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NCR Corporation National Cash Register NCR Financial Services
СОБЫТИЯ
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|17.12.2021
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NCR и NtechLab выпустят кассы самообслуживания c оплатой по лицу и персонализированной рекламой
поведение покупателей и предлагать им персонализированную рекламу. Об этом CNews сообщили в NtechLab. Программное обеспечение NtechLab будет интегрировано с терминалами самообслуживания американской NCR, оснащенными видеокамерами. Решение позволяет распознать лицо постоянного покупателя торговой сети, если он сдал лицевую биометрию, списать бонусы по лицу и в будущем оплатить товары по лиц
|10.08.2018
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В банкоматах NCR устранены уязвимости, обнаруженные Positive Technologies
ыполнить атаку типа Black Box — подключить одноплатный компьютер к диспенсеру, используя недостатки защиты сервисной зоны банкомата, и отправить команду на снятие наличных. В настоящее время компания NCR устранила уязвимости. «Исследование показало, что шифрованию подвергаются не все запросы от управляющего компьютера к диспенсеру, а только критически значимые (на взгляд производителя), как
|10.03.2017
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«Лан АТМсервис» представила новое банкоматное оборудование NCR на Road Show 2017
«Лан АТМсервис» (входит в группу компаний «Ланит») рассказала о новом модуле диспенсера S2 и о линейке банкоматов с функцией ресайлинга NCR участникам конференций «Road Show 2017». Заместитель директора по продажам «Лан АТМсервис» Александр Филиппов представил новый модуль диспенсера S2 на моделях NCR SelfServ 23 и NC
|03.03.2017
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NCR расширяет серию банкоматов SelfServ 80
ратиться за помощью к сотруднику банка прямо через банкомат. Такая технология позволяет расширить границы индивидуального обслуживания и приходить на помощь клиенту в любое удобное ему время. Сегодня NCR является единственной компанией, предлагающей услугу видеобанкинга, полностью интегрированного в единую банкоматную платформу. Она помогает упростить обслуживание сотрудниками отделения кли
|14.02.2017
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Выручка NCR в четвертом квартале 2016 г. выросла на 7%
Корпорация NCR, разработчик омниканальных программных и аппаратных платежных решений, обнародовала финансовые результаты по итогам последних трех месяцев и всего финансового года, закончившегося 31 декабр
|01.02.2017
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NCR и Zebra Technologies расширили сотрудничество в области систем обслуживания для ритейла
NCR и Zebra Technologies объявили о расширении глобального стратегического партнерства в двух ключевых областях, входящих в состав портфеля услуг для ретейла NCR Store Transformation. Как рассказали CNews в компании, партнерство нацелено на повышение уровня сервиса в розничных сетях за счет внедрения инновационных технологических решений.Интеграция
|15.11.2016
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NCR оснастит банкоматы Abu Dhabi Islamic Bank системой управления голосом
Корпорация NCR, мировой разработчик омниканальных решений, объявила о начале партнерства с банком Объединенных Арабских Эмиратов Abu Dhabi Islamic Bank (ADIB). С декабря 2016 г. часть банкоматов финансово
|23.09.2016
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В NCR назначен президент и генеральный операционный директор
Корпорация NCR, специализирующаяся в области омниканальных решений, объявила о назначении на должность президента и генерального операционного директора компании Марка Д. Бенджамина. Бенджамин будет наход
|14.09.2016
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NCR намерена расширить свою штаб-квартиру в Атланте
Корпорация NCR, международный поставщик омниканальных решений, объявила о планах расширить территорию своей штаб-квартиры в Атланте, штат Джорджия. Компания намерена построить вторую офисную башню на терр
|08.09.2016
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NCR совместно с MX анонсировала платформу для управления денежными средствами
Корпорация NCR, специализирующаяся в области омниканальных решений, заключила партнерское соглашение с компанией MX и объявила о запуске NCR Money Management — платформы для управления денежными ср
|26.08.2016
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NCR запускает консалтинговые услуги нового поколения для финансового, розничного и гостиничного бизнеса
Корпорация NCR, специализирующая в области омниканальных решений, объявила о запуске нового комплекса консалтинговых услуг нового поколения для финансового, розничного и гостиничного бизнеса. Ожидается, ч
|24.08.2016
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NCR откроет лабораторию инноваций для развития цифрового бизнеса
Корпорация NCR, специализирующаяся в области омниканальных решений, объявила о планах открытия лаборатории инноваций (NCR Innovation Lab) — нового исследовательского центра, который будет специализ
