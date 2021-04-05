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Механика раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними



05.04.2021 «Дочек» «Т-платформ» скрытно переписали на структуры Промсвязьбанка и «Роснано»
21.05.2020 «Русская механика» строит экосистему на базе SAP
31.05.2017 «Числовая механика» представила новый дизайн системы ЧПУ «Ресурс»
17.05.2017 «Числовая механика» договорилась о сотрудничестве с Omron Electronics
12.04.2017 Станки Danobatgroup будут оснащать российскими системами ЧПУ от «Числовой механики»
06.03.2017 «Числовая механика» займется разработкой платформы и модулей для систем ЧПУ и промышленной автоматизации
25.04.2012 «Открытые Технологии» и Институт математики и механики УрО РАН модернизировали суперкомпьютер «Уран»
23.11.2011 «Нанософт» обновил «nanoCAD СПДС» и «nanoCAD Механика»
12.02.2007 ГК «Механика» автоматизирует складской учет

Публикаций - 1069, упоминаний - 1151

Механика упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

IBM - International Business Machines Corp 9167 32
Элемент ГК - Elementec 25 30
Microsoft Corporation 23395 26
Yandex - Яндекс 5551 24
Бука - Buka Entertaiment 480 23
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 9991 18
Intel Corporation 11624 18
Apple Inc 11103 17
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 2531 17
Nvidia Corp 3203 15
МТС - Мобильные ТелеСистемы 9322 13
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6852 12
Huawei 3459 11
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 2730 9
Samsung Electronics 9667 8
Amazon Inc - Amazon.com 2777 7
Softline - Софтлайн 2032 7
HP - Hewlett-Packard 3597 7
Telegram Group 999 6
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4099 6
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1342 4
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 332 4
Аскон - Ascon - Аскон – Системы проектирования - Аскон Интеграция 330 3
1С-Битрикс - Bitrix 497 3
Крок - Croc 1683 3
Red Hat 1224 3
KPMG 244 3
Aros SEQ - SEC Consult Services 1584 3
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 1644 3
AMD - Advanced Micro Devices 3836 3
LG Electronics 3530 3
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Bell Labs - Western Electric 1432 3
Spectec - НПП СпецТек - Научно-производственное предприятие 86 2
Роскосмос - ИСС АО - Информационные спутниковые системы им. академика М.Ф. Решетнева - НПО ПМ - Научно-производственное объединение прикладной механики имени академика М.Ф. Решетнёва 149 2
IBM EMEA - ИБМ ВЕА - ИБМ Восточная Европа/Азия - IBM East Europe/Asia 103 2
Cognitive Technologies - Когнитивные технологии 695 2
Lenovo Group 2151 2
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 944 2
Take-Two Interactive - Rockstar Games - BMG Interactive 254 2
Ростех - Росэлектроника - Вега - Концерн радиостроения 207 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5696 20
Лента - Сеть розничной торговли 1665 17
Самолёт ГК 1649 7
РЖД - Российские железные дороги 1598 6
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2333 6
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 343 5
LEGO 219 5
Netflix - онлайн-кинотеатр 434 4
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 601 4
Avito Holding AB - Авито Холдинг 322 3
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 664 3
Альфа-Банк 1579 3
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 527 2
Газпром ПАО 1144 2
Почта России ПАО 1973 2
Ростех - ОАК - МиГ РСК - Российская самолётостроительная корпорация - Российская авиастроительная компания - ОКБ имени А.И. Микояна Инженерный центр - Луховицкий авиационный завод имени П.А. Воронина - НПК им. П.А. Воронина 164 2
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 315 2
Ростех - ОДК Сатурн НПЦ - Научно-технический центр - Рыбинск Моторс, Люлька-Сатурн, Рыбинские моторы 112 2
ПСБ - Промсвязьбанк 727 2
585 Gold - Сеть ювелирных магазинов 138 1
Mary Kay - Мэри Кэй 90 1
Силовые машины 70 1
ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - ФГУП Государственный космический научно-производственный центр 450 1
Ростех - Росэлектроника - Концерн Созвездие 320 1
EADS Astrium ST - Astrium Space Transportation 165 1
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 332 1
Wildberries - Вайлдберриз - Ягодки 278 1
ВкусВилл - Избёнка 92 1
NASA Goddard Space Flight Center - Центр космических полётов Годдарда - Годдардский центр космических полетов NASA 146 1
Яндекс.Еда - Яндекс.Курьер 158 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 17684 65
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 8917 29
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2330 24
Президент Российской Федерации 3492 16
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2419 9
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3628 8
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3039 8
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1511 8
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 503 7
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2790 6
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Росавиакосмос 1736 6
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1200 5
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2924 5
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 277 5
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1916 5
Администрация Президента РФ 976 4
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 719 3
Совет при президенте Российской Федерации 192 3
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2006 3
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 125 2
Росздравнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения 115 2
Верховный суд Российской Федерации 777 2
Таможня - Таможенная служба 1022 2
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1115 2
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1578 1
U.S. Congress House of Representatives - Конгресс США - Палата представителей 186 1
ГБУ ЯО Электронный регион - Государственное бюджетное учреждение Ярославской области 29 1
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 200 1
