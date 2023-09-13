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СКИМ системы контроля и мониторинга

СОБЫТИЯ

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13.09.2023 Система мониторинга эффективности задач на суперкомпьютере НИУ ВШЭ включена в реестр российского ПО

Разработанная в Высшей школе экономики система мониторинга эффективности задач на суперкомпьютере HPC TaskMaster включена в реестр р
04.04.2023 «Ростелеком» завершил опытно-пилотные испытания системы мониторинга персонала на добывающем предприятии «Конданефть»

«Ростелеком» завершил опытно-пилотные испытания системы мониторинга персонала на добывающем предприятии «Конданефть» (НК «Роснефть») в Западной Сибири. За безопасностью сотрудников ряда кустовых площадок Кондинского месторождения в течение н
03.04.2023 «Систематика» завершила второй этап разработки аналитической системы мониторинга бизнес-процессов предприятий класса Process Mining — Optimining

«Систематика» (входит в НКК) успешно завершила второй этап проекта «Разработка аналитической системы мониторинга бизнес-процессов предприятий класса Process Mining «Свой РМ». Решение получило новое название Optimining и основную функциональность, необходимую и достаточную для анализа б
13.02.2023 Система мониторинга Okmeter «Фланта» включена в единый реестр российского ПО

величиваются в разы. Именно эта логика заложена в решении Okmeter – вы узнаете о проблемах раньше, чем они станут реальностью. На сегодняшний день уже более 250 компаний используют Okmeter в качестве системы мониторинга. Решение не требует обучения и расширения штата инженеров, имеет встроенные преднастроенные графики и дашборды, может устанавливаться как on-prem- или как облачный сервис».
23.09.2022 Система мониторинга промоборудования «Диспетчер» обеспечила рост производительности труда на предприятиях «Атомэнергомаша»

Центральное конструкторское бюро машиностроения (входит в «Атомэнергомаш») представило первые результаты, достигнутые после внедрения системы мониторинга промышленного оборудования «Диспетчер», разработанной ГК «Цифра». Проектом были охвачены 7 производственных площадок «Атомэнергомаша». Всего к мониторингу подключено 407 еди
17.06.2022 В России стартовала разработка системы мониторинга климатически активных веществ

уровня, национальная система учета поглощения парниковых газов в наземных экосистемах и российская система мониторинга Мирового океана и морей России. Будет также расширена существующая систем
07.02.2022 Власти потратят 1,2 млрд руб. на ИТ-систему автоматического выявления фальшивых QR-кодов о вакцинации

ремя мошенники стали создавать фальшивые сайты, похожие на Портал госуслуг и выдающие ложную информацию о поддельных QR-кодах. Такой прием является одной из разновидностей фишинга. Затрат на создание системы мониторинга фишинговых сайтов и утечек персональных данных Результат в виде создания специализированной платформы, предназначенной для мониторинга фишинговых сайтов и утечки персональны
15.11.2021 В «Вымпелкоме» создана система мониторинга ИТ-инфраструктуры на базе открытого ПО

ления быстрой помощи — вот те новые задачи, которые призвана была решить создаваемая в «Вымпелкоме» система мониторинга. На первом этапе было инициировано построение единой системы мониторинга

22.09.2021 «Бристоль» и Napoleon IT заключили соглашение о внедрении системы мониторинга цен с помощью алгоритмов компьютерного зрения

или стратегическое соглашение о сотрудничестве, в процессе которого будет внедрена интеллектуальная система мониторинга цен конкурентов PowerPrice. Следующим шагом планируется внедрение системы
07.12.2020 Система мониторинга оборудования «Оптимум» заработала на ОС «Аврора»

использованием мобильных устройств на операционной системе «Аврора». Это позволит внедрять систему на промышленных предприятиях, являющихся объектами критической информационной инфраструктуры (КИИ). Система мониторинга производственного оборудования «Оптимум» разработана компанией «Цифровые интеллектуальные промышленные технологии», которая является совместным предприятием «Кировского заво
16.09.2020 Система мониторинга лесных пожаров «Ростелекома» помогла ликвидировать 30 возгораний в лесных массивах УрФО и Пермского края

