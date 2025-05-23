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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 175110
ИКТ 13645
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НИИ, ВУЗы и библиотеки 2634
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Игнатьев Александр


УПОМИНАНИЯ


23.05.2025 «Киберпротект» представляет «Кибер Хранилище» 1
05.12.2024 «Киберпротект» представила обновлённую гиперконвергентную систему «Кибер Инфраструктура» 1
06.06.2022 Названы лучшие 1С-студенты СПО по итогам 2022 учебного года 1
08.02.2019 Конференция CNews «ИТ в здравоохранении 2019» пройдет 21 марта 1
04.04.2016 Конференция CNews. «ИТ в здравоохранении: в ожидании прорыва» 1
08.11.2012 Информатизация вузов не дает желаемого эффекта 1
02.10.2012 Softline заключила соглашение Microsoft Enterprise Agreement с администрацией Якутска 1
12.04.2002 Наука: Искусственный глаз - на подходе? 1

Публикаций - 8, упоминаний - 8

Игнатьев Александр и организации, системы, технологии, персоны:

Киберпротект - Cyberprotect - Акронис-Инфозащита - Acronis-Infoprotect 218 2
Selectel - Селектел 405 1
ВымпелКом - Билайн - beeline cloud by datafort - билайн клауд - билайн облако - ранее DataFort - ДатаФорт 289 1
Microsoft Corporation 24844 1
Softline - Софтлайн 2972 1
Инфокомпас 14 1
Элемент ГК - Микрон - Micron 1501 1
8464 1
ABcraft - ЭйБиКрафт 1 1
Forus - Форус - Форус Консалтинг 28 1
РЖД - Российские железные дороги 1939 2
Фармстандарт АО 43 1
Инвитро - Invitro 70 1
Альфа-Центр Здоровья - Медицина АльфаСтрахования - АльфаСтрахование Медицина 19 1
Мать и дитя 24 1
АльфаСтрахование СГ 329 1
Росатом - Русатом Хэлскеа - Медскан - сеть клиник 26 1
РЖД Медицина ЦКБ - ЧУЗ Центральная клиническая больница - Дорожная клиническая больница им. Н.А.Семашко 22 1
АФК Система - Медси - российская сеть частных медицинских клиник 143 1
GSK - GlaxoSmithKline - Глаксосмитклайн 30 1
Johnson & Johnson - J&J - Джонсон энд Джонсон 126 1
ВТБ Страхование - ВТБ МС - ВТБ Медицинское страхование - Росно-МС 14 1
ФораФарм 1 1
МЕДСТРАХ МСК 1 1
Валента Фарм - Valenta Pharm 16 1
Gedeon Richter - Гедеон Рихтер-Рус - Фармацевтический завод 12 1
Dr. Reddy’s Laboratories - Реддис Лабораторис - Др. Редди’с Лабораторис 12 1
Микроген НПО 11 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - ММНКЦ им. С.П. Боткина - Московский многопрофильный научно-клинический центр им. С.П. Боткина - ГКБ им С. П. Боткина - Городская клиническая больница имени С. П. Боткина - Боткинская больница 17 1
СГМУ ФГБОУ ВО - Саратовский государственный медицинский университет им. В.И. Разумовского - НИИТОН СГМУ - СарНИИТО - НИИ травматологии и ортопедии 1 1
Минздрав РФ - НЦЭСМП ФГБУ МЗРФ - Научный центр экспертизы средств медицинского применения 12 1
Boehringer Ingelheim - Берингер Ингельхайм 4 1
Amgen 23 1
ФМБА России - Центр Крови ФГБУЗ 99 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1403 2
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 429 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Департамент здравоохранения Москвы 201 1
МИАЦ - Медицинские информационно-аналитические центры 179 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 357 1
РАМН МИАЦ - Медицинский информационно-аналитический центр Российской академии медицинских наук 156 1
ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 160 1
МИД РФ - ФГУП ГлавУпДК при МИД России - Главное производственно-коммерческое управление по обслуживанию дипломатического корпуса при МИД России 24 1
Окружная администрация Якутска - Якутская Городская Дума - органы государственной власти 17 1
ФФОМС РФ - ТФОМС - Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 124 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Городские клинические больницы Департамента здравоохранения города Москвы - Московские поликлиники - Московский стандарт поликлиники 25 1
ФМБА России - Центр спортивной медицины ФНКЦСМ ФГБУ 9 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2579 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4620 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5060 1
Администрация Президента РФ - Управление делами президента Российской Федерации - Поликлиники ФГБУ - Клинические больницы ФГБУ - Медицинский центр 12 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67908 6
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1605 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52699 2
MedTech - Телемедицина - Telemedicine - Телемедицинские системы - Трансляционная медицина - Биотелеметрия - Биотелеметрические системы - Телерадиология 1239 2
Стандартизация - Standardization 2171 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14850 1
