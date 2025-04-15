Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 166143
ИКТ 12983
Организации 10186
Ведомства 1441
Ассоциации 966
Технологии 3378
Системы 24911
Персоны 70352
География 2711
Статьи 1506
Пресса 1175
ИАА 682
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2547
Мероприятия 843

Заказная разработка Custom development разработка индивидуальных ИТ-решений заказные информационные программные системы

Заказная разработка - Custom development - разработка индивидуальных ИТ-решений - заказные информационные программные системы

 

Алексей Сердюк, Адвокат, руководитель практики уголовно-правовой защиты бизнеса, МКА «Князев и партнеры» "Уголовные риски заказной разработки, как их снизить или избежать?"

 

 

 

Евгений Тетенькин, Директор по продажам и развитию, Effective Technologies "Все проблемы из детства"  Конференция CNews "Заказная разработка ПО 2024" 28.03.2024, Москва


15.04.2025 Заказная разработка ПО 2025

ся создавать ПО на заказ — или собственными силами, или при помощи подрядчика. Создание такого ПО требует глубоких компетенций, выстроенного процесса разработки и соблюдения жестких мер безопасности. Заказная разработка ПО в России Итоги развития рынка заказной разработки ПО в 2024 г. Заказной ПО для госсектора Какие решения нужны коммерческим заказчикам Что предлагают стартапы Как государс
28.11.2024 Заказная разработка ПО 2024

а, наличие встроенных low- и no-code возможностей и инструментов на базе искусственного интеллекта. Заказная разработка ПО в России Как развивался рынок заказной разработки ПО в 2024 г. Кто явл
07.11.2024 Конференция CNews «Заказная разработка ПО 2024» состоится 28 ноября

CNews приглашает принять участие в конференции «Заказная разработка ПО 2024», 28 ноября 2024 г. Регистрация по ссылке. Основные вопросы конфе

офт: ИТ-проекты, которые вчера казались сверхамбициозными, сегодня стали обычным делом Как меняется заказная разработка в условиях импортозамещения и роста спроса на готовые продукты? Изменит л
28.03.2024 Заказная разработка ПО 2024

азывает государство. Главная проблема на сегодняшний день —нехватка квалифицированных специалистов. Заказная разработка ПО в России Как развивается рынок заказной разработки ПО в России? Как ме
20.03.2024 Конференция CNews «Заказная разработка ПО 2024» состоится 28 марта

CNews приглашает принять участие в конференции «Заказная разработка ПО 2024» 28 марта. Регистрация по ссылке Основные вопросы конференции: За
19.03.2024 IBS примет участие в конференция CNews «Заказная разработка ПО»

Группа компаний IBS примет участие в конференции CNews «Заказная разработка ПО», которая состоится в Москве 28 марта. В этом году IBS также выступает партнером конференции. Эксперты IBS представят на конференции два доклада, в которых расскажут о ва
06.03.2024 Конференция CNews «Заказная разработка ПО 2024» состоится 28 марта

CNews приглашает принять участие в конференции «Заказная разработка ПО 2024» 28 марта. Регистрация по ссылке Основные вопросы конференции:

29.01.2024 Конференция CNews «Заказная разработка ПО 2024» состоится 28 марта

CNews приглашает принять участие в конференции «Заказная разработка ПО 2024» 28 марта. Регистрация по ссылке Основные вопросы конференции:

Заказная разработка ПО 2023

Заказная разработка ПО 2023 Заказная разработка ПО всегда пользовалась значительным спросом. Современному бизнесу постоян
29.06.2023 Онлайн-конференция CNews «Заказная разработка ПО 2023» состоится 4 июля
30.06.2022 Заказная разработка ПО 2022

эффективно находить «баги» • Как обеспечить безопасность разработки • Какой должны быть идеальная команда разработчиков Решения и кейсы • Как выйти на мировой рынок разработки ПО? • Кастомизация или заказная разработка: что выгоднее • Какие риски несет с собой заказная разработка? • Особенности организации комбинированных и удаленных команд • Как удержать в компании лучших разработч

Публикаций - 201, упоминаний - 226

Заказная разработка и организации, системы, технологии, персоны:

Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1131 43
SAP SE 5276 27
8213 18
Softline - Софтлайн 2810 16
Microsoft Corporation 24623 15
Ростелеком 9699 13
Рексофт - Reksoft 418 13
Oracle Corporation 6687 13
iFellow - АйФэлл 42 12
EPAM Solutions - EPAM Systems - Effective Programming for America 411 12
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2159 11
АйТи 1365 11
IBM - International Business Machines Corp 9441 9
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1874 9
Diasoft - Диасофт 870 8
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1633 8
Цифра ГК 2426 8
Luxoft Holding - Luxoft International - Luxoft Global Operations - Люксофт 287 8
АйТи - Аплана Группа компаний 173 8
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4874 7
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1463 7
Konica Minolta 406 7
Крок - Croc 1777 7
Konica Minolta Business Solutions Russia - Коника Минолта Бизнес Сольюшнз Раша 91 7
Softline - Develonica - Девелоника 132 7
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12550 6
Directum - Директум 1089 6
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1012 6
iiii Tech - Форайз - ex-TietoEVRY Russia - Tieto Россия 22 6
Рексофт - RNT Group - РНТ Груп - ЭПАМ Систэмз - ЭПАМ Решения 32 6
Рустам Курмаев и партнеры 24 6
TietoEVRY - Tieto 138 5
Accenture plc 682 5
Корус Консалтинг ГК 1216 5
Cisco Systems 5114 5
Axenix - Аксеникс - АксТим - AxTeam - ex-Accenture Russia - Аксенчер Россия ПЛС 154 5
Konica Minolta Business Solutions 65 5
РСХБ Интех - RSHB Intech 49 5
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 895 4
НКК - ГКС - Группа компаний Систематика 386 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7300 10
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 9
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 452 8
МКБ - Московский кредитный банк 558 8
РЖД - Российские железные дороги 1903 7
Альфа-Банк 1769 5
Почта России ПАО 2112 5
Газпром нефть 618 5
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ 652 4
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 4
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 197 4
ВТБ Лизинг 68 4
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 962 4
Газпром ПАО 1342 3
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2342 3
Роснефть НК - нефтяная компания 514 3
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 507 3
ГПБ - Газпромбанк 1084 3
Северсталь ПАО - Severstal 478 3
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1025 3
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 265 3
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 435 3
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 3
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 926 3
УБРиР - Уральский банк реконструкции и развития 170 3
Спортмастер - Sportmaster 176 3
PwC Россия - ПрайсвотерхаусКуперс - Технологии Доверия - ТеДо - TeDo - JSC Technologies of Trust - Audit 60 3
Абсолют Банк 230 3
Росатом - Атомэнергомаш - ОКБМ имени И.И. Африкантова - Опытное конструкторское бюро машиностроения 60 3
Росатом АСЭ ИК - Атомстройэкспорт - Атомэнергопроект НИАЭП (Нижегородская инжиниринговая компания) - Инжиниринговый дивизион Госкорпорации Росатом - ИСК Росатомстрой - НИКИМТ-Атомстрой 190 3
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 461 3
БКС ФГ - Финансовая группа - БКС банк 152 3
Русагро Группа Компаний 277 3
ТМХ - Трансмашхолдинг 121 3
ПСБ - Промсвязьбанк 851 2
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 170 2
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 658 2
Окей - О'Кей - Гипермаркет 206 2
Деловые Линии ГК 66 2
Магнит - Тандер - сеть магазинов 851 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11622 19
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4955 9
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4076 8
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4743 7
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 6
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1665 6
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2886 6
Федеральное казначейство России 1772 6
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1902 6
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 826 5
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1375 5
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 330 5
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3134 4
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5908 4
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1372 4
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5435 4
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3331 3
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1995 3
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 315 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2802 3
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации - Минсельхозпрод РФ 205 3
МИД РФ - Министерство иностранных дел 420 3
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2715 2
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1854 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3276 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2736 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1965 2
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 977 2
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 311 2
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1213 2
Минкультуры РФ - Министерство культуры - Министерство культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации - Федеральное агентство по культуре и кинематографии 258 2
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 256 2
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 730 2
Минцифры РФ - Росинформтехнологии - Федеральное агентство по информационным технологиям - ФАИТ 318 2
Координационный центр национального домена сети Интернет - Координационный центр доменов .RU/.РФ 256 2
Минтруд РФ - Федеральная служба по труду и занятости - Роструд 153 2
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1085 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2182 1
Совет при президенте Российской Федерации 199 1
Росфинмониторинг - ФСФМ - Федеральная служба по финансовому мониторингу 206 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 720 13
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 661 3
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 343 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6272 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 308 1
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 125 1
АРМИТ - Ассоциация разработчиков медицинских информационных технологий - Ассоциация развития медицинских информационных технологий 32 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1433 1
РАСПО - Российская ассоциация свободного программного обеспечения 38 1
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 68 1
Метро Международная ассоциация 4 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 253 1
OWASP - Open Web Application Security Project 98 1
CIS - Center for Internet Security 10 1
ГосИнформСистемы 126 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65946 145
