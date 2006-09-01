Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 199231
ИКТ 15374
Организации 11762
Ведомства 1510
Ассоциации 1112
Технологии 3583
Системы 27061
Персоны 86987
География 3117
Статьи 1580
Пресса 1318
ИАА 757
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2830
Мероприятия 894

Microsoft Windows NT

Microsoft Windows NT

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


01.09.2006 Windows NT 4 "съедят" черви и троянцы?

Специалисты по ИТ-безопасности заявляют о повышении риска успешных атак на операционную систему Windows NT 4, "предка" Windows 2000 и XP. Отказ разработчика Microsoft от поддержки этой стар
07.12.2004 Microsoft вводит платную поддержку Windows NT4

Microsoft объявила о возможности поддержки Windows NT4 в течении еще двух лет при условии оплаты. Ранее представители корпорации заявляли, что поддержка системы NT 4 Server прекращается в конце 2004 г., а настольной NT4 — в июне сл
16.09.2003 Microsoft признал проблемы с обновлением SQL Server под Windows NT

Microsoft подтвердил, что пользователи, решившие перейти с Windows NT Server 4.0 на Windows Server 2003, могут столкнуться с трудностями при запуске SQL
24.06.2003 Для пользователей Windows NT 4.0 легкая жизнь заканчивается в этом месяце

Microsoft начнет сворачивание поддержки Windows NT 4.0 в конце следующей недели, вынуждая сотни тысяч пользователей переходить на нов
30.04.2003 Четверть приложений для Windows NT4 не работают с Server 2003

Менее 3/4 приложений для Windows NT4 смогут работать под управлением новой серверной ОС Windows Server 2003, создавая тем самым дополнительные проблемы для системных администраторов. Согласно результатам тестирования,

05.02.2003 Патч для Windows NT4 вызывает отказ системы

Microsoft удалил “заплатку” безопасности для Windows NT 4.0, поскольку ее инсталляция может привести к краху операционной системы. Патч, в
19.08.2002 Digital Life: Intel как аллерген, КПК как "Раптор", мобильник как рыбка, а робот как таракан
05.02.2002 Дефект в защите Windows NT/2000 делает отношения между доменами "слишком доверительными"

ое предупреждение об ошибке в подсистеме аутентификации пользователей серверных операционных систем Windows NT 4.0 и 2000, которая позволяет пользователю с правами администратора распространить
21.01.2002 План ликвидации Windows NT 4.0

Всего продано около 5 миллионов лицензий на сервера Windows NT 4.0. Даже если всего половина из них действительно используется, система не должна
29.11.2001 Microsoft расширила программы сертификации

ационной системы Windows 2000, существенно отличаются от навыков, необходимых для работы с системой Windows NT 4.0, специалисты сообщили, что им приходится управлять неоднородными компьютерными
10.01.2001 В 2000 году чаще всего взламывали Windows NT

тва содержащихся под данной ОС были взломаны. Определить можно лишь процент взломов данной системы среди ВСЕХ серверов. Таким образом, нельзя однозначно говорить о том, что Windows 2000 надежнее, чем Windows NT. Дело в том, что серверов под первой из этих ОС гораздо меньше, что под второй.
10.01.2001 В 2000 году чаще всего взламывали Windows NT

Из всех операционных систем в прошедшем году чаще всего взламывали Windows NT, сообщает Attrition.org. Согласно исследованию, проведенному этой компанией, 56% из всех серверов, которые были взломаны в течение 2000 года, работали именно под Windows NT. Н
15.11.2000 SystemSoft Corp. выпустила новую версию CardWizard 5.2 для Windows NT 4.0

temSoft Corp. для работы с картами стандарта PC Card, относится к числу продуктов plug-and-play и расширяет возможности мобильных пользователей ПК. Программа поддерживает аппаратные профили Microsoft Windows NT, поэтому пользователь может одновременно сохранять несколько карт PC Card в их гнездах, а система сама загрузит только те драйверы локальных профилей, которые необходимы. При этом по
15.11.2000 Патч для устранения ошибки "Terminal Server Login Buffer Overflow" в Microsoft Windows NT 4.0 Terminal Server

