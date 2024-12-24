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Киберпротект Cyberprotect Акронис-Инфозащита Acronis-Infoprotect

Киберпротект - Cyberprotect - Акронис-Инфозащита - Acronis-Infoprotect

«Киберпротект» (ранее «Акронис Инфозащита») — технологический партнер компании Acronis, российский разработчик ПО для защиты данных, резервного копирования и восстановления виртуальных, физических и облачных сред.  Компания предоставляет решения  организациям любого масштаба, заинтересованным в киберзащите и быстром восстановлении данных и работоспособности ИТ-инфраструктуры. Продукты компании входят в реестр российского ПО, сертифицированы ФСТЭК


24.12.2024 «Киберпротект» представил обновление системы резервного копирования «Кибер Бэкап» 17.2

Компания «Киберпротект» представила обновление своего флагманского решения — «Кибер Бэкап» 17.2. Новая

06.12.2024 Вышла новая версия гиперконвергентного решения российского разработчика

использования платформы как для локальных, так и для удаленных пользователей. Российская компания «Киберпротект» выпустила новый релиз своего флагманского продукта «Кибер Инфраструктура» Входя
05.12.2024 «Киберпротект» представила обновлённую гиперконвергентную систему «Кибер Инфраструктура»

Компания «Киберпротект» представила новую версию гиперконвергентной системы «Кибер Инфраструктура 6.5».
02.12.2024 «Киберпротект»: 90% ИТ-специалистов окончили вуз, но диплом не решает всё

ИТ-компания «Киберпротект» провела опрос среди ИТ-специалистов с опытом от 1 года до 10+ лет, чтобы выяснить, как они пришли в ИТ и какую роль в выборе профессии сыграло высшее образование. Согласно результ
26.11.2024 «Киберпротект» и «АМТ-Груп» обеспечат сохранность ключевых информационных ресурсов заказчиков

Компании «Киберпротект» и «АМТ-Груп» провели тестирование комплекса однонаправленной передачи данных In
24.10.2024 «Киберпротект» представила обновление решения «Кибер Файлы» с расширенными функциями безопасности

Компания «Киберпротект» представила обновлённую версию корпоративного продукта для защищённого доступа, синхронизации и обмена данными «Кибер Файлы». Среди новых функций — двухфакторная авторизация с исп
09.10.2024 «Кибер Бэкап Облачный» набирает популярность благодаря новым функциям

Компания «Киберпротект» отметила рост популярности своего облачного решения для резервного копирования

04.10.2024 «Киберпротект» представил обновление системы резервного копирования «Кибер Бэкап» 17.1

Компания «Киберпротект» представила обновление своего флагманского решения — «Кибер Бэкап» 17.1. Изменения и новые возможности затрагивают пять основных направлений развития продукта: кроссплатформенност
16.09.2024 Nubes и «Киберпротект» повысят уровень безопасности российского бизнеса

Облачный провайдер Nubes и разработчик систем резервного копирования и восстановления данных «Киберпротект» установили партнерские отношения. Nubes («Нубес») расширил портфель услуг для з
06.09.2024 «Киберпротект» и «Даком М» подтверждают взаимную совместимость продуктов

«Киберпротект» и «Даком М» подтверждают взаимную совместимость системы резервного копирования «Кибер Бэкап 17» и облачной платформы SpaceVM 6.5.1. Проведены успешные испытания совместной работы

03.09.2024 «Киберпротект» выпустила обновление «Кибер Бэкапа Облачного» с поддержкой PostgreSQL

Компания «Киберпротект» сообщила о выходе обновления системы «Кибер Бэкап Облачный 24.07» с поддержкой

30.08.2024 «Киберпротект»: компании усилили меры кибербезопасности из-за хакерских атак

Исследование, проведенное ИТ-компанией «Киберпротект», показало, что 85,2% организаций стали серьезнее относиться к защите данных и п
24.07.2024 «Киберпротект» укрепил позиции на российском рынке средств резервного копирования

Российская ИТ-компания «Киберпротект» укрепила позиции на российском рынке средств резервного копирования. На это указывает аналитическое исследование, проведенное Strategy Partners. Об этом CNews сообщили представите
18.07.2024 ИЭМЗ «Купол» совершенствует ИТ-инфраструктуру с помощью решения «Киберпротекта»

