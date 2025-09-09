«МойОфис» и InfoWatch повышают информационную безопасность корпоративного мессенджера Squadus В новом релизе корпоративного мессенджера Squadus от «МойОфис» настроена интеграция с DLP-системой InfoWatch Traffic Monitor. Об этом CNews сообщили представители «МойОфис». Благодаря выполнен

InfoWatch Traffic Monitor интегрируется с Secret Cloud Enterprise для комплексной защиты корпоративных данных интеграция защищенного корпоративного файлового сервиса Secret Cloud Enterprise (SCE) и DLP-системы InfoWatch Traffic Monitor. Интеграция SCE с InfoWatch Traffic Monitor позволяет предпр

VK WorkSpace и DLP-система InfoWatch Traffic Monitor защитят от утечек данных ма VK WorkSpace в on-premise версии теперь совместима с системой предотвращения утечек данных (DLP) InfoWatch Traffic Monitor. Это позволит контролировать передачу чувствительных данных организ

InfoWatch Traffic Monitor интегрирован с защищенным корпоративным мессенджером Frisbee нной безопасности ГК InfoWatch и ИТ-компания «Клауд Атлас» провели работу по интеграции DLP-системы InfoWatch Traffic Monitor и защищенного корпоративного мессенджера Frisbee. Об этом CNews соо

«СберТех» и InfoWatch обеспечат высокий уровень информационной безопасности в российских компаниях тирование совместимости своих решений. Результаты показали стабильную работоспособность DLP-системы InfoWatch Traffic Monitor в комплексе с СУБД Platform V Pangolin DB, а также серверной ОС Pla

На платформе «СЛМетрикс» от «Академии Softline» стала доступна сертификация специалистов по работе с DLP-системой InfoWatch Traffic Monitor кс». Теперь специалисты могут подтвердить свои знания и навыки по использованию и администрированию InfoWatch Traffic Monitor в формате независимого онлайн-тестирования. Об этом CNews сообщили

InfoWatch Traffic Monitor интегрирован с корпоративным мессенджером Dion ия решений InfoWatch и вендора «Нота» осуществляется на основе открытого API. Взаимодействие Dion c InfoWatch Traffic Monitor осуществляется по протоколу ICAPS либо ICAP. «Согласно исследованию

ПО WorksPad совместимо с InfoWatch Traffic Monitor nfoWatch сообщают о новом подтверждении совместимости продуктов — приложения WorksPad и DLP-системы InfoWatch Traffic Monitor. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра». Сотрудничеств

ГК InfoWatch и АО «НППКТ» объявили о сотрудничестве ППКТ», российский вендор общесистемных программных продуктов, объявляют о совместимости DLP-системы InfoWatch Traffic Monitor и InfoWatch Device Monitor с операционной системой «ОСнова». Об это

ГК InfoWatch защитит мобильные клиенты на ОС «Роса Мобайл» от утечек нных систем и инфраструктурных платформ, успешно протестировали совместимость решений – DLP-системы InfoWatch Traffic Monitor и ОС «Роса Мобайл. В рамках партнерства компании обеспечили возможн

Коллаборация ARZip с DLP-системой InfoWatch Traffic Monitor позволяет компаниям повысить свою защищенность ости ARinteg и ГК InfoWatch завершили тестирование своих продуктов – архиватора ARZip и DLP-системы InfoWatch Traffic Monitor. Интеграция решений позволяет автоматизировать проверку защищенных

На базе протокола ICAP: «АйТи Бастион» и InfoWatch объединили решения Компании «АйТи Бастион» и InfoWatch завершили интеграцию продуктов «Синоникс» и InfoWatch Traffic Monitor. Совместное решение позволяет более гибко реагировать на запросы би

InfoWatch Traffic Monitor интегрирован с корпоративной почтовой системой Mailion нтеграция DLP-системы нового поколения для защиты от утечек данных и анализа информационных потоков InfoWatch Traffic Monitor и корпоративной почтовой системы Mailion компании «Мой офис» позвол

DLP-система InfoWatch Traffic Monitor обеспечивает интеграцию с мессенджером «Росчат» ГК InfoWatch завершила интеграцию DLP-системы для предотвращения утечек конфиденциальных данных InfoWatch Traffic Monitor с российским корпоративным мессенджером «Росчат», разработанным ГК

Доступны новые версии InfoWatch Traffic Monitor, InfoWatch Prediction и InfoWatch Vision ГК InfoWatch выпустила новую версию DLP-системы InfoWatch Traffic Monitor 7.6, а также обновила InfoWatch Prediction 2.2 и InfoWatch Vision 2

ГК InfoWatch продолжает реализацию проектов по импортозамещению ГК InfoWatch и ООО «Газпром трансгаз Саратов» завершили проект миграции DLP-системы InfoWatch Traffic Monitor на операционную систему «Ред ОС», которая в настоящее время активно

InfoWatch представила InfoWatch Activity Monitor – отдельный продукт для мониторинга действий персонала ей станцией. Программный продукт InfoWatch Activity Monitor ранее был модулем DLP-системы InfoWatch Traffic Monitor и расширял ее возможности при расследовании инцидентов информационной безопас

Новые версии InfoWatch Prediction и InfoWatch Vision foWatch выпустила новые версии продуктов для визуальной и предиктивной аналитики данных DLP-системы InfoWatch Traffic Monitor: InfoWatch Vision и InfoWatch Prediction. В обновленных продуктах у

DLP-система InfoWatch Traffic Monitor интегрирована с платформой для защищённого файлового обмена MFlash ГК InfoWatch и компания «Мсофт» провели тестирование на совместимость DLP-системы InfoWatch Traffic Monitor и ПО MFlash для защищенного файлового обмена и безопасного доступа к данным. Интеграция продуктов российских разработчиков позволяет обеспечить безопасност

