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BSoD Blue Screen of Death, Blue Screen of Doom Синий экран смерти
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru
|08.06.2026
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Крупнейшие производители ПК подложили свинью всему миру. Из-за их кривого софта массово ломаются компьютеры на Windows, и на Microsoft вину не спихнуть
т портал Neowin, в ряде случаев система успевает выдать «синий экран смерти» (blue screen of death, BSOD) – уведомление о неустранимой ошибке. Проблема коснулась только техники этих двух произв
|27.06.2025
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Microsoft крушит Windows. Будет уничтожен древний компонент ОС, которому 40 лет, и который знаком каждому
х красок Корпорация Microsoft официально откажется от «Синего экрана смерти» (Blue Screen Of Death, BSOD), классического компонента ОС Windows, пишет Neowin. Пользователи видели этот экран, ког
|17.04.2025
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Microsoft выпустила два обновления Windows, полностью ломающие систему и отправляющие ее в «синий экран смерти»
истему. Но Microsoft нашла способ добраться и до этих удачливых людей. Всем тем, кто смог избежать «синего экрана смерти», Microsoft поломала систему авторизации Windows Hello, тем самым лишив
|31.03.2025
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Microsoft изменит до неузнаваемости «культовый» элемент Windows. Опрос
Редизайн BSoD Корпорация Microsoft тестирует переработанный «экран смерти» в операционной системе Wind
|14.03.2025
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Важное обязательное обновление Windows 11 мешает ПК загружаться и отправляет его в «синий экран смерти»
енной версии Windows 11 могут сталкиваться с внезапным разрывом RDP-сессий, «синим экраном смерти» (BSoD) и невозможностью загрузки ПК. Наиболее безобидное из негативных последствий попытки уст
|19.11.2024
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Вышло обязательное обновление Windows 11, которое тормозит ПК, вызывает «экран смерти» и готово переустанавливаться вечно
адение производительности работы системы и критические ошибки, приводящие к «синему экрану смерти» (BSoD); исчезновение пиктограмм с панели задач Windows после пробуждения ОС ото сна или переза
|07.11.2023
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В Linux добавляют «синий экран смерти» как у Windows
ионных системах на базе ядра Linux может появиться свой «синий экран смерти» (Blue Screen of Death; BSoD), сообщающий о возникновении критической ошибки. Компонент под названием systemd-bsod
|24.08.2023
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Обновленные Windows 10 и 11 заявляют пользователям, что не поддерживают процессор на их ПК
С новым BSoD'ом! Пользователи операционных систем семейства Windows столкнулись с появлением «синего
|17.03.2023
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Microsoft опять поломала Windows 11. Обязательное обновление замедляет SSD и отправляет ПК в «синий экран смерти»
т негативно сказываться на производительности ПК, а в редких случаях вызывает «синий экран смерти» (BSoD). Кроме того, сторонние пользовательские модификации, изменяющие внешний вид интерфейса
|22.09.2022
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Долгожданное обновление Windows 11 вызывает «синий экран смерти» на ПК с «железом» Intel
ащенных процессорами Intel предпоследнего, 11 поколения, вызывая так называемый синий экран смерти (BSoD, Blue Screen of Death). Подобное поведение системы может наблюдаться при использовании н
|06.05.2022
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Ноутбуки Lenovo после обязательного обновления BIOS массово уходят в «синий экран смерти»
сле обязательной перезагрузки, которая сопровождается «синим экраном смерти» (Blue Screen of Death, BSoD). Стоп-код ошибки в общем случае – “DRIVER_POWER_STATE_FAILURE”. «Падают» в процессе как
|16.11.2021
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В Windows возвращается «культовая» особенность этой ОС почти с 30-летней скандальной историей
Возвращение традиционного BSOD Корпорация Microsoft вернула в Windows 11 так называемый «синий экран смерти» (Blue Scre
|11.10.2021
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Новейшая Windows 11 падает в «синий экран смерти», когда видит приложения с современной кодировкой
могут как просто не запускаться, так и вызывать различные ошибки, в том числе «синий экран смерти» (BSoD). Это следует из перечня известных проблем Windows 11 21H2, опубликованного на сайте Mic
|10.05.2021
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Обновление Windows 10 массово вывело из строя ПК по всему миру
истемного ПО в ряде случаев приводила к возникновению «синего экрана смерти» (Blue Screen of Death, BSoD) после перезагрузки компьютера, пишет Bleeping Computer. Согласно многочисленным жалобам
|25.08.2020
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После обновления Windows 10 «тормозит» и показывает «синий экран смерти». Как это починить
рые призваны исправить ряд проблем безопасности, у некоторых пользователей после установки вызывают BSoD (Blue Screen of Death, «синий экран смерти»), а замедление работы системы и отдельных пр
|02.03.2020
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Свежее обновление Windows 10 «тормозит» систему и вызывает синий экран смерти. Как решить проблему
22 или 0x80070003. В Windows 10 нельзя отключить автоматическое обновление С описанными проблемами (синий экран смерти, невозможность загрузки и др.) столкнулись пользователи, все же сумевшие п
|16.10.2019
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Антивирус Symantec отправил в «синий экран смерти» тысячи ПК по всему миру
Обновление, которое вызывает BSOD Пользователи Symantec Endpoint Protection (SEP), комплексного антивируса и файрвола, сто
|07.10.2019
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Обновление Windows 10 сломало кнопку «Пуск» и вызвало «синий экран смерти»
т «симптомы» проблемы по-разному: у кого-то загрузка прерывается появлением «синего экрана смерти» (BSoD), другие пострадавшие говорят об автоматическом запуске средства восстановления системы.
