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NCR Corporation National Cash Register NCR Financial Services

NCR Corporation - National Cash Register - NCR Financial Services


17.12.2021 NCR и NtechLab выпустят кассы самообслуживания c оплатой по лицу и персонализированной рекламой
10.08.2018 В банкоматах NCR устранены уязвимости, обнаруженные Positive Technologies
03.03.2017 NCR расширяет серию банкоматов SelfServ 80
14.02.2017 Выручка NCR в четвертом квартале 2016 г. выросла на 7%
01.02.2017 NCR и Zebra Technologies расширили сотрудничество в области систем обслуживания для ритейла
15.11.2016 NCR оснастит банкоматы Abu Dhabi Islamic Bank системой управления голосом
23.09.2016 В NCR назначен президент и генеральный операционный директор
14.09.2016 NCR намерена расширить свою штаб-квартиру в Атланте
08.09.2016 NCR совместно с MX анонсировала платформу для управления денежными средствами
26.08.2016 NCR запускает консалтинговые услуги нового поколения для финансового, розничного и гостиничного бизнеса
24.08.2016 NCR откроет лабораторию инноваций для развития цифрового бизнеса
23.08.2016 Банки смогут демонстрировать технологические инновации с помощью NCR Innovation Experience Room
19.08.2016 «Украинский процессинговый центр» выбрал платежную платформу Authentic от NCR
19.08.2016 NCR откроет новый центр технологических разработок в Хайдарабаде
18.02.2016 NCR поддержит стратегию Samsung по ускорению развития бизнеса услуг MPS
29.06.2015 Российская сеть супермаркетов «Виктория» внедряет технологию кассового самообслуживания
13.05.2015 Кассы самообслуживания NCR установят в 40 гипермаркетах «Магнит»
20.10.2014 NCR включила в поддержку глобальной версии Aptra NDC решение eKassir ATM WebHost
01.10.2013 NCR представила платформу для борьбы со скиммингом
09.09.2013 Сеть гипермаркетов «Глобус» внедряет кассы самообслуживания NCR в разных городах России
02.08.2013 ВТБ24 приступил к модернизации сети банкоматов
16.07.2013 ING Bank совместно с NCR установил бесконтактные банкоматы
11.06.2013 Выручка NCR в первом квартале 2013 г. выросла на 13%
17.04.2013 Топ-менеджер Inpas стал региональным директором «Эн. Си. Ар., NCR A/O» по продажам финансовых решений в России и СНГ
03.04.2013 «ЛАН АТМсервис» займется поставкой банкоматов NCR для банка «Агросоюз»
25.03.2013 Мобильные решения NCR для ритейлеров и ресторанов будут интегрированы с платформой цифровых платежей PayPal
18.03.2013 NCR купил израильского разработчика ИТ-решений для ритейла Retalix за $650 млн
11.03.2013 NCR анонсировала новые решения самообслуживания для розничной торговли
18.02.2013 NCR предлагает модуль подогрева для терминалов самообслуживания
21.01.2013 NCR купила разработчика решений для видеобанкинга uGenius Technology
29.11.2012 NCR покупает израильского разработчика ИТ-решений для ритейла Retalix
13.11.2012 NCR и Inetco анонсировали платформу для мониторинга и управления инцидентами сетей самообслуживания
12.11.2012 NCR установит 10 тыс. терминалов самообслуживания в 1,2 тыс. торговых центров Walmart
24.10.2012 Доход NCR по итогам третьего квартала вырос на 6%
10.10.2012 NCR приобретает поставщика решений для обработки наличных денег Transoft
06.08.2012 Доходы NCR во втором квартале 2012 г. выросли на 11%
13.06.2012 Новое ПО NCR позволяет снять деньги в банкомате с помощью мобильного устройства за 10 секунд
22.05.2012 NCR анонсировала новый POS-терминал на базе процессоров Intel Core второго поколения
16.05.2012 NCR RealPOS 30 сертифицирован на совместимость с «Юниверс: Кассовым терминалом UniPOS 8»
26.04.2012 Выручка NCR по итогам первого квартала 2012 г. выросла на 18%

Публикаций - 150, упоминаний - 155

NCR Corporation упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Diebold Nixdorf - Wincor Nixdorf - Винкор Никсдорф 137 25
HP Inc. 5313 14
Ланит ЛАН АТМсервис 33 11
Microsoft Corporation 22497 11
Астор 103 11
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 1573 10
6072 8
IBM - International Business Machines Corp 8941 7
Oracle Corporation 6035 7
Intel Corporation 11262 6
HP - Hewlett-Packard 3567 6
ASUS - AsusTek Computer Inc 1827 5
Acer Group - Асер Маркетинг Сервисиз 2311 5
Lenovo Group 2077 5
SAP SE 4595 5
Oracle - Sun Microsystems 2176 5
HP - palmOne - Handspring 294 4
HP Compaq Computer Corp 1905 4
Программный продукт ГК 3960 4
HP EDS - Electronic Data Systems 227 4
AT&T Inc 1563 4
SAS Institute 854 4
Teradata 196 3
DORS 14 3
Fujitsu 1898 3
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Bell Labs - Western Electric 1426 3
Maykor BTE 16 3
Amazon Inc - Amazon.com 2650 3
Cisco Systems 4720 3
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 584 3
Dell EMC 4736 2
Код Безопасности 432 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3882 2
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 2575 2
Lenovo Motorola 3463 2
Deutsche Telekom 905 2
Zebra - Symbol Technologies 146 2
Zebra Technologies 129 2
KPMG 302 2
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 969 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5204 8
ВТБ - ВТБ24 658 3
Expedia - Travelocity 60 2
Billa - Билла - Сеть супермаркетов 173 2
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 372 2
ТКБ Банк - ТрансКапиталБанк 74 2
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган 428 2
Лента - Сеть розничной торговли 912 2
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 824 2
Альфа-Банк 1476 2
ИСК - Ижевская строительная компания 1084 2
eKassir - Екассир Банковские Системы 20 1
Сбер - Сбербанк Поволжский банк 14 1
Юлмарт - Ulmart Holdings 180 1
Пробизнесбанк АКБ 126 1
Northrop Grumman 200 1
Lockheed Martin 730 1
TASE - Tel Aviv Stock Exchange - Тель-Авивская фондовая биржа 1 1
АйМаниБанк - iMoneyBank - Алтайэнергобанк 33 1
Subway - сеть ресторанов быстрого обслуживания 15 1
Schlumberger - Шлюмберже - Шлюмберже Индастриз - Шлюмберже Лоджелко 62 1
Лайф ФГ - Финансовая группа 147 1
ВТБ - БМ-Банк Россия - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 476 1
Wells Fargo 74 1
Lotte - Лотте - бизнес-центр 20 1
Ford Motor 166 1
Nokian Tyres 13 1
ПСБ - Промсвязьбанк 682 1
ВТБ Лизинг 47 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 447 1
Русский стандарт Банк 370 1
Сбер - Сбербанк Московский банк 75 1
Walmart - Wal-Mart Stores 361 1
Visa International 1809 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1710 1
eBay Inc 1576 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 495 1
Сбер - Сбербанк Байкальский банк 7 1
Renault Groupe 132 1
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1827 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3271 3
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 13513 3
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 581 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2084 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2162 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2392 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 8292 1
Президент Российской Федерации 3770 1
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 223 1
Верховный суд Российской Федерации 709 1
Министерство иностранных дел Финляндии 4 1
U.S. District Court - Федеральные окружные суды США 94 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 246 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2513 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 2429 1
ATM - Automatic Teller Machine - Автоматический банкомат - Банкоматные сети - Банкоматизация 1125 51
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - POS-терминалы - Онлайн-кассы - Единый кассовый чек - Смарт-терминалы 915 14
Бухгалтерия - GAAP - Generally Accepted Accounting Principles - ОПБУ - Общепринятые принципы бухгалтерского учёта - Национальные стандарты бухгалтерского учёта 961 10
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 9115 10
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 9861 7
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 5821 6
PIN - Personal Identification Number - ПИН - Персональный идентификационный номер 858 5
SLM - Software Lifecycle Management - Управление жизненным циклом программного обеспечения 31 5
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 4844 5
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 7286 5
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 1413 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 30976 4
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические системы - Инженерно-технические средства 3057 4
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 2024 4
Эквайринг - acquire - Возможность для торгового предприятия принимать безналичную оплату за товары и услуги пластиковыми картами 735 4
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - TelePresence - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок 3186 4
