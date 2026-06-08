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BSoD Blue Screen of Death, Blue Screen of Doom Синий экран смерти

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


08.06.2026 Крупнейшие производители ПК подложили свинью всему миру. Из-за их кривого софта массово ломаются компьютеры на Windows, и на Microsoft вину не спихнуть

т портал Neowin, в ряде случаев система успевает выдать «синий экран смерти» (blue screen of death, BSOD) – уведомление о неустранимой ошибке. Проблема коснулась только техники этих двух произв
27.06.2025 Microsoft крушит Windows. Будет уничтожен древний компонент ОС, которому 40 лет, и который знаком каждому

х красок Корпорация Microsoft официально откажется от «Синего экрана смерти» (Blue Screen Of Death, BSOD), классического компонента ОС Windows, пишет Neowin. Пользователи видели этот экран, ког
17.04.2025 Microsoft выпустила два обновления Windows, полностью ломающие систему и отправляющие ее в «синий экран смерти»

истему. Но Microsoft нашла способ добраться и до этих удачливых людей. Всем тем, кто смог избежать «синего экрана смерти», Microsoft поломала систему авторизации Windows Hello, тем самым лишив

31.03.2025 Microsoft изменит до неузнаваемости «культовый» элемент Windows. Опрос

Редизайн BSoD Корпорация Microsoft тестирует переработанный «экран смерти» в операционной системе Wind
14.03.2025 Важное обязательное обновление Windows 11 мешает ПК загружаться и отправляет его в «синий экран смерти»

енной версии Windows 11 могут сталкиваться с внезапным разрывом RDP-сессий, «синим экраном смерти» (BSoD) и невозможностью загрузки ПК. Наиболее безобидное из негативных последствий попытки уст
19.11.2024 Вышло обязательное обновление Windows 11, которое тормозит ПК, вызывает «экран смерти» и готово переустанавливаться вечно

адение производительности работы системы и критические ошибки, приводящие к «синему экрану смерти» (BSoD); исчезновение пиктограмм с панели задач Windows после пробуждения ОС ото сна или переза
07.11.2023 В Linux добавляют «синий экран смерти» как у Windows

ионных системах на базе ядра Linux может появиться свой «синий экран смерти» (Blue Screen of Death; BSoD), сообщающий о возникновении критической ошибки. Компонент под названием systemd-bsod
24.08.2023 Обновленные Windows 10 и 11 заявляют пользователям, что не поддерживают процессор на их ПК

С новым BSoD'ом! Пользователи операционных систем семейства Windows столкнулись с появлением «синего

17.03.2023 Microsoft опять поломала Windows 11. Обязательное обновление замедляет SSD и отправляет ПК в «синий экран смерти»

т негативно сказываться на производительности ПК, а в редких случаях вызывает «синий экран смерти» (BSoD). Кроме того, сторонние пользовательские модификации, изменяющие внешний вид интерфейса

22.09.2022 Долгожданное обновление Windows 11 вызывает «синий экран смерти» на ПК с «железом» Intel

ащенных процессорами Intel предпоследнего, 11 поколения, вызывая так называемый синий экран смерти (BSoD, Blue Screen of Death). Подобное поведение системы может наблюдаться при использовании н
06.05.2022 Ноутбуки Lenovo после обязательного обновления BIOS массово уходят в «синий экран смерти»

сле обязательной перезагрузки, которая сопровождается «синим экраном смерти» (Blue Screen of Death, BSoD). Стоп-код ошибки в общем случае – “DRIVER_POWER_STATE_FAILURE”. «Падают» в процессе как
16.11.2021 В Windows возвращается «культовая» особенность этой ОС почти с 30-летней скандальной историей

Возвращение традиционного BSOD Корпорация Microsoft вернула в Windows 11 так называемый «синий экран смерти» (Blue Scre
11.10.2021 Новейшая Windows 11 падает в «синий экран смерти», когда видит приложения с современной кодировкой

могут как просто не запускаться, так и вызывать различные ошибки, в том числе «синий экран смерти» (BSoD). Это следует из перечня известных проблем Windows 11 21H2, опубликованного на сайте Mic
10.05.2021 Обновление Windows 10 массово вывело из строя ПК по всему миру

