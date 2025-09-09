Разделы

InfoWatch Traffic Monitor InfoWatch TM IWTM DLP-система


СОБЫТИЯ

Опубликовать описание системы — book@cnews.ru


09.09.2025 «МойОфис» и InfoWatch повышают информационную безопасность корпоративного мессенджера Squadus

В новом релизе корпоративного мессенджера Squadus от «МойОфис» настроена интеграция с DLP-системой InfoWatch Traffic Monitor. Об этом CNews сообщили представители «МойОфис». Благодаря выполнен
19.08.2025 InfoWatch Traffic Monitor интегрируется с Secret Cloud Enterprise для комплексной защиты корпоративных данных

интеграция защищенного корпоративного файлового сервиса Secret Cloud Enterprise (SCE) и DLP-системы InfoWatch Traffic Monitor. Интеграция SCE с InfoWatch Traffic Monitor позволяет предпр
18.07.2025 VK WorkSpace и DLP-система InfoWatch Traffic Monitor защитят от утечек данных

ма VK WorkSpace в on-premise версии теперь совместима с системой предотвращения утечек данных (DLP) InfoWatch Traffic Monitor. Это позволит контролировать передачу чувствительных данных организ
02.07.2025 InfoWatch Traffic Monitor интегрирован с защищенным корпоративным мессенджером Frisbee

нной безопасности ГК InfoWatch и ИТ-компания «Клауд Атлас» провели работу по интеграции DLP-системы InfoWatch Traffic Monitor и защищенного корпоративного мессенджера Frisbee. Об этом CNews соо
01.07.2025 «СберТех» и InfoWatch обеспечат высокий уровень информационной безопасности в российских компаниях

тирование совместимости своих решений. Результаты показали стабильную работоспособность DLP-системы InfoWatch Traffic Monitor в комплексе с СУБД Platform V Pangolin DB, а также серверной ОС Pla
14.05.2025 На платформе «СЛМетрикс» от «Академии Softline» стала доступна сертификация специалистов по работе с DLP-системой InfoWatch Traffic Monitor

кс». Теперь специалисты могут подтвердить свои знания и навыки по использованию и администрированию InfoWatch Traffic Monitor в формате независимого онлайн-тестирования. Об этом CNews сообщили

04.03.2025 InfoWatch Traffic Monitor интегрирован с корпоративным мессенджером Dion

ия решений InfoWatch и вендора «Нота» осуществляется на основе открытого API. Взаимодействие Dion c InfoWatch Traffic Monitor осуществляется по протоколу ICAPS либо ICAP. «Согласно исследованию
21.11.2024 ПО WorksPad совместимо с InfoWatch Traffic Monitor

nfoWatch сообщают о новом подтверждении совместимости продуктов — приложения WorksPad и DLP-системы InfoWatch Traffic Monitor. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра». Сотрудничеств
10.10.2024 ГК InfoWatch и АО «НППКТ» объявили о сотрудничестве

ППКТ», российский вендор общесистемных программных продуктов, объявляют о совместимости DLP-системы InfoWatch Traffic Monitor и InfoWatch Device Monitor с операционной системой «ОСнова». Об это
19.08.2024 ГК InfoWatch защитит мобильные клиенты на ОС «Роса Мобайл» от утечек

нных систем и инфраструктурных платформ, успешно протестировали совместимость решений – DLP-системы InfoWatch Traffic Monitor и ОС «Роса Мобайл. В рамках партнерства компании обеспечили возможн
20.06.2024 Коллаборация ARZip с DLP-системой InfoWatch Traffic Monitor позволяет компаниям повысить свою защищенность

ости ARinteg и ГК InfoWatch завершили тестирование своих продуктов – архиватора ARZip и DLP-системы InfoWatch Traffic Monitor. Интеграция решений позволяет автоматизировать проверку защищенных

24.04.2024 На базе протокола ICAP: «АйТи Бастион» и InfoWatch объединили решения

Компании «АйТи Бастион» и InfoWatch завершили интеграцию продуктов «Синоникс» и InfoWatch Traffic Monitor. Совместное решение позволяет более гибко реагировать на запросы би
07.08.2023 InfoWatch Traffic Monitor интегрирован с корпоративной почтовой системой Mailion

