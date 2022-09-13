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Индексная книга (каталог) CNews*
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Профсоюз Профессиональный союз

СОБЫТИЯ


13.09.2022 Водители Amazon объединились в профсоюз, чтобы бороться с ИИ-навигатором компании

Там не проехать Водители грузовиков, работающих на Amazon в японском городе Нагасаки, организовали профсоюз в порядке протеста против действий работодателя. Одной из причин протеста стал негат
17.09.2020 Британия готовится сорвать продажу ARM. Крупнейший профсоюз и политики требуют отменить сделку-катастрофу

считывал 1,4 млн участников против 1,2 млн в 2018 г., что позволяет считать его одним из крупнейших профсоюзов в мире и самым крупным в Великобритании. Чем опасна сделка В Unite считают, что по
26.11.2018 Amazon вызвала полицию, чтобы заставить работать бастующих сотрудников

жи Black Friday, протестуя против тяжелых условий труда в компании. Забастовку подготовила коалиция профсоюзов из Великобритании, Италии, Испании, Франции и Германии. Британский профсоюз GMB оп
21.03.2017 Traft создаст профсоюз для будущих водителей беспилотных грузовиков

— и выработать механику переучивания и адаптации существующих водителей под новые для себя функции. Профсоюзная программа Traft включает в себя комплекс мероприятий для повышения квалификации в
25.12.2015 «Почта России» и Профсоюз работников связи России подписали новый коллективный договор на 2016-2018 гг.

ила социальные гарантии для своих работников в рамках нового коллективного договора на период с 2016 по 2018 гг. Документ подписали генеральный директор «Почты России» Дмитрий Страшнов и председатель Профсоюза работников связи России Анатолий Назейкин. «Почта России» сохраняет все действующие социальные льготы и продолжает работать над повышением уровня социальной защищенности работников. В
19.11.2015 Глава Минкомсвязи России встретился с представителями Профсоюза работников связи

Министр связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Николай Никифоров выступил на VII съезде Профсоюза работников связи России, который был посвящен 110-летию профессионального объединения. Министр рассказал о ключевых результатах работы отрасли, поблагодарил коллег за многолетний труд
25.12.2013 «Бегун» сокращает ИТ-специалистов и оказывает давление на их профсоюз

ельный отпуск отправили трёх членов профкома и ещё одного сотрудника «Бегуна», который не состоит в профсоюзной организации. Их вынужденный отдых продлится 28 календарных дней, из-за чего летом
08.04.2013 Создана объединённая профсоюзная организация МРФ «Москва» компании «Ростелеком»

фсоюзных организаций филиалов создана объединённая организация, так как по уставу профсоюза, каждая профсоюзная организация сама определяет свою организационную структуру. Новая структура позво
29.10.2012 «Энвижн Груп»: Профсоюз — это дополнительный инструмент диалога коллектива с руководством

профессионалы», — подчеркнула Мостинская. В целом, по словам директора по маркетингу «Энвижн Груп», профсоюз — это дополнительный инструмент диалога коллектива с руководством по социальным вопр
26.10.2012 В «Энвижн Груп» создан профсоюз

ся в профсоюзе. Оставшиеся несколько процентов респондентов уже являются членами или руководителями профсоюзов. В последнее время в российской ИКТ-отрасли широкую огласку профсоюзная деятельнос
11.10.2012 Глава Минкомсвязи призвал создавать профсоюзы в ИТ-компаниях

рофсоюзном движении, как и связисты», говорится в сообщении Минкомсвязи. Общая задача государства и профсоюзов – создать у отечественных специалистов желание жить и работать в России, считает м
15.12.2011 Уволен председатель профсоюза Cisco Россия

нечистоплотных должностных лиц». Официальные представители Cisco не комментировали заявления членов профсоюза. Сегодня на просьбу CNews рассказать о причинах увольнения Хабарова в пресс-службе

23.11.2011 Всемирный профсоюз UNI требует прекратить репрессии профсоюза Cisco Россия

