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Content AI ContentReader Abbyy FineReader

Content AI - ContentReader - Abbyy FineReader
  • ContentReader Server – корпоративное серверное решение для распознавания и преобразования документов в PDF и другие электронные редактируемые форматы. Решение быстро и точно распознает изображения и переводит их в
    PDF, PDF/A, Microsoft Word или другие типы файлов, удобные для поиска, просмотра, обмена и хранения.
  • ContentReader Engine – многофункциональный инструментарий разработчика (SDK), который позволяет бесшовно встраивать в приложения с любой архитектурой интеллектуальные технологии  распознавания многоязычного текста, конвертации, классификации и сравнения документов.
  • ContentReader PDF включает в себя набор инструментов для работы с документами. Он позволяет распознавать и редактировать PDF-файлы, конвертировать их в разные форматы, создавать интерактивные формы, защищать данные цифровой подписью, управлять доступом к файлам. Продукт входит в реестр отечественного ПО и подходит для использования в государственных ведомствах и любых сферах бизнеса, в задачи которых входит обработка PDF-документов.

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06.08.2026 Отключение подписок Adobe вызвало рост спроса на российский редактор ContentReader PDF

атизации бизнес-процессов и обработки документов Content AI фиксирует рост интереса к PDF-редактору ContentReader PDF со стороны заказчиков, оставшихся без привычного инструмента для работы с д
22.07.2026 Content AI и «Роса» подтвердили совместимость ContentReader PDF 16 с «Роса Хром 13»

знес-процессов и обработки документов, подтвердили совместимость многофункционального PDF-редактора ContentReader PDF 16 с операционной системой «Роса Хром 13». Об этом CNews сообщил представит
17.04.2026 От редактирования к смыслу: как устроен редактор ContentReader PDF 16

ессов обработки документов или сокращение количества ошибок в работе с ними. В этом контексте выход ContentReader PDF 16 от компании Content AI — первого российского PDF-редактора со встроенным
19.03.2026 Content AI представила ContentReader PDF 16, российский PDF-редактор со встроенным ИИ-ассистентом

ициальную маркировку ИИ-продукта. ContentReader PDF 16 обеспечивает полное импортозамещение решений Abbyy FineReader и Adobe Acrobat.
22.01.2026 «СтройТрансНефтеГаз» внедрила российский PDF-редактор ContentReader PDF от Content AI в рамках стратегии цифровой трансформации

ой отрасли, объявила о переходе на отечественный программный продукт для работы с PDF-документами – ContentReader PDF от Content AI. Об этом CNews сообщили представители Content AI. В строитель
28.08.2025 Promt интегрировала OCR российского разработчика Content AI в свои решения

логическом сотрудничестве. Теперь во все продукты Promt интегрирован многофункциональный OCR-модуль ContentReader Engine на основе технологий искусственного интеллекта. Экосистема решений Promt
10.06.2025 Сервис Correct интегрирует OCR SDK ContentReader Engine для повышения качества распознавания документов

чественные технологии распознавания данных от компании Content AI. Инструментарий для разработчиков ContentReader Engine для операционной системы Linux был протестирован и интегрирован с сервис
10.12.2024 Редактор ContentReader PDF и документные сканеры Avision будут поставляться совместно

ллектом. ContentReader PDF подходит для импортозамещения и полностью заменяет иностранные программы ABBYY FineReader PDF и Adobe Acrobat. «В рамках перехода на отечественное программное обеспеч
31.10.2024 Еще три продукта Content AI получили ИИ-маркировку в реестре отечественного ПО

поиска Content AI Intelligent Search, cерверное решение для распознавания и конвертации документов ContentReader Server и многофункциональный OCR SDK для разработчиков ContentReader Eng
29.08.2024 Производитель оборудования для инженерных систем «Ридан» выбрал ContentReader Server для импортозамещения зарубежного ПО

Российский производитель теплообменного оборудования и инженерных систем «Ридан» выбрал решение ContentReader Server ИИ-вендора Content AI для импортозамещения зарубежного ПО. Об этом CNews
15.07.2024 Content AI поставила решение для серверной обработки документов транспортной группе FESCO

ботки информации, осуществил поставку серверного решения для распознавания и конвертации документов ContentReader Server транспортной группе FESCO. Об этом CNews сообщили представители Content

