Киберпротект Cyberprotect Акронис-Инфозащита Acronis-Infoprotect
«Киберпротект» (ранее «Акронис Инфозащита») — технологический партнер компании Acronis, российский разработчик ПО для защиты данных, резервного копирования и восстановления виртуальных, физических и облачных сред. Компания предоставляет решения организациям любого масштаба, заинтересованным в киберзащите и быстром восстановлении данных и работоспособности ИТ-инфраструктуры. Продукты компании входят в реестр российского ПО, сертифицированы ФСТЭК.
|24.12.2024
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«Киберпротект» представил обновление системы резервного копирования «Кибер Бэкап» 17.2
Компания «Киберпротект» представила обновление своего флагманского решения — «Кибер Бэкап» 17.2. Новая
|06.12.2024
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Вышла новая версия гиперконвергентного решения российского разработчика
использования платформы как для локальных, так и для удаленных пользователей. Российская компания «Киберпротект» выпустила новый релиз своего флагманского продукта «Кибер Инфраструктура» Входя
|05.12.2024
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«Киберпротект» представила обновлённую гиперконвергентную систему «Кибер Инфраструктура»
Компания «Киберпротект» представила новую версию гиперконвергентной системы «Кибер Инфраструктура 6.5».
|02.12.2024
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«Киберпротект»: 90% ИТ-специалистов окончили вуз, но диплом не решает всё
ИТ-компания «Киберпротект» провела опрос среди ИТ-специалистов с опытом от 1 года до 10+ лет, чтобы выяснить, как они пришли в ИТ и какую роль в выборе профессии сыграло высшее образование. Согласно результ
|26.11.2024
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«Киберпротект» и «АМТ-Груп» обеспечат сохранность ключевых информационных ресурсов заказчиков
Компании «Киберпротект» и «АМТ-Груп» провели тестирование комплекса однонаправленной передачи данных In
|24.10.2024
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«Киберпротект» представила обновление решения «Кибер Файлы» с расширенными функциями безопасности
Компания «Киберпротект» представила обновлённую версию корпоративного продукта для защищённого доступа, синхронизации и обмена данными «Кибер Файлы». Среди новых функций — двухфакторная авторизация с исп
|09.10.2024
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«Кибер Бэкап Облачный» набирает популярность благодаря новым функциям
Компания «Киберпротект» отметила рост популярности своего облачного решения для резервного копирования
|04.10.2024
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«Киберпротект» представил обновление системы резервного копирования «Кибер Бэкап» 17.1
Компания «Киберпротект» представила обновление своего флагманского решения — «Кибер Бэкап» 17.1. Изменения и новые возможности затрагивают пять основных направлений развития продукта: кроссплатформенност
|16.09.2024
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Nubes и «Киберпротект» повысят уровень безопасности российского бизнеса
Облачный провайдер Nubes и разработчик систем резервного копирования и восстановления данных «Киберпротект» установили партнерские отношения. Nubes («Нубес») расширил портфель услуг для з
|06.09.2024
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«Киберпротект» и «Даком М» подтверждают взаимную совместимость продуктов
«Киберпротект» и «Даком М» подтверждают взаимную совместимость системы резервного копирования «Кибер Бэкап 17» и облачной платформы SpaceVM 6.5.1. Проведены успешные испытания совместной работы
|03.09.2024
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«Киберпротект» выпустила обновление «Кибер Бэкапа Облачного» с поддержкой PostgreSQL
Компания «Киберпротект» сообщила о выходе обновления системы «Кибер Бэкап Облачный 24.07» с поддержкой
|30.08.2024
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«Киберпротект»: компании усилили меры кибербезопасности из-за хакерских атак
Исследование, проведенное ИТ-компанией «Киберпротект», показало, что 85,2% организаций стали серьезнее относиться к защите данных и п
|24.07.2024
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«Киберпротект» укрепил позиции на российском рынке средств резервного копирования
Российская ИТ-компания «Киберпротект» укрепила позиции на российском рынке средств резервного копирования. На это указывает аналитическое исследование, проведенное Strategy Partners. Об этом CNews сообщили представите
|18.07.2024
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ИЭМЗ «Купол» совершенствует ИТ-инфраструктуру с помощью решения «Киберпротекта»
Система резервного копирования и восстановления данных на базе решения «Кибер Бэкап» развёрнута на Ижевском электромеханическом заводе «Купол». Об этом CNews сообщил представитель компании «Киберпротект. ИЭМЗ входит в состав концерна ВКО «Алмаз-Антей», являясь головным заводом-изготовителем систем ПВО малой дальности, таких как ЗРК «Тор». Высокие оборонные технологии на предприяти
|11.07.2024
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«Киберпротект» представил «Кибер Инфраструктуру 6.0» с улучшенной производительностью и отказоустойчивостью
