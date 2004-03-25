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UMAX Technologies UMAX Computer Corporation UMAX Data Systems Umax Systems GmbH Yamada Vaova

UMAX Technologies - UMAX Computer Corporation - UMAX Data Systems - Umax Systems GmbH - Yamada - Vaova

СОБЫТИЯ

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25.03.2004 UMAX выпустил новую камеру Yamada PowerCam 6300

Компания MAS Elektronik AG, официальный дистрибьютор и сервисный центр фирмы UMAX в России и странах СНГ, представила новую трехмегапиксельную цифровую камеру UMAX Yamada PowerCam 6300. Новое устройство объединяет в себе возможности цифрового фотоаппарата, видеок
24.03.2004 UMAX разработал новую цифровую камеру с MP3-плеером

  Компания MAS Elektronik AG, официальный дистрибьютор и сервисный центр фирмы UMAX в России и странах СНГ, представила новую 2-мегапиксельную цифровую камеру UMAX AstraPix XS1 со стеклянной оптикой. Новое устройство объединяет в себе возможности цифрового фотоаппа
19.03.2004 UMAX разработал новый SOHO-сканер

Компания MAS Elektronik, официальный дистрибьютор и сервисный центр фирмы UMAX в России и странах СНГ, представила новый планшетный SOHO-сканер UMAX Astra 4900. Новый сканер создан на базе высококачественной ПЗС-матрицы, которая позволяет получить высокую четк
17.03.2004 Слились 2 крупнейших производителя сканеров

Компании Microtek International и Umax Systems, два крупнейших производителя сканеров, объявили о стратегическом союзе. Цель да
03.06.2003 Umax Astra 2500 – новый сканер на российском рынке

Компания MAS Elektronik AG, официальный дистрибьютор и сервисный центр фирмы Umax в России и странах СНГ, сообщает о начале поставок нового планшетного сканера Umax Astra 2500 для рынка SOHO. Сканер имеет оптическое разрешение 600x1200 точек/дюйм и высокую скорос
28.05.2003 Astra 4800 – новая разработка Umax для профессионалов

  Компания Dihouse сообщила о том, что корпорация Umax представила свою последнюю разработку - сканер для массового рынка - Astra 4800. Преимущества нового сканера в том, что пользователь может использовать для его подключения уже имеющийся ка
07.10.2002 Новый сканер UMAX Astra 4700

  Компания MAS Elektronik AG, официальный дистрибутор и сервисный центр фирмы UMAX в России и странах СНГ, сообщает о начале поставок нового планшетного сканера UMAX Astra 4700 с оптическим разрешением 1200х2400 dpi. Новая модель относится к категории SOHO-сканеро
09.09.2002 Новые сканеры от UMAX: эргономика и дизайн

  Компания UMAX представила два новых сканера для широкого круга пользователей - AstraSlim SE и AstraSlim 1200SE. Особое внимание в новых моделях от UMAX уделено эргономике. Антирефлексная поверхно
05.07.2002 UMAX представил новый сканер Astra 6700

Компания UMAX представляет новый планшетный сканер UMAX Astra 6700. Применение в сканере UMAX Astra 6700 новой DualCCD матрицы обеспечивает получение оптического разрешения 2400x4800 dpi п
21.05.2002 Компания UMAX представила в России новый сканер

Компания UMAX представила новый слайд-сканер PowerLook 180. Новый сканер UMAX ориентирован на фотолюбителей и пункты предоставления услуг по сканированию. В нем предусмотрены три режима фокусиров
05.04.2002 Umax выпустила два профессиональных сканера - PowerLook 1000 Graphic и PowerLook 1000 PrePress

Компания Umax представила два новых сканера с разрешением 2400 dpi и переключаемой фокусировкой: Power
03.04.2002 Umax представила новые сканеры - Astra 6600 и Astra 6650

Компания Umax представила две новые модели планшетных сканеров с разрешением 2400 dpi - Astra 6600 и A
30.01.2002 Umax открыла представительство в России

Компания Umax Systems GmbH, европейская штаб-квартира корпорации Umax Data Systems, сообщила об
21.11.2001 DPI стала дистрибьютором Umax

Компании Umax и DPI Computers объявили о подписании дистрибуторского соглашения, согласно которому DPI получает статус авторизованного дистрибутора и авторизованного сервис-центра по продуктам Umax

09.11.2001 Umax представила новые сканеры PowerLook 1120 и 270/270 Plus

Компания MAS Elektronik AG представила на российском рынке новые профессиональные сканеры от компании Umax - PowerLook 1120 и 270/270 Plus. PowerLook 1120 - модернизированная версия сканера PowerLook 1100 формата А4, которая использует интерфейс FireWire (IEEE-1394, i.Link). В PowerLook 1120 ис
01.11.2001 Umax представила новые сканеры в России