Microsoft выпустила патч, исключающий пробел в системе защиты Microsoft Windows NT 4.0 Terminal Server, который мог привести к вызову сбоя работы Terminal Server злоумышленным пользователем или, в отдельных случаях, к запуску нежелательной программы на сервере. Ком
03.11.2000 Доля пользователей Windows NT уменьшилась на 17%

Согласно исследованию, проведенному компанией WebSideStory Inc., доля пользователей операционной системы Windows NT в общем количестве интернет-пользователей с момента появления Windows 2000 упала более, чем на 17%. Сектор пользователей интернета под Windows NT уменьшился с 7,25% 15 февраля
16.05.2000 SGI представила графические станции под Windows NT и Linux

ся на процессорах Pentium III и Pentium III Xeon. Они были сертифицированы для работы под Microsoft Windows NT 4.0 и Red Hat Linux 6.1.
16.05.2000 SGI представила графическую подсистему VPro для Windows NT, Linux и IRIX

Компания SGI представила новую графическую подсистему под названием "VPro graphics", предназначенную для рабочих станций на базе платформ Windows NT, Linux и IRIX. В данной системе представлена аппаратная поддержка технологии OpenGL 1.2, которая выполнена на базе одного чипа. Производительность VPro составляет 540 мегапикселей в

21.12.1999 Операционные системы Microsoft прошли государственные тесты США по защите данных

Windows NT 4.0 прошла проверку на соответствие уровню защиты C2, а Windows 95, Windows 98, Windows NT 4.0 и Windows 2000 - проверку по методике FIPS 140-1, что особенно важно для заказ
17.11.1999 Unisys устанавливает рекорд производительности R/3 на сервере Windows NT

Корпорация Unisys объявила о том, что на ее сервере ES5085 удалось установить рекорд в производительности приложения учета продаж SAP R/3 (Sales and Distribution) среди серверов на базе Windows NT. В данном тесте была промоделирована работа 380 пользователей системы, а среднее время отклика на запрос составило 1.94 секунды. Сервер был укомплектован 8 процессорами Pentium III X
28.10.1999 Вышел 6-ой service pack для Windows NT 4.0

Его можно получить на сайте Microsoft. SP6 применим к Workstation, Server и Enterprise Edition Windows NT 4.0. Хотя в новом пакете и есть, как всегда, старые патчи от SP5, Microsoft опреде
11.10.1999 Compaq анонсирует поддержку Windows NT Terminal Server на серверах ProLiant 8000 и 8500

Корпорация Compaq Computer объявила о доступности ОС Windows NT 4.0 Server в редакции терминального сервера (Terminal Server Edition) на своих 8-п
08.10.1999 Обнаружен первый компьютерный вирус, внедряющийся на самый высокий уровень безопасности Windows NT

бнаружении первого в мире компьютерного вируса, внедряющегося на самый высокий уровень безопасности Windows NT - область системных драйверов. Эта особенность делает вирус труднодоступным для ле
01.09.1999 Dell предлагает бесплатный апгрейд Windows 2000 пользователям Windows NT Workstation 4.0

Компания Dell Computer анонсировала программу по бесплатному апгрейду ОС Microsoft Windows 2000 Professional для пользователей ПК, ноутбуков и рабочих станций Dell установивших у себя Windows NT Workstation 4.0. К сожалению, данная программа действительна только на американском рынке.
26.08.1999 Работа над поддержкой некоторых версий Windows NT для компьютеров на базе процессоров Alpha прекратилась

s 2000, но также заявила, что будет продолжать разработку 64-битной версии Windows 2000 и поддержку Windows NT 4.0.
10.08.1999 Microsoft представляет Windows NT Embedded 4.0

Компания Microsoft представила новую версию Windows NT предназначенную для так называемых встроенных систем: производственного оборудования, терминалов для производства платежей в торговых точках и т.д. Эта версия, Windows NT Embe
29.07.1999 3Com выпускает Transcend Network Control Services V1.1 для Windows NT