же было принято решение по консолидации усилий Профсоюзa ЮНИ, международных организаций, российских профсоюзов по защите членов ППО российского подразделения Cisco от дискриминации, администрат
08.11.2011 Профсоюз потребовал увольнения гендиректора Cisco Россия

апросы были направлены от других членов профсоюза Айдара Гарипова и Вячеслава Ревичева. После этого профсоюз выписал представление об увольнении Павла Бетсиса.
01.11.2011 Профсоюз Cisco Россия требует провести индексацию зарплат сотрудников

Первичная профсоюзная организация ООО "Сиско Системс" публикует требование об индексации зарплаты всем

01.11.2011 Профсоюз Cisco Россия требует провести индексацию зарплат сотрудников

Первичная профсоюзная организация ООО "Сиско Системс" публикует требование об индексации зарплаты всем сотрудникам. Документ направлен генеральному директору компании Павлу Бетсису.   
30.03.2011 Профсоюзный конфликт в Cisco: в бой вступила «тяжелая артиллерия»

щей, когда у себя на родине корпорации активно сотрудничают с профсоюзами, считаются с ними (лидеры профсоюзов входят в правление компаний, имеют возможность контролировать соблюдение прав рабо
29.03.2011 Российский офис Cisco уволил одного из активистов профсоюза

ы 2004 г. профсоюз привлек внимание общественности к невыплатам зарплат работникам Госсвязьнадзора. Профсоюзная организация в российском офисе Cisco была создана около года назад с целью предот
09.02.2011 Интервью с бунтарями из Cisco Россия: темные правила кукловода

уполномочен что-то решать и сможет что-то наладить, но он не отреагировал. Прежде чем организовать профсоюз, мы прошли все управленческие инстанции в компании - вплоть до Джона Чемберса (John

02.12.2010 Скандал в Cisco может развиваться по «бразильскому сценарию»

ртнерами и заказчиками». Также в Cisco отметили, что знают о попытке нескольких сотрудников создать профсоюз, но до сих пор не получили документы, подтверждающие его создание. Ниже CNews публик
01.12.2010 Сотрудники Cisco: Глава офиса покинул Россию из-за угрозы уголовного дела

ая обстановка показывает, что это вполне обоснованная возможность. Ведь ниточка, за которую потянул профсоюз в начале своей деятельности, вытаскивает на свет много неприятных и небезопасных фак
11.11.2008 Школы Сиэтла неправильно отправили почту в профсоюз

ix, сотрудники школьного округа случайно разослали по электронной почте приватные данные 5 тыс. собственных коллег. В качестве получателей информации выступили 700 человек – членов местного отделения профсоюза инженеров-эксплуатационщиков (International Union of Operating Engineers). Согласно американскому законодательству, все общественные организации (в том числе, и школы) должны предоста
07.08.2007 Блоггеры хотят создать собственный профсоюз

Группа блоггеров рассматривает возможность создания профсоюза, сообщает АР. Многие блоггеры надеются, что такой шаг поможет им получить медицинское страхование, вести коллективные переговоры и даже установить некие профессиональные стандарты. Ор
09.04.2007 Почтальоны требуют автоматизации

юза работников почты. Требования участников пикета свелись к нескольким пунктам: признать свободный профсоюз работников УФПС «Почта России» по СПб и Ленобласти, повысить заработную плату. Кроме
27.12.2006 Суперкомпьютеры России: профсоюз атакует "Т-платформы"

мском государственном университете (ТГУ), финансируемого за счет средств федерального бюджета по национальной программе „Образование“», — значится в официальном заявлении НОСПС. По мнению членов профсоюза, несовершенство самого законодательства, регулирующего проведение федеральных конкурсов, позволяет получателям бюджетных средств и операторам пользоваться заложенными в него «двусмысл
15.11.2006 "Синтерра" обеспечила трансляцию открытия съезда Федерации Независимых Профсоюзов