|13.03.2019
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Windows 10 будет самовольно «откатываться» с обновлений, которые ей не понравились
ацией по восстановлению системы. Автоматизация процесса «Синий экран смерти» (Blue Screen of Death, BSOD), как правило, вызывают плохо протестированные обновления, «отторгаемые» системой. После
|13.03.2018
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Новейшие процессоры AMD не работают с самой популярной версией Windows
ским ускорителем (APU). Проблема заключается в появлении так называемого «синего экрана смерти» или BSOD даже после «чистой» установки системы с официального DVD. Сообщение об ошибке содержит и
|03.02.2017
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Обновление «самого мощного на рынке» антивируса отправляет Windows в «синий экран смерти»
авшие компании.После запуска версии 9.0.15.43 в ОС Windows некоторые компьютеры начинают показывать BSOD («синий экран смерти») с сообщением об ошибке 0x50: PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA. По всей
|12.04.2016
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Microsoft придумала для Windows 10 «экран смерти» нового типа
телю предоставляется QR-код и так называемый стоп-код. «Синий экран смерти» (Blue Screen of Death — BSoD) — экран с текстовой информацией, который появляется на ПК с Windows при возникновении к
|18.08.2014
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Новое обновление Windows вызвало «синий экран смерти»
неделе. В конце прошлой недели пользователи начали жаловаться на интернет-форумах о возникновении «синего экрана смерти» и зацикленной перезагрузки Windows после установки обновления. «Установ
|16.07.2014
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Обновление Windows Phone вызвало на флагманском смартфоне «синий экран смерти»
, возможность смены фонового рисунка и сортировки плиток по трем столбцам, поддержка VPN и другие. «Синий экран смерти» на Nokia Lumia 925 Добавим, что похожие проблемы возникали у Microsoft и
|23.01.2014
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Apple признала существование «экрана смерти» в iPhone и iPad
Apple признала существование «экрана смерти» - самопроизвольного выключения iPhone и iPad на iOS 7. Компания обещает исправ
|20.11.2007
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AhnLab спасла свой антивирус от «синего экрана смерти»
антивирусов AhnLab устранил потенциально критическую уязвимость в своем продукте Antivirus V3 Internet Security 2008. Антивирус AhnLab для Windows содержал ошибку работы с памятью, которая вызывала «синий экран смерти» при обработке специально сформированных ZIP-архивов, сообщает Heise-Security.co.uk. Подобные уязвимости, как правило, происходят вследствие переполнения буфера в памяти и мо
|19.11.2007
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Белый экран смерти Assassin's Creed для PS3
дение фрейм-рейта... говоря человеческим языком, игра безбожно тормозит, а еще дрожит картинка, трехмерные объекты начинают резвиться и проваливаются друг в друга. К тому же игра может просто выдать "белый экран смерти", как прозвали ошибку в народе. Возможной причиной всех этих неприятностей называют не кривые руки програмистов из Ubisoft или инженеров Sony, а обладателей консолей PS3, кот
|06.03.2007
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"Синий экран смерти" в подарок
В одном он-лайн магазине продаются футболки и толстовки с интересным вариантом рисунка. Все, кто работал в Windows видели (причем неоднократно) знаменитый "синий экран смерти", который всегда появлялся в самый неподходящий момент. На память о тех славных деньках можно заказать такую одежду всего за $19.
|29.01.2007
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"Синий экран смерти" на "одноруком бандите"
роны администрации, которая мотивирует большие выигрыши ошибкой компьютера. Но событие произошедшее на выходных в США не позволяет усомниться в том, что ПК действительно ошибся. Вот такой знаменитый "синий экран смерти" могли наблюдать в течение некоторого времени посетители одного из амреиканских игорных домов. Как говорится, привет от Билла Гейтса.
BSoD и организации, системы, технологии, персоны:
|Reddit 398 25
|BleepingComputer - Издание 458 15
|The Register - The Register Hardware 1784 11
|Neowin 217 9
|The Verge - Издание 619 5
|ZDnet 663 5
|Tom’s Hardware 600 5
|Windowslatest 14 4
|TechSpot 188 3
|Hacker News 92 2
|ComputerWorld 144 2
|Sky News - Телеканал 30 2
|heise online - heise security 122 2
|Igor’s Lab 7 2
|GizChina - Издание 84 1
|Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 676 1
|AP - Associated Press 2007 1
|Softpedia.com 7 1
|Mashable 372 1
|ComputerBase 14 1
|Investing.com 6 1
|АМ Медиа - Anti-Malware - информационно-аналитический центр по информационной безопасности 76 1
|Computer Weekly 376 1
|WindowsSecrets 2 1
|ExtremeTech 40 1
|BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 1
|ITHome 46 1
|Bloomberg 1627 1
|РИА Новости 1033 1
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