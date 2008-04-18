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Mustek Systems Mustek Optic Computers & Communikation International Most Unique Scanning Technology
СОБЫТИЯ
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|18.04.2008
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Mustek представил новую миниатюрную камеру формата DV
Компания Mustek представила новую карманную видеокамеру формата DV – Mustek DV Vintage. Камера способна записывать видео со звуком в формате MPEG-4 со скоростью 30 кадров в секунду, а также в кач
|20.03.2007
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CeBIT: портативный медиаплеер от Mustek с поворотным дисплеем
телевизору, сообщает T3. Что примечательно, дисплей устройства имеет специальное крепление, благодаря которому просматривать фильмы одинаково удобно, располагается ли устройство в руках или на столе. Mustek PMP 638 В продаже новинка появится в апреле по цене около $260.
|19.01.2007
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Mustek выпустил веб-камеру причудливого дизайна
Компания Mustek выпустила новую веб-камеру под названием SI302A необычного дизайна. В отличие от обычных пластиковых моделей новинка будет доступна в алюминиевом корпусе. Благодаря своей миниатюрности н
|24.07.2006
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Mustek выпустил автомобильный DVD-проигрыватель
Компания Mustek выпустила DVD-решение для любителей путешествовать на машине. PD77 ViewFun - это планшетный DVD проигрыватель с дополнительным жидкокристаллическим экраном. Размером чуть больше чем пара
|27.06.2006
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Mustek обновил линейку продуктов с поддержкой DVB-T
Компания Mustek представила новые продукты стандартa DVB-T. Линейка включает в себя DVD-проигрыватели MP70D и MP80D, переносной телевизор PT100D, a также стационарные ресиверы DVB-T для офиса и для дома
|10.04.2006
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Mustek пополнил линейку DVD-рекордеров
Компания Mustek выпустила на российский рынок свою новейшую разработку в области DVD-рекордеров — рекордер с жёстким диском объемом 160 ГБ и мультиформатной поддержкой. Mustek R5160M Plus по
|17.02.2006
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Mustek выпустила 8-мегапиксельный фотоаппарат
Компания Mustek объявила о выпуске фотокамеры MDC 832Z, снабженной матрицей разрешением 8 мегапикселей и 3х оптическим зумом. Модель комбинирует технологии, применяемые в камерах продвинутого и начально
|16.11.2005
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Mustek пополнил семейство ИБП
пользователей, так и для небольших предприятий и включают в себя три модели: PowerMust 400 Offline, PowerMust 600 Offline и PowerMust 1000 Offline. Выпуск новой продуктовой линейки дополнит портфолио Mustek в области ИБП, в котором уже находятся линейно-интерактивный PowerMust USB, PowerMust Office и ИБП высокого уровня с двойным преобразователем PowerMust Online.
|05.10.2005
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Mustek DV-8200: новая цифровая видеокамера с разрешением 3 мегапикселя
Компания MAS Elektronik AG, официальный дистрибьютор и сервисный центр фирмы Mustek, сообщила о выпуске новой модели цифровой видеокамеры Mustek DV-8200. Новинка приходит на смену популярной 3-мегапиксельной модели DV-5000. В DV-8200 используется КМОП-матрица раз
|26.09.2005
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PVR-H160: новый портативный медиа-проигрыватель от Mustek
Компания MAS Elektronik AG, официальный дистрибутор и сервисный центр фирмы Mustek, сообщила о выпуске новой модели портативного медиа-проигрывателя Mustek PVR-H160. Новинка является развитием популярной модели PVR-H140 с усовершенствованными характеристиками. П
|12.09.2005
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Mustek PL510: переносной DVD-плеер с матрицей 10 дюймов
Компания Mustek объявила о выходе своего нового переносного DVD-плеера под названием PL510. Новинка имеет 10-дюймовый TFT-экран в формате 16:9. Поддерживает технологию Dolby Digital, имеет встроенные ст
|12.08.2005
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PowerMust 800 USB: новый линейно-интерактивный ИБП от Mustek
Компания MAS Elektronik AG, авторизованный дистрибьютор и сервисный центр фирмы Mustek, начала поставку нового компактного линейно-интерактивного ИБП Mustek PowerMust 800 USB. ИБП Mustek PowerMust 800 USB поддерживает пиковую нагрузку 800ВА/480Вт и предназнач
|05.04.2005
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Mustek DV-5600: бюджетная видеокамера с 2,5-дюймовым дисплеем
Компания MAS Elektronik AG, официальный дистрибутор и сервисный центр фирмы Mustek, сообщила о выпуске новой цифровой видеокамеры Mustek DV-5600 c функциями цифрового фотоаппарата, диктофона, интернет-камеры и MP3-проигрывателя, которая является развитием модели
