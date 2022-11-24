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Механика раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними

СОБЫТИЯ


24.11.2022 «Лента» усовершенствовала механики возврата товаров

ных категорий товаров: компания увеличила сроки и предоставила покупателям возможность вернуть деньги без визита в магазин. Об этом CNews сообщили представители «Ленты». «Лента» усовершенствовала ряд механик возврата товаров. Теперь покупатели могут вернуть деньги за некачественный продукт без визита в магазин. Для этого достаточно написать в чат-бот компании в мессенджерах Telegram или Wha
05.04.2021 «Дочек» «Т-платформ» скрытно переписали на структуры Промсвязьбанка и «Роснано»

цессоров «Байкал». Точный размер этой доли не вполне понятен. По данным CNews, контрольный пакет данной компании вот-вот должен оказаться во владении группы «Вартон». «Т-платформы» лишились «Числовой механики» и доли в «Т-нано» Напомним, основателя и главу «Т-платформ» Всеволода Опанасенко еще в конце марта 2019 г. задержали в Москве и отправили под стражу по делу, связанному с проблемной п
21.05.2020 «Русская механика» строит экосистему на базе SAP

ание техники, которая находится во владении у клиента. «На сегодняшний день дилерская сеть «Русской механики» насчитывает более ста дилеров. Нам необходима качественная цифровая среда для взаим
01.04.2020 Загадку из квантовой механики ученые решили случайно

и неожиданные данные — ядро атома по-прежнему реагировало на что-то на отдельных частотах. Ситуацию проанализировали, используя компьютерное моделирование — в итоге оказалось, что задача из квантовой механики, с которой никому не удавалось справиться с 1961 года, решена. Команда ученых смогла продемонстрировать, что электрические поля могут влиять на ядро атома, изменяя атомные связи вокруг
31.05.2017 «Числовая механика» представила новый дизайн системы ЧПУ «Ресурс»

«Числовая механика» в рамках выставки «Металлообработка 2017» представила новый дизайн системы ЧПУ (СЧПУ). Платформа предназначена для широкого спектра решений промышленной автоматизации. Серийные постав
17.05.2017 «Числовая механика» договорилась о сотрудничестве с Omron Electronics

Компания «Числовая механика» подписала соглашение о сотрудничестве с производителем высокотехнологичных средств промышленной автоматики Omron Electronics. Сотрудничество с Omron Electronics открывает путь к модер
12.04.2017 Станки Danobatgroup будут оснащать российскими системами ЧПУ от «Числовой механики»

Компания «Числовая механика» подписала соглашение о стратегическом партнерстве на российском рынке с группой компаний Danobatgroup (Испания). Российская и испанская компании намерены осуществлять совместную деяте
06.03.2017 «Числовая механика» займется разработкой платформы и модулей для систем ЧПУ и промышленной автоматизации

рамки компании «Числовая механика». Как сообщили CNews в «Т-платформах», в основу решений «Числовой механики» будут положены процессоры и активные микросхемы российской разработки. «Т-Платформы
04.10.2012 Сам себе причина и следствие. Это возможно

м деле, сама возможность их существования может иметь далеко идущие последствия для основ квантовой механики, квантовой гравитации и квантовой вычислительной техники. В повседневной жизни событ
26.07.2012 Механика XXI века

Хотя век расцвета механики давно кончился и современная цивилизация сосредоточена на микроэлектронике, некоторые умельцы не забывают чудо-машины мастеров XVIII века, пытаясь делать что-то похожее. Так польский м
25.04.2012 «Открытые Технологии» и Институт математики и механики УрО РАН модернизировали суперкомпьютер «Уран»

Компания «Открытые Технологии», российский системный интегратор, сообщила о завершении проекта по модернизации суперкомпьютера «Уран» в Институте математики и механики УрО РАН. Пиковая производительность суперкомпьютера была увеличена до 160 тфлопс, а производительность на Linpack до 75,20 тфлопс, что позволило ему занять пятую позицию в списке 50 на
23.11.2011 «Нанософт» обновил «nanoCAD СПДС» и «nanoCAD Механика»

