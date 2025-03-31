Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 171953
ИКТ 13385
Организации 10499
Ведомства 1452
Ассоциации 988
Технологии 3412
Системы 25319
Персоны 73758
География 2787
Статьи 1512
Пресса 1203
ИАА 688
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2597
Мероприятия 848

Windowslatest


31.03.2025 Microsoft изменит до неузнаваемости «культовый» элемент Windows. Опрос 1
22.11.2021 В Германии начался массовый бойкот Windows 1
27.08.2021 ASUS будет поддерживать Windows 11 на старых ПК вопреки воле Microsoft 1
26.08.2021 Microsoft тихо удалила из Windows 11 привычные функции. Пользователи скандалят 1
26.07.2021 Microsoft лишит миллионы пользователей возможности перейти на Windows 11 1
27.08.2020 Windows 10 прекратит «убивать» SSD 1
25.08.2020 После обновления Windows 10 «тормозит» и показывает «синий экран смерти». Как это починить 1
24.08.2020 Microsoft радикально меняет интерфейс Windows 10 1
20.08.2020 В Windows 10 теперь нельзя выключить встроенный антивирус. Он возвращается, даже если его отключить в реестре 1
13.07.2020 Windows научилась размечать жесткие диски правильно. До этого их годами размечали вопреки рекомендациям Microsoft 1
18.06.2020 Новая Windows 10 заставит Edge и Google Chrome пожирать меньше памяти 1
28.04.2020 После ближайшего обновления Windows 10 будет работать быстрее 1
26.02.2020 Microsoft лишит Windows 10 ее главной «фишки» 1
01.10.2019 Обновление Windows 10 починило звук, но поломало печать 1

Публикаций - 14, упоминаний - 14

Windowslatest и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 24735 13
Intel Corporation 12248 4
AMD - Advanced Micro Devices 4269 3
X Corp - Twitter 2872 1
Lenovo Group 2299 1
Meta Platforms - Facebook 4449 1
Toshiba Corporation 2934 1
Synaptics 25 1
Blink 40 1
Google LLC 11880 1
EFI - Electronics for Imaging 44 1
ASUS - AsusTek Computer Inc 2059 1
TDF - The Document Foundation 43 1
Realtek Semiconductor 63 1
Defender 134 1
Synaptics - Conexant Systems 55 1
Die Grunen - Германская партия зеленых 15 1
ASF - Apache Software Foundation 211 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25699 13
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24474 7
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16263 5
Micorosft Windows Insider 132 4
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9273 4
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО - Программный сбой - Программная ошибка - Ошибка программного обеспечения 2028 4
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7368 3
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4278 3
BSoD - Blue Screen of Death, Blue Screen of Doom - Синий экран смерти 132 3
Patch - Патч - автоматизированное внесение определённых изменений в компьютерные файлы 2586 3
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14521 3
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10060 2
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3267 2
Microsoft Windows API 304 2
BIOS - Basic input-output system - БСВВ - Базовая система ввода-вывода 664 2
Thunderbolt - аппаратный интерфейс, ранее известный как Light Peak 458 2
TPM - Trusted Platform Module - Криптопроцессор криптографических ключей для защиты информации - чип безопасности 238 2
Widget - Виджет - небольшое вспомогательное приложение 1895 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28288 2
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 5936 2
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6853 2
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20987 2
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9431 2
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 2926 2
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5807 2
Оповещение и уведомление - Notification 4744 2
EEPROM - Flash memory - Флеш-память 2691 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12635 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3789 1
RDP - Remote Desktop Protocol - Протокол удалённого рабочего стола - RDG - Remote Desktop Gateway - Шлюз удаленных рабочих столов 288 1
USB Type-C - USB-C - USB 3 1962 1
DRaaS - Disaster Recovery as a Service - Аварийное восстановление как услуга - Data Recovery as a Service - Услуга аварийного восстановления данных 717 1
WSL - Windows Subsystem for Linux 53 1
W3C XML - eXtensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - RSS - Rich Site Summary - RDF site summary - Really Simple Syndication - протокол передачи данных 1683 1
BIOS UEFI - Unified Extensible Firmware Interface - UEFI Secure Boot - UEFI Trusted Boot - интерфейс между операционной системой и микропрограммами 208 1
Tab Freeze 5 1
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6450 1
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1499 1
USB-накопитель - USB-устройство - USB-носитель - Flash-накопитель 1759 1
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7563 1
Microsoft Windows 15802 14
Microsoft Windows 10 1783 12
Microsoft Windows Update - Центр обновления Windows 399 5
Microsoft Windows 7 1982 4
Linux OS 10111 3
Microsoft Office 3780 3
Microsoft Windows 11 584 3
Google Chrome - браузер 1575 2
Google Android 14146 2
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1419 2
Microsoft Universal Windows Platform - UWP - Универсальная платформа Windows 122 2
Microsoft Windows Vista Longhorn 1771 2
Intel Core - Семейство процессоров 1210 2
StatCounter 405 2
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 779 1
Google Chrome OS - Google Chromebox 370 1
Lenovo ThinkPad - серия ноутбуков 483 1
Apple macOS 2086 1
Intel x86 - архитектура процессора 1877 1
Microsoft Windows Hello 201 1
Microsoft Edge - браузер 1998 1
Google Chromium Authors - Chromium - браузер 257 1
Microsoft Windows PowerShell 182 1
Microsoft Store - Магазин приложений Windows 344 1
Microsoft Paint - Графический редактор 68 1
Lenovo Vantage - Lenovo Diagnostics 15 1
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform - Microsoft Viridian 628 1
Microsoft WordPad 44 1
Microsoft Windows DISM.exe - Система обслуживания образов развертывания и управления 4 1
Microsoft Surface Book - Серия ноутбуков 50 1
Microsoft WSL - Microsoft Windows Subsystem for Linux 11 1
Microsoft Windows Sandbox 8 1
Microsoft Windows Defender ATP - Microsoft WDATP Microsoft Windows Defender Advanced Threat Protection 56 1
Microsoft NTFS - New Technology File System - Файловая система новой технологии- стандартная файловая система для семейства операционных систем Windows NT 194 1
Microsoft Metro UI 31 1
Microsoft Notepad (Блокнот) 257 1
Microsoft Fluent Design 14 1
Microsoft FAT32 - File Allocation Table - «таблица размещения файлов» - Файловая система 131 1
Microsoft MSN - Microsoft Network 713 1
Microsoft WinUI - Windows UI Library - Библиотека пользовательского интерфейса 20 1
Hubner Anne - Хюбнер Энн 5 1
Hanselman Scott - Хансельман Скотт 2 1
Saunders Mike - Сондерс Майк 2 1
Германия - Федеративная Республика 12742 1
Германия - Бавария - Мюнхен 470 1
Германия - Гамбург 183 1
Россия - РФ - Российская федерация 146741 1
Земля - планета Солнечной системы 10429 1
Германия - Шлезвиг-Гольштейн 13 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4723 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13827 1
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1499 1
Английский язык 6699 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51851 1
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1259 1
Insider information - Инсайдерская информация - инсайдер 846 1
НКО - Некоммерческая организация 512 1
The Verge - Издание 563 1
Reddit 318 1
BleepingComputer - Издание 357 1
ZDnet 660 1
Windows Central 27 1
TechSpot 126 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2462 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1350018, в очереди разбора - 761445.
Создано именных указателей - 171953.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

MARKET.CNEWS

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Недорогой интернет для дачи в 2025 году: сравниваем тарифы операторов

Обзор планшета HUAWEI MatePad Pro 13,2" (2025) PaperMatte: флагман для профессионалов?

Лучшие геймерские мониторы: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Сталагмиты из древней пещеры показали, что Сахара была оазисом еще 8000 лет назад

Разгадана космическая загадка, почему скопления галактик остаются горячими

Ученые заглянули внутрь протонов — там обнаружилась жуткая квантовая запутанность
Показать еще
37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025

erid: 2W5zFHRYEHv

Рекламодатель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭКСПОЦЕНТР»

ИНН/ОГРН: 7718033809/1027700167153