там наблюдали в общей сложности 89 IP-камер: 59 в северном регионе, 25 в Прикамье и пять в Зауралье. Сергей Гусев, вице-президент – директор макрорегионального филиала «Урал» «Ростелекома», сказал: «Система мониторинга лесных пожаров впервые была внедрена «Ростелекомом» в Пермском крае. Проект получил быстрое и масштабное развитие – камеры были установлены на территории Ямала, и сейчас вид
16.07.2020 Единая система мониторинга защитит транспорт от кибератак на федеральном уровне

уры. Тендер на разработку пилотного проекта Минтранс России проведет в начале 3 квартала 2020 года. Система мониторинга (Единая среда мониторинга защищенности транспортной информационной инфрас
25.06.2020 ПИК закупил 3 тысячи лицензий системы мониторинга загруженности персонала и учета рабочего времени Crocotime

ГК ПИК с началом пандемии коронавируса приняли решение о расширении количества лицензий системы мониторинга загруженности и учета рабочего времени Crocotime компании «Инфомаксимум». Компания приобрела свыше 3 тыс. лицензий, увеличив число сотрудников, подключенных к системе, почти
11.06.2019 Системы мониторинга корпоративного транспорта и дроны помогут улучить состояние российских дорог

В России уже в 2021 г. может появиться централизованная система мониторинга состояния дорог, как сообщили в НТИ «Автонет». Данные в нее будут поступа
06.06.2019 В банке «Ассоциация» внедрена комплексная система мониторинга ИТ-инфраструктуры

темы были высокими, не работали база данных и корневые маршрутизаторы, встал вопрос о внедрении системы анализа трафика Netflow, контроля и управления виртуальной инфраструктурой. Для создания единой системы мониторинга требовалось выбрать наиболее подходящий программный продукт. Учитывая сложность и разнообразие подобных решений, банк обратился за помощью к ведущему системному интегратору

27.05.2019 RCNTec выпустил обновление системы мониторинга информационной безопасности Complaud

RCNTec, российский разработчик горизонтально-масштабируемых решений и инфраструктурного оборудования, объявил о выходе обновления системы мониторинга информационной безопасности Complaud. В релизе 1.12 добавлена поддержка аудита уязвимостей информационной безопасности операционных систем семейства Windows (Windows 7/8/10,
22.08.2018 ЦБ РФ доверил «2TEST» техподдержку региональной системы мониторинга ВОЛС

й банк Российской Федерации по итогам открытого конкурса выбрал компанию «2TEST» («Алькор-Коммьюникейшин») в качестве единого поставщика услуг технической поддержки и ремонта технических средств (ТС) системы мониторинга волоконно-оптических линий связи территориальных учреждений банка. По условиям договора компания «2TEST» обязуется обеспечивать 24/7 работоспособность ТС в составе систем
30.05.2018 Решение «АМТ-Груп» поможет ФИЦ РАН контролировать работу ИТ-инфраструктуры

нием технологий IoT (интернета вещей) и компонентов российского производства. Созданная комплексная система мониторинга с единым интерфейсом управления отвечает за управление распределенной инф
10.04.2018 Банк ТКБ построил мониторинг ИТ-инфраструктуры на базе решений SolarWinds

Банк ТКБ объявил о внедрении централизованной системы мониторинга ИТ-инфраструктуры банка с помощью решений SolarWinds. ИТ-специалисты банка могут в круглосуточном режиме оперативно реагировать на все возникающие инциденты, благодаря чему

21.02.2018 «Техносерв» обеспечит поддержку системы связи для ГАИС «ЭРА-ГЛОНАСС»

