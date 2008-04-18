Mustek Systems - Mustek Optic Computers & Communikation International - Most Unique Scanning Technology

Mustek представил новую миниатюрную камеру формата DV Компания Mustek представила новую карманную видеокамеру формата DV – Mustek DV Vintage. Камера способна записывать видео со звуком в формате MPEG-4 со скоростью 30 кадров в секунду, а также в кач

CeBIT: портативный медиаплеер от Mustek с поворотным дисплеем телевизору, сообщает T3. Что примечательно, дисплей устройства имеет специальное крепление, благодаря которому просматривать фильмы одинаково удобно, располагается ли устройство в руках или на столе. Mustek PMP 638 В продаже новинка появится в апреле по цене около $260.

Mustek выпустил веб-камеру причудливого дизайна Компания Mustek выпустила новую веб-камеру под названием SI302A необычного дизайна. В отличие от обычных пластиковых моделей новинка будет доступна в алюминиевом корпусе. Благодаря своей миниатюрности н

Mustek выпустил автомобильный DVD-проигрыватель Компания Mustek выпустила DVD-решение для любителей путешествовать на машине. PD77 ViewFun - это планшетный DVD проигрыватель с дополнительным жидкокристаллическим экраном. Размером чуть больше чем пара

Mustek обновил линейку продуктов с поддержкой DVB-T Компания Mustek представила новые продукты стандартa DVB-T. Линейка включает в себя DVD-проигрыватели MP70D и MP80D, переносной телевизор PT100D, a также стационарные ресиверы DVB-T для офиса и для дома

Mustek пополнил линейку DVD-рекордеров Компания Mustek выпустила на российский рынок свою новейшую разработку в области DVD-рекордеров — рекордер с жёстким диском объемом 160 ГБ и мультиформатной поддержкой. Mustek R5160M Plus по

Mustek выпустила 8-мегапиксельный фотоаппарат Компания Mustek объявила о выпуске фотокамеры MDC 832Z, снабженной матрицей разрешением 8 мегапикселей и 3х оптическим зумом. Модель комбинирует технологии, применяемые в камерах продвинутого и начально

Mustek пополнил семейство ИБП пользователей, так и для небольших предприятий и включают в себя три модели: PowerMust 400 Offline, PowerMust 600 Offline и PowerMust 1000 Offline. Выпуск новой продуктовой линейки дополнит портфолио Mustek в области ИБП, в котором уже находятся линейно-интерактивный PowerMust USB, PowerMust Office и ИБП высокого уровня с двойным преобразователем PowerMust Online.

Mustek DV-8200: новая цифровая видеокамера с разрешением 3 мегапикселя Компания MAS Elektronik AG, официальный дистрибьютор и сервисный центр фирмы Mustek, сообщила о выпуске новой модели цифровой видеокамеры Mustek DV-8200. Новинка приходит на смену популярной 3-мегапиксельной модели DV-5000. В DV-8200 используется КМОП-матрица раз

PVR-H160: новый портативный медиа-проигрыватель от Mustek Компания MAS Elektronik AG, официальный дистрибутор и сервисный центр фирмы Mustek, сообщила о выпуске новой модели портативного медиа-проигрывателя Mustek PVR-H160. Новинка является развитием популярной модели PVR-H140 с усовершенствованными характеристиками. П

Mustek PL510: переносной DVD-плеер с матрицей 10 дюймов Компания Mustek объявила о выходе своего нового переносного DVD-плеера под названием PL510. Новинка имеет 10-дюймовый TFT-экран в формате 16:9. Поддерживает технологию Dolby Digital, имеет встроенные ст

PowerMust 800 USB: новый линейно-интерактивный ИБП от Mustek Компания MAS Elektronik AG, авторизованный дистрибьютор и сервисный центр фирмы Mustek, начала поставку нового компактного линейно-интерактивного ИБП Mustek PowerMust 800 USB. ИБП Mustek PowerMust 800 USB поддерживает пиковую нагрузку 800ВА/480Вт и предназнач

Mustek DV-5600: бюджетная видеокамера с 2,5-дюймовым дисплеем Компания MAS Elektronik AG, официальный дистрибутор и сервисный центр фирмы Mustek, сообщила о выпуске новой цифровой видеокамеры Mustek DV-5600 c функциями цифрового фотоаппарата, диктофона, интернет-камеры и MP3-проигрывателя, которая является развитием модели

Mustek DV-6500: универсальная бюджетная видеокамера Компания MAS Elektronik, официальный дистрибутор и сервисный центр фирмы Mustek, сообщила о выпуске новой легкой цифровой видеокамеры Mustek DV-6500 формата MPEG-4 с функциями цифрового фотоаппарата, диктофона, интернет-камеры и MP3-проигрывателя. Продукт явл

PVR-H140: новый портативный медиа-проигрыватель Mustek Компания MAS Elektronik сообщила о выпуске новой модели портативного медиа-проигрывателя Mustek PVR-H140. Новинка является развитием популярной модели PVR-A1 со значительно усовершенствованными характеристиками и расширенными возможностями. Это многофункциональное устройство предна

Mustek PowerMust 400 USB: новый линейно-интерактивный ИБП Компания MAS Elektronik AG, авторизованный дистрибутор и сервисный центр фирмы Mustek, начинала поставку нового компактного линейно-интерактивного ИБП Mustek PowerMust 400 USB. ИБП Mustek PowerMust 400 USB поддерживает пиковую нагрузку 400ВА/240Вт и предназн

Mustek MDC-6500Z: 5-мегапиксельная камера с функцией диктофона Российское представительство компании MAS Elektronik AG представило новую цифровую фотокамеру Mustek MDC-6500Z, имеющую матрицу 5 мегапикселов. Новинка оснащена объективом с автофокусом и 3-х кратным оптическим трансфокатором, а также ЖК-экраном с диагональю 1,5 дюйма, микрофоном и дина

Mustek выпустил многофункциональную видеокамеру DV-5000 Компания MAS Elektronik AG, официальный дистрибьютор и сервисный центр фирмы Mustek, сообщила о выпуске новой цифровой видеокамеры Mustek DV-5500, которая стала развитием популярной модели DV-5000. Помимо функций видеокамеры, DV-5500 также обладает возможностями

Mustek GSmart D50 – цифровой комбайн в кармане Компания MAS Elektronik AG, дистрибьютор фирмы Mustek, сообщила о начале поставок новой компактной многофункциональной цифровой камеры Gsmart D50. Она может работать в режиме цифрового фотоаппарата, видеокамеры, диктофона и веб-камеры. Благ

Mustek DV-5000 – больше, чем цифровая камера Mustek начал поставки через своего дистрибьютора MAS Elektronik AG миниатюрной многофункциональной цифровой видеокамеры Mustek DV-5000. В новой камере применена технология формата MPEG-4, а также имеются функции цифрового фотоаппарата, диктофона, интернет-камеры и MP3-проигрывателя. Благодаря новым технологиям м

Mustek разработал новый сканер серии BearPaw MAS Elektronik AG, официальный дистрибьютор и сервисный центр компании Mustek, сообщил о выпуске нового сканера SOHO-класса Mustek BearPaw 6400TA PRO. Новинка является развитием серии цветных планшетных однопроходных сканеров BearPaw, получившей такое назва

Mustek ScanExpress 1248 UB работает с PC и Mac Компания MAS Elektronik AG, официальный дистрибьютор и сервисный центр фирмы Mustek, анонсировала новую модель сканера SOHO-класса Mustek ScanExpress 1248 UB, совместимого как с компьютерами PC, так и Mac. Новинка является развитием серии цветных планшетных одноп

Mustek выпустил новую миниатюрную видеокамеру Компания MAS Elektronik AG, официальный дистрибьютор и сервисный центр фирмы Mustek, сообщила о начале поставок новой миниатюрной многофункциональной цифровой видеокамеры Mustek DV-4000, использующей для компрессии видеоизображения технологии MPEG-4. Mustek

Mustek выпустил новую цифровую видеокамеру DV-3000 MAS Elektronik AG, официальный дистрибьютор и сервисный центр компании Mustek, сообщила о начале поставок компактной цифровой видеокамеры Mustek DV-3000 с функциями цифрового фотоаппарата и веб-камеры. В видеокамере Mustek DV-3000 используется 2,1-ме

