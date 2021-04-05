Индексная книга CNews*
Механика раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними
Публикаций - 1069, упоминаний - 1151
Механика упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Путин Владимир 2696 13
|Мишустин Михаил 466 4
|Гришин Дмитрий 190 3
|Чернышенко Дмитрий 412 3
|Горелкин Антон 53 2
|Преснов Андрей 3 1
|Трофимова Екатерина 6 1
|Конторович Алексей 1 1
|Какаев Дмитрий 1 1
|Юнисов Андрей 2 1
|Wood Lowell - Вуд Лоуэлл 2 1
|Комлев Николай 67 1
|Мерзляков Антон 13 1
|Садовенко Илья 64 1
|Коробкина Оксана 21 1
|Глуховский Дмитрий 22 1
|Кожевников Алексей 65 1
|Трубникова Татьяна 10 1
|Гусев Александр 30 1
|Мартынова Елена 48 1
|Панков Александр 69 1
|Безбогов Сергей 13 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 10985 4
|РИА Новости 800 3
|Коммерсантъ - Издательский дом 1166 3
|FT - Financial Times 1159 1
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 780 1
|BCG - Boston Consulting Group 97 2
|Nielsen Holdings - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 426 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1209791, в очереди разбора - 896042.
Создано именных указателей - 104941.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1209791, в очереди разбора - 896042.
Создано именных указателей - 104941.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.