Компания «Нанософт» объявила об обновлении продуктов для оформления чертежей – «nanoCAD СПДС 3.1» и «nanoCAD Механика 3.0». Программы предназначены для оформления проектно-конструкторской документации в соответствии со стандартами СПДС, требованиями СТП и ЕСКД, а высокая скорость работы и автоматизаци
31.10.2011 В квантовой механике уберут наблюдателя. В теории

ется модифицированная динамика или теория Жирарди–Римини–Вебера (GRW). Цель этой теории - убрать эффекты наблюдения, требующие, чтобы частица "знала", когда на нее смотрят, а когда - нет. В квантовой механике любое наблюдение приводит к редукции волновой функции - переходу частицы из "размазанного" во времени и пространстве состояния в локализованное. Дело тут не только во взаимодействии с

06.04.2011 Создан квантовый объект-"тяжеловес"

В 1935-м году Эрвин Шредингер, иллюстрируя парадоксы квантовой механики, придумал запертого в ящик кота, который, в зависимости от состояния некоего атома,

27.01.2009 Вышла новая версия программы «nanoCAD Механика»

Компания «Нанософт» объявила о выходе первого серьезного обновления программы «nanoCAD Механика». Новая сборка, получившая обозначение «nanoCAD Механика 1.1», доступна для скачивания всем, кто приобрел абонемент на обновления. Загрузка производится со страницы абонемента п
07.07.2008 «Нанософт» анонсирует новое решение для проектирования машиностроительных объектов

Компания «Нанософт» объявила о выпуске продукта «nanoCAD Механика», который предоставляет широкие возможности автоматизации проектно-конструкторских работ в различных отраслях промышленности. Система включает все необходимое для проектирования машино
22.08.2007 Институт прикладной механики РАН купит вычислительный кластер

Институт прикладной механики Российской академии наук продолжает открытый конкурс № 07/1к на поставку вычислительного кластера. Согласно КД, на вычислительный кластер институт прикладной механики РАН готов

12.02.2007 ГК «Механика» автоматизирует складской учет

Компания «Сервис Плюс Арт» автоматизировала процессы инвентаризации и складского учета в группе компаний «Механика». В основу проекта по автоматизации склада было заложено программное решение SuperKIT Mobile, позволяющее автоматизировать процессы складского учета и осуществлять контроль соответстви
18.08.2006 "Аномалия Пионеров" подрывает устои физики

ской национальной лаборатории под руководством Джона Д. Андерсона (John D. Anderson) удалось показать, что аномалии в движении космических аппаратов могут иметь серьезные последствия для классической механики. Начиная с 1970-х годов в выборе трасс для космических аппаратов широко используются так называемые «пертурбационные маневры» в гравитационном поле массивных планет, позволяющие придат
18.08.2006 "Аномалия Пионеров" подрывает устои физики

ской национальной лаборатории под руководством Джона Д. Андерсона (John D. Anderson) удалось показать, что аномалии в движении космических аппаратов могут иметь серьезные последствия для классической механики. Начиная с 1970-х годов в выборе трасс для космических аппаратов широко используются так называемые «пертурбационные маневры» в гравитационном поле массивных планет, позволяющие придат
20.03.2000 РТСофт и Завод Электроники и Механики (ЗЭиМ) заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве

Компания РТСофт (Москва) и Завод Электроники и Механики (АО ЗЭиМ, г.Чебоксары) заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве. В рамках данного соглашения создано и финансируется хозрасчетное подразделение "ЗЭиМ - РТСофт". Данное пред

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Механика и организации, системы, технологии, персоны:

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РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 7
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 6
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 264 6
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 6
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 5
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 5
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 3
АРПМ - Агентство развития профессионального мастерства - Worldskills - Ворлдскиллс 121 3
РАМУ - Российская Ассоциация Маркетинговых Услуг 62 3
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Суперкомпьютерный консорциум университетов России 6 2
RoboCup Small Size League - Лига малых роботов 3 2
ACM - Association for Computing Machinery 10 2
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 2
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 2
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 2
CTA - Consumer Technology Association - Ассоциация потребительских технологий 7 2
Linux Foundation - Free Standards Group 206 2
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 181 2
ВОИС - Всероссийская Организация Интеллектуальной Собственности 56 2
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АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 2
РСП - Российский союз правообладателей 12 2
ФОИ - Фонд общественных интересов 24 2
Национальная квантовая лаборатория 9 2
The Planetary Society - Планетарное общество НКО 31 2
НП ППП - Некоммерческое партнерство поставщиков программных продуктов 99 2
РКФ - Российская кинологическая федерация 4 2
РАО - Российское Авторское Общество - Ассоциация управления авторских и смежных прав РФ 24 2
УПРАВИС - Ассоциация правообладателей по защите и управлению авторскими правами в сфере искусства 4 2
АЗИ - Ассоциация защиты информации 36 1
PEX Network - Process Excellence Network 16 1
РусБренд 7 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 1
SMPTE - Society of Motion Picture and Television Engineers - Общество инженеров кино и телевидения, OИКиТ 25 1
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 180 1
АКМР - Ассоциация директоров по коммуникациям и корпоративным медиа России 1 1
ASME - American Society of Mechanical Engineers - Американское общество инженеров-механиков 9 1
ФКС России - Федерация компьютерного спорта России - Федерация электронного спорта 21 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53874 261
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Microsoft Windows 16882 36
Microsoft Xbox 360 - Игровая приставка 3047 30
Apple - App Store 3109 29
VK - Mail.ru - Одноклассники 1751 27
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 24
4A Games - Metro: Last Light 39 24
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 22
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5725 21
Microsoft Office 4170 20
Oracle Java - язык программирования 3469 18
Microsoft Xbox - Игровая приставка 1937 16
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 16
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Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 762 13
Google YouTube - Видеохостинг 3002 12
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 12
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CSI Set Retail - CSI Set Retail SCO 96 11
Apple iPhone 6 4861 11
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1548 11
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Медведев Дмитрий 1665 10
Шадаев Максут 1210 7
Чернышенко Дмитрий 580 7
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Короткевич Геннадий 12 7
Станкевич Андрей 17 7
Васильев Владимир 40 7
Тарасов Виталий 49 6
Романов Пётр Алексеевич - Пётр I 62 6
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Shore Peter - Шор Питер 9 6
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Шмулевич Марк 90 6
Grover Lov - Гровер Лов 6 5
Белоусов Сергей 254 5
Макаров Валентин 251 5
Кузнецов Николай 27 5
Гагарин Юрий 98 5
Feynman Richard - Фейнман Ричард 13 5
Капун Евгений 4 4
Фаддеев Людвиг 6 4
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Солнце - звезда Солнечной системы 5490 41
Беларусь - Белоруссия 6289 36
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 35
Канада 5081 35
Солнечная система - Solar system 2569 34
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Италия - Итальянская Республика 4508 33
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1795 31
Южная Корея - Республика 7051 30
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Украина 7928 21
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Индия - Bharat 5869 19
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2606 19
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3354 18
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Nature 832 17
Phys.org 972 17
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 14
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 11
Ведомости 1466 10
CNews RND - R&D.CNews 2274 8
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 7
Известия ИД 770 6
Physical Review Letters 164 6
Bloomberg 1627 5
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Space Daily 528 5
Tom’s Hardware 600 4
РИА Новости 1033 4
Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 317 4
AP - Associated Press 2007 4
New Scientist 1448 4
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Nature Materials 20 3
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The Washington Post 350 2
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Harvard Business Review 22 2
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Computer Weekly 376 2
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INFOLine-Аналитика 78 2
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 2
Data Insight - Дейта Инсайт - Исследовательское агентство 149 2
