Microsoft Windows NT

Windows NT 4 "съедят" черви и троянцы? Специалисты по ИТ-безопасности заявляют о повышении риска успешных атак на операционную систему Windows NT 4, "предка" Windows 2000 и XP. Отказ разработчика Microsoft от поддержки этой стар

Microsoft вводит платную поддержку Windows NT4 Microsoft объявила о возможности поддержки Windows NT4 в течении еще двух лет при условии оплаты. Ранее представители корпорации заявляли, что поддержка системы NT 4 Server прекращается в конце 2004 г., а настольной NT4 — в июне сл

Microsoft признал проблемы с обновлением SQL Server под Windows NT Microsoft подтвердил, что пользователи, решившие перейти с Windows NT Server 4.0 на Windows Server 2003, могут столкнуться с трудностями при запуске SQL

Для пользователей Windows NT 4.0 легкая жизнь заканчивается в этом месяце Microsoft начнет сворачивание поддержки Windows NT 4.0 в конце следующей недели, вынуждая сотни тысяч пользователей переходить на нов

Четверть приложений для Windows NT4 не работают с Server 2003 Менее 3/4 приложений для Windows NT4 смогут работать под управлением новой серверной ОС Windows Server 2003, создавая тем самым дополнительные проблемы для системных администраторов. Согласно результатам тестирования,

Патч для Windows NT4 вызывает отказ системы Microsoft удалил “заплатку” безопасности для Windows NT 4.0, поскольку ее инсталляция может привести к краху операционной системы. Патч, в

Дефект в защите Windows NT/2000 делает отношения между доменами "слишком доверительными" ое предупреждение об ошибке в подсистеме аутентификации пользователей серверных операционных систем Windows NT 4.0 и 2000, которая позволяет пользователю с правами администратора распространить

План ликвидации Windows NT 4.0 Всего продано около 5 миллионов лицензий на сервера Windows NT 4.0. Даже если всего половина из них действительно используется, система не должна

Microsoft расширила программы сертификации ационной системы Windows 2000, существенно отличаются от навыков, необходимых для работы с системой Windows NT 4.0, специалисты сообщили, что им приходится управлять неоднородными компьютерными

В 2000 году чаще всего взламывали Windows NT тва содержащихся под данной ОС были взломаны. Определить можно лишь процент взломов данной системы среди ВСЕХ серверов. Таким образом, нельзя однозначно говорить о том, что Windows 2000 надежнее, чем Windows NT. Дело в том, что серверов под первой из этих ОС гораздо меньше, что под второй.

В 2000 году чаще всего взламывали Windows NT Из всех операционных систем в прошедшем году чаще всего взламывали Windows NT, сообщает Attrition.org. Согласно исследованию, проведенному этой компанией, 56% из всех серверов, которые были взломаны в течение 2000 года, работали именно под Windows NT. Н

SystemSoft Corp. выпустила новую версию CardWizard 5.2 для Windows NT 4.0 temSoft Corp. для работы с картами стандарта PC Card, относится к числу продуктов plug-and-play и расширяет возможности мобильных пользователей ПК. Программа поддерживает аппаратные профили Microsoft Windows NT, поэтому пользователь может одновременно сохранять несколько карт PC Card в их гнездах, а система сама загрузит только те драйверы локальных профилей, которые необходимы. При этом по

Патч для устранения ошибки "Terminal Server Login Buffer Overflow" в Microsoft Windows NT 4.0 Terminal Server Microsoft выпустила патч, исключающий пробел в системе защиты Microsoft Windows NT 4.0 Terminal Server, который мог привести к вызову сбоя работы Terminal Server злоумышленным пользователем или, в отдельных случаях, к запуску нежелательной программы на сервере. Ком

Доля пользователей Windows NT уменьшилась на 17% Согласно исследованию, проведенному компанией WebSideStory Inc., доля пользователей операционной системы Windows NT в общем количестве интернет-пользователей с момента появления Windows 2000 упала более, чем на 17%. Сектор пользователей интернета под Windows NT уменьшился с 7,25% 15 февраля

SGI представила графические станции под Windows NT и Linux ся на процессорах Pentium III и Pentium III Xeon. Они были сертифицированы для работы под Microsoft Windows NT 4.0 и Red Hat Linux 6.1.

