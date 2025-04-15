Заказная разработка Custom development разработка индивидуальных ИТ-решений заказные информационные программные системы
Алексей Сердюк, Адвокат, руководитель практики уголовно-правовой защиты бизнеса, МКА «Князев и партнеры» "Уголовные риски заказной разработки, как их снизить или избежать?"
Евгений Тетенькин, Директор по продажам и развитию, Effective Technologies "Все проблемы из детства" Конференция CNews "Заказная разработка ПО 2024" 28.03.2024, Москва
|15.04.2025
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Заказная разработка ПО 2025
ся создавать ПО на заказ — или собственными силами, или при помощи подрядчика. Создание такого ПО требует глубоких компетенций, выстроенного процесса разработки и соблюдения жестких мер безопасности. Заказная разработка ПО в России Итоги развития рынка заказной разработки ПО в 2024 г. Заказной ПО для госсектора Какие решения нужны коммерческим заказчикам Что предлагают стартапы Как государс
|28.11.2024
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Заказная разработка ПО 2024
а, наличие встроенных low- и no-code возможностей и инструментов на базе искусственного интеллекта. Заказная разработка ПО в России Как развивался рынок заказной разработки ПО в 2024 г. Кто явл
|07.11.2024
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Конференция CNews «Заказная разработка ПО 2024» состоится 28 ноября
CNews приглашает принять участие в конференции «Заказная разработка ПО 2024», 28 ноября 2024 г. Регистрация по ссылке. Основные вопросы конфе
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офт: ИТ-проекты, которые вчера казались сверхамбициозными, сегодня стали обычным делом Как меняется заказная разработка в условиях импортозамещения и роста спроса на готовые продукты? Изменит л
|28.03.2024
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Заказная разработка ПО 2024
азывает государство. Главная проблема на сегодняшний день —нехватка квалифицированных специалистов. Заказная разработка ПО в России Как развивается рынок заказной разработки ПО в России? Как ме
|20.03.2024
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Конференция CNews «Заказная разработка ПО 2024» состоится 28 марта
CNews приглашает принять участие в конференции «Заказная разработка ПО 2024» 28 марта. Регистрация по ссылке Основные вопросы конференции: За
|19.03.2024
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IBS примет участие в конференция CNews «Заказная разработка ПО»
Группа компаний IBS примет участие в конференции CNews «Заказная разработка ПО», которая состоится в Москве 28 марта. В этом году IBS также выступает партнером конференции. Эксперты IBS представят на конференции два доклада, в которых расскажут о ва
|06.03.2024
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Конференция CNews «Заказная разработка ПО 2024» состоится 28 марта
CNews приглашает принять участие в конференции «Заказная разработка ПО 2024» 28 марта. Регистрация по ссылке Основные вопросы конференции:
|29.01.2024
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Конференция CNews «Заказная разработка ПО 2024» состоится 28 марта
CNews приглашает принять участие в конференции «Заказная разработка ПО 2024» 28 марта. Регистрация по ссылке Основные вопросы конференции:
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Заказная разработка ПО 2023
Заказная разработка ПО 2023 Заказная разработка ПО всегда пользовалась значительным спросом. Современному бизнесу постоян
|29.06.2023
|Онлайн-конференция CNews «Заказная разработка ПО 2023» состоится 4 июля
|30.06.2022
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Заказная разработка ПО 2022
эффективно находить «баги» • Как обеспечить безопасность разработки • Какой должны быть идеальная команда разработчиков Решения и кейсы • Как выйти на мировой рынок разработки ПО? • Кастомизация или заказная разработка: что выгоднее • Какие риски несет с собой заказная разработка? • Особенности организации комбинированных и удаленных команд • Как удержать в компании лучших разработч
Заказная разработка и организации, системы, технологии, персоны:
|Шицле Ярослав 21 6
|Курмаев Рустам 29 6
|Лобанов Валерий 18 6
|Оржевская Наталия 10 5
|Тульчинский Станислав 57 5
|Овчаренко Юрий 37 4
|Бурдина Елизавета 10 4
|Сердюк Алексей 8 4
|Воденеев Денис 6 4
|Галеев Артур 13 4
|Грачев Сергей 7 4
|Авилкин Юрий 4 4
|Шадаев Максут 1008 3
|Шилов Сергей 91 3
|Молодцов Александр 19 3
|Казаков Александр 52 3
|Макаров Валентин 220 3
|Лавров Владимир 68 3
|Сокорнов Николай 18 3
|Чеханков Кирилл 12 3
|Яппаров Тагир 102 3
|Кулагин Дмитрий 14 3
|Комиссаров Кирилл 8 3
|Журавлев Илья 4 3
|Шашкова Екатерина 3 3
|Андриевский Денис 4 3
|Минин Тимофей 4 3
|Кирюшин Сергей 83 3
|Тарасов Сергей 40 3
|Славин Борис 34 3
|Шелекасов Борис 11 3
|Тетенькин Евгений 10 3
|Макевнин Борис 44 3
|Осипов Фаддей 7 3
|Грачев Евгений 5 3
|Лейпи Игорь 13 2
|Попов Сергей 135 2
|Лебедев Артемий 99 2
|Рудычева Наталья 95 2
|Махлин Дмитрий 95 2
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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