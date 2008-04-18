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Mustek Systems Mustek Optic Computers & Communikation International Most Unique Scanning Technology

Mustek Systems - Mustek Optic Computers & Communikation International - Most Unique Scanning Technology

СОБЫТИЯ

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18.04.2008 Mustek представил новую миниатюрную камеру формата DV

Компания Mustek представила новую карманную видеокамеру формата DV – Mustek DV Vintage. Камера способна записывать видео со звуком в формате MPEG-4 со скоростью 30 кадров в секунду, а также в кач
20.03.2007 CeBIT: портативный медиаплеер от Mustek с поворотным дисплеем

телевизору, сообщает T3. Что примечательно, дисплей устройства имеет специальное крепление, благодаря которому просматривать фильмы одинаково удобно, располагается ли устройство в руках или на столе. Mustek PMP 638 В продаже новинка появится в апреле по цене около $260.
19.01.2007 Mustek выпустил веб-камеру причудливого дизайна

Компания Mustek выпустила новую веб-камеру под названием SI302A необычного дизайна. В отличие от обычных пластиковых моделей новинка будет доступна в алюминиевом корпусе. Благодаря своей миниатюрности н
24.07.2006 Mustek выпустил автомобильный DVD-проигрыватель

Компания Mustek выпустила DVD-решение для любителей путешествовать на машине. PD77 ViewFun - это планшетный DVD проигрыватель с дополнительным жидкокристаллическим экраном. Размером чуть больше чем пара
27.06.2006 Mustek обновил линейку продуктов с поддержкой DVB-T

Компания Mustek представила новые продукты стандартa DVB-T. Линейка включает в себя DVD-проигрыватели MP70D и MP80D, переносной телевизор PT100D, a также стационарные ресиверы DVB-T для офиса и для дома
10.04.2006 Mustek пополнил линейку DVD-рекордеров

Компания Mustek выпустила на российский рынок свою новейшую разработку в области DVD-рекордеров — рекордер с жёстким диском объемом 160 ГБ и мультиформатной поддержкой. Mustek R5160M Plus по
17.02.2006 Mustek выпустила 8-мегапиксельный фотоаппарат

Компания Mustek объявила о выпуске фотокамеры MDC 832Z, снабженной матрицей разрешением 8 мегапикселей и 3х оптическим зумом. Модель комбинирует технологии, применяемые в камерах продвинутого и начально
16.11.2005 Mustek пополнил семейство ИБП

пользователей, так и для небольших предприятий и включают в себя три модели: PowerMust 400 Offline, PowerMust 600 Offline и PowerMust 1000 Offline. Выпуск новой продуктовой линейки дополнит портфолио Mustek в области ИБП, в котором уже находятся линейно-интерактивный PowerMust USB, PowerMust Office и ИБП высокого уровня с двойным преобразователем PowerMust Online.
05.10.2005 Mustek DV-8200: новая цифровая видеокамера с разрешением 3 мегапикселя

Компания MAS Elektronik AG, официальный дистрибьютор и сервисный центр фирмы Mustek, сообщила о выпуске новой модели цифровой видеокамеры Mustek DV-8200. Новинка приходит на смену популярной 3-мегапиксельной модели DV-5000. В DV-8200 используется КМОП-матрица раз
26.09.2005 PVR-H160: новый портативный медиа-проигрыватель от Mustek

Компания MAS Elektronik AG, официальный дистрибутор и сервисный центр фирмы Mustek, сообщила о выпуске новой модели портативного медиа-проигрывателя Mustek PVR-H160. Новинка является развитием популярной модели PVR-H140 с усовершенствованными характеристиками. П
12.09.2005 Mustek PL510: переносной DVD-плеер с матрицей 10 дюймов

Компания Mustek объявила о выходе своего нового переносного DVD-плеера под названием PL510. Новинка имеет 10-дюймовый TFT-экран в формате 16:9. Поддерживает технологию Dolby Digital, имеет встроенные ст
12.08.2005 PowerMust 800 USB: новый линейно-интерактивный ИБП от Mustek