Компания 3Com представила Transcend Network Control Services V1.1 для Windows NT. Это пакет приложений для администрирования сетевых систем 3Com. С его помощью возможна конфигурация и управление многодоменными VLAN сетями на базе стандартов LANE и 802.1Q. Цена па
19.07.1999 Компания VM Ware начинает программу бета-тестирования своей системы на платформе Windows NT

болочка, которая позволяет запускать под одной операционной системой (хост-системой) в качестве приложения другую операционную систему (гостевую).Этот релиз может использовать в качестве хост системы Windows NT4.0 SP3, SP4 и SP5. Поддерживаемые гостевые операционные системы: MS-DOS6.x, DR-DOS (в стадии эксперимента), MS Windows 3.1/ 95/ 98/ NT, Windows2000 (в стадии эксперимента, пока без п
28.06.1999 MARGI Systems выпустила DVD-to-Go для Windows NT 4.0

Компания MARGI Systems выпустила DVD-to-Go для платформы Windows NT 4.0. PC Card предназначена для воспроизведения видео в стандарте MPEG-1 и MPEG-2.

24.05.1999 Supply Chain добавила в свой пакет Vendor-Managed-Inventory поддержку платформы Windows NT

Компания Supply Chain Solutions объявила о выпуске версии своего пакета VMI (Vendor-Managed-Inventory) для платформы Windows NT. Ранее эта система выпускалась для платформы AS/400.
13.05.1999 Обнаружена некорректная функция в работе ПО для встроенных приводов Zip под Windows NT

Компания Iomega сообщила о том, что команда копирования контекстного меню иконки ПО для Windows NT внутреннего накопителя Zip ATAPI не работает. Данная команда использует программу Microsoft diskcopy.exe, которая не рассчитана на Zip и работает только с обычными дискетами.
07.05.1999 Microsoft сняла ссылки для загрузки Windows NT 4.0 Service Pack 5 со своего сервера

Компания Microsoft удалила ссылки, позволяющие бесплатно скачать недавно выпущенный Windows NT 4.0 Service Pack 5, со своего сайта в Интернет. По заявлению Microsoft, это было с
07.05.1999 Вышла новая версия факс-сервера FACSys Fax Messaging Gateway для Microsoft Windows NT

Компания "ТерраЛинк", официальный дистрибутор продукции Optus Software на территории СНГ, объявила вчера о выходе новой версии факс-сервера FACSys Fax Messaging Gateway для Microsoft Windows NT. FACSys v4.6, как и предыдущая версия, основан на технологии AFM (Active Fax Messaging) компании Optus Software, смоделированной по принципу технологии Microsoft ActiveX technology,

06.05.1999 Microsoft выпустила Service Pack 5 для Windows NT 4.0

Компания Microsoft выпускает Service Pack 5 для Windows NT 4.0 Server и Workstation. Эта версия пакета содержит все исправления к ошибкам, на
21.04.1999 Снова найдена ошибка защиты Microsoft Windows NT 4.0

По сообщению Microsoft, ошибка присутствует в системах Windows NT Server 4.0, NT Workstation 4.0, NT Server 4.0 Enterprise Edition и NT Server 4.0 T
19.04.1999 В мире установлено 28 млн копий Windows NT Workstation 4.0

crosoft объявила сегодня, что в марте 1999 г. количество лицензий на операционную систему Microsoft Windows NT Workstation версии 4.0 во всем мире достигло 28 млн. В число установивших ее в кач
08.04.1999 Обнаружена лазейка в защите консолей Windows NT

Microsoft выпустила исправление ошибки защиты закрытых консолей Windows NT Server, Enterprise Edition 4.0, Workstation 3.51, 4.0, и NT Server 4.0 Terminal Se
07.04.1999 BMC Software представила семейство продуктов Patrol для администрирования систем Windows NT и BackOffice