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 696 1
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 313 1
МИАЦ - Медицинские информационно-аналитические центры 137 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 545 2
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 437 1
IAB - Interactive Advertising Bureau - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 120 1
IAU - International Astronomical Union - МАС - Международный астрономический союз 53 1
АЗИ - Ассоциация защиты информации 35 1
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 7934 60
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 11431 56
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы 7664 47
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство 19073 47
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические системы - Инженерно-технические средства 8517 40
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 12783 36
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии, системы 7679 32
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 17304 32
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов 3780 30
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 7352 28
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 21785 25
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - системы электронной коммерции 9611 22
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность - Расширенная реальность 1245 21
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями 4156 20
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10812 19
Кубит - q-бит - quantum bit - кьюбит - наименьшая единица информации в квантовом компьютере 185 19
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 11451 19
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 2568 17
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 4271 17
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 9279 17
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 4992 17
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3177 16
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность 2265 16
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 9403 14
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок 5774 14
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 3355 14
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 6667 12
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 1096 12
Data monetization - Монетизация данных 1306 12
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 5616 12
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 3610 11
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО - Программный сбой - Программная ошибка - Ошибка программного обеспечения 1625 10
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 3482 10
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 3196 9
Контактный центр - Колл-центр - Call-center 2771 9
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 3779 9
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 6185 9
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 5627 9
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser 8151 9
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии 652 9
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 3936 37
Google Android 12432 34
Microsoft Windows 2000 12612 30
Linux OS 8153 14
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 3986 11
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 727 9
Pokemon Go 78 9
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1480 8
Mango Cloud Systems - Mango Office 166 8
Microsoft Office 3405 7
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4339 6
Oracle Java - язык программирования 2751 6
Microsoft Xbox One - игровая приставка 257 5
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 1964 4
Microsoft SQL Server 1466 4
Python - высокоуровневый язык программирования 562 4
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 802 3
Sony PlayStation Vita - PS Vita 81 3
Blizzard - Diablo - компьютерная игра (action) 148 3
Sony Playstation Portable - Sony PSP 654 3
Аскон Компас-3D - Аскон 3D-CAD 135 3
Яндекс.Карты и Транспорт 386 3
Microsoft Windows XP 2357 3
Microsoft Windows 7 1874 3
NASA Cassini–Huygens orbiter - Кассини-Гюйгенс - автоматическая межпланетная станция - космический зонд 319 2
Сбер - Сбербанк Онлайн - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 590 2
VK - Mail.ru Маруся - голосовой помощник 107 2
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1453 2
SanDisk CompactFlash - формат карт флеш-памяти - CompactFlash Association 563 2
AMD Athlon - серия микропроцессоров 773 2
Microsoft DirectX 692 2
Superjob 275 2
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 905 2
Baikal - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 285 2
Positive Technologies - MaxPatrol SIEM - MaxPatrol Security Information and Event Management 200 2
Heroes of Might and Magic - Компьютерная игра (пошаговая стратегия) 88 2
Nikon D - серия цифровых зеркальных фотоаппаратов 254 2
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Microsoft Windows Server 2003 567 2
Canon EOS D - Серия цифровых зеркальных фотоаппаратов 273 2
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Wood Lowell - Вуд Лоуэлл 2 1
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США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 49969 134
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 39002 123
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 14676 77
Земля - планета Солнечной системы 9676 58
Япония 12847 41
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13077 29
Солнце - звезда Солнечной системы 4891 28
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 12777 24
Солнечная система - Solar system 2449 21
Беларусь - Белоруссия 4165 20
Россия - СФО - Новосибирск 3663 18
Россия - ПФО - Казань 2333 18
Россия - УФО - Екатеринбург 3285 15
Азия - Азиатский регион 4633 12
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3420 10
Германия - Бавария - Мюнхен 468 9
Луна - спутник Земли 1316 9
Нидерланды 3287 9
Марс - "красная" планета Солнечной системы 1270 9
Казахстан - Республика 4750 8
