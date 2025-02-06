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Ульяшова Екатерина



06.02.2025 Новая версия Arenadata Hadoop: SQL-движок для выполнения федеративных запросов и объектное хранилище 1
25.07.2024 Arenadata Hadoop получил единую точку простого и безопасного доступа к данным 1
02.04.2024 Arenadata усилила Arenadata Hadoop инструментом для асинхронной репликации и оптимизации хранения данных 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Ульяшова Екатерина и организации, системы, технологии, персоны:

ГПБ - ГС-инвест - Arenadata - Аренадата Софтвер 234 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4130 1
IMPALA - the European organisation for independent music companies - Ассоциация независимых музыкальных компаний 15 1
ЭВМ - Электронно-вычислительная машина - Вычислительные комплексы 1136 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11982 2
Кибербезопасность - DDP - Distributed Deception Platform - Платформы создания распределенной инфраструктуры ложных целей - Sandbox - Песочница - изолированная среда для безопасного исполнения компьютерных программ - Системы киберобмана 595 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19453 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12553 2
Syslog - system log - системный журнал - logging - логирование - стандарт отправки и регистрации сообщений о происходящих в системе событиях (событийных журналов) 719 2
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5036 2
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5734 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11400 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9410 2
Plug-in - Плагин - Независимо компилируемый программный модуль 720 1
Erasure Coding - "стирающий код" - помехоустойчивый код, способный восстановить целые пакеты данных в случае их потери 24 1
PSIM - Physical Security Information Management - Интеграция нескольких несвязанных приложений и устройств безопасности и управления ими через единый пользовательский интерфейс 301 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25435 1
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2130 1
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3217 1
Data Analytics - Наука о данных - Data science - Даталогия - Datalogy 625 1
DRaaS - Disaster Recovery as a Service - Аварийное восстановление как услуга - Data Recovery as a Service - Услуга аварийного восстановления данных 706 1
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4250 1
ETL - Extract, Transform, Load - Извлечение, преобразование, загрузка данных 387 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4698 1
LDAP - Lightweight Directory Access Protocol - Легковесный протокол доступа к каталогам 413 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21206 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24195 1
Кибербезопасность - SSO - Single Sign-On - Технология единого входа - ESSO - Enterprise Single Sign-On - однократная идентификация для предприятий 593 1
Кибербезопасность - PAM - Privileged Access Manager - Контроль и управление привилегированным доступом пользователей - DAG - Data Access Governance - DACL - Discretionary Access Control List - список избирательного управления доступом, контролируемый влад 318 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11019 1
Web Interface - Веб-интерфейс 1685 1
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata DH - ADH - Arenadata Hadoop 41 2
Apache Hadoop 430 2
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata DH - Smart Storage Manager - SSM 4 1
Google MapReduce - Модель распределённых вычислений 34 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1265 1
Apache Kyuubi 1 1
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 985 1
Apache Hadoop Hive - система управления базами данных 78 1
Apache Hadoop Distributed File System - Apache HDFS 55 1
Анисимов Александр 11 2
Россия - РФ - Российская федерация 144830 3
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8479 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51209 2
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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