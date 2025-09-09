Получите все материалы CNews по ключевому слову
InfoWatch Traffic Monitor InfoWatch TM IWTM DLP-система
- InfoWatch Traffic Monitor — интеллектуальная система защиты данных, которая объединяет в своем интерфейсе события DLP, мониторинг действий сотрудников, группы риска, данные DCAP о файлах и доступах, аналитику. Такой подход втрое ускоряет расследования инцидентов ИБ от первичного сбора данных до принятия решения. Использует технологии машинного обучения для автоматизации настройки и работы.
- InfoWatch Device Monitor
СОБЫТИЯ
Опубликовать описание системы — book@cnews.ru
|09.09.2025
|
«МойОфис» и InfoWatch повышают информационную безопасность корпоративного мессенджера Squadus
В новом релизе корпоративного мессенджера Squadus от «МойОфис» настроена интеграция с DLP-системой InfoWatch Traffic Monitor. Об этом CNews сообщили представители «МойОфис». Благодаря выполнен
|19.08.2025
|
InfoWatch Traffic Monitor интегрируется с Secret Cloud Enterprise для комплексной защиты корпоративных данных
интеграция защищенного корпоративного файлового сервиса Secret Cloud Enterprise (SCE) и DLP-системы InfoWatch Traffic Monitor. Интеграция SCE с InfoWatch Traffic Monitor позволяет предпр
|18.07.2025
|
VK WorkSpace и DLP-система InfoWatch Traffic Monitor защитят от утечек данных
ма VK WorkSpace в on-premise версии теперь совместима с системой предотвращения утечек данных (DLP) InfoWatch Traffic Monitor. Это позволит контролировать передачу чувствительных данных организ
|02.07.2025
|
InfoWatch Traffic Monitor интегрирован с защищенным корпоративным мессенджером Frisbee
нной безопасности ГК InfoWatch и ИТ-компания «Клауд Атлас» провели работу по интеграции DLP-системы InfoWatch Traffic Monitor и защищенного корпоративного мессенджера Frisbee. Об этом CNews соо
|01.07.2025
|
«СберТех» и InfoWatch обеспечат высокий уровень информационной безопасности в российских компаниях
тирование совместимости своих решений. Результаты показали стабильную работоспособность DLP-системы InfoWatch Traffic Monitor в комплексе с СУБД Platform V Pangolin DB, а также серверной ОС Pla
|14.05.2025
|
На платформе «СЛМетрикс» от «Академии Softline» стала доступна сертификация специалистов по работе с DLP-системой InfoWatch Traffic Monitor
кс». Теперь специалисты могут подтвердить свои знания и навыки по использованию и администрированию InfoWatch Traffic Monitor в формате независимого онлайн-тестирования. Об этом CNews сообщили
|04.03.2025
|
InfoWatch Traffic Monitor интегрирован с корпоративным мессенджером Dion
ия решений InfoWatch и вендора «Нота» осуществляется на основе открытого API. Взаимодействие Dion c InfoWatch Traffic Monitor осуществляется по протоколу ICAPS либо ICAP. «Согласно исследованию
|21.11.2024
|
ПО WorksPad совместимо с InfoWatch Traffic Monitor
nfoWatch сообщают о новом подтверждении совместимости продуктов — приложения WorksPad и DLP-системы InfoWatch Traffic Monitor. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра». Сотрудничеств
|10.10.2024
|
ГК InfoWatch и АО «НППКТ» объявили о сотрудничестве
ППКТ», российский вендор общесистемных программных продуктов, объявляют о совместимости DLP-системы InfoWatch Traffic Monitor и InfoWatch Device Monitor с операционной системой «ОСнова». Об это
|19.08.2024
|
ГК InfoWatch защитит мобильные клиенты на ОС «Роса Мобайл» от утечек
нных систем и инфраструктурных платформ, успешно протестировали совместимость решений – DLP-системы InfoWatch Traffic Monitor и ОС «Роса Мобайл. В рамках партнерства компании обеспечили возможн
|20.06.2024
|
Коллаборация ARZip с DLP-системой InfoWatch Traffic Monitor позволяет компаниям повысить свою защищенность
ости ARinteg и ГК InfoWatch завершили тестирование своих продуктов – архиватора ARZip и DLP-системы InfoWatch Traffic Monitor. Интеграция решений позволяет автоматизировать проверку защищенных
|24.04.2024
|
На базе протокола ICAP: «АйТи Бастион» и InfoWatch объединили решения
Компании «АйТи Бастион» и InfoWatch завершили интеграцию продуктов «Синоникс» и InfoWatch Traffic Monitor. Совместное решение позволяет более гибко реагировать на запросы би
|07.08.2023
|
InfoWatch Traffic Monitor интегрирован с корпоративной почтовой системой Mailion
