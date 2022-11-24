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Механика раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними
СОБЫТИЯ
|24.11.2022
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«Лента» усовершенствовала механики возврата товаров
ных категорий товаров: компания увеличила сроки и предоставила покупателям возможность вернуть деньги без визита в магазин. Об этом CNews сообщили представители «Ленты». «Лента» усовершенствовала ряд механик возврата товаров. Теперь покупатели могут вернуть деньги за некачественный продукт без визита в магазин. Для этого достаточно написать в чат-бот компании в мессенджерах Telegram или Wha
|05.04.2021
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«Дочек» «Т-платформ» скрытно переписали на структуры Промсвязьбанка и «Роснано»
цессоров «Байкал». Точный размер этой доли не вполне понятен. По данным CNews, контрольный пакет данной компании вот-вот должен оказаться во владении группы «Вартон». «Т-платформы» лишились «Числовой механики» и доли в «Т-нано» Напомним, основателя и главу «Т-платформ» Всеволода Опанасенко еще в конце марта 2019 г. задержали в Москве и отправили под стражу по делу, связанному с проблемной п
|21.05.2020
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«Русская механика» строит экосистему на базе SAP
ание техники, которая находится во владении у клиента. «На сегодняшний день дилерская сеть «Русской механики» насчитывает более ста дилеров. Нам необходима качественная цифровая среда для взаим
|01.04.2020
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Загадку из квантовой механики ученые решили случайно
и неожиданные данные — ядро атома по-прежнему реагировало на что-то на отдельных частотах. Ситуацию проанализировали, используя компьютерное моделирование — в итоге оказалось, что задача из квантовой механики, с которой никому не удавалось справиться с 1961 года, решена. Команда ученых смогла продемонстрировать, что электрические поля могут влиять на ядро атома, изменяя атомные связи вокруг
|31.05.2017
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«Числовая механика» представила новый дизайн системы ЧПУ «Ресурс»
«Числовая механика» в рамках выставки «Металлообработка 2017» представила новый дизайн системы ЧПУ (СЧПУ). Платформа предназначена для широкого спектра решений промышленной автоматизации. Серийные постав
|17.05.2017
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«Числовая механика» договорилась о сотрудничестве с Omron Electronics
Компания «Числовая механика» подписала соглашение о сотрудничестве с производителем высокотехнологичных средств промышленной автоматики Omron Electronics. Сотрудничество с Omron Electronics открывает путь к модер
|12.04.2017
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Станки Danobatgroup будут оснащать российскими системами ЧПУ от «Числовой механики»
Компания «Числовая механика» подписала соглашение о стратегическом партнерстве на российском рынке с группой компаний Danobatgroup (Испания). Российская и испанская компании намерены осуществлять совместную деяте
|06.03.2017
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«Числовая механика» займется разработкой платформы и модулей для систем ЧПУ и промышленной автоматизации
рамки компании «Числовая механика». Как сообщили CNews в «Т-платформах», в основу решений «Числовой механики» будут положены процессоры и активные микросхемы российской разработки. «Т-Платформы
|04.10.2012
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Сам себе причина и следствие. Это возможно
м деле, сама возможность их существования может иметь далеко идущие последствия для основ квантовой механики, квантовой гравитации и квантовой вычислительной техники. В повседневной жизни событ
|26.07.2012
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Механика XXI века
Хотя век расцвета механики давно кончился и современная цивилизация сосредоточена на микроэлектронике, некоторые умельцы не забывают чудо-машины мастеров XVIII века, пытаясь делать что-то похожее. Так польский м
|25.04.2012
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«Открытые Технологии» и Институт математики и механики УрО РАН модернизировали суперкомпьютер «Уран»
