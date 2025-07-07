PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information

Получите все материалы CNews по ключевому слову
Михаил Божор, Директор, руководитель практики цифрового права, Афонин, Божор и партнеры "Использование ИИ-решений для работы с конфиденциальной информацией" CNews Форум 18.09.2025 | Москва "Технологии искусственного интеллекта"
|07.07.2025
|
В Лаборатории конфиденциальных вычислений АФТ развернут практический кейс с использованием технологии федеративного обучения от Guardora
В рамках Лаборатории конфиденциальных вычислений «Ассоциации ФинТех» (АФТ) развернуто инновационное решение на базе технологий федеративного обучения (Federated Machine Learning) от компании Guardora — продукт Guar
|03.07.2025
|
От почты до мессенджеров: комплексная защита данных на базе обновленной версии Solar Dozor 8.1
ика с корпоративного почтового сервера на личные устройства. DLP-система «Солара» выявляет признаки конфиденциальной информации и факты нарушения политик безопасности, а далее блокирует загрузк
|05.06.2025
|
Flowwow усилил конфиденциальность пользователей с помощью сервисов «МТС Exolve»
«МТС Exolve», разработчик коммуникационных решений для бизнеса, внедрила сервис «Защита номера» в работу маркетплейса Flowwow. Решение дает возможность клиентам и партнерам маркетплейса сохранить конфиденциальность на всех этапах взаимодействия с площадкой: от уточнения деталей по оформленному заказу до его доставки. Любые исходящие и входящие вызовы, проходящие через платформу Flowwow
|07.05.2025
|
Positive Technologies: 80% кибератак на Ближнем Востоке приводят к утечкам конфиденциальных данных
аях злоумышленники рассчитывали, что будут долго находиться внутри инфраструктуры своих жертв. Анализ киберинцидентов на Ближнем Востоке показывает, что 80% кибератак на организации привели к утечкам конфиденциальной информации. Больше всего хакеров интересовали учетные данные и коммерческая тайна (по 29% от всего числа утечек), а также персональные данные (20%). Как правило, данные похищал
|30.04.2025
|
«Стахановец» получил лицензию ФСТЭК на разработку и производство средств защиты конфиденциальной информации
Компания «Стахановец», разработчик системы защиты данных от утечек и повышения эффективности персонала, получила бессрочную лицензию ФСТЭК на деятельность по разработке и производству средств защиты конфиденциальной информации. Об этом CNews сообщили представители компании «Стахановец». Документ № Л050-00107-77/02210986 позволяет компании оказывать работы и услуги по разработке и производс
|29.04.2025
|
«Руцентр» получил сертификацию по усиленной защите конфиденциальных данных
них процессов международным стандартам качества ISO. Об этом CNews сообщили представители «Рунити». Сертификат ISO/IEC 27001:2013 подтверждает, что «Руцентр» обеспечивает высокий уровень защищенности конфиденциальной информации от несанкционированного доступа, утечек и модификации данных в рамках корпоративных систем и онлайн-сервисов. «Крупный и средний бизнес доверяет нам управление и защ
|21.04.2025
|
Российская стекольная компания использует DLP «СерчИнформ КИБ» для защиты конфиденциальной информации
Российская стекольная компания (РСК) внедрила DLP-систему «СерчИнформ КИБ» для защиты конфиденциальных данных. Заказчик протестировал пять DLP-систем крупных игроков рынка. В результате руководство и ИБ-специалисты РСК сделали выбор в пользу системы «СерчИнформ». Решающими факто
|14.04.2025
|
Коммуникационная платформа от VK Tech и Solar Dozor защитят конфиденциальные данные от утечек
Dozor. Совместимость двух решений повышает защиту данных, минимизируя риски разглашения и передачи конфиденциальной информации в приложении VK Teams. Об этом CNews сообщили представители VK. S
|03.04.2025
|
Более 3000 конфиденциальных ключей, позволяющих хакерам проникать в систему компаний, обнаружили в российских мобильных приложениях
Платформа «Стингрей» проанализировала 1870 мобильных приложений для Android в популярных отечественных сторах. В результате были найдены тысячи конфиденциальных ключей, которые позволяют злоумышленникам получить доступ к управлению приложением. Завладев таким «секретом», хакеры могут получить управление над самим приложением и использо
|20.02.2025
|
ГК «Солар»: 35% утечек конфиденциальной информации происходит через мессенджеры
В 2024 г. одной из основных угроз для российского бизнеса стали утечки конфиденциальной информации. Финансовый сектор остается одним из наиболее уязвимых, оп
|22.01.2025
|
Компания «Газпром трансгаз Ухта» ускорила работу с конфиденциальными документами с помощью Directum RX
Компания «Газпром трансгаз Ухта» перевела конфиденциальный документооборот в электронный вид с помощью Directum RX. Благодаря российско
|13.01.2025
|
Ученые экономического факультета МГУ исследовали, как восприятие конфиденциальности влияет на выбор цифровых платформ
