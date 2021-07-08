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InfoWatch обеспечил защиту данных в МФЦ Калининградской области

Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – МФЦ) Калининградской области внедрил комплексную систему защиты информации InfoWatch Traffic Monitor от российского разработчика ГК InfoWatch.

В результате проекта обеспечена защита персональных данных заявителей во всех 24 отделах оказания услуг в каждом муниципальном образовании и в «МФЦ для бизнеса», расположенном в областном центре. Всего в структуре учреждения насчитывается порядка 250 окон обслуживания населения - всего около 500 учетных записей сотрудников МФЦ.

«Реализация проекта позволила обеспечить полный контроль конфиденциальной информации МФЦ, что для нас является одной из важнейших задач в рамках предоставления цифровых сервисов гражданам. Помимо этого, нам удалось соблюсти требования регуляторов по хранению персональных данных, внедрив систему от российского производителя, зарекомендовавшую себя как эффективное и надежное решение, применяемое во многих организациях страны», - прокомментировала заместитель директора МФЦ Ольга Дудина.

Одним из ключевых требований сектора информационной безопасности МФЦ являлась высокая степень автоматизации работы в системе, касающейся как настройки, так и предотвращения утечек информации и выявления мошеннических схем.

«DLP-система InfoWatch Traffic Monitor представляет собой высокотехнологичный продукт для защиты цифровых активов от утечек, а также анализа корпоративных данных, прогнозирования и предотвращения рисков информационной безопасности. Организациям-владельцам больших объемов персональных и других конфиденциальных данных, таких как МФЦ Калининградской области, необходимо предусмотреть все возможные сценарии, исключив вероятность утечек информации за корпоративный периметр», - отметил Владимир Дурнев, представитель ГК InfoWatch в Калининграде.

Внедрение InfoWatch Traffic Monitor позволяет обеспечить малое количество ложных срабатываний благодаря современным технологиям контентного анализа, детектированию и блокировки попыток распространения конфиденциальной информации через разнообразные каналы коммуникаций, т.е. максимальный уровень защиты цифровых активов.

Успешная реализация проекта и непосредственное внедрение стали возможны вследствие плодотворного сотрудничества с Министерством цифровых технологий и связи Калининградской области.

Владимир Бахур

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