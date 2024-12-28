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Erasure Coding "стирающий код" помехоустойчивый код, способный восстановить целые пакеты данных в случае их потери



28.12.2024 Как заместить импортные объектные хранилища 1
13.12.2024 Yadro выпустила обновление для ПО объектных систем хранения 1
06.12.2024 Вышла новая версия гиперконвергентного решения российского разработчика 1
02.04.2024 Arenadata усилила Arenadata Hadoop инструментом для асинхронной репликации и оптимизации хранения данных 1
16.11.2021 Вышло обновление российской СХД 1
08.12.2020 Виртуализация приходит в SAN 1
17.10.2019 Commvault представила новый функционал Hedvig 1
07.06.2018 «Ростех» и «Рэйдикс» разработали отечественное программно-аппаратное решение для распределенного хранения данных 1
07.06.2018 Под «закон Яровой» создана распределенная СХД на «Эльбрусах» — конкурент решения Red Hat 1
19.10.2017 Virtuozzo представила Storage для Kubernetes 1
18.10.2017 Грамотный подход к хранению данных: минимум затрат на пути в облака 1
08.06.2017 Red Hat анонсировала новую версию программно-определяемой СХД Ceph Storage 2.3 1
07.06.2017 Hitachi Content Platform предлагает архивное хранение за одну пятую стоимости общедоступного облака 1
29.05.2017 Virtuozzo представила новую версию гиперконвергентного инфраструктурного ПО 1
10.04.2017 Virtuozzo и Packet предоставят облачный сервис гиперконвергентной инфраструктуры с «железной» производительностью 1
23.03.2017 Новая версия Virtuozzo Storage расширяет поддержку контейнеров и гипервизоров 1
24.11.2016 IBM представила сервис объектного хранения Cloud Object Storage для гибридного облака 1
19.10.2016 VMware оснастила Photon Platform встроенной поддержкой Kubernetes 1
24.02.2016 VMware представила новую версию гиперконвергентное ПО Virtual SAN 1
18.02.2016 EMC и VMware представили семейство гиперконвергентных устройств VCE VxRail 1
06.11.2015 Hitachi Data Systems модернизировала объектную систему хранения данных 1
02.10.2015 Fujitsu представила второе поколение системы хранения данных Eternus CD10000 1
24.08.2015 Бывший сотрудник Google создал файловую систему нового типа 1
21.01.2015 HDS представила платформу Hitachi Content Platform 1

Публикаций - 24, упоминаний - 24

Erasure Coding и организации, системы, технологии, персоны:

Broadcom - VMware 2359 5
Virtuozzo - Parallels Holding 66 4
Hitachi Data Systems - HDS - Хитачи Дата Системс 411 4
Red Hat 1305 3
Hitachi - Хитачи 1464 3
Ростех - Автоматика Концерн 1639 2
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3219 2
ИКС - Yadro - Raidix - Рэйдикс 170 2
Dell EMC 5027 2
Fujitsu 2041 2
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 486 2
SAS Institute 971 2
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata - Аренадата Софтвер 223 2
Commvault 172 1
Softline - Софтлайн 2810 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 373 1
Cisco Systems - Splunk 67 1
Brocade Communications Systems 241 1
IBM - International Business Machines Corp 9441 1
ESG - Enterprise Strategy Group 239 1
Google LLC 11775 1
Supermicro 109 1
Microsoft Corporation 24625 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1876 1
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 789 1
Zabbix SIA - Заббикс 89 1
SUSE Software Solutions Germany GmbH. 387 1
Box inc - box.com - box.net 357 1
Veritas Technologies - Веритас Текнолоджис - Veritas Software Corporation 327 1
Genesys 208 1
Киберпротект - Cyberprotect - Акронис-Инфозащита - Acronis-Infoprotect 186 1
Virtustream 14 1
Скала^р - ранее InterLab IBS 195 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2802 4
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5908 1
Евросоюз - Суд Европейского союза - Court of Justice of the European Union 78 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4077 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9374 19
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65954 18
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29676 16
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21134 15
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15715 12
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5713 9
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24114 8
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды 6084 8
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12518 7
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25336 7
Виртуализация - Контейнеризация - виртуализация на уровне операционной системы - Контейнерная виртуализация - Зонная виртуализация - Контейнерные среды 1526 7
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30684 7
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 2477 7
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6553 6
NFS - Network File System - протокол сетевого доступа к файловым системам 234 6
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11053 6
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 2648 6
HCI - Hyper-Converged Infrastructure - Гиперконвергентная инфраструктура - Гиперконвергенция 1005 6
Cloud storage - Облачное хранилище данных - Виртуальное хранилище - Облачный хостинг - Виртуальный хостинг - Shared hosting - Файловое хранилище - Файлообменные сервисы 1557 6
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3210 5
NAS - Network Attached Storage - Сетевые устройства хранения - Сетевые хранилища - Сетевая система хранения данных 780 5
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19280 5
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2120 5
Kubernetes - K8S - открытое программное обеспечение для оркестровки контейнеризированных приложений 888 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50399 4
OpenStack 488 4
KVM - Kernel-based Virtual Machine - Программное решение виртуализации в Linux - KVM Hypervisor 296 4
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15855 4
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4247 4
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11346 4
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 3837 4
Виртуализация - RAID - Redundant Array of Independent Disks - Технология виртуализации данных для объединения нескольких физических дисковых устройств в логический модуль 940 3
iSCSI - Internet Small Computer System Interface - Протокол на TCP/IP установления взаимодействия и управления системами хранения данных 306 3
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13932 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27359 3
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4023 3
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13100 3
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20791 3
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1429 3
Private Cloud - Частные облака - Приватные облака - Корпоративные облака - Защищенное корпоративное облако, ЗКО 1119 3
Broadcom - VMware vSphere 554 5
Red Hat Ceph Storage 99 4
Broadcom - VMware vSAN - VMware Virtual SAN 123 4
Linux OS 9936 4
Intel x86 - архитектура процессора 1856 4
СХД - Дедупликация - deduplicatio - устранение дубликатов 198 4
Hitachi HCP AW - Hitachi Content Platform Anywhere 12 3
Virtuozzo Storage 9 3
Microsoft Azure 1408 3
Hitachi Data Ingestor - HDI 11 3
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform - Microsoft Viridian 620 3
Hitachi HCP - Hitachi Content Platform 71 3
Amazon Web Services - AWS S3 - Amazon S3 - Amazon Simple Storage Service - облачное объектное хранилище 198 3
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 918 2
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус 8C-ядерные микропроцессоры 195 2
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус-4С - Российский 64-разрядный микропроцессор 87 2
ИКС - Yadro - Raidix RAIN Эльбрус - программно-определяемая система хранения данных (SDS) 3 2
Docker - Платформа распределённых приложений 333 2
Microsoft Windows 15656 2
Broadcom - VMware vCenter - VMware VirtualCenter 197 2
IBM Cloud - IBM Bluemix - SoftLayer Technologies 178 2
Apache Hadoop 427 2
ИКС - Yadro Tatlin - Татлин - платформа хранения данных (СХД) 60 2
Red Hat Ansible 103 2
RSA Security - SecurID - Двухфакторная аутентификация 32 1
Citrix XenApp - Citrix Xen Hypervisor 98 1
Fujitsu Primergy - Серверное оборудование 159 1
Fujitsu Eternus - Серия СХД 72 1
Google Cloud Storage 17 1
IBM Storage - IBM Cloud Object Storage 3 1
Hitachi HCI - Hitachi Content Intelligence 8 1
Oracle - Sun ZFS - Файловая система для операционной системы Solaris 66 1
IBM Storage - IBM Spectrum Storage - IBM Spectrum Accelerate - IBM Spectrum Scale - IBM Spectrum Virtualize - IBM Spectrum Control - IBM Spectrum Protect - IBM Spectrum Archive 20 1
Samsung Galaxy S10 - смартфон 187 1
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 857 1
Apache Hadoop Hive - система управления базами данных 78 1
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 786 1
HashiCorp Terraform - Инфраструктура с открытым исходным кодом как программный инструмент кода 74 1
Red Hat - CentOS Project Linux - Community ENTerprise Operating System 322 1
Stack Group - M1Cloud Object Storage 26 1
Karidis George - Каридис Джордж 10 4
Sjoberg Peter - Сьоберг Питер 3 2
Li Yanbing - Ли Янбинг 3 2
Трушкин Константин 58 1
Яровая Ирина 71 1
Озеров Виктор 29 1
Разумовский Сергей 4 1
Турмыев Сердар 7 1
Lakshman Avinash - Лакшман Авинаш 2 1
Смит Захари 1 1
Анисимов Александр 10 1
LeBlanc Robert - Леблан Роберт 9 1
Poling Rodney - Полинг Родни 1 1
Rangachari Ranga - Рангачари Ранга 10 1
Ульяшова Екатерина 2 1
Fazzone Paul - Фаццоне Пол 2 1
Егоров Павел 10 1
Россия - РФ - Российская федерация 144197 6
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52100 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14191 3
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1868 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17366 1
Америка - Американский регион 2160 1
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1776 1
Люксембург Великое Герцогство 434 1
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1005 1
Россия - ЦФО - Смоленская область - Смоленск 458 1
Европа 21767 1
Россия - ЦФО - Орловская область - Орёл 424 1
Япония - Токио 995 1
Нидерланды - Амстердам 607 1
США - Нью-Йорк 3098 1
Дания - Копенгаген 152 1
Россия - ЦФО - Тульская область - Узловский район - Узловая 29 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10940 5
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2164 4
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51003 4
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5411 3
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 6048 3
Оптимизация затрат - Cost optimization 813 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13488 2
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1549 2
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2762 2
Федеральный закон 374-ФЗ - Закон Яровой - О внесении изменений в УК и УПК РФ в части установления дополнительных мер противодействия терроризму 223 1
Антитеррор - Терроризм - террористические акты - антитеррористические меры 1582 1
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1381 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5764 1
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 225 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 5826 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2916 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47984 1
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 425 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8647 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5348 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6937 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7834 1
Lockdown - Локдаун - строгие санитарно-эпидемиологические ограничения по перемещению граждан 62 1
ММБ - малый бизнес и микробизнес 932 1
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1584 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8369 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1189 1
Safe Harbor - Правило безопасной гавани - юридический принцип 15 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4475 1
Hacker News 35 1
TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 110 1
IDC - International Data Corporation 4910 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 320 1
Ростех - Автоматика - ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 148 2
Cardiff University - University College of South Wales and Monmouthshire - Кардиффский университет 30 1
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 134 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2421 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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