Компания MAS Elektronik AG, авторизованный дистрибьютор и сервисный центр фирмы Mustek, начала поставку нового компактного линейно-интерактивного ИБП Mustek PowerMust 800 USB. ИБП Mustek PowerMust 800 USB поддерживает пиковую нагрузку 800ВА/480Вт и предназнач
05.04.2005 Mustek DV-5600: бюджетная видеокамера с 2,5-дюймовым дисплеем

Компания MAS Elektronik AG, официальный дистрибутор и сервисный центр фирмы Mustek, сообщила о выпуске новой цифровой видеокамеры Mustek DV-5600 c функциями цифрового фотоаппарата, диктофона, интернет-камеры и MP3-проигрывателя, которая является развитием модели
31.03.2005 Mustek DV-6500: универсальная бюджетная видеокамера

Компания MAS Elektronik, официальный дистрибутор и сервисный центр фирмы Mustek, сообщила о выпуске новой легкой цифровой видеокамеры Mustek DV-6500 формата MPEG-4 с функциями цифрового фотоаппарата, диктофона, интернет-камеры и MP3-проигрывателя. Продукт явл
24.03.2005 PVR-H140: новый портативный медиа-проигрыватель Mustek

Компания MAS Elektronik сообщила о выпуске новой модели портативного медиа-проигрывателя Mustek PVR-H140. Новинка является развитием популярной модели PVR-A1 со значительно усовершенствованными характеристиками и расширенными возможностями. Это многофункциональное устройство предна
02.12.2004 Mustek PowerMust 400 USB: новый линейно-интерактивный ИБП

Компания MAS Elektronik AG, авторизованный дистрибутор и сервисный центр фирмы Mustek, начинала поставку нового компактного линейно-интерактивного ИБП Mustek PowerMust 400 USB. ИБП Mustek PowerMust 400 USB поддерживает пиковую нагрузку 400ВА/240Вт и предназн
28.09.2004 Mustek MDC-6500Z: 5-мегапиксельная камера с функцией диктофона

Российское представительство компании MAS Elektronik AG представило новую цифровую фотокамеру Mustek MDC-6500Z, имеющую матрицу 5 мегапикселов. Новинка оснащена объективом с автофокусом и 3-х кратным оптическим трансфокатором, а также ЖК-экраном с диагональю 1,5 дюйма, микрофоном и дина
20.07.2004 Mustek выпустил многофункциональную видеокамеру DV-5000

Компания MAS Elektronik AG, официальный дистрибьютор и сервисный центр фирмы Mustek, сообщила о выпуске новой цифровой видеокамеры Mustek DV-5500, которая стала развитием популярной модели DV-5000. Помимо функций видеокамеры, DV-5500 также обладает возможностями

02.06.2004 Mustek GSmart D50 – цифровой комбайн в кармане

Компания MAS Elektronik AG, дистрибьютор фирмы Mustek, сообщила о начале поставок новой компактной многофункциональной цифровой камеры Gsmart D50. Она может работать в режиме цифрового фотоаппарата, видеокамеры, диктофона и веб-камеры. Благ
01.06.2004 Mustek DV-5000 – больше, чем цифровая камера

Mustek начал поставки через своего дистрибьютора MAS Elektronik AG миниатюрной многофункциональной цифровой видеокамеры Mustek DV-5000. В новой камере применена технология формата MPEG-4, а также имеются функции цифрового фотоаппарата, диктофона, интернет-камеры и MP3-проигрывателя. Благодаря новым технологиям м
19.05.2004 Mustek разработал новый сканер серии BearPaw

MAS Elektronik AG, официальный дистрибьютор и сервисный центр компании Mustek, сообщил о выпуске нового сканера SOHO-класса Mustek BearPaw 6400TA PRO. Новинка является развитием серии цветных планшетных однопроходных сканеров BearPaw, получившей такое назва
13.05.2004 Mustek ScanExpress 1248 UB работает с PC и Mac