ГК InfoWatch завершила интеграцию с мессенджером Im'work ГК InfoWatch и ООО «ГАБ технологии» завершили тестирование на совместимость DLP-системы InfoWatch Traffic Monitor и коммуникационной платформы Im'work. В результате проекта реализов

DLP InfoWatch совместима со службами каталогов российских ОС о поддержке системой предотвращения утечек конфиденциальной информации и анализа коммуникаций (DLP) InfoWatch Traffic Monitor служб каталогов по управлению идентификацией пользователей от отече

Подтверждена совместимость InfoWatch Traffic Monitor и ОС «Альт» овместимость системы предотвращения утечек конфиденциальной информации и анализа коммуникаций (DLP) InfoWatch Traffic Monitor с операционными системами «Альт». Российские разработчики договорил

Подтверждена совместимость российской DLP-системы InfoWatch Traffic Monitor с Astra Linux 1.7 ений для обеспечения информационной безопасности организаций, подтвердили совместимость DLP-системы InfoWatch Traffic Monitor и новой версии OC Astra Linux. Об этом CNews сообщили представители

InfoWatch Traffic Monitor интегрирован с Lexicom Voice DLP InfoWatch и «Лексиком» объявили о совместимости продуктов InfoWatch Traffic Monitor и Lexicom Voice DLP. Российские разработчики ПО успешно провели фун

Infowatch Traffic Monitor интегрирован с tada.team результате проведенных тестов на совместимость установлено корректное функционирование DLP-системы Infowatch Traffic Monitor и приложения для рабочих коммуникаций tada.team. Актуальность отече

В «МойОфис Почта» реализована интеграция с DLP-системой InfoWatch Traffic Monitor ия информационной безопасности организаций, объявляют о совместимости «МойОфис Почта» и DLP-системы InfoWatch Traffic Monitor. Об этом CNews сообщили представители «МойОфис». В ходе проведенног

InfoWatch обеспечил защиту данных в МФЦ Калининградской области ципальных услуг (далее – МФЦ) Калининградской области внедрил комплексную систему защиты информации InfoWatch Traffic Monitor от российского разработчика ГК InfoWatch. В результате проекта обес

ГК InfoWatch и «Диалог» представили решение для коммуникаций и защиты корпоративных данных от утечек здания нового предложения на рынке разработчики реализовали интеграцию своих продуктов: DLP-системы InfoWatch Traffic Monitor и мессенджера Dialog Enterprise. Dialog Enterprise помогает выстрои

InfoWatch Traffic Monitor получил сертификат ОУД-4 на соответствие требованиям ИБ-стандарта в Казахстане ГК InfoWatch сообщила об успешной сертификации флагманского продукта InfoWatch Traffic Monitor 6.11 в Республике Казахстан. DLP-система полностью соответствует тр

InfoWatch Traffic Monitor 7.0: от детектирования нарушений к прогнозированию рисков ГК InfoWatch выпустила новую версию флагманского продукта InfoWatch Traffic Monitor 7.0. для контроля информационных потоков и предотвращения утечек ко

Курскпромбанк защитил данные с помощью Infowatch Traffic Monitor Infowatch объявила о внедрении DLP-системы Infowatch Traffic Monitor в Курскпромбанке. В результате проекта была обеспечена многоуровнев

Infowatch Traffic Monitor внедрен в компании «Газпром межрегионгаз Уфа» nfowatch объявила о внедрении решения для защиты от утечек данных и контроля информационных потоков Infowatch Traffic Monitor в компании «Газпром межрегионгаз Уфа». В результате внедрения обесп

В InfoWatch Traffic Monitor расширен контроль за привилегированными пользователями стион» объявили об успешной интеграции решений по предотвращению утечек конфиденциальной информации InfoWatch Traffic Monitor и российской системы контроля действий привилегированных пользовате

Danycom.Mobile защитил данные абонентов с помощью Infowatch Traffic Monitor LP-систему (Data Loss Prevention, программный продукт для защиты данных и корпоративной информации) Infowatch Traffic Monitor. Danycom.Mobile – виртуальный оператор мобильной связи, абонентская

Infowatch Traffic Monitor интегрирован с Konica Minolta SafeQ ство в части интеграции программных продуктов. Первым шагом сотрудничества стала интеграция решений Infowatch Traffic Monitor и SafeQ Print Management. Теперь у компаний появилась возможность п

Российскую DLP-систему интегрировали с отечественной мобильной ОС «Аврора» Российскую DLP-систему протестировали на ОС «Аврора» Отечественная DLP-система InfoWatch Traffic Monitor прошла успешные тестовые испытания по совместимости с защищенной мо

Решение InfoWatch Traffic Monitor интегрировано с «Аврора ОС» ГК InfoWatch объявила об успешном прохождении тестовых испытаний на совместимость DLP-системы InfoWatch Traffic Monitor и защищенной мобильной операционной системы Аврора (Sailfish Mobile

Infowatch разработал технологию по защите чертежей и запатентовал технологию векторных цифровых отпечатков по защите AutoCAD-чертежей для DLP-системы Infowatch Traffic Monitor. Принцип работы технологии заключается в детальном анализе векторны

Подтверждена совместимость Infowatch Traffic Monitor и «Jacarta SF/ГОСТ» ечения информационной безопасности, успешно завершили тестовые испытания на совместимость продуктов Infowatch Traffic Monitor и «Jacarta SF/ГОСТ». Работоспособность и корректность кросс-функцио