31.05.2024 «Инферит» (ГК Softline) и Content AI подтвердили совместимость ContentReader PDF с ОС «МСВСфера АРМ 9»

реестр отечественного ПО и, как утверждают в Content AI, подходит для замещения иностранных решений Abbyy FineReader PDF и Adobe Acrobat. «Сегодня в фокусе нашего внимания постоянное расширение
11.04.2024 АЛРОСА выбрала ContentReader PDF для замещения иностранного ПО

АЛРОСА, российская алмазодобывающая компания, будет использовать отечественный редактор ContentReader PDF для работы с PDF-документами. Компания планирует полностью перейти на росси
04.04.2024 Серверное решение для потоковой обработки документов ContentReader Server доступно на Linux

, выпустил кросс-платформенную версию серверного решения для распознавания и конвертации документов ContentReader Server 15. Об этом CNews сообщили представители Content AI. Это первая версия п
21.03.2024 Многофункциональный OCR SDK для разработчиков ContentReader Engine совместим с операционной системой «Ред ОС»

течественный поставщик решений и услуг в области информационных технологий, заявили о совместимости ContentReader Engine и операционной системы «Ред ОС». После проведенного тестирования компани
30.01.2024 ContentReader PDF заменил иностранный софт в образовательных учреждениях Уральского региона

tReader PDF для работы с документами формата PDF. Отечественный продукт заменил иностранные решения ABBYY FineReader PDF, Adobe Acrobat и Adobe Reader в школах и вузах Свердловской и Челябинско
18.01.2024 Продукт ContentReader Server ИИ-разработчика Content AI включен в реестр отечественного ПО

Минцифры России внесло в реестр отечественного ПО продукт ContentReader Server российского разработчика ИИ-продуктов Content AI (№20814 от 26.12.2023).
15.01.2024 Власти отказались финансировать проект «Ростелекома» по импортозамещению FineReader

умента, имеющейся в распоряжении CNews. Оба исключенных решения должны были заменить продукты серии FineReader от основанной в России компании ABBYY, которая в 2022 г. ушла с российского рынка.
27.12.2023 Выходцы из ABBYY просят господдержки для создания «убийцы» FineReader

едь была основана россиянином Давидом Яном, и еще в 1990-х годах вышла на мировой рынок с продуктом FineReader для оптического распознавания текстов (OCR). После начала специальной военной опер
18.12.2023 Редактор ContentReader PDF совместим с ОС «Альт»

чик российских операционных систем «Альт», подтвердили совместимость многофункционального редактора ContentReader PDF с операционными системами «Альт Рабочая станция 10» и «Альт Рабочая станция
11.12.2023 Многофункциональный редактор ContentReader PDF совместим с ОС Astra Linux

ти функционирования и безопасности. Редактор подходит для замещения недоступных на российском рынке ABBYY FineReader PDF и Adobe Acrobat. В ходе тестов специалисты убедились, что ContentReader

15.09.2023 FineReader больше не нужен. Microsoft прокачала суперполезный древний инструмент Windows – теперь он умеет распознавать текст

а скриншот, есть текст, то «Ножницы» распознают его, после чего его можно будет редактировать. Фото: Microsoft Новшество наверняка окажется очень полезным По сути, Microsoft создала бесплатный аналог FineReader – мощной утилиты для распознавания лиц, разработанной компанией Abbyy с российскими корнями. В начале весны 2022 г. она ушла с российского рынка. Сам FineReader распространяет
29.08.2023 Content AI и «Алми партнер» подтвердили совместимость своих флагманских продуктов.

ПО «Алми партнер» провели тестирование своих флагманских продуктов – многофункционального редактора ContentReader PDF и операционной системы на базе ядра Linux AlterOS. Об этом CNews сообщили п
18.07.2023 Россия без FineReader: рынок OCR за год упал на четверть

г. она составляла 6,5 млрд руб. Лидером продолжает быть компания ABBYY, разработчик продуктов серии FineReader (а также продуктов FlexiCapture, PassportReader SDK, Recognition Server, Intellige
01.06.2023 Content AI и Applite подтвердили совместимость редактора ContentReader PDF и ОС «Атлант»

распознавание, редактирование, конвертирование — и призвана заместить такие известные продукты как Abbyy FineReader и Adobe Acrobat. ContentReader PDF входит в реестр отечественного ПО (№17019
19.04.2023 Редактор ContentReader PDF совместим с операционной системой «Ред ОС»

