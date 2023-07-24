«Мой офис Почта 2» совместима с DLP-системой «Кибер протего»

«Мой офис», российский разработчик офисного программного обеспечения для совместной работы с документами и коммуникаций, и «Киберпротект», российский разработчик ПО для защиты данных, резервного копирования и восстановления виртуальных, физических и облачных сред, объявляют о совместимости почтового решения «Мой офис Почта 2» и DLP-системы «Кибер протего». Производители провели совместное тестирование продуктов, в ходе которого были успешно проверены сценарии блокирования и обнаружения в режиме реального времени конфиденциальных данных, передаваемых в почтовых сообщениях и файлах вложений.

Тестирование показало, что все события передачи данных средствами решения «Мой офис Почта 2» регистрируются DLP-системой «Кибер протего». В случае обнаружения системой конфиденциальных данных и нарушений политик безопасности блокируется отправка сообщения и направляется оповещение сотруднику информационной безопасности. Кроме того, все сообщения, содержащие конфиденциальные данные успешно регистрируются в журнале теневого копирования DLP-системы, что является эффективным инструментом для дальнейшего анализа и проведения расследований.

Сценарии проверки содержали такие конфиденциальные данные как персональные данные, номера банковских карт, архитектурные схемы в различных форматах, выгрузки из БД в тексте и вложениях, также файлы вложений, которые содержали заданные ключевые слова (коммерческая тайна). Файлы вложений для тестирования были сформированы в редакторах «Мой офис» и были проведены испытания со всеми распространенными форматами.

Тестирование совместимости также подтвердило корректную работу функции оптического распознавания символов при проверке графического файла (фото), вложенного в почтовое сообщение.

«Успешное подтверждение совместимости DLP-системы «Кибер протего» с почтовым решением «Мой офис Почта 2» значительно упрощает выбор безопасных решений при реализации проектов цифровой трансформации и замены иностранного ПО. Взаимная совместимость наших продуктов упрощает их интеграцию и облегчает администрирование, а также приводит к сокращению операционных расходов на обслуживание информационных систем заказчика», — сказал Сергей Вахонин, директор направления систем ИБ компании «Киберпротект».

«Мой офис» не только создает эффективные офисные инструменты, но и гарантирует безопасность при использовании наших продуктов. Это касается как внедренных процессов безопасной разработки, так и выстраивания экосистемы безопасности за счет технологических партнерств. Совместимость с DLP-ситемой «Кибер протего» позволит нашим заказчикам сохранить информацию и не допустить утечку конфиденциальных данных, отправленных через «Мой офис Почта», за пределы периметра организации», — сказал Пётр Щеглов, директор по продуктовому маркетингу «Мой офис».

«Мой офис Почта 2» — почтовая система, которая включает почтовый сервер и приложения для работы с электронными сообщениями, контактами и календарём в организациях с численностью до 30 тыс. сотрудников. «Мой офис Почта 2» позволяет работать на компьютерах, мобильных устройствах и в веб-браузерах.

«Кибер протего» — DLP-решение корпоративного класса. «Кибер протего» обеспечивает защиту от утечки данных с корпоративных компьютеров, серверов и виртуальных сред.