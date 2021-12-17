NCR Corporation - National Cash Register - NCR Financial Services

NCR и NtechLab выпустят кассы самообслуживания c оплатой по лицу и персонализированной рекламой поведение покупателей и предлагать им персонализированную рекламу. Об этом CNews сообщили в NtechLab. Программное обеспечение NtechLab будет интегрировано с терминалами самообслуживания американской NCR, оснащенными видеокамерами. Решение позволяет распознать лицо постоянного покупателя торговой сети, если он сдал лицевую биометрию, списать бонусы по лицу и в будущем оплатить товары по лиц

В банкоматах NCR устранены уязвимости, обнаруженные Positive Technologies ыполнить атаку типа Black Box — подключить одноплатный компьютер к диспенсеру, используя недостатки защиты сервисной зоны банкомата, и отправить команду на снятие наличных. В настоящее время компания NCR устранила уязвимости. «Исследование показало, что шифрованию подвергаются не все запросы от управляющего компьютера к диспенсеру, а только критически значимые (на взгляд производителя), как

«Лан АТМсервис» представила новое банкоматное оборудование NCR на Road Show 2017 «Лан АТМсервис» (входит в группу компаний «Ланит») рассказала о новом модуле диспенсера S2 и о линейке банкоматов с функцией ресайлинга NCR участникам конференций «Road Show 2017». Заместитель директора по продажам «Лан АТМсервис» Александр Филиппов представил новый модуль диспенсера S2 на моделях NCR SelfServ 23 и NC

NCR расширяет серию банкоматов SelfServ 80 ратиться за помощью к сотруднику банка прямо через банкомат. Такая технология позволяет расширить границы индивидуального обслуживания и приходить на помощь клиенту в любое удобное ему время. Сегодня NCR является единственной компанией, предлагающей услугу видеобанкинга, полностью интегрированного в единую банкоматную платформу. Она помогает упростить обслуживание сотрудниками отделения кли

Выручка NCR в четвертом квартале 2016 г. выросла на 7% Корпорация NCR, разработчик омниканальных программных и аппаратных платежных решений, обнародовала финансовые результаты по итогам последних трех месяцев и всего финансового года, закончившегося 31 декабр

NCR и Zebra Technologies расширили сотрудничество в области систем обслуживания для ритейла NCR и Zebra Technologies объявили о расширении глобального стратегического партнерства в двух ключевых областях, входящих в состав портфеля услуг для ретейла NCR Store Transformation. Как рассказали CNews в компании, партнерство нацелено на повышение уровня сервиса в розничных сетях за счет внедрения инновационных технологических решений.Интеграция

NCR оснастит банкоматы Abu Dhabi Islamic Bank системой управления голосом Корпорация NCR, мировой разработчик омниканальных решений, объявила о начале партнерства с банком Объединенных Арабских Эмиратов Abu Dhabi Islamic Bank (ADIB). С декабря 2016 г. часть банкоматов финансово

В NCR назначен президент и генеральный операционный директор Корпорация NCR, специализирующаяся в области омниканальных решений, объявила о назначении на должность президента и генерального операционного директора компании Марка Д. Бенджамина. Бенджамин будет наход

NCR намерена расширить свою штаб-квартиру в Атланте Корпорация NCR, международный поставщик омниканальных решений, объявила о планах расширить территорию своей штаб-квартиры в Атланте, штат Джорджия. Компания намерена построить вторую офисную башню на терр

NCR совместно с MX анонсировала платформу для управления денежными средствами Корпорация NCR, специализирующаяся в области омниканальных решений, заключила партнерское соглашение с компанией MX и объявила о запуске NCR Money Management — платформы для управления денежными ср

NCR запускает консалтинговые услуги нового поколения для финансового, розничного и гостиничного бизнеса Корпорация NCR, специализирующая в области омниканальных решений, объявила о запуске нового комплекса консалтинговых услуг нового поколения для финансового, розничного и гостиничного бизнеса. Ожидается, ч