«Техносерв» объявила о заключении годового контракта на техническую поддержку системы мониторинга сети связи ГАИС «ЭРА-ГЛОНАСС». В соответствии с заключенным с «ГЛОНАСС» контрактом компания «Техносерв» оказывает услуги по технической поддержке и сопровождению инфраструкт
25.09.2017 «СО ЕЭС» внедрит систему мониторинга ИТ-инфраструктуры с помощью «Техносерва»

беспечивать отказоустойчивое функционирование новой системы. Помимо мониторинга текущего состояния, система мониторинга является и инструментом превентивного анализа возможных аварий и их опера
12.12.2016 «Роснано» и «Инити» завершили проект комплексной системы мониторинга инфраструктуры ЦОД

«Роснано» совместно с «Инити» объявили об успешном завершении проекта по построению комплексной системы мониторинга инфраструктуры ЦОД. «Проект был реализован в кратчайшие сроки – 3 месяца. Нам был необходим комплексный, гибкий программный продукт, позволяющий работать с совершенно разнор
10.10.2016 «Глобус-Телеком» разработал шлюз для Центра системы мониторинга рыболовства и связи

«Глобус-Телеком» (дочерняя компания «Ростелекома») объявил о реализации проекта автоматизации в ФГБУ «Центр системы мониторинга рыболовства и связи». Как рассказали CNews в компании, программный шлюз межсистемного взаимодействия позволяет передавать в автоматическом режиме актуальные сведения о позиц
27.06.2016 В Якутске внедряется система мониторинга исполнения муниципальных программ

ффективности деятельности органов власти в г. Якутске будет осуществляться по двум направлениям – оценка исполнения муниципальных программ и анализ деятельности муниципальных учреждений. С внедрением системы мониторинга администрация г. Якутска получит возможность оперативно реагировать и выявлять непосредственные причины ненадлежащей или несвоевременной реализации мероприятий муниципальных
30.03.2016 «Спутник» стал партнером ФАДН России по реализации системы мониторинга межнациональных и межконфессиональных отношений

х ведомств. Игорь Баринов, руководитель Федерального агентства по делам национальностей, отмечает: «Система мониторинга важный инструмент реализации Стратегии государственной национальной полит
01.02.2016 Российская разработка: система мониторинга становится ситуационным центром

ны по развитию вашей системы OSS? Андрей Учамприн: В 2016 году мы планируем расширить функционал нашей системы за счет выхода нескольких новых модулей. Сейчас разрабатывается новая версия интерфейса. Система мониторинга будет интегрирована со средствами дополненной реальности, что позволит в понятной форме визуализировать данные для конечной службы поддержки заказчика. Реализуются планы по 
28.01.2016 «Глобус-Телеком» поможет Центру системы мониторинга рыболовства и связи оперативно отследить вылов рыбы

«Глобус-Телеком» (дочерняя компания «Ростелекома») завершил проект автоматизации в ФГБУ «Центр системы мониторинга рыболовства и связи» (ЦСМС). Компания внедрила собственный сертифицированный программный продукт «Скит», с помощью которого заказчик осуществляет мониторинг и управление ИТ-
21.01.2016 Система мониторинга качества услуг Wellink wiSLA интегрирована с линейкой сервисных маршрутизаторов Eltex ESR

Российские разработчики и производители программного обеспечения Wellink и телекоммуникационного оборудования Eltex объявили об интеграции системы мониторинга качества услуг Wellink wiSLA с линейкой сервисных маршрутизаторов Eltex ESR. Компании завершили работы по интеграции и провели финальное тестирование совместного решения. Пр
28.08.2015 IBA Group создала программный комплекс аналитической системы мониторинга сети банкоматов для «БПС-Сбербанка»

Специалисты IBA Group выполнили проект по созданию, внедрению и сопровождению программного комплекса аналитической системы мониторинга сети банкоматов для «БПС-Сбербанка». Об этом CNews сообщили в IBA Group. Целью проекта было обеспечение возможности оперативного автоматизированного анализа финансовых и тех
27.08.2015 РКС представила системы мониторинга и управления транспортом «РКС Комплекс»

