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Игнатьев Александр
УПОМИНАНИЯ
Игнатьев Александр и организации, системы, технологии, персоны:
|Железнов Олег 3 2
|Зырянов Илья 17 1
|Бойко Елена 152 1
|Фишер Андрей 74 1
|Зингерман Борис 38 1
|Артамохов Павел 6 1
|Селиванов Дмитрий 51 1
|Лебедев Георгий 55 1
|Федин Владимир 7 1
|Погонин Алексей 5 1
|Леонтьева Александра 2 1
|Кузьмин Алексей 38 1
|Кочеров Михаил 1 1
|Макаров Владимир 73 1
|Шарапов Олег 1 1
|Шадеркин Игорь 4 1
|Кузьмин Виталий 2 1
|Насыйбуллин Тимур 1 1
|Шупенин Юрий 9 1
|Нечепоренко Юрий 27 1
|Киляков Александр 5 1
|Анисимов Алексей 14 1
|Картавый Алексей 1 1
|Владзимирский Антон 12 1
|Захаров Павел 60 1
|Столбов Андрей 22 1
|Смирнов Михаил 68 1
|Кошечкин Константин 11 1
|Зеленовская Анна 7 1
|Кондратенко Дмитрий 5 1
|Гилев Сергей 14 1
|Когай Евгений 12 1
|Борщевская Наталья 3 1
|Сафронов Юрий 67 1
|Дегтерева Мария 28 1
|Майоров Александр 2 1
|Петухов Максим 13 1
|Шифрин Михаил 8 1
|Поднебеско Артем 1 1
|Моисеев Евгений 6 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1361210, в очереди разбора - 755634.
Создано именных указателей - 175110.
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