Система резервного копирования и восстановления данных на базе решения «Кибер Бэкап» развёрнута на Ижевском электромеханическом заводе «Купол». Об этом CNews сообщил представитель компании «Киберпротект. ИЭМЗ входит в состав концерна ВКО «Алмаз-Антей», являясь головным заводом-изготовителем систем ПВО малой дальности, таких как ЗРК «Тор». Высокие оборонные технологии на предприяти
11.07.2024 «Киберпротект» представил «Кибер Инфраструктуру 6.0» с улучшенной производительностью и отказоустойчивостью

Компания «Киберпротект» сообщила о выходе новой версии «Кибер Инфраструктуры 6.0» — универсального решения, которое сочетает в одном продукте программно-определяемое хранилище и платформу виртуализации и
01.07.2024 «Инферит Облако» защитит данные клиентов с помощью решения «Киберпротекта»

соответствует стратегии ГК Softline в части развития услуг информационной безопасности и облачных сервисов. Новым инструментом стал облачный сервис по созданию и хранению резервных копий от компании «Киберпротект». Об этом CNews сообщили представители Softline. Обновление продуктовой линейки «Инферит Облако» отвечает запросам российского рынка. Отечественная ИТ-отрасль растет быстрее эконом
31.05.2024 ТКП внедрила систему резервного копирования «Киберпротекта» для защиты критически важные данных

ры ТКП Андрей Кайнов. Проанализировав все представленные на рынке варианты и проведя тщательный анализ всех доступных к приобретению СРК, специалисты ТКП решили внедрить флагманский продукт компании «Киберпротект» — систему резервного копирования «Кибер Бэкап», а именно расширенные версии решения для физического сервера и для платформы виртуализации. Определяющими для ИТ-команды ТКП оказали
28.05.2024 «Киберпротект», Yadro и Orion soft подписали соглашение о стратегическом партнерстве

Российские разработчики программного обеспечения и оборудования «Киберпротект», Orion soft и Yadro подписали трехстороннее соглашение о стратегическом партнер
24.05.2024 «Работа.ру» и «Киберпротект»: каждый десятый россиянин не соблюдает правила кибербезопасности на работе

Сервис «Работа.ру» и ИТ-компания «Киберпротект» провели исследование и выяснили, как часто россияне нарушают правила кибербезоп
24.05.2024 Нижегородское правительство и «Киберпротект» будут сотрудничать в вопросах кибербезопасности детей

Правительство Нижегородской области и компания «Киберпротект» будут сотрудничать в вопросах кибербезопасности детей, внедрения отечественного
23.05.2024 «Киберпротект» и Министерство информационного развития и связи Пермского края подписали соглашение о сотрудничестве

Компания «Киберпротект» заключила соглашение о сотрудничестве с Минсвязью Пермского края. Документ был

21.05.2024 «Киберпротект» представила новую версию системы резервного копирования «Кибер Бэкап»

Компания «Киберпротект», российский разработчик систем резервного копирования, защиты от утечки данных (DLP) и инфраструктурного ПО, представила обновление своего флагманского решения — «Кибер Бэкап 17».
25.04.2024 «Киберпротект» выпустил обновленную «Кибер Инфраструктуру» версии 5.5 с VDI, DRS и рядом других улучшений

Компания «Киберпротект» сообщила о выходе «Кибер Инфраструктуры 5.5» — универсального решения, которое представляет собой мультипротокольное программно-определяемое хранилище и платформу виртуализации в

24.04.2024 «Киберпротект» выпустил обновление решения «Кибер Бэкап Облачный 24.03»

«Киберпротект» сообщает о выходе обновления системы «Кибер Бэкап Облачный 24.03». Это решение,
28.03.2024 «Киберпротект» выпустил новую версию системы для синхронизации и обмена файлами «Кибер Файлы 9.0»

Компания «Киберпротект» представила систему для синхронизации и безопасного обмена файлами «Кибер Файлы
15.02.2024 «Киберпротект» и «Рустэк» подтвердили совместимость программных продуктов

«Киберпротект» и «Рустэк» завершили проверку совместимости системы резервного копирования и во
06.02.2024 «Киберпротект» и Правительство Тюменской области подписали соглашение о сотрудничестве

Компания «Киберпротект», российский разработчик систем резервного копирования, защиты от утечки данных

06.02.2024 «Киберпротект» и колледж информационных технологий IThub заключили соглашение о сотрудничестве

Компания «Киберпротект», российский разработчик систем резервного копирования, защиты от утечки данных

18.01.2024 «Киберпротект» завершил миграцию облачных сервисов в ЦОД IXcellerate

«Киберпротект», разработчик систем резервного копирования, защиты от утечки данных (DLP) и инф
26.12.2023 Сергей Лебедев -