Здравоохранение - ФАП - Фельдшерско-акушерский пункт 142 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8012 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12873 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4138 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21100 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24905 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12822 1
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3394 1
Фотокамеры - Автофокус - Автофокусировка 2411 1
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1718 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10618 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12974 1
CPM - Corporate Performance Management - EMP - Enterprise Performance Management - Управление эффективностью организации 565 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16355 1
MedTech - Здравоохранение - Протезирование - Prosthetics - БиоМЭМС - Биомедицинские микроэлектромеханические системы - Бионика, Bionic - бионические модели 178 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31791 1
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10925 1
Детектор - Detector - Техническое средство или вещество, которое указывает на наличие определенного свойства объекта измерения при превышении порогового значения соответствующей величиной 838 1
ФВФ - фотовидеофиксация - Фото и видео - фотодетектор - камеры контроля скорости - штрафы с камер 1037 1
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3177 1
Торговля - RetailTech - BNPL - Buy now, pay later - Сервисы рассрочки - Покупай сейчас, плати позже - система оплаты стоимости покупок равными платежами в течение небольшого периода времени - Installment plan 467 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9644 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30510 1
ARM64 - AArch64 - Архитектура процессора 557 1
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 1758 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6309 1
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1534 1
ISO 200, 400, 1600, 6400 - Чувствительность фотоматериала - Светочувствительность цифровых камер - Photosensitivity 537 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24788 1
HCI - Hyper-Converged Infrastructure - Гиперконвергентная инфраструктура - Гиперконвергенция 1022 1
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 2768 1
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 2606 1
Кибербезопасность - SSDLC - Secure SDLC - Security Software Development Life Cycle - Безопасный процесс разработки ПО - РБПО - Разработка безопасного программного обеспечения 172 1
IP-сеть - iSCSI - Internet Small Computer System Interface - Протокол на TCP/IP установления взаимодействия и управления системами хранения данных 318 1
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 544 1
Microsoft Software Assurance - Microsoft Enterprise Agreement 184 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2321 1
1С:УТ - 1С:Управление торговлей 453 1
1С:Бухгалтерия - 1С:БП - 1С:Бухгалтерия птицефабрики 964 1
1С:Документооборот - 1С:ДО - 1C:Document Management 260 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 448 1
Правительство Республики Татарстан - Минцифры РТ - Цифровой Татарстан - Электронный Татарстан - Единый реестр информационных систем Республики Татарстан - Электронное Правительство Республики Татарстан - Госуслуги Татарстана 113 1
1С:ИТС - 1С Информационно-технологическое сопровождение 46 1
Киберпротект - Кибер Инфраструктура 17 1
Железнов Олег 3 2
Зырянов Илья 17 1
Бойко Елена 152 1
Фишер Андрей 74 1
Зингерман Борис 38 1
Артамохов Павел 6 1
Селиванов Дмитрий 51 1
Лебедев Георгий 55 1
Федин Владимир 7 1
Погонин Алексей 5 1
Леонтьева Александра 2 1
Кузьмин Алексей 38 1
Кочеров Михаил 1 1
Макаров Владимир 73 1
Шарапов Олег 1 1
Шадеркин Игорь 4 1
Кузьмин Виталий 2 1
Насыйбуллин Тимур 1 1
Шупенин Юрий 9 1
Нечепоренко Юрий 27 1
Киляков Александр 5 1
Анисимов Алексей 14 1
Картавый Алексей 1 1
Владзимирский Антон 12 1
Захаров Павел 60 1
Столбов Андрей 22 1
Смирнов Михаил 68 1
Кошечкин Константин 11 1
Зеленовская Анна 7 1
Кондратенко Дмитрий 5 1
Гилев Сергей 14 1
Когай Евгений 12 1
Борщевская Наталья 3 1
Сафронов Юрий 67 1
Дегтерева Мария 28 1
Майоров Александр 2 1
Петухов Максим 13 1
Шифрин Михаил 8 1
Поднебеско Артем 1 1
Моисеев Евгений 6 1
Россия - РФ - Российская федерация 148748 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44153 3
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3008 2
Россия - ПФО - Чувашия - Чувашская Республика 714 2
Россия - СФО - Иркутская область 1159 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1443 1
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 977 1