Компания «Российские космические системы» (РКС, входит в ОРКК) впервые представила новейшие системы мониторинга и управления транспортом «РКС Комплекс» на Международном авиакосмическом салоне МАКС-2015. Передовые программные решения, созданные на основе технологий ГЛОНАСС, предназначе
01.04.2015 Система мониторинга деятельности МФЦ готовится к промышленной эксплуатации

е системы может стать обязательным для всех центров, рассказал Виктор Серебряков участникам форума. Система мониторинга деятельности МФЦ предполагает сбор первичных показателей из действующих с
31.03.2015 Depo Computers и «СОКБ «Вектор» завершили оснащение внутренних войск МВД РФ федеральной системой мониторинга транспортных средств

бъектов мониторинга, объединенных в единую федеральную систему мониторинга. Построенная федеральная система мониторинга значительно увеличивает эффективность эксплуатации транспортных средств в
30.01.2015 «Горизонт-Телеком» завершил монтаж оборудования системы мониторинга парковочных мест в Санкт-Петербурге

ляющаяся победителем открытого аукциона, проведенного Комитетом по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга, в середине декабря 2014 г. завершила выполнение работ по монтажу оборудования системы мониторинга парковочных мест и системы администрирования (фото/видео-фиксации) в Северной столице. Первая пилотная платная парковочная зона Санкт-Петербурга охватывает исторический цент
20.11.2014 «Ростелеком» в Сибири улучшил качество интерактивного ТВ с помощью новой системы мониторинга

ностические сообщения содержат также информацию об «ошибочно декодированных кадрах». На основе этих значений можно провести вероятностную оценку возникновения артефактов в изображении и звуке. «Новая система мониторинга демонстрирует высокие показатели эффективности и уже позволила увеличить общий KPI в городах с населением 50 000+ на 15%, а также локализовать и решить ранее выявленные сете
10.09.2014 Федеральное казначейство доверило «Онланте» обслуживание ПАК системы мониторинга исполнения бюджетов

Компания «Онланта» (входит в группу компаний «Ланит») приступила к оказанию услуги по техническому обслуживанию и обеспечению эксплуатации программно-аппаратного комплекса информационно-аналитической системы мониторинга ключевых показателей Федерального казначейства. Об этом CNews сообщили в «Ланите». Одной из важнейших целей Федерального казначейства является укрепление устойчивости, надеж
14.07.2014 В России будет создана Единая государственная система мониторинга радиационной обстановки

В России будет создана Единая государственная система мониторинга радиационной обстановки. Соответствующий проект постановления разработан

23.06.2014 «Горизонт-Телеком» заменил инфраструктуру интеллектуальной системы мониторинга парковочных мест на 16 улицах Москвы

Эксплуатация интеллектуальной системы мониторинга парковочных мест, расположенных на улично-дорожной сети Москвы в районе пилотного проекта выявила недостатки решения, которое внедрялись в столице с 2012 г. К началу 2014 г.
20.06.2014 Саранск стал стартовой площадкой по внедрению автоматизированной системы мониторинга ЖКХ по всей России

й центр мониторинга – в Министерстве ЖКХ и гражданской защиты населения Республики Мордовия». Новая система мониторинга будет проводить анализ параметров жизнедеятельности многоквартирных домов
20.05.2014 В цехе «Северсталь-Метиз» внедрена система мониторинга транспортно-погрузочных средств на базе технологии RTLS

и возможностями и высокой гибкостью, что позволяет с минимальными затратами времени и средств адаптировать ее для решения задач конкретного заказчика. В частности, принципиальная возможность создания системы мониторинга погрузчиков на базе RTLS была продемонстрирована заказчику чуть более года назад. Менее полугода с момента принятия решения заказчиком потребовалось на разработку и испытани
16.05.2014 В Астраханской области началось внедрение системы мониторинга культуры «Барс Груп»