Компания MAS Elektronik AG, официальный дистрибьютор и сервисный центр фирмы Mustek, анонсировала новую модель сканера SOHO-класса Mustek ScanExpress 1248 UB, совместимого как с компьютерами PC, так и Mac. Новинка является развитием серии цветных планшетных одноп
05.12.2003 Mustek выпустил новую миниатюрную видеокамеру

  Компания MAS Elektronik AG, официальный дистрибьютор и сервисный центр фирмы Mustek, сообщила о начале поставок новой миниатюрной многофункциональной цифровой видеокамеры Mustek DV-4000, использующей для компрессии видеоизображения технологии MPEG-4. Mustek

19.11.2003 Mustek выпустил новую цифровую видеокамеру DV-3000

  MAS Elektronik AG, официальный дистрибьютор и сервисный центр компании Mustek, сообщила о начале поставок компактной цифровой видеокамеры Mustek DV-3000 с функциями цифрового фотоаппарата и веб-камеры. В видеокамере Mustek DV-3000 используется 2,1-ме
20.10.2003 Mustek BearPaw 2448TA PRO: недорогой сканер со слайд-модулем

Компания MAS Elektronik AG, официальный дистрибьютор и сервисный центр фирмы Mustek, сообщила о начале поставок новой модели сканера SOHO-класса BearPaw 2400TA PRO. Сканер оснащен АЦП 48 бит, интерфейсами USB 2.0 и 1.1 и встроенным слайд-модулем TA-6 для работы со слайд
15.10.2003 Mustek представил новый стильный сканер

Компания MAS Elektronik AG, официальный дистрибьютор и сервисный центр фирмы Mustek, сообщил о начале поставок нового сканера SOHO-класса Mustek BearPaw 2448 CU PRO. Это устройство вобрало в себя все преимущества Mustek BearPaw 2400 CU Plus, но при этом об
18.09.2003 В Россию начались поставки недорогого сканера Mustek BearPaw 2448 TA Plus

MAS Elektronik AG, официальный дистрибьютор и сервисный центр компании Mustek, сообщил о начале поставок нового сканера SOHO-класса Mustek BearPaw 2448 TA Plus. Новинка являются развитием серии цветных планшетных однопроходных сканеров BearPaw (медвежья лап
01.10.2002 На российский рынок пришли новые недорогие сканеры Mustek BearPaw

Компания MAS Elektronik AG, официальный дистрибутор и сервисный центр фирмы Mustek, сообщает о начале поставок двух новых моделей сканеров класса SOHO - BearPaw 2400TA PRO и BearPaw 4800TA PRO. На сегодняшний день эти устройства являются самыми недорогими сканерами на

03.04.2002 Mustek представила новый сканер формата A3 - ScanExpress A3USB

Компания MAS Elektronik AG, официальный дистрибьютор и сервисный центр фирмы Mustek, сообщила о начале поставок на рынок России и стран СНГ нового сканера ScanExpress A3USB. Это устройство ориентировано на корпоративных пользователей. ScanExpress A3USB - это развитие ко
25.03.2002 MAS Elektronik AG начала поставки сканера Mustek Plug-N-Scan 2400M

Компания MAS Elektronik AG, официальный дистрибьютор и сервисный центр фирмы Mustek, сообщила о начале поставок на рынок России и стран СНГ нового сканера Plug-N-Scan 2400M. Наиболее важное отличие Mustek Plug-N-Scan 2400M - применение усовершенствованных CCD и А
14.03.2002 Mustek представила новый сканер BearPaw 1200CS

Компания MAS Elektronik AG, официальный дистрибутор и сервисный центр фирмы Mustek, сообщили о начале поставок на рынок России и стран СНГ нового сканера BearPaw 1200CS. В новой модели использован полностью 48-битный АЦП, ориентирован продукт на рынок SOHO. Сканер меню
11.10.2001 MAS Elektronik AG представила сканеры Mustek Bear Paw 1200TA/ 2400TA

Компания MAS Elektronik AG, мастер-дистрибьютор и эксклюзивный сервисный центр фирмы Mustek, сообщила о начале поставок двух принципиально новых моделей сканеров - Bear Paw 1200TA и Bear Paw 2400TA.Bear Paw 1200TA и Bear Paw 2400TA были представлены по всему миру несколько неде
19.09.2001 MAS Elektronik AG представила сканеры Mustek Bear Paw 1200CU/ 2400CU