SGI представила графическую подсистему VPro для Windows NT, Linux и IRIX Компания SGI представила новую графическую подсистему под названием "VPro graphics", предназначенную для рабочих станций на базе платформ Windows NT, Linux и IRIX. В данной системе представлена аппаратная поддержка технологии OpenGL 1.2, которая выполнена на базе одного чипа. Производительность VPro составляет 540 мегапикселей в

Операционные системы Microsoft прошли государственные тесты США по защите данных Windows NT 4.0 прошла проверку на соответствие уровню защиты C2, а Windows 95, Windows 98, Windows NT 4.0 и Windows 2000 - проверку по методике FIPS 140-1, что особенно важно для заказ

Unisys устанавливает рекорд производительности R/3 на сервере Windows NT Корпорация Unisys объявила о том, что на ее сервере ES5085 удалось установить рекорд в производительности приложения учета продаж SAP R/3 (Sales and Distribution) среди серверов на базе Windows NT. В данном тесте была промоделирована работа 380 пользователей системы, а среднее время отклика на запрос составило 1.94 секунды. Сервер был укомплектован 8 процессорами Pentium III X

Вышел 6-ой service pack для Windows NT 4.0 Его можно получить на сайте Microsoft. SP6 применим к Workstation, Server и Enterprise Edition Windows NT 4.0. Хотя в новом пакете и есть, как всегда, старые патчи от SP5, Microsoft опреде

Compaq анонсирует поддержку Windows NT Terminal Server на серверах ProLiant 8000 и 8500 Корпорация Compaq Computer объявила о доступности ОС Windows NT 4.0 Server в редакции терминального сервера (Terminal Server Edition) на своих 8-п

Обнаружен первый компьютерный вирус, внедряющийся на самый высокий уровень безопасности Windows NT бнаружении первого в мире компьютерного вируса, внедряющегося на самый высокий уровень безопасности Windows NT - область системных драйверов. Эта особенность делает вирус труднодоступным для ле

Dell предлагает бесплатный апгрейд Windows 2000 пользователям Windows NT Workstation 4.0 Компания Dell Computer анонсировала программу по бесплатному апгрейду ОС Microsoft Windows 2000 Professional для пользователей ПК, ноутбуков и рабочих станций Dell установивших у себя Windows NT Workstation 4.0. К сожалению, данная программа действительна только на американском рынке.

Работа над поддержкой некоторых версий Windows NT для компьютеров на базе процессоров Alpha прекратилась s 2000, но также заявила, что будет продолжать разработку 64-битной версии Windows 2000 и поддержку Windows NT 4.0.

Microsoft представляет Windows NT Embedded 4.0 Компания Microsoft представила новую версию Windows NT предназначенную для так называемых встроенных систем: производственного оборудования, терминалов для производства платежей в торговых точках и т.д. Эта версия, Windows NT Embe

3Com выпускает Transcend Network Control Services V1.1 для Windows NT Компания 3Com представила Transcend Network Control Services V1.1 для Windows NT. Это пакет приложений для администрирования сетевых систем 3Com. С его помощью возможна конфигурация и управление многодоменными VLAN сетями на базе стандартов LANE и 802.1Q. Цена па

Компания VM Ware начинает программу бета-тестирования своей системы на платформе Windows NT болочка, которая позволяет запускать под одной операционной системой (хост-системой) в качестве приложения другую операционную систему (гостевую).Этот релиз может использовать в качестве хост системы Windows NT4.0 SP3, SP4 и SP5. Поддерживаемые гостевые операционные системы: MS-DOS6.x, DR-DOS (в стадии эксперимента), MS Windows 3.1/ 95/ 98/ NT, Windows2000 (в стадии эксперимента, пока без п

MARGI Systems выпустила DVD-to-Go для Windows NT 4.0 Компания MARGI Systems выпустила DVD-to-Go для платформы Windows NT 4.0. PC Card предназначена для воспроизведения видео в стандарте MPEG-1 и MPEG-2.

