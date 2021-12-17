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NCR Corporation National Cash Register NCR Financial Services

NCR Corporation - National Cash Register - NCR Financial Services

СОБЫТИЯ

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17.12.2021 NCR и NtechLab выпустят кассы самообслуживания c оплатой по лицу и персонализированной рекламой

поведение покупателей и предлагать им персонализированную рекламу. Об этом CNews сообщили в NtechLab. Программное обеспечение NtechLab будет интегрировано с терминалами самообслуживания американской NCR, оснащенными видеокамерами. Решение позволяет распознать лицо постоянного покупателя торговой сети, если он сдал лицевую биометрию, списать бонусы по лицу и в будущем оплатить товары по лиц
10.08.2018 В банкоматах NCR устранены уязвимости, обнаруженные Positive Technologies

ыполнить атаку типа Black Box — подключить одноплатный компьютер к диспенсеру, используя недостатки защиты сервисной зоны банкомата, и отправить команду на снятие наличных. В настоящее время компания NCR устранила уязвимости. «Исследование показало, что шифрованию подвергаются не все запросы от управляющего компьютера к диспенсеру, а только критически значимые (на взгляд производителя), как
10.03.2017 «Лан АТМсервис» представила новое банкоматное оборудование NCR на Road Show 2017

«Лан АТМсервис» (входит в группу компаний «Ланит») рассказала о новом модуле диспенсера S2 и о линейке банкоматов с функцией ресайлинга NCR участникам конференций «Road Show 2017». Заместитель директора по продажам «Лан АТМсервис» Александр Филиппов представил новый модуль диспенсера S2 на моделях NCR SelfServ 23 и NC
03.03.2017 NCR расширяет серию банкоматов SelfServ 80

ратиться за помощью к сотруднику банка прямо через банкомат. Такая технология позволяет расширить границы индивидуального обслуживания и приходить на помощь клиенту в любое удобное ему время. Сегодня NCR является единственной компанией, предлагающей услугу видеобанкинга, полностью интегрированного в единую банкоматную платформу. Она помогает упростить обслуживание сотрудниками отделения кли
14.02.2017 Выручка NCR в четвертом квартале 2016 г. выросла на 7%

Корпорация NCR, разработчик омниканальных программных и аппаратных платежных решений, обнародовала финансовые результаты по итогам последних трех месяцев и всего финансового года, закончившегося 31 декабр
01.02.2017 NCR и Zebra Technologies расширили сотрудничество в области систем обслуживания для ритейла

NCR и Zebra Technologies объявили о расширении глобального стратегического партнерства в двух ключевых областях, входящих в состав портфеля услуг для ретейла NCR Store Transformation. Как рассказали CNews в компании, партнерство нацелено на повышение уровня сервиса в розничных сетях за счет внедрения инновационных технологических решений.Интеграция

15.11.2016 NCR оснастит банкоматы Abu Dhabi Islamic Bank системой управления голосом

Корпорация NCR, мировой разработчик омниканальных решений, объявила о начале партнерства с банком Объединенных Арабских Эмиратов Abu Dhabi Islamic Bank (ADIB). С декабря 2016 г. часть банкоматов финансово
23.09.2016 В NCR назначен президент и генеральный операционный директор

Корпорация NCR, специализирующаяся в области омниканальных решений, объявила о назначении на должность президента и генерального операционного директора компании Марка Д. Бенджамина. Бенджамин будет наход
14.09.2016 NCR намерена расширить свою штаб-квартиру в Атланте

Корпорация NCR, международный поставщик омниканальных решений, объявила о планах расширить территорию своей штаб-квартиры в Атланте, штат Джорджия. Компания намерена построить вторую офисную башню на терр
08.09.2016 NCR совместно с MX анонсировала платформу для управления денежными средствами

Корпорация NCR, специализирующаяся в области омниканальных решений, заключила партнерское соглашение с компанией MX и объявила о запуске NCR Money Management — платформы для управления денежными ср
26.08.2016 NCR запускает консалтинговые услуги нового поколения для финансового, розничного и гостиничного бизнеса

Корпорация NCR, специализирующая в области омниканальных решений, объявила о запуске нового комплекса консалтинговых услуг нового поколения для финансового, розничного и гостиничного бизнеса. Ожидается, ч
24.08.2016 NCR откроет лабораторию инноваций для развития цифрового бизнеса

Корпорация NCR, специализирующаяся в области омниканальных решений, объявила о планах открытия лаборатории инноваций (NCR Innovation Lab) — нового исследовательского центра, который будет специализ
23.08.2016 Банки смогут демонстрировать технологические инновации с помощью NCR Innovation Experience Room

Корпорация NCR, специализирующаяся в области омниканальных решений, разработала новую концепцию под названием NCR Innovation Experience Room — экспериментальную игровую площадку, позволяющую финанс
19.08.2016 «Украинский процессинговый центр» выбрал платежную платформу Authentic от NCR

Компания «Украинский процессинговый центр» (UPC) для своей работы взяла за основу Authentic — интеллектуальную платежную платформу от компании NCR. Платформа позволяет независимому платежному оператору в Украине предоставлять платежные услуги по всей Центральной и Восточной Европе, сообщили CNews в NCR. Платформа Authentic заме
19.08.2016 NCR откроет новый центр технологических разработок в Хайдарабаде

Компания NCR Corporation, специализирующаяся в области омниканальных решений, объявил о планах открыти
18.02.2016 NCR поддержит стратегию Samsung по ускорению развития бизнеса услуг MPS

Компания Samsung Electronics Co. объявила о создании стратегического альянса с NCR Telecom & Technology Group. По условиям соглашения, NCR, разработчик технологий для потребительских транзакций, поддержит стратегию Samsung по ускорению роста бизнеса услуг управлени
29.06.2015 Российская сеть супермаркетов «Виктория» внедряет технологию кассового самообслуживания

Российская розничная сеть «Виктория» решила внедрить технологию кассового самообслуживания, чтобы предложить своим покупателям современный потребительский опыт. Об этом CNews сообщили в корпорации NCR. Оборудование и ПО NCR для кассового самообслуживания будут интегрированы с существующими кассовыми программами лояльности «Виктории». Решение сети «Виктория» о внедрении технологии

13.05.2015 Кассы самообслуживания NCR установят в 40 гипермаркетах «Магнит»

Корпорация NCR, мировой поставщик технологических решений для проведения транзакций, объявила о том, что «Магнит», розничная сеть по торговле продуктами питания в России, в результате тендера выбрала касс
20.10.2014 NCR включила в поддержку глобальной версии Aptra NDC решение eKassir ATM WebHost

В первом полугодии 2014 г. NCR Russia вместе с компанией eKassir завершила работы над совместным проектом для крупного федерального банка. В рамках проекта компания eKassir представила расширение системы Bank Payments HU
01.10.2013 NCR представила платформу для борьбы со скиммингом

Корпорация NCR представила решение Skimming Protection Solution (SPS) — платформу для борьбы со скиммерами. Платформа SPS от NCR предлагает организациям сферы финансовых услуг возможность действова
09.09.2013 Сеть гипермаркетов «Глобус» внедряет кассы самообслуживания NCR в разных городах России

Корпорация NCR, мировой поставщик технологических решений для проведения денежных операций, сообщила о том, что после успешного внедрения касс самообслуживания NCR SelfServ в гипермаркетах «Глобуса
02.08.2013 ВТБ24 приступил к модернизации сети банкоматов

ВТБ24 совместно с компанией NCR приступил к модернизации банкоматов с функцией cash-in. До конца года свыше 50 банкоматов в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге будут переведены на замкнутый цикл оборота наличных
16.07.2013 ING Bank совместно с NCR установил бесконтактные банкоматы

Международная технологическая компания NCR Corporation при поддержке банка ING Bank Śląski представила владельцам карт MasterCard ин
11.06.2013 Выручка NCR в первом квартале 2013 г. выросла на 13%

Корпорация NCR, мировой поставщик технологий для осуществления транзакций, опубликовала свои финансовые результаты за первый квартал 2013 г., завершившийся 31 марта. Согласно отчету, выручка компании увел
17.04.2013 Топ-менеджер Inpas стал региональным директором «Эн. Си. Ар., NCR A/O» по продажам финансовых решений в России и СНГ

Компания «Эн. Си. Ар., NCR A/O» сообщила о назначении Игоря Стуканова региональным директором по продажам решений для финансовой индустрии. На этой должности он будет отвечать за направление продаж и маркетинг в подр
03.04.2013 «ЛАН АТМсервис» займется поставкой банкоматов NCR для банка «Агросоюз»

омпаний «Ланит», и банк «Агросоюз» заключили соглашение о поставках банковского оборудования самообслуживания. В рамках сотрудничества компания обеспечит банку бесперебойные поставки банкоматов марки NCR разных моделей.  На сегодняшний момент банк «Агросоюз» предлагает своим клиентам широкий перечень вкладов и депозитов. В портфеле банка представлены как линейка  кредитных продуктов, так и

25.03.2013 Мобильные решения NCR для ритейлеров и ресторанов будут интегрированы с платформой цифровых платежей PayPal

Корпорация NCR и PayPal, владелец интернет-аукциона eBay, заключили соглашение об интеграции инновационных мобильных решений NCR для ресторанного бизнеса и розничной торговли с платформой цифровых

