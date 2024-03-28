«Инфосистемы Джет» и RR Tech будут вместе реализовывать проекты комплексного мониторинга

«Инфосистемы Джет» и разработчик ПО RR Tech будут помогать отечественным компаниям извлекать максимум пользы при работе с большим объемом данных, которые генерируют объекты ИТ-инфраструктуры и приложений. Об этом CNews сообщили представители «Инфосистемы Джет».

В портфеле «Инфосистемы Джет» появился новый программный продукт для решения комплексных задач по мониторингу. Компания подписала партнерское соглашение с RR Tech — разработчиком отечественной платформы «ИндексЛог». Платформа объединяет в себе функционал корпоративного поиска, единого окна мониторинга ИТ-инфраструктуры и приложений, а также управления информационной безопасностью.

«ИндексЛог» включена в реестр отечественного ПО, что актуально для компаний, которые в рамках программ импортозамещения мигрируют с иностранных решений Elastic, Splunk, IBM и MicroFocus.

Платформа «ИндексЛог» предлагает три основных сценария использования.

Поиск. Мощный и гибкий механизм позволяет пользователям эффективно находить нужную информацию в больших объемах данных.

Мониторинг. Единое окно для анализа различных данных (логи, метрики, трэйсы). Пользователям платформы доступны инфраструктурный мониторинг и мониторинг производительности приложений (APM).

Безопасность. Управление событиями информационной безопасности и обнаружение атак на активы организации (SIEM).

«Подобных комплексных решений сейчас на рынке практически нет. Выбрав Индекслог в качестве единой платформы обработки данных, можно обеспечить корреляцию журналов, метрик и транзакций в режиме реального времени для прогнозирования и быстрого решения проблем», — сказал Алексей Акопян, руководитель направления мониторинга «Инфосистемы Джет».

В платформе реализованы механизмы аутентификации пользователей, машинного обучения для обнаружения аномалий, создания пользовательских дашбордов и магазин с 200+ готовыми интеграциями с другими приложениями.

«Мы рады объявить о партнерстве с “Инфосистемы Джет”. У компании есть богатый опыт в области разработки и внедрения инновационных решений. Уже много лет они успешно работают с самыми сложными проектами. Надеюсь, что и ИндексЛог в таких проектах станет важным и полезным инструментом, который позволит российскому бизнесу повысить эффективность и прозрачность работы сервисов, доступность и безопасность приложений, а также снизить расходы на эксплуатацию и поддержку инфраструктуры», — сказал Станислав Налетов, менеджер по развитию бизнеса RR Tech.

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«Инфосистемы Джет» — с 1991 г. работает на рынке системной интеграции, реализуя ежегодно более тысячи проектов, многие из которых уникальны по масштабу и сложности. Штат — более 2тыс. сотрудников. Компания располагает несколькими офисами и представительствами в России. Ключевые направления деятельности: ИТ-инфраструктура, сети и инженерные системы, ИТ-аутсорсинг, информационная безопасность, машинное обучение, заказная разработка ПО, внедрение и сопровождение бизнес-приложений enterprise-уровня, промышленная безопасность и IoT.