Компания MAS Elektronik AG, мастер-дистрибутор и эксклюзивный сервисный центр фирмы Mustek, сообщила о появлении двух новых моделей сканеров формата A4 - Bear Paw 1200CU и Bear

08.12.2000 ABBYY FineReader 4.0 Sprint будет поставляться со сканерами Mustek во всем мире

Сегодня компании ABBYY, российский разработчик систем распознавания и лингвистического ПО, и Mustek Systems Inc. (Тайвань) заключили соглашение на поставку специализированной версии сист
12.04.2000 MAS Elektronik AG начала поставки на российский рынок сканера нового поколения Mustek Be@rPaw 1200

пания MAS Elektronik AG, являющаяся мастер-дистрибьютором и эксклюзивным сервисным центром компании Mustek Optic Computers & Communikation International сообщила о начале поставок на Российский
23.11.1998 Mustek Optic-Computer&Communication International начала поставки сканера с USB-интерфейсом

Новая модель Mustek ScanExpress 600 USB осуществляет сканирование с 30-битным представлением цвета; оптическая разрешающая способность составляет 300 ? 600 пикселей на дюйм, интерполяционная - 4800 ? 4800 п

Публикаций - 83, упоминаний - 88

Mustek Systems и организации, системы, технологии, персоны:

Seiko Epson Corporation 908 32
MAS Elektronik AG - MAS Elektronikhandels - MAS Microelectronics 198 27
Xerox - The Haloid Company 1168 26
Samsung Electronics 11065 19
Canon 1439 18
Schneider Electric - APC - American Power Conversion - APC by Schneider Electric 454 18
UMAX Technologies - UMAX Computer Corporation - UMAX Data Systems - Umax Systems GmbH - Yamada - Vaova 59 17
HP - Hewlett-Packard 3662 16
Microtek 52 15
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1783 15
Intel Corporation 12811 14
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 14
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1208 13
NeuHaus Group - NeuHaus DG - NeuHaus Distributor Group - НойХаус 63 12
Visioneer - Primax Electronics - JFL Peripherals 22 12
Chloride Group PLC 18 12
HP Inc. 5883 12
Xerox - Lexmark Int 303 12
Sony 6739 12
Powercom - Пауэрком 76 12
LG Electronics 3735 11
Merlion - Ippon 54 11
Abbyy Украина - Abbyy Ukraine - АБИ Украина 27 10
Abbyy Europe 17 10
Abbyy USA 18 10
Toshiba Corporation 2980 10
Abbyy UK 11 9
Philips 2099 9
Qisda BenQ Corp - ранее Acer Communications & Multimedia - Darfon, Daxon, AU Optronics 420 9
Microsoft Corporation 25775 8
FTS - Fujitsu Siemens Computers - Fujitsu Technology Solutions - Fujitsu Technology Group - Fujitsu Technology Systems - Fujitsu Computers - Fujitsu Computer Systems - Fujitsu Computer Products 788 8
Формоза - Formoza 179 8
IBM - International Business Machines Corp 9699 7
Fujitsu 2105 7
S8 Capital - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 1084 7
Росатом - КИС НПО - Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 646 7
ViewSonic 325 7
Sanyo Electric - Sanyo Electronic 360 7
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 6
Acer Group - Acer Inc 2776 6
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 530 5
НФПК - Национальный фонд подготовки кадров 20 2
Walmart - Wal-Mart Stores 405 2
Белый Ветер 365 2
Daewoo 104 1
МКСК - МосКапСтройКомплект 8 1
Heidelberg 11 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 1
Yamaha - Ямаха 110 1
Radisson Blu Slavyanskaya Hotel and Business Centre - Отель Рэдиссон Славянская 307 1
Universal Pictures - DreamWorks Animation LLC 61 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 1
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 689 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 1
Interpol - Интерпол - Международная организация уголовной полиции 198 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 367 1
World Bank Group - WBG - Всемирный банк 314 1
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