|31.03.2005
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Mustek DV-6500: универсальная бюджетная видеокамера
Компания MAS Elektronik, официальный дистрибутор и сервисный центр фирмы Mustek, сообщила о выпуске новой легкой цифровой видеокамеры Mustek DV-6500 формата MPEG-4 с функциями цифрового фотоаппарата, диктофона, интернет-камеры и MP3-проигрывателя. Продукт явл
|24.03.2005
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PVR-H140: новый портативный медиа-проигрыватель Mustek
Компания MAS Elektronik сообщила о выпуске новой модели портативного медиа-проигрывателя Mustek PVR-H140. Новинка является развитием популярной модели PVR-A1 со значительно усовершенствованными характеристиками и расширенными возможностями. Это многофункциональное устройство предна
|02.12.2004
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Mustek PowerMust 400 USB: новый линейно-интерактивный ИБП
Компания MAS Elektronik AG, авторизованный дистрибутор и сервисный центр фирмы Mustek, начинала поставку нового компактного линейно-интерактивного ИБП Mustek PowerMust 400 USB. ИБП Mustek PowerMust 400 USB поддерживает пиковую нагрузку 400ВА/240Вт и предназн
|28.09.2004
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Mustek MDC-6500Z: 5-мегапиксельная камера с функцией диктофона
Российское представительство компании MAS Elektronik AG представило новую цифровую фотокамеру Mustek MDC-6500Z, имеющую матрицу 5 мегапикселов. Новинка оснащена объективом с автофокусом и 3-х кратным оптическим трансфокатором, а также ЖК-экраном с диагональю 1,5 дюйма, микрофоном и дина
|20.07.2004
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Mustek выпустил многофункциональную видеокамеру DV-5000
Компания MAS Elektronik AG, официальный дистрибьютор и сервисный центр фирмы Mustek, сообщила о выпуске новой цифровой видеокамеры Mustek DV-5500, которая стала развитием популярной модели DV-5000. Помимо функций видеокамеры, DV-5500 также обладает возможностями
|02.06.2004
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Mustek GSmart D50 – цифровой комбайн в кармане
Компания MAS Elektronik AG, дистрибьютор фирмы Mustek, сообщила о начале поставок новой компактной многофункциональной цифровой камеры Gsmart D50. Она может работать в режиме цифрового фотоаппарата, видеокамеры, диктофона и веб-камеры. Благ
|01.06.2004
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Mustek DV-5000 – больше, чем цифровая камера
Mustek начал поставки через своего дистрибьютора MAS Elektronik AG миниатюрной многофункциональной цифровой видеокамеры Mustek DV-5000. В новой камере применена технология формата MPEG-4, а также имеются функции цифрового фотоаппарата, диктофона, интернет-камеры и MP3-проигрывателя. Благодаря новым технологиям м
|19.05.2004
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Mustek разработал новый сканер серии BearPaw
MAS Elektronik AG, официальный дистрибьютор и сервисный центр компании Mustek, сообщил о выпуске нового сканера SOHO-класса Mustek BearPaw 6400TA PRO. Новинка является развитием серии цветных планшетных однопроходных сканеров BearPaw, получившей такое назва
|13.05.2004
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Mustek ScanExpress 1248 UB работает с PC и Mac
Компания MAS Elektronik AG, официальный дистрибьютор и сервисный центр фирмы Mustek, анонсировала новую модель сканера SOHO-класса Mustek ScanExpress 1248 UB, совместимого как с компьютерами PC, так и Mac. Новинка является развитием серии цветных планшетных одноп
|05.12.2003
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Mustek выпустил новую миниатюрную видеокамеру
Компания MAS Elektronik AG, официальный дистрибьютор и сервисный центр фирмы Mustek, сообщила о начале поставок новой миниатюрной многофункциональной цифровой видеокамеры Mustek DV-4000, использующей для компрессии видеоизображения технологии MPEG-4. Mustek
|19.11.2003
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Mustek выпустил новую цифровую видеокамеру DV-3000
MAS Elektronik AG, официальный дистрибьютор и сервисный центр компании Mustek, сообщила о начале поставок компактной цифровой видеокамеры Mustek DV-3000 с функциями цифрового фотоаппарата и веб-камеры. В видеокамере Mustek DV-3000 используется 2,1-ме
|20.10.2003
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Mustek BearPaw 2448TA PRO: недорогой сканер со слайд-модулем
Компания MAS Elektronik AG, официальный дистрибьютор и сервисный центр фирмы Mustek, сообщила о начале поставок новой модели сканера SOHO-класса BearPaw 2400TA PRO. Сканер оснащен АЦП 48 бит, интерфейсами USB 2.0 и 1.1 и встроенным слайд-модулем TA-6 для работы со слайд
|15.10.2003
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Mustek представил новый стильный сканер
Компания MAS Elektronik AG, официальный дистрибьютор и сервисный центр фирмы Mustek, сообщил о начале поставок нового сканера SOHO-класса Mustek BearPaw 2448 CU PRO. Это устройство вобрало в себя все преимущества Mustek BearPaw 2400 CU Plus, но при этом об