Китай - Тайвань 3659 8
Африка - Африканский регион 3256 5
Солнце - солнечные вспышки - солнечный ветер - солнечная активность (динамо) - солнечное излучение - солнечная цикличность - солнечная корона - солнечные пятна - протуберанец - protuberanzen - solar flares - solar wind - solar activity 447 4
Америка 2151 4
Швеция - Королевство 3449 4
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 746 4
Россия - Сибирь 2004 4
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1402 4
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1762 4
Германия - Берлин 697 3
Солнечная система - Пояс Койпера - Kuiper Belt 181 3
Уран - планета Солнечной системы 531 3
Плутон - малая планета Солнечной системы 237 3
Россия - ЦФО - Тульская область 1051 3
Австрия - Австрийская Республика 1110 3
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1368 3
Россия - СФО - Омская область - Омск 993 2
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1617 2
Чехия - Чешская Республика 1276 2
Сатурн - планета Солнечной системы 132 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 10554 106
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3083 29
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 7390 27
Физика - Physics - область естествознания 2423 26
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 10010 23
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 8815 20
Астрономия - Космос - Космические технологии и исследования - Ракетостроение 9317 20
Биология - наука о живых существах и их взаимодействии со средой обитания - Биологическое разнообразие - Биоразнообразие 1141 17
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 3371 15
Астрономия - Космос - Созвездие - Звёздные скопления - Constellation 1454 12
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3151 12
Атомная энергетика - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction 2615 12
Юриспруденция - Jurisprudence 6158 12
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы 2975 12
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Aviation industry - Aircraft construction 3783 11
Здравоохранение - Генетика - Genetics - генетическая информация - наследственный ген - Федеральная научно-техническая программа развития генетических технологий - Национальная база генетической информации 1526 9
Ergonomics - Эргономика 1488 8
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - пиратство 3280 7
Астрономия - Космос - Чёрная дыра - Black hole 379 7
Биология молекулярная - Нуклеиновые кислоты - ДНК - Дезоксирибонуклеиновая кислота - DNA - Deoxyribonucleic acid - макромолекула - РНК - Рибонуклеиновая кислота 1180 7
Велосипед - Самокат - колёсное транспортное средство 428 7
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 2658 7
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Аутплейсмент - Outplacement 2129 6
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 2516 6
АЗС - Автомобильная заправочная станция 463 6
Водород - Hydrogenium - химический элемент 945 5
Электроэнергетика - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 1397 4
Тёмная материя - Dark Matter 199 4
НДС - Налог на добавленную стоимость 1827 4
Trademark - Торговая марка - Товарный знак 3238 4
Индустрия красоты - Салоны красоты - Beauty Salons 154 3
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения 1032 3
Алкоголь - Алкогольные напитки - Вино - Виноделие 117 2
Судостроение - кораблестроение - судоремонтные предприятия 120 2
Парниковый эффект - оранжерейный или тепличный эффект - Greenhouse effect - Парниковый газ - Greenhouse gas - Углеродный след - Carbon footprint 518 2
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 1294 2
CO2 - Углекислый газ - Диоксид углерода 271 2
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Sustainable Forestry Initiative - Инициатива устойчивого лесопользования 703 2
Табачная промышленность - табак, tobacco - курение, smoking - никотин, nicotine - сигареты 236 2
Красная книга - аннотированный список редких и находящихся под угрозой исчезновения или исчезнувших животных, растений и грибов 31 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10985 4
РИА Новости 800 3
Коммерсантъ - Издательский дом 1166 3
FT - Financial Times 1159 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 780 1
BCG - Boston Consulting Group 97 2
Nielsen Holdings - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 426 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 475 14
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 910 7
University of Warsaw - Uniwersytet Warszawski - Варшавский университет 12 4
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 286 4
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 269 3
Max Planck Institutes - Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e.V., MPG - Общество научных исследований имени Макса Планка 201 2
МГТУ Станкин - Московский государственный технологический университет Станкин - Московский станкоинструментальный институт 43 2
РАМН НЦССХ - НМИЦ ССХ имени А.Н. Бакулева - Центр сердечно-сосудистой хирургии имени А.Н. Бакулева 34 2
МИСиС НИТУ - Центр компетенций НТИ Квантовые коммуникации 7 1
БГУ - Белорусский государственный университет 17 1
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - United States Naval Observatory, USNO 529 1
UF - University of Florida - MagLab - National High Magnetic Field Laboratory - Национальная лаборатория сильных магнитных полей 4 1
Observatoire de Paris - Paris Observatory - PSL - Парижская обсерватория 27 1
КГТУ - Калининградский государственный технический университет 4 1
University of Cambridge - Кембриджский университет 225 1
UF - University of Florida - Флоридский университет- Университет Флориды 62 1
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 285 1
ОИЯИ - Объединённый институт ядерных исследований 116 1
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 237 1
РАН ФИАН имени П.Н. Лебедева - Физический институт имени П. Н. Лебедева РАН - Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца 46 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 863 8
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 411 2
GeekBrains 76 2
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