Компания BMC Software представила набор продуктов Patrol для администрирования Windows NT и BackOffice. Продукты совместимы с Windows 2000 и обеспечивают устойчивую работу

22.03.1999 Microsoft подписала соглашения с тремя фирмами об обеспечении координированной поддержки Windows NT 4.0

Technologies и Mission Critical Software о предоставлении координированной поддержки пользователям Windows NT 4.0. Компании будут обмениваться технической информацией, в том числе и по создава
19.03.1999 IBM выпустила рабочие станции под Windows NT на P-III Xeon

Корпорация IBM выпустила новую модель рабочей станции IntelliStation Z Pro под Windows NT. Станции оснащены одним или двумя процессорами Intel P-III Xeon 500 и 550 МГц и видеоадаптерами IBM Fire GL1 и Intense3D Wildcat 4000. Рабочие станции предназначены для разработки 3D
16.03.1999 Microsoft выпустила очередной патч для Windows NT

Компания Microsoft выпустила очередной патч для ошибки в Windows NT, которая позволяет получить доступ к системе из-за некорректной работы скринсейвера. Теоретически возможно использование такого скринсейвера, который позволит любому пользователю вой

Публикаций - 890, упоминаний - 1134

Microsoft Windows NT и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25775 397
Intel Corporation 12811 85
IBM - International Business Machines Corp 9699 84
HPE Compaq Computer Corp - HP Compaq Global Services 1966 52
Oracle Corporation 7074 52
OpenText - Micro Focus - Novell 880 43
Dell EMC 5180 42
HP - Hewlett-Packard 3662 39
HPE SGI - Silicon Graphics 390 33
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 32
HP Inc. 5883 32
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2253 31
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1731 30
Dell Technologies - Dell Computer 2219 23
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 22
Microsoft Russia - Майкрософт Россия - Майкрософт Рус 839 17
Cisco Systems 5372 14
Apple Inc 13154 13
Yahoo! 3726 13
CA Technologies - Computer Associates 392 12
Google LLC 12688 12
Oxygen Software - Оксиджен Софтвер 32 12
Netscape Communications Corporation 426 12
Veritas Technologies - Веритас Текнолоджис - Veritas Software Corporation 337 11
Siemens AG - Siemens Group 2673 10
SAP SE 5601 10
Softline - Софтлайн 3743 10
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 837 10
Компьюлинк ГК - Compulink 456 10
Компьюлинк ГК - Инфралинк - Компьюлинк УСП - Компьюлинк Управление системных проектов - КомпьюЛинк Сервис 166 9
Nortel Networks - Northern Telecom 1329 9
Broadcom - VMware 2610 9
Dr.Web - Доктор Веб 1294 9
Toshiba Corporation 2980 9
Citrix Systems 868 9
Adobe Systems 1597 9
Seagate Technology 766 8
OpenText - Micro Focus - Borland - Inprise - Inspire 250 7
Unisys - Unify Square 118 7
Red Hat 1378 7
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 13
eBay Inc 1640 7
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 6
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 6
SANS Institute - Escal Institute of Advanced Technologies - SANS Technology Institute - SANS Software Security Institute - SANS Internet Storm Center 122 5
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 5
Boeing 1031 5
КонсультантПлюс 161 3
Россети Ленэнерго 1699 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 3
Western Union - Western Union Financial Services - Вестерн Юнион 129 3
Walt Disney Company 647 3
Bank of America - Банк Америки 271 3
Michelin - Мишлен 36 2
Лукойл ПАО - Лукойл Пермь - Лукойл ПНОС - Лукойл Пермнефтеоргсинтез - Лукойл Пермнефтепродукт - Пермский НПЗ - Лукойл Коми - Лукойл Коминефтепродукт - Уралойл 44 2
GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ 479 2
Lockheed Martin 777 2
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 504 2
Caterpillar - 93 2
Colgate-Palmolive - Колгейт Палмолив 26 2
Белый Ветер 365 2
Rakuten Shopping - Buy.com 81 2
МКСК - МосКапСтройКомплект 8 2
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 2
Mercedes-Benz Group - Daimler AG - Даймлер АГ - Daimler-Benz - Даймлер-Бенц АГ - Daimler-Chrysler - ДаймлерКрайслер Автомобили РУС 251 2
Kickstarter 136 2
McDonald’s - Макдоналдс 220 2
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 501 2
ЮКОС НК - ЮКОС Нефтяная компания 164 2
Whirlpool - IHPA - IHP Appliances Sales - Ай Эйч Пи Апплаенсес Сейлс - Вирлпул Рус 93 2
Johnson & Johnson - J&J - Джонсон энд Джонсон 128 2
American Airlines 90 1
Crocus Group - Крокус Групп 15 1
CARL - Автомобильный маркетплейс 73 1
Росатом СХК - Сибирский химический комбинат - Северская ТЭЦ 25 1
Honda Motor Company - HND 240 1
United Airlines - авиакомпания 95 1
Hertz Corporation 17 1
Azimut Hotels - Азимут - сеть гостиниц - Олимпик Пента Ренессанс - Olympic Penta Renaissance - Aerostar Hotels - Аэростар 60 1
