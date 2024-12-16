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Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 166197
ИКТ 12983
Организации 10187
Ведомства 1441
Ассоциации 966
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НИИ, ВУЗы и библиотеки 2547
Мероприятия 843

Каськов Валентин



16.12.2024 Как избежать рисков при заказной разработке ПО 1
07.11.2024 Конференция CNews «Заказная разработка ПО 2024» состоится 28 ноября 1
15.10.2024 Промышленность выбирает устойчивое развитие, цифровизацию и ИИ 1
10.07.2024 Какого эффекта можно добиться благодаря цифровизации промышленности 1
23.11.2020 Компьютерное зрение и видеоаналитика становятся драйверами цифровизации промышленности 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

Каськов Валентин и организации, системы, технологии, персоны:

Naumen - Наумен 626 2
ССТ - Специальные системы и технологии 8 2
8213 2
Oracle Corporation 6688 2
Diasoft - Диасофт 870 2
F.A.С.С.T. - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 620 1
МегаФон 8805 1
Veeam Software 318 1
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 445 1
VK - Mail.ru Group 3455 1
G-Core Labs 73 1
Dahua Technology - Дахуа Текнолоджи Рус 66 1
NtechLab - НтехЛаб 121 1
Biocad - Биокад 78 1
Dynatrace 56 1
GAFAM - Big Tech - Google, Amazon, Facebook, Apple и Microsoft 17 1
Ingenix Group 6 1
OldGremlin - Хакерская группировка 11 1
НКТ - Новые Коммуникационные Технологии - Р7 45 1
Системы и Технологии ГК 98 1
Информконтакт консалтинг - Alfa system 24 1
ГПБ ЭТП - VESNA 6 1
SimbirSoft - СимбирСофт 75 1
Лаб СП - Лаборатория систем автоматизации процессов 28 1
IVA Technologies - ИВА - ИВКС 231 1
SAP SE 5279 1
Т1 Холдинг - Т1 Группа 246 1
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 503 1
Примо РПА 12 1
Microsoft Corporation 24625 1
Google LLC 11775 1
Ростелеком 9701 1
Ronavi Robotics - Ронави Роботикс - Ронави логистические системы 7 1
Schneider Electric - Systeme Electric - Систэм Электрик - Шнейдер Электрик Системс Россия 127 1
РКЦ - Российский квантовый центр - RQC - Russian Quantum Center - МЦКТ 120 1
Слайдер Презентации 10 1
Comindware - Колловэар 154 1
Softline - Софтлайн 2811 1
Softline - Develonica - Девелоника 132 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 455 2
ОМК - Объединенная металлургическая компания 201 2
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 452 2
РЖД - Российские железные дороги 1903 1
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 93 1
Альфа-Банк 1769 1
Сбер - Сбербанк НПФ - Негосударственный пенсионный фонд - СберНПФ - Пенсионные решения НПФ - Ренессанс пенсии НПФ 76 1
Уральская сталь УК - ЗТЗ - Загорский трубный завод 14 1
Интер РАО ЕЭС ПАО 337 1
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 197 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1629 1
USM Holdings - Металлоинвест УК - МГОК - Михайловский ГОК им. А.В. Варичева - Михайловский горно-обогатительный комбинат 18 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 1
Почта России ПАО 2112 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 1
Лента - Сеть розничной торговли 2080 1
Восток-Сервис ГК 52 1
Дамате - Damate - ТМФ, Тюменские молочные фермы 34 1
Газпром нефть 618 1
ПСБ - Промсвязьбанк 851 1
Газпром межрегионгаз - Газпром МРГ 86 1
Росводоканал - УК Региональные объединенные системы Водоканал 47 1
Мосинжпроект 14 1
Газпром ПАО 1342 1
УБРиР - Уральский банк реконструкции и развития 170 1
МГУ Воробьёвы горы ИНТЦ - Инновационный научно-технологический центр - Акселератор возможностей - Воробьёвы горы ГБПОУ Центр технического образования 17 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2343 1
Синара ГК - Sinara Group 100 1
Синара Банк - СКБ-банк - Газэнергобанк - СКБ-финанс 210 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 1
Аэродинамика - Базэл Аэро 41 1
Доставка морем - Дейлсфорд Мёрчант - Агрохолдинг 18 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11626 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1902 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1965 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 978 1
Федеральное казначейство России 1772 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2803 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 290 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13367 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65968 5
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19286 5
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7357 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50409 4
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30692 4
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5778 3
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 584 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27363 3
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1225 3
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6667 3
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5297 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24118 3
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12515 3
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 2985 3
SCADA - Supervisory Control And Data Acquisition - ПАК сбора данных и диспетчерского контроля - АСУ ТП 398 3
LCNC - Low-code - Low Coding - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1158 3
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4671 3
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25337 3
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 1700 2
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 2782 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21136 2
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6554 2
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 2930 2
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1225 2
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2150 2
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16132 2
Автоматизация склада - Warehouse automation - Автоматизация складской деятельности, распределительного центра - Складская техника - Automation of warehouse activities 434 2
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1644 2
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3156 2
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6767 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10160 2
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2233 2
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3065 2
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4606 2