Сергей Лебедев, «Киберпротект»: Перед ИТ-службами практически каждой компании встал вопрос о переводе всей инфраструктуры на отечественные решения

больше чем в два раза выросла команда, сегодня это уже более 300 высококвалифицированных специалистов, большая часть которых занята в разработке, рост продолжится и в следующем году. Сергей Лебедев, «Киберпротект»: В этом году больше чем в два раза выросла команда, сегодня это уже более 300 высококвалифицированных специалистов CNews: Такой значительный рост команды, говорит о том, что есть

18.12.2023 «Инферит» и «Киберпротект» подписали соглашение о технологическом партнерстве

Двухъюнитовые серверы Inferit RS208 российского ИТ-вендора «Инферит» прошли тестирование с решением «Кибер инфраструктура» разработчика ПО для защиты данных «Киберпротект». ИТ-вендор и разработчик ПО подписали соглашение о технологическом партнёрстве. Российский ИТ-вендор «Инферит» активно работает над расширением технологических партнёрств. Произво
20.10.2023 «Киберпротект» — участник конференции «Информационная безопасность 2023»

безопасной инфраструктуры: каких решений не хватает на рынке ИБ, как обеспечить безопасную разработку, когда выгодно использовать ИБ как сервис, из кого состоит оптимальный ИБ-департамент и другие. «Киберпротект» на конференции представят руководитель отдела продаж систем информационной безопасности Ирина Романова и менеджер по работе с заказчиками Дарья Варнавская. Они расскажут о деятель
19.10.2023 Медиахолдинг «Медиа1» модернизировал ИТ-инфраструктуру с помощью решения от «Киберпротекта»

зависимом российском медиахолдинге ООО «Медиа1-менеджмент». Это позволило компании перейти с зарубежного ПО на российское импортонезависимое ИТ-решение. Об этом CNews сообщили представители компании «Киберпротект». В структуру активов холдинга «Медиа1» входят федеральные телеканалы «Муз-ТВ», «Ю» и «Солнце» и ГК «Выбери радио», объединяющая обширную сеть радиостанций. Весной 2022 г. ООО «Мед
28.09.2023 Университет «Синергия» подписал соглашение о сотрудничестве с компанией «Киберпротект»

для защиты данных, резервного копирования и восстановления виртуальных, физических и облачных сред «Киберпротект». Соглашение было подписано 28 сентября в рамках конференции CNews «Информационн
25.09.2023 Хранить резервные копии «Кибер бэкапа» в облаке Yandex Cloud стало удобнее

Компания «Киберпротект» совместно с сервисом Yandex Cloud представила шлюз резервного копирования для х
20.09.2023 «Киберпротект» — участник конференции CNews «Информационная безопасность 2023»

безопасной инфраструктуры: каких решений не хватает на рынке ИБ, как обеспечить безопасную разработку, когда выгодно использовать ИБ как сервис, из кого состоит оптимальный ИБ-департамент и другие. «Киберпротект» на конференции представят руководитель отдела продаж систем информационной безопасности Ирина Романова и менеджер по работе с заказчиками Дарья Варнавская. Они расскажут о деятель
11.08.2023 Центр ИТ-компетенций «Мегафона» внедрил решения «Киберпротекта»

вел Ледянкин. Из представленных на рынке ИТ-решений под набор требований подошли продукты компании «Киберпротект» — система резервного копирования «Кибер бэкап» и гиперконвергентная система «Ки
29.06.2023 Подтверждена совместимость всей линейки операционных систем РОСА и системы резервного копирования «Кибер бэкап»

НТЦ ИТ РОСА и компания «Киберпротект» продолжают технологическое партнерство, в рамках которого провели испытания совместной работы обновленных версий операционных систем: РОСА «Кобальт» и РОСА «Хром» с российской сис
31.05.2023 СКБ «Контур» и «Киберпротект» договорились о сотрудничестве в сфере защиты данных

СКБ «Контур» и «Киберпротект» подписали соглашение о технологическом партнерстве. Компании договорились о дол
15.05.2023 «Кибер бэкап персональный» защитит от потери данные на домашних компьютерах

«Киберпротект», российский разработчик систем резервного копирования, представил продукт для д

Публикаций - 185, упоминаний - 269

Киберпротект и организации, системы, технологии, персоны:

РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1874 29
Acronis - Акронис 448 28
iTProtect - Айтипротект Груп - Айтипротэкт - Инфозащита 54 27
Softline - Софтлайн 2810 16
Broadcom - VMware 2359 14
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4874 13
Microsoft Corporation 24623 13
Ред Софт - Red Soft 700 12
Базальт СПО - BaseALT 654 12
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 486 10
ICL ГК 381 9
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 847 9
Veeam Software 318 8
8213 8
Orion soft - Орион софт - 103 7
InfoWatch - Инфовотч 1014 6
Код Безопасности 616 6
TrueConf - ТруКонф 396 6
Т1 Иннотех 178 6
Yandex - Яндекс 7339 5
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1131 5
Норси-Транс - НТ 108 5
Intel Corporation 12197 5
Smart Technologies - Aquarius - Aerodisk - Аэродиск НИЦ - Научно-исследовательский центр 156 5
Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 380 5
CommuniGate Systems - СталкерСофт 177 5
Хост ГК - HostVM 46 5
Oracle Corporation 6687 5
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3900 5
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1463 5
ВТБ - Мультикарта - процессинговая компания 256 5
Т1 Сервионика - Servionica 258 5
Т1 Иннотех - Дататех 96 5
НТЦ ИТ Роса - Научно-технический центр информационных технологий РОСА - Российские операционные системы 317 4
Галактика - Корпорация 1467 4
Новые облачные технологии (НОТ) 444 4
Naumen - Наумен 625 4
VK - Mail.ru Group 3455 4
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1178 4
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - RuBackup - Рубэкап 307 4
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 962 10
Газпром ПАО 1342 4
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 577 3
РЖД - Российские железные дороги 1903 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7300 2
ГПБ - Газпромбанк 1084 2
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 579 2
АФК Система - Segezha Group - Сегежа Групп - Сегежский ЦБК - Сегежабумпром - Сегежский целлюлозно-бумажный комбинат - Segezha Packaging - Сегежская упаковка 139 1
Runa Capital 158 1
Almaz Capital Partners - Алмаз Капитал - венчурный фонд 133 1
IKEA - ИКЕА 155 1
КонсультантПлюс 134 1
Ford Motor 166 1
Северсталь ПАО - Severstal 478 1
Транснефть 299 1
Enel Group 40 1
ВТБ - ВТБ24 665 1
UniCredit - ЮниКредит Банк - Международный Московский Банк 251 1
Visa International 1949 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 478 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1880 1
Роснефть НК - Башнефть ПАО АНК - УНПЗ - Уфимский нефтеперерабатывающий завод - Уфанефтехим - Башкирнефтепродукт 125 1
БГАРФ - Балтийская государственная академия рыбопромыслового флота 3 1
McDonald’s - Макдоналдс 198 1
Автотор - Калининградский автомобилестроительный завод 28 1
USM Holdings - Металлоинвест УК - горно-металлургический холдинг 109 1
Балтика - пивоваренная компания - Baltika Breweries 200 1
Лукойл Оверсиз Холдинг 20 1
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1937 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Сургутнефтегаз - СНГ 269 1
USM Holdings - Удоканская медь - Байкальская горная компания 9 1
Уральская сталь УК - Уральская Сталь АО 16 1
Уральская сталь УК - ЗТЗ - Загорский трубный завод 14 1
Балтика АКБ 9 1
Ремит МПЗ - Ремит Мясоперерабатывающий завод 5 1
Insight Partners - Insight Venture Partners - венчурный фонд 36 1
Суши WOK - Суши-Вок 2 1
Brinex - Бринэкс - Колёса даром 5 1
Мариинский театр - Государственный академический 44 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11622 46
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4076 38
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4510 5
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2802 5
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4955 4
ОЭЗ ТВТ Иннополис - Особая экономическая зона технико-внедренческого типа 85 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4743 3
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 826 3
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2991 3
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1965 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 2
Правительство Республики Татарстан - Минцифры РТ - Министерство цифрового развития государственного управления информационных технологий и связи Республики Татарстан - Министерство информатизации и связи (Минсвязи Татарстана) - ЦИТ Татарстана 144 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5908 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1392 2
Главгосэкспертиза России ФАУ - Главное управление государственной экспертизы 93 2
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 236 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2886 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 904 1
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 426 1
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 335 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 330 1
ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 158 1
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 285 1
Правительство РФ - АНО АЦ - Координационный центр Правительства Российской Федерации 10 1
Правительство Республики Татарстан - Аппарат Кабинета Министров Республики Татарстан - Президент Республики Татарстан - органы государственной власти 287 1
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 454 1
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 304 1
Правительство Тюменской области - Тюменская областная дума - Органы государственной власти Тюменской области 151 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3134 1
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 195 1
СФР - Соцфонд - Социальный фонд России - Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации 112 1
Правительство Нижегородской области - Губернатор Нижегородской области - органы государственной власти 112 1