Компания Synterra обеспечила организацию прямой интернет-трансляции открытия 6-го съезда Федерации Независимых Профсоюзов России (ФНПР). VI съезд ФНПР проходит с 14 по 16 ноября 2006 в Манеже. В работе форума принимают участие около 770 делегатов от 47 профсоюзных объединений и 79 территориальных объеди
13.07.2004 ИТ-служба BBC объявила забастовку

еделенный доход после выхода на пенсию), а также заявил, что не сможет сохранить все рабочие места. Профсоюз, в свою очередь, потребовал от Siemens гарантии того, что ИТ-специалисты, работающие
08.01.2003 Работники General Electric намерены бастовать

7 января представители нескольких профсоюзов, объединяющих работников корпорации General Electric, объявили о намерении провест
11.10.2002 Британский профсоюз требует обеспечить всех своих членов интернетом на рабочем месте

Один из крупнейших профсоюзов Великобритании Public and Commercial Services Union (PCS), объединяющий работников
01.06.2001 Лидер австралийского профсоюза угрожает IBM всемирной забастовкой

казавшись от переговоров с профсоюзами, IBM GSA (Global Services Australia) стала перед угрозой новых забастовок. Именно такие меры воздействия на руководство компании предлагает глава австралийского профсоюза CPSU (Community and Public Sector Union). Причиной конфликта руководства IBM GSA со своими сотрудниками стала дискриминация - половина штата компании, 3500 человек, работающих в IBM G
17.11.2000 Сотрудники Amazon.com объединятся в профсоюз

нтернет-индустрии. Инициатива 400 работников службы поддержки пользователей Amazon.com организовать профсоюз, вызвана явно не прихотью, а желанием защитить свои права и сохранить заработную пла
29.08.2000 Адвокат из Пенсильвании подал иск против Verizon и профсоюза CWA вследствие забастовки

Адвокат из штата Пенсильвания Филип Стинсон (Philip Stinson) подал в суд на компанию Verizon и профсоюз Communications Workers of America (CWA), обвиняя их в нанесении ему материального ущерба вследствие забастовки. В иске, поданном в Восточный окружной суд штата, адвокат по делам защиты
10.07.2000 Консультационный портал в области информационных технологий "ИТ-Профсоюз" теперь открыт для незарегистрированных пользователей

На днях для внешних посетителей был открыт доступ на Информационно-консультационный портал "ИТ-Профсоюз". Создатель сайта, компания "Интернет Проекты", постаралась предоставить разнообразную информацию и услуги для организаций и специалистов, работающих с информационными технологиями, и


Публикаций - 290, упоминаний - 393

Профсоюз и организации, системы, технологии, персоны:

