PrivacyTech Конфиденциальная информация Конфиденциальные данные Конфиденциальность и защита учетных записей Чувствительная информация Confidential information

PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information

 

Михаил Божор, Директор, руководитель практики цифрового права, Афонин, Божор и партнеры "Использование ИИ-решений для работы с конфиденциальной информацией"  CNews Форум 18.09.2025 | Москва "Технологии искусственного интеллекта"

 

 

«Не болтай!» Один из постеров, изображающий суровую женщину-колхозницу, прижавшую палец к губам и призывающую к молчанию. Художник Ватолина Н., Денисов Н. 1941 год «Не болтай!» Один из постеров, изображающий суровую женщину-колхозницу, прижавшую палец к губам и призывающую к молчанию. Художник Ватолина Н., Денисов Н. 1941 год
«Болтун — находка для врага!», 1954 Худ. В. Корецкий «Болтун — находка для врага!», 1954 Худ. В. Корецкий
"Болтун - находка для шпиона!" (Радаков А.) 1941 год "Болтун - находка для шпиона!" (Радаков А.) 1941 год
«СОВЕТСКИЙ ВОИН! БУДЬ БДИТЕЛЕН!» К. Иванов, 1954 год. «СОВЕТСКИЙ ВОИН! БУДЬ БДИТЕЛЕН!» К. Иванов, 1954 год.
«Строго храни государственную и военную тайну!» Плакат о необходимости повышения политической бдительности. Интезаров А., Соколов Н., 1952 год. «Строго храни государственную и военную тайну!» Плакат о необходимости повышения политической бдительности. Интезаров А., Соколов Н., 1952 год.
«Под секретом», 1960 Худ. Е. Щеглов «Под секретом», 1960 Худ. Е. Щеглов
«А ЛАРЧИК ПРОСТО ОТКРЫВАЛСЯ...», 1949 — У вас с секретными бумагами всё в порядке? — О, да! Они в этом шкафу, а к нему ни один ключ не подходит! — А вы как открываете? — Я? Гвоздём! Худ. А. Баженов «А ЛАРЧИК ПРОСТО ОТКРЫВАЛСЯ...», 1949 — У вас с секретными бумагами всё в порядке? — О, да! Они в этом шкафу, а к нему ни один ключ не подходит! — А вы как открываете? — Я? Гвоздём! Худ. А. Баженов
Телефонный болтун - пособник фашистского шпиона (Kорецкий B.) 1941 год Телефонный болтун - пособник фашистского шпиона (Kорецкий B.) 1941 год
«Бдительность — наше оружие. Будьте бдительны!», 1953 Худ. Б. Широкорад «Бдительность — наше оружие. Будьте бдительны!», 1953 Худ. Б. Широкорад
СОБЫТИЯ


07.07.2025 В Лаборатории конфиденциальных вычислений АФТ развернут практический кейс с использованием технологии федеративного обучения от Guardora

В рамках Лаборатории конфиденциальных вычислений «Ассоциации ФинТех» (АФТ) развернуто инновационное решение на базе технологий федеративного обучения (Federated Machine Learning) от компании Guardora — продукт Guar
03.07.2025 От почты до мессенджеров: комплексная защита данных на базе обновленной версии Solar Dozor 8.1

ика с корпоративного почтового сервера на личные устройства. DLP-система «Солара» выявляет признаки конфиденциальной информации и факты нарушения политик безопасности, а далее блокирует загрузк
05.06.2025 Flowwow усилил конфиденциальность пользователей с помощью сервисов «МТС Exolve»

«МТС Exolve», разработчик коммуникационных решений для бизнеса, внедрила сервис «Защита номера» в работу маркетплейса Flowwow. Решение дает возможность клиентам и партнерам маркетплейса сохранить конфиденциальность на всех этапах взаимодействия с площадкой: от уточнения деталей по оформленному заказу до его доставки. Любые исходящие и входящие вызовы, проходящие через платформу Flowwow

07.05.2025 Positive Technologies: 80% кибератак на Ближнем Востоке приводят к утечкам конфиденциальных данных

аях злоумышленники рассчитывали, что будут долго находиться внутри инфраструктуры своих жертв. Анализ киберинцидентов на Ближнем Востоке показывает, что 80% кибератак на организации привели к утечкам конфиденциальной информации. Больше всего хакеров интересовали учетные данные и коммерческая тайна (по 29% от всего числа утечек), а также персональные данные (20%). Как правило, данные похищал
30.04.2025 «Стахановец» получил лицензию ФСТЭК на разработку и производство средств защиты конфиденциальной информации

