Content AI - ContentReader - Abbyy FineReader

Отключение подписок Adobe вызвало рост спроса на российский редактор ContentReader PDF атизации бизнес-процессов и обработки документов Content AI фиксирует рост интереса к PDF-редактору ContentReader PDF со стороны заказчиков, оставшихся без привычного инструмента для работы с д

Content AI и «Роса» подтвердили совместимость ContentReader PDF 16 с «Роса Хром 13» знес-процессов и обработки документов, подтвердили совместимость многофункционального PDF-редактора ContentReader PDF 16 с операционной системой «Роса Хром 13». Об этом CNews сообщил представит

От редактирования к смыслу: как устроен редактор ContentReader PDF 16 ессов обработки документов или сокращение количества ошибок в работе с ними. В этом контексте выход ContentReader PDF 16 от компании Content AI — первого российского PDF-редактора со встроенным

Content AI представила ContentReader PDF 16, российский PDF-редактор со встроенным ИИ-ассистентом ициальную маркировку ИИ-продукта. ContentReader PDF 16 обеспечивает полное импортозамещение решений Abbyy FineReader и Adobe Acrobat.

«СтройТрансНефтеГаз» внедрила российский PDF-редактор ContentReader PDF от Content AI в рамках стратегии цифровой трансформации ой отрасли, объявила о переходе на отечественный программный продукт для работы с PDF-документами – ContentReader PDF от Content AI. Об этом CNews сообщили представители Content AI. В строитель

Promt интегрировала OCR российского разработчика Content AI в свои решения логическом сотрудничестве. Теперь во все продукты Promt интегрирован многофункциональный OCR-модуль ContentReader Engine на основе технологий искусственного интеллекта. Экосистема решений Promt

Сервис Correct интегрирует OCR SDK ContentReader Engine для повышения качества распознавания документов чественные технологии распознавания данных от компании Content AI. Инструментарий для разработчиков ContentReader Engine для операционной системы Linux был протестирован и интегрирован с сервис

Редактор ContentReader PDF и документные сканеры Avision будут поставляться совместно ллектом. ContentReader PDF подходит для импортозамещения и полностью заменяет иностранные программы ABBYY FineReader PDF и Adobe Acrobat. «В рамках перехода на отечественное программное обеспеч

Еще три продукта Content AI получили ИИ-маркировку в реестре отечественного ПО поиска Content AI Intelligent Search, cерверное решение для распознавания и конвертации документов ContentReader Server и многофункциональный OCR SDK для разработчиков ContentReader Eng

Производитель оборудования для инженерных систем «Ридан» выбрал ContentReader Server для импортозамещения зарубежного ПО Российский производитель теплообменного оборудования и инженерных систем «Ридан» выбрал решение ContentReader Server ИИ-вендора Content AI для импортозамещения зарубежного ПО. Об этом CNews

Content AI поставила решение для серверной обработки документов транспортной группе FESCO ботки информации, осуществил поставку серверного решения для распознавания и конвертации документов ContentReader Server транспортной группе FESCO. Об этом CNews сообщили представители Content

«Инферит» (ГК Softline) и Content AI подтвердили совместимость ContentReader PDF с ОС «МСВСфера АРМ 9» реестр отечественного ПО и, как утверждают в Content AI, подходит для замещения иностранных решений Abbyy FineReader PDF и Adobe Acrobat. «Сегодня в фокусе нашего внимания постоянное расширение

АЛРОСА выбрала ContentReader PDF для замещения иностранного ПО АЛРОСА, российская алмазодобывающая компания, будет использовать отечественный редактор ContentReader PDF для работы с PDF-документами. Компания планирует полностью перейти на росси

Серверное решение для потоковой обработки документов ContentReader Server доступно на Linux , выпустил кросс-платформенную версию серверного решения для распознавания и конвертации документов ContentReader Server 15. Об этом CNews сообщили представители Content AI. Это первая версия п

Многофункциональный OCR SDK для разработчиков ContentReader Engine совместим с операционной системой «Ред ОС» течественный поставщик решений и услуг в области информационных технологий, заявили о совместимости ContentReader Engine и операционной системы «Ред ОС». После проведенного тестирования компани

ContentReader PDF заменил иностранный софт в образовательных учреждениях Уральского региона tReader PDF для работы с документами формата PDF. Отечественный продукт заменил иностранные решения ABBYY FineReader PDF, Adobe Acrobat и Adobe Reader в школах и вузах Свердловской и Челябинско

Продукт ContentReader Server ИИ-разработчика Content AI включен в реестр отечественного ПО Минцифры России внесло в реестр отечественного ПО продукт ContentReader Server российского разработчика ИИ-продуктов Content AI (№20814 от 26.12.2023).

Власти отказались финансировать проект «Ростелекома» по импортозамещению FineReader умента, имеющейся в распоряжении CNews. Оба исключенных решения должны были заменить продукты серии FineReader от основанной в России компании ABBYY, которая в 2022 г. ушла с российского рынка.