Cisco Systems 5372 22
Samsung Electronics 11064 17
Amazon Inc - Amazon.com 3277 16
IBM - International Business Machines Corp 9699 16
Google LLC 12688 15
Ростелеком 10948 14
Microsoft Corporation 25775 13
Siemens AG - Siemens Group 2673 13
Verizon Communications - Bell Atlanitic 1031 11
Nvidia Corp 4002 10
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 9
Cisco Systems Russia - Сиско Системс Россия - Сиско Системс Интернешенел Б.В. - Сиско солюшенз 56 9
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 8
HP Inc. 5883 8
Yandex - Яндекс 9215 7
Intel Corporation 12811 7
SK hynix Inc - Hynix Semiconductor - Hyundai Electronics - Hyundai Electronic Industrial - Hyundai Syscomm - Hyundai CuriTel - Hyundai Networks 521 7
МегаФон 10742 6
Huawei 4675 6
Apple Inc 13154 6
9594 6
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology - Worldwide Semiconductor Manufacturing 1101 6
Lenovo Motorola 3566 6
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 5
AMD - Advanced Micro Devices 4641 5
Элемент ГК - Микрон - Micron 1688 5
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 5
Telia Company - TeliaSonera - Sonera Telecom 1053 5
Ростелеком - Связьинвест 1719 5
Alphabet 177 4
X Corp - Twitter 2938 4
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 4
InfoWatch - Инфовотч 1185 4
Fujitsu 2105 4
Xerox - The Haloid Company 1168 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 4
Yahoo! 3726 4
HP - Hewlett-Packard 3662 4
Т1 Сервионика - Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1139 4
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 4
Почта России ПАО 2370 14
Резонанс НПП 407 13
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 10
Россети Ленэнерго 1699 4
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 4
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2948 3
Volkswagen Group - VW 308 3
SoftBank Group 284 3
Volkswagen Audi Group 232 3
Солидарность 0 3
Черемушки 62 2
Temasek Holdings 22 2
РЖД МЖД - Киевский вокзал 22 2
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 2
РЖД - Российские железные дороги 2096 2
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 2
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 2
Netflix - онлайн-кинотеатр 528 2
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 2
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 2
Альфа-Групп 745 2
Восток Инвестиции - Инвестиционный холдинг - BVCP - Baring Vostok Capital Partners - Бэринг Восток Кэпитал Партнерс - Baring Private Equity Partners Group 151 2
Airbus Group - Airbus Industries 249 2
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 2
Walt Disney Company 647 2
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 2
Ford 434 2
МЕГА ТРЦ - сеть торговых центров 49 2
Airbus EADS - European Aeronautic Defence and Space Company - Европейский аэрокосмический и оборонный концерн - Европейский аэрокосмический консорциум - Европейская авиакосмическая военно-промышленная компаня 186 2
Парк Победы - Парк культуры и отдыха 51 2
Cukurova 97 2
KRX - Korea Exchange - Корейская фондовая биржа 26 1
Сургут Сити-Молл ТРЦ 1 1
Suzuki Motor - Сузуки Мотор 41 1
Национальный музей Республики Бурятия ГАУК РБ - Музей истории им. М.Н. Хангалова - Художественный музей им. Ц.С.Сампилова - Музей природы Бурятии 1 1
Новое желтое такси 3 1
Калужский ТЦ 3 1
ТЦ XL - ТЦ ХЛ 2 1
Ростех - Оборонпром - ОПК - Объединённая промышленная корпорация 34 1
Лаборатория карьеры Алёны Владимирской 1 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 19
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 17
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 14
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 9
ООН - International Labour Organization - Международная организация труда, МОТ 17 8
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6540 8
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 647 8
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 8
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 7
Федеральное собрание Российской Федерации 318 7
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 395 7
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 441 7
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 7
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 7
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 367 7
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 383 7
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 6
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 6
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 5
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 5
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 5
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 4
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 4
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 4
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 358 4
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 4
UK Government - Правительство Великобритании - Кабинет министров Великобритании 227 4
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 3
U.S. Congress Senate - Конгресс США - Сенат 195 3
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 3
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1057 3
U.S. FAA - The Federal Aviation Administration - Федеральное управление гражданской авиации США - Федеральная авиационная комиссия США 107 3
Правительств Индонезии - Кабинет Республики Индонезии - Kabinet Republik Indonesia - органы государственной власти 30 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 2
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 424 2
U.S. Department of Justice - DOJ - Минюст США - Министерство юстиции США 631 2
ЦСР - Центр стратегических разработок 184 2
Минтруд РФ - ФГБУ ФБ МСЭ - Федеральное бюро медико-социальной экспертизы 75 2
Госдума РФ - Комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов 6 2
ФНПР - Федерация независимых профсоюзов России 11 11
Профсоюз работников связи России 9 9
АМРОС - Ассоциация промышленников горно - металлургического комплекса России 7 7
CWA - Communications Workers of America - Профсоюз работников связи и средств массовой информации в Соединенных Штатах 7 5