Supply Chain добавила в свой пакет Vendor-Managed-Inventory поддержку платформы Windows NT Компания Supply Chain Solutions объявила о выпуске версии своего пакета VMI (Vendor-Managed-Inventory) для платформы Windows NT. Ранее эта система выпускалась для платформы AS/400.

Обнаружена некорректная функция в работе ПО для встроенных приводов Zip под Windows NT Компания Iomega сообщила о том, что команда копирования контекстного меню иконки ПО для Windows NT внутреннего накопителя Zip ATAPI не работает. Данная команда использует программу Microsoft diskcopy.exe, которая не рассчитана на Zip и работает только с обычными дискетами.

Microsoft сняла ссылки для загрузки Windows NT 4.0 Service Pack 5 со своего сервера Компания Microsoft удалила ссылки, позволяющие бесплатно скачать недавно выпущенный Windows NT 4.0 Service Pack 5, со своего сайта в Интернет. По заявлению Microsoft, это было с

Вышла новая версия факс-сервера FACSys Fax Messaging Gateway для Microsoft Windows NT Компания "ТерраЛинк", официальный дистрибутор продукции Optus Software на территории СНГ, объявила вчера о выходе новой версии факс-сервера FACSys Fax Messaging Gateway для Microsoft Windows NT. FACSys v4.6, как и предыдущая версия, основан на технологии AFM (Active Fax Messaging) компании Optus Software, смоделированной по принципу технологии Microsoft ActiveX technology,

Microsoft выпустила Service Pack 5 для Windows NT 4.0 Компания Microsoft выпускает Service Pack 5 для Windows NT 4.0 Server и Workstation. Эта версия пакета содержит все исправления к ошибкам, на

Снова найдена ошибка защиты Microsoft Windows NT 4.0 По сообщению Microsoft, ошибка присутствует в системах Windows NT Server 4.0, NT Workstation 4.0, NT Server 4.0 Enterprise Edition и NT Server 4.0 T

В мире установлено 28 млн копий Windows NT Workstation 4.0 crosoft объявила сегодня, что в марте 1999 г. количество лицензий на операционную систему Microsoft Windows NT Workstation версии 4.0 во всем мире достигло 28 млн. В число установивших ее в кач

Обнаружена лазейка в защите консолей Windows NT Microsoft выпустила исправление ошибки защиты закрытых консолей Windows NT Server, Enterprise Edition 4.0, Workstation 3.51, 4.0, и NT Server 4.0 Terminal Se

BMC Software представила семейство продуктов Patrol для администрирования систем Windows NT и BackOffice Компания BMC Software представила набор продуктов Patrol для администрирования Windows NT и BackOffice. Продукты совместимы с Windows 2000 и обеспечивают устойчивую работу

Microsoft подписала соглашения с тремя фирмами об обеспечении координированной поддержки Windows NT 4.0 Technologies и Mission Critical Software о предоставлении координированной поддержки пользователям Windows NT 4.0. Компании будут обмениваться технической информацией, в том числе и по создава

IBM выпустила рабочие станции под Windows NT на P-III Xeon Корпорация IBM выпустила новую модель рабочей станции IntelliStation Z Pro под Windows NT. Станции оснащены одним или двумя процессорами Intel P-III Xeon 500 и 550 МГц и видеоадаптерами IBM Fire GL1 и Intense3D Wildcat 4000. Рабочие станции предназначены для разработки 3D