Квантовый компьютер - Квантовый процессор - Quantum computation - Квантовые вычисления - Quantum Volume - Квантовый объем - Квантовые технологии - Квантовое превосходство - Quantum supremacy 1319 2
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5343 2
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами 752 2
MLOps - LLM - Large Language Model - большая языковая модель - Prompt engineering - Промпт-инжиниринг 236 2
Plug-in - Плагин - Независимо компилируемый программный модуль 715 2
Microsoft Office 3734 2
Linux OS 9937 2
Сбер - Cloud.ru - SberCloud Advanced - Облачная платформа Группы Сбербанк - сервис бессерверных вычислений Functiongraph 118 1
ConTrace 1 1
Microsoft Office Excel 1197 1
МегаФон Транкинг - MC PTT - Система профессиональной мобильной радиосвязи 6 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5170 1
Технос-К - Сакура PRO 19 1
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 685 1
Информконтакт консалтинг - Alfa HR - Alfa HRMS - PlanForce 8 1
Минцифры РФ - Госключ 136 1
Т1 НОТА - Т1 Иннотех - Дион ВКС - Dion MCU 93 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - ФРГУ - Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций) 36 1
Comindware Platform - Comindware Business Application Platform - BMPS-платформа 69 1
Плинор РЦ - Молоко 2.0 6 1
Diasoft Digital Q - Цифровая омниканальная платформа 266 1
Microsoft Windows 15657 1
CNews - Market.CNews - ИТ-маркетплейс 495 1
Microsoft Office PowerPoint - ppt-pptx-pptm 758 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2271 1
НКТ - Р7-Офис 380 1
Слайдер Презентации - Slider AI 4 1
СалютДевайсы - GigaChat 190 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2030 1
Google Android 13994 1
Apple iOS 7809 1
Горпинченко Роман 13 1
Чаркин Евгений 296 1
Поляков Сергей 73 1
Абакумов Евгений 205 1
Вайнер Всеволод 26 1
Путятинский Сергей 86 1
Колесов Александр 54 1
Кириченко Игорь 49 1
Хомков Игорь 46 1
Зайцев Евгений 13 1
Антонов Александр 77 1
Педоренко Андрей 42 1
Клявин Владимир 47 1
Огуряев Дмитрий 85 1
Ильин Дмитрий 24 1
Васильев Григорий 40 1
Ежов Василий 42 1
Прохоров Фёдор 83 1
Савцов Игорь 29 1
Христенко Павел 15 1
Валчев Стоян 48 1
Агафонова Наталия 41 1
Шершнев Георгий 14 1
Теленков Андрей 27 1
Яковлев Роман 1 1
Чернов Георгий 5 1
Корнеева Анжелика 9 1
Лекомцев Алексей 2 1
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 334 1
Чижиков Сергей 2 1
Шенберг Дмитрий 16 1
Бессарабенко Александр 13 1
Махалин Тимур 16 1
Панченко Иван 138 1
Янченко Надежда 1 1
Винокуров Евгений 10 1
Челидзе Джимшер 30 1
Пиляева Анжелика 3 1
Врацкий Андрей 135 1
Походня Андрей 6 1
Россия - РФ - Российская федерация 144219 5
Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 745 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17027 2
Казахстан - Республика 5526 1
Беларусь - Белоруссия 5664 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17368 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14111 1
Украина 7608 1
Грузия 1240 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43163 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1763 1
Африка - Африканский регион 3478 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52102 1
Россия - ЦФО - Костромская область - Кострома 251 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5760 5
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47991 3
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14320 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13489 2
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2401 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18459 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51009 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5412 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29019 2
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3106 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8372 2
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1584 2
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3417 2
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7598 2
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3655 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10940 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2305 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4874 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3931 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24084 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9927 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3127 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5073 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9787 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10956 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2756 1
Паника - паническая атака - Фобия - боязнь - phobia - fear - иррациональный неконтролируемый страх или устойчивое переживание излишней тревоги 779 1
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 1899 1
Добывающий сектор экономики - Горнодобывающие и угольные предприятия - Горная промышленность, добыча - Минерально-сырьевой комплекс - Mining enterprises - Mining industry 791 1
Здравоохранение - Вакцинация - Vaccination - Прививки 301 1
Почта - услуги почтовой связи - почтовые услуги - почтовые отправления 1562 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6940 1
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала 1873 1
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5735 1
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3465 1
Социальная инженерия - Социальный инжиниринг - Social Engineering - Психологическое манипулирование людьми - Psychological manipulation of people - Социотехнические атаки - Sociotechnical attacks 867 1
Строительство - Товары для строительства и ремонта - Do It Yourself, DIY - самодельничество или «сделай сам» 260 1
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 425 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5764 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1085 1
Gartner - Гартнер 3556 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3199 1
МИСиС НИТУ - Центр компетенций НТИ Квантовые коммуникации - Институт физики и квантовой инженерии 44 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1513 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1116 2
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2006 2
CNews AWARDS - награда 519 1
CNews FORUM Кейсы 225 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335485, в очереди разбора - 773260.
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Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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