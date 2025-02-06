Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 167920
ИКТ 13062
Организации 10249
Ведомства 1443
Ассоциации 968
Технологии 3391
Системы 25058
Персоны 71547
География 2743
Статьи 1506
Пресса 1180
ИАА 683
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2560
Мероприятия 843

Акопян Алексей



06.02.2025 «Инфосистемы Джет» и ГК «Юзтех» обеспечат оптимальный режим потребления вычислительных ресурсов ИТ-инфраструктуры 1
07.05.2024 Российские решения для мониторинга «Пульт» и Monq подтвердили технологическую совместимость 1
28.03.2024 «Инфосистемы Джет» и RR Tech будут вместе реализовывать проекты комплексного мониторинга 1
03.08.2022 «Инфосистемы джет» внедрила комплексный мониторинг ИТ-инфраструктуры в Алмазэргиэнбанке 1
15.02.2022 Одержимость клиентом. «ВымпелКом» поменял систему мониторинга, чтобы отслеживать клиентский опыт 1
15.11.2021 В «Вымпелкоме» создана система мониторинга ИТ-инфраструктуры на базе открытого ПО 1
13.07.2021 «Инфосистемы джет» начинает внедрение российской платформы AIOps 1
28.05.2021 Как выстроить мониторинг приложений на бесплатных ИТ-продуктах 1
10.12.2020 Как мониторинг бизнес-процессов помогает крупному ритейлу избежать многомиллионных потерь 1
10.12.2019 «Инфосистемы джет» запустили новое направление мониторинга инфраструктуры, сетей и приложений 1
25.10.2016 Perform Day Moscow 2016: кому выгодна прозрачность ИТ 1

Публикаций - 11, упоминаний - 11

Акопян Алексей и организации, системы, технологии, персоны:

Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1135 9
Zabbix SIA - Заббикс 92 7
Amazon Inc - Amazon.com 3006 2
Cisco - AppDynamics 38 2
OpenText - Micro Focus 108 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8757 2
MONQ Digital Lab - Монк Диджитал Лаб 16 2
Cisco Systems 5118 1
Yandex - Яндекс 7377 1
Riverbed Technology 112 1
SolarWinds 49 1
Ростелеком 9720 1
Cisco Systems - Splunk 67 1
Dynatrace 56 1
Angara ELK - Центр экспертизы по технологиям Elastic 19 1
СКБ Контур - Docrobot - Э-Ком - Электронные коммуникации - E-Com - Экомдок 173 1
Прогноз 1652 1
Treatface - Тритфейс 1 1
Инфосистемы Джет - Лаборатория Числитель 45 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1900 1
IBM - International Business Machines Corp 9444 1
GFG - Lamoda - Купишуз 164 1
Алмазэргиэнбанк АКБ 14 1
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 211 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11682 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66354 10
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2149 6
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4718 5
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13176 5
Dashboard - Дашборд - Информационная панель - Способ визуального представления данных 1147 5
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7414 4
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5327 4
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3171 4
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30816 4
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13538 3
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4020 3
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5790 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29784 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50697 3
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5036 3
Trigger - Триггер - триггерная система 275 3
ИТ-аудит и мониторинг ИТ-инфраструктуры - Аттестация информационных систем - Technical audit - Технический аудит 303 3
CMDB - Configuration Management Data Base - Управление уровнем услуг и конфигурациями баз данных 147 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9410 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11400 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11019 2
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 1904 2
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6113 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10126 2
Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 2700 2
Вентилятор - Fan 981 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27586 2
ИТ-аутсорсинг - IT outsourcing 1292 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19453 2
Заказная разработка - Custom development - разработка индивидуальных ИТ-решений - заказные информационные программные системы 201 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8480 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4698 1
AIOps - Artificial Intelligence for IT Operations - искусственный интеллект для управления ИТ 33 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11982 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11163 1
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 1897 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5063 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8031 1
Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2715 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6590 1
Grafana - Мультиплатформенная аналитика с открытым исходным кодом и интерактивная визуализация 49 4
Elasticsearch - Тиражируемая свободная программная поисковая система 137 3
Prometheus - Monitoring system & time series database 52 2
Depositphotos - фотобанк 422 2
Cisco - AppDynamics Business iQ - AppDynamics Business Observability 6 1
IBM Tivoli 281 1
Microsoft SCOM - Microsoft System Center Operations Manager 58 1
OTP Group - ОТП Банк - Touch Bank 41 1
Jenkins 45 1
MONQ AIOps-платформа 14 1
VK - Mail.ru Одноклассники 1793 1
РусКомТехнологии - Ключ-астром 12 1
Logstash 8 1
Wellink - wiSLA 18 1
Nagios 16 1
Агеев Сергей 5 2
Алмазов Владислав 3 1
Асратян Петр 36 1
Комаров Евгений 6 1
Бунин Алексей 6 1
Хомков Игорь 46 1
Ганюшкин Николай 8 1
Поляков Дмитрий 41 1
Костин Александр 8 1
Астафьев Андрей 3 1
Захарченко Павел 2 1
Мондолло Вероника 4 1
Каменев Алексей 4 1
Mondollot Veronique - Мондоло Вероник 6 1
Унтила Дмитрий 4 1
Шпицблат Роман 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 144830 6
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1869 1
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 933 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48145 4
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8479 4
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8703 4
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5435 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24173 3
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14397 3
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5775 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13563 2
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1217 1
Чёрный ящик - Метод чёрного ящика 260 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2170 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2192 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4373 1
Аудит - аудиторский услуги 2673 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6964 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5018 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3169 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1087 1
Цензура - Свобода слово 495 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 2943 1
Слепые зоны 109 1
Рунет - .SU - национальный домен верхнего уровня для Советского Союза и постсоветского пространства. 102 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4831 1
Gartner - Гартнер 3558 3
IDC - International Data Corporation 4911 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 338 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8140 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3212 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1339119, в очереди разбора - 770393.
Создано именных указателей - 167920.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Обзор смартфона HUAWEI nova 13 Pro: сочетание элегантности и производительности

Лучшие приложения, чтобы выучить правила дорожного движения и сдать экзамен: выбор ZOOM

Лучшие геймерские ноутбуки начала 2025 года: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Предсказание Эйнштейна проверили в космическом масштабе: результат опровергает все альтернативные теории о Вселенной

7 фактов о Пангее — древнем суперконтиненте Земли

Излучение Хокинга может стирать черные дыры по всей Вселенной — это старт эры новой физики
Показать еще