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19275 97
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50392 80
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30683 80
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27356 62
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 4989 59
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13099 57
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11052 54
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21131 53
ИТ-аутсорсинг - IT outsourcing 1289 51
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7357 49
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13357 46
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5778 41
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10074 41
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10155 40
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15713 38
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12510 36
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4006 33
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6665 33
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24113 31
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12516 29
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6766 29
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29675 29
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3312 29
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5340 28
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11615 26
Консалтинг технологический - ИТ-консалтинг - IT-consulting - консалтинг в сфере информационных технологий 804 26
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11944 26
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4670 24
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6218 23
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9373 21
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11345 21
Low-code - Low Coding - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1156 20
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5249 18
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5294 18
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7093 18
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3064 18
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11121 17
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25331 17
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 2781 17
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5168 10
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1242 10
Microsoft Windows 2000 8661 9
Atlassian - Jira Service Management - Система отслеживания ошибок 238 8
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4433 8
CNews - Market.CNews - ИТ-маркетплейс 495 8
Linux OS 9936 7
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3216 7
Microsoft Office 3734 5
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем 302 5
Oracle Java - язык программирования 3075 5
Новые облачные технологии - МойОфис 777 5
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 685 5
Google Android 13994 4
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 881 4
Microsoft SQL Server - MS SQL 1659 4
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1419 4
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 1006 4
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux ALD Pro 342 4
АйТи - Аплана - Логика Бизнеса - Логика СЭД - ECM-Платформа - ранее БОСС Референт СЭД 258 4
Python - высокоуровневый язык программирования 927 4
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 971 3
РусБИТех - Увеон - Термидеск - Termidesk 298 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост - RuPost - RuPost Desktop X - почтовый клиент 279 3
Microsoft Skype 2067 3
Apple iOS 7809 3
НКТ - Р7-Офис 380 3
Т1 Клауд - T1 Cloud - Т1 Облако - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 363 3
Apple iPad 3860 3
Microsoft Windows 15656 3
СФР - ПФР АИС - Автоматизированная информационная система Пенсионного фонда РФ 79 3
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1553 3
Microsoft SharePoint Products and Technologies 813 3
Microsoft SharePoint Server 705 3
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 524 3
SAP HANA - SAP High Performance Necessary Analytics - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 476 3
Реестр добросовестных экспортеров 198 3
Intersoft Lab - Референт 156 3
Softline - Sl Soft - БОСС Кадровые системы - БОСС-HCM - БОСС Кадровик HRMS 249 3
iFellow Орион ERP-платформа 5 3
Шицле Ярослав 21 6
Курмаев Рустам 29 6
Лобанов Валерий 18 6
Оржевская Наталия 10 5
Тульчинский Станислав 57 5
Овчаренко Юрий 37 4
Бурдина Елизавета 10 4
Сердюк Алексей 8 4
Воденеев Денис 6 4
Галеев Артур 13 4
Грачев Сергей 7 4
Авилкин Юрий 4 4
Шадаев Максут 1008 3
Шилов Сергей 91 3
Молодцов Александр 19 3
Казаков Александр 52 3
Макаров Валентин 220 3
Лавров Владимир 68 3
Сокорнов Николай 18 3
Чеханков Кирилл 12 3
Яппаров Тагир 102 3
Кулагин Дмитрий 14 3
Комиссаров Кирилл 8 3
Журавлев Илья 4 3
Шашкова Екатерина 3 3
Андриевский Денис 4 3
Минин Тимофей 4 3
Кирюшин Сергей 83 3
Тарасов Сергей 40 3
Славин Борис 34 3
Шелекасов Борис 11 3
Тетенькин Евгений 10 3
Макевнин Борис 44 3
Осипов Фаддей 7 3
Грачев Евгений 5 3
Лейпи Игорь 13 2
Попов Сергей 135 2
Лебедев Артемий 99 2
Рудычева Наталья 95 2
Махлин Дмитрий 95 2
Россия - РФ - Российская федерация 144186 183
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43154 43
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14110 41
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17364 26
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52100 25
Европа 21767 19
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14191 18
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2243 12
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2955 12
Ближний Восток 2942 12
Индия - Bharat 5431 10
Азия - Азиатский регион 5528 9
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17025 9
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13317 8
Африка - Африканский регион 3478 8
Беларусь - Белоруссия 5637 8
Казахстан - Республика 5525 8
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1536 8
Россия - СФО - Новосибирск 4290 7
Япония 13282 7
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7420 7
Украина 7608 6
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2896 6
Америка - Американский регион 2160 5
Россия - УФО - Екатеринбург 3941 5
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1657 5
Германия - Федеративная Республика 12681 5
Канада 4881 5
Япония - Токио 995 5
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1493 4
Узбекистан - Республика 1726 4
Америка Латинская 1811 4
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 1951 4
Америка Северная - Североамериканский регион 3332 4
Азия Центральная - Центрально-Азиатский регион 478 4
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 701 4
Казахстан - Алма-Ата - Алматы 600 4
Нидерланды 3517 3
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3526 3
Атлантический океан - Балтийское море - Варяжское море 102 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47980 71
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14314 66
