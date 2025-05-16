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RuStore выявил эффективные UX-решения для борьбы с цифровой слепотой

Анимация, геймификация, эмоциональные интерфейсы — эти и другие приемы помогают бороться с баннерной слепотой. Пользователи перестают замечать ключевые элементы из-за сенсорной перегрузки и однотипных визуальных паттернов. Об этом CNews сообщили представители RuStore.

В 2025 г. проблема цифровой слепоты продолжает оказывать значительное влияние на взаимодействие пользователей с интерфейсами. Многие игнорируют баннеры, воспринимая их как рекламу, а мелкие элементы теряются среди контента. Это становится вызовом для разработчиков, стремящихся донести до пользователя важные сообщения, не перегружая интерфейсы.

Старший аналитик-исследователь RuStore Татьяна Лескова выделила ряд эффективных UX-приемов, которые помогают улучшить взаимодействие пользователей с интерфейсами. Среди них — анимации и визуальные сигналы, которые направляют внимание на важные элементы. Однако избыточная анимация может вызвать раздражение, предупреждает Лескова.

Еще одно действенное решение — геймификация. Прогресс-бары, накопительные бонусы и бейджи стимулируют пользователя к взаимодействию с приложением и повышают его вовлеченность.

«Это не только удерживает внимание, но и мотивирует вернуться в приложение снова. Важно учитывать, что геймификация подходит не для всех типов приложений. В некоторых случаях она может быть навязчивой или неуместной, особенно в приложениях для повседневных задач, вроде календарей или приложений для заметок», — отметила Лескова.

В 2025 г. также развиваются эмоциональные интерфейсы. В новой системе Android Material 3 Expressive акцент сделан на контрастных шрифтах и ярких цветах, что помогает пользователю быстрее находить нужные кнопки и элементы. Контрастные оттенки не только повышают видимость элементов, но и усиливают ассоциативные связи.

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Безопасность

Среди других актуальных приемов — использование крупных шрифтов, структурирование контента с акцентом на приоритетные элементы и внедрение всплывающих уведомлений для новых функций.

«Эти механики позволяют не только повысить видимость элементов, но и стимулировать пользователя к активным действиям, не перегружая интерфейс излишними эффектами», — сказала Лескова.

По прогнозам аналитиков, в 2026 г. тенденции геймификации и динамических анимаций сохранятся. Ожидается, что появится больше персонализированных сценариев, подсказок и голосовых интерфейсов, которые помогут пользователям эффективнее взаимодействовать с цифровыми продуктами.

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