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1179 1
Россия - ДФО - Якутия - Якутск 485 1
США - Нью-Мексико 247 1
США - Вирджиния - Виргиния 271 1
США - Техас - Хьюстон 249 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52574 1
Европа 24381 1
Россия - СФО - Омская область 698 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7710 1
Россия - ЦФО - Владимирская область - Владимирская агломерация 830 1
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1016 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17827 1
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа 1168 1
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 842 1
Россия - ДФО - Сахалинская область 918 1
Россия - СЗФО - Псковская область 646 1
Россия - ПФО - Кировская область 72 1
Россия - УФО - Свердловская область 1582 1
Россия - ПФО - Оренбургская область - Оренбуржье 636 1
Россия - СКФО - Ставропольский край 908 1
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 886 1
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1276 1
Россия - ПФО - Мордовия Республика 615 1
Россия - ПФО - Мордовия - Саранск 306 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1240 1
Россия - СЗФО - Вологодская область 714 1
Россия - ДФО - Магаданская область 441 1
Россия - ЦФО - Ярославская область 876 1
Россия - СЗФО - Ненецкий автономный округ 389 1
Россия - ЮФО - Волгоградская область 774 1
Россия - ДФО - Магаданская область - Магадан 240 1
Европа Северо-Восточная 11 1
Москва - СВАО - Северо-Восточный административный округ 58 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14082 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30093 3
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9044 3
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5915 2
Страхование - Страховое дело - Insurance 5984 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10156 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52517 2
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4496 2
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6100 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4032 1
Образование в России 2297 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49183 1
Здравоохранение - Нервная система - Nervous system - Неврология - Мозг - Brain - центральный отдел нервной системы - Инсульт и черепно-мозговые травмы - Stroke and traumatic brain injuries - Острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК) 1256 1
Кремний - Silicium - химический элемент 1617 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4129 1
Нанотехнология - Nanotechnology - междисциплинарная наука - область фундаментальной и прикладной науки и техники 852 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5081 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2200 1
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2070 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6163 1
Здравоохранение - Офтальмология - глазные заболевания - органы зрения 607 1
Зоология - наука о животных 2690 1
Геомагнитная активность - Геомагнитное поле - Geomagnetic activity - Магнитные бури - Magnetic storms 474 1
Метрология - Нанометрология - Nanometrology 776 1
Полидиметилсилоксан (ПДМС) - линейный полимер диметилсилоксана 5 1
Здравоохранение - Биотехнология - Biotechnology - Биоинженерия - Bioengineering - Биологическая инженерия - Biological Engineering - Биоинформатика - Bioinformatics 495 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8206 2
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова 188 2
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Институт цифровой медицины 23 1
НМИЦ ФГАУ нейрохирургии - Национальный медицинский исследовательский центр нейрохирургии имени академика Н.Н. Бурденко 32 1
Минздрав РФ - РНИМУ имени Н.И. Пирогова ФГАОУ ВО - ИБМХ - Научно-исследовательский институт биомедицинской химии имени В.Н. Ореховича 2 1
Минздрав РФ - ЦНИИОИЗ ФГБУ - Центральный научно-исследовательский институт организации и информатизации здравоохранения Министерства здравоохранения Российской Федерации 54 1
МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского ГБУЗ МО - Московский областной научно-исследовательский клинический институт им. М. Ф. Владимирского» 14 1
Минздрав РФ - НМИЦ ГБ имени Гельмгольца ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр глазных болезней имени Гельмгольца 4 1
Магаданский политехнический техникум ГБПОУ 1 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2064 1
Worldskills - Ворлдскиллс - Агентство развития профессионального мастерства 113 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
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Создано именных указателей - 175110.
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