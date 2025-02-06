Акопян Алексей
Акопян Алексей и организации, системы, технологии, персоны:
|GFG - Lamoda - Купишуз 164 1
|Алмазэргиэнбанк АКБ 14 1
|Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 211 1
|Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11682 1
|Россия - РФ - Российская федерация 144830 6
|Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1869 1
|Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 933 1
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