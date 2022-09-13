Водители Amazon объединились в профсоюз, чтобы бороться с ИИ-навигатором компании Там не проехать Водители грузовиков, работающих на Amazon в японском городе Нагасаки, организовали профсоюз в порядке протеста против действий работодателя. Одной из причин протеста стал негат

Британия готовится сорвать продажу ARM. Крупнейший профсоюз и политики требуют отменить сделку-катастрофу считывал 1,4 млн участников против 1,2 млн в 2018 г., что позволяет считать его одним из крупнейших профсоюзов в мире и самым крупным в Великобритании. Чем опасна сделка В Unite считают, что по

Amazon вызвала полицию, чтобы заставить работать бастующих сотрудников жи Black Friday, протестуя против тяжелых условий труда в компании. Забастовку подготовила коалиция профсоюзов из Великобритании, Италии, Испании, Франции и Германии. Британский профсоюз GMB оп

Traft создаст профсоюз для будущих водителей беспилотных грузовиков — и выработать механику переучивания и адаптации существующих водителей под новые для себя функции. Профсоюзная программа Traft включает в себя комплекс мероприятий для повышения квалификации в

«Почта России» и Профсоюз работников связи России подписали новый коллективный договор на 2016-2018 гг. ила социальные гарантии для своих работников в рамках нового коллективного договора на период с 2016 по 2018 гг. Документ подписали генеральный директор «Почты России» Дмитрий Страшнов и председатель Профсоюза работников связи России Анатолий Назейкин. «Почта России» сохраняет все действующие социальные льготы и продолжает работать над повышением уровня социальной защищенности работников. В

Глава Минкомсвязи России встретился с представителями Профсоюза работников связи Министр связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Николай Никифоров выступил на VII съезде Профсоюза работников связи России, который был посвящен 110-летию профессионального объединения. Министр рассказал о ключевых результатах работы отрасли, поблагодарил коллег за многолетний труд

«Бегун» сокращает ИТ-специалистов и оказывает давление на их профсоюз ельный отпуск отправили трёх членов профкома и ещё одного сотрудника «Бегуна», который не состоит в профсоюзной организации. Их вынужденный отдых продлится 28 календарных дней, из-за чего летом

Создана объединённая профсоюзная организация МРФ «Москва» компании «Ростелеком» фсоюзных организаций филиалов создана объединённая организация, так как по уставу профсоюза, каждая профсоюзная организация сама определяет свою организационную структуру. Новая структура позво

«Энвижн Груп»: Профсоюз — это дополнительный инструмент диалога коллектива с руководством профессионалы», — подчеркнула Мостинская. В целом, по словам директора по маркетингу «Энвижн Груп», профсоюз — это дополнительный инструмент диалога коллектива с руководством по социальным вопр

В «Энвижн Груп» создан профсоюз ся в профсоюзе. Оставшиеся несколько процентов респондентов уже являются членами или руководителями профсоюзов. В последнее время в российской ИКТ-отрасли широкую огласку профсоюзная деятельнос

Глава Минкомсвязи призвал создавать профсоюзы в ИТ-компаниях рофсоюзном движении, как и связисты», говорится в сообщении Минкомсвязи. Общая задача государства и профсоюзов – создать у отечественных специалистов желание жить и работать в России, считает м

Уволен председатель профсоюза Cisco Россия нечистоплотных должностных лиц». Официальные представители Cisco не комментировали заявления членов профсоюза. Сегодня на просьбу CNews рассказать о причинах увольнения Хабарова в пресс-службе

Всемирный профсоюз UNI требует прекратить репрессии профсоюза Cisco Россия же было принято решение по консолидации усилий Профсоюзa ЮНИ, международных организаций, российских профсоюзов по защите членов ППО российского подразделения Cisco от дискриминации, администрат

Профсоюз потребовал увольнения гендиректора Cisco Россия апросы были направлены от других членов профсоюза Айдара Гарипова и Вячеслава Ревичева. После этого профсоюз выписал представление об увольнении Павла Бетсиса.

Профсоюз Cisco Россия требует провести индексацию зарплат сотрудников Первичная профсоюзная организация ООО "Сиско Системс" публикует требование об индексации зарплаты всем

Профсоюз Cisco Россия требует провести индексацию зарплат сотрудников Первичная профсоюзная организация ООО "Сиско Системс" публикует требование об индексации зарплаты всем сотрудникам. Документ направлен генеральному директору компании Павлу Бетсису.