|23.08.2016
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Банки смогут демонстрировать технологические инновации с помощью NCR Innovation Experience Room
Корпорация NCR, специализирующаяся в области омниканальных решений, разработала новую концепцию под названием NCR Innovation Experience Room — экспериментальную игровую площадку, позволяющую финанс
|19.08.2016
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«Украинский процессинговый центр» выбрал платежную платформу Authentic от NCR
Компания «Украинский процессинговый центр» (UPC) для своей работы взяла за основу Authentic — интеллектуальную платежную платформу от компании NCR. Платформа позволяет независимому платежному оператору в Украине предоставлять платежные услуги по всей Центральной и Восточной Европе, сообщили CNews в NCR. Платформа Authentic заме
|19.08.2016
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NCR откроет новый центр технологических разработок в Хайдарабаде
Компания NCR Corporation, специализирующаяся в области омниканальных решений, объявил о планах открыти
|18.02.2016
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NCR поддержит стратегию Samsung по ускорению развития бизнеса услуг MPS
Компания Samsung Electronics Co. объявила о создании стратегического альянса с NCR Telecom & Technology Group. По условиям соглашения, NCR, разработчик технологий для потребительских транзакций, поддержит стратегию Samsung по ускорению роста бизнеса услуг управлени
|29.06.2015
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Российская сеть супермаркетов «Виктория» внедряет технологию кассового самообслуживания
Российская розничная сеть «Виктория» решила внедрить технологию кассового самообслуживания, чтобы предложить своим покупателям современный потребительский опыт. Об этом CNews сообщили в корпорации NCR. Оборудование и ПО NCR для кассового самообслуживания будут интегрированы с существующими кассовыми программами лояльности «Виктории». Решение сети «Виктория» о внедрении технологии
|13.05.2015
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Кассы самообслуживания NCR установят в 40 гипермаркетах «Магнит»
Корпорация NCR, мировой поставщик технологических решений для проведения транзакций, объявила о том, что «Магнит», розничная сеть по торговле продуктами питания в России, в результате тендера выбрала касс
|20.10.2014
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NCR включила в поддержку глобальной версии Aptra NDC решение eKassir ATM WebHost
В первом полугодии 2014 г. NCR Russia вместе с компанией eKassir завершила работы над совместным проектом для крупного федерального банка. В рамках проекта компания eKassir представила расширение системы Bank Payments HU
|01.10.2013
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NCR представила платформу для борьбы со скиммингом
Корпорация NCR представила решение Skimming Protection Solution (SPS) — платформу для борьбы со скиммерами. Платформа SPS от NCR предлагает организациям сферы финансовых услуг возможность действова
|09.09.2013
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Сеть гипермаркетов «Глобус» внедряет кассы самообслуживания NCR в разных городах России
Корпорация NCR, мировой поставщик технологических решений для проведения денежных операций, сообщила о том, что после успешного внедрения касс самообслуживания NCR SelfServ в гипермаркетах «Глобуса
|02.08.2013
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ВТБ24 приступил к модернизации сети банкоматов
ВТБ24 совместно с компанией NCR приступил к модернизации банкоматов с функцией cash-in. До конца года свыше 50 банкоматов в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге будут переведены на замкнутый цикл оборота наличных
|16.07.2013
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ING Bank совместно с NCR установил бесконтактные банкоматы
Международная технологическая компания NCR Corporation при поддержке банка ING Bank Śląski представила владельцам карт MasterCard ин
|11.06.2013
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Выручка NCR в первом квартале 2013 г. выросла на 13%
Корпорация NCR, мировой поставщик технологий для осуществления транзакций, опубликовала свои финансовые результаты за первый квартал 2013 г., завершившийся 31 марта. Согласно отчету, выручка компании увел
|17.04.2013
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Топ-менеджер Inpas стал региональным директором «Эн. Си. Ар., NCR A/O» по продажам финансовых решений в России и СНГ
Компания «Эн. Си. Ар., NCR A/O» сообщила о назначении Игоря Стуканова региональным директором по продажам решений для финансовой индустрии. На этой должности он будет отвечать за направление продаж и маркетинг в подр
|03.04.2013
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«ЛАН АТМсервис» займется поставкой банкоматов NCR для банка «Агросоюз»
