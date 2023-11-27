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Synaptics
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
Публикаций - 26, упоминаний - 26
Synaptics и организации, системы, технологии, персоны:
|GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ 478 1
|Армада - РБК софт - PCHome 36 1
|Carl Zeiss AG 307 1
|Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 500 1
|Судебная власть - Judicial power 2476 1
|U.S. Department of Defense - United States Army - Армия США - Сухопутные войска США 631 1
|Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3186 1
|CNews - ZOOM.CNews 1864 1
|PC Magazine - PCMag 102 1
|Windowslatest 14 1
|Neowin 208 1
|TechnologyAdvice - eWeek 230 1
|Wikipedia - Википедия 641 1
|Bloomberg 1610 1
|NYT - The New York Times 1099 1
|BleepingComputer - Издание 453 1
|Engadget - Блог о технологиях 429 1
|Wired - Издание 275 1
|IHS iSuppli - IHS Infonetics Research - IHS Markit - IHS Technology 530 3
|NPD DisplaySearch 285 1
|Creative Strategies 16 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1454090, в очереди разбора - 727455.
Создано именных указателей - 197025.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1454090, в очереди разбора - 727455.
Создано именных указателей - 197025.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.