Профсоюзный конфликт в Cisco: в бой вступила «тяжелая артиллерия» щей, когда у себя на родине корпорации активно сотрудничают с профсоюзами, считаются с ними (лидеры профсоюзов входят в правление компаний, имеют возможность контролировать соблюдение прав рабо

Российский офис Cisco уволил одного из активистов профсоюза ы 2004 г. профсоюз привлек внимание общественности к невыплатам зарплат работникам Госсвязьнадзора. Профсоюзная организация в российском офисе Cisco была создана около года назад с целью предот

Интервью с бунтарями из Cisco Россия: темные правила кукловода уполномочен что-то решать и сможет что-то наладить, но он не отреагировал. Прежде чем организовать профсоюз, мы прошли все управленческие инстанции в компании - вплоть до Джона Чемберса (John

Скандал в Cisco может развиваться по «бразильскому сценарию» ртнерами и заказчиками». Также в Cisco отметили, что знают о попытке нескольких сотрудников создать профсоюз, но до сих пор не получили документы, подтверждающие его создание. Ниже CNews публик

Сотрудники Cisco: Глава офиса покинул Россию из-за угрозы уголовного дела ая обстановка показывает, что это вполне обоснованная возможность. Ведь ниточка, за которую потянул профсоюз в начале своей деятельности, вытаскивает на свет много неприятных и небезопасных фак

Школы Сиэтла неправильно отправили почту в профсоюз ix, сотрудники школьного округа случайно разослали по электронной почте приватные данные 5 тыс. собственных коллег. В качестве получателей информации выступили 700 человек – членов местного отделения профсоюза инженеров-эксплуатационщиков (International Union of Operating Engineers). Согласно американскому законодательству, все общественные организации (в том числе, и школы) должны предоста

Блоггеры хотят создать собственный профсоюз Группа блоггеров рассматривает возможность создания профсоюза, сообщает АР. Многие блоггеры надеются, что такой шаг поможет им получить медицинское страхование, вести коллективные переговоры и даже установить некие профессиональные стандарты. Ор

Почтальоны требуют автоматизации юза работников почты. Требования участников пикета свелись к нескольким пунктам: признать свободный профсоюз работников УФПС «Почта России» по СПб и Ленобласти, повысить заработную плату. Кроме

Суперкомпьютеры России: профсоюз атакует "Т-платформы" мском государственном университете (ТГУ), финансируемого за счет средств федерального бюджета по национальной программе „Образование“», — значится в официальном заявлении НОСПС. По мнению членов профсоюза, несовершенство самого законодательства, регулирующего проведение федеральных конкурсов, позволяет получателям бюджетных средств и операторам пользоваться заложенными в него «двусмысл

"Синтерра" обеспечила трансляцию открытия съезда Федерации Независимых Профсоюзов Компания Synterra обеспечила организацию прямой интернет-трансляции открытия 6-го съезда Федерации Независимых Профсоюзов России (ФНПР). VI съезд ФНПР проходит с 14 по 16 ноября 2006 в Манеже. В работе форума принимают участие около 770 делегатов от 47 профсоюзных объединений и 79 территориальных объеди

ИТ-служба BBC объявила забастовку еделенный доход после выхода на пенсию), а также заявил, что не сможет сохранить все рабочие места. Профсоюз, в свою очередь, потребовал от Siemens гарантии того, что ИТ-специалисты, работающие

Работники General Electric намерены бастовать 7 января представители нескольких профсоюзов, объединяющих работников корпорации General Electric, объявили о намерении провест

Британский профсоюз требует обеспечить всех своих членов интернетом на рабочем месте Один из крупнейших профсоюзов Великобритании Public and Commercial Services Union (PCS), объединяющий работников

Лидер австралийского профсоюза угрожает IBM всемирной забастовкой казавшись от переговоров с профсоюзами, IBM GSA (Global Services Australia) стала перед угрозой новых забастовок. Именно такие меры воздействия на руководство компании предлагает глава австралийского профсоюза CPSU (Community and Public Sector Union). Причиной конфликта руководства IBM GSA со своими сотрудниками стала дискриминация - половина штата компании, 3500 человек, работающих в IBM G

Сотрудники Amazon.com объединятся в профсоюз нтернет-индустрии. Инициатива 400 работников службы поддержки пользователей Amazon.com организовать профсоюз, вызвана явно не прихотью, а желанием защитить свои права и сохранить заработную пла

Адвокат из Пенсильвании подал иск против Verizon и профсоюза CWA вследствие забастовки Адвокат из штата Пенсильвания Филип Стинсон (Philip Stinson) подал в суд на компанию Verizon и профсоюз Communications Workers of America (CWA), обвиняя их в нанесении ему материального ущерба вследствие забастовки. В иске, поданном в Восточный окружной суд штата, адвокат по делам защиты