Выходцы из ABBYY просят господдержки для создания «убийцы» FineReader едь была основана россиянином Давидом Яном, и еще в 1990-х годах вышла на мировой рынок с продуктом FineReader для оптического распознавания текстов (OCR). После начала специальной военной опер

Редактор ContentReader PDF совместим с ОС «Альт» чик российских операционных систем «Альт», подтвердили совместимость многофункционального редактора ContentReader PDF с операционными системами «Альт Рабочая станция 10» и «Альт Рабочая станция

Многофункциональный редактор ContentReader PDF совместим с ОС Astra Linux ти функционирования и безопасности. Редактор подходит для замещения недоступных на российском рынке ABBYY FineReader PDF и Adobe Acrobat. В ходе тестов специалисты убедились, что ContentReader

FineReader больше не нужен. Microsoft прокачала суперполезный древний инструмент Windows – теперь он умеет распознавать текст а скриншот, есть текст, то «Ножницы» распознают его, после чего его можно будет редактировать. Фото: Microsoft Новшество наверняка окажется очень полезным По сути, Microsoft создала бесплатный аналог FineReader – мощной утилиты для распознавания лиц, разработанной компанией Abbyy с российскими корнями. В начале весны 2022 г. она ушла с российского рынка. Сам FineReader распространяет

Content AI и «Алми партнер» подтвердили совместимость своих флагманских продуктов. ПО «Алми партнер» провели тестирование своих флагманских продуктов – многофункционального редактора ContentReader PDF и операционной системы на базе ядра Linux AlterOS. Об этом CNews сообщили п

Россия без FineReader: рынок OCR за год упал на четверть г. она составляла 6,5 млрд руб. Лидером продолжает быть компания ABBYY, разработчик продуктов серии FineReader (а также продуктов FlexiCapture, PassportReader SDK, Recognition Server, Intellige

Content AI и Applite подтвердили совместимость редактора ContentReader PDF и ОС «Атлант» распознавание, редактирование, конвертирование — и призвана заместить такие известные продукты как Abbyy FineReader и Adobe Acrobat. ContentReader PDF входит в реестр отечественного ПО (№17019

Редактор ContentReader PDF совместим с операционной системой «Ред ОС» Многофункциональный PDF-редактор ContentReader PDF совместим с российской операционной системой «Ред ОС». Российский разработч

ContentReader Engine включен в реестр российского ПО Многофункциональный инструментарий разработчика на основе искусственного интеллекта ContentReader Engine включен в Единый реестр российских программ для электронных вычислительн

Редактор для работы с PDF-документами ContentReader PDF включен в реестр российского ПО й обработки информации, выпустил продукт ContentReader PDF, который позиционирует в качестве замены Abbyy FineReader PDF и Adobe Acrobat. Продукт объединяет инструменты для работы с PDF- и бума

Российская компания SETERE разработала аналог ПО ABBYY FineReader Technology Research) разработала систему оптического распознавания текста SETERE OCR — аналог ABBYY FineReader для пользователей российских операционных систем. Решение включено в реестр отечес

FineReader и другие знаменитые продукты Abbyy перестали быть российским ПО ого совета при реестре от 17 января 2022 г. Ретроспективный анализ документов показывает, что еще три продукта были удалены в конце 2021 г. В числе потерь реестра — программа для распознавания текста Abbyy FineReader, ПО для потокового ввода данных Abbyy FlexiCapture, сканер визиток Abbyy Business Card Reader, решение для создания снимков областей экрана Abbyy Screenshot Reader, ПО для созд

«Альфа-лизинг» автоматизировала процесс верификации документации с помощью Abbyy Finereader Engine что позволяет использовать его в параллельных процессах. Например, для быстрого масштабирования функции сравнения при увеличении количества документов. Решение разработано с использованием платформы Abbyy Fine Reader Engine – ИТ-партнера «Альфа-лизинга». Компания ежедневно работает с большим потоком договоров от клиентов, партнеров и исполнителей услуг. В согласовании документов, помимо ст

Abbyy создает экосистему для работы с документами на любых устройствах Abbyy выпустила приложение FineReader PDF Mobile, ранее известное под брендом FineScanner, и подключила его к программе

Подтверждена совместимость Abbyy Finereader Engine с «Ред ОС» вместимости продуктов. Результаты испытаний подтвердили корректную работу технологического продукта Abbyy Finereader Engine с операционной системой «Ред ОС» (производства «Ред софт»). «Ред ОС»

Abbyy обновила и переименовала Finereader 15 Abbyy обновила Abbyy Finereader 15 – универсальный интеллектуальный редактор для работы с любыми видами бумажных и

Abbyy выпустила новую версию Finereader Server Abbyy выпустила новую версию Abbyy Finereader Server – корпоративного серверного решения для распознавания документов и преобраз

Abbyy предоставит бесплатный Finereader 15 медицинским и образовательным организациям х организаций. До 31 мая включительно компания предоставляет медкам и педагогам бесплатные лицензии Abbyy Finereader 15 Corporate на шесть месяцев. С помощью Abbyy Finereader Corporate можно: р

ABBYY FineReader 15 выводит редактирование PDF на новый уровень ABBYY обновила ABBYY FineReader – универсальную программу для работы с бумажными и PDF-документами. Благодаря внут

Abbyy представила FineReader Server Abbyy представила FineReader Server – новую версию Recognition Server с интеллектуальными OCR-технологиями 16 п

Abbyy усилила FineReader Engine технологиями искусственного интеллекта Abbyy представила Abbyy FineReader Engine 12 – улучшенный инструментарий разработчика для распознавания информации из