Многофункциональный PDF-редактор ContentReader PDF совместим с российской операционной системой «Ред ОС». Российский разработч
27.03.2023 ContentReader Engine включен в реестр российского ПО

Многофункциональный инструментарий разработчика на основе искусственного интеллекта ContentReader Engine включен в Единый реестр российских программ для электронных вычислительн
22.03.2023 Редактор для работы с PDF-документами ContentReader PDF включен в реестр российского ПО

й обработки информации, выпустил продукт ContentReader PDF, который позиционирует в качестве замены Abbyy FineReader PDF и Adobe Acrobat. Продукт объединяет инструменты для работы с PDF- и бума
10.03.2022 Российская компания SETERE разработала аналог ПО ABBYY FineReader

Technology Research) разработала систему оптического распознавания текста SETERE OCR — аналог ABBYY FineReader для пользователей российских операционных систем. Решение включено в реестр отечес
31.01.2022 FineReader и другие знаменитые продукты Abbyy перестали быть российским ПО

ого совета при реестре от 17 января 2022 г. Ретроспективный анализ документов показывает, что еще три продукта были удалены в конце 2021 г. В числе потерь реестра — программа для распознавания текста Abbyy FineReader, ПО для потокового ввода данных Abbyy FlexiCapture, сканер визиток Abbyy Business Card Reader, решение для создания снимков областей экрана Abbyy Screenshot Reader, ПО для созд
16.06.2021 «Альфа-лизинг» автоматизировала процесс верификации документации с помощью Abbyy Finereader Engine

что позволяет использовать его в параллельных процессах. Например, для быстрого масштабирования функции сравнения при увеличении количества документов. Решение разработано с использованием платформы Abbyy Fine Reader Engine – ИТ-партнера «Альфа-лизинга». Компания ежедневно работает с большим потоком договоров от клиентов, партнеров и исполнителей услуг. В согласовании документов, помимо ст
27.04.2021 Abbyy создает экосистему для работы с документами на любых устройствах

Abbyy выпустила приложение FineReader PDF Mobile, ранее известное под брендом FineScanner, и подключила его к программе

26.01.2021 Подтверждена совместимость Abbyy Finereader Engine с «Ред ОС»

вместимости продуктов. Результаты испытаний подтвердили корректную работу технологического продукта Abbyy Finereader Engine с операционной системой «Ред ОС» (производства «Ред софт»). «Ред ОС»

04.06.2020 Abbyy обновила и переименовала Finereader 15

Abbyy обновила Abbyy Finereader 15 – универсальный интеллектуальный редактор для работы с любыми видами бумажных и
01.06.2020 Abbyy выпустила новую версию Finereader Server

Abbyy выпустила новую версию Abbyy Finereader Server – корпоративного серверного решения для распознавания документов и преобраз
15.04.2020 Abbyy предоставит бесплатный Finereader 15 медицинским и образовательным организациям

х организаций. До 31 мая включительно компания предоставляет медкам и педагогам бесплатные лицензии Abbyy Finereader 15 Corporate на шесть месяцев. С помощью Abbyy Finereader Corporate можно: р
27.08.2019 ABBYY FineReader 15 выводит редактирование PDF на новый уровень

ABBYY обновила ABBYY FineReader – универсальную программу для работы с бумажными и PDF-документами. Благодаря внут
13.03.2019 Abbyy представила FineReader Server

Abbyy представила FineReader Server – новую версию Recognition Server с интеллектуальными OCR-технологиями 16 п
06.06.2018 Abbyy усилила FineReader Engine технологиями искусственного интеллекта

Abbyy представила Abbyy FineReader Engine 12 – улучшенный инструментарий разработчика для распознавания информации из
31.05.2017 Zecurion и Abbyy начали новый этап сотрудничества

ли CNews в Zecurion, в рамках партнёрства компания может использовать новую версию технологии Abbyy FineReader Engine во всех своих продуктах для распознавания текстов в графических файлах. Zec

Публикаций - 354, упоминаний - 782

Content AI и организации, системы, технологии, персоны:

Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1208 209
Content AI - Контент ИИ - Контент ИИ Технологии - Контент Аи Солюшнс Билишим Ве Текноложи Хизметлери Аноним Ширкети - Content AI Solutions Bilisim Ve Teknoloji Hizmetleri Anonim Sirketi 135 60
Microsoft Corporation 25775 32
Xerox - The Haloid Company 1168 26
Seiko Epson Corporation 908 24
Mustek Systems - Mustek Optic Computers & Communikation International - Most Unique Scanning Technology 83 22
9594 22
UMAX Technologies - UMAX Computer Corporation - UMAX Data Systems - Umax Systems GmbH - Yamada - Vaova 59 20
Abbyy Украина - Abbyy Ukraine - АБИ Украина 27 18
Abbyy USA 18 18
Microtek 52 17
Abbyy Europe 17 16
Visioneer - Primax Electronics - JFL Peripherals 22 14
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 14
MAS Elektronik AG - MAS Elektronikhandels - MAS Microelectronics 198 13
Ростелеком 10948 13
Fujitsu 2105 12
Adobe Systems 1597 12
Abbyy UK 11 11
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 11
Kofax 61 10
Oracle Corporation 7074 10
Системы документооборота 522 9
Softline - Софтлайн 3743 9
HP Inc. 5883 9
ЭОС - Электронные офисные системы - ЭОС Софт 1218 9
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1123 8
IBM - International Business Machines Corp 9699 8
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 8
SETERE Group - СЕТЕРЕ Групп - СЕТЕРЕ Софт - Security Technology Research - ТБИ - Технологии Безопасность Исследования 31 7
Yandex - Яндекс 9216 7
Cognitive Technologies - Когнитивные технологии - Когнитив Технолоджис 722 7
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation - Sprint Communications - Nextel Communications - Nextel Partners - NeoWorld Communications 1422 7
Promt - Промт 323 6
Техноэволаб - Technoevolab - Кселаб - Xerox Russia - Ксерокс Россия - Xerox CIS - Xerox СНГ - Xerox Eurasia - Ксерокс Евразия 198 6
Beorg - Биорг 130 6
Abbyy LS - Abbyy Language Services - АБИ ЛС - АЛС - Эбби Лангуаж Сервисез 36 6
Samsung Electronics 11064 6
Ред Софт - Red Soft 1236 6
Dropbox 527 6
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 9
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 7
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 7
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 7
Газпром нефть 725 7
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 6
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 193 6
Алроса АК - Алмазы России — Саха 293 5
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 4
Газпром ПАО 1493 4
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 531 4
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 267 4
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 4
Россети МРСК Сибири ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири - Красноярскэнерго - Читаэнерго- Алтайэнерго - Алтайэнергосбыт - Кузбассэнерго-РЭС - Бурятэнерго - Хакасэнерго - Омскэнерго - МЭС Сибири 101 3
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 220 3
Газпром - СТНГ - СтройТрансНефтеГаз 13 3
Allianz - Альянс СК - страховая компания - Альянс РОСНО Жизнь Российское страховое народное общество - РОСНО СК - Страховая компания 261 3
Государственный музей Л.Н.Толстого (ГМТ) 6 3
РЖД - Российские железные дороги 2096 3
Почта России ПАО 2370 3
Альфа-Банк 1979 3
Транснефть 335 3
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Согласие СК - Согласие-Вита 47 2
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Газпром - Востокгазпром 10 2
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Россети Ленэнерго 1699 2
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Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 17
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Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 132
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Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 57
Германия - Федеративная Республика 13221 42
Европа 24964 32
Украина 7928 32
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 26
Япония 13807 24
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 24
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 20
США - Калифорния 4829 20
Азия - Азиатский регион 5920 17
Франция - Французская Республика 8177 17
Германия - Бавария - Мюнхен 485 17
Украина - Киев 1151 16
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 16
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 15
Испания - Королевство 3840 14
Южная Корея - Республика 7052 11
Китай - Тайвань 4245 11
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Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 8
Турция - Турецкая республика 2620 8
Кипр - Республика 636 7
Индия - Bharat 5869 6
Европа Восточная 3138 6
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Канада 5081 5
Африка - Африканский регион 3641 5
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Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 4
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Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3339 4
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Америка Северная - Североамериканский регион 3414 4
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1439 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 78
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 62
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Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 43
Английский язык 7030 43
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Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 35
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6583 24
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Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3304 16
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 15
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 13
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 13
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МИСиС НИТУ - Центр компетенций НТИ Квантовые коммуникации - Институт физики и квантовой инженерии 59 1
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