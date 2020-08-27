Windows 10 прекратит «убивать» SSD

Одним багом меньше

Microsoft исправила ошибку в операционной системе Windows 10 (2004), из-за которой твердотельные накопители на основе флеш-памяти (SSD) могли изнашиваться быстрее обычного. К ускоренной выработке остаточного ресурса устройства могла приводить оптимизация, которую в автоматическом режиме раз за разом проводила операционная система, быстро «забывая», что аналогичная операция проводилась совсем недавно.

Как сообщает Bleeping Computer, баг полностью исправлен в сборке Windows 10 Build 19042.487 (20H2), которая в настоящее время доступна добровольцам из числа участников программы тестирования Windows Insider.

Ожидается, что исправление не только войдет в предстоящий крупный апдейт Windows 10, выход которого намечен на второе полугодие 2020 г., но и будет выпущено Microsoft в виде отдельного патча для актуальной на сегодняшний день версии ОС.

Суть проблемы

После обновления Windows 10 до версии 2004 пользователи заметили, что встроенная в ОС утилита «Оптимизация дисков» (Drive Optimize) некорректно записывает историю обслуживания накопителей компьютера. В частности, программа начала «забывать» время последнего запуска процедуры оптимизации для некоторых дисков.

Таким образом, в окне утилиты напротив соответствующего носителя отображался статус «Требуется оптимизация», а в столбце «Время последнего анализа или оптимизации» было указано «Ранее не запускалась», даже если оптимизация была выполнена только что.

Утилита «Оптимизация дисков» в Windows 2004 может некорректно записывать историю обслуживания накопителей компьютера

Одна из техник оптимизации носителей, заложенная в алгоритмы «Оптимизации дисков», называется дефрагментацией. Это процедура устранения фрагментации файловой системы, то есть попытка собрать воедино разбросанные по всему носителю фрагменты файлов. Чем сильнее фрагментирована файловая система, тем медленней компьютер работает с информацией на накопителе.

Широко распространено мнение, что в дефрагментации нуждаются только механические жесткие диски (HDD) ввиду особенностей их работы, однако по мнению специалиста Microsoft Скотта Хансельмана (Scott Hanselman) SSD она тоже требуется, хотя и несколько иного типа. Более того, по его словам, Windows, начиная с седьмой версии, умеет ее выполнять.

Напомним, что утилита «Оптимизация дисков» может запускаться как вручную пользователем, так и автоматически по расписанию. По умолчанию Windows выполняет оптимизацию дисков раз в неделю, однако администратор системы может установить другую периодичность процедуры – раз в месяц или ежедневно. Однако из-за приобретенной «забывчивости», если верить результатам экспериментов Bleeping Computer, процедура оптимизации может проводиться гораздо чаще, что в случае с использованием SSD может ускорить износ накопителя, поскольку число циклов записи ячейки флеш-памяти ограничено. К примеру, MLC-ячейка может выдерживать 3-5 тыс. циклов записи.

«Просочившийся» в релиз баг

Последнее крупное обновление функциональности Windows 10 (2004) было выпущено в конце мая 2020 г. Microsoft сопроводила его выход публикацией списка известных проблем, которых на старте насчитывалось 10. Семь из них были связаны с некорректной работой «железа».

Среди наиболее серьезных проблем следует отметить вероятность возникновения трудностей с подключением более чем одного Bluetooth-устройства – в этом «виноваты» драйверы для Bluetooth-адаптеров Realtek. Кроме того, драйверы для аудиочипов Conexant и Synaptics могут спровоцировать «синий экран смерти» (BSoD). Он же грозит и пользователям док-станций с интерфейсом Thunderbolt при отключении или подключении устройства. На ПК с упомянутыми корпорацией аппаратными компонентами установка майского апдейта блокировалась до исправления ошибок.

Позднее список известных проблем был расширен, в том числе за счет бага, который «поломал» утилиту «Оптимизация дисков». Microsoft признала его существование в июне 2020 г.

Примечательно, что впервые, по данным издания WindowsLatest, баг заметили участники программы Windows Insider в ходе предварительного тестирования майского обновления. О проблеме Microsoft пользователи сообщили в январе 2020 г., и в том же месяце корпорация отчиталась о выпуске исправления. Тем не менее, ошибка каким-то образом все равно «перекочевала» в релиз, причем так и не была исправлена последующими патчами.