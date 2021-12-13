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Teradata Терадата

Teradata - Терадата

Судебные дела (7) на сумму 6 021 552 843 ₽
в качестве истца (5) на сумму 5 993 438 949 ₽
в качестве ответчика (2) на сумму 28 113 894 ₽


13.12.2021 «Т1 интеграция» и Teradata договорились о партнерстве

«Т1 интеграция» заключила партнерское соглашение с корпорацией Teradata, предоставляющей облачные платформы данных для корпоративной аналитики, созданные для гибридной мультиоблачной реальности. В соответствии с соглашением «Т1 интеграция» получила право р
18.12.2019 Андрей Алексеенко, Teradata Russia: Наши дети не поймут, зачем мы вообще ходили в банковские отделения

теллект и машинное обучение для принятия оптимальных решений. Компоненты бизнеса будущего Источник: Teradata Форум, 2019 CNews: Подход Teradata к цифровизации выражен в концепции Sentien
17.10.2018 Исследование Teradata: аналитику ограничивают ее сложность и узкие места

Vanson Bourne провела исследование для Teradata. Опрос выявил ряд серьезных препятствий для предприятий, которые стремятся руководствоваться аналитическими выводами в принятии решений по всей организации. По словам большинства топ-м
28.09.2018 Компания Office Depot перешла на SaaS-платформу Teradata IntelliCloud

Office Depot, Inc., поставщик продуктов и технологических решений для офиса, перешел на SaaS-платформу Teradata IntelliCloud для аналитики в облачной среде. Новое решение будет ежедневно обрабатывать свыше 800 000 клиентских запросов. Миграция в облачную среду позволит Office Depot повысить прои
29.03.2018 Teradata и NVIDIA займутся совместными разработками ИИ и глубокого обучения

Консалтинговая группа корпорации Teradata Think Big Analytics присоединилась к партнерской программе компании NVIDIA. Графические процессоры NVIDIA широко используются в задачах глубокого обучения и искусственного интеллекта (
30.03.2017 Teradata представила сервис IntelliCloud для обработки и анализа данных

Корпорация Teradata, разработчик решений в области аналитики, представила Teradata IntelliCloud —
28.03.2017 Teradata представила платформу с открытым исходным кодом Kylo для создания и управления конвейерами данных

бщила о разработке нового программного обеспечения с открытым исходным кодом. Как рассказали CNews в компании, Kylo позволит компаниям, создающим озера данных, добиться высокого уровня эффективности. Teradata представляет Kylo, программную платформу для управления озерами данных, созданную с использованием разработок на основе открытого исходного кода - Apache Hadoop, Apache Spark и Apache

01.11.2016 Teradata предложила бизнесу научиться чувствовать

может любой желающий, – это отрасль приложений. Cовокупный доход разработчиков от продажи приложений и игр оценивается в $70 млрд в год. Организации могут использовать это себе во благо, уверен глава Teradata в России Андрей Алексеенко. Он рассказал участникам Teradata Форум 2016 о разработанной его компанией модели Sentient Enterprise или «Организация, которая умеет чувствовать». Та
14.10.2016 Сбербанк, МТС, Siemens, ВТБ24, Lloyds, KPN и Teradata рассказали о новых подходах в аналитике и опыте использования технологий для бизнеса

В Москве состоялся Teradata Форум 2016, который проходит уже в шестой раз. Teradata Форум – это одно из крупнейших в России мероприятий, посвященных аналитике данных для бизнеса. Форум традиционно собрал р
21.09.2016 Teradata запустила услуги бизнес-консалтинга в области agile-аналитики

Корпорация Teradata, поставщик решений для аналитики больших данных, объявила о запуске услуг RACE, Rapi
19.09.2016 Teradata представила решение для определения оптимального способа взаимодействия с каждым клиентом

Корпорация Teradata, поставщик решений для аналитики больших данных, объявила о запуске решения для анал
16.09.2016 «Безграничная аналитика» Teradata упростит управление мультисистемной аналитической средой

Корпорация Teradata, поставщик решений для аналитики больших данных, представила Hybrid Cloud (гибридное
16.09.2016 Teradata анонсировала аналитическую базу данных, доступную повсеместно

Корпорация Teradata, поставщик решений для аналитики больших данных, объявила о запуске Teradata

08.09.2016 Teradata представила версии Aster Analytics для Hadoop и Amazon Web Services

Корпорация Teradata, поставщик решений для аналитики больших данных, представила новые варианты разверты
02.09.2016 Teradata представила новые решения для преобразования данных из интернета вещей

Корпорация Teradata, поставщик решений для аналитики больших данных, объявила о запуске четырех программ
29.07.2016 Teradata приобретает консалтинговую компанию Big Data Partnership

Корпорация Teradata объявила о приобретении компании Big Data Partnership, специализирующейся на работе

29.06.2016 Teradata создает экосистему для аналитики больших данных

пециалистов в области больших данных, построения систем их обработки и анализа. В этом году спикеры Teradata делились кейсами и советами по построению хранилищ и «озер» данных, рассказывали об

16.05.2016 Dell выпустила новую версию решения SharePlex для оперативной репликации данных

ративной репликации данных и интеграции данных практически в реальном времени. Обновленное решение позволяет осуществлять репликацию баз данных Oracle не только в базы данных Oracle, но и в SAP HANA, Teradata и EnterpriseDB Postgres, сообщили CNews в Dell. В целом последняя версия Dell SharePlex позволит упростить перенос баз данных на платформы SAP HANA, Teradata и EnterpriseDB Post
25.04.2016 Teradata представила новые возможности «Гибридного облака»

Корпорация Teradata, поставщик решений в области аналитики больших данных и приложений интергированного

19.04.2016 Think Big расширяет возможности построения «озер данных» с помощью технологии Apache Spark

Компания Think Big — международная консультационная компания, входящая в корпорацию Teradata, обладающая опытом внедрения Apache Spark и других технологий для работы с большими данными — расширяет свои предложения для «озера данных» и управляемых услуг, используя Apache Spark.
01.04.2016 Teradata предложила новый подход к проектированию и развертыванию «озер данных»

Корпорация Teradata, поставщик решений для аналитики больших данных и приложений интегрированного маркет
17.02.2016 CleverData будет обслуживать клиентов Teradata Marketing Applications в России

Корпорация Teradata, поставщик решений в области аналитики больших данных и маркетинговых приложений, об
09.12.2015 Teradata предлагает инструмент для расшифровки карты протеинов человека

нных. Для анализа этой информации необходимы сложные специализированные решения, которые сочетают высокую скорость и точность. Наиболее передовое решение подобного рода — это вычислительная платформа Teradata. Она обеспечивает точную обработку данных для протеомики в режиме реального времени с применением массивно-параллельных вычислений (Massively Parallel Processing, или сокращенно MPP).

10.11.2015 ВТБ 24 получил одну «версию правды» с помощью Teradata

правды", – рассказывал в интервью CNews Дмитрий Кузякин, начальник управления CRM и исследований ВТБ 24. – Поэтому в начале 2010 г. было принято решение о строительстве второго хранилища на платформе Teradata не для того, чтобы пользоваться им параллельно с первым, а взамен первого». Было решено объединить уже имеющиеся аналитические системы в единое информационное пространство, консолидиро
23.10.2015 Teradata упростила анализ данных с помощью Unified Data Architecture

Корпорация Teradata, поставщик решений для аналитики больших данных и приложений интегрированного маркет
20.10.2015 Teradata анонсировала новые решения для анализа данных, генерируемых «Интернетом вещей»

Корпорация Teradata, поставщик решений для аналитики больших данных и интегрированного маркетинга, анонс
12.10.2015 Teradata Python Module с открытым исходным кодом упростит создание приложений с методологией DevOps

Корпорация Teradata, поставщик решений для аналитики больших данных и приложений интегрированного маркет
05.10.2015 Teradata сократила сроки разработки программы с открытым кодом Presto

Корпорация Teradata, поставщик решений для аналитики больших данных и приложений интегрированного маркет
02.10.2015 Teradata Marketing Applications запустила в России «Центр цифрового маркетинга»

Компания Teradata Marketing Applications, подразделение корпорации Teradata, предлагающая решения для аналитики больших данных и приложения для маркетинга, запустила в России свой продукт — «Цент
07.09.2015 Teradata: большие данные создают потенциал роста и помогают устранять проблемы

Корпорация Teradata, поставщик решений для анализа больших данных и интегрированного маркетинга, предста
21.07.2015 Teradata выпустила конфигурируемый ПАК для обработки больших данных Teradata Appliance for Hadoop

Корпорация Teradata, разработчик аналитических решений для обработки больших данных и маркетинговых прил
10.07.2015 Teradata обеспечит развитие и корпоративную поддержку Presto

Компания Teradata, игрок в сегменте аналитики больших данных и маркетинговых приложений, анонсировала

23.06.2015 Teradata представила новое архивное решение на основе Hadoop

Компания Teradata, игрок в сегменте аналитики больших данных и маркетинговых приложений, запускает седьмую версию Teradata RainStor для выполнения спектра задач по архивации корпоративных данных.
02.06.2015 Teradata выпустила программно-ориентированное хранилище данных

Корпорация Teradata, специализирующаяся в области аналитики больших данных и интегрированного маркетинга
15.05.2015 Teradata объединила аналитику и актуальные данные из ERP-приложений SAP в едином решении

Теперь решение Teradata Analytics for SAP позволяет практически в реальном времени интегрировать данные из ERP-приложений SAP в аналитические и отчетные корпоративные приложения. Новые возможности помогают ко
06.04.2015 Teradata запустила Digital Marketing Center

Teradata Marketing Applications, подразделение корпорации Teradata, разработчик аналитических систем и маркетинговых приложений для больших данных, анонсировал выход на мировой рынок системы Teradata Digital Marketing Center, единой площадки, н
31.03.2015 Teradata представила бизнес-приложения для анализа больших данных

Компания Teradata, разработчик аналитических решений для обработки больших данных и маркетинговых приложений, представила приложения для работы с большими данными на базе Teradata Aster AppCenter
30.01.2015 Teradata купила поставщика SaaS-решений для мобильного маркетинга Appoxee

Корпорация Teradata, разработчик аналитических систем и маркетинговых приложений для «Больших Данных», о
28.01.2015 «Ланит» и Teradata займутся разработкой и внедрением маркетинговых облачных решений

Группа ИТ-компаний «Ланит» и компания Teradata, поставщик решений для аналитики больших данных и приложений для маркетинга, подписали соглашение о партнерстве. Центром компетенций Teradata станет компания Cleverdata (входит

21.01.2015 Интернет-ритейлер повысил эффективность благодаря Teradata Aster Discovery

иональной федерации розничной торговли США, которая проводится в Нью-Йорке, были озвучены результаты исследования общего экономического эффекта, проведенного Forrester Consulting. По его итогам форма Teradata Aster Discovery продемонстрировала убедительные результаты. Исследование проводилось на примере розничного клиента Teradata, который использует данное решение уже более пяти лет

Публикаций - 214, упоминаний - 268

Teradata и организации, системы, технологии, персоны:

Oracle Corporation 6745 63
SAP SE 5316 34
IBM - International Business Machines Corp 9463 30
Microsoft Corporation 24773 29
SAS Institute 982 26
Dell EMC 5043 13
Informatica 126 13
Cloudera 58 13
Teradata Labs 13 13
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1644 12
Broadcom - VMware - Greenplum 108 12
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8833 12
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata - Аренадата Софтвер 258 11
Крок - Croc 1782 10
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13030 9
Cloudera - Hortonworks 27 9
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2182 8
Teradata Think Big 8 8
Meta Platforms - Facebook 4456 8
Google LLC 11903 7
GitHub 857 7
Vertica 40 7
Oracle Siebel Systems 508 7
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HP Inc. 5708 6
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 805 6
Intel Corporation 12264 6
SAS Institute Russia - САС институт Россия 160 6
Siemens AG - Siemens Group 2599 6
8373 5
Luxoft Holding - Luxoft International - Luxoft Global Operations - Люксофт 288 5
Softline - Polymatica - Полиматика 177 5
Qlik - QlikTech 160 5
Broadcom - VMware - Pivotal Software - GoPivotal - Pivotal Technologies 82 5
МегаФон 9141 5
HP - Hewlett-Packard 3626 5
Vodafone Group 1384 5
Росатом - РИР - Лига Цифровой Экономики - AT Consulting - ЭйТи Консалтинг - АТ Консалтинг - Группа ЭйТи - Эдвансед трансформейшн консалтинг 365 5
NCR Corporation - National Cash Register - NCR Financial Services 171 5
Merlion - Мерлион 828 4
ВТБ - ВТБ24 665 20
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2850 18
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7493 10
eBay Inc 1622 5
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 470 5
FICO - Fair Isaac Corporation - Fair, Isaac and Company 53 4
ВТБ - ТрансКредитБанк 104 4
Альфа-Банк 1787 4
ПСБ - Промсвязьбанк 867 4
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 4
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2457 3
Русагро Группа Компаний 285 3
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1211 3
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 519 3
Microsoft - LinkedIn 657 3
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 680 3
Магнит - Тандер - сеть магазинов 881 3
Deutsche Post DHL - DHL Express - DHL Supply Chain 123 3
ОНЭКСИМ - Ренессанс Капитал - Renaissance Capital - Renaissance Securities 188 3
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 484 3
Castorama - Касторама 31 2
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 663 2
BMW Group 453 2
Netflix - онлайн-кинотеатр 486 2
Volvo Cars 253 2
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк - МТС Финтех 491 2
OTP Group - ОТП Банк - Инвестсбербанк 244 2
Societe Generale Group - Groupe Société Générale S.A. 78 2
Deutsche Lufthansa AG 118 2
HSBC Holdings - Hongkong and Shanghai Banking Corporation 142 2
МДМ Банк - Московский Деловой Мир АКБ 281 2
Citi - Citibank - Ситибанк 319 2
UniCredit - ЮниКредит Лизинг 9 2
Совкомбанк Совесть 274 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 2
Зарубежнефть - Зарубежнефть добыча Харьяга 48 2
Auchan Holding - Ашан Ритейл 288 2
Комус 97 2
Allianz - Альянс СК - страховая компания - Альянс РОСНО Жизнь Российское страховое народное общество - РОСНО СК - Страховая компания 258 2
Mondelēz - Mondelez - Мондэлис Русь - Kraft Foods - Крафт Фудс Россия 57 2
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Linux OS 10146 12
Microsoft Office 3788 10
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Teradata UDA Appliance - Teradata Unified Data Architecture 9 9
MongoDB - Документоориентированная система управления базами данных с открытым исходным кодом 167 8
ФНС РФ АИС Налог-3 - Автоматизированная информационная система Федеральной налоговой службы 87 8
Apache HTTP Server - Apache Web Server 582 8
Apache Hadoop Hive - система управления базами данных 79 7
Firebird - кроссплатформенная реляционная система управления базами данных - СУБД 76 7
Embarcadero Interbase 42 7
Teradata Digital Marketing Center - Teradata Marketing Applications - Teradata Integrated Marketing Cloud 7 7
IBM Cognos BI - IBM Cognos Business Intelligence 301 7
Microsoft ODBC - Microsoft Open Database Connectivity - программный API-интерфейс доступа к базам данных 78 7
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3275 7
ИКС - Гарда DBF - Гарда БД 44 7
Microsoft Windows 15829 6
Microsoft Office Excel 1212 6
Apache Cassandra 48 6
Apache Kafka - распределённый программный брокер сообщений 170 6
Apache Hadoop Distributed File System - Apache HDFS 57 6
Oracle Fusion Middleware - Oracle FMW - Oracle Analytics for Fusion Applications - Oracle Fusion Succession Planning - Oracle Fusion Tap 237 6
Oracle Java SE JDBC - Java Database Connectivity 66 6
Brobst Stephen - Бробст Стивен 17 16
Алексеенко Андрей 10 10
Русанов Сергей 48 6
Wimmer Hermann - Виммер Герман 6 6
Ratzesberger Oliver - Рацесбергер Оливер 6 6
Березин Максим 118 5
Рудычева Наталья 95 5
Gnau Scott - Но Скотт 5 5
Гуркина Ангелина 4 4
Борисов Александр 37 4
Богатырев Олег 6 3
Кирьянова Александра 139 3
Кузнецов Сергей 156 3
Кузякин Дмитрий 25 3
Лихарев Сергей 25 3
Булгаков Виктор 12 3
Баранов Сергей 20 2
Добрушский Сергей 9 2
Суворкин Андрей 2 2
Раевский Роман 15 2
Ткаченко Леонид 5 2
Wassen Jan - Вассэн Ян 2 2
Мацоцкий Сергей 177 2
Федечкин Эдуард 55 2
Комаров Михаил 22 2
Попова Мария 141 2
Афанасьев Денис 71 2
Степанов Антон 69 2
Лихницкий Павел 55 2
Горный Александр 43 2
Романов Константин 37 2
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Андреев Максим 38 2
Постников Роман 11 2
Первухин Дмитрий 10 2
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Лядов Кирилл 17 2
Engelbrecht Gerhard - Энгельбрехт Герхард 2 2
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Амурский Олег 9 2
Россия - РФ - Российская федерация 147350 112
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52432 38
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43826 28
Европа 21870 24
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14258 16
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14211 15
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17315 11
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13386 10
Европа Восточная 3109 10
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1870 8
Ближний Восток 2970 8
Германия - Федеративная Республика 12753 7
Россия - ПФО - Нижегородская область 1927 6
Россия - ПФО - Нижегородская область - Городец - Городецкий район 75 6
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17677 6
Африка - Африканский регион 3509 6
Америка Южная 855 5
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1784 5
Азия - Азиатский регион 5589 5
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Чехия - Прага 198 5
Россия - ЦФО - Московская область - Дубна 416 4
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3544 4
Казахстан - Республика 5607 4
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США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1011 3
Франция - Французская Республика 7887 3
Австрия - Вена 254 3
Канада 4909 3
Турция - Турецкая республика 2399 3
Узбекистан - Республика 1764 3
Америка - Американский регион 2168 3
Чехия - Чешская Республика 1311 3
Европа Северная - Скандинавия - Скандинавский регион 818 2
Южная Корея - Республика 6705 2
Япония 13342 2
Россия - УФО - Свердловская область 1555 2
США - Нью-Йорк 3102 2
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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