Лаборатория программного обеспечения - Helix - Хеликс - Лабораторная служба 37 1
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1208 17
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 11
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 6
U.S. Department of Justice - DOJ - Минюст США - Министерство юстиции США 631 6
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 5
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 264 3
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 3
Судебная власть - Judicial power 2500 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 3
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 3
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 3
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 497 3
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 2
U.S. Department of Homeland Security - DHS - Министерство внутренней безопасности США - Министерство национальной безопасности (МНБ) 306 2
Правительство Москвы - Департамент культуры города Москвы - Департамент семейной и молодёжной политики города Москвы, ДСМП - Комитет по делам семьи и молодёжи города Москвы 42 1
ЦБ РФ ГУ - Главные управления Центробанка России - Отделения Национальных банков 38 1
ФСБ РФ ЦОС - Центр общественных связей Федеральной службы безопасности Российской Федерации 13 1
U.S. District Court - Федеральные окружные суды США 514 1
Федеральное правительство Германии - Bundesregierung 127 1
U.S. Supreme Court of the United States - Верховный суд США 212 1
Правительство Баварии - Bavarian State Office 2 1
U.S. Department of Defense - U.S. Army - Вооружённые силы США 103 1
Франция - Правительство Франции - Gouvernement Français - Президент Франции - Président de la République Française 105 1
Правительство Австралии - Australian Government - Государственные органы власти Австралийского Союза - Парламент Австралии - Parliament of Australia 26 1
Юриспруденция - Законодательные собрания областей РФ - Законодательство региональное и областное 303 1
UK Government - Правительство Великобритании - Кабинет министров Великобритании 227 1
ФТС РФ - Региональные таможенные управления - МАПП - Многосторонний автомобильный пункт пропуска 263 1
U.S. Department of Veterans Affairs - Министерство по делам ветеранов США 37 1
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 410 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 1
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - Военно-морские силы США - United States Marine Corps, USMC - Корпус морской пехоты США 666 1
Счётная палата РФ - КСП - Контрольно-счетная палата 49 1
Правительство Казахстана - Министерство финансов Казахстана - Министерство государственных доходов Казахстана 21 1
U.S. Department of Defense - United States Army - Армия США - Сухопутные войска США 631 1
ФСТ РФ - ФЭК России - Федеральная энергетическая комиссия Российской Федерации 8 1
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 344 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 382 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 13
Apache Software Foundation - ASF 231 3
Die Grunen - Германская партия зеленых 15 3
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 3
OSI - Open Source Initiative 80 2
FSF - Free Software Foundation - Фонд СПО - Фонд свободного программного обеспечения 113 2
FSFE - Free Software Foundation Europe - Европейский фонд свободного программного обеспечения 26 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 2
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 1
Liberty Alliance - Identity and Access Management Federation 36 1
CompTIA - Computing Technology Industry Association 32 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 1
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 151 1
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 259 1
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 424 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 347
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 312
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 111
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34984 106
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 93
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14268 85
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7923 80
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 71
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 61
Patch - Патч - автоматизированное внесение определённых изменений в компьютерные файлы 2843 57
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7599 55
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 55
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10005 50
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 43
LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 3374 43
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 42
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 42
Кибербезопасность - Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 3319 41
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 39
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5500 39
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 38
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - Многовекторные атаки - L7-атака - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3829 38
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 38
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 36
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 35
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 35
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 29
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4455 29
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 2481 26
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5787 26
Web-server - WEB-сервер - Веб-сервер - HTTP-сервер 890 25
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 25
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6684 25
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 25
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 24
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8648 23
W3C - XML - eXtensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - RSS - Rich Site Summary - RDF site summary - Really Simple Syndication - протокол передачи данных 1888 23
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 6216 22
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10743 22
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 21
Microsoft Windows 16882 433
Microsoft Windows 2000 8678 289
Linux OS 11533 144
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1672 135
Microsoft Windows 95 429 100
Microsoft Windows XP 2431 94
Microsoft Windows 98 452 93
OpenText - Micro Focus - Novell NetWare OS 287 90
Oracle - Sun Solaris SPARC - Scalable Processor Architecture - масштабируемая архитектура процессора 1018 90
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1793 69
Microsoft Exchange - MS Exchange 1846 46
Oracle Java - язык программирования 3469 44
Microsoft Outlook 1506 38
Microsoft Windows Server 2003 571 36
Microsoft Windows ME - Microsoft Windows Millennium 144 36
Intel Pentium III 782 34
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 1023 30
Microsoft IIS - Microsoft Internet Information Services-Server 228 29
IBM AIX - Advanced Interactive eXecutive - Разновидность операционной системы UNIX 290 29
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 28
Microsoft Office 4170 26
HP UX - Hewlett Packard Unix 232 25
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1684 25
Intel Xeon CPU - Intel Prestonia - Серия серверных микропроцессоров 1445 24
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1909 24
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 23
Apple Mac - Apple Macintosh 3114 22
Microsoft Edge - MS Edge - браузер 2037 22
Microsoft Windows 10 1938 21
Intel Pentium II 174 20
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2429 20
Microsoft Internet Explorer (IE, MSIE) - Интернет Эксплорер - браузер 1103 18
Xinuos - Xinuos OpenServer - SCO UNIX - SCO Open Desktop - SCO OpenServer - SCO UnixWare - SCO OpenLinux 69 18
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1316 18
Apple macOS 2419 17
Microsoft Disk Operating System - MS-DOS 140 17
IBM System i - IBM eServer iSeries - IBM eServer i5 - IBM AS/400 - IBM Application System/400 88 16
Microsoft Windows 3.x 83 16
Apache HTTP Server - Apache Web Server 631 16
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 850 16
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 18
Зенкин Денис 263 7
Ballmer Steve - Баллмер Стивен 579 7
Иванов Алексей 163 6
Горшков Василий 9 5
Maritz Paul - Моритц Пол 36 5
Greene Diane - Грин Диана 20 4
Ellison Larry - Ellison Lawrence Joseph - Эллисон Ларри - Эллисон Лоуренс Джозеф 320 4
Касперский Евгений 337 4
Васильев Григорий 44 3
Hubner Anne - Хюбнер Энн 5 3
Брагин Алексей 5 3
Раевский Алексей 77 2
Peterson Chris - Петерсон Крис 4 2
Andreessen Marc - Андрессен Марк 42 2
Elop Stephen - Элоп Стивен 156 2
Gelsinger Patrick - Гелсингер Патрик 202 2
Spears Britney - Спирс Бритни 65 2
Мамыкин Владимир 44 2
Рамендик Михаил 19 2
Курникова Анна 27 2
Давлетханов Марат 12 2
Powers Kurt - Пауэрс Курт 2 2
Курков Тимур 3 2
Ullrich Johannes - Ульрих Йоханнес 10 2
Schröder Stefan - Шродер Стефан 2 2
Nelson Stuart - Нельсон Стюарт 12 2
Toulouse Stephen - Тулуз Стивен 13 2
Paller Alan - Паллер Алан 16 2
Lopez Jennifer - Лопес Дженнифер 11 2
Matusow Jason - Матусов Джейсон 4 2