Компания «Киберпротект» сообщила о выходе новой версии «Кибер Инфраструктуры 6.0» — универсального решения, которое сочетает в одном продукте программно-определяемое хранилище и платформу виртуализации и
|01.07.2024
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«Инферит Облако» защитит данные клиентов с помощью решения «Киберпротекта»
соответствует стратегии ГК Softline в части развития услуг информационной безопасности и облачных сервисов. Новым инструментом стал облачный сервис по созданию и хранению резервных копий от компании «Киберпротект». Об этом CNews сообщили представители Softline. Обновление продуктовой линейки «Инферит Облако» отвечает запросам российского рынка. Отечественная ИТ-отрасль растет быстрее эконом
|31.05.2024
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ТКП внедрила систему резервного копирования «Киберпротекта» для защиты критически важные данных
ры ТКП Андрей Кайнов. Проанализировав все представленные на рынке варианты и проведя тщательный анализ всех доступных к приобретению СРК, специалисты ТКП решили внедрить флагманский продукт компании «Киберпротект» — систему резервного копирования «Кибер Бэкап», а именно расширенные версии решения для физического сервера и для платформы виртуализации. Определяющими для ИТ-команды ТКП оказали
|28.05.2024
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«Киберпротект», Yadro и Orion soft подписали соглашение о стратегическом партнерстве
Российские разработчики программного обеспечения и оборудования «Киберпротект», Orion soft и Yadro подписали трехстороннее соглашение о стратегическом партнер
|24.05.2024
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«Работа.ру» и «Киберпротект»: каждый десятый россиянин не соблюдает правила кибербезопасности на работе
Сервис «Работа.ру» и ИТ-компания «Киберпротект» провели исследование и выяснили, как часто россияне нарушают правила кибербезоп
|24.05.2024
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Нижегородское правительство и «Киберпротект» будут сотрудничать в вопросах кибербезопасности детей
Правительство Нижегородской области и компания «Киберпротект» будут сотрудничать в вопросах кибербезопасности детей, внедрения отечественного
|23.05.2024
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«Киберпротект» и Министерство информационного развития и связи Пермского края подписали соглашение о сотрудничестве
Компания «Киберпротект» заключила соглашение о сотрудничестве с Минсвязью Пермского края. Документ был
|21.05.2024
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«Киберпротект» представила новую версию системы резервного копирования «Кибер Бэкап»
Компания «Киберпротект», российский разработчик систем резервного копирования, защиты от утечки данных (DLP) и инфраструктурного ПО, представила обновление своего флагманского решения — «Кибер Бэкап 17».
|25.04.2024
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«Киберпротект» выпустил обновленную «Кибер Инфраструктуру» версии 5.5 с VDI, DRS и рядом других улучшений
Компания «Киберпротект» сообщила о выходе «Кибер Инфраструктуры 5.5» — универсального решения, которое представляет собой мультипротокольное программно-определяемое хранилище и платформу виртуализации в
|24.04.2024
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«Киберпротект» выпустил обновление решения «Кибер Бэкап Облачный 24.03»
«Киберпротект» сообщает о выходе обновления системы «Кибер Бэкап Облачный 24.03». Это решение,
|28.03.2024
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«Киберпротект» выпустил новую версию системы для синхронизации и обмена файлами «Кибер Файлы 9.0»
Компания «Киберпротект» представила систему для синхронизации и безопасного обмена файлами «Кибер Файлы
|15.02.2024
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«Киберпротект» и «Рустэк» подтвердили совместимость программных продуктов
«Киберпротект» и «Рустэк» завершили проверку совместимости системы резервного копирования и во
|06.02.2024
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«Киберпротект» и Правительство Тюменской области подписали соглашение о сотрудничестве
Компания «Киберпротект», российский разработчик систем резервного копирования, защиты от утечки данных
|06.02.2024
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«Киберпротект» и колледж информационных технологий IThub заключили соглашение о сотрудничестве
Компания «Киберпротект», российский разработчик систем резервного копирования, защиты от утечки данных
|18.01.2024
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«Киберпротект» завершил миграцию облачных сервисов в ЦОД IXcellerate
«Киберпротект», разработчик систем резервного копирования, защиты от утечки данных (DLP) и инф
|26.12.2023
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Сергей Лебедев -
Сергей Лебедев, «Киберпротект»: Перед ИТ-службами практически каждой компании встал вопрос о переводе всей инфраструктуры на отечественные решения
больше чем в два раза выросла команда, сегодня это уже более 300 высококвалифицированных специалистов, большая часть которых занята в разработке, рост продолжится и в следующем году. Сергей Лебедев, «Киберпротект»: В этом году больше чем в два раза выросла команда, сегодня это уже более 300 высококвалифицированных специалистов CNews: Такой значительный рост команды, говорит о том, что есть
