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Data Lake Data Lakehouse Озеро данных


Концепция дает возможность более оперативно обрабатывать данные по сравнению с другими технологиями, экономя время на дополнительных циклах загрузки. Архитектура и подходы концепции LakeHouse расширяют традиционную аналитику данных, совмещая гибкость Data Lake с четкой структурой хранилищ. Это позволяет оптимизировать конвейеры захвата и передачи данных, и в рамках единой аналитической платформы обслуживать как запросы к готовым витринам, так и возможность работать напрямую с очищенными качественными данными в Data Lake.


19.09.2024 Группа «Самолет» построила аналитическую платформу для работы с данными на базе концепции LakeHouse

которое предполагает гибридную модель данных и объединяет достоинства классических DWH с гибкостью Data Lake. Данное решение реализовано в текущем году, оно полностью построено на стеке open s
19.08.2024 «Норникель» построил Data-платформу «Озеро данных» на продуктах Arenadata

мире «Норникель» построил технологичную платформу для решения бизнес-задач с применением Big Data и Data Lake на продуктах отечественного вендора Arenadata. Использование «Озера данных» позволя
23.01.2024 Платформа Step Security Data Lake включена в Реестр российского ПО

независимость. Согласно поручению Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России, технологическая платформа для автоматизации анализа данных и расследования инцидентов Security Data Lake включена в Реестр российского ПО (реестровая запись №20657 от 25.12.2023) по классу «02.08 Средства мониторинга и управления». Об этом CNews сообщили представители Step Logic. Програм
13.10.2023 DIS Group и «Ростелеком» подписали протокол о совместимости продуктов RT.DataLake и «Плюс7 ФормИТ на Hadoop» 

и DIS Group и «Ростелеком» завершили тестирование и подписали протокол о совместимости продуктов RT.DataLake и «Плюс7 ФормИТ на Hadoop». Об этом CNews сообщили представители DIS Group. «Платфор
31.08.2023 Бизнес-аналитику можно ускорить в разы за счет виртуализации данных

ую работу кластера вместе с другими системами. Например, одна группа пользователей может работать с озером данных через SQL-интерфейс CedrusData, решая задачи интерактивной или исследовательско
10.07.2023 Платформа Monopoly.Online перенесла «озеро данных» в Yandex Cloud с помощью BI.Qube

ить работу дальнобойщиков. Все эти сервисы генерируют разнородные данные, которые обрабатываются и хранятся с помощью сервисов платформы данных Yandex Cloud. Ключевой целью проекта было локализовать «озеро данных» компании. Кроме того, компания стремилась улучшить качество аналитики и отчетности, а также повысить эффективность и безопасность обработки больших объемов транзакционных данных,

12.05.2023 Сергей Васильев, «ОТЭКО-Диджитал»: «Озеро данных» создадут в черноморском порту

ого, как этот дефект приведет к поломке, и вовремя их устранить. Сергей Васильев, «ОТЭКО-Диджитал»: Озеро данных — следующий этап развития, когда мы работаем не только со структурированными, но
07.07.2022 Tele2 увеличила емкость платформы больших данных на 40% при помощи RT.DataLake

Tele2, российский оператор мобильной связи, завершил расширение существующего кластера хранения и обработки больших данных (Big Data) за счет решения RT.DataLake. Общая емкость нового внедренного кластера Hadoop RT.DataLake составила 2,4 ПБ. Это позволило на 40% нарастить полезную емкость платформы (Big Data) Tele2 и увеличить производит
08.06.2022 «Ростелеком» предлагает дистрибутивы своих продуктов управления данными бесплатно

«Ростелеком» выводит на российский рынок импортонезависимый freeware-дистрибутив RT.Datalake — специальную сборку одного из компонентов «Платформы управления данными», которая п
11.05.2022 Минцифры создает национальное озеро данных

«ГосДата.хаба». Это проект, объединяющий потоки обезличенных данных госорганов, рассказали CNews в Минцифры. Благодаря автоматизированному формированию документов по заданным алгоритмам, национальное озеро данных позволит систематизировать хранение и обработку данных для государственных аналитических сервисов. Кроме того, согласно заявлению Минцифры, это даст возможность упростить подготовк
09.02.2022 В России построят «цифровое озеро» статистических данных за 1,8 миллиарда

оры, оценить полезность и восстребованность той или иной статистической информации. – добавили в Росстате. - Тем самым будет снижена административная нагрузка на респондентов. По сути, будет создано «цифровое озеро», в которое будут вливаться статистические данные, собираемые различными ведомствами. В дальнем они будут обрабатываться и в виде панелей показателей будут доступны всем пользова
28.10.2021 От больших данных к озеру данных: почему складировать все в одно мега-хранилище — не лучший вариант

днего размера — а тем более, до уровня корпораций — нужны качественно иные решения. «Озера данных» (DataLake) по сути представляют собой совокупность множества «БигДат». Актуальность таких набо
27.10.2021 Orange Business Services создаст «озеро данных» на 100 ПБ для Французского космического агентства

агентства (CNES). Это поможет CNES полностью модернизировать инфраструктуру, чтобы лучше использовать огромные объемы данных со своих спутников. Orange Business Services развернет для CNES облачное «озеро данных» — единое хранилище для данных и архивов в исходном неструктурированном виде. Новое «озеро» сможет хранить 100 ПБ пространственных данных; будет простым, безопасным и быстрым. Допо
05.07.2021 «Норникель» при поддержке «Крок» запустил прототип корпоративного озера данных

ра цифровых технологий и данных «Норникеля» разработала для группы компаний прототип корпоративного Data Lake. Теперь «Норникель» сможет минимизировать риски выхода продукции за технологические
11.12.2020 Объем мирового рынка озер данных превысит $24,3 млрд к 2025 г.

ный толчок, — сказала Татьяна Бочарникова, глава представительства NetApp в России и странах СНГ. — Озёра данных — это хороший инструмент для работы с большим объёмом неструктурированной информ
08.06.2020 Как переплыть озеро данных и не утонуть

маге это звучит чарующе просто. Нажми на кнопку — получишь результат. В реальности, чтобы организовать такой «трубопровод», по которым результаты работы с данными будут литься из своего озера данных (Data Lake) к конечному пользователю с легкостью воды из крана, профильтрованной, очищенной и подготовленной — задача не столько сложная, сколько многоступенчатая. Интеграция подхода REST API в

05.09.2019 «Инфосистемы джет» создали «озеро данных» для НЛМК

я задачи центр программных решений ИТ-компании «Инфосистемы джет» совместно с командой НЛМК создали Data Lake («озеро данных») емкостью 300 ТБ на базе отечественного дистрибутива распределенной
19.10.2017 КРОК запускает платформу Data Lake в формате управляемого сервиса

КРОК анонсировала запуск платформы Data Lake на базе продуктов Informatica из своего облака в формате управляемого сервиса. Услуга позволяет заказчику получать решение и экспертизу для интеграции или миграции данных любого форма
03.08.2017 «ВТБ 24» собрался заработать на ИТ 30 миллиардов

ло известно CNews, банк «ВТБ 24» намеревается создать хранилище на основе так называемой технологии DataLake для анализа клиентских данных. Банк заявляет, что над новым проектом будут трудиться
27.07.2017 Informatica представила новый релиз системы Intelligent Data Lake для монетизации данных

Informatica представила новый релиз системы Intelligent Data Lake, нацеленной на комплексный подход к монетизации данных и работу с ними в формате Self-Service. В начале 2017 года Informatica выпустила обновленную версию платформы Intelligent Dat
19.04.2016 Think Big расширяет возможности построения «озер данных» с помощью технологии Apache Spark

и т.д., сообщили CNews в Teradata. Как отметили в компании, сегодня потребители могут использовать «озеро данных» с помощью технологии Apache Spark в «облаке», в общих «стандартных» средах Hado
01.04.2016 Teradata предложила новый подход к проектированию и развертыванию «озер данных»

ов «озер данных», включая: шаблон Data Lake Foundation для коллективов, только начинающих работу с «озером данных» или которым необходимы советы по использованию передовых методик; шаблон Data

03.12.2015 EMC Data Lake 2.0 — средство перехода к аналитике больших данных и цифровой экономике

Корпорация EMC представила решение Data lake 2.0 на базе платформы EMC Isilon. Как сообщили CNews в EMC, Data Lake 2.0 об
18.11.2015 EMC выпустила новые решения Isilon NAS Data Lake