NCR откроет лабораторию инноваций для развития цифрового бизнеса Корпорация NCR, специализирующаяся в области омниканальных решений, объявила о планах открытия лаборатории инноваций (NCR Innovation Lab) — нового исследовательского центра, который будет специализ

Банки смогут демонстрировать технологические инновации с помощью NCR Innovation Experience Room Корпорация NCR, специализирующаяся в области омниканальных решений, разработала новую концепцию под названием NCR Innovation Experience Room — экспериментальную игровую площадку, позволяющую финанс

«Украинский процессинговый центр» выбрал платежную платформу Authentic от NCR Компания «Украинский процессинговый центр» (UPC) для своей работы взяла за основу Authentic — интеллектуальную платежную платформу от компании NCR. Платформа позволяет независимому платежному оператору в Украине предоставлять платежные услуги по всей Центральной и Восточной Европе, сообщили CNews в NCR. Платформа Authentic заме

NCR откроет новый центр технологических разработок в Хайдарабаде Компания NCR Corporation, специализирующаяся в области омниканальных решений, объявил о планах открыти

NCR поддержит стратегию Samsung по ускорению развития бизнеса услуг MPS Компания Samsung Electronics Co. объявила о создании стратегического альянса с NCR Telecom & Technology Group. По условиям соглашения, NCR, разработчик технологий для потребительских транзакций, поддержит стратегию Samsung по ускорению роста бизнеса услуг управлени

Российская сеть супермаркетов «Виктория» внедряет технологию кассового самообслуживания Российская розничная сеть «Виктория» решила внедрить технологию кассового самообслуживания, чтобы предложить своим покупателям современный потребительский опыт. Об этом CNews сообщили в корпорации NCR. Оборудование и ПО NCR для кассового самообслуживания будут интегрированы с существующими кассовыми программами лояльности «Виктории». Решение сети «Виктория» о внедрении технологии

Кассы самообслуживания NCR установят в 40 гипермаркетах «Магнит» Корпорация NCR, мировой поставщик технологических решений для проведения транзакций, объявила о том, что «Магнит», розничная сеть по торговле продуктами питания в России, в результате тендера выбрала касс

NCR включила в поддержку глобальной версии Aptra NDC решение eKassir ATM WebHost В первом полугодии 2014 г. NCR Russia вместе с компанией eKassir завершила работы над совместным проектом для крупного федерального банка. В рамках проекта компания eKassir представила расширение системы Bank Payments HU

NCR представила платформу для борьбы со скиммингом Корпорация NCR представила решение Skimming Protection Solution (SPS) — платформу для борьбы со скиммерами. Платформа SPS от NCR предлагает организациям сферы финансовых услуг возможность действова

Сеть гипермаркетов «Глобус» внедряет кассы самообслуживания NCR в разных городах России Корпорация NCR, мировой поставщик технологических решений для проведения денежных операций, сообщила о том, что после успешного внедрения касс самообслуживания NCR SelfServ в гипермаркетах «Глобуса

ВТБ24 приступил к модернизации сети банкоматов ВТБ24 совместно с компанией NCR приступил к модернизации банкоматов с функцией cash-in. До конца года свыше 50 банкоматов в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге будут переведены на замкнутый цикл оборота наличных

ING Bank совместно с NCR установил бесконтактные банкоматы Международная технологическая компания NCR Corporation при поддержке банка ING Bank Śląski представила владельцам карт MasterCard ин

Выручка NCR в первом квартале 2013 г. выросла на 13% Корпорация NCR, мировой поставщик технологий для осуществления транзакций, опубликовала свои финансовые результаты за первый квартал 2013 г., завершившийся 31 марта. Согласно отчету, выручка компании увел

Топ-менеджер Inpas стал региональным директором «Эн. Си. Ар., NCR A/O» по продажам финансовых решений в России и СНГ Компания «Эн. Си. Ар., NCR A/O» сообщила о назначении Игоря Стуканова региональным директором по продажам решений для финансовой индустрии. На этой должности он будет отвечать за направление продаж и маркетинг в подр

