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GEH Engineering ГЭХ Инжиниринг ГЭХ Теплостройпроект


 

Александр Можаев, Руководитель департамента технической политики, методологии и стандартизации, ГЭХ Теплостройпроект "Комплексная автоматизированная система проектирования тепловых сетей и тепловых пунктов. Достижения. Проблемы внедрения"  Конференция CNews 29.05.2025 | Строительные технологии будущего 2025

УПОМИНАНИЯ


16.06.2025 Как построить объект вовремя и не превысить бюджет 2
28.06.2022 «Газпром» увеличил закупки российского офисного пакета более чем в 4,5 раза 1
12.08.2020 «Газпром» впервые закупился «Моим офисом» 1
03.10.2019 «Инфосистемы джет» защитили Грозненскую ТЭС от киберугроз 1

Публикаций - 4, упоминаний - 5

GEH Engineering и организации, системы, технологии, персоны:

Газпром межрегионгаз - Газпром МРГ 91 2
Новые облачные технологии (НОТ) 457 2
Перемена-Липецк 2 2
Стрим лайн 3 2
Softline - Софтлайн 3023 2
Acronis - Акронис 451 1
Бином 24 1
Digital Design - Диджитал Дизайн 544 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2134 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1156 1
Газпром ПАО 1375 3
Газпром газораспределение 20 2
Газпром добыча Уренгой - Уренгойгазпром 13 2
Газпром добыча Надым - Надымгазпром - Надымстройгаздобыча НСГД - Надымгазснабкомплект 5 1
Грозненская ТЭС - тепловая электростанция 4 1
Почта России ПАО 2175 1
Росрезерв - Федеральное агентство по государственным резервам 53 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2599 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4469 1
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 263 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13045 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68914 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26174 2
Инжиниринг - технические консультационные услуги 441 1
Офисные приложения - Табличный редактор - Tabular editor 100 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12418 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 10652 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6605 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7664 1
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7566 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9728 1
Private Cloud - Частные облака - Приватные облака - Корпоративные облака - Защищенное корпоративное облако, ЗКО 1175 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21116 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11827 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7089 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30760 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16338 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29409 1
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1325 1
Новые облачные технологии - МойОфис Профессиональный 67 2
Новые облачные технологии - МойОфис Стандартный 83 2
Новые облачные технологии - МойОфис 827 2
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3343 1
Kaspersky Total Security 41 1
Киберпротект - Акронис Защита Данных 23 1
Content AI - ContentReader - Abbyy FineReader 334 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 955 1
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 767 1
Комиссаров Дмитрий 231 1
Сиянов Виталий 1 1
Тихонов Алексей 16 1
Россия - ЮФО - Астраханская область - Астрахань 419 2
Россия - РФ - Российская федерация 150229 2
Россия - ЦФО - Липецкая область - Липецк 458 2
Россия - ЦФО - Костромская область - Кострома 268 1
Россия - УФО - Курганская область - Курган 267 1
Россия - СКФО - Чечня - Чеченская Республика 539 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44431 1
Россия - ПФО - Кировская область - Киров 476 1
Россия - ПФО - Ульяновская область - Ульяновск 496 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5137 2
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3106 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9275 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52993 1
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 1960 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1029 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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