истемного ПО в ряде случаев приводила к возникновению «синего экрана смерти» (Blue Screen of Death, BSoD) после перезагрузки компьютера, пишет Bleeping Computer. Согласно многочисленным жалобам
25.08.2020 После обновления Windows 10 «тормозит» и показывает «синий экран смерти». Как это починить

рые призваны исправить ряд проблем безопасности, у некоторых пользователей после установки вызывают BSoD (Blue Screen of Death, «синий экран смерти»), а замедление работы системы и отдельных пр
02.03.2020 Свежее обновление Windows 10 «тормозит» систему и вызывает синий экран смерти. Как решить проблему

22 или 0x80070003. В Windows 10 нельзя отключить автоматическое обновление С описанными проблемами (синий экран смерти, невозможность загрузки и др.) столкнулись пользователи, все же сумевшие п
16.10.2019 Антивирус Symantec отправил в «синий экран смерти» тысячи ПК по всему миру

Обновление, которое вызывает BSOD Пользователи Symantec Endpoint Protection (SEP), комплексного антивируса и файрвола, сто
07.10.2019 Обновление Windows 10 сломало кнопку «Пуск» и вызвало «синий экран смерти»

т «симптомы» проблемы по-разному: у кого-то загрузка прерывается появлением «синего экрана смерти» (BSoD), другие пострадавшие говорят об автоматическом запуске средства восстановления системы.
13.03.2019 Windows 10 будет самовольно «откатываться» с обновлений, которые ей не понравились

ацией по восстановлению системы. Автоматизация процесса «Синий экран смерти» (Blue Screen of Death, BSOD), как правило, вызывают плохо протестированные обновления, «отторгаемые» системой. После
13.03.2018 Новейшие процессоры AMD не работают с самой популярной версией Windows

ским ускорителем (APU). Проблема заключается в появлении так называемого «синего экрана смерти» или BSOD даже после «чистой» установки системы с официального DVD. Сообщение об ошибке содержит и
03.02.2017 Обновление «самого мощного на рынке» антивируса отправляет Windows в «синий экран смерти»

авшие компании.После запуска версии 9.0.15.43 в ОС Windows некоторые компьютеры начинают показывать BSOD («синий экран смерти») с сообщением об ошибке 0x50: PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA. По всей
12.04.2016 Microsoft придумала для Windows 10 «экран смерти» нового типа

телю предоставляется QR-код и так называемый стоп-код. «Синий экран смерти» (Blue Screen of Death — BSoD) — экран с текстовой информацией, который появляется на ПК с Windows при возникновении к
18.08.2014 Новое обновление Windows вызвало «синий экран смерти»

неделе. В конце прошлой недели пользователи начали жаловаться на интернет-форумах о возникновении «синего экрана смерти» и зацикленной перезагрузки Windows после установки обновления. «Установ
16.07.2014 Обновление Windows Phone вызвало на флагманском смартфоне «синий экран смерти»

, возможность смены фонового рисунка и сортировки плиток по трем столбцам, поддержка VPN и другие. «Синий экран смерти» на Nokia Lumia 925 Добавим, что похожие проблемы возникали у Microsoft и

23.01.2014 Apple признала существование «экрана смерти» в iPhone и iPad

Apple признала существование «экрана смерти» - самопроизвольного выключения iPhone и iPad на iOS 7. Компания обещает исправ
20.11.2007 AhnLab спасла свой антивирус от «синего экрана смерти»

антивирусов AhnLab устранил потенциально критическую уязвимость в своем продукте Antivirus V3 Internet Security 2008. Антивирус AhnLab для Windows содержал ошибку работы с памятью, которая вызывала «синий экран смерти» при обработке специально сформированных ZIP-архивов, сообщает Heise-Security.co.uk. Подобные уязвимости, как правило, происходят вследствие переполнения буфера в памяти и мо
19.11.2007 Белый экран смерти Assassin's Creed для PS3