нтеграция DLP-системы нового поколения для защиты от утечек данных и анализа информационных потоков InfoWatch Traffic Monitor и корпоративной почтовой системы Mailion компании «Мой офис» позвол
06.04.2023 DLP-система InfoWatch Traffic Monitor обеспечивает интеграцию с мессенджером «Росчат»

ГК InfoWatch завершила интеграцию DLP-системы для предотвращения утечек конфиденциальных данных InfoWatch Traffic Monitor с российским корпоративным мессенджером «Росчат», разработанным ГК

28.02.2023 Доступны новые версии InfoWatch Traffic Monitor, InfoWatch Prediction и InfoWatch Vision

ГК InfoWatch выпустила новую версию DLP-системы InfoWatch Traffic Monitor 7.6, а также обновила InfoWatch Prediction 2.2 и InfoWatch Vision 2
13.02.2023 ГК InfoWatch продолжает реализацию проектов по импортозамещению

ГК InfoWatch и ООО «Газпром трансгаз Саратов» завершили проект миграции DLP-системы InfoWatch Traffic Monitor на операционную систему «Ред ОС», которая в настоящее время активно
28.11.2022 InfoWatch представила InfoWatch Activity Monitor – отдельный продукт для мониторинга действий персонала

ей станцией. Программный продукт InfoWatch Activity Monitor ранее был модулем DLP-системы InfoWatch Traffic Monitor и расширял ее возможности при расследовании инцидентов информационной безопас
22.11.2022 Новые версии InfoWatch Prediction и InfoWatch Vision

foWatch выпустила новые версии продуктов для визуальной и предиктивной аналитики данных DLP-системы InfoWatch Traffic Monitor: InfoWatch Vision и InfoWatch Prediction. В обновленных продуктах у
01.11.2022 DLP-система InfoWatch Traffic Monitor интегрирована с платформой для защищённого файлового обмена MFlash

ГК InfoWatch и компания «Мсофт» провели тестирование на совместимость DLP-системы InfoWatch Traffic Monitor и ПО MFlash для защищенного файлового обмена и безопасного доступа к данным. Интеграция продуктов российских разработчиков позволяет обеспечить безопасност
18.10.2022 ГК InfoWatch завершила интеграцию с мессенджером Im'work

ГК InfoWatch и ООО «ГАБ технологии» завершили тестирование на совместимость DLP-системы InfoWatch Traffic Monitor и коммуникационной платформы Im'work. В результате проекта реализов
27.09.2022 DLP InfoWatch совместима со службами каталогов российских ОС

о поддержке системой предотвращения утечек конфиденциальной информации и анализа коммуникаций (DLP) InfoWatch Traffic Monitor служб каталогов по управлению идентификацией пользователей от отече
22.09.2022 Подтверждена совместимость InfoWatch Traffic Monitor и ОС «Альт»

овместимость системы предотвращения утечек конфиденциальной информации и анализа коммуникаций (DLP) InfoWatch Traffic Monitor с операционными системами «Альт». Российские разработчики договорил
20.09.2022 Подтверждена совместимость российской DLP-системы InfoWatch Traffic Monitor с Astra Linux 1.7

ений для обеспечения информационной безопасности организаций, подтвердили совместимость DLP-системы InfoWatch Traffic Monitor и новой версии OC Astra Linux. Об этом CNews сообщили представители
30.08.2022 InfoWatch Traffic Monitor интегрирован с Lexicom Voice DLP

InfoWatch и «Лексиком» объявили о совместимости продуктов InfoWatch Traffic Monitor и Lexicom Voice DLP. Российские разработчики ПО успешно провели фун
07.07.2022 Infowatch Traffic Monitor интегрирован с tada.team

результате проведенных тестов на совместимость установлено корректное функционирование DLP-системы Infowatch Traffic Monitor и приложения для рабочих коммуникаций tada.team. Актуальность отече
13.04.2022 В «МойОфис Почта» реализована интеграция с DLP-системой InfoWatch Traffic Monitor

ия информационной безопасности организаций, объявляют о совместимости «МойОфис Почта» и DLP-системы InfoWatch Traffic Monitor. Об этом CNews сообщили представители «МойОфис». В ходе проведенног
08.07.2021 InfoWatch обеспечил защиту данных в МФЦ Калининградской области