Компания MAS Elektronik AG, дистрибутор фирмы Umax, начал поставки новых сканеров Umax Astra 4400/4450. Эти сканеры ориентированы на домашних пользователей, фотолюбителей и корпоративные Web-отделы. Новые сканеры имеют оптическое ра
16.10.2001 MAS Elektronik AG представила сканеры серии "LifeStyle" от UMAX

Компания MAS Elektronik AG, эксклюзивный дистрибьютор и сервисный центр Umax в России, сообщает о начале поставок новых сканеров Umax AstraSlim и Umax Astra 4500. Эти сканеры стали первыми устройствами в новой "LifeStyle"-серии от Umax, ориенти
06.07.2001 MAS Elektronik AG авторизовал 65 дилеров по сканерам UMAX

Компания MAS Elektronik AG, эксклюзивный дистрибутор и сервисный центр корпорации UMAX в России, объявила о присвоении статуса "Авторизованный дилер сканеров UMAX" 65 компаниям.Критериями авторизации были выбраны стабильность и ассортимент закупок дилерами сканеров

08.06.2001 MAS Elektronik AG начала поставки сканера UMAX AstraNET iA 101 на российский рынок

Компания MAS Elektronik AG начала поставки нового сканера UMAX AstraNET iA 101 на российский рынок. Эта модель разработана специально для пользователей сети Интернет. С помощью интегрированного инструментария можно создать свою интернет-страничку или

11.01.2001 MAS Elektronik AG объявляет о начале поставок в Россию сканера UMAX Mirage II

Компания MAS Elektronik AG, эксклюзивный дистрибьютор и сервисный центр корпорации Umax в России, объявляет о начале поставок сканера UMAX PowerLook 2100XL в новой комплектации - Graphic. С ее появлением снимается с производства последняя модель старой серии UMAX

11.01.2001 UMAX и Adobe предлагают бесплатный апгрейд до Adobe Photoshop 6 пользователям UMAX PowerLook

Компания MAS Elektronik AG сообщила, что корпорация UMAX совместно с фирмой Adobe предлагают бесплатно новый Adobe Photoshop 6 всем российским пользователям, получившим полную версию профессионального графического редактора Adobe Photoshop 5.5 в
11.01.2001 MAS Elekrtonik AG начала поставки сканера UMAX PowerLook 2100XL

Компания MAS Elektronik AG, эксклюзивный дистрибьютор и сервисный центр корпорации Umax в России, объявила о начале поставок сканера UMAX PowerLook 2100XL в новой комплектации - Graphic. С ее появлением снимается с производства последняя модель старой серии UMAX
20.12.2000 MAS Elektronik AG выпустила новую цифровую фотокамеру UMAX AstraCam 1800

MAS Elektronik AG, эксклюзивный дистрибутор и сервис-центр корпорации UMAX, сообщила о начале выпуска новой цифровой фотокамеры UMAX AstraCam 1800. Максимальный размер получаемых изображений составляет 1600х1200 пикселов, камера оснащена встроенной вспышко
13.10.2000 MAS Elektronik AG сообщила о начале поставок на российский рынок сканеров UMAX Astra 5400 и Astra 5450

Компания MAS Elektronik AG, дистрибьютор и сервисный центр корпорации UMAX, сообщила о начале поставок на российский рынок новых сканеров - UMAX Astra 5400 и Astra 5450. Модели ориентированы на домашних пользователей, фотолюбителей, пользователей цветных п
16.08.2000 Umax выпустила сканер, позволяющий напрямую публиковать изображения в интернете

Производитель сканеров, компания Umax объявила о выпуске новой модели AstraNet e3420, позволяющей публиковать сканируемые изображения напрямую в интернете без использования жесткого диска. Новая модель сканера комплектуется бе
08.08.2000 UMAX и MAS Elektronik AG анонсировали первый сканер с интерфейсом FireWire

Компании UMAX и MAS Elektronik AG эксклюзивный дистрибьютор и сервисный центр корпорации UMAX, анонсировали первый в мире сканер с интерфейсом FireWire, ориентированный на SOHO рынок - UMAX

07.07.2000 UMAX анонсировала две новые модели сканеров UMAX Astra 3400 и 3450

На недавно прошедшей в Тайване выставке Computex компания UMAX - производитель цветных планшетных сканеров - впервые показала первые модели сканеров следующего поколения - Astra 3400 и Astra 3450.Наряду с уже известной технологией цифровой фильтрации

31.05.2000 MAS Elektronik AG объявила о начале поставок на российский рынок новой модели сканера серии Astra - UMAX Astra 2100S

