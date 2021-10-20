Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Interface
Интерфейс
Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 280, упоминаний - 295
Interface упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Steve Jobs - Стив Джобс 701 4
|Кабанов Владимир 174 2
|Евтушенко Олег 125 2
|Кузнецов Сергей 82 2
|Минасян Карине 91 2
|Кирьянова Александра 42 2
|Прянишников Николай 210 2
|Медведев Дмитрий 1433 2
|Demetrio Russo - Руссо Деметрио 32 1
|Петунин Алексей 58 1
|Чернов Даниил 49 1
|Карпов Иван 41 1
|Батай Илья 14 1
|Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 310 1
|Сергунина Наталья 163 1
|Мишустин Михаил 302 1
|Баров Алексей 25 1
|Gates William Henry - Гейтс Билл 268 1
|Жаров Александр 165 1
|Зайцев Михаил 145 1
|Чубайс Анатолий 106 1
|Касперский Евгений 218 1
|Русанов Сергей 44 1
|Борисов Юрий 91 1
|Соловьев Владимир 98 1
|Румянцев Антон 46 1
|Сыкулев Андрей 57 1
|Сергеенко Егор 11 1
|Гревцев Александр 28 1
|Rothschild Leigh M. - Ротшильд Ли 4 1
|Stallman Richard - Столлман Ричард Мэттью 51 1
|Реймер Денис 49 1
|Кудрявцев Максим 37 1
|Орлик Сергей 66 1
|Ive Jonathan - Айв Джонатан 60 1
|Иревли Сергей 18 1
|Ballmer Steve - Балмер Стивен Энтони 360 1
|Лукьянов Михаил 6 1
|Фомичев Олег 107 1
|Затуловский Аркадий 16 1
|CNews - ZOOM.CNews 1089 25
|Wikipedia - Википедия 275 3
|Forbes - Форбс 441 2
|GizmoChina 77 2
|Liliputing 27 2
|TechCrunch - TechCrunch Awards 1098 2
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 2100 2
|The Wall Street Journal 709 1
|Bloomberg 785 1
|FT - Financial Times 246 1
|Ведомости 259 1
|CrunchBase 62 1
|9to5Google 19 1
|ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 1
|Gizmodo 98 1
|Phoronix 15 1
|TechSpot 22 1
|Roem.ru - Роем.ру 32 1
|BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 354 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 757540, в очереди разбора - 661230.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 757540, в очереди разбора - 661230.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru