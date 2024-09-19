Группа «Самолет» построила аналитическую платформу для работы с данными на базе концепции LakeHouse которое предполагает гибридную модель данных и объединяет достоинства классических DWH с гибкостью Data Lake. Данное решение реализовано в текущем году, оно полностью построено на стеке open s

«Норникель» построил Data-платформу «Озеро данных» на продуктах Arenadata мире «Норникель» построил технологичную платформу для решения бизнес-задач с применением Big Data и Data Lake на продуктах отечественного вендора Arenadata. Использование «Озера данных» позволя

Платформа Step Security Data Lake включена в Реестр российского ПО независимость. Согласно поручению Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России, технологическая платформа для автоматизации анализа данных и расследования инцидентов Security Data Lake включена в Реестр российского ПО (реестровая запись №20657 от 25.12.2023) по классу «02.08 Средства мониторинга и управления». Об этом CNews сообщили представители Step Logic. Програм

DIS Group и «Ростелеком» подписали протокол о совместимости продуктов RT.DataLake и «Плюс7 ФормИТ на Hadoop» и DIS Group и «Ростелеком» завершили тестирование и подписали протокол о совместимости продуктов RT.DataLake и «Плюс7 ФормИТ на Hadoop». Об этом CNews сообщили представители DIS Group. «Платфор

Бизнес-аналитику можно ускорить в разы за счет виртуализации данных ую работу кластера вместе с другими системами. Например, одна группа пользователей может работать с озером данных через SQL-интерфейс CedrusData, решая задачи интерактивной или исследовательско

Платформа Monopoly.Online перенесла «озеро данных» в Yandex Cloud с помощью BI.Qube ить работу дальнобойщиков. Все эти сервисы генерируют разнородные данные, которые обрабатываются и хранятся с помощью сервисов платформы данных Yandex Cloud. Ключевой целью проекта было локализовать «озеро данных» компании. Кроме того, компания стремилась улучшить качество аналитики и отчетности, а также повысить эффективность и безопасность обработки больших объемов транзакционных данных,

Сергей Васильев, «ОТЭКО-Диджитал»: «Озеро данных» создадут в черноморском порту ого, как этот дефект приведет к поломке, и вовремя их устранить. Сергей Васильев, «ОТЭКО-Диджитал»: Озеро данных — следующий этап развития, когда мы работаем не только со структурированными, но

Tele2 увеличила емкость платформы больших данных на 40% при помощи RT.DataLake Tele2, российский оператор мобильной связи, завершил расширение существующего кластера хранения и обработки больших данных (Big Data) за счет решения RT.DataLake. Общая емкость нового внедренного кластера Hadoop RT.DataLake составила 2,4 ПБ. Это позволило на 40% нарастить полезную емкость платформы (Big Data) Tele2 и увеличить производит

«Ростелеком» предлагает дистрибутивы своих продуктов управления данными бесплатно «Ростелеком» выводит на российский рынок импортонезависимый freeware-дистрибутив RT.Datalake — специальную сборку одного из компонентов «Платформы управления данными», которая п

Минцифры создает национальное озеро данных «ГосДата.хаба». Это проект, объединяющий потоки обезличенных данных госорганов, рассказали CNews в Минцифры. Благодаря автоматизированному формированию документов по заданным алгоритмам, национальное озеро данных позволит систематизировать хранение и обработку данных для государственных аналитических сервисов. Кроме того, согласно заявлению Минцифры, это даст возможность упростить подготовк

В России построят «цифровое озеро» статистических данных за 1,8 миллиарда оры, оценить полезность и восстребованность той или иной статистической информации. – добавили в Росстате. - Тем самым будет снижена административная нагрузка на респондентов. По сути, будет создано «цифровое озеро», в которое будут вливаться статистические данные, собираемые различными ведомствами. В дальнем они будут обрабатываться и в виде панелей показателей будут доступны всем пользова

От больших данных к озеру данных: почему складировать все в одно мега-хранилище — не лучший вариант днего размера — а тем более, до уровня корпораций — нужны качественно иные решения. «Озера данных» (DataLake) по сути представляют собой совокупность множества «БигДат». Актуальность таких набо