Корпорация EMC объявила о выпуске новых масштабируемых решений EMC Isilon NAS Data Lake, в число которых входят обновленные продукты, функции и возможности, позволяющие корпорациям легко масштабировать свои хранилища данных с подключением удаленных площадок и публичных «
29.09.2015 Microsoft представила новую версию Azure Data Lake для хранения, обработки и анализа больших данных

Корпорация Microsoft представила новую расширенную версию Azure Data Lake. Новинка поможет вендорам, специалистам по обработке данных и аналитикам хранить информацию любого объема, а также обрабатывать и анализировать ее на любой платформе и на любом языке,
13.05.2015 Как развернуть «озеро данных»: 5 советов

еления самого понятия, но и появлением дополнительных новых терминов. Одно из них – «озеро данных» (data lake), под которым понимается репозитарий, хранящий большие объемы данных в сыром, необр
05.03.2015 EMC представила новую платформу Isilon HD400

Корпорация EMC объявила о выпуске новых продуктов и решений, предназначенных для поддержки Data Lake Foundation — инфраструктуры хранения данных, которая лежит в основе решения Business Data Lake. Business Data Lake сводит воедино данные, приложения и аналитику, а также

Публикаций - 250, упоминаний - 384

Data Lake и организации, системы, технологии, персоны:

Oracle Corporation 6623 27
SAP SE 5216 24
Microsoft Corporation 24431 24
Yandex - Яндекс 6989 21
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1093 19
Ростелеком 9483 19
IBM - International Business Machines Corp 9401 15
Google LLC 11625 13
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata - Аренадата Софтвер 189 13
Teradata 209 13
Telegram Group 1755 13
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 11930 12
VK - Mail.ru Group 3424 12
Security Vision - Интеллектуальная безопасность 165 12
Amazon Inc - Amazon.com 2951 11
7993 11
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 770 11
Huawei 3833 10
Dell EMC 5005 10
Цифра ГК 2363 10
Salesforce.com - Tableau Software 103 10
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3651 10
Broadcom - VMware - Greenplum 86 10
Informatica 126 10
NetApp - Network Appliance 633 10
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8619 10
Hitachi - Хитачи 1462 10
ФСБ РФ - НКЦКИ - Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам Федеральной службы безопасности 130 10
Крок - Croc 1771 9
Broadcom - VMware 2318 9
SAS Institute 961 9
VK Cloud Solutions - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 311 9
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3188 8
GitHub 762 8
Pentaho 59 8
Прогноз 1626 8
Cisco Systems - Splunk 65 7
Softline - Софтлайн 2633 7
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4742 7
Meta Platforms - Facebook 4419 7
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7017 16
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2747 14
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 990 12
РЖД - Российские железные дороги 1861 9
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ 633 8
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 254 7
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 640 6
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 429 6
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 805 6
Газпром ПАО 1314 6
Газпром нефть 598 6
АФК Система - Segezha Group - Сегежа Групп - Сегежский ЦБК - Сегежабумпром - Сегежский целлюлозно-бумажный комбинат - Segezha Packaging - Сегежская упаковка 138 5
ВТБ - ВТБ24 664 5
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 484 5
ГПБ - Газпромбанк 1061 4
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 433 4
Лента - Утконос 177 4
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1594 4
Лента - Сеть розничной торговли 2026 4
Россети Ленэнерго 1700 4
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 651 4
Visa International 1940 3
Почта России ПАО 2086 3
Walmart - Wal-Mart Stores 374 3
Магнит - Тандер - сеть магазинов 821 3
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 272 3
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 169 3
Coca-Cola Company 253 3
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 130 3
Альфа-Банк 1726 3
Т-Банк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1089 3
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 3
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 531 2
Ренессанс Страхование 152 2
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 498 2
OTP Group - ОТП Банк - Инвестсбербанк 219 2
Ингосстрах СПАО 407 2
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 248 2
ОМК - Объединенная металлургическая компания 191 2
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 398 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11207 24
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4566 16
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 3821 14
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5753 11
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4866 9
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 166 8
Федеральное казначейство России 1737 7
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2798 6
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1898 6
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 759 6
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2578 5
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 790 5
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 368 5
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 2976 5
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 313 4
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1837 4
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1837 4
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1967 3
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Президент РФ - Президент Российской Федерации 4340 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3049 3
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Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2653 3
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5334 3
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ 582 2
Правительство Москвы - ЦОДД Москвы - Центр организации дорожного движения Правительства Москвы - Безопасный транспорт Инновационный центр - ситуационный центр 43 2
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 425 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3222 2
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 245 2
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 289 2
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 627 2
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 306 2
Росстандарт - ЦСМ ФБУ - Центр стандартизации и метрологии - Ростест-Москва ФБУ - Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в городе Москва и Московской области 71 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1348 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1361 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3256 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2665 2
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 92 6
IMPALA - the European organisation for independent music companies - Ассоциация независимых музыкальных компаний 11 3
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 635 2
ASF - Apache Software Foundation 202 2
АФТ - Ассоциация Финтех 139 2
Доверенная платформа - Ассоциация разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 49 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1419 1
РФС - Российский футбольный союз - Сборная России по футболу 47 1
АКППОО - Ассоциация КП ПОО - Ассоциация крупнейших потребителей программного обеспечения и оборудования 10 1
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 91 1
WIT - Women in Tech 4 1
FATF - The Financial Action Task Force (on Money Laundering) - Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег - Коррупция 10 1
4CIO 18 1
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 204 1
АСНА - Ассоциация независимых аптек - Аптечный агрегатор 11 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6231 1
OWASP - Open Web Application Security Project 91 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 251 1
G20 - The Group of Twenty - Большая двадцатка - Клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой 33 1
Open Data Initiative 1 1
АИВ - Ассоциация интернета вещей - Российская ассоциация интернета вещей - Ассоциация участников рынка интернета вещей 38 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 709 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 236 1
IATA - The International Air Transport Association - Международная ассоциация воздушного транспорта 68 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 299 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 63170 169
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 48227 128
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6236 127
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 20437 110
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 12009 99
MLOps - Machine learning operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 4628 99
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9087 92
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Linux OS 9627 18
Microsoft Azure 1391 17
Apache Spark - Apache Spark Streaming 82 14
Microsoft Windows 15431 14
Microsoft Office 3663 12
Microsoft SQL Server 1638 12
Apache HTTP Server - Apache Web Server 560 12
Apache Hadoop Distributed File System - Apache HDFS 48 11
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 4975 11
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4190 11
Python - высокоуровневый язык программирования 846 10
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional 611 10
Apache Hadoop Hive - система управления базами данных 74 9
Oracle Java - язык программирования 2991 8
Microsoft Office Excel 1173 8
HPE ArcSight ESM SIEM - HPE ArcSight Enterprise Security Manager SIEM - HPE SIRM - HPE Security Intelligence and Risk Management 105 7
СХД - Дедупликация - deduplicatio - устранение дубликатов 191 7
Positive Technologies - MaxPatrol SIEM - MaxPatrol Security Information and Event Management 313 7
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata EDP - Arenadata Enterprise Data Platform - AEDP 57 7
Elasticsearch - Тиражируемая свободная программная поисковая система 130 7
Yandex ClickHouse - Кликхаус - колоночная аналитическая СУБД с открытым кодом 119 7
IBM QRadar SIEM - Security Intelligence Platform - IBM Security SOAR 40 6
Kaspersky United Monitoring and Analysis Platform - Kaspersky Unified Monitoring and Analysis Platform - KUMA SIEM-система 58 6
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata DH - ADH - Arenadata Hadoop 31 6
Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 424 6
MITRE ATT&CK - MITRE Adversarial Tactics, Techniques, and Common Knowledge - Структурированный список поведений киберпреступников 82 6
ГЕОП РФ - Гособлако - Государственная единая облачная платформа - Управление государственной единой облачной платформой (УГЕОП) 176 5
Atlassian - Jira Service Management - Система отслеживания ошибок 214 5
Oracle Database - Oracle DB - объектно-реляционная система управления базами данных 535 5
Microsoft Windows 2000 8660 5
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata DB - Arenadata DataBase - ADB - Распределенная СУБД 79 5
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 559 5
Intel x86 - архитектура процессора 1801 5
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем 263 5
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1965 5
ФСБ РФ - ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 239 5
Молодых Владимир 28 5
Петров Михаил 138 5
Чаркин Евгений 286 4
Федечкин Эдуард 44 4
Воронин Станислав 7 4
Федечкин Сергей 20 4
Мартынов Антон 19 4
Вахнин Павел 53 4
Аршавский Анджей 31 4
Сотин Денис 205 3
Халяпин Сергей 82 3
Клявин Владимир 36 3
Бочарникова Татьяна 83 3
Valdes Emilio - Вальдес Эмилио 3 3
Сидоров Алексей 19 3
Лазуков Станислав 8 3
Натрусов Артем 276 3
Озеров Владимир 3 3
Шуваев Ярослав 10 2
Летунов Илья 49 2
Егоров Владимир 82 2
Лукутина Елена 13 2
Струченко Алексей 8 2
Мотовилов Олег 71 2
Suzuki Larissa - Сузуки Лариса 2 2
Хрупова Елена 5 2
Мадани Фарид 11 2
Греф Герман 414 2
Кириченко Игорь 49 2
Колесников Евгений 17 2
Кузьминов Илья 11 2
Оганесян Ашот 116 2
Шадаев Максут 940 2
Чернышенко Дмитрий 556 2
Рабкин Александр 5 2
Гоц Роман 41 2
Комаров Михаил 20 2
Кулагин Дмитрий 14 2
Елисеев Владимир 19 2
Безуглова Марина 3 2
Россия - РФ - Российская федерация 139994 158
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 42311 30
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 51653 25
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14001 22
Европа 21625 21
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14092 15
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 16650 15
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Земля - планета Солнечной системы 10297 10
Германия - Федеративная Республика 12597 10
Америка Северная - Североамериканский регион 3313 8
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7231 8
Азия - Азиатский регион 5413 8
Украина 7538 7
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Казахстан - Республика 5443 6
Беларусь - Белоруссия 5532 6
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Россия - СФО - Новосибирск 4195 5
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1147 5
Россия - ЦФО - Смоленская область - Смоленск 437 5
Узбекистан - Республика 1681 5
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1448 5
Япония 13221 4
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2796 4
Грузия 1228 4
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1766 4
Турция - Турецкая республика 2308 4
Россия - ЦФО - Орловская область - Орёл 409 4
Европа Восточная 3062 4
Америка - Американский регион 2125 4
Саудовская Аравия - Королевство 567 3
Китай - Тайвань 3925 3
Россия - ПФО - Нижегородская область 1800 3
Беларусь - Минск 623 3
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 1885 3
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Франция - Французская Республика 7782 3
Ближний Восток 2902 3
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Правительство Москвы - Московские библиотеки - Единый читательский билет (ЕЧБ) 36 1
РАН СО ННЦ - Новосибирский научный центр - Академгородок Новосибирск 151 1
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Севергрупп ТТ - TalentTech - Фоксфорд - Foxford - онлайн-школа 28 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1467 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 355 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2361 9
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1957 8
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1043 7
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7650 7
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 302 6
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RAIF - The Russian Artificial Intelligence Forum - Форум по системам искусственного интеллекта 27 4
Microsoft Ignite 41 2
МОК - Паралимпиада - Паралимпийские игры - Параолимпийские игры - Paralympic Games 73 2
CNews AWARDS - награда 476 2
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 560 2
День молодёжи - 27 июня 852 1
Oracle OpenWorld 65 1
CNews Баттл 64 1
AI Journey - Artificial Intelligence Journey 22 1
Национальная банковская премия 2 1
IIHF - International Ice Hockey Federation - Международная федерация хоккея - Чемпионат мира по хоккею 17 1
Инвалидность - Disability - Национальный инклюзивный договор 53 1
Лидеры России - Всероссийский конкурс управленцев 23 1
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 221 1
Открытые инновации - Международный форум инновационного развития 72 1
Teradata CTO Roadshow 2 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 705 1
CNews FORUM Кейсы 221 1
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 174 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2024 годы.
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