ы. Данная тема становится особенно актуальной: компании, которые не учитывают важность прозрачности политики конфиденциальности, рискуют потерять доверие своей аудитории. В то же время осознанн
|17.12.2024
|
«Иридиум» получил две лицензии ФСТЭК на работу с конфиденциальной информацией
Лицензия по технической защите конфиденциальной информации и лицензия на разработку и производство средств защиты конфиденциальной информации (СЗКИ) позволят компании «Иридиум» впоследствии сертифицировать свои програ
|03.12.2024
|
«Контур» выпустил на рынок новый продукт для защиты конфиденциальных данных — «Контур.РАМ»
развитии нашего комплекса сервисов информационной безопасности для бизнеса. В современных условиях защита конфиденциальных данных – это не просто желание, а необходимость. При работе с информа
|22.11.2024
|
Dallas Lock Linux защитит конфиденциальность пользователей операционной системы «Ред ОС»
Компании «Конфидент» и «Ред Софт» сообщают об успешном завершении тестов совместной работы операционной системы «Ред ОС» и системы защиты конфиденциальной информации накладного типа Dallas Lock Linux. Теперь организации, находящиеся в процессе перехода на отечественный стек решений, могут свободно интегрировать в свои ИТ-инфрастр
|11.11.2024
|
В российских госорганизациях обнаружено уникальное вредоносное ПО, ворующее конфиденциальные данные
пейские группировки, ни группировки их других регионов. Наши коллеги из других ИБ-компаний с глобальными сетями сенсоров не обнаружили ничего похожего в своих коллекциях». GoblinRAT интересует только конфиденциальная информация, хранящаяся на серверах госорганов и их подрядчиков, в том числе в сетях с ограниченным доступом к интернету. По мнению ГК «Солар», GoblinRAT может иметь одно из сле
|07.10.2024
|
Криминальные группировки эвакуируются из Telegram в малоизвестный мессенджер SimpleX Chat
чтобы избежать излишнего усиления. ИТ-платформа была выбрана за то, что она обеспечивает повышенную конфиденциальность и не присваивает своим пользователям никаких уникальных идентификаторов, т
|30.08.2024
|
«РТ МИС» получил лицензию на деятельность по разработке и производству средств защиты конфиденциальной информации
цинской информационной системы «ЕЦП.МИС», получила лицензию Федеральной службы по техническому и экспортному контролю России (ФСТЭК России) на деятельность по разработке и производству средств защиты конфиденциальной информации. Об этом CNews сообщили представители «РТ МИС». Для получения лицензии компания выполнила все условия положений, утвержденных постановлением Правительства России от
|15.04.2024
|
ГК «Цифра» выбрала «СёрчИнформ КИБ» для защиты конфиденциальной информации
Группа компаний «Цифра» внедряет систему «СёрчИнформ КИБ» для снижения рисков утечки конфиденциальной информации. Решение о покупке было принято по результатам пилотного п
|22.02.2024
|
Взломан знаменитый поставщик электрооборудования для ЦОДов Schneider Electric. Хакеры требуют выкуп за конфиденциальные данные
хакерами данных могут присутствовать сведения о промышленных системах клиентов Schneider Electric и конфиденциальная информация о том, как эти компании соблюдают предписания экологических регул
|30.11.2023
|
Solar DAG — многофункциональное решение для защиты конфиденциальных данных
ном и полуструктурированном виде на различных системах хранения, что позволяет минимизировать риски утечки конфиденциальной информации. Группа компаний «Солар» — поставщик решений кибербезопасн
|07.11.2023
|
Персональные данные военных США открыто продаются в интернете по 12 центов за запись. Власти бессильны
иканскими брокерами данных. Министерство обороны США сообщило The Register. Что военные очень ценят конфиденциальность. «Министерство очень серьезно относится к интересам конфиденциальности сво
|26.09.2023
|
8 обязательных ИБ-решений для безопасной разработки сложного ПО: что они делают, зачем нужны
зователей в информационной системе. Обычно реализуется с помощью IdM-решений, которые обеспечивают: Конфиденциальность: IdM определяет, кто имеет доступ к каким данным и ресурсам в системе. Это
|31.08.2023
|
Елена Черникова, «РТК-Солар»: Стандартизация процедур защиты от утечек информации усилит эффективность защиты конфиденциальных данных организаций
ные первичного статистического учета, врачебная, налоговая, тайна следствия и прочая информация, за конфиденциальность которой оператор соответствующей информационной системы несет законодатель
|24.07.2023
|
«Мой офис Почта 2» совместима с DLP-системой «Кибер протего»
ходе которого были успешно проверены сценарии блокирования и обнаружения в режиме реального времени конфиденциальных данных, передаваемых в почтовых сообщениях и файлах вложений. Тестирование п
|18.07.2023
|
Nubes получила лицензии ФСТЭК на деятельность по разработке и производству СЗКИ
Nubes получила лицензии ФСТЭК на деятельность по разработке и производству средств защиты конфиденциальной информации №015648 (СЗКИ) и на деятельность по технической защите конфиденциальной информации №015647 (ТЗКИ). Об этом CNews сообщили представители организации. С лицензи