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8365 59
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 50998 57
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13485 44
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5410 44
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24078 34
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29013 29
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6936 29
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18450 26
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7834 26
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16299 24
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5072 21
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5760 19
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10939 18
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3138 17
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3655 14
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4661 14
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3415 14
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3106 13
Страхование - Страховое дело - Insurance 5826 13
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2916 13
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8647 13
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 5962 13
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6121 12
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6958 12
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7595 11
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2800 11
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2438 10
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4810 10
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 6048 10
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4474 10
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5764 9
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10956 9
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2285 9
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5346 9
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9785 8
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2303 8
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2252 8
Энергетика - Energy - Energetically 5082 8
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11241 4
TAdviser - Центр выбора технологий 394 3
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1279 1
TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 110 1
The Register - The Register Hardware 1551 1
TechSpot 113 1
Ведомости 996 1
CNBC - Consumer News and Business Channel 194 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3197 59
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 52
IDC - International Data Corporation 4910 11
CNews Рынок ИТ-услуг 167 6
Gartner - Гартнер 3556 5
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 683 3
BCG - Boston Consulting Group 107 2
Эксперт РА - RAEX - РАЭКС-Аналитика 128 2
CNews Fast рейтинг 46 1
РБК Исследования рынков - РБК Рейтинг - РБК Мониторинг 74 1
CNews Mobile - рейтинг 20 1
Forrester Research 821 1
Frost & Sullivan 203 1
Fitch Ratings - Международное рейтинговое агентство 66 1
IDC Russia IT Services Market Shares - IT Services Competitive Analysis - Competitive Profiles and Analysis of Leading IT Services Players 16 1
Markswebb Rank & Report - Марксвебб Ранк энд Репорт 73 1
Moody's Investors Service 135 1
Tagline - Тэглайн 28 1
S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 552 1
CNews Инновация года - награда 111 1
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ-решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 75 1
CNews IaaS рейтинг - CNews Мишень IaaS Enterprise 58 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1513 4
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1041 3
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 840 3
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 924 3
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 235 3
Softline Education - Академия Softline - Академия АйТи 88 2
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 376 2
НИУ ВШЭ - ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 77 2
РДТЕХ Учебный центр НОУ 10 2
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 952 1
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 209 1
РАН - Российская академия наук 1870 1
ВГУ - Воронежский государственный университет 55 1
R-Style Академия УЦ - учебный центр 6 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 335 1
МЭИ - Московский энергетический институт 143 1
Медицина АО - Институт ядерной медицины (ИЯМ) 5 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 332 1
НГТУ - Нижегородский государственный технический университет имени Р. Е. Алексеева 118 1
ТулГУ - Тульский государственный университет - Тульский государственный политехнический университет 14 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 438 1
НГТУ НЭТИ - Новосибирский государственный технический университет - Новосибирский электротехнический институт 45 1
Open University - Открытый университет 45 1
Softline Education - Академия Softline - Softline Корпоративный Университет - Softline IT Graduate - учебный центр - Softline Academy Alliance 170 1
УрГЭУ - Уральский государственный экономический университет 22 1
КНИТУ-КАИ - Казанский национальный исследовательский технический университет имени А.Н. Туполева - КГТУ имени А.Н. Туполева 80 1
Oracle University 6 1
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 371 1
НГУ - Новосибирский Государственный Университет 198 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2421 10
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2006 7
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7650 6
CNews AWARDS - награда 519 2
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1116 2
Docflow 147 2
ComNews Awards 8 2
День молодёжи - 27 июня 896 2
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 711 1
Worldskills - Ворлдскиллс - Агентство развития профессионального мастерства 113 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 318 1
Russian CIO Summit - Съезд ИТ-директоров Северо-Западного региона 19 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Агентство инноваций города Москвы ГБУ - StartHub.Moscow - Программа-конструктор для развития технологического бизнеса 24 1
CNews FORUM Кейсы 225 1
Старт Хаб 21 1
Рейтинг Рунета - Всероссийский конкурс сайтов и приложений 63 1
Comtek - Комтек - Международная выставка информационных технологий 70 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335413, в очереди разбора - 773325.
Создано именных указателей - 166143.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Техника

Где легально слушать музыку: стриминговые сервисы, которые работают в России в 2025 году

Как изучать звездное небо при помощи смартфона: лучшие приложения

7 увлекательных бесплатных игр для iOS и Android, в которые можно играть без геймпада

Показать еще

Наука

Загадочные камни возрастом 12 000 лет — предшественники колеса?

Самое холодное место во Вселенной раскрывает тайны антиматерии

В древнеегипетской кружке найдено 2000-летнее психоделическое зелье
Показать еще