Sollitto Vincent - Соллитто Винсент 4 2
Green Diane - Грин Дайан 7 2
Белоусов Сергей 254 2
Satya Nadella - Сатья Наделла 227 2
Smith Brad - Смит Брэд 104 1
Зубарев Илья 27 1
Казак Максим 162 1
Казаков Антон 5 1
Nightingale Johnathan - Найтингейл Джонатан 9 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 159
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 88
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 50
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 42
Германия - Федеративная Республика 13221 33
Европа 24964 32
Япония 13807 22
Франция - Французская Республика 8177 18
Украина 7928 18
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 15
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 14
Южная Корея - Республика 7052 13
Казахстан - Республика 6048 12
Испания - Королевство 3840 12
Канада 5081 11
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 10
Беларусь - Белоруссия 6289 9
Швеция - Королевство 3782 8
Италия - Итальянская Республика 4508 8
Азербайджан - Азербайджанская Республика 1111 8
Польша - Республика 2031 7
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 7
Армения - Республика 2449 6
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан - Кыргызская Республика 1419 6
Узбекистан - Республика 2005 6
Грузия 1332 6
Таджикистан - Республика 953 6
США - Вашингтон - Сиэтл 407 6
Туркмения - Туркменистан 456 6
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 5
Азия - Азиатский регион 5920 5
Дания - Королевство 1337 5
Норвегия - Королевство 1858 5
Индия - Bharat 5869 5
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1833 5
Америка Латинская - латиноамериканский регион 1939 5
США - Калифорния 4829 5
Нидерланды 3746 5
США - Колумбия - Вашингтон 1487 5
США - Калифорния - Сан-Диего 370 4
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 40
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 40
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 37
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 29
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 29
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 28
Английский язык 7030 25
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 20
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 3986 18
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1377 15
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 14
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 12
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18148 12
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1574 12
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 5109 12
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8838 11
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3304 10
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6692 10
Y2K - Проблема 2000 года - Ошибка 2000 года - Кризис третьего тысячелетия 282 9
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5884 9
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 9
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2825 8
Здравоохранение - Эпидемиология - Эпидемия - Epidemiology - Epidemic - прогрессирующее распространение инфекционного заболевания среди людей 870 8
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2481 8
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 7
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3859 7
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3821 7
Business accelerator - Бизнес акселератор - startup accelerator - seed accelerator - "ускоритель" - социальный институт поддержки стартапов 591 6
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6583 6
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7418 6
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 3101 6
AdTech - Баннеры - Баннерная реклама - Banner advertising - Интернет-реклама 1702 6
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3791 6
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 5
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 3152 5
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 5
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 5
НТИ - Национальная технологическая инициатива - Технет - Technet - Передовые производственные технологии - умные фабрики 115 4
Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 4
Энергетика - Energy - Energetically 5855 4
Silicon 494 17
Silicon.com 364 8
The Register - The Register Hardware 1784 8
ZDnet 663 8
CNET Networks - CNET News 1643 6
BleepingComputer - Издание 458 6
TechSpot 188 5
cw360 84 5
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 4
PC Magazine - PCMag 104 4
Inquirer 463 4
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - AOL TW - AOL Time Warner 555 3
VNUNet.com 214 3
Reddit 398 3
