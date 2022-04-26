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Content AI ContentReader Abbyy FineReader

Content AI - ContentReader - Abbyy FineReader


26.04.2022 Компания SETERE выпустила обновление для Системы распознавания текста SETERE OCR — релиз 1.0.08
10.03.2022 Российская компания SETERE разработала аналог ПО ABBYY FineReader
31.01.2022 FineReader и другие знаменитые продукты Abbyy перестали быть российским ПО
27.04.2021 Abbyy создает экосистему для работы с документами на любых устройствах
26.01.2021 Подтверждена совместимость Abbyy Finereader Engine с «Ред ОС»
04.06.2020 Abbyy обновила и переименовала Finereader 15
01.06.2020 Abbyy выпустила новую версию Finereader Server
15.04.2020 Abbyy предоставит бесплатный Finereader 15 медицинским и образовательным организациям
27.08.2019 ABBYY FineReader 15 выводит редактирование PDF на новый уровень
13.03.2019 Abbyy представила FineReader Server
06.06.2018 Abbyy усилила FineReader Engine технологиями искусственного интеллекта
31.05.2017 Zecurion и Abbyy начали новый этап сотрудничества
25.01.2017 Abbyy представила FineReader 14
17.10.2016 Abbyy внедрила FlexiCapture Engine и FineReader Engine в «Московском кредитном банке»
19.02.2015 Sharp выбрал технологии распознавания текстов Abbyy для своего нового МФУ
21.11.2014 Abbyy FineReader Pro для Mac теперь автоматически распознает документы
31.07.2014 Доступна новая версия облачного сервиса Abbyy FineReader Online
16.07.2014 Вышла новая версия SecureTower с функцией контроля текстовой информации на изображениях с помощью FineReader
01.04.2014 Abbyy FineReader научился распознавать почерк врачей
12.02.2014 ABBYY выпустила 12 версию своего флагманского продукта FineReader
12.02.2014 Вышел ABBYY FineReader 12
05.12.2013 Профессиональные возможности Abbyy FineReader теперь доступны пользователям Mac
24.10.2013 Abbyy FineReader Engine 11 научился классифицировать документы
10.09.2013 Обновлен «Abbyy FineReader Банк» для оптимизации работы с банковскими документами
06.12.2012 Вышел Abbyy FineReader Touch для Windows 8 с русским интерфейсом
04.12.2012 Облачный сервис для распознавания текста от Abbyy теперь доступен на iPhone
21.08.2012 ABBYY выпустила FineReader для Windows 8
05.08.2011 ABBYY FineReader Express Edition for Mac оснащен поддержкой Mac OS X 10.7 Lion
18.05.2011 SecurIT будет использовать технологию распознавания текстов ABBYY в своих продуктах
01.03.2011 Google запустил онлайн-убийцу FineReader. Разработчики FineReader не испугались
22.12.2010 Технологии ABBYY помогают Институту востоковедения РАН в лингвистических исследованиях
08.09.2010 Вышел ABBYY FineReader Engine 10
09.08.2010 ABBYY FineReader Engine 9.0 интегрирован в приложения для автоматизации проектирования компании CSoft
15.07.2010 Abbyy запустила онлайн-сервис для распознавания текстов
13.01.2010 Вышел ABBYY FineReader 10 Corporate Edition для СМБ
24.09.2009 ABBYY FineReader 10 «понимает» 186 языков и распознаёт внутреннюю структуру документов
24.07.2009 Вышел ABBYY FineReader Express Edition for Mac
02.02.2009 ABBYY осваивает Ближний Восток
17.06.2008 FineReader заговорил на иврите, китайском и японском языках
01.10.2007 ABBYY выпустила FineReader 9.0

Публикаций - 214, упоминаний - 389

Content AI упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Abbyy - Аби Продакшн - BIT Software 1110 168
Xerox 1091 23
Microsoft Corporation 22497 22
Seiko Epson Corporation 864 21
Технологии Распознавания 455 21
Mustek Systems 78 19
Microtek 50 14
UMAX Technologies 56 14
Fujitsu 1898 11
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 3012 10
6072 10
Программный продукт ГК 3960 8
HP Inc. 5313 7
Oracle Corporation 6035 7
MAS Elektronik AG 190 7
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation 1289 6
Kofax 45 6
Softline - Софтлайн 1870 6
Samsung Electronics 9333 5
Xerox - Ксерокс Россия 147 5
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3882 5
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 790 5
Cognitive Technologies - Когнитивные технологии 681 5
Adobe Systems 1443 4
Meta Platforms - Facebook 4267 4
IBM - International Business Machines Corp 8941 4
Yandex - Яндекс 5015 4
Docsvision - ДоксВижн 948 4
Apple Inc 10683 4
Intel Corporation 11262 3
Dr.Web - Доктор Веб 1186 3
Acer Group - Асер Маркетинг Сервисиз 2311 3
IBS - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1467 3
НТЦ ИРМ - Научно-Технологический Центр ИРМ 43 3
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2351 3
HTC Corporation 1428 3
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 2575 3
ЭОС - Электронные офисные системы 1262 3
Siemens AG - Siemens Group 2311 3
HP Compaq Computer Corp 1905 3
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 824 7
Открытие ФК - Банк Открытие 2713 6
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5204 5
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2127 3
Allianz - Альянс СК - страховая компания - Альянс РОСНО Жизнь Российское страховое народное общество 30 3
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство 60 3
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 269 3
Альфа-Банк 1476 3
Государственный музей Л.Н.Толстого (ГМТ) 6 3
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 93 3
Точка 1820 3
Транснефть 232 3
ГАБТ - Государственный академический Большой театр России - Большой театр 82 3
Согласие СК - Согласие-Вита 1112 2
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 376 2
Ингосстрах СПАО 301 2
Газпром - Востокгазпром 9 2
Россети МРСК Сибири ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири - Красноярскэнерго - Читаэнерго- Алтайэнерго - Алтайэнергосбыт - Кузбассэнерго-РЭС 56 2
ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 121 2
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 185 2
Societe Generale - Росбанк АКБ 438 2
Газпром ПАО 1008 2
Трансаэро - авиакомпания 56 1
Finnair - Авиакомпания 35 1
QBF Corporation - КьюБиЭф - КБФ 16 1
РОСНО СК - Страховая компания 171 1
Цифроград 171 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1710 1
InStat 9 1
НКНХ - Нижнекамскнефтехим 20 1
Магнат 26 1
Rakuten Shopping - Buy.com 78 1
Meta Group 54 1
Арсеналъ 40 1
АК имени С.В. Ильюшина - Авиационный комплекс имени С. В. Ильюшина - российское проектно-конструкторское бюро 15 1
ГУМ - Государственный универсальный магазин - Верхние торговые ряды 46 1
Газпром добыча Уренгой 5 1
Пробизнесбанк АКБ 126 1
Лайф ФГ - Финансовая группа 147 1
Самолёт ГК 216 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3271 6
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2162 4
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2723 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7990 4
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 13513 4
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 8292 3
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 825 3
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1138 3
Ясная Поляна - Музей-усадьба Л.Н. Толстого 18 3
Президент Российской Федерации 3770 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2084 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2267 2
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1456 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2392 2
Правоохранительные органы - Полиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 1527 2
ФЦТ РФ - Федеральный центр тестирования ФГБУ 13 2
РосНИИРОС - Российский научно-исследовательский институт развития общественных сетей - RIPN - Russian Institute for Public Networks 129 1
Управление делами президента Российской Федерации 91 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 276 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 267 1
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 784 1
Конституционный суд РФ 79 1
Администрация Президента РФ 904 1
Правительство Канады 40 1
Верховный суд РФ - Судебный департамент 146 1
Правительство Республики Башкортостан - Администрации Президента Башкортостана - Государственное собрание — Курултай Республики Башкортостан 48 1
Судебная власть - Judicial power 225 1
Росрезерв - Федеральное агентство по государственным резервам 38 1
Правительство Москвы 1640 1
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 367 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 940 1
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 293 1
Счётная палата РФ 628 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 512 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2336 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2468 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1574 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Росавиакосмос 1571 1
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 181 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 562 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 295 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 378 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 214 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 407 1
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 60 1
РАСПО - Российская ассоциация свободного программного обеспечения 32 1
IFPI - International Federation of the Phonographic Industry - International Standard Recording Code - Международная федерация производителей фонограмм 121 1
НП ППП - Некоммерческое партнерство поставщиков программных продуктов 72 1
АРБ - Ассоциация российских банков 176 1
Оцифровка - Digitization 1715 33
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 47147 27
Распознавание - Recognition 1383 25
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 20003 24
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Microsoft Office Excel 818 7
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США - Калифорния 3381 19
Япония 10069 18
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12528 17
Германия - Бавария - Мюнхен 424 17
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 45854 16
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13925 16
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Китай - Китайская Народная Республика - КНР 13476 15
