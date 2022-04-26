Индексная книга CNews*
Content AI ContentReader Abbyy FineReader
Публикаций - 214, упоминаний - 389
Content AI упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Липич Григорий 65 16
|Шушкин Дмитрий 93 9
|Андреев Сергей 59 9
|Пахчанян Арам 17 8
|Бодягин Иван 9 4
|Ян Давид 57 4
|Исаев Андрей 20 4
|Фенёв Сергей 12 3
|Толстая Фекла 7 3
|Исанин Антон 9365 3
|Путин Владимир 2542 2
|Поспелова Елена 5 2
|Корюкин Юрий 27 2
|Терещенко Вадим 7 2
|Толстой Лев 41 2
|Алкснис Виктор 66 2
|Демидов Михаил 132 2
|Клопотовский Андрей 3 2
|Нуралиев Борис 244 2
|Никольский Николай 15 1
|Мершков Иван 6 1
|Прянишников Николай 285 1
|Мещанкин Михаил 7 1
|Савина Настасья 7 1
|Солок Валерия 8 1
|Ивченков Олег 1 1
|Темиров Дени 6 1
|Никитин Николай 19 1
|Рылов Александр 12 1
|Данилов Игорь 19 1
|Пятых Людмила 0 1
|Волож Аркадий 212 1
|Шейко Дмитрий 0 1
|Рубанов Александр 17 1
|Щербина Сергей 14 1
|Кругляков Роман 43 1
|Никонов Григорий 3 1
|Кузьмин Олег 15 1
|Петрова Елена 19 1
|Чимиричкина Мария 30 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1202834, в очереди разбора - 918296.
Создано именных указателей - 95886.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1202834, в очереди разбора - 918296.
Создано именных указателей - 95886.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.