Компания «Стахановец», разработчик системы защиты данных от утечек и повышения эффективности персонала, получила бессрочную лицензию ФСТЭК на деятельность по разработке и производству средств защиты конфиденциальной информации. Об этом CNews сообщили представители компании «Стахановец». Документ № Л050-00107-77/02210986 позволяет компании оказывать работы и услуги по разработке и производс
29.04.2025 «Руцентр» получил сертификацию по усиленной защите конфиденциальных данных

них процессов международным стандартам качества ISO. Об этом CNews сообщили представители «Рунити». Сертификат ISO/IEC 27001:2013 подтверждает, что «Руцентр» обеспечивает высокий уровень защищенности конфиденциальной информации от несанкционированного доступа, утечек и модификации данных в рамках корпоративных систем и онлайн-сервисов. «Крупный и средний бизнес доверяет нам управление и защ
21.04.2025 Российская стекольная компания использует DLP «СерчИнформ КИБ» для защиты конфиденциальной информации

Российская стекольная компания (РСК) внедрила DLP-систему «СерчИнформ КИБ» для защиты конфиденциальных данных. Заказчик протестировал пять DLP-систем крупных игроков рынка. В результате руководство и ИБ-специалисты РСК сделали выбор в пользу системы «СерчИнформ». Решающими факто
14.04.2025 Коммуникационная платформа от VK Tech и Solar Dozor защитят конфиденциальные данные от утечек

Dozor. Совместимость двух решений повышает защиту данных, минимизируя риски разглашения и передачи конфиденциальной информации в приложении VK Teams. Об этом CNews сообщили представители VK. S
03.04.2025 Более 3000 конфиденциальных ключей, позволяющих хакерам проникать в систему компаний, обнаружили в российских мобильных приложениях

Платформа «Стингрей» проанализировала 1870 мобильных приложений для Android в популярных отечественных сторах. В результате были найдены тысячи конфиденциальных ключей, которые позволяют злоумышленникам получить доступ к управлению приложением. Завладев таким «секретом», хакеры могут получить управление над самим приложением и использо
20.02.2025 ГК «Солар»: 35% утечек конфиденциальной информации происходит через мессенджеры

В 2024 г. одной из основных угроз для российского бизнеса стали утечки конфиденциальной информации. Финансовый сектор остается одним из наиболее уязвимых, оп
22.01.2025 Компания «Газпром трансгаз Ухта» ускорила работу с конфиденциальными документами с помощью Directum RX

Компания «Газпром трансгаз Ухта» перевела конфиденциальный документооборот в электронный вид с помощью Directum RX. Благодаря российско
13.01.2025 Ученые экономического факультета МГУ исследовали, как восприятие конфиденциальности влияет на выбор цифровых платформ

ы. Данная тема становится особенно актуальной: компании, которые не учитывают важность прозрачности политики конфиденциальности, рискуют потерять доверие своей аудитории. В то же время осознанн
17.12.2024 «Иридиум» получил две лицензии ФСТЭК на работу с конфиденциальной информацией

Лицензия по технической защите конфиденциальной информации и лицензия на разработку и производство средств защиты конфиденциальной информации (СЗКИ) позволят компании «Иридиум» впоследствии сертифицировать свои програ
03.12.2024 «Контур» выпустил на рынок новый продукт для защиты конфиденциальных данных — «Контур.РАМ»

развитии нашего комплекса сервисов информационной безопасности для бизнеса. В современных условиях защита конфиденциальных данных – это не просто желание, а необходимость. При работе с информа
22.11.2024 Dallas Lock Linux защитит конфиденциальность пользователей операционной системы «Ред ОС»

Компании «Конфидент» и «Ред Софт» сообщают об успешном завершении тестов совместной работы операционной системы «Ред ОС» и системы защиты конфиденциальной информации накладного типа Dallas Lock Linux. Теперь организации, находящиеся в процессе перехода на отечественный стек решений, могут свободно интегрировать в свои ИТ-инфрастр
11.11.2024 В российских госорганизациях обнаружено уникальное вредоносное ПО, ворующее конфиденциальные данные