Компания «Барс Груп» продолжает автоматизировать региональные учреждения культуры. Еще одним субъектом России, в котором сегодня внедряется система мониторинга культуры, стала Астраханская область. Заказчиком проекта выступило областное государственное бюджетное учреждение культуры «Финансово-правовой центр» по заданию Министерства

Публикаций - 2511, упоминаний - 2750

СКИМ и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 10948 157
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 119
9594 111
Microsoft Corporation 25775 105
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1778 84
Cisco Systems 5372 82
Oracle Corporation 7074 79
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 78
IBM - International Business Machines Corp 9699 72
МегаФон 10742 70
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 69
Zabbix SIA - Заббикс 175 66
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 65
РНТ - Русские Навигационные Технологии 139 64
SAP SE 5601 64
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 64
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5658 63
АвтоТрекер 104 61
Крок - Croc 1964 60
Yandex - Яндекс 9216 58
Broadcom - VMware 2610 57
HP Inc. 5883 56
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1440 55
Омникомм - Omnicomm 172 55
Google LLC 12688 51
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 48
М2М телематика - НИС М2М 236 47
Softline - Софтлайн 3743 42
Т1 Сервионика - Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1139 42
Dell EMC 5180 38
Intel Corporation 12811 36
InfoWatch - Инфовотч 1185 35
Telegram Group 2940 34
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 31
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 30
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1461 30
Huawei 4676 29
Инфосистемы Джет - Лаборатория Числитель 110 28
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1828 27
Schneider Electric 614 27
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 80
Почта России ПАО 2370 36
РЖД - Российские железные дороги 2096 34
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 33
Газпром ПАО 1493 26
Связной ГК 1401 24
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 22
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 727 21
Альфа-Банк 1979 21
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 21
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 20
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 20
Транснефть 335 20
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 19
ВТБ - ВТБ24 671 19
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 18
Роснефть НК - нефтяная компания 562 18
Здравоохранение - Медицина катастроф - КССМП, Клиническая станция скорой медицинской помощи - ЦМК, Центр медицины катастроф -ТЦМК, Территориальный центр медицины катастроф 183 17
Газпром нефть 725 17
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 461 17
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 545 17
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 14
Северсталь ПАО - Severstal 629 14
ГПБ - Газпромбанк 1273 13
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 13
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 13
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 13
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 12
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 12
ПСБ - Промсвязьбанк 963 12
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 525 12
БелАЗ - BelAZ - Белорусский автомобильный завод 70 12
Россети Ленэнерго 1699 11
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - ФГУП Государственный космический научно-производственный центр 462 11
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 11
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 362 11
Алроса АК - Алмазы России — Саха 293 11
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 10
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 10
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 267 10
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 214
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 133
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 128
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Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 93
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 78
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 74
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 64
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 62
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 61
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 61
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 61
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 60
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 57
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 57
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 54
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 47
Федеральное казначейство России 1949 44
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 42
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 34
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 34
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Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 26
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 583 25
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 24
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 367 23
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 21
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 21
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 20
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 368 20
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 614 18
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 17
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 225 17
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 787 16
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 42
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 180 32
Спецтехника РАА - Российская Акционерная Ассоциация 75 15
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 15
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 13
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 12
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 9
ГИС-Ассоциация - Межрегиональная общественная организация содействия развитию геоинформационных технологий и услуг 276 7
ГосИнформСистемы 160 5
