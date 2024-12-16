Каськов Валентин
Каськов Валентин и организации, системы, технологии, персоны:
|Горпинченко Роман 13 1
|Чаркин Евгений 296 1
|Поляков Сергей 73 1
|Абакумов Евгений 205 1
|Вайнер Всеволод 26 1
|Путятинский Сергей 86 1
|Колесов Александр 54 1
|Кириченко Игорь 49 1
|Хомков Игорь 46 1
|Зайцев Евгений 13 1
|Антонов Александр 77 1
|Педоренко Андрей 42 1
|Клявин Владимир 47 1
|Огуряев Дмитрий 85 1
|Ильин Дмитрий 24 1
|Васильев Григорий 40 1
|Ежов Василий 42 1
|Прохоров Фёдор 83 1
|Савцов Игорь 29 1
|Христенко Павел 15 1
|Валчев Стоян 48 1
|Агафонова Наталия 41 1
|Шершнев Георгий 14 1
|Теленков Андрей 27 1
|Яковлев Роман 1 1
|Чернов Георгий 5 1
|Корнеева Анжелика 9 1
|Лекомцев Алексей 2 1
|Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 334 1
|Чижиков Сергей 2 1
|Шенберг Дмитрий 16 1
|Бессарабенко Александр 13 1
|Махалин Тимур 16 1
|Панченко Иван 138 1
|Янченко Надежда 1 1
|Винокуров Евгений 10 1
|Челидзе Джимшер 30 1
|Пиляева Анжелика 3 1
|Врацкий Андрей 135 1
|Походня Андрей 6 1
|МИСиС НИТУ - Центр компетенций НТИ Квантовые коммуникации - Институт физики и квантовой инженерии 44 1
|МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1513 1
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