дение фрейм-рейта... говоря человеческим языком, игра безбожно тормозит, а еще дрожит картинка, трехмерные объекты начинают резвиться и проваливаются друг в друга. К тому же игра может просто выдать "белый экран смерти", как прозвали ошибку в народе. Возможной причиной всех этих неприятностей называют не кривые руки програмистов из Ubisoft или инженеров Sony, а обладателей консолей PS3, кот
06.03.2007 "Синий экран смерти" в подарок

В одном он-лайн магазине продаются футболки и толстовки с интересным вариантом рисунка. Все, кто работал в Windows видели (причем неоднократно) знаменитый "синий экран смерти", который всегда появлялся в самый неподходящий момент. На память о тех славных деньках можно заказать такую одежду всего за $19.
29.01.2007 "Синий экран смерти" на "одноруком бандите"

роны администрации, которая мотивирует большие выигрыши ошибкой компьютера. Но событие произошедшее на выходных в США не позволяет усомниться в том, что ПК действительно ошибся. Вот такой знаменитый "синий экран смерти" могли наблюдать в течение некоторого времени посетители одного из амреиканских игорных домов. Как говорится, привет от Билла Гейтса.

Публикаций - 144, упоминаний - 312

BSoD и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25775 104
Intel Corporation 12811 34
AMD - Advanced Micro Devices 4641 32
Apple Inc 13156 14
Google LLC 12690 10
Nvidia Corp 4002 10
Dell EMC 5180 10
X Corp - Twitter 2938 8
Lenovo Group 2447 8
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 8
CrowdStrike Holdings 62 6
Dr.Web - Доктор Веб 1294 6
Dell Technologies - Dell Computer 2219 5
IBM - International Business Machines Corp 9699 5
Microsoft Corporation - GitHub 1075 5
Dell Alienware Corp 149 4
Samsung Electronics 11065 4
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1693 4
HP Inc. 5883 4
Synaptics 26 3
Webroot Software 32 3
Synaptics - Conexant Systems 58 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 3
Razer Inc 88 3
ESET - ESET Software 1161 3
Canon 1439 3
MSI - Micro-Star International - Эмэсай Компьютер 740 3
OpenText - Micro Focus - Novell 880 2
Brother - Brother Industries - Бразер 215 2
Gen Digital - Avira - Avira Operations GmbH & Co. KG 61 2
Gigabyte Technology - Gigabyte Communications 422 2
Pegatron - ASRock 60 2
Cisco Systems - Meraki 29 2
SonicWall 59 2
ARinteg - АРинтег - Антивирусные Решения 278 2
Amazon Inc - Amazon.com 3277 2
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1731 2
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Toshiba Corporation 2980 2
Acer Group - Acer Inc 2776 2
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 5
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 3
McDonald’s - Макдоналдс 220 3
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 737 2
American Airlines 90 2
Turkiye Hava Yollar - Turkish Airlines - авиакомпания 15 2
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Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 501 1
Assist - Ассист 218 1
Deutsche Lufthansa AG 121 1
Mercedes-Benz Group - Mercedes-Benz AG 204 1
Finch - Finch.fm - Финч-мелроуз - Финч Мобаил 9 1
IKEA - ИКЕА 171 1
Marta Unternehmensberatungs GmbH - Марта Холдинг - Billa - Билла - Сеть супермаркетов 174 1
Air France–KLM - Air France - KLM 81 1
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 207 1
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Honda Motor Company - HND 240 1
United Airlines - авиакомпания 95 1
Ferrari NV 159 1
Главмед - Glavmed - медицинская компания 15 1
Wells Fargo - Wells Fargo & Co - Wells Fargo Bank - Wells Fargo Securities 90 1
Композит 99 1
Армада - РБК софт - PCHome 36 1
Ростех - РТ Финанс - Red Wings Airlines - Ред Вингс 16 1
Адамант 3 1
Costco Wholesale Corporation 30 1
Ryanair 8 1
SpiceJet 2 1
Republic Airways Holdings - Frontier Airlines 4 1
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Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1308 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 1
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Hyundai Motor Company 436 1
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Volvo Cars 262 1
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