пейские группировки, ни группировки их других регионов. Наши коллеги из других ИБ-компаний с глобальными сетями сенсоров не обнаружили ничего похожего в своих коллекциях». GoblinRAT интересует только конфиденциальная информация, хранящаяся на серверах госорганов и их подрядчиков, в том числе в сетях с ограниченным доступом к интернету. По мнению ГК «Солар», GoblinRAT может иметь одно из сле
07.10.2024 Криминальные группировки эвакуируются из Telegram в малоизвестный мессенджер SimpleX Chat

чтобы избежать излишнего усиления. ИТ-платформа была выбрана за то, что она обеспечивает повышенную конфиденциальность и не присваивает своим пользователям никаких уникальных идентификаторов, т
30.08.2024 «РТ МИС» получил лицензию на деятельность по разработке и производству средств защиты конфиденциальной информации

цинской информационной системы «ЕЦП.МИС», получила лицензию Федеральной службы по техническому и экспортному контролю России (ФСТЭК России) на деятельность по разработке и производству средств защиты конфиденциальной информации. Об этом CNews сообщили представители «РТ МИС». Для получения лицензии компания выполнила все условия положений, утвержденных постановлением Правительства России от

15.04.2024 ГК «Цифра» выбрала «СёрчИнформ КИБ» для защиты конфиденциальной информации

Группа компаний «Цифра» внедряет систему «СёрчИнформ КИБ» для снижения рисков утечки конфиденциальной информации. Решение о покупке было принято по результатам пилотного п
22.02.2024 Взломан знаменитый поставщик электрооборудования для ЦОДов Schneider Electric. Хакеры требуют выкуп за конфиденциальные данные

хакерами данных могут присутствовать сведения о промышленных системах клиентов Schneider Electric и конфиденциальная информация о том, как эти компании соблюдают предписания экологических регул
30.11.2023 Solar DAG — многофункциональное решение для защиты конфиденциальных данных

ном и полуструктурированном виде на различных системах хранения, что позволяет минимизировать риски утечки конфиденциальной информации. Группа компаний «Солар» — поставщик решений кибербезопасн
07.11.2023 Персональные данные военных США открыто продаются в интернете по 12 центов за запись. Власти бессильны

иканскими брокерами данных. Министерство обороны США сообщило The Register. Что военные очень ценят конфиденциальность. «Министерство очень серьезно относится к интересам конфиденциальности сво
26.09.2023 8 обязательных ИБ-решений для безопасной разработки сложного ПО: что они делают, зачем нужны

зователей в информационной системе. Обычно реализуется с помощью IdM-решений, которые обеспечивают: Конфиденциальность: IdM определяет, кто имеет доступ к каким данным и ресурсам в системе. Это
31.08.2023 Елена Черникова, «РТК-Солар»: Стандартизация процедур защиты от утечек информации усилит эффективность защиты конфиденциальных данных организаций

ные первичного статистического учета, врачебная, налоговая, тайна следствия и прочая информация, за конфиденциальность которой оператор соответствующей информационной системы несет законодатель
24.07.2023 «Мой офис Почта 2» совместима с DLP-системой «Кибер протего»

ходе которого были успешно проверены сценарии блокирования и обнаружения в режиме реального времени конфиденциальных данных, передаваемых в почтовых сообщениях и файлах вложений. Тестирование п
18.07.2023 Nubes получила лицензии ФСТЭК на деятельность по разработке и производству СЗКИ

Nubes получила лицензии ФСТЭК на деятельность по разработке и производству средств защиты конфиденциальной информации №015648 (СЗКИ) и на деятельность по технической защите конфиденциальной информации №015647 (ТЗКИ). Об этом CNews сообщили представители организации. С лицензи
03.07.2023 Компания «Флант» получила лицензии ФСТЭК России на деятельность по технической защите конфиденциальной информации и на деятельность по разработке и производству средств защиты конфиденциальной информации

Компания «Флант» получила лицензии ФСТЭК России на деятельность по технической защите конфиденциальной информации и на деятельность по разработке и производству средств защиты конфиденциальной информации «Флант» выполнил все требования государственного регулятора и получи
17.04.2023 InfoWatch: объем утечек информации в России в 2022 году увеличился более чем в 2 раза