Orange Business Services создаст «озеро данных» на 100 ПБ для Французского космического агентства агентства (CNES). Это поможет CNES полностью модернизировать инфраструктуру, чтобы лучше использовать огромные объемы данных со своих спутников. Orange Business Services развернет для CNES облачное «озеро данных» — единое хранилище для данных и архивов в исходном неструктурированном виде. Новое «озеро» сможет хранить 100 ПБ пространственных данных; будет простым, безопасным и быстрым. Допо

«Норникель» при поддержке «Крок» запустил прототип корпоративного озера данных ра цифровых технологий и данных «Норникеля» разработала для группы компаний прототип корпоративного Data Lake. Теперь «Норникель» сможет минимизировать риски выхода продукции за технологические

Объем мирового рынка озер данных превысит $24,3 млрд к 2025 г. ный толчок, — сказала Татьяна Бочарникова, глава представительства NetApp в России и странах СНГ. — Озёра данных — это хороший инструмент для работы с большим объёмом неструктурированной информ

Как переплыть озеро данных и не утонуть маге это звучит чарующе просто. Нажми на кнопку — получишь результат. В реальности, чтобы организовать такой «трубопровод», по которым результаты работы с данными будут литься из своего озера данных (Data Lake) к конечному пользователю с легкостью воды из крана, профильтрованной, очищенной и подготовленной — задача не столько сложная, сколько многоступенчатая. Интеграция подхода REST API в

«Инфосистемы джет» создали «озеро данных» для НЛМК я задачи центр программных решений ИТ-компании «Инфосистемы джет» совместно с командой НЛМК создали Data Lake («озеро данных») емкостью 300 ТБ на базе отечественного дистрибутива распределенной

КРОК запускает платформу Data Lake в формате управляемого сервиса КРОК анонсировала запуск платформы Data Lake на базе продуктов Informatica из своего облака в формате управляемого сервиса. Услуга позволяет заказчику получать решение и экспертизу для интеграции или миграции данных любого форма

«ВТБ 24» собрался заработать на ИТ 30 миллиардов ло известно CNews, банк «ВТБ 24» намеревается создать хранилище на основе так называемой технологии DataLake для анализа клиентских данных. Банк заявляет, что над новым проектом будут трудиться

Informatica представила новый релиз системы Intelligent Data Lake для монетизации данных Informatica представила новый релиз системы Intelligent Data Lake, нацеленной на комплексный подход к монетизации данных и работу с ними в формате Self-Service. В начале 2017 года Informatica выпустила обновленную версию платформы Intelligent Dat

Think Big расширяет возможности построения «озер данных» с помощью технологии Apache Spark и т.д., сообщили CNews в Teradata. Как отметили в компании, сегодня потребители могут использовать «озеро данных» с помощью технологии Apache Spark в «облаке», в общих «стандартных» средах Hado

Teradata предложила новый подход к проектированию и развертыванию «озер данных» ов «озер данных», включая: шаблон Data Lake Foundation для коллективов, только начинающих работу с «озером данных» или которым необходимы советы по использованию передовых методик; шаблон Data

EMC Data Lake 2.0 — средство перехода к аналитике больших данных и цифровой экономике Корпорация EMC представила решение Data lake 2.0 на базе платформы EMC Isilon. Как сообщили CNews в EMC, Data Lake 2.0 об

EMC выпустила новые решения Isilon NAS Data Lake Корпорация EMC объявила о выпуске новых масштабируемых решений EMC Isilon NAS Data Lake, в число которых входят обновленные продукты, функции и возможности, позволяющие корпорациям легко масштабировать свои хранилища данных с подключением удаленных площадок и публичных «

Microsoft представила новую версию Azure Data Lake для хранения, обработки и анализа больших данных Корпорация Microsoft представила новую расширенную версию Azure Data Lake. Новинка поможет вендорам, специалистам по обработке данных и аналитикам хранить информацию любого объема, а также обрабатывать и анализировать ее на любой платформе и на любом языке,

Как развернуть «озеро данных»: 5 советов еления самого понятия, но и появлением дополнительных новых терминов. Одно из них – «озеро данных» (data lake), под которым понимается репозитарий, хранящий большие объемы данных в сыром, необр