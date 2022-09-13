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Профсоюз Профессиональный союз



13.09.2022 Водители Amazon объединились в профсоюз, чтобы бороться с ИИ-навигатором компании
17.09.2020 Британия готовится сорвать продажу ARM. Крупнейший профсоюз и политики требуют отменить сделку-катастрофу
26.11.2018 Amazon вызвала полицию, чтобы заставить работать бастующих сотрудников
21.03.2017 Traft создаст профсоюз для будущих водителей беспилотных грузовиков
25.12.2015 «Почта России» и Профсоюз работников связи России подписали новый коллективный договор на 2016-2018 гг.
19.11.2015 Глава Минкомсвязи России встретился с представителями Профсоюза работников связи
25.12.2013 «Бегун» сокращает ИТ-специалистов и оказывает давление на их профсоюз
08.04.2013 Создана объединённая профсоюзная организация МРФ «Москва» компании «Ростелеком»
29.10.2012 «Энвижн Груп»: Профсоюз — это дополнительный инструмент диалога коллектива с руководством
26.10.2012 В «Энвижн Груп» создан профсоюз
11.10.2012 Глава Минкомсвязи призвал создавать профсоюзы в ИТ-компаниях
15.12.2011 Уволен председатель профсоюза Cisco Россия
23.11.2011 Всемирный профсоюз UNI требует прекратить репрессии профсоюза Cisco Россия
08.11.2011 Профсоюз потребовал увольнения гендиректора Cisco Россия
01.11.2011 Профсоюз Cisco Россия требует провести индексацию зарплат сотрудников
01.11.2011 Профсоюз Cisco Россия требует провести индексацию зарплат сотрудников
30.03.2011 Профсоюзный конфликт в Cisco: в бой вступила «тяжелая артиллерия»
29.03.2011 Российский офис Cisco уволил одного из активистов профсоюза
09.02.2011 Интервью с бунтарями из Cisco Россия: темные правила кукловода
02.12.2010 Скандал в Cisco может развиваться по «бразильскому сценарию»
01.12.2010 Сотрудники Cisco: Глава офиса покинул Россию из-за угрозы уголовного дела
11.11.2008 Школы Сиэтла неправильно отправили почту в профсоюз
07.08.2007 Блоггеры хотят создать собственный профсоюз
09.04.2007 Почтальоны требуют автоматизации
27.12.2006 Суперкомпьютеры России: профсоюз атакует "Т-платформы"
15.11.2006 "Синтерра" обеспечила трансляцию открытия съезда Федерации Независимых Профсоюзов
13.07.2004 ИТ-служба BBC объявила забастовку
08.01.2003 Работники General Electric намерены бастовать
11.10.2002 Британский профсоюз требует обеспечить всех своих членов интернетом на рабочем месте
01.06.2001 Лидер австралийского профсоюза угрожает IBM всемирной забастовкой
17.11.2000 Сотрудники Amazon.com объединятся в профсоюз
29.08.2000 Адвокат из Пенсильвании подал иск против Verizon и профсоюза CWA вследствие забастовки
10.07.2000 Консультационный портал в области информационных технологий "ИТ-Профсоюз" теперь открыт для незарегистрированных пользователей

Публикаций - 238, упоминаний - 325

Профсоюз упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1224476, в очереди разбора - 872777.
Создано именных указателей - 113834.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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