нтеграция DLP-системы нового поколения для защиты от утечек данных и анализа информационных потоков InfoWatch Traffic Monitor и корпоративной почтовой системы Mailion компании «Мой офис» позвол
|06.04.2023
|
DLP-система InfoWatch Traffic Monitor обеспечивает интеграцию с мессенджером «Росчат»
ГК InfoWatch завершила интеграцию DLP-системы для предотвращения утечек конфиденциальных данных InfoWatch Traffic Monitor с российским корпоративным мессенджером «Росчат», разработанным ГК
|28.02.2023
|
Доступны новые версии InfoWatch Traffic Monitor, InfoWatch Prediction и InfoWatch Vision
ГК InfoWatch выпустила новую версию DLP-системы InfoWatch Traffic Monitor 7.6, а также обновила InfoWatch Prediction 2.2 и InfoWatch Vision 2
|13.02.2023
|
ГК InfoWatch продолжает реализацию проектов по импортозамещению
ГК InfoWatch и ООО «Газпром трансгаз Саратов» завершили проект миграции DLP-системы InfoWatch Traffic Monitor на операционную систему «Ред ОС», которая в настоящее время активно
|28.11.2022
|
InfoWatch представила InfoWatch Activity Monitor – отдельный продукт для мониторинга действий персонала
ей станцией. Программный продукт InfoWatch Activity Monitor ранее был модулем DLP-системы InfoWatch Traffic Monitor и расширял ее возможности при расследовании инцидентов информационной безопас
|22.11.2022
|
Новые версии InfoWatch Prediction и InfoWatch Vision
foWatch выпустила новые версии продуктов для визуальной и предиктивной аналитики данных DLP-системы InfoWatch Traffic Monitor: InfoWatch Vision и InfoWatch Prediction. В обновленных продуктах у
|01.11.2022
|
DLP-система InfoWatch Traffic Monitor интегрирована с платформой для защищённого файлового обмена MFlash
ГК InfoWatch и компания «Мсофт» провели тестирование на совместимость DLP-системы InfoWatch Traffic Monitor и ПО MFlash для защищенного файлового обмена и безопасного доступа к данным. Интеграция продуктов российских разработчиков позволяет обеспечить безопасност
|18.10.2022
|
ГК InfoWatch завершила интеграцию с мессенджером Im'work
ГК InfoWatch и ООО «ГАБ технологии» завершили тестирование на совместимость DLP-системы InfoWatch Traffic Monitor и коммуникационной платформы Im'work. В результате проекта реализов
|27.09.2022
|
DLP InfoWatch совместима со службами каталогов российских ОС
о поддержке системой предотвращения утечек конфиденциальной информации и анализа коммуникаций (DLP) InfoWatch Traffic Monitor служб каталогов по управлению идентификацией пользователей от отече
|22.09.2022
|
Подтверждена совместимость InfoWatch Traffic Monitor и ОС «Альт»
овместимость системы предотвращения утечек конфиденциальной информации и анализа коммуникаций (DLP) InfoWatch Traffic Monitor с операционными системами «Альт». Российские разработчики договорил
|20.09.2022
|
Подтверждена совместимость российской DLP-системы InfoWatch Traffic Monitor с Astra Linux 1.7
ений для обеспечения информационной безопасности организаций, подтвердили совместимость DLP-системы InfoWatch Traffic Monitor и новой версии OC Astra Linux. Об этом CNews сообщили представители
|30.08.2022
|
InfoWatch Traffic Monitor интегрирован с Lexicom Voice DLP
InfoWatch и «Лексиком» объявили о совместимости продуктов InfoWatch Traffic Monitor и Lexicom Voice DLP. Российские разработчики ПО успешно провели фун
|07.07.2022
|
Infowatch Traffic Monitor интегрирован с tada.team
результате проведенных тестов на совместимость установлено корректное функционирование DLP-системы Infowatch Traffic Monitor и приложения для рабочих коммуникаций tada.team. Актуальность отече
|13.04.2022
|
В «МойОфис Почта» реализована интеграция с DLP-системой InfoWatch Traffic Monitor
ия информационной безопасности организаций, объявляют о совместимости «МойОфис Почта» и DLP-системы InfoWatch Traffic Monitor. Об этом CNews сообщили представители «МойОфис». В ходе проведенног
|08.07.2021
|
InfoWatch обеспечил защиту данных в МФЦ Калининградской области
ципальных услуг (далее – МФЦ) Калининградской области внедрил комплексную систему защиты информации InfoWatch Traffic Monitor от российского разработчика ГК InfoWatch. В результате проекта обес
|10.11.2020
|
ГК InfoWatch и «Диалог» представили решение для коммуникаций и защиты корпоративных данных от утечек
здания нового предложения на рынке разработчики реализовали интеграцию своих продуктов: DLP-системы InfoWatch Traffic Monitor и мессенджера Dialog Enterprise. Dialog Enterprise помогает выстрои
|28.07.2020
|