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 11864 15
Европа 12319 15
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Испания - Королевство 2917 12
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Италия - Итальянская Республика 3310 7
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Америка 2011 4
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Беларусь - Белоруссия 3525 3
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Ближний Восток 2549 3
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Канада 3319 3
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Литва - Литовская Республика 541 3
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1736 3
Бразилия - Федеративная Республика 1945 3
Лига арабских государств - Организации Арабских государств - Arab League - Арабские страны 136 3
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 892 3
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1360 3
Россия - СФО - Новосибирск 3269 3
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2071 3
Кипр - Республика 373 2
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик - Сервис-провайдер - Технологическая компания 19319 76
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13091 28
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 18298 21
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 18976 21
Русский язык - День русского языка - 6 июня 5307 21
Английский язык 764 20
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 15886 15
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 8036 11
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 4373 9
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 4862 9
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail 8499 7
Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 2039 7
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 361 6
Экспорт - Экспортные операции 1024 6
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 1550 5
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 2195 5
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 2135 5
Платёжное поручение - Payment order 152 4
Паспорт - Паспортные данные 1175 4
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 813 4
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 4012 3
ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 323 3
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 2689 3
НДС - Налог на добавленную стоимость 1175 3
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 4110 3
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 1089 3
Минцифры РФ - ФЦП Электронная Россия - Федеральной целевой программы 854 3
Кредитование - Сrediting 1515 3
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 3241 3
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 1456 2
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Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка 2278 2
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС 2472 2
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Производительность труда и поддержка занятости - Национальный проект 339 2
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ОГЭ - Основной государственный экзамен - ГИА - Государственная итоговая аттестация 60 2
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Research and Markets 23 1
Forrester Research 810 1
GfK Rus - ГФК-Русь 191 1
Intelligent Document Processing PEAK Matrix Assessment 2 1
Медиалогия 48 1
Минобороны РФ - 25-й ГосНИИ химмотологии - Государственный научно-исследовательский институт химмотологии 7499 9
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет 227 3
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 567 3
РАН - Российская академия наук 1397 3
МИСиС НИТУ - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 222 2
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 618 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1170 1
ФГБНУ Федеральный институт педагогических измерений 10 1
ФИПИ - Федеральный институт педагогических измерений 3 1
ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО - Ростовский институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования - Государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования Ростовской области 1 1
Роспатент РФ - ФИПС - Федеральный институт промышленной собственности - Палата по патентным спорам 63 1
РГБ - Российская государственная библиотека 86 1
РГГУ - Российский государственный гуманитарный университет 43 1
ЦГПБ имени А.П. Чехова - Центральная городская публичная библиотека имени А.П. Чехова 2 1
ГПНТБ России - Государственная публичная научно-техническая библиотека России 8 1
СПбГУНиПТ - Санкт-Петербургский государственный университет низкотемпературных и пищевых технологий 2 1
Docflow 123 9
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 3503 5
CeBIT 454 2
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COMDEX - COMputer Dealers' EXhibition 159 1
МАКС - Международный авиационно-космический салон 180 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2022 годы.
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