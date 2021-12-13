Teradata - Терадата

«Т1 интеграция» и Teradata договорились о партнерстве «Т1 интеграция» заключила партнерское соглашение с корпорацией Teradata, предоставляющей облачные платформы данных для корпоративной аналитики, созданные для гибридной мультиоблачной реальности. В соответствии с соглашением «Т1 интеграция» получила право р

Андрей Алексеенко, Teradata Russia: Наши дети не поймут, зачем мы вообще ходили в банковские отделения теллект и машинное обучение для принятия оптимальных решений. Компоненты бизнеса будущего Источник: Teradata Форум, 2019 CNews: Подход Teradata к цифровизации выражен в концепции Sentien

Исследование Teradata: аналитику ограничивают ее сложность и узкие места Vanson Bourne провела исследование для Teradata. Опрос выявил ряд серьезных препятствий для предприятий, которые стремятся руководствоваться аналитическими выводами в принятии решений по всей организации. По словам большинства топ-м

Компания Office Depot перешла на SaaS-платформу Teradata IntelliCloud Office Depot, Inc., поставщик продуктов и технологических решений для офиса, перешел на SaaS-платформу Teradata IntelliCloud для аналитики в облачной среде. Новое решение будет ежедневно обрабатывать свыше 800 000 клиентских запросов. Миграция в облачную среду позволит Office Depot повысить прои

Teradata и NVIDIA займутся совместными разработками ИИ и глубокого обучения Консалтинговая группа корпорации Teradata Think Big Analytics присоединилась к партнерской программе компании NVIDIA. Графические процессоры NVIDIA широко используются в задачах глубокого обучения и искусственного интеллекта (

Teradata представила сервис IntelliCloud для обработки и анализа данных Корпорация Teradata, разработчик решений в области аналитики, представила Teradata IntelliCloud —

Teradata представила платформу с открытым исходным кодом Kylo для создания и управления конвейерами данных бщила о разработке нового программного обеспечения с открытым исходным кодом. Как рассказали CNews в компании, Kylo позволит компаниям, создающим озера данных, добиться высокого уровня эффективности. Teradata представляет Kylo, программную платформу для управления озерами данных, созданную с использованием разработок на основе открытого исходного кода - Apache Hadoop, Apache Spark и Apache

Teradata предложила бизнесу научиться чувствовать может любой желающий, – это отрасль приложений. Cовокупный доход разработчиков от продажи приложений и игр оценивается в $70 млрд в год. Организации могут использовать это себе во благо, уверен глава Teradata в России Андрей Алексеенко. Он рассказал участникам Teradata Форум 2016 о разработанной его компанией модели Sentient Enterprise или «Организация, которая умеет чувствовать». Та

Сбербанк, МТС, Siemens, ВТБ24, Lloyds, KPN и Teradata рассказали о новых подходах в аналитике и опыте использования технологий для бизнеса В Москве состоялся Teradata Форум 2016, который проходит уже в шестой раз. Teradata Форум – это одно из крупнейших в России мероприятий, посвященных аналитике данных для бизнеса. Форум традиционно собрал р

Teradata запустила услуги бизнес-консалтинга в области agile-аналитики Корпорация Teradata, поставщик решений для аналитики больших данных, объявила о запуске услуг RACE, Rapi

Teradata представила решение для определения оптимального способа взаимодействия с каждым клиентом Корпорация Teradata, поставщик решений для аналитики больших данных, объявила о запуске решения для анал

«Безграничная аналитика» Teradata упростит управление мультисистемной аналитической средой Корпорация Teradata, поставщик решений для аналитики больших данных, представила Hybrid Cloud (гибридное

Teradata анонсировала аналитическую базу данных, доступную повсеместно Корпорация Teradata, поставщик решений для аналитики больших данных, объявила о запуске Teradata

Teradata представила версии Aster Analytics для Hadoop и Amazon Web Services Корпорация Teradata, поставщик решений для аналитики больших данных, представила новые варианты разверты

Teradata представила новые решения для преобразования данных из интернета вещей Корпорация Teradata, поставщик решений для аналитики больших данных, объявила о запуске четырех программ

Teradata приобретает консалтинговую компанию Big Data Partnership Корпорация Teradata объявила о приобретении компании Big Data Partnership, специализирующейся на работе

Teradata создает экосистему для аналитики больших данных пециалистов в области больших данных, построения систем их обработки и анализа. В этом году спикеры Teradata делились кейсами и советами по построению хранилищ и «озер» данных, рассказывали об

Dell выпустила новую версию решения SharePlex для оперативной репликации данных ративной репликации данных и интеграции данных практически в реальном времени. Обновленное решение позволяет осуществлять репликацию баз данных Oracle не только в базы данных Oracle, но и в SAP HANA, Teradata и EnterpriseDB Postgres, сообщили CNews в Dell. В целом последняя версия Dell SharePlex позволит упростить перенос баз данных на платформы SAP HANA, Teradata и EnterpriseDB Post

Teradata представила новые возможности «Гибридного облака» Корпорация Teradata, поставщик решений в области аналитики больших данных и приложений интергированного

Think Big расширяет возможности построения «озер данных» с помощью технологии Apache Spark Компания Think Big — международная консультационная компания, входящая в корпорацию Teradata, обладающая опытом внедрения Apache Spark и других технологий для работы с большими данными — расширяет свои предложения для «озера данных» и управляемых услуг, используя Apache Spark.

Teradata предложила новый подход к проектированию и развертыванию «озер данных» Корпорация Teradata, поставщик решений для аналитики больших данных и приложений интегрированного маркет

CleverData будет обслуживать клиентов Teradata Marketing Applications в России Корпорация Teradata, поставщик решений в области аналитики больших данных и маркетинговых приложений, об

Teradata предлагает инструмент для расшифровки карты протеинов человека нных. Для анализа этой информации необходимы сложные специализированные решения, которые сочетают высокую скорость и точность. Наиболее передовое решение подобного рода — это вычислительная платформа Teradata. Она обеспечивает точную обработку данных для протеомики в режиме реального времени с применением массивно-параллельных вычислений (Massively Parallel Processing, или сокращенно MPP).

ВТБ 24 получил одну «версию правды» с помощью Teradata правды", – рассказывал в интервью CNews Дмитрий Кузякин, начальник управления CRM и исследований ВТБ 24. – Поэтому в начале 2010 г. было принято решение о строительстве второго хранилища на платформе Teradata не для того, чтобы пользоваться им параллельно с первым, а взамен первого». Было решено объединить уже имеющиеся аналитические системы в единое информационное пространство, консолидиро

Teradata упростила анализ данных с помощью Unified Data Architecture Корпорация Teradata, поставщик решений для аналитики больших данных и приложений интегрированного маркет

Teradata анонсировала новые решения для анализа данных, генерируемых «Интернетом вещей» Корпорация Teradata, поставщик решений для аналитики больших данных и интегрированного маркетинга, анонс

Teradata Python Module с открытым исходным кодом упростит создание приложений с методологией DevOps Корпорация Teradata, поставщик решений для аналитики больших данных и приложений интегрированного маркет

Teradata сократила сроки разработки программы с открытым кодом Presto Корпорация Teradata, поставщик решений для аналитики больших данных и приложений интегрированного маркет

Teradata Marketing Applications запустила в России «Центр цифрового маркетинга» Компания Teradata Marketing Applications, подразделение корпорации Teradata, предлагающая решения для аналитики больших данных и приложения для маркетинга, запустила в России свой продукт — «Цент

Teradata: большие данные создают потенциал роста и помогают устранять проблемы Корпорация Teradata, поставщик решений для анализа больших данных и интегрированного маркетинга, предста

Teradata выпустила конфигурируемый ПАК для обработки больших данных Teradata Appliance for Hadoop Корпорация Teradata, разработчик аналитических решений для обработки больших данных и маркетинговых прил

Teradata обеспечит развитие и корпоративную поддержку Presto Компания Teradata, игрок в сегменте аналитики больших данных и маркетинговых приложений, анонсировала

Teradata представила новое архивное решение на основе Hadoop Компания Teradata, игрок в сегменте аналитики больших данных и маркетинговых приложений, запускает седьмую версию Teradata RainStor для выполнения спектра задач по архивации корпоративных данных.

Teradata выпустила программно-ориентированное хранилище данных Корпорация Teradata, специализирующаяся в области аналитики больших данных и интегрированного маркетинга

Teradata объединила аналитику и актуальные данные из ERP-приложений SAP в едином решении Теперь решение Teradata Analytics for SAP позволяет практически в реальном времени интегрировать данные из ERP-приложений SAP в аналитические и отчетные корпоративные приложения. Новые возможности помогают ко

Teradata запустила Digital Marketing Center Teradata Marketing Applications, подразделение корпорации Teradata, разработчик аналитических систем и маркетинговых приложений для больших данных, анонсировал выход на мировой рынок системы Teradata Digital Marketing Center, единой площадки, н

Teradata представила бизнес-приложения для анализа больших данных Компания Teradata, разработчик аналитических решений для обработки больших данных и маркетинговых приложений, представила приложения для работы с большими данными на базе Teradata Aster AppCenter

Teradata купила поставщика SaaS-решений для мобильного маркетинга Appoxee Корпорация Teradata, разработчик аналитических систем и маркетинговых приложений для «Больших Данных», о

«Ланит» и Teradata займутся разработкой и внедрением маркетинговых облачных решений Группа ИТ-компаний «Ланит» и компания Teradata, поставщик решений для аналитики больших данных и приложений для маркетинга, подписали соглашение о партнерстве. Центром компетенций Teradata станет компания Cleverdata (входит