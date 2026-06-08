Крупнейшие производители ПК подложили свинью всему миру. Из-за их кривого софта массово ломаются компьютеры на Windows, и на Microsoft вину не спихнуть т портал Neowin, в ряде случаев система успевает выдать «синий экран смерти» (blue screen of death, BSOD) – уведомление о неустранимой ошибке. Проблема коснулась только техники этих двух произв

Microsoft крушит Windows. Будет уничтожен древний компонент ОС, которому 40 лет, и который знаком каждому х красок Корпорация Microsoft официально откажется от «Синего экрана смерти» (Blue Screen Of Death, BSOD), классического компонента ОС Windows, пишет Neowin. Пользователи видели этот экран, ког

Microsoft выпустила два обновления Windows, полностью ломающие систему и отправляющие ее в «синий экран смерти» истему. Но Microsoft нашла способ добраться и до этих удачливых людей. Всем тем, кто смог избежать «синего экрана смерти», Microsoft поломала систему авторизации Windows Hello, тем самым лишив

Microsoft изменит до неузнаваемости «культовый» элемент Windows. Опрос Редизайн BSoD Корпорация Microsoft тестирует переработанный «экран смерти» в операционной системе Wind

Важное обязательное обновление Windows 11 мешает ПК загружаться и отправляет его в «синий экран смерти» енной версии Windows 11 могут сталкиваться с внезапным разрывом RDP-сессий, «синим экраном смерти» (BSoD) и невозможностью загрузки ПК. Наиболее безобидное из негативных последствий попытки уст

Вышло обязательное обновление Windows 11, которое тормозит ПК, вызывает «экран смерти» и готово переустанавливаться вечно адение производительности работы системы и критические ошибки, приводящие к «синему экрану смерти» (BSoD); исчезновение пиктограмм с панели задач Windows после пробуждения ОС ото сна или переза

В Linux добавляют «синий экран смерти» как у Windows ионных системах на базе ядра Linux может появиться свой «синий экран смерти» (Blue Screen of Death; BSoD), сообщающий о возникновении критической ошибки. Компонент под названием systemd-bsod

Обновленные Windows 10 и 11 заявляют пользователям, что не поддерживают процессор на их ПК С новым BSoD'ом! Пользователи операционных систем семейства Windows столкнулись с появлением «синего

Microsoft опять поломала Windows 11. Обязательное обновление замедляет SSD и отправляет ПК в «синий экран смерти» т негативно сказываться на производительности ПК, а в редких случаях вызывает «синий экран смерти» (BSoD). Кроме того, сторонние пользовательские модификации, изменяющие внешний вид интерфейса

Долгожданное обновление Windows 11 вызывает «синий экран смерти» на ПК с «железом» Intel ащенных процессорами Intel предпоследнего, 11 поколения, вызывая так называемый синий экран смерти (BSoD, Blue Screen of Death). Подобное поведение системы может наблюдаться при использовании н

Ноутбуки Lenovo после обязательного обновления BIOS массово уходят в «синий экран смерти» сле обязательной перезагрузки, которая сопровождается «синим экраном смерти» (Blue Screen of Death, BSoD). Стоп-код ошибки в общем случае – “DRIVER_POWER_STATE_FAILURE”. «Падают» в процессе как

В Windows возвращается «культовая» особенность этой ОС почти с 30-летней скандальной историей Возвращение традиционного BSOD Корпорация Microsoft вернула в Windows 11 так называемый «синий экран смерти» (Blue Scre

Новейшая Windows 11 падает в «синий экран смерти», когда видит приложения с современной кодировкой могут как просто не запускаться, так и вызывать различные ошибки, в том числе «синий экран смерти» (BSoD). Это следует из перечня известных проблем Windows 11 21H2, опубликованного на сайте Mic

Обновление Windows 10 массово вывело из строя ПК по всему миру истемного ПО в ряде случаев приводила к возникновению «синего экрана смерти» (Blue Screen of Death, BSoD) после перезагрузки компьютера, пишет Bleeping Computer. Согласно многочисленным жалобам

