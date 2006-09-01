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Microsoft Windows NT
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
|01.09.2006
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Windows NT 4 "съедят" черви и троянцы?
Специалисты по ИТ-безопасности заявляют о повышении риска успешных атак на операционную систему Windows NT 4, "предка" Windows 2000 и XP. Отказ разработчика Microsoft от поддержки этой стар
|07.12.2004
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Microsoft вводит платную поддержку Windows NT4
Microsoft объявила о возможности поддержки Windows NT4 в течении еще двух лет при условии оплаты. Ранее представители корпорации заявляли, что поддержка системы NT 4 Server прекращается в конце 2004 г., а настольной NT4 — в июне сл
|16.09.2003
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Microsoft признал проблемы с обновлением SQL Server под Windows NT
Microsoft подтвердил, что пользователи, решившие перейти с Windows NT Server 4.0 на Windows Server 2003, могут столкнуться с трудностями при запуске SQL
|24.06.2003
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Для пользователей Windows NT 4.0 легкая жизнь заканчивается в этом месяце
Microsoft начнет сворачивание поддержки Windows NT 4.0 в конце следующей недели, вынуждая сотни тысяч пользователей переходить на нов
|30.04.2003
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Четверть приложений для Windows NT4 не работают с Server 2003
Менее 3/4 приложений для Windows NT4 смогут работать под управлением новой серверной ОС Windows Server 2003, создавая тем самым дополнительные проблемы для системных администраторов. Согласно результатам тестирования,
|05.02.2003
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Патч для Windows NT4 вызывает отказ системы
Microsoft удалил “заплатку” безопасности для Windows NT 4.0, поскольку ее инсталляция может привести к краху операционной системы. Патч, в
|19.08.2002
|Digital Life: Intel как аллерген, КПК как "Раптор", мобильник как рыбка, а робот как таракан
|05.02.2002
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Дефект в защите Windows NT/2000 делает отношения между доменами "слишком доверительными"
ое предупреждение об ошибке в подсистеме аутентификации пользователей серверных операционных систем Windows NT 4.0 и 2000, которая позволяет пользователю с правами администратора распространить
|21.01.2002
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План ликвидации Windows NT 4.0
Всего продано около 5 миллионов лицензий на сервера Windows NT 4.0. Даже если всего половина из них действительно используется, система не должна
|29.11.2001
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Microsoft расширила программы сертификации
ационной системы Windows 2000, существенно отличаются от навыков, необходимых для работы с системой Windows NT 4.0, специалисты сообщили, что им приходится управлять неоднородными компьютерными
|10.01.2001
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В 2000 году чаще всего взламывали Windows NT
тва содержащихся под данной ОС были взломаны. Определить можно лишь процент взломов данной системы среди ВСЕХ серверов. Таким образом, нельзя однозначно говорить о том, что Windows 2000 надежнее, чем Windows NT. Дело в том, что серверов под первой из этих ОС гораздо меньше, что под второй.
|10.01.2001
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В 2000 году чаще всего взламывали Windows NT
Из всех операционных систем в прошедшем году чаще всего взламывали Windows NT, сообщает Attrition.org. Согласно исследованию, проведенному этой компанией, 56% из всех серверов, которые были взломаны в течение 2000 года, работали именно под Windows NT. Н
|15.11.2000
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SystemSoft Corp. выпустила новую версию CardWizard 5.2 для Windows NT 4.0
temSoft Corp. для работы с картами стандарта PC Card, относится к числу продуктов plug-and-play и расширяет возможности мобильных пользователей ПК. Программа поддерживает аппаратные профили Microsoft Windows NT, поэтому пользователь может одновременно сохранять несколько карт PC Card в их гнездах, а система сама загрузит только те драйверы локальных профилей, которые необходимы. При этом по
|15.11.2000
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Патч для устранения ошибки "Terminal Server Login Buffer Overflow" в Microsoft Windows NT 4.0 Terminal Server
Microsoft выпустила патч, исключающий пробел в системе защиты Microsoft Windows NT 4.0 Terminal Server, который мог привести к вызову сбоя работы Terminal Server злоумышленным пользователем или, в отдельных случаях, к запуску нежелательной программы на сервере. Ком
|03.11.2000
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Доля пользователей Windows NT уменьшилась на 17%
Согласно исследованию, проведенному компанией WebSideStory Inc., доля пользователей операционной системы Windows NT в общем количестве интернет-пользователей с момента появления Windows 2000 упала более, чем на 17%. Сектор пользователей интернета под Windows NT уменьшился с 7,25% 15 февраля
|16.05.2000
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SGI представила графические станции под Windows NT и Linux
ся на процессорах Pentium III и Pentium III Xeon. Они были сертифицированы для работы под Microsoft Windows NT 4.0 и Red Hat Linux 6.1.
|16.05.2000
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SGI представила графическую подсистему VPro для Windows NT, Linux и IRIX
Компания SGI представила новую графическую подсистему под названием "VPro graphics", предназначенную для рабочих станций на базе платформ Windows NT, Linux и IRIX. В данной системе представлена аппаратная поддержка технологии OpenGL 1.2, которая выполнена на базе одного чипа. Производительность VPro составляет 540 мегапикселей в
|21.12.1999
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Операционные системы Microsoft прошли государственные тесты США по защите данных
Windows NT 4.0 прошла проверку на соответствие уровню защиты C2, а Windows 95, Windows 98, Windows NT 4.0 и Windows 2000 - проверку по методике FIPS 140-1, что особенно важно для заказ
|17.11.1999
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Unisys устанавливает рекорд производительности R/3 на сервере Windows NT
Корпорация Unisys объявила о том, что на ее сервере ES5085 удалось установить рекорд в производительности приложения учета продаж SAP R/3 (Sales and Distribution) среди серверов на базе Windows NT. В данном тесте была промоделирована работа 380 пользователей системы, а среднее время отклика на запрос составило 1.94 секунды. Сервер был укомплектован 8 процессорами Pentium III X
|28.10.1999
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Вышел 6-ой service pack для Windows NT 4.0
Его можно получить на сайте Microsoft. SP6 применим к Workstation, Server и Enterprise Edition Windows NT 4.0. Хотя в новом пакете и есть, как всегда, старые патчи от SP5, Microsoft опреде
|11.10.1999
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Compaq анонсирует поддержку Windows NT Terminal Server на серверах ProLiant 8000 и 8500
Корпорация Compaq Computer объявила о доступности ОС Windows NT 4.0 Server в редакции терминального сервера (Terminal Server Edition) на своих 8-п
|08.10.1999
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Обнаружен первый компьютерный вирус, внедряющийся на самый высокий уровень безопасности Windows NT
бнаружении первого в мире компьютерного вируса, внедряющегося на самый высокий уровень безопасности Windows NT - область системных драйверов. Эта особенность делает вирус труднодоступным для ле
|01.09.1999
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Dell предлагает бесплатный апгрейд Windows 2000 пользователям Windows NT Workstation 4.0
Компания Dell Computer анонсировала программу по бесплатному апгрейду ОС Microsoft Windows 2000 Professional для пользователей ПК, ноутбуков и рабочих станций Dell установивших у себя Windows NT Workstation 4.0. К сожалению, данная программа действительна только на американском рынке.
|26.08.1999
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Работа над поддержкой некоторых версий Windows NT для компьютеров на базе процессоров Alpha прекратилась
s 2000, но также заявила, что будет продолжать разработку 64-битной версии Windows 2000 и поддержку Windows NT 4.0.
|10.08.1999
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Microsoft представляет Windows NT Embedded 4.0
Компания Microsoft представила новую версию Windows NT предназначенную для так называемых встроенных систем: производственного оборудования, терминалов для производства платежей в торговых точках и т.д. Эта версия, Windows NT Embe
|29.07.1999
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3Com выпускает Transcend Network Control Services V1.1 для Windows NT
Компания 3Com представила Transcend Network Control Services V1.1 для Windows NT. Это пакет приложений для администрирования сетевых систем 3Com. С его помощью возможна конфигурация и управление многодоменными VLAN сетями на базе стандартов LANE и 802.1Q. Цена па
|19.07.1999
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Компания VM Ware начинает программу бета-тестирования своей системы на платформе Windows NT
болочка, которая позволяет запускать под одной операционной системой (хост-системой) в качестве приложения другую операционную систему (гостевую).Этот релиз может использовать в качестве хост системы Windows NT4.0 SP3, SP4 и SP5. Поддерживаемые гостевые операционные системы: MS-DOS6.x, DR-DOS (в стадии эксперимента), MS Windows 3.1/ 95/ 98/ NT, Windows2000 (в стадии эксперимента, пока без п
|28.06.1999
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MARGI Systems выпустила DVD-to-Go для Windows NT 4.0
Компания MARGI Systems выпустила DVD-to-Go для платформы Windows NT 4.0. PC Card предназначена для воспроизведения видео в стандарте MPEG-1 и MPEG-2.
|24.05.1999
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Supply Chain добавила в свой пакет Vendor-Managed-Inventory поддержку платформы Windows NT
Компания Supply Chain Solutions объявила о выпуске версии своего пакета VMI (Vendor-Managed-Inventory) для платформы Windows NT. Ранее эта система выпускалась для платформы AS/400.