IMIA - International Medical Informatics Association - Международная ассоциация медицинской информатики 5 5
Linux Foundation - CNCF - Cloud Native Computing Foundation 50 5
TIA - Telecommunications Industry Association 90 4
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 4
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 4
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 4
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 4
Российская Ассоциация Телемедицины 22 3
Digital Signage OVAB Europe 3 3
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 3
Международная академия информатизации 14 3
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 264 3
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 3
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 3
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 234 3
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 132 3
Apache Software Foundation - ASF 231 3
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 3
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 110 3
СоюзМаш России - Союз машиностроителей России 57 3
OSI - Open Source Initiative 80 2
Интерспутник МОКС - Международная организация космической связи - Intersputnik Holding 58 2
НАУЭТ - Национальная ассоциация участников электронной торговли 114 2
ИТС-Россия - Ассоциация Интеллектуальные транспортные системы России 10 2
ASHRAE - American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers - Ассоциация производителей оборудования отопления 16 2
АРМИТ - Ассоциация разработчиков медицинских информационных технологий - Ассоциация развития медицинских информационных технологий 33 2
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 2
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 151 2
АРПМ - Агентство развития профессионального мастерства - Worldskills - Ворлдскиллс 121 2
РосКомСвобода - Общественная организация 86 2
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 181 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53875 1108
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 671
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 574
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34983 497
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 421
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 407
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 374
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 374
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 306
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 294
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 293
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 276
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 275
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 270
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 213
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 206
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 3068 202
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 202
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 198
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 3157 189
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 189
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 182
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7210 179
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 178
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 168
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 5214 163
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная, проактивная) аналитика 3822 163
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 155
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 155
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 153
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7385 143
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6480 142
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 141
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8282 136
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14267 136
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6684 135
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 133
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6569 127
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4636 124
Транспорт - ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - Intelligent Transportation System - Единая платформа управления транспортной системы, ЕПУТС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда, ЕЦТЛС - Умная дорога - Умный пешеходный переход 1489 122
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 187
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 108
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5725 108
Linux OS 11533 94
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 82
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 82
Microsoft Windows 16882 78
Positive Technologies - PT SIEM - MP SIEM - MaxPatrol SIEM - MaxPatrol Security Information and Event Management - MaxPatrol EDR 485 59
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1684 49
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 46
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1102 38
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1793 38
Google Android 15243 36
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1597 35
Microsoft Windows 2000 8678 35
ГЛОНАСС АО - ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях - АСМ ЭРА - ЭРА Автоматизированная система мониторинга 555 34
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 33
Apple iPhone 6 4861 30
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 623 29
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 260 28
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 1044 27
Microsoft Office 4170 27
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2554 26
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 22
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1210 22
Microsoft SCCM - Microsoft System Center Configuration Manager - Microsoft System Center Operations Manager, SCOM - Microsoft System Center Orchestrator, SCO - Microsoft System Center Virtual Machine Manager, SCVMM - Microsoft Endpoint Manager/Protection 439 22
Кнопка SOS - Тревожная кнопка - Alarm button 239 20
Apple iOS 8583 20
ФСБ РФ - ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 310 20
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1316 20
HPE OpenView - HPE OV Service Desk - HPE OpenView Service Desk - HPE Service Center 224 19