InfoWatch Traffic Monitor получил сертификат ОУД-4 на соответствие требованиям ИБ-стандарта в Казахстане
ГК InfoWatch сообщила об успешной сертификации флагманского продукта InfoWatch Traffic Monitor 6.11 в Республике Казахстан. DLP-система полностью соответствует тр
|22.07.2020
|
InfoWatch Traffic Monitor 7.0: от детектирования нарушений к прогнозированию рисков
ГК InfoWatch выпустила новую версию флагманского продукта InfoWatch Traffic Monitor 7.0. для контроля информационных потоков и предотвращения утечек ко
|27.02.2020
|
Курскпромбанк защитил данные с помощью Infowatch Traffic Monitor
Infowatch объявила о внедрении DLP-системы Infowatch Traffic Monitor в Курскпромбанке. В результате проекта была обеспечена многоуровнев
|24.12.2019
|
Infowatch Traffic Monitor внедрен в компании «Газпром межрегионгаз Уфа»
nfowatch объявила о внедрении решения для защиты от утечек данных и контроля информационных потоков Infowatch Traffic Monitor в компании «Газпром межрегионгаз Уфа». В результате внедрения обесп
|03.12.2019
|
В InfoWatch Traffic Monitor расширен контроль за привилегированными пользователями
стион» объявили об успешной интеграции решений по предотвращению утечек конфиденциальной информации InfoWatch Traffic Monitor и российской системы контроля действий привилегированных пользовате
|26.11.2019
|
Danycom.Mobile защитил данные абонентов с помощью Infowatch Traffic Monitor
LP-систему (Data Loss Prevention, программный продукт для защиты данных и корпоративной информации) Infowatch Traffic Monitor. Danycom.Mobile – виртуальный оператор мобильной связи, абонентская
|16.10.2019
|
Infowatch Traffic Monitor интегрирован с Konica Minolta SafeQ
ство в части интеграции программных продуктов. Первым шагом сотрудничества стала интеграция решений Infowatch Traffic Monitor и SafeQ Print Management. Теперь у компаний появилась возможность п
|01.10.2019
|
Российскую DLP-систему интегрировали с отечественной мобильной ОС «Аврора»
Российскую DLP-систему протестировали на ОС «Аврора» Отечественная DLP-система InfoWatch Traffic Monitor прошла успешные тестовые испытания по совместимости с защищенной мо
|01.10.2019
|
Решение InfoWatch Traffic Monitor интегрировано с «Аврора ОС»
ГК InfoWatch объявила об успешном прохождении тестовых испытаний на совместимость DLP-системы InfoWatch Traffic Monitor и защищенной мобильной операционной системы Аврора (Sailfish Mobile
|24.09.2019
|
Infowatch разработал технологию по защите чертежей
и запатентовал технологию векторных цифровых отпечатков по защите AutoCAD-чертежей для DLP-системы Infowatch Traffic Monitor. Принцип работы технологии заключается в детальном анализе векторны
|22.08.2019
|
Подтверждена совместимость Infowatch Traffic Monitor и «Jacarta SF/ГОСТ»
ечения информационной безопасности, успешно завершили тестовые испытания на совместимость продуктов Infowatch Traffic Monitor и «Jacarta SF/ГОСТ». Работоспособность и корректность кросс-функцио
|06.11.2018
|
DLP-система Infowatch получила международную награду в области высоких технологий Bahrain Technology Award
ании для предотвращения утечек информации и защиты организаций от внутренних угроз ИБ (DLP-система) Infowatch Traffic Monitor первым среди российских решений был удостоен международной награды
InfoWatch Traffic Monitor и организации, системы, технологии, персоны:
|Касперская Наталья 303 36
|Левин Константин 38 19
|Арефьев Андрей 63 17
|Клевцов Александр 15 14
|Фаррахов Рустам 17 14
|Баталова Марина 12 12
|Хайретдинов Рустэм 89 8
|Галиулин Тимур 6 5
|Орлик Сергей 83 4
|Танцюра Кристина 9 4
|Гимранов Ринат 125 3
|Бочкарев Сергей 60 3
|Кузьмин Сергей 43 3
|Дешевых Степан 4 3
|Чепрак Артем 20 3
|Даутов Амир 3 3
|Сотин Денис 216 2
|Андрианов Павел 84 2
|Галкин Николай 121 2
|Фокин Валерий 48 2
|Яппаров Тагир 105 2
|Шумилин Александр 8 2
|Кирьянова Александра 155 2
|Чапчаев Андрей 55 2
|Меденцев Константин 100 2
|Никончук Владимир 4 2
|Шутемов Владимир 4 2
|Михеев Дмитрий 40 2
|Чутов Олег 11 2
|Щеглов Петр 74 2
|Макарьин Сергей 30 2
|Воронин Павел 179 2
|Окулесский Василий 26 2
|Тараторин Александр 58 2
|Сурмай Руслан 2 2
|Shehail Ohoud Ali - Шехаил Охуд Али 3 2
|Шинкарев Александр 33 2
|Истомин Константин 58 2
|Белей Татьяна 8 2
|Слободенюк Дмитрий 24 2
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1406090, в очереди разбора - 733442.
Создано именных указателей - 186774.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.