|13.05.1999
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Обнаружена некорректная функция в работе ПО для встроенных приводов Zip под Windows NT
Компания Iomega сообщила о том, что команда копирования контекстного меню иконки ПО для Windows NT внутреннего накопителя Zip ATAPI не работает. Данная команда использует программу Microsoft diskcopy.exe, которая не рассчитана на Zip и работает только с обычными дискетами.
|07.05.1999
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Microsoft сняла ссылки для загрузки Windows NT 4.0 Service Pack 5 со своего сервера
Компания Microsoft удалила ссылки, позволяющие бесплатно скачать недавно выпущенный Windows NT 4.0 Service Pack 5, со своего сайта в Интернет. По заявлению Microsoft, это было с
|07.05.1999
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Вышла новая версия факс-сервера FACSys Fax Messaging Gateway для Microsoft Windows NT
Компания "ТерраЛинк", официальный дистрибутор продукции Optus Software на территории СНГ, объявила вчера о выходе новой версии факс-сервера FACSys Fax Messaging Gateway для Microsoft Windows NT. FACSys v4.6, как и предыдущая версия, основан на технологии AFM (Active Fax Messaging) компании Optus Software, смоделированной по принципу технологии Microsoft ActiveX technology,
|06.05.1999
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Microsoft выпустила Service Pack 5 для Windows NT 4.0
Компания Microsoft выпускает Service Pack 5 для Windows NT 4.0 Server и Workstation. Эта версия пакета содержит все исправления к ошибкам, на
|21.04.1999
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Снова найдена ошибка защиты Microsoft Windows NT 4.0
По сообщению Microsoft, ошибка присутствует в системах Windows NT Server 4.0, NT Workstation 4.0, NT Server 4.0 Enterprise Edition и NT Server 4.0 T
|19.04.1999
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В мире установлено 28 млн копий Windows NT Workstation 4.0
crosoft объявила сегодня, что в марте 1999 г. количество лицензий на операционную систему Microsoft Windows NT Workstation версии 4.0 во всем мире достигло 28 млн. В число установивших ее в кач
|08.04.1999
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Обнаружена лазейка в защите консолей Windows NT
Microsoft выпустила исправление ошибки защиты закрытых консолей Windows NT Server, Enterprise Edition 4.0, Workstation 3.51, 4.0, и NT Server 4.0 Terminal Se
|07.04.1999
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BMC Software представила семейство продуктов Patrol для администрирования систем Windows NT и BackOffice
Компания BMC Software представила набор продуктов Patrol для администрирования Windows NT и BackOffice. Продукты совместимы с Windows 2000 и обеспечивают устойчивую работу
|22.03.1999
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Microsoft подписала соглашения с тремя фирмами об обеспечении координированной поддержки Windows NT 4.0
Technologies и Mission Critical Software о предоставлении координированной поддержки пользователям Windows NT 4.0. Компании будут обмениваться технической информацией, в том числе и по создава
|19.03.1999
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IBM выпустила рабочие станции под Windows NT на P-III Xeon
Корпорация IBM выпустила новую модель рабочей станции IntelliStation Z Pro под Windows NT. Станции оснащены одним или двумя процессорами Intel P-III Xeon 500 и 550 МГц и видеоадаптерами IBM Fire GL1 и Intense3D Wildcat 4000. Рабочие станции предназначены для разработки 3D
|16.03.1999
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Microsoft выпустила очередной патч для Windows NT
Компания Microsoft выпустила очередной патч для ошибки в Windows NT, которая позволяет получить доступ к системе из-за некорректной работы скринсейвера. Теоретически возможно использование такого скринсейвера, который позволит любому пользователю вой
Microsoft Windows NT и организации, системы, технологии, персоны:
|Silicon 494 17
|Silicon.com 364 8
|The Register - The Register Hardware 1784 8
|ZDnet 663 8
|CNET Networks - CNET News 1643 6
|BleepingComputer - Издание 458 6
|TechSpot 188 5
|cw360 84 5
|BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 4
|PC Magazine - PCMag 104 4
|Inquirer 463 4
|Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - AOL TW - AOL Time Warner 555 3
|VNUNet.com 214 3
|Reddit 398 3
|Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 3
|Tom’s Hardware 600 3
|Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1339 3
|Windowslatest 14 2
|Neowin 217 2
|Dow Jones - MarketWatch 334 2
|Computer Weekly 376 2
|Washington Profile 142 2
|NewsFactor 127 2
|allNetDevices 160 2
|Times 661 2
|Seattle Times 40 2
|The Verge - Издание 619 2
|NYT - The New York Times 1100 2
|The Washington Post 350 2
|AP - Associated Press 2007 2
|Phoronix 59 1
|Hacker News 92 1
|KrebsOnSecurity 18 1
|CRN 50 1
|Der Standard 3 1
|Virus Bulletin 33 1
|Blocks & Files 14 1
|Компьютерра 45 1
|Мобильные системы 118 1
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