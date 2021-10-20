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Interface
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Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом


20.10.2021 Loginet разработала интегрированное решение по размещению заказов и их маршрутизации с использованием алгоритмов «Яндекса» 1
21.09.2021 Сервис для взаимодействия с операторами достиг нового рубежа 1
20.09.2021 Обзор Dell S2522HG: монитор для гейминга на высоких скоростях 1
17.09.2021 Aopen 27HC5RZ: доступный игровой монитор с большой диагональю и изогнутым экраном 1
16.09.2021 Обзор Dell P2722H: монитор для работы и развлечений 1
13.09.2021 Выпущен крошечный ПК на таинственном процессоре китайской разработки 1
03.08.2021 В России появились планшеты, которые можно грызть и швырять. Фото, цены 1
21.07.2021 Как перенести данные на новый смартфон и сделать бэкап 1
20.07.2021 Выпущен клон Raspberry Pi, такой же дешевый, но гораздо лучше 1
20.07.2021 Российский офисный пакет установили более 2,5 млн раз: что представляет собой «МойОфис» сегодня 2
05.07.2021 Почему оцифровывать кадровые отделы нужно уже сейчас 1
24.06.2021 Обзор беспроводной системы Sennheiser EW-D: цифровая свобода 1
26.05.2021 Создан клон Raspberry Pi размером с кредитку, с редкой опцией и «хитрым» Linux 1
12.05.2021 8 бесплатных видеоредакторов для компьютера: выбор ZOOM 1
02.05.2021 Выбираем Smart TV: какая платформа лучше? 1
30.04.2021 Владелец Alcatel начал продавать в России дешевые смарт-ТВ на Android с 4К 1
22.04.2021 Обзор смартфона BQ Aurora 6430L 1
13.04.2021 Positive Technologies обнаружила критически опасную уязвимость в платформе VMware для защиты конечных устройств 1
02.04.2021 Бывший глава Роскомнадзора превратил Rutube в полную копию YouTube 1
02.03.2021 Выпущен первый в мире ТВ с экраном-гармошкой. Он стоит как Rolls-Royce. Видео 1
02.03.2021 Антиковидную лабораторию атаковали «финансово заинтересованные» хакеры 1
25.02.2021 Обзор игрового ноутбука HONOR Hunter V700: охота на геймеров 1
09.02.2021 12 тысяч человек стали участниками 30 краудсорсинг-проекта правительства Москвы 1
26.01.2021 Легендарный рабочий стол для Linux кардинально переделан в угоду интуитивности. Фото 1
23.11.2020 Huawei привезла в Россию быстрый ноутбук дороже новых MacBook 1
23.10.2020 Xiaomi выпустила дешевый и очень «быстрый» монитор 1
20.10.2020 the TURBO BI: моделирование, визуализация, хранилище, аналитика. Презентация российского продукта 1
18.10.2020 Обзор ноутбука ASUS ExpertBook B9450: ничего лишнего, просто бизнес 1
08.10.2020 Обзор ноутбука ASUS ExpertBook B9450: ничего лишнего, просто бизнес 1
08.10.2020 Simple внедрила решение Group-IB TDS 1
29.09.2020 «Сталепромышленная компания» автоматизировала работу топ-менеджмента решениями SAP 1
25.09.2020 Российский бизнес распробовал комплексные коммуникационные платформы 1
24.09.2020 CRM-системы: история развития ПО, которым сегодня пользуются миллиарды 1
11.08.2020 Dell выпустила премиальный ноутбук не на Windows 1
10.08.2020 В России начали продавать суперпремиальные смарт-ТВ Sony с современными OLED-экранами. Видео 1
30.07.2020 Qiwi создала сервис, который ищет утечки исходного кода в интернете 1
11.06.2020 БФТ и БСС представили диалогового робота для госсектора 1
05.06.2020 Выпущен дешевый «убийца» MacBook Air. Видео 1
10.03.2020 «Нефтетранссервис» создал прозрачную систему постановки целей и оценки эффективности в облаке SAP 1
30.01.2020 В России представлены национальные стандарты умного производства 1

Публикаций - 280, упоминаний - 295

Interface упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Samsung Electronics 5641 41
Apple Inc - Эппл Рус 7685 37
Microsoft Corporation 11039 34
Google LLC 7135 30
Sony 2327 18
Facebook 3765 18
Huawei 2727 18
Zoom Int - Zoom Video Communications 716 17
LG Electronics 1838 16
Intel Corporation 4158 16
Nokia Corporation 2424 14
Yandex - Яндекс 4100 14
Nvidia Corp 2012 13
Twitter 2204 11
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 10
HTC Corporation 1187 9
Lenovo Group 1636 8
Softline - Софтлайн 1474 8
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6854 7
ASUS - AsusTek Computer Inc 1208 7
IBM 3530 7
Panasonic 1119 6
VK - Mail.ru Group 2482 6
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5316 5
HP Inc. 2901 5
MediaTek 315 5
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4668 5
Sony Ericsson 469 5
SAP SE 3208 5
Xiaomi 904 5
3728 4
Explay - Эксплей 165 4
Toshiba Corporation 1081 4
Dell EMC 2393 4
Lenovo Motorola 999 4
BSS - Банк Софт Системс - БСС 355 4
Qualcomm Technologies 1001 4
Sharp Corporation 319 4
Xerox 512 3
ЭОС - Электронные офисные системы 983 3
Netflix - Онлайн-кинотеатр 316 4
Carl Zeiss 176 3
Jaguar Cars 59 3
Toyota Motor - Тойота Мотор 183 3
Metro Cash&Carry - Metro C&C 222 3
Mercedes-Benz - Мерседес-Бенц 162 3
ВТБ Банк Москвы 371 3
Почта России ПАО 1570 3
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат 87 2
Модульбанк - Modulbank 95 2
Honda 71 2
КамАЗ - Камский автомобильный завод 246 2
ПСБ - Промсвязьбанк 613 2
Citibank - Ситибанк 170 2
Jaguar Land Rover 63 2
Visa International 1345 2
Hyundai Motor 144 2
Qiwi 783 2
Альфа-Банк 1123 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 2
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4326 2
BMW 248 2
KIA Motors 72 2
Assist - Ассист 124 2
Ford 173 2
Audi 129 2
Skoda - Škoda Auto 24 1
Megogo - Онлайн-кинотеатр - OTT/VOD медиасервис 67 1
Нордеа Банк 49 1
Loginet - Логинет Рус 2 1