«ЛАН АТМсервис» займется поставкой банкоматов NCR для банка «Агросоюз» омпаний «Ланит», и банк «Агросоюз» заключили соглашение о поставках банковского оборудования самообслуживания. В рамках сотрудничества компания обеспечит банку бесперебойные поставки банкоматов марки NCR разных моделей. На сегодняшний момент банк «Агросоюз» предлагает своим клиентам широкий перечень вкладов и депозитов. В портфеле банка представлены как линейка кредитных продуктов, так и

Мобильные решения NCR для ритейлеров и ресторанов будут интегрированы с платформой цифровых платежей PayPal Корпорация NCR и PayPal, владелец интернет-аукциона eBay, заключили соглашение об интеграции инновационных мобильных решений NCR для ресторанного бизнеса и розничной торговли с платформой цифровых

NCR купил израильского разработчика ИТ-решений для ритейла Retalix за $650 млн Корпорация NCR объявила о завершении сделки по приобретению Retalix, израильского поставщика программного обеспечения и услуг для точек продаж (POS), каналов сбыта и управления торговыми объектами. NCR

NCR анонсировала новые решения самообслуживания для розничной торговли Корпорация NCR представила инновационные решения для самообслуживания, помогающие предприятиям розничной торговли оптимизировать работу персонала, улучшить качество обслуживания и предоставить посетителям

NCR предлагает модуль подогрева для терминалов самообслуживания Компания NCR представила комплект модуля подогрева для установки в терминалы самообслуживания. «Системы самообслуживания (в первую очередь, банкоматы), предназначенные для использования в помещениях, об

NCR купила разработчика решений для видеобанкинга uGenius Technology Корпорация NCR объявила о приобретении базирующейся в штате Юта компании uGenius Technology, известной своими программными разработками в сфере видеобанкинга. По расчетам NCR, эта покупка поможет р

NCR покупает израильского разработчика ИТ-решений для ритейла Retalix Корпорация NCR, мировой разработчик технологий самообслуживания, сообщил о приобретении компании Retalix — поставщика интегрированных программных решений для компаний, занимающихся розничными продажами и

NCR и Inetco анонсировали платформу для мониторинга и управления инцидентами сетей самообслуживания ght будет предлагаться вместе с системой мониторинга сети самообслуживания и управления инцидентами NCR APTRA Vision. Выпуск Inetco Insight запланирован на конец осени 2012 г. Как рассказали CN

NCR установит 10 тыс. терминалов самообслуживания в 1,2 тыс. торговых центров Walmart Корпорация NCR, мировой разработчик технологий самообслуживания, объявила об увеличении количества терминалов самообслуживания в торговых центрах Walmart. В частности, NCR планирует установить 10 т

Доход NCR по итогам третьего квартала вырос на 6% Корпорация NCR представила отчет о финансовых итогах третьего квартала 2012 г., закончившегося 30 сентября 2012 г. Согласно отчету, доход компании составил $1,44 млрд, что на 6% выше аналогичного показате

NCR приобретает поставщика решений для обработки наличных денег Transoft Корпорация NCR сообщила о приобретении компании Transoft International, поставщика программ управления наличными деньгами для финансовых учреждений и компаний сферы розничной торговли. В результате сделки

Доходы NCR во втором квартале 2012 г. выросли на 11% Корпорация NCR представила отчет о финансовых итогах второго квартала 2012 г., завершившегося 30 июня 20

Новое ПО NCR позволяет снять деньги в банкомате с помощью мобильного устройства за 10 секунд Корпорация NCR представила новое программное обеспечение, позволяющее инициировать снятие денег с банков

NCR анонсировала новый POS-терминал на базе процессоров Intel Core второго поколения Корпорация NCR представила новый POS-терминал NCR RealPOS 82XRT, который отличается оптимизированными показателями производительности, масштабируемости и обеспечивает более эффективное управление о