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы 4966 4
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 5317 4
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 47147 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 20003 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты 11108 3
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов на основе data-driven подхода 2153 3
Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 3568 3
VSaaS - Video Surveillance as a Service - Удаленное облачное видеонаблюдение - Системы интеллектуального видеонаблюдения 681 3
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 1145 3
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 3940 3
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser 4447 2
Сервер - серверные платформы - серверное оборудование - server platforms server hardware 10956 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 7025 2
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 1381 2
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - системы электронной коммерции 3342 2
Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 2001 2
EIP - Enterprise Information Portal - Корпоративный информационный портал - портальные решения - веб-интерфейс для доступа сотрудника к корпоративным данным и приложениям 292 2
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов 2185 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 5422 2
SCO - self-checkout, self-shopping, self-cash module, self pay-service, self-scanning - Касса самообслуживания, КСО - Кассовая система самообслуживания - Выручай-касса - Устройство для самостоятельной оплаты товаров - Цифровые кассиры 49 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 3412 2
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 1246 2
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 4476 2
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы 1602 2
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 1314 9
Microsoft Windows 10 11713 8
Google Android 11959 4
Parallels RAS - Parallels Remote Application Server 56 2
SAP Sybase 280 2
Microsoft Windows 7 1780 2
Linux OS 7669 2
Apple iPad 3663 2
Microsoft Windows XP 2291 2
Nokia Alcatel-Lucent SA 1192 2
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1350 2
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1506 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 2986 1
eKassir Omnichannel Banking Platform - eKassir ATM WebHost - eKassir ATM Customer - eKassir ATM Terminal - eKassir ATM API - eKassir Payments Hub 8 1
IBM Informix СУБД 132 1
Microsoft Windows Server 2003 467 1
Microsoft Windows NT 737 1
Norbit Business Trade - NBT 13 1
VMware VeloCloud 14 1
Microsoft Windows Embedded 141 1
HP - palmOne - Palm Pilot 33 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 1707 1
Поляна-Д - автоматизированная система управления боевыми действиями зенитной ракетной бригады 25 1
VMware NSX - VMware Network Security Virtualization 130 1
IBM SPSS Statistics 53 1
Software AG webMethods HIP - Hybrid Integration Platform 79 1
SGI XFS - высокопроизводительная 64-битная журналируемая файловая система 30 1
OmniNet - Omnitracker 56 1
AMD K7 9 1
Microsoft Windows 2000 2856 1
Apple Pay 427 1
Aladdin JaCarta СКЗИ 257 1
Ланит LanDocs 64 1
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1323 1
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone 1546 1
Apple iOS 6422 1
Apple iPhone - серия смартфонов 6255 1
Microsoft Edge - браузер 1891 1
Microsoft Office 3247 1
Intel Core - Семейство процессоров 1519 1
Тютнев Владимир 7 6
Владимиров Андрей 16 5
Hurd Mark - Херд Марк 95 4
Leav Peter - Лив Питер 10 3
Никитин Максим 21 3
Larry Ellison - Lawrence Joseph Ellison - Ларри Эллисон - Лоуренс Джозеф Эллисон 290 2
Стенников Алексей 4 2
Кононович Владимир 3 2
Дарёшин Максим 13 2
Fiorina Carly - Фиорина Карли 94 2
Litan Avivah - Литан Авива 19 1
Gelsinger Patrick - Гелсингер Патрик 124 1
Грановский Олег 21 1
Афанасьев Вадим 9 1
Теленков Андрей 23 1
Храбров Валерий 26 1
Дегтярев Алексей 57 1
Гришин Денис 1 1
Bruno John - Бруно Джон 7 1
Дмитриев Александр 23 1
Тарико Владимир 3 1
Генеральский Вячеслав 3 1
Казаков Александр 42 1
Seddik Sherif - Седдик Шериф 4 1
Филиппов Александр 13 1
Phillips Charles - Филипс Чарльз 42 1
Родионов Дмитрий 22 1
Чулков Валерий 24 1
Попов Андрей 80 1
Наумов Евгений 25 1
Пархоменко Александр 15 1