После обновления Windows 10 «тормозит» и показывает «синий экран смерти». Как это починить рые призваны исправить ряд проблем безопасности, у некоторых пользователей после установки вызывают BSoD (Blue Screen of Death, «синий экран смерти»), а замедление работы системы и отдельных пр

Свежее обновление Windows 10 «тормозит» систему и вызывает синий экран смерти. Как решить проблему 22 или 0x80070003. В Windows 10 нельзя отключить автоматическое обновление С описанными проблемами (синий экран смерти, невозможность загрузки и др.) столкнулись пользователи, все же сумевшие п

Антивирус Symantec отправил в «синий экран смерти» тысячи ПК по всему миру Обновление, которое вызывает BSOD Пользователи Symantec Endpoint Protection (SEP), комплексного антивируса и файрвола, сто

Обновление Windows 10 сломало кнопку «Пуск» и вызвало «синий экран смерти» т «симптомы» проблемы по-разному: у кого-то загрузка прерывается появлением «синего экрана смерти» (BSoD), другие пострадавшие говорят об автоматическом запуске средства восстановления системы.

Windows 10 будет самовольно «откатываться» с обновлений, которые ей не понравились ацией по восстановлению системы. Автоматизация процесса «Синий экран смерти» (Blue Screen of Death, BSOD), как правило, вызывают плохо протестированные обновления, «отторгаемые» системой. После

Новейшие процессоры AMD не работают с самой популярной версией Windows ским ускорителем (APU). Проблема заключается в появлении так называемого «синего экрана смерти» или BSOD даже после «чистой» установки системы с официального DVD. Сообщение об ошибке содержит и

Обновление «самого мощного на рынке» антивируса отправляет Windows в «синий экран смерти» авшие компании.После запуска версии 9.0.15.43 в ОС Windows некоторые компьютеры начинают показывать BSOD («синий экран смерти») с сообщением об ошибке 0x50: PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA. По всей

Microsoft придумала для Windows 10 «экран смерти» нового типа телю предоставляется QR-код и так называемый стоп-код. «Синий экран смерти» (Blue Screen of Death — BSoD) — экран с текстовой информацией, который появляется на ПК с Windows при возникновении к

Новое обновление Windows вызвало «синий экран смерти» неделе. В конце прошлой недели пользователи начали жаловаться на интернет-форумах о возникновении «синего экрана смерти» и зацикленной перезагрузки Windows после установки обновления. «Установ

Обновление Windows Phone вызвало на флагманском смартфоне «синий экран смерти» , возможность смены фонового рисунка и сортировки плиток по трем столбцам, поддержка VPN и другие. «Синий экран смерти» на Nokia Lumia 925 Добавим, что похожие проблемы возникали у Microsoft и

Apple признала существование «экрана смерти» в iPhone и iPad Apple признала существование «экрана смерти» - самопроизвольного выключения iPhone и iPad на iOS 7. Компания обещает исправ

AhnLab спасла свой антивирус от «синего экрана смерти» антивирусов AhnLab устранил потенциально критическую уязвимость в своем продукте Antivirus V3 Internet Security 2008. Антивирус AhnLab для Windows содержал ошибку работы с памятью, которая вызывала «синий экран смерти» при обработке специально сформированных ZIP-архивов, сообщает Heise-Security.co.uk. Подобные уязвимости, как правило, происходят вследствие переполнения буфера в памяти и мо

Белый экран смерти Assassin's Creed для PS3 дение фрейм-рейта... говоря человеческим языком, игра безбожно тормозит, а еще дрожит картинка, трехмерные объекты начинают резвиться и проваливаются друг в друга. К тому же игра может просто выдать "белый экран смерти", как прозвали ошибку в народе. Возможной причиной всех этих неприятностей называют не кривые руки програмистов из Ubisoft или инженеров Sony, а обладателей консолей PS3, кот

"Синий экран смерти" в подарок В одном он-лайн магазине продаются футболки и толстовки с интересным вариантом рисунка. Все, кто работал в Windows видели (причем неоднократно) знаменитый "синий экран смерти", который всегда появлялся в самый неподходящий момент. На память о тех славных деньках можно заказать такую одежду всего за $19.