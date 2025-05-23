Получите все материалы CNews по ключевому слову
Киберпротект Кибер Хранилище
УПОМИНАНИЯ
Киберпротект и организации, системы, технологии, персоны:
|Киберпротект - Cyberprotect - Акронис-Инфозащита - Acronis-Infoprotect 218 1
|Amazon Inc - Amazon.com 3047 1
|Amazon Web Services - AWS S3 - Amazon S3 - Amazon Simple Storage Service - облачное объектное хранилище 206 1
|Киберпротект - Кибер Бэкап 116 1
|Intel x86 - архитектура процессора 1907 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1361516, в очереди разбора - 755349.
Создано именных указателей - 175312.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.