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Synaptics

Synaptics

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


27.11.2023 Авторизацию по отпечатку пальцев на ноутбуках Dell, Lenovo и Surface Pro легко взломать. Виновата Microsoft 1
27.08.2020 Windows 10 прекратит «убивать» SSD 1
11.06.2020 Баг Windows 10 «ломает» USB-порт. Microsoft предложила решение проблемы 1
29.05.2020 Windows 10 блокирует переход на новую версию. Есть простое решение проблемы 1
10.01.2018 Vivo представила смартфон со сканером отпечатков на дисплее 1
21.08.2014 Тест ультрабука HP EliteBook Folio 1040 G1: безопасность — это легко 1
12.02.2014 Флагманский смартфон Samsung Galaxy S5: собираем все слухи в одном месте 1
26.09.2013 Apple выплатит миллионы долларов за нарушение патента 1
29.03.2013 Ультрабук для военных: первый взгляд на Lenovo ThinkPad T431s 1
26.03.2012 Эксперт объяснил главную проблему Windows 8 1
29.04.2011 Раскрыты характеристики первых нетбуков на Chrome OS 1
09.02.2011 Synaptics сделает ультратонкие экраны 1
14.10.2010 Себестоимость Nokia N8 не превышает стоимость комплектующих для iPhone 4 1
25.08.2010 Слух: Acer создала собственный ноутбук для Chrome OS 1
01.06.2010 Synaptics улучшит трекпады для ноутбуков 1
01.04.2010 Запуск Apple iPad пытаются сорвать 1
19.01.2010 13-дюймовый MacBook Pro: обзор самого компактного из мощных профессиональных ноутбуков Apple 1
23.07.2009 Новая сенсорная панель способна считывать 10 касаний одновременно 1
27.10.2008 Apple поживится на кризисе 1
22.06.2007 iPhone: набор номера без голоса и прикосновения 1
22.06.2007 iPhone открывает мобильным телефонам новые перспективы 1
05.06.2007 Synaptics: новая панель управления для ноутбуков 1
22.08.2006 Мобильники будущего оснастят "умными" дисплеями 1
27.10.2004 iPaq hx4700 - самый "упакованный" КПК от HP 1
03.06.1999 Synaptics представила новое устройство серии TouchPad 1

Публикаций - 26, упоминаний - 26

Synaptics и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25695 8
Apple Inc 13070 6
Intel Corporation 12776 5
Samsung Electronics 11003 4
Realtek Semiconductor 65 3
Nvidia Corp 3947 3
Synaptics - Conexant Systems 58 3
HP Inc. 5872 3
Google LLC 12605 2
Dell EMC 5170 2
Lenovo Group 2427 2
Dell Technologies - Dell Computer 2208 2
Acer Group - Acer Inc 2757 2
SanDisk 341 2
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson - Сони Мобайл Коммюникейшнз Рус 1268 1
Марвел-Дистрибуция - Marvel Distribution Company - Марвел КТ 356 1
ONYX International 158 1
Box inc - box.com - box.net 372 1
Pocket PC Techs 1 1
Простые решения 1 1
ELAN Microelectronics 1 1
SpaceX - Cursor 47 1
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1680 1
X Corp - Twitter 2929 1
Qualcomm Technologies 1967 1
ASUS - AsusTek Computer Inc 2163 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5798 1
BBK vivo - Vivo Mobile Communications - Vivo Communication Technology 377 1
AMD - Advanced Micro Devices 4623 1
Seagate Technology 765 1
HTC Corporation 1512 1
Adobe Systems 1592 1
Sharp Corporation 1062 1
HPE SGI Cray - SGI Cray Slingshot -  SGI Cray Shasta - суперкомпьютерная платформа  133 1
Canalys 236 1
GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ 478 1
Армада - РБК софт - PCHome 36 1
Carl Zeiss AG 307 1
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 500 1
Судебная власть - Judicial power 2476 1
U.S. Department of Defense - United States Army - Армия США - Сухопутные войска США 631 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3186 1
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6375 17
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15365 14
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 27155 13
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28039 8
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13164 7
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7886 7
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10549 6
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16916 6
Биометрия - Дактилоскопия - Fingerprinting 2506 5
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14692 5
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13404 5
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22422 5
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10232 5
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10581 4
Компьютеризация - Клавиатура - QWERTY - ЙЦУКЕН-клавиатура 3621 4
Машинное зрение - Видеоаналитика - Распознавание жестов - Жестовый интерфейс - Управление жестами - Gesture Recognition - Gesture Interface - Gesture control 1168 4
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6252 4
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6437 4
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26537 4
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3751 4
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 6173 3
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29556 3
VESA DisplayPort - Mini DisplayPort - miniDP - MDP - Стандарт сигнального интерфейса для цифровых мониторов - Стандарт аудиовизуального цифрового интерфейса 853 3
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8447 3
Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей - LCD (жидкокристаллический, проекционный) телевизор 6603 3
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта - сканирующее оборудование 3734 3
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18216 3
Медиаплеер - Media player - видеоплеер - video player - проигрыватель 4756 3
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10704 3
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26134 3
Компьютеризация - Клавиатура - Keyboard 2465 3
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4451 3
Thunderbolt - аппаратный интерфейс, ранее известный как Light Peak 502 3
BSoD - Blue Screen of Death, Blue Screen of Doom - Синий экран смерти 144 3
Электроника - Дисплей - OLED - Organic light-emitting diode - Органический светодиод 1482 2
Наушники - Headphones 4441 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13086 2
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8684 2
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7490 2
Patch - Патч - автоматизированное внесение определённых изменений в компьютерные файлы 2817 2
Microsoft Windows 16796 8
Apple iPhone - серия смартфонов 7577 6
Microsoft Windows Update - Центр обновления Windows 431 3
Realtek Bluetooth - серия адаптеров 3 3
Synaptics ClearPad 4 3
Google Chrome - браузер 1689 3
Microsoft Windows 10 1932 3
Apple MacBook - серия ноутбуков 1067 3
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1439 3
Apple iPod 1552 3
Apple iPod Touch 747 3
Intel HD Graphics - графический процессор 233 2
Linux OS 11430 2
Google Chrome OS - Google Chromebox - хромбокс 399 2
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 2161 2
Microsoft Windows 7 2006 2
Lenovo ThinkPad - серия ноутбуков 485 2
Intel Atom - Intel Centrino Atom - Intel Denverton Atom - серия микропроцессоров архитектур x86 и x86-64 986 2
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1441 2
Microsoft Surface Pro - планшет 128 1
Microsoft Surface Book - Серия ноутбуков 51 1
HP Sure Start 38 1
Microsoft Media Creation Tool 8 1
Apple macOS X - OS X Rhapsody - OS X Mavericks - OS X Leopard - OS X Mountain Lion - OS X Yosemite - OS X Jaguar 1706 1
Microsoft Windows 95 428 1
Nestle KitKat 165 1
Microsoft Windows NT 889 1
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 260 1
Wi-Fi WEP - Wired Equivalent Privacy - Wired Equivalent Privacy - Алгоритм обеспечения безопасности сетей Wi-Fi 177 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2370 1
Intel Core 2 Duo - Intel Core 2 Extreme - Intel Penryn - Intel Yonah - Intel Conroe 1009 1
LG G - серия смартфонов 140 1
Adobe Lightroom 106 1
Qualcomm MSM - Qualcomm Mobile Station Modem 270 1
Samsung Electronics TouchWiz 202 1
UL Solutions - Futuremark - PCMark 197 1
Nvidia Tegra - серия процессоров 453 1
Apple iSight 70 1
SanDisk CompactFlash - формат карт флеш-памяти - CompactFlash Association 560 1
HPE Compaq iPaq Pocket PC 320 1
Colegrove Jennifer - Колигроув Дженнифер 4 2
Ксенин Алекс 311 1
Пешков Дмитрий 42 1
Bajarin Tim - Баджарин Тим 15 1
Bibik Mike - Бибик Майк 2 1
Hanselman Scott - Хансельман Скотт 2 1
Saito Norihiko - Сайто Норихико 2 1
Pogue David - Пог Дэвид 16 1
Jobs Steve - Джобс Стив 1029 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54463 6
США - Калифорния 4810 2
США - Вашингтон - Редмонд 238 1
США - Калифорния - Лос-Анджелес - Голливуд 514 1
Корея полуостров - Корейский полуостров 110 1
Россия - РФ - Российская федерация 164644 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13761 1
Азия - Азиатский регион 5888 1
Япония 13759 1
Финляндия - Финляндская Республика 3691 1
Китай - Тайвань 4232 1
Великобритания - Лондон 2427 1
Испания - Каталония - Барселона 752 1
Китай - Шанхай 827 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5458 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27037 2
Стихийные бедствия - Цунами - Tsunami 511 2
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1370 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2644 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11645 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8166 1
Ergonomics - Эргономика 1741 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5990 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53015 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8738 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2156 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7325 1
Товары двойного назначения - Техника гражданского, двойного или военного назначения 381 1
Здравоохранение - Гигиена - Hygiene - раздел медицины, изучающий влияние жизни и труда на здоровье человека - Средства для гигиены 299 1
Зоология - Животные - Птицы - Birds - Орнитология 781 1
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 3121 1
Философия - Philosophy 527 1
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1502 1
Патент - Патентные войны - Патентные тролли 93 1
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1566 1
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 1366 1
Know how - Ноу-хау - Секрет производства 746 1
CNews - ZOOM.CNews 1864 1
PC Magazine - PCMag 102 1
Windowslatest 14 1
Neowin 208 1
TechnologyAdvice - eWeek 230 1
Wikipedia - Википедия 641 1
Bloomberg 1610 1
NYT - The New York Times 1099 1
BleepingComputer - Издание 453 1
Engadget - Блог о технологиях 429 1
Wired - Издание 275 1
IHS iSuppli - IHS Infonetics Research - IHS Markit - IHS Technology 530 3
NPD DisplaySearch 285 1
Creative Strategies 16 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 942 2
Computex - Тайбэйская международная компьютерная выставка- Taipei International Information Technology Show 134 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2648 1
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 630 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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