|18.09.2003
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В Россию начались поставки недорогого сканера Mustek BearPaw 2448 TA Plus
MAS Elektronik AG, официальный дистрибьютор и сервисный центр компании Mustek, сообщил о начале поставок нового сканера SOHO-класса Mustek BearPaw 2448 TA Plus. Новинка являются развитием серии цветных планшетных однопроходных сканеров BearPaw (медвежья лап
|01.10.2002
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На российский рынок пришли новые недорогие сканеры Mustek BearPaw
Компания MAS Elektronik AG, официальный дистрибутор и сервисный центр фирмы Mustek, сообщает о начале поставок двух новых моделей сканеров класса SOHO - BearPaw 2400TA PRO и BearPaw 4800TA PRO. На сегодняшний день эти устройства являются самыми недорогими сканерами на
|03.04.2002
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Mustek представила новый сканер формата A3 - ScanExpress A3USB
Компания MAS Elektronik AG, официальный дистрибьютор и сервисный центр фирмы Mustek, сообщила о начале поставок на рынок России и стран СНГ нового сканера ScanExpress A3USB. Это устройство ориентировано на корпоративных пользователей. ScanExpress A3USB - это развитие ко
|25.03.2002
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MAS Elektronik AG начала поставки сканера Mustek Plug-N-Scan 2400M
Компания MAS Elektronik AG, официальный дистрибьютор и сервисный центр фирмы Mustek, сообщила о начале поставок на рынок России и стран СНГ нового сканера Plug-N-Scan 2400M. Наиболее важное отличие Mustek Plug-N-Scan 2400M - применение усовершенствованных CCD и А
|14.03.2002
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Mustek представила новый сканер BearPaw 1200CS
Компания MAS Elektronik AG, официальный дистрибутор и сервисный центр фирмы Mustek, сообщили о начале поставок на рынок России и стран СНГ нового сканера BearPaw 1200CS. В новой модели использован полностью 48-битный АЦП, ориентирован продукт на рынок SOHO. Сканер меню
|11.10.2001
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MAS Elektronik AG представила сканеры Mustek Bear Paw 1200TA/ 2400TA
Компания MAS Elektronik AG, мастер-дистрибьютор и эксклюзивный сервисный центр фирмы Mustek, сообщила о начале поставок двух принципиально новых моделей сканеров - Bear Paw 1200TA и Bear Paw 2400TA.Bear Paw 1200TA и Bear Paw 2400TA были представлены по всему миру несколько неде
|19.09.2001
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MAS Elektronik AG представила сканеры Mustek Bear Paw 1200CU/ 2400CU
Компания MAS Elektronik AG, мастер-дистрибутор и эксклюзивный сервисный центр фирмы Mustek, сообщила о появлении двух новых моделей сканеров формата A4 - Bear Paw 1200CU и Bear
|08.12.2000
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ABBYY FineReader 4.0 Sprint будет поставляться со сканерами Mustek во всем мире
Сегодня компании ABBYY, российский разработчик систем распознавания и лингвистического ПО, и Mustek Systems Inc. (Тайвань) заключили соглашение на поставку специализированной версии сист
|12.04.2000
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MAS Elektronik AG начала поставки на российский рынок сканера нового поколения Mustek Be@rPaw 1200
пания MAS Elektronik AG, являющаяся мастер-дистрибьютором и эксклюзивным сервисным центром компании Mustek Optic Computers & Communikation International сообщила о начале поставок на Российский
|23.11.1998
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Mustek Optic-Computer&Communication International начала поставки сканера с USB-интерфейсом
Новая модель Mustek ScanExpress 600 USB осуществляет сканирование с 30-битным представлением цвета; оптическая разрешающая способность составляет 300 ? 600 пикселей на дюйм, интерполяционная - 4800 ? 4800 п
Mustek Systems и организации, системы, технологии, персоны:
|РНТОРЭС имени А.С. Попова - Российское НТОРЭС имени А.С. Попова - Российское научно-техническое общество радиотехники, электроники и связи имени А.С. Попова 2 1
|Андреев Сергей 67 3
|Юхневич Леонид 28 1
|Пахчанян Арам 17 1
|Гуляев Юрий 8 1
|Терещенко Вадим 15 1
|Левантовский Александр 7 1
|Азопкова Ирина 4 1
|Русанов Дмитрий 2 1
|Нуралиев Сергей 4 1
|Сергеева Ксения 2 1
|Афанасьев Виталий 2 1
|Анисимович Константин 5 1
|Филиппов Виталий 5 1
|Зуев Константин 3 1
|Шахиджанян Владимир 4 1
|Шамис Александр 2 1
|Нуралиев Борис 298 1
|Кравченко Дмитрий 42 1
|Щербаков Антон 11 1
|Ян Давид 69 1
|Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 4
|Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 895 1
|CNews - ZOOM.CNews 1866 1
|ITResearch 123 13
|Market Intelligence Center - MIC 15 2
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 2
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 1
|In-Stat 115 1
|МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 1
|РАН - Российская академия наук 2122 1
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