18.03.2013 NCR купил израильского разработчика ИТ-решений для ритейла Retalix за $650 млн

Корпорация NCR объявила о завершении сделки по приобретению Retalix, израильского поставщика программного обеспечения и услуг для точек продаж (POS), каналов сбыта и управления торговыми объектами. NCR
11.03.2013 NCR анонсировала новые решения самообслуживания для розничной торговли

Корпорация NCR представила инновационные решения для самообслуживания, помогающие предприятиям розничной торговли оптимизировать работу персонала, улучшить качество обслуживания и предоставить посетителям
18.02.2013 NCR предлагает модуль подогрева для терминалов самообслуживания

Компания NCR представила комплект модуля подогрева для установки в терминалы самообслуживания. «Системы самообслуживания (в первую очередь, банкоматы), предназначенные для использования в помещениях, об
21.01.2013 NCR купила разработчика решений для видеобанкинга uGenius Technology

Корпорация NCR объявила о приобретении базирующейся в штате Юта компании uGenius Technology, известной своими программными разработками в сфере видеобанкинга. По расчетам NCR, эта покупка поможет р
29.11.2012 NCR покупает израильского разработчика ИТ-решений для ритейла Retalix

Корпорация NCR, мировой разработчик технологий самообслуживания, сообщил о приобретении компании Retalix — поставщика интегрированных программных решений для компаний, занимающихся розничными продажами и

13.11.2012 NCR и Inetco анонсировали платформу для мониторинга и управления инцидентами сетей самообслуживания

ght будет предлагаться вместе с системой мониторинга сети самообслуживания и управления инцидентами NCR APTRA Vision. Выпуск Inetco Insight запланирован на конец осени 2012 г. Как рассказали CN
12.11.2012 NCR установит 10 тыс. терминалов самообслуживания в 1,2 тыс. торговых центров Walmart

Корпорация NCR, мировой разработчик технологий самообслуживания, объявила об увеличении количества терминалов самообслуживания в торговых центрах Walmart. В частности, NCR планирует установить 10 т
24.10.2012 Доход NCR по итогам третьего квартала вырос на 6%

Корпорация NCR представила отчет о финансовых итогах третьего квартала 2012 г., закончившегося 30 сентября 2012 г. Согласно отчету, доход компании составил $1,44 млрд, что на 6% выше аналогичного показате
10.10.2012 NCR приобретает поставщика решений для обработки наличных денег Transoft

Корпорация NCR сообщила о приобретении компании Transoft International, поставщика программ управления наличными деньгами для финансовых учреждений и компаний сферы розничной торговли. В результате сделки
06.08.2012 Доходы NCR во втором квартале 2012 г. выросли на 11%

Корпорация NCR представила отчет о финансовых итогах второго квартала 2012 г., завершившегося 30 июня 20
13.06.2012 Новое ПО NCR позволяет снять деньги в банкомате с помощью мобильного устройства за 10 секунд

Корпорация NCR представила новое программное обеспечение, позволяющее инициировать снятие денег с банков
22.05.2012 NCR анонсировала новый POS-терминал на базе процессоров Intel Core второго поколения

Корпорация NCR представила новый POS-терминал NCR RealPOS 82XRT, который отличается оптимизированными показателями производительности, масштабируемости и обеспечивает более эффективное управление о
16.05.2012 NCR RealPOS 30 сертифицирован на совместимость с «Юниверс: Кассовым терминалом UniPOS 8»

Компания «Юниверс» объявила об успешном тестировании модели POS-терминала NCR RealPOS 30 от компании NCR на совместимость с кассовой программой «Юниверс: Кассовый терминал UniPOS 8» на платформе «1С:Предприятие 8.2» и получении POS-терминалом сертификата «UniP

Публикаций - 176, упоминаний - 192

NCR Corporation и организации, системы, технологии, персоны:

Diebold Nixdorf - Диболд Селф-Сервис СНГ - Wincor Nixdorf - Винкор Никсдорф 162 36
HP Inc. 5883 16
Ростелеком - Астор ВЦ 113 14
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 14
Ланит - ЛАН АТМсервис 37 12
Microsoft Corporation 25775 12
9594 10
Posiflex 14 9
HP - Hewlett-Packard 3662 9
IBM - International Business Machines Corp 9699 8
Oracle Corporation 7074 8
Intel Corporation 12811 7
Fujitsu 2105 7
БФС - Банковские и финансовые системы - АТМ маркет - BFS - Banking Financial Systems 23 6
SAP SE 5601 6
AT&T Inc 1726 6
HPE Compaq Computer Corp - HP Compaq Global Services 1966 5
HP - Palm Inc - Palm Computing - palmOne - Handspring 469 5
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2253 5
Lenovo Group 2447 5
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 5
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1778 5
Acer Group - Acer Inc 2776 5
Teradata - Терадата 225 5
SAGA Technologies - САГА Технологии 21 4
NCR - uGenius Technology 4 4
NCR Russia - ЭН. СИ. АР. Россия 5 4
Luxsoft - ФИТ - FIT - ранее France Informatique & Technologie 23 4
Broadcom - VMware 2610 4
Dell EMC 5180 4
Cisco Systems 5372 4
HP EDS - Electronic Data Systems 239 4
SAS Institute 1082 4
Maykor - Мэйкор - Сервисная Холдинговая Компания 314 4
DORS 15 3
Zebra Technologies - Symbol Technologies - The Enterprise Mobility Company 157 3
ITT Corporation - Ай-Ти-Ти корпорейшн 28 3
GRG Banking 8 3
Amazon Inc - Amazon.com 3277 3
Dell Technologies - Dell Computer 2219 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 14
Hyosung - Nautilus Hyosung - Hyosung TNC Corporation - Hyosung Heavy Industries Corporation - Hyosung Chemical Corporation - Hyosung TNS Corporation 15 8
Альфа-Банк 1979 4
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 4
ВТБ - ВТБ24 671 4
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 3
АЛПИ 9 3
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 3
Русский стандарт Банк 509 3
ТКБ - ТрансКапиталБанк 91 2
Expedia - Travelocity 60 2
ОЭЗ Технополис Москва - Руднево Индустриальный парк 109 2
Walmart - Wal-Mart Stores 405 2
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 2
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 572 2
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 2
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 2
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 2
ПСБ - Промсвязьбанк 963 2
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган - J.P. Morgan & Co - J.P. Morgan Securities - J.P. Morgan Asset Management - Chase Bank - Chase Manhattan Bank 575 2
OTP Group - ОТП Банк - ОТП Финансовые Технологии - Инвестсбербанк 319 2
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 501 2
SLB - Schlumberger - Шлюмберже - Шлюмберже Индастриз - Шлюмберже Лоджелко 70 1
Subjoy - Subway - Сабвей - сеть ресторанов быстрого обслуживания 20 1
Lockheed Martin 777 1
Lotte - Лотте - бизнес-центр 23 1
Пробизнесбанк АКБ 135 1
Wells Fargo - Wells Fargo & Co - Wells Fargo Bank - Wells Fargo Securities 90 1
Магнолия - сеть супермаркетов 20 1
Сбер - Сбербанк Среднерусский банк 36 1
Лайф ФГ - Финансовая группа 171 1
FICO - Fair Isaac Corporation - Fair, Isaac and Company 58 1
eKassir - Екассир Банковские Системы 30 1
Сбер - Сбербанк Байкальский банк 8 1
Сбер - Сбербанк Поволжский банк 26 1
АйМаниБанк - iMoneyBank - Алтайэнергобанк 34 1
Ford Motor Company - Форд Мотор Компании 192 1
Northrop Grumman - Northrop Grumman Space Technology - Northrop Grumman Electronic Systems - Northrop Grumman Aerospace Systems - Northrop Grumman Space & Mission Systems Corp 239 1
TASE - Tel Aviv Stock Exchange - Тель-Авивская фондовая биржа 5 1
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 487 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 10
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 4
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 4
U.S. District Court - Федеральные окружные суды США 514 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 2
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 347 2
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 626 2
U.S. IRS - Internal Revenue Service - Налоговое управление США - U.S. IRC - Internal Revenue Code - Налоговый кодекс США - EFTPS, Electronic Federal Tax Payment System - Электронная федеральная налоговая платёжная система США 144 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 388 1
U.S. PS - United States Postal Service - Почтовая служба США 49 1
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 737 1
МФЦ Мои документы Москвы 17 1
Государственный совет Финляндии - органы государственной власти 53 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 1
Bangladesh Bank - Central Bank of Bangladesh - Центральный банк Бангладеш 9 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 1
Кабинет министров Японии - Исполнительная власть в Японии - Правительство Японии 71 1
Правительство Египта - Верховный совет древностей Египта - Большой Египетский музей 87 1
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Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 1
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент США 551 1
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 448 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 1
U.S. Department of Justice - DOJ - Минюст США - Министерство юстиции США 632 1
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1057 1
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 778 1
ЦСР - Центр стратегических разработок 184 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 456 1
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АЭД - Ассоциация Электронных Денег - Ассоциация участников рынка электронных денег и денежных переводов 18 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 1
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Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6409 10
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13250 10
Бухгалтерия - GAAP - Generally Accepted Accounting Principles - ОПБУ - Общепринятые принципы бухгалтерского учёта - Национальные стандарты бухгалтерского учёта 1407 10
Омниканальность - Omni channel - омниканальные коммуникации - многоканальная коммуникации - мультиканальность 1313 10
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 3261 9
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8650 8
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 6216 8
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 6027 8
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13054 8
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 8
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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