Компания MAS Elektronik AG эксклюзивный дистрибьютор и сервисный центр корпорации UMAX, объявила о начале поставок на российский рынок новой модели сканера серии Astra - UMAX Astra 2100S. Эта модель повторяет функциональные возможности Astra 2100U, но выпускается с вы
04.02.2000 Компания MAS Elektronikhandels стала эксклюзивным дистрибьютором и сервисным центром корпорации UMAX

1 января 2000 года компания MAS Elektronikhandels GmbH получила статус эксклюзивного дистрибьютора и сервисного центра UMAX в России и СНГ. Этому решению корпорации UMAX предшествовали значительные успехи MAS Elektronikhandels GmbH в популяризации марки UMAX на Российском рынке. Во втором квартале
12.01.2000 UMAX анонсирует PowerLook 1100 -- первый сканер с интерфейсом FireWire

авки анонсом первого профессионального сканера, обладающего интерфейсом FireWire/IEEE-1394. Им стал UMAX PowerLook 1100. Являясь одним из самых быстрых стандартов для подключения периферии, инт
27.05.1999 UMAX Technologies снизила цены на свои сканеры Mirage II

Компания UMAX Technologies объявила о снижении цены на свои сканеры Mirage II с $3795 до $2595 на запа
02.02.1999 Umax выпускает первые ноутбуки на основе процессоров AMD-350

В понедельник было объявлено, что компания Umax выпускает первые ноутбуки с процессорами AMD 350 MГц K6-2 с технологией 3Dnow. Ноутбуки ActionBook 335T и 535T появятся в продаже в конце этого месяца по цене $1,599.

Публикаций - 59, упоминаний - 69

UMAX Technologies и организации, системы, технологии, персоны:

MAS Elektronik AG - MAS Elektronikhandels - MAS Microelectronics 198 24
Microtek 52 20
Mustek Systems - Mustek Optic Computers & Communikation International - Most Unique Scanning Technology 83 17
Xerox - The Haloid Company 1168 16
Seiko Epson Corporation 908 16
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1208 13
Visioneer - Primax Electronics - JFL Peripherals 22 12
Abbyy Украина - Abbyy Ukraine - АБИ Украина 27 11
Abbyy USA 18 11
Abbyy Europe 17 10
Agfa Gevaert 68 10
Abbyy UK 11 9
Ланит - DPI Computers 21 7
Apple Inc 13156 6
HP - Hewlett-Packard 3662 5
IBM - International Business Machines Corp 9699 4
Acer Group - Acer Inc 2776 4
Hitachi - Хитачи 1501 4
Canon 1439 4
Wacom 143 4
Barco NV - Barco Display Systems 57 4
LaCie 75 4
LG Electronics 3735 3
Intel Corporation 12811 3
HP Inc. 5883 3
Konica Minolta 423 3
Формоза - Formoza 179 3
R-Style Computers 53 2
NeuHaus Group - NeuHaus DG - NeuHaus Distributor Group - НойХаус 63 2
Инел - Эксимер - Эксимер-ДМ 55 2
Инел - Inel - Инел Дата 40 2
Schneider Electric - Invensys Power Systems 48 2
Chloride Group PLC 18 2
Socomec 6 2
Samsung Electronics 11065 2
Toshiba Corporation 2980 2
Fujitsu 2105 2
S8 Capital - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 1084 2
Росатом - КИС НПО - Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 646 2
Schneider Electric - APC - American Power Conversion - APC by Schneider Electric 454 2
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 3
Белый Ветер 365 2
101Hotels.com 456 1
Русский Стиль 45 1
Heidelberg 11 1
Доставка.Ру - Dostavka.Ru 47 1
Адамант 3 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 1
Radisson Blu Slavyanskaya Hotel and Business Centre - Отель Рэдиссон Славянская 307 1
Главмед - Glavmed - медицинская компания 15 1
Россети Ленэнерго 1699 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 367 1
РНТОРЭС имени А.С. Попова - Российское НТОРЭС имени А.С. Попова - Российское научно-техническое общество радиотехники, электроники и связи имени А.С. Попова 2 1
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта - сканирующее оборудование 3764 31
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 26
Оцифровка - Digitization 5185 25
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USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 13
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Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13054 10
EMCCD - Electron Multiplication Charge Coupled Device - CCD - Charge Coupled Device - ПЗС-матрица - прибор с зарядовой связью 417 9
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 8
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 6216 8
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 7
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ИБП - Источники бесперебойного питания - UPS - Uninterruptible Power Supply - Uninterruptible Power Source - обеспечение бесперебойного энергоснабжения - защита электронного оборудования 1615 4
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8650 4
SCSI - Small Computer System Interface - Стандарты физического подключения и передачи данных 328 4
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