ФСТЭК РФ - ГНИИИ ПТЗИ - ГНИИПТИ - Государственный научно-исследовательский испытательный институт проблем технической защиты информации Федеральной службы по техническому и экспортному контролю - НИИ ТЗИ - ГНИИТЗИ 15 1
Росфинмониторинг - ФСФМ - Федеральная служба по финансовому мониторингу 206 1
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации - Минсельхозпрод РФ 205 1
Администрация Ростова-на-Дону - Областная дума Ростова-на-Дону - органы государственной власти 16 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2499 1
ЦСР - Центр стратегических разработок 137 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 661 6
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 720 4
АКППОО - Ассоциация КП ПОО - Ассоциация крупнейших потребителей программного обеспечения и оборудования 13 2
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 242 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 308 1
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 130 1
International Red Cross and Red Crescent Movement - Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца - Российский Красный Крест 79 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 209 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 343 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1019 1
АСЦР - Ассоциация содействия цифровому развитию Республики Татарстан 3 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65946 140
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19275 105
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5713 103
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27356 77
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29675 77
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды 6082 69
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21131 66
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25331 55
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50392 50
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 2648 46
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15713 45
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11345 45
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9373 43
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6641 40
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12597 32
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11052 31
Backup and Recovery - BaaS - Backup as a service - резервное копирование как услуга - резервное копирования в облако - облачный бэкап 596 29
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 3769 29
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7357 22
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30683 21
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 2477 21
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6218 20
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 2936 18
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15855 18
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11615 18
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Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13099 15
HCI - Hyper-Converged Infrastructure - Гиперконвергентная инфраструктура - Гиперконвергенция 1005 15
Private Cloud - Частные облака - Приватные облака - Корпоративные облака - Защищенное корпоративное облако, ЗКО 1119 14
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2016 14
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CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20791 11
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 10960 11
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PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1242 20
Microsoft Windows 15656 19
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Ред Софт - Ред ОС - RedOS 915 14
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 685 14
Киберпротект - Кибер Инфраструктура 14 14
Новые облачные технологии - МойОфис 777 13
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1323 11
СБК - Communigate Pro - Коммуникационная платформа 238 10
Orion soft - Zvirt - система безопасного управления средой виртуализации 108 10
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4433 9
VK WorkMail - Почта+ 22 9
Киберпротект - Кибер Протего - Cyber Protego DLP-комплекс 9 9
Microsoft SQL Server - MS SQL 1659 8
Microsoft Exchange 1714 8
Т1 Клауд - T1 Cloud - Т1 Облако - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 363 8
Киберпротект - Кибер Файлы - Cyber Files - Акронис файлы 7 7
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1553 7
Базальт СПО - BaseALT - Альт Сервер 184 7
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 466 7
Т1 НОТА - Т1 Иннотех - Дион ВКС - Dion MCU 93 7
НКТ - Р7-Офис 380 6
Acronis Cyber Cloud - Acronis Data Cloud - Acronis Cyber Infrastructure - Acronis Software-Defined Infrastructure - Acronis Cyber Platform - Acronis Cyber Protect 28 6
3Logic Group - Ревотех - Гравитон 113 6
Softline - Инферит Техника - Inferit - АКБ Барьер 230 6
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform - Microsoft Viridian 620 5
Broadcom - VMware vSphere 554 5
Базальт СПО - BaseALT - Альт Рабочая станция 193 5
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux ALD Pro 342 4
Газинформсервис - Jatoba СУБД 61 4
Ред Софт - Ред База Данных - СУБД с открытым кодом 107 4
МСК Групп - Даком М - SpaceVM - Экосистема виртуализации 48 4
CNews - Market.CNews - ИТ-маркетплейс 495 4
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 526 4
Базальт СПО - BaseALT - Альт СП 77 4
Microsoft Teams - MS Teams 547 3
НТЦ ИТ Роса - Кобальт - Linux 177 3
Acronis True Image 94 3
Бочерова Елена 30 28
Крючков Андрей 21 15
Валиуллин Алмаз 9 9
Вахонин Сергей 16 7
Белоусов Сергей 241 5
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Лебедев Сергей 47 5
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Шадаев Максут 1008 4
