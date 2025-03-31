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Windowslatest
Windowslatest и организации, системы, технологии, персоны:
|Microsoft Corporation 24735 13
|Intel Corporation 12248 4
|AMD - Advanced Micro Devices 4269 3
|X Corp - Twitter 2872 1
|Lenovo Group 2299 1
|Meta Platforms - Facebook 4449 1
|Toshiba Corporation 2934 1
|Synaptics 25 1
|Blink 40 1
|Google LLC 11880 1
|EFI - Electronics for Imaging 44 1
|ASUS - AsusTek Computer Inc 2059 1
|TDF - The Document Foundation 43 1
|Realtek Semiconductor 63 1
|Defender 134 1
|Synaptics - Conexant Systems 55 1
|Hubner Anne - Хюбнер Энн 5 1
|Hanselman Scott - Хансельман Скотт 2 1
|Saunders Mike - Сондерс Майк 2 1
|Германия - Федеративная Республика 12742 1
|Германия - Бавария - Мюнхен 470 1
|Германия - Гамбург 183 1
|Россия - РФ - Российская федерация 146741 1
|Земля - планета Солнечной системы 10429 1
|Германия - Шлезвиг-Гольштейн 13 1
|The Verge - Издание 563 1
|Reddit 318 1
|BleepingComputer - Издание 357 1
|ZDnet 660 1
|Windows Central 27 1
|TechSpot 126 1
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