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 3
Tom’s Hardware 600 3
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1339 3
Windowslatest 14 2
Neowin 217 2
Dow Jones - MarketWatch 334 2
Computer Weekly 376 2
Washington Profile 142 2
NewsFactor 127 2
allNetDevices 160 2
Times 661 2
Seattle Times 40 2
The Verge - Издание 619 2
NYT - The New York Times 1100 2
The Washington Post 350 2
AP - Associated Press 2007 2
Phoronix 59 1
Hacker News 92 1
KrebsOnSecurity 18 1
CRN 50 1
Der Standard 3 1
Virus Bulletin 33 1
Blocks & Files 14 1
Компьютерра 45 1
Мобильные системы 118 1
InformationWeek 241 1
IDC - International Data Corporation 4975 32
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 17
Gartner - Гартнер 3658 11
Net Applications 127 4
Gartner - Dataquest 353 2
Thomson Reuters - Yankee Group - Yankee Research Group 186 2
Illuminata 13 2
Gartner - Giga Information Group 32 2
Forrester Research 834 2
HFS Research 49 1
S&P Global Inc - S&P Global Market Intelligence - McGraw Hill Financial - McGraw–Hill Companies 19 1
Fortune Global 100 142 1
IDC Data Thrivers 2 1
The Network 8 1
Dow Jones & Company - DJIA - Доу Джонс 156 1
BDI - Business Date Israel 1 1
Nikkei Market Access (NMA) 53 1
Fortune Global 1000 51 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 1
Computer Economics 32 1
Creative Strategies 17 1
Adobe - Omniture - Visual Sciences - WebSideStory 31 1
Radicati Group 26 1
Fortune Global 500 295 1
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 364 1
NetMarketShare Web Analytics 29 1
Микроинформ 36 3
CERN - Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire - ЦЕРН - Европейский Центр ядерных исследований - Европейская организация по ядерным исследованиям 246 2
Illinois State University - Иллинойсский университет - Университет штата Иллинойс 201 2
Cornell University - Корнеллский университет - Университет Корнуэлла 205 2
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 2
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1222 2
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 307 2
РАН - Российская академия наук 2122 2
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 648 2
Росатом - РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики 172 1
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 121 1
ВНИИПВТИ ФГУП - Всероссийский научно-исследовательский институт проблем вычислительной техники и информатизации 50 1
ВНИИНС - Всероссийский научно-исследовательский институт автоматизации управления в непромышленной сфере им. В. В. Соломатина 55 1
University of London - Лондонский университет - Университет в Лондоне 58 1
Государственный Русский музей 52 1
МГУ ГАИШ - Государственный астрономический институт имени П.К. Штернберга 29 1
NRAO - National Radio Astronomy Observatory - Национальная радиоастрономическая обсерватория (США) - Green Bank Telescope - Радиотелескоп Грин-Бэнк 16 1
NMSU - New Mexico State University - Университет Нью-Мексико - Astrophysical Research Consortium - Apache Point Observatory - Обсерватория Апачи-Пойтнт в Нью-Мексико 15 1
РАЕН - Российская академия естественных наук 26 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 1
ANSI - American National Standards Institute - Американский национальный институт стандартов 302 1
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр - ЛИПАН - Лаборатория измерительных приборов АН СССР 294 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 1
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 297 1
University of Washington - Вашингтонский университет - Университет Вашингтона - Университет штата Вашингтон 262 1
Ланит Сетевая академия - учебный центр 51 1
TED Talks 36 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 10
COMDEX - COMputer Dealers' EXhibition 179 8
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 7
CeBIT 614 2
Docflow 148 2
День молодёжи - 27 июня 1087 2
Defcon 45 1
NetApp Directions 6 1
Рождество Христово - Рождественские каникулы 664 1
LinuxWorld 52 1
MacWorld Expo 35 1
День знаний - 1 сентября 42 1
Softool - Софтул - Софтулийские Игры 90 1
Comtek - Комтек - Международная выставка информационных технологий 70 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1283 1
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 195 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 1
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 635 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463271, в очереди разбора - 724356.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

Лучшие видеорегистраторы в 2026 году: хиты продаж

Как безопасно купить б/у смартфон: подробная инструкция

Обзор пылесоса Dreame Z40 AquaCycle Pro: сухая и влажная уборка без усилий

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще