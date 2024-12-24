Киберпротект - Cyberprotect - Акронис-Инфозащита - Acronis-Infoprotect

«Киберпротект» представил обновление системы резервного копирования «Кибер Бэкап» 17.2 Компания «Киберпротект» представила обновление своего флагманского решения — «Кибер Бэкап» 17.2. Новая

Вышла новая версия гиперконвергентного решения российского разработчика использования платформы как для локальных, так и для удаленных пользователей. Российская компания «Киберпротект» выпустила новый релиз своего флагманского продукта «Кибер Инфраструктура» Входя

«Киберпротект» представила обновлённую гиперконвергентную систему «Кибер Инфраструктура» Компания «Киберпротект» представила новую версию гиперконвергентной системы «Кибер Инфраструктура 6.5».

«Киберпротект»: 90% ИТ-специалистов окончили вуз, но диплом не решает всё ИТ-компания «Киберпротект» провела опрос среди ИТ-специалистов с опытом от 1 года до 10+ лет, чтобы выяснить, как они пришли в ИТ и какую роль в выборе профессии сыграло высшее образование. Согласно результ

«Киберпротект» и «АМТ-Груп» обеспечат сохранность ключевых информационных ресурсов заказчиков Компании «Киберпротект» и «АМТ-Груп» провели тестирование комплекса однонаправленной передачи данных In

«Киберпротект» представила обновление решения «Кибер Файлы» с расширенными функциями безопасности Компания «Киберпротект» представила обновлённую версию корпоративного продукта для защищённого доступа, синхронизации и обмена данными «Кибер Файлы». Среди новых функций — двухфакторная авторизация с исп

«Кибер Бэкап Облачный» набирает популярность благодаря новым функциям Компания «Киберпротект» отметила рост популярности своего облачного решения для резервного копирования

«Киберпротект» представил обновление системы резервного копирования «Кибер Бэкап» 17.1 Компания «Киберпротект» представила обновление своего флагманского решения — «Кибер Бэкап» 17.1. Изменения и новые возможности затрагивают пять основных направлений развития продукта: кроссплатформенност

Nubes и «Киберпротект» повысят уровень безопасности российского бизнеса Облачный провайдер Nubes и разработчик систем резервного копирования и восстановления данных «Киберпротект» установили партнерские отношения. Nubes («Нубес») расширил портфель услуг для з

«Киберпротект» и «Даком М» подтверждают взаимную совместимость продуктов «Киберпротект» и «Даком М» подтверждают взаимную совместимость системы резервного копирования «Кибер Бэкап 17» и облачной платформы SpaceVM 6.5.1. Проведены успешные испытания совместной работы

«Киберпротект» выпустила обновление «Кибер Бэкапа Облачного» с поддержкой PostgreSQL Компания «Киберпротект» сообщила о выходе обновления системы «Кибер Бэкап Облачный 24.07» с поддержкой

«Киберпротект»: компании усилили меры кибербезопасности из-за хакерских атак Исследование, проведенное ИТ-компанией «Киберпротект», показало, что 85,2% организаций стали серьезнее относиться к защите данных и п

«Киберпротект» укрепил позиции на российском рынке средств резервного копирования Российская ИТ-компания «Киберпротект» укрепила позиции на российском рынке средств резервного копирования. На это указывает аналитическое исследование, проведенное Strategy Partners. Об этом CNews сообщили представите

ИЭМЗ «Купол» совершенствует ИТ-инфраструктуру с помощью решения «Киберпротекта» Система резервного копирования и восстановления данных на базе решения «Кибер Бэкап» развёрнута на Ижевском электромеханическом заводе «Купол». Об этом CNews сообщил представитель компании «Киберпротект. ИЭМЗ входит в состав концерна ВКО «Алмаз-Антей», являясь головным заводом-изготовителем систем ПВО малой дальности, таких как ЗРК «Тор». Высокие оборонные технологии на предприяти

«Киберпротект» представил «Кибер Инфраструктуру 6.0» с улучшенной производительностью и отказоустойчивостью Компания «Киберпротект» сообщила о выходе новой версии «Кибер Инфраструктуры 6.0» — универсального решения, которое сочетает в одном продукте программно-определяемое хранилище и платформу виртуализации и

«Инферит Облако» защитит данные клиентов с помощью решения «Киберпротекта» соответствует стратегии ГК Softline в части развития услуг информационной безопасности и облачных сервисов. Новым инструментом стал облачный сервис по созданию и хранению резервных копий от компании «Киберпротект». Об этом CNews сообщили представители Softline. Обновление продуктовой линейки «Инферит Облако» отвечает запросам российского рынка. Отечественная ИТ-отрасль растет быстрее эконом

ТКП внедрила систему резервного копирования «Киберпротекта» для защиты критически важные данных ры ТКП Андрей Кайнов. Проанализировав все представленные на рынке варианты и проведя тщательный анализ всех доступных к приобретению СРК, специалисты ТКП решили внедрить флагманский продукт компании «Киберпротект» — систему резервного копирования «Кибер Бэкап», а именно расширенные версии решения для физического сервера и для платформы виртуализации. Определяющими для ИТ-команды ТКП оказали

«Киберпротект», Yadro и Orion soft подписали соглашение о стратегическом партнерстве Российские разработчики программного обеспечения и оборудования «Киберпротект», Orion soft и Yadro подписали трехстороннее соглашение о стратегическом партнер

«Работа.ру» и «Киберпротект»: каждый десятый россиянин не соблюдает правила кибербезопасности на работе Сервис «Работа.ру» и ИТ-компания «Киберпротект» провели исследование и выяснили, как часто россияне нарушают правила кибербезоп

Нижегородское правительство и «Киберпротект» будут сотрудничать в вопросах кибербезопасности детей Правительство Нижегородской области и компания «Киберпротект» будут сотрудничать в вопросах кибербезопасности детей, внедрения отечественного

«Киберпротект» и Министерство информационного развития и связи Пермского края подписали соглашение о сотрудничестве Компания «Киберпротект» заключила соглашение о сотрудничестве с Минсвязью Пермского края. Документ был

«Киберпротект» представила новую версию системы резервного копирования «Кибер Бэкап» Компания «Киберпротект», российский разработчик систем резервного копирования, защиты от утечки данных (DLP) и инфраструктурного ПО, представила обновление своего флагманского решения — «Кибер Бэкап 17».

«Киберпротект» выпустил обновленную «Кибер Инфраструктуру» версии 5.5 с VDI, DRS и рядом других улучшений Компания «Киберпротект» сообщила о выходе «Кибер Инфраструктуры 5.5» — универсального решения, которое представляет собой мультипротокольное программно-определяемое хранилище и платформу виртуализации в

«Киберпротект» выпустил обновление решения «Кибер Бэкап Облачный 24.03» «Киберпротект» сообщает о выходе обновления системы «Кибер Бэкап Облачный 24.03». Это решение,

«Киберпротект» выпустил новую версию системы для синхронизации и обмена файлами «Кибер Файлы 9.0» Компания «Киберпротект» представила систему для синхронизации и безопасного обмена файлами «Кибер Файлы

«Киберпротект» и «Рустэк» подтвердили совместимость программных продуктов «Киберпротект» и «Рустэк» завершили проверку совместимости системы резервного копирования и во

«Киберпротект» и Правительство Тюменской области подписали соглашение о сотрудничестве Компания «Киберпротект», российский разработчик систем резервного копирования, защиты от утечки данных

«Киберпротект» и колледж информационных технологий IThub заключили соглашение о сотрудничестве Компания «Киберпротект», российский разработчик систем резервного копирования, защиты от утечки данных

«Киберпротект» завершил миграцию облачных сервисов в ЦОД IXcellerate «Киберпротект», разработчик систем резервного копирования, защиты от утечки данных (DLP) и инф

