UMAX Technologies - UMAX Computer Corporation - UMAX Data Systems - Umax Systems GmbH - Yamada - Vaova

UMAX выпустил новую камеру Yamada PowerCam 6300 Компания MAS Elektronik AG, официальный дистрибьютор и сервисный центр фирмы UMAX в России и странах СНГ, представила новую трехмегапиксельную цифровую камеру UMAX Yamada PowerCam 6300. Новое устройство объединяет в себе возможности цифрового фотоаппарата, видеок

UMAX разработал новую цифровую камеру с MP3-плеером Компания MAS Elektronik AG, официальный дистрибьютор и сервисный центр фирмы UMAX в России и странах СНГ, представила новую 2-мегапиксельную цифровую камеру UMAX AstraPix XS1 со стеклянной оптикой. Новое устройство объединяет в себе возможности цифрового фотоаппа

UMAX разработал новый SOHO-сканер Компания MAS Elektronik, официальный дистрибьютор и сервисный центр фирмы UMAX в России и странах СНГ, представила новый планшетный SOHO-сканер UMAX Astra 4900. Новый сканер создан на базе высококачественной ПЗС-матрицы, которая позволяет получить высокую четк

Слились 2 крупнейших производителя сканеров Компании Microtek International и Umax Systems, два крупнейших производителя сканеров, объявили о стратегическом союзе. Цель да

Umax Astra 2500 – новый сканер на российском рынке Компания MAS Elektronik AG, официальный дистрибьютор и сервисный центр фирмы Umax в России и странах СНГ, сообщает о начале поставок нового планшетного сканера Umax Astra 2500 для рынка SOHO. Сканер имеет оптическое разрешение 600x1200 точек/дюйм и высокую скорос

Astra 4800 – новая разработка Umax для профессионалов Компания Dihouse сообщила о том, что корпорация Umax представила свою последнюю разработку - сканер для массового рынка - Astra 4800. Преимущества нового сканера в том, что пользователь может использовать для его подключения уже имеющийся ка

Новый сканер UMAX Astra 4700 Компания MAS Elektronik AG, официальный дистрибутор и сервисный центр фирмы UMAX в России и странах СНГ, сообщает о начале поставок нового планшетного сканера UMAX Astra 4700 с оптическим разрешением 1200х2400 dpi. Новая модель относится к категории SOHO-сканеро

Новые сканеры от UMAX: эргономика и дизайн Компания UMAX представила два новых сканера для широкого круга пользователей - AstraSlim SE и AstraSlim 1200SE. Особое внимание в новых моделях от UMAX уделено эргономике. Антирефлексная поверхно

UMAX представил новый сканер Astra 6700 Компания UMAX представляет новый планшетный сканер UMAX Astra 6700. Применение в сканере UMAX Astra 6700 новой DualCCD матрицы обеспечивает получение оптического разрешения 2400x4800 dpi п

Компания UMAX представила в России новый сканер Компания UMAX представила новый слайд-сканер PowerLook 180. Новый сканер UMAX ориентирован на фотолюбителей и пункты предоставления услуг по сканированию. В нем предусмотрены три режима фокусиров

Umax выпустила два профессиональных сканера - PowerLook 1000 Graphic и PowerLook 1000 PrePress Компания Umax представила два новых сканера с разрешением 2400 dpi и переключаемой фокусировкой: Power

Umax представила новые сканеры - Astra 6600 и Astra 6650 Компания Umax представила две новые модели планшетных сканеров с разрешением 2400 dpi - Astra 6600 и A

Umax открыла представительство в России Компания Umax Systems GmbH, европейская штаб-квартира корпорации Umax Data Systems, сообщила об

DPI стала дистрибьютором Umax Компании Umax и DPI Computers объявили о подписании дистрибуторского соглашения, согласно которому DPI получает статус авторизованного дистрибутора и авторизованного сервис-центра по продуктам Umax

Umax представила новые сканеры PowerLook 1120 и 270/270 Plus Компания MAS Elektronik AG представила на российском рынке новые профессиональные сканеры от компании Umax - PowerLook 1120 и 270/270 Plus. PowerLook 1120 - модернизированная версия сканера PowerLook 1100 формата А4, которая использует интерфейс FireWire (IEEE-1394, i.Link). В PowerLook 1120 ис

Umax представила новые сканеры в России Компания MAS Elektronik AG, дистрибутор фирмы Umax, начал поставки новых сканеров Umax Astra 4400/4450. Эти сканеры ориентированы на домашних пользователей, фотолюбителей и корпоративные Web-отделы. Новые сканеры имеют оптическое ра

MAS Elektronik AG представила сканеры серии "LifeStyle" от UMAX Компания MAS Elektronik AG, эксклюзивный дистрибьютор и сервисный центр Umax в России, сообщает о начале поставок новых сканеров Umax AstraSlim и Umax Astra 4500. Эти сканеры стали первыми устройствами в новой "LifeStyle"-серии от Umax, ориенти