|18.12.2023
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«Инферит» и «Киберпротект» подписали соглашение о технологическом партнерстве
Двухъюнитовые серверы Inferit RS208 российского ИТ-вендора «Инферит» прошли тестирование с решением «Кибер инфраструктура» разработчика ПО для защиты данных «Киберпротект». ИТ-вендор и разработчик ПО подписали соглашение о технологическом партнёрстве. Российский ИТ-вендор «Инферит» активно работает над расширением технологических партнёрств. Произво
|20.10.2023
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«Киберпротект» — участник конференции «Информационная безопасность 2023»
безопасной инфраструктуры: каких решений не хватает на рынке ИБ, как обеспечить безопасную разработку, когда выгодно использовать ИБ как сервис, из кого состоит оптимальный ИБ-департамент и другие. «Киберпротект» на конференции представят руководитель отдела продаж систем информационной безопасности Ирина Романова и менеджер по работе с заказчиками Дарья Варнавская. Они расскажут о деятель
|19.10.2023
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Медиахолдинг «Медиа1» модернизировал ИТ-инфраструктуру с помощью решения от «Киберпротекта»
зависимом российском медиахолдинге ООО «Медиа1-менеджмент». Это позволило компании перейти с зарубежного ПО на российское импортонезависимое ИТ-решение. Об этом CNews сообщили представители компании «Киберпротект». В структуру активов холдинга «Медиа1» входят федеральные телеканалы «Муз-ТВ», «Ю» и «Солнце» и ГК «Выбери радио», объединяющая обширную сеть радиостанций. Весной 2022 г. ООО «Мед
|28.09.2023
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Университет «Синергия» подписал соглашение о сотрудничестве с компанией «Киберпротект»
для защиты данных, резервного копирования и восстановления виртуальных, физических и облачных сред «Киберпротект». Соглашение было подписано 28 сентября в рамках конференции CNews «Информационн
|25.09.2023
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Хранить резервные копии «Кибер бэкапа» в облаке Yandex Cloud стало удобнее
Компания «Киберпротект» совместно с сервисом Yandex Cloud представила шлюз резервного копирования для х
|20.09.2023
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«Киберпротект» — участник конференции CNews «Информационная безопасность 2023»
безопасной инфраструктуры: каких решений не хватает на рынке ИБ, как обеспечить безопасную разработку, когда выгодно использовать ИБ как сервис, из кого состоит оптимальный ИБ-департамент и другие. «Киберпротект» на конференции представят руководитель отдела продаж систем информационной безопасности Ирина Романова и менеджер по работе с заказчиками Дарья Варнавская. Они расскажут о деятель
|11.08.2023
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Центр ИТ-компетенций «Мегафона» внедрил решения «Киберпротекта»
вел Ледянкин. Из представленных на рынке ИТ-решений под набор требований подошли продукты компании «Киберпротект» — система резервного копирования «Кибер бэкап» и гиперконвергентная система «Ки
|29.06.2023
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Подтверждена совместимость всей линейки операционных систем РОСА и системы резервного копирования «Кибер бэкап»
НТЦ ИТ РОСА и компания «Киберпротект» продолжают технологическое партнерство, в рамках которого провели испытания совместной работы обновленных версий операционных систем: РОСА «Кобальт» и РОСА «Хром» с российской сис
|31.05.2023
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СКБ «Контур» и «Киберпротект» договорились о сотрудничестве в сфере защиты данных
СКБ «Контур» и «Киберпротект» подписали соглашение о технологическом партнерстве. Компании договорились о дол
|15.05.2023
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«Кибер бэкап персональный» защитит от потери данные на домашних компьютерах
«Киберпротект», российский разработчик систем резервного копирования, представил продукт для д
Киберпротект и организации, системы, технологии, персоны:
|Бочерова Елена 30 28
|Крючков Андрей 21 15
|Валиуллин Алмаз 9 9
|Вахонин Сергей 16 7
|Белоусов Сергей 241 5
|Новиков Дмитрий 39 5
|Шаров Сергей 10 5
|Лебедев Сергей 47 5
|Бадаев Алексей 23 4
|Шадаев Максут 1008 4
|Джабиев Георгий 45 4
|Рустамов Рустам 412 3
|Зубарев Илья 25 3
|Трандин Сергей 91 3
|Смирнов Алексей 242 3
|Логачева Наталья 3 3
|Минниханов Рустам 118 2
|Шайхутдинов Роман 113 2
|Чернышенко Дмитрий 565 2
|Путин Владимир 3171 2
|Лашин Ренат 69 2
|Степанов Евгений 29 2
|Легостаева Светлана 82 2
|Володкович Вячеслав 97 2
|Агеев Денис 21 2
|Романов Михаил 32 2
|Голубенко Сергей 5 2
|Полозова Анна 2 2
|Гусейнов Тимур 6 2
|Еманов Дмитрий 4 2
|Pulvermüller Patrick - Пульвермюллер Патрик 3 2
|Березин Максим 111 2
|Строкова Анастасия 11 2
|Pulvermueller Patrick - Пулвермюллер Патрик 4 2
|Хозяинов Сергей 2 2
|Варнавская Дарья 2 2
|Иодковский Станислав 80 2
|Орловский Михаил 11 2
|Сабашный Вадим 5 2
|Калякин Павел 66 2
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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