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Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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СКИМ системы контроля и мониторинга



16.11.2020 Игорь Поздняков, Kehua Tech: Потребность в наращивании мощности диктует спрос на модульные ИБП для дата-центров 1
06.11.2020 Мониторинг законодательства в области ИКТ за октябрь 2020 г. 1
07.10.2020 Егор Бавыкин, Softline: До 30% облачного бюджета российских компаний расходуются впустую 1
02.10.2020 Дмитрий Великожон, «Главстрой»: Какие технологии усиливают позиции компаний на российском рынке недвижимости 1
02.10.2020 РЖД внедрили систему контроля и мониторинга деятельности на импортозамещенном ПО 5
30.09.2020 «Коронакризис» меняет приоритеты в сфере защиты информации 1
21.09.2020 Джонатан Спарроу, Cisco: Пандемия заставила компании по всему миру ускорить цифровизацию своих бизнес-процессов 1
14.09.2020 Почему SD-WAN стал так популярен и что ждет его дальше 1
08.09.2020 Какие решения защищают промышленность от киберпреступников и катастроф 1
05.08.2020 Может ли ИИ обладать «шестым чувством» 1
27.07.2020 Екатерина Алексеева, вице-президент по ИТ банка «Санкт-Петербург» в интервью CNews: «Мы уходим от банка к банкингу» 1
14.07.2020 «Неофлекс» и Tyk будут совместно развивать Open API в России 1
06.07.2020 Цифровизация российских регионов обойдется в 250 миллиардов 1
30.06.2020 Владимир Свиридов, IBS Datafort: SLA должен быть комплексным! 1
25.06.2020 ПИК закупил 3 тысячи лицензий системы мониторинга загруженности персонала и учета рабочего времени Crocotime 1
18.06.2020 «Сервье» завершила тестирование полного цикла системы маркировки и прослеживаемости 1
28.05.2020 МТС запустила продажи оборудования для контроля состояния здоровья сотрудников 1
29.04.2020 Inline Technologies перевела службу сервиса на технологию «цифровых двойников» 1
21.04.2020 «Ростелеком» хочет потратить 1,5 миллиарда на выявление зараженных интернет-пользователей 1
16.04.2020 Экспертиза: в чем роботы могут заменить людей в банках 1
15.04.2020 Продажи оборудования для «умного дома» выросли в рознице Tele2 в 8 раз 1
31.03.2020 Американская ИТ-компания сделала «беспрецедентные шаги», чтобы ее ПО вошло в миллиардный проект Сбербанка 1
31.03.2020 Власти потратят 1,85 миллиарда, чтобы в России хорошо работало телевидение 4K 1
27.02.2020 «Медси» и Bioniq запускают федеральную платформу биохакинга 1
17.02.2020 Как избавиться от старой техники и снизить затраты на печать 1
12.02.2020 «Акадо телеком» нарастил мощность системы защиты от DDoS-атак 1
11.02.2020 Как государство потратит 101 миллиард на цифровое госуправление 1
06.02.2020 «Ростелеком» внедрил «Безопасный город» на Чукотке 1
06.02.2020 Сбербанк выбирает систему за 900 миллионов. В финале софт из США и российское ПО 1
03.02.2020 Россияне запускают по всему миру «ИБ как сервис» на базе Microsoft Azure 1
03.02.2020 «Росэлектроника» представила решения для цифровой трансформации электросетей 1
21.01.2020 Ventra помогла Henkel сократить затраты на логистику 1
17.01.2020 Разработка Ростеха позволит контролировать износ бортовой электроники космических аппаратов 1
13.01.2020 RCNTEC представила облачный сервис для управления электропитанием 1
09.01.2020 Правительство определило режим доступа к данным системы маркировки и прослеживания 1
26.12.2019 «Энвижн груп» и ГК «Кировский завод» запустили автоматизированную систему управления производством 1
23.12.2019 Security Vision и «Корпорация МСП» создали центр мониторинга и управления кибербезопасностью 1
12.12.2019 «ИТ в здравоохранении 2019»: основные тренды медицинской информатизации по версии CNews 1
12.12.2019 ЦРПТ подписал соглашение о сотрудничестве с тремя фармассоциациями 1
10.12.2019 «Инфосистемы джет» запустили новое направление мониторинга инфраструктуры, сетей и приложений 1

Публикаций - 156, упоминаний - 160

СКИМ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

РЖД ОЦРВ - Отраслевой центр разработки и внедрения информационных систем 13 1
Корус Консалтинг ГК 1002 1
5615 1
НТЦ ИТ Роса - Российские операционные системы 221 1
Cisco Systems 4694 1
РЖД - Российские железные дороги 1422 1
АТАК - сеть магазинов 1285 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 8577 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 16896 1
Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 1161 1
Беспилотный летательный аппарат - БПЛА - Беспилотная авиационная система - БАС - UAV - Unmanned aerial vehicle - Drone - Дрон 765 1
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств 1141 1
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 1557 1
Виртуализация 579 1
Trojan - Троянская программа - Вредоносное ПО 1233 1
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 7289 1
ФГИС МДЛП - Федеральная государственная информационная система мониторинга движения лекарственных препаратов 34 1
Байбутов Андрей 7 1
Фишер Андрей 59 1
Долженко Ирина 1 1
Ракитина Татьяна 1 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 12759 1
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1173 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 32317 1
Канада 3129 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 652 1
Образование в России 1817 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1176562, в очереди разбора - 984996.
Создано именных указателей - 71357.
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