Белоусов Александр 8 1
Килюшева Екатерина 5 1
Бабин Ярослав 6 1
Булатов Кирилл 18 1
Грибов Владимир 30 1
Abou-Ltaif Nidal - Абу-Лтаиф Нидаль 6 1
Nieberg Lars - Ниберг Ларс 1 1
Антонов Игорь 9 1
Голован Дмитрий 10 1
Россия - РФ - Российская федерация 108428 38
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 45854 23
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 33910 17
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12528 11
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13925 7
Япония 10069 7
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 13476 6
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 11864 5
Ближний Восток 2549 5
Африка - Африканский регион 2928 5
Европа 12319 5
Германия - Федеративная Республика 8903 5
Европа Восточная 2927 5
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1736 4
Россия - дФО - Амурская область - Свободный 1116 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 12452 4
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 5461 4
Индия - Республика 4263 4
Украина 6212 4
Америка Южная 680 4
Украина - Киев 916 3
Нидерланды 2197 3
Россия - СФО - Новосибирск 3269 3
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1238 3
США - Джорджия 258 3
США - Джорджия - Атланта 244 3
Россия - СФО - Томская область - Томская агломерация 681 2
Россия - ПФО - Пензенская область 502 2
Россия - Восточная Сибирь 237 2
США - Калифорния 3381 2
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 475 2
Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1269 2
Бразилия - Федеративная Республика 1945 2
Канада 3319 2
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 708 2
Россия - ПФО - Казань 2085 2
Россия - СФО - Иркутская область 832 2
Америка 2011 2
Израиль 1756 2
США - Делавэр 160 2
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик - Сервис-провайдер - Технологическая компания 19319 37
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13091 13
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail 8499 6
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 4862 6
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 18976 3
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 4012 3
non-GAAP earnings measures - не-GAAP - необщепринятые показатели прибыли 44 2
Ergonomics - Эргономика 840 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня 5307 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 2731 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы 1164 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 2195 1
Образование в России 460 1
Юриспруденция - Jurisprudence 1629 1
Космос - Космические технологии и исследования - Ракетостроение 250 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 3345 1
Денежные переводы - Money transfers 775 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 731 1
Федеральный закон 54-ФЗ - О применении контрольно-кассовой техники 218 1
Product Management - Продакт менеджмент - Управление продуктом 22 1
Градус Цельсия 239 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 1550 1
НКО - Некоммерческая организация 220 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 1063 1
LTV - Lifetime Value - CLV - Customer Lifetime Value - пожизненная ценность клиента 41 1
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1634 1
Bloomberg 1009 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10442 2
Thomson Reuters - Рейтер 5731 2
USA Today 125 2
CNBC - Consumer News and Business Channel 151 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2267 1
NYT - The New York Times 956 1
Коммерсантъ - Издательский дом 888 1
All Things Digital 167 1
HPC.ru 82 1
Yahoo Finance 100 1
IDC - International Data Corporation 4671 2
Gartner - Гартнер 3301 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 3524 1
ABI Research 230 1
Javelin Strategy & Research 4 1
Wainhouse Research 38 1
МАДИ - Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет 54 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 618 1
Минобороны РФ - РВСН ВА - Военная академия Ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого 7 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 617 2
Black Hat - Конференция 77 1
Positive Hack Days - международный форум по практической безопасности 20 1
International Design Excellence Awards 1 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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