омпаний «Ланит», и банк «Агросоюз» заключили соглашение о поставках банковского оборудования самообслуживания. В рамках сотрудничества компания обеспечит банку бесперебойные поставки банкоматов марки NCR разных моделей. На сегодняшний момент банк «Агросоюз» предлагает своим клиентам широкий перечень вкладов и депозитов. В портфеле банка представлены как линейка кредитных продуктов, так и
|25.03.2013
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Мобильные решения NCR для ритейлеров и ресторанов будут интегрированы с платформой цифровых платежей PayPal
Корпорация NCR и PayPal, владелец интернет-аукциона eBay, заключили соглашение об интеграции инновационных мобильных решений NCR для ресторанного бизнеса и розничной торговли с платформой цифровых
|18.03.2013
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NCR купил израильского разработчика ИТ-решений для ритейла Retalix за $650 млн
Корпорация NCR объявила о завершении сделки по приобретению Retalix, израильского поставщика программного обеспечения и услуг для точек продаж (POS), каналов сбыта и управления торговыми объектами. NCR
|11.03.2013
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NCR анонсировала новые решения самообслуживания для розничной торговли
Корпорация NCR представила инновационные решения для самообслуживания, помогающие предприятиям розничной торговли оптимизировать работу персонала, улучшить качество обслуживания и предоставить посетителям
|18.02.2013
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NCR предлагает модуль подогрева для терминалов самообслуживания
Компания NCR представила комплект модуля подогрева для установки в терминалы самообслуживания. «Системы самообслуживания (в первую очередь, банкоматы), предназначенные для использования в помещениях, об
|21.01.2013
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NCR купила разработчика решений для видеобанкинга uGenius Technology
Корпорация NCR объявила о приобретении базирующейся в штате Юта компании uGenius Technology, известной своими программными разработками в сфере видеобанкинга. По расчетам NCR, эта покупка поможет р
|29.11.2012
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NCR покупает израильского разработчика ИТ-решений для ритейла Retalix
Корпорация NCR, мировой разработчик технологий самообслуживания, сообщил о приобретении компании Retalix — поставщика интегрированных программных решений для компаний, занимающихся розничными продажами и
|13.11.2012
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NCR и Inetco анонсировали платформу для мониторинга и управления инцидентами сетей самообслуживания
ght будет предлагаться вместе с системой мониторинга сети самообслуживания и управления инцидентами NCR APTRA Vision. Выпуск Inetco Insight запланирован на конец осени 2012 г. Как рассказали CN
|12.11.2012
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NCR установит 10 тыс. терминалов самообслуживания в 1,2 тыс. торговых центров Walmart
Корпорация NCR, мировой разработчик технологий самообслуживания, объявила об увеличении количества терминалов самообслуживания в торговых центрах Walmart. В частности, NCR планирует установить 10 т
|24.10.2012
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Доход NCR по итогам третьего квартала вырос на 6%
Корпорация NCR представила отчет о финансовых итогах третьего квартала 2012 г., закончившегося 30 сентября 2012 г. Согласно отчету, доход компании составил $1,44 млрд, что на 6% выше аналогичного показате
|10.10.2012
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NCR приобретает поставщика решений для обработки наличных денег Transoft
Корпорация NCR сообщила о приобретении компании Transoft International, поставщика программ управления наличными деньгами для финансовых учреждений и компаний сферы розничной торговли. В результате сделки
|06.08.2012
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Доходы NCR во втором квартале 2012 г. выросли на 11%
Корпорация NCR представила отчет о финансовых итогах второго квартала 2012 г., завершившегося 30 июня 20
|13.06.2012
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Новое ПО NCR позволяет снять деньги в банкомате с помощью мобильного устройства за 10 секунд
Корпорация NCR представила новое программное обеспечение, позволяющее инициировать снятие денег с банков
|22.05.2012
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NCR анонсировала новый POS-терминал на базе процессоров Intel Core второго поколения
Корпорация NCR представила новый POS-терминал NCR RealPOS 82XRT, который отличается оптимизированными показателями производительности, масштабируемости и обеспечивает более эффективное управление о
|16.05.2012
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NCR RealPOS 30 сертифицирован на совместимость с «Юниверс: Кассовым терминалом UniPOS 8»
Компания «Юниверс» объявила об успешном тестировании модели POS-терминала NCR RealPOS 30 от компании NCR на совместимость с кассовой программой «Юниверс: Кассовый терминал UniPOS 8» на платформе «1С:Предприятие 8.2» и получении POS-терминалом сертификата «UniP
NCR Corporation и организации, системы, технологии, персоны:
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