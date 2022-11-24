«Лента» усовершенствовала механики возврата товаров ных категорий товаров: компания увеличила сроки и предоставила покупателям возможность вернуть деньги без визита в магазин. Об этом CNews сообщили представители «Ленты». «Лента» усовершенствовала ряд механик возврата товаров. Теперь покупатели могут вернуть деньги за некачественный продукт без визита в магазин. Для этого достаточно написать в чат-бот компании в мессенджерах Telegram или Wha

«Дочек» «Т-платформ» скрытно переписали на структуры Промсвязьбанка и «Роснано» цессоров «Байкал». Точный размер этой доли не вполне понятен. По данным CNews, контрольный пакет данной компании вот-вот должен оказаться во владении группы «Вартон». «Т-платформы» лишились «Числовой механики» и доли в «Т-нано» Напомним, основателя и главу «Т-платформ» Всеволода Опанасенко еще в конце марта 2019 г. задержали в Москве и отправили под стражу по делу, связанному с проблемной п

«Русская механика» строит экосистему на базе SAP ание техники, которая находится во владении у клиента. «На сегодняшний день дилерская сеть «Русской механики» насчитывает более ста дилеров. Нам необходима качественная цифровая среда для взаим

Загадку из квантовой механики ученые решили случайно и неожиданные данные — ядро атома по-прежнему реагировало на что-то на отдельных частотах. Ситуацию проанализировали, используя компьютерное моделирование — в итоге оказалось, что задача из квантовой механики, с которой никому не удавалось справиться с 1961 года, решена. Команда ученых смогла продемонстрировать, что электрические поля могут влиять на ядро атома, изменяя атомные связи вокруг

«Числовая механика» представила новый дизайн системы ЧПУ «Ресурс» «Числовая механика» в рамках выставки «Металлообработка 2017» представила новый дизайн системы ЧПУ (СЧПУ). Платформа предназначена для широкого спектра решений промышленной автоматизации. Серийные постав

«Числовая механика» договорилась о сотрудничестве с Omron Electronics Компания «Числовая механика» подписала соглашение о сотрудничестве с производителем высокотехнологичных средств промышленной автоматики Omron Electronics. Сотрудничество с Omron Electronics открывает путь к модер

Станки Danobatgroup будут оснащать российскими системами ЧПУ от «Числовой механики» Компания «Числовая механика» подписала соглашение о стратегическом партнерстве на российском рынке с группой компаний Danobatgroup (Испания). Российская и испанская компании намерены осуществлять совместную деяте

«Числовая механика» займется разработкой платформы и модулей для систем ЧПУ и промышленной автоматизации рамки компании «Числовая механика». Как сообщили CNews в «Т-платформах», в основу решений «Числовой механики» будут положены процессоры и активные микросхемы российской разработки. «Т-Платформы

Сам себе причина и следствие. Это возможно м деле, сама возможность их существования может иметь далеко идущие последствия для основ квантовой механики, квантовой гравитации и квантовой вычислительной техники. В повседневной жизни событ

Механика XXI века Хотя век расцвета механики давно кончился и современная цивилизация сосредоточена на микроэлектронике, некоторые умельцы не забывают чудо-машины мастеров XVIII века, пытаясь делать что-то похожее. Так польский м

«Открытые Технологии» и Институт математики и механики УрО РАН модернизировали суперкомпьютер «Уран» Компания «Открытые Технологии», российский системный интегратор, сообщила о завершении проекта по модернизации суперкомпьютера «Уран» в Институте математики и механики УрО РАН. Пиковая производительность суперкомпьютера была увеличена до 160 тфлопс, а производительность на Linpack до 75,20 тфлопс, что позволило ему занять пятую позицию в списке 50 на

«Нанософт» обновил «nanoCAD СПДС» и «nanoCAD Механика» Компания «Нанософт» объявила об обновлении продуктов для оформления чертежей – «nanoCAD СПДС 3.1» и «nanoCAD Механика 3.0». Программы предназначены для оформления проектно-конструкторской документации в соответствии со стандартами СПДС, требованиями СТП и ЕСКД, а высокая скорость работы и автоматизаци

В квантовой механике уберут наблюдателя. В теории ется модифицированная динамика или теория Жирарди–Римини–Вебера (GRW). Цель этой теории - убрать эффекты наблюдения, требующие, чтобы частица "знала", когда на нее смотрят, а когда - нет. В квантовой механике любое наблюдение приводит к редукции волновой функции - переходу частицы из "размазанного" во времени и пространстве состояния в локализованное. Дело тут не только во взаимодействии с

Создан квантовый объект-"тяжеловес" В 1935-м году Эрвин Шредингер, иллюстрируя парадоксы квантовой механики, придумал запертого в ящик кота, который, в зависимости от состояния некоего атома,

Вышла новая версия программы «nanoCAD Механика» Компания «Нанософт» объявила о выходе первого серьезного обновления программы «nanoCAD Механика». Новая сборка, получившая обозначение «nanoCAD Механика 1.1», доступна для скачивания всем, кто приобрел абонемент на обновления. Загрузка производится со страницы абонемента п

«Нанософт» анонсирует новое решение для проектирования машиностроительных объектов Компания «Нанософт» объявила о выпуске продукта «nanoCAD Механика», который предоставляет широкие возможности автоматизации проектно-конструкторских работ в различных отраслях промышленности. Система включает все необходимое для проектирования машино

Институт прикладной механики РАН купит вычислительный кластер Институт прикладной механики Российской академии наук продолжает открытый конкурс № 07/1к на поставку вычислительного кластера. Согласно КД, на вычислительный кластер институт прикладной механики РАН готов

ГК «Механика» автоматизирует складской учет Компания «Сервис Плюс Арт» автоматизировала процессы инвентаризации и складского учета в группе компаний «Механика». В основу проекта по автоматизации склада было заложено программное решение SuperKIT Mobile, позволяющее автоматизировать процессы складского учета и осуществлять контроль соответстви

"Аномалия Пионеров" подрывает устои физики ской национальной лаборатории под руководством Джона Д. Андерсона (John D. Anderson) удалось показать, что аномалии в движении космических аппаратов могут иметь серьезные последствия для классической механики. Начиная с 1970-х годов в выборе трасс для космических аппаратов широко используются так называемые «пертурбационные маневры» в гравитационном поле массивных планет, позволяющие придат

"Аномалия Пионеров" подрывает устои физики ской национальной лаборатории под руководством Джона Д. Андерсона (John D. Anderson) удалось показать, что аномалии в движении космических аппаратов могут иметь серьезные последствия для классической механики. Начиная с 1970-х годов в выборе трасс для космических аппаратов широко используются так называемые «пертурбационные маневры» в гравитационном поле массивных планет, позволяющие придат