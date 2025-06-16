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GEH Engineering ГЭХ Инжиниринг ГЭХ Теплостройпроект
Александр Можаев, Руководитель департамента технической политики, методологии и стандартизации, ГЭХ Теплостройпроект "Комплексная автоматизированная система проектирования тепловых сетей и тепловых пунктов. Достижения. Проблемы внедрения" Конференция CNews 29.05.2025 | Строительные технологии будущего 2025
УПОМИНАНИЯ
GEH Engineering и организации, системы, технологии, персоны:
|Комиссаров Дмитрий 231 1
|Сиянов Виталий 1 1
|Тихонов Алексей 16 1
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