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 4
Единая Россия - Политическая партия 321 4
The Labour Party - Лейбористская британская политическая партия 14 3
Verdi 4 3
NLRB - National Labor Relations Board - Национальный совет по трудовым отношениям США 5 3
WGA - Writers Guild of America - Гильдия американских писателей - Гильдия писателей Америки 4 2
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 2
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 78 2
DGB - Deutscher Gewerkschaftsbund - German Trade Union Confederation - Confederation of German Trade Unions - Объединение немецких профсоюзов 3 2
AMPTP - Alliance of Motion Picture and Television Producers - Альянс продюсеров кинематографа и телевидения 1 1
DGA - Directors Guild of America - Гильдию сценаристов и режиссеров Америки 3 1
European Metalworkers' Federation - Европейская федерация металлистов 1 1
НОСПС - Национальный общественный суперкомпьютерный профессиональный союз - Суперкомпьютерный союз 2 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 1
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 424 1
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 106 1
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 211 1
UEFA - Union of European Football Associations - УЕФА - Союз европейских футбольных ассоциаций 34 1
ACLU - The American Civil Liberties Union - Американский союз гражданских свобод 53 1
ОПИ - Общественная потребительская инициатива - Организация по защите прав потребителей 24 1
ФПКК - Федерация профсоюзов Красноярского края 1 1
Alpha Global 1 1
UNI Global Union - Union Network International 1 1
KMWU - Korean Metal Workers' Union - Корейский союз металлистов - Федерация профсоюзов корейских металлургов 1 1
Reporters Without Borders - Reporters Sans Frontieres - Репортёры без границ 52 1
Международная академия связи - МАС 46 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 54
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22556 26
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53874 25
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 24
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 22
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 20
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34983 19
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 19
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 15
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16235 15
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 14
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 4280 14
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4780 14
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Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25785 10
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 10
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MedTech - Телемедицина - Telemedicine - Телемедицинские системы - Трансляционная медицина - Биотелеметрия - Биотелеметрические системы - Телерадиология - Дистанционный медосмотр 1429 9
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 9
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ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9493 9
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 8
NAND flash memory - флеш-память 684 8
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Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8282 7
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MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6568 6
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e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 6
Google Android 15243 6
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 1034 6
Microsoft Windows 2000 8678 6
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 5
СКБ Контур - Контур.Фокус 1362 5
FreePik 1841 4
Google YouTube - Видеохостинг 3002 4
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 4
Apple iOS 8583 3
Apple iPhone 6 4861 3
InfoWatch Traffic Monitor - InfoWatch TM - IWTM - DLP-система 235 3
Statista 263 3
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1102 2
Apple iPad 4011 2
Google Dragonfly 34 2
Новые облачные технологии - МойОфис 958 2
Microsoft Office 4170 2
Nvidia Tesla GPU 198 2
Nvidia DGX - Nvidia DGX POD - Nvidia DGX SuperPOD - суперкомпьютеры 163 2
Baikal Electronics - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 370 2
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5725 2
Google - Gmail 1021 2
ESA - Galileo - Galileo Supervisory Authority - European GNSS Service Centre - European Union Agency for the Space Programme - Спутниковая система навигации Европейского союза и Европейского космического агентства 524 2
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 2
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 2
InfoWatch EgoSecure EndPoint 4 2
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Helios - European military observation satellites - Орбитальная группировка разведспутников 14 2
SAR-Lupe - немецкая разведывательная спутниковая система 38 2
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 2
Ревизионная комиссия - орган внутреннего финансового контроля юридического лица 141 2
Rover - RoverCard 5 1
AlexNet - нейронная сеть 7 1
Укроборонпром - ГП Антонов - АНТК Антонов - ОКБ имени О.К. Антонова - Ан-26 10 1
Ростех - ОАК Туполев ПАО - Ту-204 - советский и российский среднемагистральный узкофюзеляжный пассажирский самолёт 34 1
Базальт СПО - BaseALT - Альт Платформа - Альт ОС 658 1
АСИ - НСКК - Национальная система компетенций и квалификаций 4 1
Ланит - Виадук 3 1
IBM Summit - IBM OLCF-4 5 1
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Бетсис Павел 101 11
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Путин Владимир 3454 7
Hauser Hermann - Хаузер Герман 15 6
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Ли Джэ Ён 13 4
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Kun-hee Lee - Гон Хи Ли 32 3
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США - Калифорния 4829 10
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 9
Швеция - Королевство 3781 8
Финляндия - Финляндская Республика 3697 8
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