|03.07.2023
|
Компания «Флант» получила лицензии ФСТЭК России на деятельность по технической защите конфиденциальной информации и на деятельность по разработке и производству средств защиты конфиденциальной информации
Компания «Флант» получила лицензии ФСТЭК России на деятельность по технической защите конфиденциальной информации и на деятельность по разработке и производству средств защиты конфиденциальной информации «Флант» выполнил все требования государственного регулятора и получи
|17.04.2023
|
InfoWatch: объем утечек информации в России в 2022 году увеличился более чем в 2 раза
ческой ситуации после начала СВО. После небольшого снижения в пандемийный 2021 г. количество утечек конфиденциальной информации в 2022 г. вновь стало расти, причем небывалыми темпами. Согласно
|01.02.2023
|
«Ростелеком-Солар» защитил конфиденциальные данные подопечных фонда «Круг добра»
том числе редкими (орфанными). Одна из основных задач фонда в работе с данными – обеспечение защиты конфиденциальной информации о пациентах и их законных представителях (родственниках). «Когда
|06.10.2022
|
ВТБ обеспечил максимальную конфиденциальность внутрибанковских онлайн-встреч
работанных технологическим партнером ВТБ — ГК «Иннотех»: сервиса видеоконференций «Дион» и приложения «Комитет Онлайн», включенных в официальный всероссийский реестр отечественного ПО. Для проведения конфиденциальных встреч в сервисе «Дион» применяются онлайн-комнаты, существующие не в облачной, а во внутренней среде банка. Для того чтобы присоединиться к такой комнате, пользователи должны
|03.10.2022
|
Продукты «Мой офис» совместимы со средством защиты информации от несанкционированного доступа Dallas Lock
атывает в соответствии с ожиданиями, а совместное использование продуктов гарантирует пользователям конфиденциальность данных на необходимом уровне», – сказал Петр Щеглов, директор по продуктов
|15.09.2022
|
Как с помощью продуктов EveryTag решить проблему фотографирования конфиденциальной информации на смартфон
С каждым годом число утечек конфиденциальных данных увеличивается за счет того, что нарушители придумывают новые способы их компрометации. Сейчас просто скачать информацию на флешку уже не получится, так как у большинства
|07.06.2022
|
VPN по ГОСТу: как обеспечить конфиденциальность и целостность персональных данных
о вообще не использовал специализированных решений, но осознал, что в изменившемся мире кратно возросло число потенциальных угроз, а задача обеспечения сохранности данных стала как никогда актуальна. Конфиденциальность и целостность данных Российский оператор цифровых сервисов компания «ТрансТелеКом» предлагает заказчикам решение по шифрованию каналов связи с соблюдением требований российск
|20.05.2022
|
Революция в DLP: как ИИ защищает конфиденциальные данные от утечек?
). Злоумышленники в том числе задействуют деструктивные возможности внутреннего персонала, влекущие утечки конфиденциальной информации. Для минимизации рисков необходимо анализировать коммуника
|26.01.2022
|
5 настроек конфиденциальности Google, которые нужно изменить
учаем электронные письма, но есть несколько настроек, изменив которые, вы максимально защитите свою конфиденциальность. 1. Отключите запись голоса Если вы пользуетесь голосовым ассистентом, то
|25.01.2022
|
Вышел Solar Dozor 7.6 с блокировкой печати конфиденциальной информации на macOS
рынка уникальные функции. Теперь наши заказчики-пользователи macOS могут не просто фиксировать факт утечки конфиденциальной информации через печать с MacBook, но и активно предотвращать такие и
|17.01.2022
|
Угрожает ли конфиденциальности QR-код о вакцинации?
е ввели QR-коды о вакцинации, о них знает практически каждый. Как и многие нововведения из области технологий, QR-коды вызвали неоднозначную реакцию со стороны общества. Разберемся, угрожает ли вашей конфиденциальности считывание кода при входе в магазин или ресторан. QR-код — это тип штрих-кода, в котором закодирована ссылка на страницу сайта «Госуслуги», где хранится ваш сертификат о вакц
|23.12.2021
|
Технология конфиденциальных вычислений: что это такое и зачем нужно?
ют вопрос о приватности. Более того, активно развивается целая индустрия технологий, обеспечивающих конфиденциальность: мессенджеры со сквозным шифрованием, приватные браузеры, VPN, решения на
|21.12.2021
|
Исследование: 90% представителей госорганов видит серьезные риски в случайных утечках информации
утечек. Почти в 60% случаев из госорганов непреднамеренно утекают служебные документы и внутренняя конфиденциальная переписка, вследствие их пересылки госслужащими на личную электронную почту.
|03.12.2021
|
Исследование: почти три четверти российских компаний сталкиваются с нарушениями доступа в свою инфраструктуру
для компании – не только к гипотетическому репутационному, но и вполне реальному финансовому. Это и утечки конфиденциальной информации, которые в некоторых случаях могут привести к потере всего
