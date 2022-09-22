Долгожданное обновление Windows 11 вызывает «синий экран смерти» на ПК с «железом» Intel

Блокировка в действии

Microsoft заблокировала установку свежего обновления Windows 11 для некоторых пользователей. Решение носит временный характер и обусловлено несовместимостью апдейта с отдельными конфигурациями ПК.

Согласно информации, опубликованной на официальном сайте Microsoft, в недавнем патче 22H2 выявлены проблемы совместимости с драйверами, обеспечивающими работу технологии Intel Smart Sound. Они проявляют себя на устройствах, оснащенных процессорами Intel предпоследнего, 11 поколения, вызывая так называемый синий экран смерти (BSoD, Blue Screen of Death).

Подобное поведение системы может наблюдаться при использовании не самых новых драйверов аудиконтроллера Intel SST (представлен в виде файла IntcAudioBus.sys) – версии 10.29.0.5152 или 10.30.0.5152, следует из пояснения Microsoft.

Не все смогут установить обновление 22H2 для Windows 11 сразу

ПК на базе процессоров Intel семейства Rocket Lake с драйверами соответствующих версий не будут переведены на Windows 11 22H2 автоматически. Прибегать к искусственному обходу этих ограничений не рекомендуется.

Чтобы получить возможность применить недавно вышедший патч пользователям Windows 11 следует обновить проблемные драйверы до версий 10.30.00.57144/10.29.00.5714 или более новых в соответствующей ветке (10.29.x или 10.30.x).

Ситуация повторяется

Microsoft не в первый раз накладывает ограничения такого рода на обновления фирменной операционной системы.

Самый первый релиз (21H2) Windows 11 корпорация из Редмонда состоялся в начале октября 2021 г. Далеко не все пользователи Windows 10 имели возможность перейти на актуальную версию Windows, некоторые из желающих это сделать могли наблюдать в «Центре обновления Windows» (Windows Update) сообщение о неготовности системы к работе на своем ПК текущей его конфигурации. Microsoft распространяла Windows 11 поэтапно, опасаясь возникновения непредвиденных проблем у установивших ее пользователей на самом старте.

Лишь в мае 2022 г. Windows 11 была признана готовой к «широкому развертыванию». Однако и тогда без исключений не обошлось. Несмотря на объявленную Microsoft стабильность релиза, некоторые ПК с поддержкой технологии Intel Smart Sound «остались за бортом» – их пользователи не имели возможности установить его штатными средствами. Решившие установить Windows 11 вручную рисковали столкнуться со все тем же «синим экраном смерти».

Что нового в релизе

Microsoft объявила о выходе обновления 22H2 20 сентября 2022 г. Как и предыдущий релиз, оно распространяется поэтапно во избежание возникновения непредвиденных проблем. Даже те, кто поспешил установить апдейт не сразу получат доступ ко всем новым функциям. Некоторые из них будут активированы лишь в октябре 2022 г.

Международный салон изобретателей: станет ли Новосибирск новым центром притяжения инноваторов? Инновации для промышленности

Апдейт 22H2 значительно выделяется на фоне предыдущих. Во-первых, это первое крупное обновление функциональности Windows 11 с момента релиза этой ОС. Во-вторых, оно включает ряд востребованных и ожидаемых пользователями нововведений. Одно из них – вкладочный интерфейс встроенного в систему файлового менеджера «Проводник», благодаря которому пользователь может держать открытыми сразу несколько папок одновременно в одном окне приложения. Схожая функциональность реализована в любом современном веб-браузере с тем лишь отличием, что в них переключение осуществляется между загруженными интернет-страницами, а не папками с файлами.

Microsoft начала «обкатывать» вкладочный интерфейс на участниках программы предварительного тестирования Windows Insiders еще в марте 2022 г. О его востребованности свидетельствовали результаты голосования в «Центре отзывов» (Feedback Hub) Windows, который является основным инструментом обратной связи разработчиков ОС с ее аудиторией. В поддержку добавления вкладок в «Проводник» высказалось несколько тысяч англоязычных пользователей.

Помимо вкладочного интерфейса «Проводника», обновление 22H2 приносит темную тему оформления «Диспетчера задач», несколько переработанный дизайн интерфейса. Расширены возможности настройки меню «Пуск», а также возвращена возможность перетаскивания мышью ярлыков и документов на «Панель задач» – еще одна весьма востребованная функция.

Наконец, обновление способно порадовать и любителей интерактивных развлечений, специально для которых разработчики Windows 11 оптимизировали работу компьютерных игр в оконном режиме.