соответствующий проект постановления разработан

«Горизонт-Телеком» заменил инфраструктуру интеллектуальной системы мониторинга парковочных мест на 16 улицах Москвы Эксплуатация интеллектуальной системы мониторинга парковочных мест, расположенных на улично-дорожной сети Москвы в районе пилотного проекта выявила недостатки решения, которое внедрялись в столице с 2012 г. К началу 2014 г.

Саранск стал стартовой площадкой по внедрению автоматизированной системы мониторинга ЖКХ по всей России й центр мониторинга – в Министерстве ЖКХ и гражданской защиты населения Республики Мордовия». Новая система мониторинга будет проводить анализ параметров жизнедеятельности многоквартирных домов

В цехе «Северсталь-Метиз» внедрена система мониторинга транспортно-погрузочных средств на базе технологии RTLS и возможностями и высокой гибкостью, что позволяет с минимальными затратами времени и средств адаптировать ее для решения задач конкретного заказчика. В частности, принципиальная возможность создания системы мониторинга погрузчиков на базе RTLS была продемонстрирована заказчику чуть более года назад. Менее полугода с момента принятия решения заказчиком потребовалось на разработку и испытани