Компания «Открытые Технологии», российский системный интегратор, сообщила о завершении проекта по модернизации суперкомпьютера «Уран» в Институте математики и механики УрО РАН. Пиковая производительность суперкомпьютера была увеличена до 160 тфлопс, а производительность на Linpack до 75,20 тфлопс, что позволило ему занять пятую позицию в списке 50 на
|23.11.2011
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«Нанософт» обновил «nanoCAD СПДС» и «nanoCAD Механика»
Компания «Нанософт» объявила об обновлении продуктов для оформления чертежей – «nanoCAD СПДС 3.1» и «nanoCAD Механика 3.0». Программы предназначены для оформления проектно-конструкторской документации в соответствии со стандартами СПДС, требованиями СТП и ЕСКД, а высокая скорость работы и автоматизаци
|31.10.2011
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В квантовой механике уберут наблюдателя. В теории
ется модифицированная динамика или теория Жирарди–Римини–Вебера (GRW). Цель этой теории - убрать эффекты наблюдения, требующие, чтобы частица "знала", когда на нее смотрят, а когда - нет. В квантовой механике любое наблюдение приводит к редукции волновой функции - переходу частицы из "размазанного" во времени и пространстве состояния в локализованное. Дело тут не только во взаимодействии с
|06.04.2011
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Создан квантовый объект-"тяжеловес"
В 1935-м году Эрвин Шредингер, иллюстрируя парадоксы квантовой механики, придумал запертого в ящик кота, который, в зависимости от состояния некоего атома,
|27.01.2009
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Вышла новая версия программы «nanoCAD Механика»
Компания «Нанософт» объявила о выходе первого серьезного обновления программы «nanoCAD Механика». Новая сборка, получившая обозначение «nanoCAD Механика 1.1», доступна для скачивания всем, кто приобрел абонемент на обновления. Загрузка производится со страницы абонемента п
|07.07.2008
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«Нанософт» анонсирует новое решение для проектирования машиностроительных объектов
Компания «Нанософт» объявила о выпуске продукта «nanoCAD Механика», который предоставляет широкие возможности автоматизации проектно-конструкторских работ в различных отраслях промышленности. Система включает все необходимое для проектирования машино
|22.08.2007
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Институт прикладной механики РАН купит вычислительный кластер
Институт прикладной механики Российской академии наук продолжает открытый конкурс № 07/1к на поставку вычислительного кластера. Согласно КД, на вычислительный кластер институт прикладной механики РАН готов
|12.02.2007
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ГК «Механика» автоматизирует складской учет
Компания «Сервис Плюс Арт» автоматизировала процессы инвентаризации и складского учета в группе компаний «Механика». В основу проекта по автоматизации склада было заложено программное решение SuperKIT Mobile, позволяющее автоматизировать процессы складского учета и осуществлять контроль соответстви
|18.08.2006
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"Аномалия Пионеров" подрывает устои физики
ской национальной лаборатории под руководством Джона Д. Андерсона (John D. Anderson) удалось показать, что аномалии в движении космических аппаратов могут иметь серьезные последствия для классической механики. Начиная с 1970-х годов в выборе трасс для космических аппаратов широко используются так называемые «пертурбационные маневры» в гравитационном поле массивных планет, позволяющие придат
|18.08.2006
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"Аномалия Пионеров" подрывает устои физики
ской национальной лаборатории под руководством Джона Д. Андерсона (John D. Anderson) удалось показать, что аномалии в движении космических аппаратов могут иметь серьезные последствия для классической механики. Начиная с 1970-х годов в выборе трасс для космических аппаратов широко используются так называемые «пертурбационные маневры» в гравитационном поле массивных планет, позволяющие придат
|20.03.2000
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РТСофт и Завод Электроники и Механики (ЗЭиМ) заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве
Компания РТСофт (Москва) и Завод Электроники и Механики (АО ЗЭиМ, г.Чебоксары) заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве. В рамках данного соглашения создано и финансируется хозрасчетное подразделение "ЗЭиМ - РТСофт". Данное пред
Механика и организации, системы, технологии, персоны:
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