Yamaha 37 1
УЭК - Универсальная электронная карта 512 1
Nike 85 1
Юнистрим - Unistream 167 1
Mazda Motor Corporation 31 1
Barclays 50 1
Grupo Santander 11 1
Лайф ФГ - Финансовая группа 98 1
МДМ Банк 150 1
СПК - Сталепромышленная компания 3 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2232 6
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1953 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1718 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 3
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 750 3
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 997 3
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 914 3
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 2
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 427 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5795 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 618 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 1
Госсовет РФ - Государственный совет Российской Федерации 21 1
РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 40 1
Interpol - Интерпол - Международная организация уголовной полиции 81 1
ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 155 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1685 1
Правительство Москвы 649 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества 324 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 1
Роснано 456 1
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты 183 1
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 719 1
Правительство РФ 2200 1
ФБР США - Федеральное бюро расследований - FBI - Federal Bureau of Investigation 409 1
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 414 1
Пентагон - Министерство обороны США 277 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 255 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 309 1
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 1
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1368 1
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 220 1
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1584 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 642 6
Руссофт - Russoft 250 2
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 102 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 98 1
USB IF - The USB Implementers Forum - Некоммерческая организация, продвигающая и поддерживающая USB 9 1
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5293 97
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7252 85
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3650 69
SD - Secure Digital - Формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) - MicroSD - уменьшенная версия популярного формата карты памяти SD Secure Digital 2941 61
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3046 49
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 2342 45
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1682 29
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4492 28
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2442 26
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 1202 25
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1692 24
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2882 21
3G - Стандарт мобильной связи 3714 21
USB Type-C - USB-C 901 19
QLED - Quantum Dot Display - Дисплей на квантовых точках 336 17
FM-радиовещание - FM-тюнер 468 15
Smartphone - Смартфон 773 14
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт 529 14
PDF - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1001 14
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 14
MP3 629 13
AMOLED - Active Matrix Organic Light-Emitting Diode - Активная матрица на органических светодиодах 699 13
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 823 13
USB-накопитель - USB-устройство - USB-носитель 600 12
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 920 12
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 862 12
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1337 11
Google Android-смартфон - Android-устройства - Android-смартфон 1212 11
MPEG - Moving Pictures Experts Group 452 10
OLED - Organic light-emitting diode - Органический светодиод 432 10
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3971 10
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 390 10
GIF - Растровый формат графических изображений - GIF-анимация 186 9
DisplayPort - Mini DisplayPort - miniDP - MDP - Стандарт сигнального интерфейса для цифровых мониторов - Стандарт аудиовизуального цифрового интерфейса 453 9
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 1209 9
Power Bank - Электрический аккумулятор - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 197 9
Планшет - Планшетный компьютер - Tablet computer - "таблетка" 438 9
E-ink - electronic ink - E-Ink Carta - "Электронные чернила" - EDP - Electronic Paper Display - электронная бумага 179 9
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1219 8
EPUB - Electronic Publication 102 8
Google Android 10750 83
Microsoft Windows 10 6622 44
Apple iOS 5741 34
Google Play - Google Store - Android Market 2515 30
Apple iPhone - Серия смартфонов 5124 30
Linux OS 4249 22
Google YouTube - Видеохостинг 1710 19
Apple iPad 3263 18
AnTuTu Benchmark - Программа для тестирования производительности смартфонов и планшетов 217 15
Nvidia GeForce GTX 2055 13
Microsoft Office 1926 13
Microsoft Skype 1465 12
Microsoft Windows Phone OS 1472 11
Apple - App Store 2198 11
Samsung Galaxy S - Серия смартфонов 1154 11
GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 656 10
Mozilla Corporation - Firefox - Браузер 1167 10
Java - Язык программирования 1169 9
Microsoft Windows Mobile - Compact Edition (CE) - Pocket PC 965 9
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1217 9
Apple macOS 922 8
Samsung Galaxy Note 558 8
Google Android 4 Ice Cream Sandwich 437 8
VK - Mail.ru Одноклассники 856 8
Corning Gorilla Glass 496 8
Huawei EMUI - Huawei Emotion UI - графическая оболочка 187 8
Apple iPod 548 7
Futuremark 3DMark - серия компьютерных тестов производительности 130 7
Microsoft Lumia - Nokia Lumia - Серия смартфонов 382 7
Microsoft Windows 8 1228 7
Intel Core i5 Ivy Bridge - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 534 7
Qualcomm Adreno GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 306 7
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 1353 7
Microsoft Windows 7 1662 7
AMD ARM Cortex A - Серия микропроцессоров 383 6
Google Gmail 602 6
Intel x86 - Архитектура процессора 991 6
Google Maps - Карты Google 397 6
Symbian OS 767 6
Google Chrome - браузер 1117 6
Steve Jobs - Стив Джобс 701 4
Кабанов Владимир 174 2
Евтушенко Олег 125 2
Кузнецов Сергей 82 2
Минасян Карине 91 2
Кирьянова Александра 42 2
Прянишников Николай 210 2
Медведев Дмитрий 1433 2
Demetrio Russo - Руссо Деметрио 32 1
Петунин Алексей 58 1
Чернов Даниил 49 1
Карпов Иван 41 1
Батай Илья 14 1
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 310 1
Сергунина Наталья 163 1
Мишустин Михаил 302 1
Баров Алексей 25 1
Gates William Henry - Гейтс Билл 268 1
Жаров Александр 165 1
Зайцев Михаил 145 1
Чубайс Анатолий 106 1
Касперский Евгений 218 1
Русанов Сергей 44 1
Борисов Юрий 91 1
Соловьев Владимир 98 1
Румянцев Антон 46 1
Сыкулев Андрей 57 1
Сергеенко Егор 11 1
Гревцев Александр 28 1
Rothschild Leigh M. - Ротшильд Ли 4 1
Stallman Richard - Столлман Ричард Мэттью 51 1
Реймер Денис 49 1
Кудрявцев Максим 37 1
Орлик Сергей 66 1
Ive Jonathan - Айв Джонатан 60 1
Иревли Сергей 18 1
Ballmer Steve - Балмер Стивен Энтони 360 1
Лукьянов Михаил 6 1
Фомичев Олег 107 1
Затуловский Аркадий 16 1
Россия - Российская федерация - РФ 57238 89
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5707 21
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17320 20
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14034 17
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3913 10
Германия - Федеративная Республика 3618 9
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7920 9
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7093 8
Европа 3736 7
Южная Корея - Республика 1454 7
Россия - Сибирь 874 5
Франция - Французская Республика 2116 5
Россия - ПФО - Казань 1510 5
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1617 5
Япония 2771 5
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5609 4
Австралия - Австралийский Союз 1121 3
Россия - СФО - Новосибирск 1959 3
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1461 3
Италия - Итальянская Республика 1377 3
Африка 1486 3
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 578 3
Китай - Шэньчжэнь 89 3
Испания - Барселона 533 3
Америка 456 3
Испания - Королевство 1250 3
Польша - Республика 824 3
США - Сиэтл 134 2
Россия - Омская область 382 2
Турция - Турецкая республика 951 2
Россия - Республика Алтай 681 2
Великобритания - Лондон 816 2
Португалия - Португальская Республика 316 2
Специальный административный район Гонконг 547 2
Китай - Тайвань 589 2
Россия - Новосибирская область 811 2
Россия - Краснодарский край 913 2
Россия - Пензенская область 346 2
Россия - Сочи 910 2
Азия - Азиатский регион 1512 2
Русский язык 976 15
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3214 4
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4016 4
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1201 3
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2843 2
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 2
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 281 2
Ctrl 39 2
Человеческий фактор 126 2
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 452 2
Образование в России 332 2
НТИ - Национальная технологическая инициатива - Технет - Technet - Передовые производственные технологии - умные фабрики 67 1
ВДС - валовая добавленная стоимость 2 1
ISO/IEC 27001 - Международный стандарт по информационной безопасности 113 1
Selfie - Селфи-модуль - Селфи-съемка 19 1
SDLC - Systems development life cycle - Жизненный цикл разработки ПО 12 1
Fitness - Фитнес - вид физической активности 14 1
Большой взрыв - общепринятая космологическая модель раннего развития Вселенной 10 1
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 116 1
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 201 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1159 1
АРНУ - Автоматизированные регистры налогового учета 13 1
НКО - Некоммерческая организация 91 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1423 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 814 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2230 1
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 1
Федеральный закон 54-ФЗ - О применении контрольно-кассовой техники 154 1
Космодром Байконур 97 1
CAGR - Compound annual growth rate - Совокупный среднегодовой темп роста 88 1
Информационное общество - Государственная программа 282 1
Аутсорсинг 84 1
Транспорт 62 1
Торговля розничная 77 1
Торговля - FMCG&Retail - FMCG - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса 279 1
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