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Киберпротект Кибер Хранилище


УПОМИНАНИЯ


23.05.2025 «Киберпротект» представляет «Кибер Хранилище» 3

Публикаций - 1, упоминаний - 3

Киберпротект и организации, системы, технологии, персоны:

Киберпротект - Cyberprotect - Акронис-Инфозащита - Acronis-Infoprotect 218 1
Amazon Inc - Amazon.com 3047 1
Инфраструктурное ПО - Инфраструктурное программное обеспечение 210 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10412 1
Erasure Coding - "стирающий код" - помехоустойчивый код, способный восстановить целые пакеты данных в случае их потери 26 1
ЦОД ТРК - территориально-распределенные катастрофоустойчивые центры обработки данных - ЦОД Сетевая инфраструктура 316 1
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 2606 1
Cloud storage - Облачное хранилище данных - Виртуальное хранилище - Облачный хостинг - Виртуальный хостинг - Shared hosting - Файловое хранилище - Файлообменные сервисы 1608 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21799 1
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Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20615 1
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4051 1
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SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3322 1
NVMe - NVM Express - NVMHCI - Non-Volatile Memory Host Controller Interface Specification - Спецификация на протоколы доступа к твердотельным накопителям SSD 605 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5925 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11725 1
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 1759 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9646 1
Amazon Web Services - AWS S3 - Amazon S3 - Amazon Simple Storage Service - облачное объектное хранилище 206 1
Киберпротект - Кибер Бэкап 116 1
Intel x86 - архитектура процессора 1907 1
Игнатьев Александр 8 1
Россия - РФ - Российская федерация 148812 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
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