Flant DKP - Flant Deckhouse Kubernetes Platform 213 19
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 454 19
Федеральное казначейство России - ЭБ ГИИС ЕПБС - Единый портал бюджетной системы РФ - Электронный бюджет Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 265 19
Oracle Java - язык программирования 3469 18
Positive Technologies - PT NAD - PT Network Attack Discovery 172 18
Docker - Платформа распределённых приложений 543 18
Microsoft Exchange - MS Exchange 1846 17
MITRE ATT&CK - MITRE Adversarial Tactics, Techniques, and Common Knowledge - Структурированный список поведений киберпреступников 146 17
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1518 17
Путин Владимир 3454 50
Нечаев Иван 61 34
Емельянов Станислав 67 29
Медведев Дмитрий 1665 26
Рейман Леонид 1065 18
Гурко Александр 139 17
Шадаев Максут 1210 16
Касперская Наталья 319 13
Никифоров Николай 1138 12
Емельченков Сергей 141 12
Мишустин Михаил 787 11
Хомков Игорь 47 11
Рудычева Наталья 95 10
Щеголев Игорь 699 10
Богачев Игорь 183 9
Смятских Алексей 48 9
Рустамов Рустам 548 8
Натрусов Артем 313 8
Собянин Сергей 538 8
Лысенко Эдуард 317 8
Козырев Алексей 328 8
Гольцов Александр 84 8
Чернышенко Дмитрий 581 7
Лебедев Георгий 57 7
Кирьянова Александра 169 7
Григоренко Дмитрий 249 7
Акопян Алексей 16 6
Булгаков Кирилл 133 6
Урусов Виктор 157 6
Урличич Юрий 52 6
Баталов Александр 30 6
Перминов Анатолий 131 6
Потапенко Андрей 27 6
Ашенбреннер Инна 15 6
Ушанов Илья 10 6
Чаркин Евгений 317 6
Сотин Денис 216 6
Семенов Александр 166 6
Растопшин Павел 54 6
Платонов Андрей 10 6
Россия - РФ - Российская федерация 166167 1668
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 450
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 159
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 158
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 141
Европа 24964 130
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 115
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 84
Земля - планета Солнечной системы 10865 74
Германия - Федеративная Республика 13221 71
Беларусь - Белоруссия 6289 57
Казахстан - Республика 6048 53
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 48
Россия - СФО - Новосибирск 4876 43
Украина 7928 41
Азия - Азиатский регион 5920 40
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 40
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 37
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3178 37
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3582 36
Россия - ПФО - Нижегородская область 2296 34
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 32
Франция - Французская Республика 8177 32
Индия - Bharat 5869 30
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3339 30
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2831 30
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 1051 30
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 2058 29
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1404 29
Япония 13807 28
Европа Восточная 3138 28
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2854 28
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 27
Россия - УФО - Тюменская область 1365 27
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1439 26
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 24
Россия - ПФО - Самарская область 1577 24
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1795 24
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1682 24
Россия - УФО - Челябинская область 1512 23
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 854
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 597
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 486
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 313
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 245
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 204
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 196
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 191
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 191
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 187
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 174
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 167
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 166
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18148 163
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги - Коммунальные службы 3962 145
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8969 134
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 130
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 114
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 110
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 109
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4428 104
Энергетика - Energy - Energetically 5855 102
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 99
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4514 98
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 96
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3821 95
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4605 90
Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 90
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8838 88
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7418 88
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5471 84
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6056 83
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3585 81
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 3032 73
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 70
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4992 69
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2327 69
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 67
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4666 65
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 3163 64
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 29
CNews RND - R&D.CNews 2274 17
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 14
Ведомости 1466 11
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 10
N+1 - Издание 188 10
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 692 10
Forbes - Форбс 1002 9
TAdviser - Центр выбора технологий 468 9
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 6
Xinhua News Agency - Xinhuanet - Синьхуа - Информационное агентство 848 4
Известия ИД 770 4
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 329 3
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 676 3
Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 317 3
AP - Associated Press 2007 3
Госрасходы - портал 70 3
Мобильные системы 118 2
Phys.org 972 2
Washington Profile 142 2
Открытые системы ИД 176 2
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 895 2
FT - Financial Times 1296 2
The Register - The Register Hardware 1784 2
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 2
РИА Новости 1033 2
НМГ - СТС Медиа - Сеть телевизионных станций - телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 109 2
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 512 2
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 2
Wired - Издание 276 2
ComputerWorld 144 1
Царьград - телеканал 29 1
Альтаир медиа - Пикабу 21 1
Fastcompany 4 1
Нецифровая экономика - telegram-канал 43 1
Network World 31 1
Автокод (портал) 40 1
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - Time Warner - Warner Communications Inc - Time Inc 609 1
РБК Инновации 47 1
CNews TV 747 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 97
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 56
Gartner - Гартнер 3658 47
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 16
IDC - International Data Corporation 4975 16
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 364 13
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 10
НМГ - Медиалогия 37 10
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 9
Forrester Research 834 7
CNews Инновация года - награда 155 7
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar 4RAYS - центр исследования киберугроз 181 4
Мировой ИТ-рынок - Мировой рынок информационных технологий 146 4
Российский рынок кибербезопасности - Российский ИБ-рынок - Российский рынок информационной безопасности 79 4
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 262 4
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ-решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 146 3
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 227 3
РБК Исследования рынков - РБК Рейтинг - РБК Мониторинг 91 3
BCG - Boston Consulting Group 117 3
CNews Security - рейтинг - Крупнейшие компании России в сфере защиты информации 64 2
AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media Consulting - ACM-Consulting 314 2
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ-решений для здравоохранения 9 2
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 2
GfK Group - GfK-Nürnberg Gesellschaft für Konsumforschung - GfK Rus - ГФК-Русь - Международный институт маркетинговых и социальных исследований 285 2
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 144 2
Национальный индекс развития цифровой экономики и общества России 5 2
Gartner Hype Cycle - Кривая развития технологий - Plateau of Productivity - Плато продуктивности 53 1
CNews Analitycs - Топ федеральных ИТ-чиновников 30 1
Cybersecurity Ventures 11 1
Dimensional Research 16 1
Guinness World Records - Книга рекордов Гиннесса 195 1
KuppingerCole Analysts AG 8 1
Bain Group - Kantar Group - TNS Kantar - Taylor Nelson Sofres 35 1
AdIndex 13 1
BDI - Business Digitalization Index - Индекс цифровизации бизнеса 11 1
CNews Рынок ИТ-услуг 171 1
Ookla - Downdetector - Speedtest - Сервис мониторинга сайтов - Рейтинг скорости мобильного интернета 98 1
IHS iSuppli - IHS Infonetics Research - IHS Markit - IHS Technology 530 1
INSEAD GTCI - Global Talent Competitiveness Index - Глобальный индекс конкурентоспособности талантов 2 1
Gartner - Dataquest 353 1
РАН - Российская академия наук 2122 21
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 19
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 11
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 11
ДГУ - Дагестанский государственный университет 85 11
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 9
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 9
РАМН - Российская академия медицинских наук 131 8
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1222 7
Минздрав РФ - ЦНИИОИЗ ФГБУ - Центральный научно-исследовательский институт организации и информатизации здравоохранения Министерства здравоохранения Российской Федерации 54 6
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 590 6
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 733 6
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 219 6
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 280 6
МЭИ НИУ - Московский энергетический институт - Национальный исследовательский университет 182 5
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 319 5
МИИТ РУТ - Российский университет транспорта - Институт пути, строительства и сооружений - Московский государственный университет путей сообщения 138 5
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова - Сеченовка 281 5
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 353 5
НГУ - Новосибирский Государственный Университет - Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 304 5
ПНИПУ - Пермский Политех - Пермский политехнический университет - Пермский национальный исследовательский политехнический университет 201 5
U.S. NOAA - National Oceanic and Atmospheric Administration - National Oceanographic and Atmospheric Administration - Национальное управление океанических и атмосферных исследований 146 5
СПГУ - СЗТУ - Северо-Западный государственный заочный технический университет - СЗПИ - Северо-Западный заочный политехнический институт 22 4
Illinois Tech - Illinois Institute of Technology - Иллинойсский технологический институт 11 4
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 222 4
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 334 4
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет - МНТЦ - Международный научно-технологический центр 311 4
Минздрав РФ - НМИЦ онкологии имени Н.Н. Петрова ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр 30 4
РГГУ - Российский государственный гуманитарный университет 65 3
Illinois State University - Иллинойсский университет - Университет штата Иллинойс 201 3
Роскосмос - ОРКК - НИИ КП - НИИ космического приборостроения - РНИИКП - Российский научно-исследовательским институт космического приборостроения 83 3
РАМН НЦССХ - НМИЦ ССХ имени А.Н. Бакулева - Центр сердечно-сосудистой хирургии имени А.Н. Бакулева 41 3
НГТУ НЭТИ - Новосибирский государственный технический университет - Новосибирский электротехнический институт 64 3
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр - ЛИПАН - Лаборатория измерительных приборов АН СССР 294 3
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