ческой ситуации после начала СВО. После небольшого снижения в пандемийный 2021 г. количество утечек конфиденциальной информации в 2022 г. вновь стало расти, причем небывалыми темпами. Согласно

01.02.2023 «Ростелеком-Солар» защитил конфиденциальные данные подопечных фонда «Круг добра»

том числе редкими (орфанными). Одна из основных задач фонда в работе с данными – обеспечение защиты конфиденциальной информации о пациентах и их законных представителях (родственниках). «Когда

06.10.2022 ВТБ обеспечил максимальную конфиденциальность внутрибанковских онлайн-встреч

работанных технологическим партнером ВТБ — ГК «Иннотех»: сервиса видеоконференций «Дион» и приложения «Комитет Онлайн», включенных в официальный всероссийский реестр отечественного ПО. Для проведения конфиденциальных встреч в сервисе «Дион» применяются онлайн-комнаты, существующие не в облачной, а во внутренней среде банка. Для того чтобы присоединиться к такой комнате, пользователи должны

03.10.2022 Продукты «Мой офис» совместимы со средством защиты информации от несанкционированного доступа Dallas Lock

атывает в соответствии с ожиданиями, а совместное использование продуктов гарантирует пользователям конфиденциальность данных на необходимом уровне», – сказал Петр Щеглов, директор по продуктов
15.09.2022 Как с помощью продуктов EveryTag решить проблему фотографирования конфиденциальной информации на смартфон

С каждым годом число утечек конфиденциальных данных увеличивается за счет того, что нарушители придумывают новые способы их компрометации. Сейчас просто скачать информацию на флешку уже не получится, так как у большинства
07.06.2022 VPN по ГОСТу: как обеспечить конфиденциальность и целостность персональных данных

о вообще не использовал специализированных решений, но осознал, что в изменившемся мире кратно возросло число потенциальных угроз, а задача обеспечения сохранности данных стала как никогда актуальна. Конфиденциальность и целостность данных Российский оператор цифровых сервисов компания «ТрансТелеКом» предлагает заказчикам решение по шифрованию каналов связи с соблюдением требований российск
20.05.2022 Революция в DLP: как ИИ защищает конфиденциальные данные от утечек?

). Злоумышленники в том числе задействуют деструктивные возможности внутреннего персонала, влекущие утечки конфиденциальной информации. Для минимизации рисков необходимо анализировать коммуника
26.01.2022 5 настроек конфиденциальности Google, которые нужно изменить

учаем электронные письма, но есть несколько настроек, изменив которые, вы максимально защитите свою конфиденциальность. 1. Отключите запись голоса Если вы пользуетесь голосовым ассистентом, то

25.01.2022 Вышел Solar Dozor 7.6 с блокировкой печати конфиденциальной информации на macOS

рынка уникальные функции. Теперь наши заказчики-пользователи macOS могут не просто фиксировать факт утечки конфиденциальной информации через печать с MacBook, но и активно предотвращать такие и
17.01.2022 Угрожает ли конфиденциальности QR-код о вакцинации?

е ввели QR-коды о вакцинации, о них знает практически каждый. Как и многие нововведения из области технологий, QR-коды вызвали неоднозначную реакцию со стороны общества. Разберемся, угрожает ли вашей конфиденциальности считывание кода при входе в магазин или ресторан. QR-код — это тип штрих-кода, в котором закодирована ссылка на страницу сайта «Госуслуги», где хранится ваш сертификат о вакц
23.12.2021 Технология конфиденциальных вычислений: что это такое и зачем нужно?

ют вопрос о приватности. Более того, активно развивается целая индустрия технологий, обеспечивающих конфиденциальность: мессенджеры со сквозным шифрованием, приватные браузеры, VPN, решения на

21.12.2021 Исследование: 90% представителей госорганов видит серьезные риски в случайных утечках информации

утечек. Почти в 60% случаев из госорганов непреднамеренно утекают служебные документы и внутренняя конфиденциальная переписка, вследствие их пересылки госслужащими на личную электронную почту.
03.12.2021 Исследование: почти три четверти российских компаний сталкиваются с нарушениями доступа в свою инфраструктуру

для компании – не только к гипотетическому репутационному, но и вполне реальному финансовому. Это и утечки конфиденциальной информации, которые в некоторых случаях могут привести к потере всего