Mustek BearPaw 2448TA PRO: недорогой сканер со слайд-модулем Компания MAS Elektronik AG, официальный дистрибьютор и сервисный центр фирмы Mustek, сообщила о начале поставок новой модели сканера SOHO-класса BearPaw 2400TA PRO. Сканер оснащен АЦП 48 бит, интерфейсами USB 2.0 и 1.1 и встроенным слайд-модулем TA-6 для работы со слайд

Mustek представил новый стильный сканер Компания MAS Elektronik AG, официальный дистрибьютор и сервисный центр фирмы Mustek, сообщил о начале поставок нового сканера SOHO-класса Mustek BearPaw 2448 CU PRO. Это устройство вобрало в себя все преимущества Mustek BearPaw 2400 CU Plus, но при этом об

В Россию начались поставки недорогого сканера Mustek BearPaw 2448 TA Plus MAS Elektronik AG, официальный дистрибьютор и сервисный центр компании Mustek, сообщил о начале поставок нового сканера SOHO-класса Mustek BearPaw 2448 TA Plus. Новинка являются развитием серии цветных планшетных однопроходных сканеров BearPaw (медвежья лап

На российский рынок пришли новые недорогие сканеры Mustek BearPaw Компания MAS Elektronik AG, официальный дистрибутор и сервисный центр фирмы Mustek, сообщает о начале поставок двух новых моделей сканеров класса SOHO - BearPaw 2400TA PRO и BearPaw 4800TA PRO. На сегодняшний день эти устройства являются самыми недорогими сканерами на

Mustek представила новый сканер формата A3 - ScanExpress A3USB Компания MAS Elektronik AG, официальный дистрибьютор и сервисный центр фирмы Mustek, сообщила о начале поставок на рынок России и стран СНГ нового сканера ScanExpress A3USB. Это устройство ориентировано на корпоративных пользователей. ScanExpress A3USB - это развитие ко

MAS Elektronik AG начала поставки сканера Mustek Plug-N-Scan 2400M Компания MAS Elektronik AG, официальный дистрибьютор и сервисный центр фирмы Mustek, сообщила о начале поставок на рынок России и стран СНГ нового сканера Plug-N-Scan 2400M. Наиболее важное отличие Mustek Plug-N-Scan 2400M - применение усовершенствованных CCD и А

Mustek представила новый сканер BearPaw 1200CS Компания MAS Elektronik AG, официальный дистрибутор и сервисный центр фирмы Mustek, сообщили о начале поставок на рынок России и стран СНГ нового сканера BearPaw 1200CS. В новой модели использован полностью 48-битный АЦП, ориентирован продукт на рынок SOHO. Сканер меню

MAS Elektronik AG представила сканеры Mustek Bear Paw 1200TA/ 2400TA Компания MAS Elektronik AG, мастер-дистрибьютор и эксклюзивный сервисный центр фирмы Mustek, сообщила о начале поставок двух принципиально новых моделей сканеров - Bear Paw 1200TA и Bear Paw 2400TA.Bear Paw 1200TA и Bear Paw 2400TA были представлены по всему миру несколько неде

MAS Elektronik AG представила сканеры Mustek Bear Paw 1200CU/ 2400CU Компания MAS Elektronik AG, мастер-дистрибутор и эксклюзивный сервисный центр фирмы Mustek, сообщила о появлении двух новых моделей сканеров формата A4 - Bear Paw 1200CU и Bear

ABBYY FineReader 4.0 Sprint будет поставляться со сканерами Mustek во всем мире Сегодня компании ABBYY, российский разработчик систем распознавания и лингвистического ПО, и Mustek Systems Inc. (Тайвань) заключили соглашение на поставку специализированной версии сист

MAS Elektronik AG начала поставки на российский рынок сканера нового поколения Mustek Be@rPaw 1200 пания MAS Elektronik AG, являющаяся мастер-дистрибьютором и эксклюзивным сервисным центром компании Mustek Optic Computers & Communikation International сообщила о начале поставок на Российский