ципальных услуг (далее – МФЦ) Калининградской области внедрил комплексную систему защиты информации InfoWatch Traffic Monitor от российского разработчика ГК InfoWatch. В результате проекта обес
10.11.2020 ГК InfoWatch и «Диалог» представили решение для коммуникаций и защиты корпоративных данных от утечек

здания нового предложения на рынке разработчики реализовали интеграцию своих продуктов: DLP-системы InfoWatch Traffic Monitor и мессенджера Dialog Enterprise. Dialog Enterprise помогает выстрои
28.07.2020 InfoWatch Traffic Monitor получил сертификат ОУД-4 на соответствие требованиям ИБ-стандарта в Казахстане

ГК InfoWatch сообщила об успешной сертификации флагманского продукта InfoWatch Traffic Monitor 6.11 в Республике Казахстан. DLP-система полностью соответствует тр
22.07.2020 InfoWatch Traffic Monitor 7.0: от детектирования нарушений к прогнозированию рисков

ГК InfoWatch выпустила новую версию флагманского продукта InfoWatch Traffic Monitor 7.0. для контроля информационных потоков и предотвращения утечек ко
27.02.2020 Курскпромбанк защитил данные с помощью Infowatch Traffic Monitor

Infowatch объявила о внедрении DLP-системы Infowatch Traffic Monitor в Курскпромбанке. В результате проекта была обеспечена многоуровнев
24.12.2019 Infowatch Traffic Monitor внедрен в компании «Газпром межрегионгаз Уфа»

nfowatch объявила о внедрении решения для защиты от утечек данных и контроля информационных потоков Infowatch Traffic Monitor в компании «Газпром межрегионгаз Уфа». В результате внедрения обесп
03.12.2019 В InfoWatch Traffic Monitor расширен контроль за привилегированными пользователями

стион» объявили об успешной интеграции решений по предотвращению утечек конфиденциальной информации InfoWatch Traffic Monitor и российской системы контроля действий привилегированных пользовате
26.11.2019 Danycom.Mobile защитил данные абонентов с помощью Infowatch Traffic Monitor

LP-систему (Data Loss Prevention, программный продукт для защиты данных и корпоративной информации) Infowatch Traffic Monitor. Danycom.Mobile – виртуальный оператор мобильной связи, абонентская
16.10.2019 Infowatch Traffic Monitor интегрирован с Konica Minolta SafeQ

ство в части интеграции программных продуктов. Первым шагом сотрудничества стала интеграция решений Infowatch Traffic Monitor и SafeQ Print Management. Теперь у компаний появилась возможность п
01.10.2019 Российскую DLP-систему интегрировали с отечественной мобильной ОС «Аврора»

Российскую DLP-систему протестировали на ОС «Аврора» Отечественная DLP-система InfoWatch Traffic Monitor прошла успешные тестовые испытания по совместимости с защищенной мо
01.10.2019 Решение InfoWatch Traffic Monitor интегрировано с «Аврора ОС»

ГК InfoWatch объявила об успешном прохождении тестовых испытаний на совместимость DLP-системы InfoWatch Traffic Monitor и защищенной мобильной операционной системы Аврора (Sailfish Mobile
24.09.2019 Infowatch разработал технологию по защите чертежей

и запатентовал технологию векторных цифровых отпечатков по защите AutoCAD-чертежей для DLP-системы Infowatch Traffic Monitor. Принцип работы технологии заключается в детальном анализе векторны
22.08.2019 Подтверждена совместимость Infowatch Traffic Monitor и «Jacarta SF/ГОСТ»

ечения информационной безопасности, успешно завершили тестовые испытания на совместимость продуктов Infowatch Traffic Monitor и «Jacarta SF/ГОСТ». Работоспособность и корректность кросс-функцио
06.11.2018 DLP-система Infowatch получила международную награду в области высоких технологий Bahrain Technology Award

ании для предотвращения утечек информации и защиты организаций от внутренних угроз ИБ (DLP-система) Infowatch Traffic Monitor первым среди российских решений был удостоен международной награды