Сергей Лебедев - Сергей Лебедев, «Киберпротект»: Перед ИТ-службами практически каждой компании встал вопрос о переводе всей инфраструктуры на отечественные решения больше чем в два раза выросла команда, сегодня это уже более 300 высококвалифицированных специалистов, большая часть которых занята в разработке, рост продолжится и в следующем году. Сергей Лебедев, «Киберпротект»: В этом году больше чем в два раза выросла команда, сегодня это уже более 300 высококвалифицированных специалистов CNews: Такой значительный рост команды, говорит о том, что есть

«Инферит» и «Киберпротект» подписали соглашение о технологическом партнерстве Двухъюнитовые серверы Inferit RS208 российского ИТ-вендора «Инферит» прошли тестирование с решением «Кибер инфраструктура» разработчика ПО для защиты данных «Киберпротект». ИТ-вендор и разработчик ПО подписали соглашение о технологическом партнёрстве. Российский ИТ-вендор «Инферит» активно работает над расширением технологических партнёрств. Произво

«Киберпротект» — участник конференции «Информационная безопасность 2023» безопасной инфраструктуры: каких решений не хватает на рынке ИБ, как обеспечить безопасную разработку, когда выгодно использовать ИБ как сервис, из кого состоит оптимальный ИБ-департамент и другие. «Киберпротект» на конференции представят руководитель отдела продаж систем информационной безопасности Ирина Романова и менеджер по работе с заказчиками Дарья Варнавская. Они расскажут о деятель

Медиахолдинг «Медиа1» модернизировал ИТ-инфраструктуру с помощью решения от «Киберпротекта» зависимом российском медиахолдинге ООО «Медиа1-менеджмент». Это позволило компании перейти с зарубежного ПО на российское импортонезависимое ИТ-решение. Об этом CNews сообщили представители компании «Киберпротект». В структуру активов холдинга «Медиа1» входят федеральные телеканалы «Муз-ТВ», «Ю» и «Солнце» и ГК «Выбери радио», объединяющая обширную сеть радиостанций. Весной 2022 г. ООО «Мед

Университет «Синергия» подписал соглашение о сотрудничестве с компанией «Киберпротект» для защиты данных, резервного копирования и восстановления виртуальных, физических и облачных сред «Киберпротект». Соглашение было подписано 28 сентября в рамках конференции CNews «Информационн

Хранить резервные копии «Кибер бэкапа» в облаке Yandex Cloud стало удобнее Компания «Киберпротект» совместно с сервисом Yandex Cloud представила шлюз резервного копирования для х

«Киберпротект» — участник конференции CNews «Информационная безопасность 2023» безопасной инфраструктуры: каких решений не хватает на рынке ИБ, как обеспечить безопасную разработку, когда выгодно использовать ИБ как сервис, из кого состоит оптимальный ИБ-департамент и другие. «Киберпротект» на конференции представят руководитель отдела продаж систем информационной безопасности Ирина Романова и менеджер по работе с заказчиками Дарья Варнавская. Они расскажут о деятель

Центр ИТ-компетенций «Мегафона» внедрил решения «Киберпротекта» вел Ледянкин. Из представленных на рынке ИТ-решений под набор требований подошли продукты компании «Киберпротект» — система резервного копирования «Кибер бэкап» и гиперконвергентная система «Ки

Подтверждена совместимость всей линейки операционных систем РОСА и системы резервного копирования «Кибер бэкап» НТЦ ИТ РОСА и компания «Киберпротект» продолжают технологическое партнерство, в рамках которого провели испытания совместной работы обновленных версий операционных систем: РОСА «Кобальт» и РОСА «Хром» с российской сис

СКБ «Контур» и «Киберпротект» договорились о сотрудничестве в сфере защиты данных СКБ «Контур» и «Киберпротект» подписали соглашение о технологическом партнерстве. Компании договорились о дол