MAS Elektronik AG авторизовал 65 дилеров по сканерам UMAX Компания MAS Elektronik AG, эксклюзивный дистрибутор и сервисный центр корпорации UMAX в России, объявила о присвоении статуса "Авторизованный дилер сканеров UMAX" 65 компаниям.Критериями авторизации были выбраны стабильность и ассортимент закупок дилерами сканеров

MAS Elektronik AG начала поставки сканера UMAX AstraNET iA 101 на российский рынок Компания MAS Elektronik AG начала поставки нового сканера UMAX AstraNET iA 101 на российский рынок. Эта модель разработана специально для пользователей сети Интернет. С помощью интегрированного инструментария можно создать свою интернет-страничку или

MAS Elektronik AG объявляет о начале поставок в Россию сканера UMAX Mirage II Компания MAS Elektronik AG, эксклюзивный дистрибьютор и сервисный центр корпорации Umax в России, объявляет о начале поставок сканера UMAX PowerLook 2100XL в новой комплектации - Graphic. С ее появлением снимается с производства последняя модель старой серии UMAX

UMAX и Adobe предлагают бесплатный апгрейд до Adobe Photoshop 6 пользователям UMAX PowerLook Компания MAS Elektronik AG сообщила, что корпорация UMAX совместно с фирмой Adobe предлагают бесплатно новый Adobe Photoshop 6 всем российским пользователям, получившим полную версию профессионального графического редактора Adobe Photoshop 5.5 в

MAS Elekrtonik AG начала поставки сканера UMAX PowerLook 2100XL Компания MAS Elektronik AG, эксклюзивный дистрибьютор и сервисный центр корпорации Umax в России, объявила о начале поставок сканера UMAX PowerLook 2100XL в новой комплектации - Graphic. С ее появлением снимается с производства последняя модель старой серии UMAX

MAS Elektronik AG выпустила новую цифровую фотокамеру UMAX AstraCam 1800 MAS Elektronik AG, эксклюзивный дистрибутор и сервис-центр корпорации UMAX, сообщила о начале выпуска новой цифровой фотокамеры UMAX AstraCam 1800. Максимальный размер получаемых изображений составляет 1600х1200 пикселов, камера оснащена встроенной вспышко

MAS Elektronik AG сообщила о начале поставок на российский рынок сканеров UMAX Astra 5400 и Astra 5450 Компания MAS Elektronik AG, дистрибьютор и сервисный центр корпорации UMAX, сообщила о начале поставок на российский рынок новых сканеров - UMAX Astra 5400 и Astra 5450. Модели ориентированы на домашних пользователей, фотолюбителей, пользователей цветных п

Umax выпустила сканер, позволяющий напрямую публиковать изображения в интернете Производитель сканеров, компания Umax объявила о выпуске новой модели AstraNet e3420, позволяющей публиковать сканируемые изображения напрямую в интернете без использования жесткого диска. Новая модель сканера комплектуется бе

UMAX и MAS Elektronik AG анонсировали первый сканер с интерфейсом FireWire Компании UMAX и MAS Elektronik AG эксклюзивный дистрибьютор и сервисный центр корпорации UMAX, анонсировали первый в мире сканер с интерфейсом FireWire, ориентированный на SOHO рынок - UMAX

UMAX анонсировала две новые модели сканеров UMAX Astra 3400 и 3450 На недавно прошедшей в Тайване выставке Computex компания UMAX - производитель цветных планшетных сканеров - впервые показала первые модели сканеров следующего поколения - Astra 3400 и Astra 3450.Наряду с уже известной технологией цифровой фильтрации

MAS Elektronik AG объявила о начале поставок на российский рынок новой модели сканера серии Astra - UMAX Astra 2100S Компания MAS Elektronik AG эксклюзивный дистрибьютор и сервисный центр корпорации UMAX, объявила о начале поставок на российский рынок новой модели сканера серии Astra - UMAX Astra 2100S. Эта модель повторяет функциональные возможности Astra 2100U, но выпускается с вы

Компания MAS Elektronikhandels стала эксклюзивным дистрибьютором и сервисным центром корпорации UMAX 1 января 2000 года компания MAS Elektronikhandels GmbH получила статус эксклюзивного дистрибьютора и сервисного центра UMAX в России и СНГ. Этому решению корпорации UMAX предшествовали значительные успехи MAS Elektronikhandels GmbH в популяризации марки UMAX на Российском рынке. Во втором квартале

UMAX анонсирует PowerLook 1100 -- первый сканер с интерфейсом FireWire авки анонсом первого профессионального сканера, обладающего интерфейсом FireWire/IEEE-1394. Им стал UMAX PowerLook 1100. Являясь одним из самых быстрых стандартов для подключения периферии, инт

UMAX Technologies снизила цены на свои сканеры Mirage II Компания UMAX Technologies объявила о снижении цены на свои сканеры Mirage II с $3795 до $2595 на запа