Джабиев Георгий 45 4
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Шайхутдинов Роман 113 2
Чернышенко Дмитрий 565 2
Путин Владимир 3171 2
Лашин Ренат 69 2
Степанов Евгений 29 2
Легостаева Светлана 82 2
Володкович Вячеслав 97 2
Агеев Денис 21 2
Романов Михаил 32 2
Голубенко Сергей 5 2
Полозова Анна 2 2
Гусейнов Тимур 6 2
Еманов Дмитрий 4 2
Pulvermüller Patrick - Пульвермюллер Патрик 3 2
Березин Максим 111 2
Строкова Анастасия 11 2
Pulvermueller Patrick - Пулвермюллер Патрик 4 2
Хозяинов Сергей 2 2
Варнавская Дарья 2 2
Иодковский Станислав 80 2
Орловский Михаил 11 2
Сабашный Вадим 5 2
Калякин Павел 66 2
Россия - РФ - Российская федерация 144186 160
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43154 17
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52100 10
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 559 7
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17364 7
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2896 5
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14110 5
Сингапур - Республика 1849 4
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2490 4
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3097 4
Япония 13282 3
Индия - Bharat 5431 3
Германия - Федеративная Республика 12681 3
Россия - ПФО - Самарская область 1307 3
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1441 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17025 3
Европа 21767 3
Россия - СФО - Иркутская область 1087 2
Россия - УФО - Свердловская область 1491 2
Канада 4881 2
Россия - ЦФО - Московская область - Долгопрудный 78 2
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа 1137 2
Беларусь - Белоруссия 5637 2
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Россия - ЮФО - Ростовская область 1518 2
Ближний Восток 2942 2
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Россия - УФО - Екатеринбург 3941 2
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Россия - СФО - Новосибирская область - Кольцово 65 1
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Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13317 1
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Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3526 1
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США - Калифорния 4625 1
Новая Зеландия 719 1
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Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14314 46
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47980 35
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13485 30
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29013 27
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НАФИ - Национальное агентство финансовых исследований 64 2
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AV-Test Institute 39 1
Allied Market Research 21 1
ТехУспех - рейтинг быстрорастущих компаний 10 1
Медиалогия 30 1
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CB Insights 10 1
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МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 924 7
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 335 5
Т1 Цифровая академия 44 5
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 593 2
НИЦ Институт имени Н.Е. Жуковского - ЦАГИ ФГУП - ГосНИИАС ФГУП - Государственный научно-исследовательский институт авиационных систем 26 2
Softline Education - Академия Softline - Softline Корпоративный Университет - Softline IT Graduate - учебный центр - Softline Academy Alliance 170 2
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Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 840 2
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 185 1
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 235 1
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НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 376 1
МНИИ Интеграл - ФГУП Межотраслевой научно-исследовательский институт 23 1
СВФУ - Северо-Восточный федеральный университет имени М. К. Аммосова - Якутский госуниверситет 67 1
РГАУ-МСХА имени К.А.Тимирязева ВО ФГБОУ - Российский государственный аграрный университет - Московская сельскохозяйственная академия имени К. А. Тимирязева 20 1
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 162 1
ИКАТ и ДС ГБПОУ ИО - Иркутский колледж автомобильного транспорта и дорожного строительства 1 1
Синергия Университет - Московский финансово-промышленный университет НОЧУ ВО МФПУ 45 1
НИУ ВШЭ - МИЭМ - Московский институт электроники и математики имени А.Н. Тихонова 62 1
ТГУ - Тольяттинский государственный университет 13 1
IThub college - ИТ хаб - Международная академия информационных технологий 13 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 311 1
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 209 1
Минздрав РФ - МНТК имени С.Н. Федорова - Микрохирургия глаза ФГАУ НМИЦ - Межотраслевой научно-технический комплекс Глазная микрохирургия имени академика Федорова 16 1
НГУ - Новосибирский Государственный Университет 198 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 438 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 537 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2421 5
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7650 3
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2006 2
Firebird Conf 6 2
Цифровые Вершины - премия 10 1
Ланит - Онланта Tech 2 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1214 1
Всероссийская олимпиада школьников по информатике 26 1
CNews AWARDS - награда 519 1
Урок цифры - всероссийский образовательный проект 21 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 562 1
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 134 1
Finopolis - Форум инновационных финансовых технологий 67 1
Иннопром - Innoprom - Международная промышленная выставка 75 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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