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CCS Insight 22 1
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Tractica 7 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 590 118
РАН - Российская академия наук 2122 64
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МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1221 54
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 50
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 32
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 29
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 25
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 24
РАН ИТМиВТ ФГУП - Институт точной механики и вычислительной техники имени С.А. Лебедева Российской академии наук 71 21
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 353 21
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 460 20
ПНИПУ - Пермский Политех - Пермский политехнический университет - Пермский национальный исследовательский политехнический университет 201 20
ННГУ - Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского - Университет Лобачевского 182 17
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 458 14
НГУ - Новосибирский Государственный Университет - Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 304 14
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 527 12
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 273 11
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 471 11
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 334 11
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 222 10
ТГУ - Томский государственный университет 233 10
Росатом - РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики 172 10
PU - Purdue University - Университет Пердью 144 10
РАН УрО - Российская академия наук Уральское отделение 24 9
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 733 9
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет - МНТЦ - Международный научно-технологический центр 311 9
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 648 9
КНИТУ-КАИ - Казанский национальный исследовательский технический университет имени А.Н. Туполева - КГТУ имени А.Н. Туполева 100 9
РАН СО - Российская академия наук Сибирское отделение 185 9
ВГУ - Воронежский государственный университет 61 8
СГУ - Саратовский государственный университет - Саратовский национальный исследовательский государственный университет. имени Н.Г.Чернышевскогo 51 8
UT Austin - University of Texas at Austin - Техасский университет в Остине 218 8
РАН УрО ИММ - Институт математики и механики Уральского отделения Российской академии наук 9 7
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 219 7
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 283 7
ЮУрГУ - Южно-Уральский государственный университет 109 7
LLNL - Lawrence Livermore National Laboratory - Ливерморская национальная лаборатория им. Э. Лоуренса 201 7
СПбГЭТУ ЛЭТИ - Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет имени В.И. Ульянова (Ленина) 143 7
СибГУ - СибГАУ - Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева - Сибирский государственный аэрокосмический университет имени академика М. Ф. Решетнёва 116 7
ICPC - The International Collegiate Programming Contest - Международная студенческая олимпиада по программированию 93 24
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 22
День молодёжи - 27 июня 1087 21
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 389 20
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1282 17
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 16
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 399 11
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1281 8
Topcoder - TCCC - TopCoder Collegiate Challenge 17 6
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 749 5
Google Code Jam - международное соревнование по программированию 31 5
МАКС - Международный авиационно-космический салон 232 5
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 660 4
Яндекс.Алгоритм - чемпионат по спортивному программированию 8 4
Международный женский день - 8 марта 418 4
Global Energy Prize - Глобальная энергия - Международная премия 25 3
ПаВТ - Параллельные вычислительные технологии 10 3
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2194 3
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 3
Meta - Facebook Hacker Cup 5 3
Всероссийская олимпиада школьников по информатике 43 3
Открытые инновации - Международный форум инновационного развития 78 3
Russian Code Cup 12 3
WRO - World Robotics Olympiad - World Robot Olympiad - Всемирная олимпиада роботов - Всемирная олимпиада по робототехнике 8 3
Рождество Христово - Рождественские каникулы 664 3
Государственная премия Российской Федерации - Награды президента Российской Федерации - Премия Президента Российской Федерации 23 2
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 195 2
CNews FORUM Кейсы 313 2
CNews AWARDS - награда 571 2
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 227 2
Capture the Flag - CTF 56 2
Startup Village - международная стартап-конференция 62 2
Урок цифры - всероссийский образовательный проект 34 2
НТИ - НТО - Национальная технологическая олимпиада - всероссийская инженерная олимпиада - Талант НТО - конкурс цифровых портфолио - ТехноГТО 24 2
Huawei Developer Conference - HDC - Huawei Developer Day 34 2
VK Cup - чемпионат по программированию 7 2
ДОКер Let IT Dok! - Фестиваль Документального Кино - Конкурсная программа документальных фильмов об информационных технологиях 17 2
Microsoft Imagine Cup 60 2
Honor Cup 16 2
Fritz London Memorial Prizes - Премия Фрица Лондона 5 2
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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Создано именных указателей - 199225.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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